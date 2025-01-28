10-те най-добри софтуера за управление на оферти за сключване на сделки през 2025 г.

Вашият екип по продажбите разчита ли на ръчното създаване на оферти?

Прекарват ли часове в изготвяне на предложения и оферти и получаване на одобрения от ръководството, вместо да продават и да отговарят на запитвания на клиенти?

Ако сте отговорили с „да“ и на двата въпроса, обърнете внимание.

Софтуерът за оферти помага да се максимизира всяка възможност, като позволява на екипа ви да създава професионални оферти за минути и да преследва няколко сделки едновременно.

Вече не е нужно да се справяте с ежедневните проблеми, съпътстващи традиционните оферти. Пречки като конфигуриране на продукти и услуги, грешки в ценообразуването, прекомерни отстъпки, бавно време за реакция или лошо потребителско преживяване ще останат в миналото.

Автоматизирането на офертите и предложенията е първата стъпка към бърз цикъл на продажбите. Неуспехът в това е като да държите вратата отворена, за да излязат потенциалните клиенти.

Нека ви запознаем с функциите, които трябва да търсите в софтуера за оферти, и с най-добрия софтуер за управление на оферти, който се предлага, с техните функции, ограничения и цени.

Какво е софтуер за оферти?

Софтуерът за управление на оферти е инструмент за автоматизация, който оптимизира процеса на създаване на оферти. Елиминирайте дългите процеси по създаване на оферти с вградени шаблони, които позволяват на екипите по продажбите да ги редактират според своите изисквания и да ги изпращат на клиентите.

С други думи, софтуерът за оферти е козът на вашия екип по продажбите.

Мислете за софтуера си за управление на оферти като хранилище, което предоставя информация за продуктите и цените на вашия екип. Екипът ще събере съответните данни, ще ги добави към търговското предложение и ще ги сподели с клиента. Проследявайте напредъка на предложенията и офертите, включително дали клиентът ги е видял.

Вашите предложения изглеждат по-професионални, защото всеки шаблон за оферти следва стандартизиран формат и указания.

Целият ви цикъл на продажби става безпроблемен благодарение на сътрудничеството в реално време и интеграцията с вашата CRM система.

Функцията за сътрудничество позволява на други екипи да споделят своите мнения, а CRM интеграцията осигурява безпроблемно протичане на процеса на офериране и продажбените дейности.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на оферти?

Ето основните функции, които трябва да търсите в софтуера си за управление на оферти.

Интеграция с CRM и други инструменти : Потърсете софтуер за изготвяне на оферти, който се интегрира с CRM и : Потърсете софтуер за изготвяне на оферти, който се интегрира с CRM и софтуер за управление на проекти . Вашият екип по продажбите трябва да има достъп до напредъка на потенциалните клиенти в цикъла на продажбите. Освен това, в една унифицирана платформа можете да проследявате комуникацията на други групи, като например генериране на търсене. Така екипът ви лесно ще може да създаде гладък работен процес, вместо да се налага да преминава от една система в друга.

Удобен за ползване интерфейс: С интерфейс, подходящ за мобилни устройства, вашите търговци ще се чувстват комфортно при навигирането в инструмента, за да създават оферти и предложения самостоятелно.

Опции за персонализиране: Изберете облачно решение за оферти, което ви позволява да персонализирате офертите. Добавете логото, цветовете на марката и шрифта си, за да поддържате един и същ професионален стандарт за всеки клиент.

Работни процеси за одобрение на оферти: Работните процеси установяват стандартен процес за одобрение на оферти и поддържат последователност и съответствие с политиките на компанията. Потърсете онлайн софтуер за оферти, който автоматично изпраща уведомления до супервайзори и одобряващи лица, за да проверят офертата, преди да я изпратят на клиентите.

Функции за сътрудничество: Сътрудничеството и работата в екип създават основата, върху която всички заинтересовани страни могат да споделят своите идеи и обратна връзка и да бъдат на една и съща страница в процеса на създаване на оферти. Сътрудничеството и работата в екип създават основата, върху която всички заинтересовани страни могат да споделят своите идеи и обратна връзка и да бъдат на една и съща страница в процеса на създаване на оферти. Софтуерът за автоматизация на предложенията трябва да позволява на участниците да споделят коментари, бележки, видеоклипове и емотикони, за да има ясна комуникация между всички, участващи в проекта.

Разходи и възвръщаемост на инвестицията: Анализирайте общата цена, която плащате за използването на софтуерното решение, включително абонаментни такси, разходи за поддръжка и всички други повтарящи се разходи. Сравнете общите разходи с увеличението на броя на сключените сделки. Възвръщаемостта на инвестицията ще бъде положителна, когато има ръст в продажбите.

10-те най-добри софтуера за управление на оферти, които да използвате през 2024 г.

Познаването на ключовите функции е от решаващо значение при избора на подходящото решение за оферти. При толкова много опции, анализирането на всеки наличен софтуер за управление на оферти е досадно.

Опростихме задачата за вас. Ето нашият списък с 10-те най-добри софтуера за управление на оферти, които трябва да проверите през 2024 г.

1. ClickUp

Създавайте оферти за минути с софтуера за управление на оферти и изкуствен интелект на ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на оферти, който централизира целия ви процес на продажби.

Когато вашият екип по продажбите използва ClickUp, той не се налага да използва различни инструменти, за да създава оферти, да получава информация за потенциалните клиенти чрез CRM или да документира процеса на продажбите чрез инструмент за управление на проекти.

Напълно персонализираните шаблони за оферти на ClickUp им позволяват да поддържат последователност и точност в ценообразуването за различни клиенти.

Независимо дали сте фирма, предлагаща услуги, или софтуерен продукт, ClickUp ви позволява да изпращате персонализирани фактури и подробни оферти с ясно описание на продукта или услугата.

Изпращайте онлайн оферти по различни канали или по предпочитания от клиента канал в различни файлови формати. Шаблоните за предложения на ClickUp имат персонализирани правила за проследяване на напредъка и персонализирани полета, етикети и предупреждения за зависимости.

ClickUp е цялостно решение за управление на оферти и проекти, което ви позволява да изпращате оферти и да управлявате тяхното изпълнение в рамките на една и съща платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте и визуализирайте данните за клиентите с отзивчиви и интуитивни таблици. Изградете връзки между задачите, като свържете клиентите с офертите за продажби и поръчките.

Визуализирайте цялата си тръбопроводна система за продажби на едно място, от проследяване на потенциални клиенти до привличане на клиенти и сътрудничество по сделки. Автоматично възлагайте задачи на членовете на екипа по индивидуални оферти и предложения, задействайте актуализации на статуса и давайте приоритет на горещите потенциални клиенти.

Създавайте търговски предложения и споразумения с помощта на ClickUp Docs . Свържете ги с вашите работни процеси, сътрудничейте си с колегите си в реално време и ги споделяйте с вашите клиенти по сигурен начин.

Лесно форматирайте и сътрудничете си с екипа в Docs, без да се припокривате в ClickUp

ClickUp AI генерира съдържание за вашите оферти и търговски документи въз основа на контекста на задачата.

Използвайте календара с ресурси , за да установите колко часа са необходими на членовете на екипа ви, за да завършат даден проект в определено време, и споделете сроковете с клиентите си с увереност.

Създайте списъци с задачи, за да се уверите, че екипът ви следва всички стъпки при подготовката на оферта и да елиминирате грешките в ценообразуването.

Задайте напомняния, за да не пропуснете крайните срокове за подаване на оферти или за последващи действия с клиенти

Ограничения на ClickUp

ClickUp има ограничени офлайн възможности

В безплатния план са достъпни само основни анализи

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3800+ отзива)

2. Управление на жизнения цикъл на приходите на Salesforce

чрез Salesforce

Управлението на жизнения цикъл на приходите на Salesforce обединява всички операции, свързани с продажбите, под един покрив, за да максимизира потенциала за приходи. Вградените проверки ви помагат да избегнете грешки при изготвянето на оферти.

Софтуерът за оферти препоръчва съвместими добавки и ъпгрейди с потенциал да увеличат размера на сделката. Унифицираният продуктов каталог улеснява екипа ви за пускане на пазара и партньорите ви да имат достъп до предложения и оферти на едно място.

Загубата на приходи е често срещано предизвикателство в процеса на продажбите. Настройте прагови цени с няколко кликвания, за да предотвратите прекомерни отстъпки.

Когато екипът по продажбите работи с международни клиенти, поддръжката на meerdere valuta улеснява ценообразуването на продуктите във всяка валута за еднократни плащания, абонаменти или модели на използване.

Най-добрите функции на Salesforce

Подновяването на офертите и уведомленията за промени в средата на срока намаляват отлива на клиенти

Обединете екипите по продажби, финанси и правни въпроси, за да управлявате цикъла на продажбите

Правните екипи създават шаблони и управляват библиотеката с клаузи, за да могат търговските представители бързо да подновяват или актуализират договорите.

Поддръжка на различни валути чрез различни платежни портали

Ограничения на Salesforce

Внедряването е предизвикателство, ако нямате предишен опит

Функцията за фактуриране изглежда незадоволителна

Няма безплатна версия

Необходим е по-добър вграден процес за превръщане на офертите в парични постъпления

Ценообразуване за управление на жизнения цикъл на приходите в Salesforce

Стартово ниво: 25 $/потребител/месец

Професионална версия: 80 $/потребител/месец

Enterprise: 165 $/потребител/месец

Неограничен: 330 $/потребител/месец

Unlimited +: 500 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за управлението на жизнения цикъл на приходите в Salesforce

G2: 4. 2/5 (1224 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. QuoteWerks

чрез QuoteWerks

QuoteWerks е лесен за използване софтуер за оферти, базиран в облака, с който малките предприятия могат да създават професионално изглеждащи оферти и предложения за минути. Добавете прозрачност към процеса на продажбите, като проследявате създаването, доставката и напредъка на офертите.

Електронното подписване позволява на вашите клиенти да приемат предложенията ви за секунди. Те вече не трябва да изтеглят PDF файла, да го разпечатат, да подпишат физически документа, да го сканират и да изпратят копието по имейл. След като сделката е финализирана, съберете плащането си изцяло или частично от един от 80-те платежни портала, с които QuoteWerks е интегриран.

Най-добрата функция на Quotewerks

Получавайте известия, когато клиентите разглеждат вашите оферти

Съхранявайте всичките си документи в централна библиотека, за да имате достъп до тях, когато е необходимо. Добавете филтри като дата, име на компанията и информация за клиента, за да могат търговските представители бързо да намерят това, което търсите.

Създавайте списъци с артикули и пакети, за да имате стандартизирано продуктово предложение

Работните процеси за одобрение намаляват грешките в предложенията при създаването на оферти за продажби

Ограничения на QuoteWerks

Няма безплатна версия

Създаването на персонализирани формуляри понякога отнема повече време

Потребителският интерфейс изглежда остарял

Цени на QuoteWerks

Стандартен: 15 $/потребител/месец

Професионална версия: 21 $/потребител/месец

Корпоративно: 30 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за QuoteWerks

G2: 4. 3/5 (181 отзива)

Capterra: 4,6/5 (169 отзива)

4. Софтуер за оферти HubSpot

чрез Hubspot Quote

Софтуерът за оферти HubSpot ви помага да започнете с автоматизацията, ако вашият екип по продажбите създава оферти ръчно. С вградената интеграция с HubSpot CRM, този лесен за начинаещи софтуер за оферти генерира брандирани оферти за секунди, тъй като повечето подробности, включително информация за клиента и продукта, се попълват автоматично.

След като получите заявка за оферта (RFQ) от клиент, незабавно споделете с него предварително създадените шаблони за предложения с минимална ръчна намеса.

Най-добрите функции на HubSpot Quote

Персонализирано брандиране, за да изпращате красиви оферти, които да съответстват на визията и стила на вашата марка

Вградете линкове за плащане в офертите, за да получавате плащания

Събирайте електронни подписи, като определяте подписващи и контраподписващи лица

Ограничения на HubSpot Quote

Ограничени дизайнерски функции

Липса на анализи и информация за клиентите

Цени на HubSpot Quote

Професионален: 450 $/месец

Enterprise: 1500 $/месец

HubSpot Оценки и рецензии на оферти

G2: 4. 4/5 (10 880 отзива)

Capterra: 4,5/5 (349 отзива)

5. Responsive. io (по-рано RFPIO)

Чрез Responsive

Три думи обобщават Responsive.io – информация, сътрудничество и автоматизация. За разлика от HubSpot, този всеобхватен софтуер за управление на работата може да обработва повече от RFP заявки.

Инструментът за стратегическо управление на отговорите е създаден за различни информационни запитвания като RFI, DSG, EEQ, въпросник за сигурност и др.

Той подобрява сътрудничеството, като централизира цялото съдържание и документи, които са от критично значение за мисията. След като RFP бъде импортирано в системата, AI обобщава RFP, което улеснява екипа ви да вземе решение дали да продължи.

Използвайки библиотеката с съдържание, софтуерното решение предлага отговори на сложни въпроси и свързани данни, както и експерти по темата, които са на разположение за сътрудничество. Вграденият преводач и многоезичният интерфейс гарантират, че езикът не е пречка.

Най-добрите функции на Responsive.io

Функцията, задвижвана от изкуствен интелект, отговаря с най-подходящото съдържание за заявките, което ускорява отговора.

Разпределяйте задачи и автоматизирайте работния процес на продажбите , за да следите всички проекти

Предоставете достъп на целия си екип от инструменти за продажби или производителност като Slack, Salesforce, Teams и други

Вземайте по-интелигентни и основани на данни решения с анализи и персонализирани отчети

Ограничения на Responsive.io

Интерфейсът не е лесен за използване и изисква време за усвояване.

Библиотеката с съдържание няма функция за сортиране

Цени на Responsive.io

Персонализирани цени

Responsive. io оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (632 отзива)

Capterra: 4,7/5 (120 отзива)

6. MonetizeNow

чрез MonetizeNow

MonetizeNow интегрира офериране, фактуриране и използване за B2B SaaS предприятия. Софтуерът за управление на оферти за B2B SaaS позволява на търговските представители да се справят със сложни сделки, изменения и подновявания.

Многоетапните и екипни одобрения осигуряват последователност в решенията, особено след като финансовите и правните екипи са включени в циклите на продажбите на предприятието. Заинтересованите страни одобряват офертата от централизирания табло и се пристъпва бързо към действие.

Интересна функция е SaaS билдинг двигателят, който автоматизира целия процес от оферирането до фактурирането. Актуализациите на цените в реално време в продуктовия каталог и правилата за ценообразуване гарантират, че търговските представители разполагат с най-актуалната информация за цените.

Най-добрите функции на MonetizeNow

Експериментирайте с ценообразуването и пакетирането в реално време

Създавайте кредитни известия, обработвайте възстановявания на плащания и се справяйте със сложни операции по фактуриране

Планирайте промени в офертите, за да предложите персонализиране дори в средата на срока

Ограничения на MonetizeNow

Няма база от знания за начинаещи потребители

Липсва интеграция с DocuSign и Stripe за онлайн подписи и събиране на плащания

Цени на MonetizeNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на MonetizeNow

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. PandaDoc

Чрез PandaDoc

PandaDoc оптимизира процеса на управление на документи, независимо дали става въпрос за оферта, предложение, договор или формуляр. Създавайте персонализирани предложения за вашите клиенти за минути, като използвате библиотеката с съдържание, предварително създадените шаблони и данните от CRM.

Онлайн подписите в софтуера за предложения гарантират безпроблемен процес на подписване за вашите клиенти, особено когато сте нова компания с ограничен персонал.

Получете подробна информация за вашите оферти. Разберете кога предложението е било отворено, прегледано и подписано. Ако вашият потенциален клиент не е сигурен за продукта и количеството, той добавя коментари в офертата и предложението, което елиминира грешките в комуникацията.

Най-добрите функции на PandaDoc

Автоматизирайте изготвянето, редактирането и сътрудничеството по договори, за да създавате персонализирани договори без грешки

Получете обща представа за всички договори с подробности и анализи на документи на едно място, без да се налага да отваряте всеки един от тях

Съответствие с ESIGN, UETA и HIPAA и сертифициран по SOC 2 Type II за корпоративна сигурност

Ограничения на PandaDoc

Няма опции за редактиране на изображения в документите

Без безплатен пробен период

Липса на подходяща техническа поддръжка и липса на актуализации по имейл при технически проблеми

Цени на PandaDoc

Essentials: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (2261 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1066 отзива)

8. Scoro

чрез Scoro

Scoro е цялостен софтуер за управление на работата, предназначен за консултантски и професионални услуги, за да се увеличи видимостта на техните проекти и да се максимизират приходите.

Оценете обхвата на работата, проследявайте резултатите, издавайте фактури и комбинирайте продажбите и финансите си, за да получите обзор на представянето в реално време.

Оптимизирайте разпределението на ресурсите, като следите наличността и разпределяте задачите за навременното изпълнение на проектите. Визуализирайте изпълнението на проектите с помощта на диаграми на Гант и ги споделете със заинтересованите страни, за да определите ясни очаквания.

Най-добрите функции на Scoro

Анализирайте резултатите от цялото портфолио от проекти и решете кои услуги да подобрите, за да постигнете по-голяма точност при определянето на обхвата.

Преобразувайте потвърдените оферти в сметки и позволявайте персонализирани фактури

Предварително попълнете времевите разписания с индивидуални списъци със задачи, за да съгласувате целия екип по отношение на крайните резултати

Ограничения на Scoro

Ограничен брой персонализирани PDF шаблони за оферти, поръчки за покупка и фактури

Липса на гъвкавост при ценообразуването за малките предприятия

Цени на Scoro

Essential: 26 $/потребител/месец

Стандартен: 37 $/потребител/месец

Pro: 63 $/потребител/месец

Ultimate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (391 отзива)

Capterra: 4,6 (230 отзива)

9. Proposify

чрез Proposify

Proposify автоматизира шаблоните за оферти и ви позволява да се съсредоточите върху сключването на повече сделки бързо и лесно. Използвайте предварително създадени професионални шаблони, за да изпращате впечатляващи оферти за минути.

Използвайте шрифта и цветовете на вашата марка в предложенията, за да постигнете последователен вид. Добавете изображения и видеоклипове, като ги вградите в документите си. Задайте разрешения за одобрение, така че офертите да не се изпращат на клиентите без необходимата проверка.

Най-добрите функции на Proposify

Функции за поверителност на корпоративно ниво и разрешения за потребители с опции за сигурност на данните

Организирайте описанията на продукти, казусите и графиките с папки и филтри, така че всеки да може лесно да ги намира.

Синхронизирайте контактите и използвайте персонализирани променливи, за да попълните предварително полетата в документите

Ограничения на Proposify

Няколко потребители са съобщили за случаи на сривове и бъгове, които не са отстранени.

Проектирането на предложенията въз основа на вашия макет може да отнеме повече време от очакваното.

Цени на Proposify

Екип: 49 $/потребител/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Proposify

G2: 4. 6/5 (942 отзива)

Capterra: 4,5/5 (273 отзива)

10. Quoter

чрез Quoter

Quoter е онлайн софтуер за оферти, базиран в облака и подходящ за мобилни устройства, който оптимизира процеса от офертата до плащането за екипите по продажбите в ИТ сектора. Алтернативата на ConnectWise Sell има интуитивна настройка и се предлага с интелигентни шаблони, които екипът по продажбите може да използва повторно, за да създава оферти за секунди.

Конфигураторът на продукти отговаря на изискванията за конфигуриране, ценообразуване и офериране (CPQ), като позволява на екипите по продажбите да създават конфигурируеми продукти и да автоматизират изчисленията на цените въз основа на индивидуалните нужди на клиентите.

Най-добрите функции на Quoter

Групирайте продукти, услуги и труд и използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да ги преподредите

Комбинирайте няколко продукта и услуги в пакети и лесно ги добавяйте към вашите шаблони и оферти

Добавяйте продукти към офертите директно от вашата CRM или счетоводна софтуерна програма, за да избегнете дублиране и грешки в данните.

Ограничения на Quoter

Ограничени възможности за брандиране

Шаблони за имейли не са налични

Цени на Quoter

Базов: 99 $/месец

Стандартен: 199 $/месец

Pro: 299 $/месец

Enterprise: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Quoter

G2: 4,7/5 (43 отзива)

Capterra: 4,7/5 (52 отзива)

Готови ли сте да започнете да използвате софтуер за управление на оферти? ?️

Софтуерът за оферти е от решаващо значение за далновидните екипи, за да сключват повече сделки и да постигат целите си за приходи.

Изборът на подходящото решение е трудна задача; изберете софтуер за оферти, който ще помогне на екипа ви да започне да създава предложения бързо и лесно. Отделете по-малко време за шаблони за предложения и повече време за сключване на сделки и изграждане на взаимоотношения с клиенти.

ClickUp за управление на оферти е най-добрият избор за малки предприятия, организации за професионални услуги и корпоративни компании. Интуитивен интерфейс, лесни за начинаещи и разширени функции, уеб страници, подходящи за мобилни устройства, и възможност за преместване на секции в предложението с плъзгане и пускане го правят предпочитаното софтуерно решение за оферти.

Опитайте ClickUp безплатно, за да изпращате най-добрите оферти в своя клас с невероятна скорост и да сключвате повече сделки.