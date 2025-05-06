10-те най-добри алтернативи на SugarCRM за управление и развитие на взаимоотношенията с клиентите

Както всяко друго човешко взаимоотношение, отношенията с клиентите изискват време и постоянни усилия за изграждане и поддържане. Те включват множество взаимодействия и точки на контакт, които трябва да се проследяват и наблюдават през целия път на клиента.

Тук на помощ идват инструментите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), а едно от най-известните имена в тази област е SugarCRM. То предоставя консолидирана платформа за организиране на информация за клиентите, проследяване на потенциалните клиенти през продажбения канал и автоматизиране на различни дейности, свързани с продажбите и маркетинга.

Макар SugarCRM да е ефективна, голяма част от функционалността й се дължи на сложната й структура, затова е разумно да проучите и други CRM софтуери, преди да се спрете на един от тях.

Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на SugarCRM и представихме техните основни характеристики и няколко недостатъка, за да можете да решите коя от тях е най-подходяща за вас.

Какво е SugarCRM?

SugarCRM е мощен CRM инструмент, който помага на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите, автоматизира продажбените процеси и получава ценна информация за показателите за ефективност.

Платформата предлага три категории решения – Продажби, Обслужване и Маркетинг – за оптимизиране на различни операции, от управление на кампании до прогнозиране на продажбите и управление на оферти.

Освен това SugarCRM използва изкуствен интелект, за да предоставя информация и прогнози за потенциални клиенти и ключови анализи на данни. Това повишава ефективността и води до по-високи проценти на конверсия и приходи.

Какво да търсите в алтернативите на SugarCRM?

Макар SugarCRM да е безспорно чудесен инструмент, той има доста стръмна крива на обучение поради разнообразните си характеристики и функции. Освен това е и по-скъп, което го прави не най-добрият избор за нови или малки фирми.

Имайки предвид горните ограничения, ето някои функции и качества, на които трябва да обърнете внимание, когато търсите алтернативи на SugarCRM:

Леснота на използване: Вашият CRM инструмент трябва да има интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация без прекомерно обучение. Управление на потенциални клиенти и контакти : Тя трябва да ви позволява ефективно да управлявате потенциални клиенти и контакти с функции като автоматизирана сегментация и оценяване на потенциални клиенти. Възможности за продажби и маркетинг: Вашата алтернатива на SugarCRM трябва да разполага с функции като Вашата алтернатива на SugarCRM трябва да разполага с функции като имейл маркетинг автоматизация на продажбите , за да ангажирате клиентите и да разраствате бизнеса си. Отчети и анализи: Надеждни анализи за проследяване на ефективността и вземане на решения, подкрепени с данни, са съществени качества, които трябва да търсите. Сигурност и съответствие: Софтуерът трябва да използва мерки за криптиране и да отговаря на съответните нормативни изисквания за защита на данните на клиентите. Персонализиране: Трябва да можете да адаптирате инструмента, за да отговаря на вашите специфични CRM нужди. Интеграции: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща екосистема от приложения.

10 отлични алтернативи на SugarCRM, които можете да използвате

След като очертахме качествата, които един CRM инструмент трябва да притежава, за да бъде достоен алтернативен вариант на SugarCRM, нека преминем към списъка ни с 10 отлични инструмента за управление на потенциални клиенти и клиенти. Ще разгледаме техните основни функции и ценови опции и ще подчертаем няколко недостатъка, така че останете на линия!

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp съчетава широко известните си функции за управление на проекти и сътрудничество с надеждни CRM решения, за да ускори удовлетвореността на клиентите и растежа.

Тя служи като цялостно решение за централизирано управление и проследяване на клиентски данни и оптимизиране на работните процеси чрез автоматизиране на различни маркетингови и продажбени процеси.

Говорейки за продажби, ClickUp разполага с цял набор от функции, които ви помагат да визуализирате процесите, да проследявате потенциални клиенти и да ги поддържате, докато преминават през вашия фуния. Освен това, ClickUp Sales улеснява междуфункционалното сътрудничество по сметки и сделки с функции за създаване на задачи, чатове и документи за съвместна работа. ?

Използвайте CRM шаблона на ClickUp, за да планирате автоматизацията на CRM работния процес в ClickUp Whiteboards.

А най-хубавото? Можете да адаптирате всички функции на ClickUp към нуждите на вашия екип. Софтуерът има прост и интуитивен интерфейс и богат избор от персонализирани шаблони, които улесняват започването на работа.

С разрастването на екипа ви можете да добавяте или премахвате членове, да променяте разрешенията и да се възползвате от по-разширени функции като разширени отчети чрез ClickUp Dashboards. Всички тези функции са полезни независимо от вашата индустрия – агенти по недвижими имоти, агенции, SaaS компании и много други се възползват от използването на CRM.

Накрая, ClickUp Automations може да улесни значително работата на екипите по продажбите, като минимизира въвеждането на данни и ускорява сключването на сделки. Можете автоматично да възлагате задачи на членовете на екипа си по продажбите въз основа на активността на клиентите и да актуализирате приоритетите, за да може екипът ви да знае на какво да се фокусира за максимална ефективност.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

За новите потребители може да е трудно да се справят с многобройните функции.

Ограничени функции в мобилното приложение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

2. Salesforce

Salesforce е мощна CRM платформа, която предлага надеждни решения, за да помогне на потребителите да управляват продажбите, маркетинга и всичко останало! ?

Една от функциите, която отличава Salesforce от алтернативите му, е Einstein, AI асистент, който оптимизира задачи като генериране на имейли. Можете да го използвате и за да получите ценна информация и прогнози, с които да увеличите лоялността на клиентите или да идентифицирате ключови клиенти и да ги ангажирате по подходящ начин.

Salesforce предлага маркетингови продукти, които помагат за изпълнението на маркетингови кампании и съхраняват данни за клиентите, за да им предоставят персонализирано преживяване.

Освен това Salesforce се интегрира с различни инструменти за работа в облак, сътрудничество и управление на проекти, за да ви помогне да направите процеса на продажбите много по-ефективен. Това включва инструменти като Slack, Google Cloud и LinkedIn.

Най-добрите функции на Salesforce

Широка гама от CRM решения за екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти

Управление на тръбопроводи, сметки и потенциални клиенти

Отчети и прогнози

AI анализи и помощ чрез Einstein

Стабилна интеграция със социални медии, инструменти за сътрудничество и маркетинг

Ограничения на Salesforce

Интерфейсът може да е претрупан и труден за навигация.

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/месец

Професионална версия: 80 $/месец

Enterprise: 165 $/месец

Без ограничения: 330 $/месец

Unlimited+: 500 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

3. LeadSquared

Както подсказва името му, LeadSquared е CRM и платформа за автоматизация на продажбите, която ви помага да оценявате и идентифицирате обещаващи потенциални клиенти, да наблюдавате комуникациите и възможностите с клиентите и да следите вашия канал за продажби.

Интуитивна и изключително ефективна, функцията Converse на LeadSquared ви позволява да водите разговори в реално време на платформи като WhatsApp, без да превключвате между приложенията.

AI Chatbot на LeadSquared прави още една крачка напред, като взаимодейства с клиентите и отговаря бързо на техните въпроси, спестявайки ценно време на вашите агенти. Ботът може също да създаде централизирана библиотека с документи на клиенти, до която вашият екип има достъп, когато е необходимо. ?

Най-добрите функции на LeadSquared

Цялостно управление на потенциални клиенти, оценяване и проучване

Интеграция на приложения с различни CRM маркетингови и онлайн инструменти за планиране

Улеснява комуникацията с потенциални клиенти с функцията Converse

Информация и отчети, базирани на данни

Чатбот за комуникация с клиенти

Интелигентни изгледи и автоматизации

Ограничения на LeadSquared

Отчетите не са много оптимизирани за индивидуални бизнеси.

Някои потребители съобщават за технически грешки

Цени на LeadSquared

Lite: 25 $/месец

Предимства: 50 $/месец

Супер: 100 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за LeadSquared

G2: 4. 8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

4. Zoho CRM

Zoho CRM е ефективен инструмент, който помага на екипите, работещи с клиенти, да изпълняват своите стратегии за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. Чрез оптимизиране на процесите си, фирмите могат да подобрят взаимоотношенията с клиентите и да увеличат общата си производителност.

Платформата ви помага и да създадете автоматизирани работни процеси, които гарантират безпроблемна работа във вашата верига от клиенти. Работните процеси се изграждат въз основа на определени условия, зададени за задействане на действия като контакти с потенциални клиенти, последващи действия или предупреждения. ?

Zia, AI асистентът на Zoho, може да оптимизира вашите продажбени процеси, като анализира данните за клиентите и създава подробни CRM отчети. Освен това, можете да използвате генеративните възможности на Zia, за да създавате имейли, публикации и маркетингови текстове, които да стимулират продажбите.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизация на работния процес по продажбите

AI маркетинг асистент

CommandCenter за картографиране на пътуванията на клиентите

Разширени възможности за анализ и отчитане

Инструменти за сътрудничество в екип

Ограничения на Zoho CRM

Стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Ограничени интеграции

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Професионална : 23 $/месец на потребител

Enterprise : 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

5. Odoo

Odoo е CRM платформа с отворен код, която ви помага да организирате и проследявате клиентските канали, за да се фокусирате върху печелившите възможности за продажби.

Ефективното управление на потенциални клиенти е ключова част от процеса на продажбите, а Odoo ви предоставя функции за генериране, оценяване и приоритизиране на потенциални клиенти, както и за управление на контактите с потенциални клиенти и друга свързана информация. Предсказуемото оценяване на потенциални клиенти се използва за разпределяне на потенциални клиенти към членовете на екипа въз основа на вероятността за превръщането им в клиенти.

Освен това, Odoo ви позволява да създавате клиентски бази данни, в които да съхранявате и анализирате техните дейности и история на кореспонденцията. Чрез Partner Complete можете да разширите тези данни автоматично и да получите по-релевантна информация за компанията/клиента.

Odoo улеснява създаването на мултифункционални екипи чрез функцията си „Екипи по продажбите“. Тя ви позволява да създавате екипи за различни клиентски канали и да ги конфигурирате въз основа на имейли, цели за фактуриране и филтриране на домейни.

Най-добрите функции на Odoo

Поддържане и управление на потенциални клиенти

Създаване на мултифункционални екипи

Анализ на клиенти и възможности

База данни с клиенти

Шаблони за имейли и автоматизация

Ограничения на Odoo

Потребителският интерфейс не е оптимизиран за лесна навигация.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Odoo

Безплатно

Стандартен: 31,10 $ на месец на потребител

Персонализирана: 46,80 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (700+ отзива)

6. HubSpot

HubSpot е CRM платформа, която ви помага да интегрирате и централизирате процесите си по маркетинг, управление на продажбите и обслужване на клиенти. Има решение за всеки екип – от безплатни инструменти за начало до набор от по-разширени функции. ⚒️

Функциите за сегментиране на платформата ви помагат да определите потенциални клиенти и клиенти въз основа на ключови фактори като възраст, ниво на доходи, пол и дори поведенчески сегменти като посещения на уебсайтове. Това от своя страна ви помага да разберете по-добре клиентите си и ви подпомага в разработването на целеви комуникационни стратегии за тях.

Освен това можете да създавате линкове за плащане и страници за плащане, за да получавате плащания от клиентите си безпроблемно. Данните за плащанията също се синхронизират с вашата CRM система, за да можете да ги проследявате в приложението.

Най-добрите функции на HubSpot

Интегрира продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти

Шаблони за имейли и интеграции

Персонализира съобщенията чрез различни канали като SMS и WhatsApp

Интегрирана система за плащания

Функции за управление на задачите за организиране на комуникацията с потенциални клиенти, планиране на срещи и създаване на работни процеси.

Ограничения на HubSpot

Ограничени функции в мобилното приложение

Функциите за отчитане не са оптимизирани

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец

Професионална: 1600 долара/месец

Enterprise: Започва от 5000 долара на месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

7. Nimble

Nimble е решение, специално насочено към по-малките предприятия, което предлага функции за управление на контакти, електронна поща и проследяване на социални медии. То предоставя централна платформа за достъп и управление на вашите контакти в електронната поща и социалните медии, така че да можете по-добре да ги оптимизирате за продажби и маркетинг. ?

Nimble се интегрира с Microsoft 365 и Google приложения, за да ви помогне да следите задачите и графиците си и лесно да имате достъп до контактите, календарите и имейлите си на едно място.

Чрез интеграция с платформи за социални медии Nimble ви помага да управлявате вашите акаунти и да виждате взаимодействията и ангажиментите в тях. Те включват платформи като Twitter, Instagram и LinkedIn.

Най-добрите функции на Nimble

Над 100 интеграции със социални медии, имейл и инструменти за продуктивност

Работни процеси и шаблони

Цялостно управление на акаунти

Подробни отчети и анализи

Поддържа екипна работа

Ограничения на Nimble

Ограничени възможности за персонализиране

Потребителите съобщават за затруднения при обединяването на контакти

Цени на Nimble

29,90 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

8. Pipedrive

Pipedrive е друга популярна CRM платформа с редица функции за автоматизация на продажбите и маркетинга, които улесняват бизнес операциите и управлението на продажбите.

Една от най-забележителните характеристики на Pipedrive са персонализираните табла, които предоставят информация за вашите резултати чрез визуални отчети за напредъка на сделките, конверсиите и прогнозите за приходите.

Накрая, функцията Smart Contact Data на Pipedrive ви позволява да събирате информация за вашите потенциални клиенти от интернет, което ви помага да идентифицирате възможности и да приоритизирате усилията си за продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

Гладък, интуитивен интерфейс

Персонализирани табла

AI асистент по продажбите

Автоматизация на продажбите

Интелигентни данни за контакти

Ограничения на Pipedrive

Потребителите съобщават за сривове на приложението

Интеграцията с електронната поща не е оптимизирана

Цени на Pipedrive

Essential : 9,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5 (над 2000 рецензии)

9. Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales е собствена CRM софтуерна платформа на Microsoft, която предлага решения за продажби, маркетинг, финанси и управление на веригата на доставки, базирани на изкуствен интелект. По този начин тя комбинира CRM и ERP (Enterprise Resource Planning) продукти.

Функцията Conversation Intelligence на платформата използва изкуствен интелект за анализ и събиране на информация от взаимодействията с клиентите. Това помага на екипите по продажбите да разберат по-добре конкретните нужди и предпочитания на клиентите, да реагират ефективно и в крайна сметка да подобрят цялостното преживяване на клиентите.

Dynamics 365 Sales се интегрира с други приложения от пакета Office, като Microsoft Teams, което ви позволява да споделяте данни между платформите.

Най-добрите функции на Dynamics 365 Sales

Инструменти за управление на потенциални клиенти и определяне на приоритети

Информация и прогнози, базирани на изкуствен интелект

Автоматизирано ръководство за продажби

Интеграция с други приложения на Microsoft 365, като Teams и Copilot

Ограничения на Dynamics 365 Sales

На новите потребители им отнема известно време да се научат да използват платформата.

Персонализирането не е лесно за изпълнение

Цени на Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : 40 $/месец на потребител

Професионална : 65 $/месец на потребител

Enterprise : 95 $/месец на потребител

Премиум : 135 $/месец на потребител

Microsoft Relationship Sales: 162 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Dynamics 365 Sales

G2: 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5000 отзива)

10. Freshsales

Freshsales е CRM инструмент, който помага на бизнеса да управлява и оптимизира своите продажбени процеси чрез управление на потенциални клиенти, проследяване на комуникацията и ценна информация.

За да се свържете с потенциални клиенти и клиенти, Freshsales предоставя функции за обаждания и съобщения, до които имате достъп в приложението, и ви позволява да управлявате взаимодействията и комуникациите на едно място.

IntelliAssign е функция, която разпределя разговорите между конкретни членове на екипа въз основа на тяхното ниво на умения и натовареност. Предоставят се и анализи на ключови показатели за измерване на успеха и ефективността.

Най-добрите функции на Freshsales

Инструменти за управление и автоматизация на продажбите

Функции за поставяне и проследяване на цели

Създаване на фактури и оферти

Персонализиране на акаунта

Поддръжка на мобилни приложения

Ограничения на Freshsales

Потребителите съобщават за проблеми в системата за известия

Дълъг период на въвеждане

Цени на Freshsales

Безплатно

Растеж : 15 $/месец на потребител

Предимства: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Изградете отлични взаимоотношения с клиентите с най-добрата алтернатива на SugarCRM

Това, което отличава ClickUp от другите алтернативи на SugarCRM, е неговата всеобхватност, която ви позволява да правите много повече от управление на взаимоотношенията с клиентите. Той е проектиран да оптимизира всеки тип работа и да повиши производителността и сътрудничеството в една единствена платформа.

Така че, ако имате нужда от инструмент за оптимизиране на вашите CRM (или други) операции, създайте безплатен акаунт в ClickUp и вижте как работи! ?