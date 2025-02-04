10-те най-добри B2B SaaS софтуерни решения за предприятия за 2025 г.

Представете си, че управлявате бизнес в края на 90-те години с изключително скъпи 15 MB твърди дискове и куп софтуерни приложения, които едва се побират!

В същото време, с все по-широкото разпространение на интернет, решението стана очевидно за няколко визионери: Ами да хостваме софтуера на отдалечен компютър и да таксуваме клиентите за използването му? ?

Това се оказа правилната посока! Софтуерът като услуга (SaaS) оттогава стана незаменим, предлагайки централизиран хъб за приложения и съхранение на данни, без да се налага да се харчат големи суми.

Днес SaaS не е просто модерна технологична тенденция – той е най-добрият приятел на вашата компания! Затегнете коланите, защото ще ви отведем на пътешествие из 10-те най-добри B2B SaaS софтуерни решения, които повишават ефективността и иновациите в бизнес света!

Какво е B2B SaaS софтуер за предприятия?

B2B (business-to-business) SaaS (Software as a Service) се отнася до софтуерни решения, базирани в облака, предоставяни от една компания на други компании чрез интернет. За разлика от традиционния софтуер, който изисква от компаниите да закупят, инсталират и инвестират в хардуер или да актуализират софтуера на собствените си системи, SaaS решенията се поддържат и осигуряват от доставчика. ☁️

Предимствата от използването на софтуер за бизнес-към-бизнес за корпоративни компании

B2B SaaS решенията на корпоративно ниво са създадени, за да управляват сложни задачи и да предоставят големи обеми данни чрез своите услуги за проучване на пазара, които често са подходящи за по-големи организации или корпорации.

Те предлагат функции за различни области, включително офис производителност, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), управление на човешките ресурси (HRM), счетоводство и управление на корпоративни проекти. Софтуерът за бизнес-към-бизнес може да подпомогне конкретно усилията в областта на дигиталния маркетинг за създаване на автоматизирани маркетингови кампании или за управление на продажбите (разходи за привличане на клиенти).

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Тъй като SaaS компаниите обикновено предлагат абонаментни и облачни решения, те осигуряват по-голяма гъвкавост и са по-лесни за мащабиране според нуждите на бизнеса. Други предимства на B2B SaaS за предприятия включват:

По-ниски начални разходи?

По-бързо внедряване ⏱️

Редовни актуализации?

Възможността да работите отвсякъде, където има интернет връзка?

Какво трябва да търсите в софтуера за B2B SaaS предприятия?

Вземете предвид тези ключови фактори, за да сте сигурни, че избирате подходящия софтуер за нуждите на вашата компания:

Основни функции: Уверете се, че софтуерът разполага с набор от функции, специфични за конкретното приложение, независимо дали става въпрос за CRM, управление на проекти или нещо друго. Персонализиране: Оценете колко лесно софтуерът може да се адаптира към вашите бизнес процеси. Готовност за бъдещето: Ще расте ли SaaS решението заедно с вас? Може ли да се справи с повече потребители или данни, когато вашият бизнес се разрасне? Интеграции: Проверете колко лесно се интегрира с вашия съществуващ софтуерен пакет. Поверителност и сигурност: Проверете Проверете колко добре доставчикът на SaaS защитава чувствителните данни на предприятието

10-те най-добри B2B SaaS софтуера за предприятия, които можете да използвате

Сега, след като вече имате представа за трансформиращата сила на облачните приложения, нека преминем към същината и разгледаме 10-те най-добри B2B SaaS платформи за 2024 г.! ?

15+ изгледа в ClickUp ви помагат да персонализирате работния си процес според вашите нужди.

ClickUp е универсален инструмент за сътрудничество и офис производителност , подходящ за организации от всякакъв размер. Неговият персонализируем интерфейс и мащабируеми, всеобхватни корпоративни функции го правят идеален за подкрепа на всякакви бизнес операции, независимо дали става дума за CRM или управление на проекти.

Управлявайте текущите си инициативи с помощта на ClickUp Dashboards с вградена функция за проследяване на времето, джаджи, анализи в реално време и др. Вашите екипи могат да работят в синхрон с ясни графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка по общите цели, което прави отчитането на KPI изключително лесно. ?

С функциите на ClickUp CRM можете да организирате всичко – от продажбените канали до поръчките. Следете потенциалните си клиенти и проследявайте сметките си с над 15 гъвкави изгледа, включително диаграма на Гант, табло Канбан, времева линия и табличен изглед. Освен това получавате достъп до няколко безплатни CRM шаблона, с които да структурирате работните си процеси!

Искате да събирате данни за клиентите си и да подобрите взаимоотношенията си с тях? Разчитайте на брандираните формуляри на ClickUp и събирайте информация от потенциални клиенти, клиенти и членове на вътрешния екип.

Мултифункционалните екипи обожават ClickUp Docs. Това е централно хранилище, което ви позволява да създавате, редактирате и съхранявате всички документи на компанията, като SOP, договори и материали за въвеждане в работата.

Усъвършенствайте работата си с ClickUp AI, вградения AI асистент на платформата. Той предлага готови подсказки за създаване и редактиране на документи като проектни брифинги, имейли до клиенти, резюмета от срещи, графици и отчети.

Обобщете дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

Освободете времето си с мощните възможности за автоматизация на ClickUp и прехвърлете повтарящите се задачи, като писане на имейли до потенциални клиенти и промяна на статуса, на автопилот.

Най-добрите функции на ClickUp

Табла и изгледи за наблюдение на проекти и работни процеси

Управление на документи от едно място

Над 1000 шаблона за множество случаи на употреба

Формуляри за записване на доклади за грешки, заявки за функции и обратна връзка

ClickUp AI подобрява писането и управлението на задачите

Визуализации за споделени цели и KPI

Над 50 автоматизирани действия за елиминиране на повтарящи се задачи

Над 1000 интеграции на приложения на трети страни, заедно с персонализирани опции чрез ClickUp API.

Междиннофункционално сътрудничество чрез коментари, чатове и ClickUp Whiteboards

Най-добрите стандарти за сигурност и поверителност в бранша

Ограничения на ClickUp

SaaS решенията му са богати на функции, така че има крива на обучение.

Мобилното приложение може да бъде подобрено с повече от основните му функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Salesforce

През 1999 г. Salesforce разтърси софтуерната индустрия, като пусна изцяло базирана в облака CRM платформа. Това събитие постави началото на съвременния SaaS бизнес модел и превърна компанията в гигант в индустрията, статут, който тя запазва и до днес.

Известен със своята адаптивност, Salesforce CRM е идеалното решение за големи или бързо разрастващи се компании. Той ви позволява да проследявате и управлявате потенциалните клиенти през целия цикъл на продажбите, като автоматизира процеса на насочване на потенциалните клиенти към подходящите търговски представители. ?

Salesforce предлага облачни решения не само в областта на продажбите, но и в областта на услугите, маркетинга и търговията. Наборът от допълващи се продукти включва Tableau, платформа за визуална аналитика, и Slack, супер популярното приложение за съобщения, придобито от Salesforce през 2021 г.

Като цяло, гигантът в управлението на взаимоотношенията с клиенти предлага мощни B2B SaaS решения за предприятия.

Най-добрите функции на Salesforce

Високо персонализирани функции за управление на взаимоотношенията с клиенти

Разширени функции за отчитане и уеб анализи

Управление и насочване на потенциални клиенти, което помага на бизнеса да привлича потенциални клиенти

Съвместно прогнозиране за екипни продажбени прогнози

Над 3000 интеграции с трети страни

Ограничения на Salesforce

Настройването и използването му може да бъде сложно.

При големи масиви от данни може да се очакват периодични забавяния.

Цени на Salesforce (Sales Cloud)

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 80 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4. 3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 рецензии)

3. Deel

Deel отговаря на уникалните нужди на компании с служители и подизпълнители в различни страни. Той позволява изплащане на заплати в над 100 страни и валути и опростява задачите на HR отдела, като управление на отпуските, контрол на разходите и съхранение на важни документи – всичко това от един единствен табло.

Приемането на нови членове в екипа е безпроблемно с платформата за самообслужване на Deel, която позволява персонализиране според типа на договора. Функцията за организационна структура предоставя обща картина на вашата организация, което спомага за координацията в екипа.

Управлявайте възнаграждения, длъжности и важни документи с вграден регистър на промените за всяка модификация. С Deel можете да се справите със сложностите при управлението на международна работна сила, като гарантирате спазването на международните трудови закони на всеки етап.

Най-добрите функции на Deel

Поддръжка на заплащане в няколко държави

Съответствие с международните трудови закони

Вградени инструменти за отчитане на отпуски, разпределение на бонуси и акционерни ползи

Самостоятелно въвеждане

Консолидиран HR табло за управление на обратната връзка в предприятието

Ограничения на Deel

Високи такси за международни тегления

Без мобилно приложение

Цени на Deel

Deel HR : Безплатен за фирми с до 200 души

Изпълнители : Започва от 49 $/месец

EOR : Започва от 599 $/месец

Global Payroll : Свържете се с нас за цени

Имиграция: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Deel

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

4. Gusto

Създаден с мисъл за малките предприятия и стартиращите компании, Gusto е едно гише за вашите нужди, свързани с заплатите и човешките ресурси.

Независимо дали плащате на пълноработни служители, работници на непълен работен ден или международни подизпълнители, платформата може да се адаптира към различни структури и графици на плащане. Приложението Wallet на Gusto предлага на служителите подробна информация за техните финанси, от разбивка на заплатите до създаване на високодоходни спестовни сметки.

За организации с премиум план, служителите могат да управляват заявките за отпуск и да отчитат работното си време, както им е удобно.

От цялостно управление на социалните придобивки до спазване на нормативните изисквания и отчитане, Gusto обединява важни HR функции в една единствена, лесна за използване платформа. Тя предлага и функции като проверка на миналото, електронни подписи и регистрация за данъци в щата, което улеснява назначаването и започването на работа на нови членове на екипа. ?

Най-добрите функции на Gusto

Автоматизирани и ръчни опции за изчисляване на заплатите за по-голяма гъвкавост

Подкрепа за финансово благополучие чрез приложението Gusto Wallet

Безпроблемно спазване на данъчните и трудовите закони

Мощни функции за отчитане за информирано вземане на решения

Ограничения на Gusto

Управлението на почасовите заплати може да бъде предизвикателство

Ограничена поддръжка за международни плащания

Цени на Gusto

Simple: 40 $/месец + 6 $/месец на човек

Плюс: 80 $/месец + 12 $/месец на човек

Премиум: Цени при запитване

Само за подизпълнители: 35 $/месец + 6 $/месец за всеки подизпълнител

Оценки и рецензии за Gusto

G2 : 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3700 отзива)

5. HubSpot

HubSpot е цялостно решение за компании, които искат да оптимизират своите процеси по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. То предлага пет основни продукта – Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub и Operations Hub. ?️

Безплатният план включва един канал за сделки за един екип или отдел. Таблото за управление може да бъде персонализирано, за да включва модулите, които са най-подходящи за вашия канал за продажби. Ако вашите нужди надхвърлят безплатния план, HubSpot предлага платени добавки в допълнение към абонаментните планове, което ви помага да контролирате разходите за мащабиране.

HubSpot CRM предлага лесна настройка и е изключително лесен за използване. Интеграцията с електронната поща е друго предимство, което ви позволява да управлявате задачите, свързани с CRM комуникацията, от една платформа.

Най-добрите функции на HubSpot

Безплатният план поддържа до един милион контакта.

Автоматизиран имейл маркетинг за привличане и поддържане на потенциални клиенти

Широка интеграция с приложения , включително ClickUp, Google Workspace и Salesforce

Персонализирани анализи в реално време

Ефективна интеграция на електронната поща

Ограничения на HubSpot

Случайни проблеми с производителността могат да затруднят работния процес

В социалния планирач няма функция за маркиране.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец (само за нови клиенти на HubSpot)

Професионален: 1600 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5600 рецензии)

6. Mailchimp

От създаването си през 2001 г. Mailchimp се превърна в незаменим актив за компаниите, които създават автоматизирани имейл маркетингови кампании, за да превърнат потенциалните клиенти в лоялни клиенти. ?

Характерна черта на Mailchimp е неговият лесен за използване Campaign Builder. В комбинация с обширна библиотека от готови шаблони и интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане”, той ви позволява да създавате висококачествени имейл кампании без да са ви необходими умения за програмиране.

Освен имейли, функциите на платформата варират от публикации в социални медии и създаване на реклами до персонализирани отчети и дизайн на брандирано съдържание. Пакетът включва надеждна сегментация и анализи на аудиторията, което прави Mailchimp не само инструмент, но и цялостна платформа за стартиране, анализиране и оптимизиране на маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Mailchimp

Удобен за ползване Campaign Builder за професионални имейли

Готови шаблони

Мощни възможности за сегментиране на аудиторията за целеви кампании

Цялостна аналитика

Инструмент Creative Assistant за дизайн на брандирано съдържание

Ограничения на Mailchimp

Функциите за отчитане биха могли да бъдат по-интуитивни

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Mailchimp

Безплатно

Essentials: 13 $/месец

Стандартен: 20 $/месец

Премиум: 350 $/месец

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2 : 4,3/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 16 000 отзива)

7. Atlassian

Основана през 2001 г., Atlassian наистина е оправдала името си, вдъхновено от могъщия Титан Атлас от гръцката митология. Точно както Атлас държи небето, Atlassian предоставя съществена подкрепа в разработката на софтуер, управлението на проекти и сътрудничеството в екип на над 260 000 клиенти.

Първият продукт на Atlassian беше Jira, инструмент за управление на проекти за проследяване на проблеми и гъвкаво разработване. Той се счита за критично важен инструмент в областта на разработката на софтуер и извън нея. Confluence появи скоро след пускането на Jira. Това е платформа за сътрудничество, където екипите могат да създават, споделят и организират съдържание, от нови идеи до подробности за проекти и важна документация. ?

Trello беше придобит от Atlassian през 2017 г., като предоставя на клиентите си лесен начин за управление на проекти без строгите структури на работния процес на Jira или ориентирания към документи характер на Confluence.

Освен тези сродни инструменти, Atlassian предлага персонализирани услуги за управление на работата за корпоративни екипи.

Най-добрите функции на Atlassian

Atlassian предлага богат набор от инструменти за предприятия.

Предлага мащабируеми решения за управление на работата

Интелигентно сътрудничество и работни процеси за гъвкави екипи

Безпроблемна интеграция на инструменти в цялостна екосистема

Ограничения на Atlassian

За начинаещите може да се окаже трудно да го използват.

Може да бъде скъпо за големи екипи

Atlassian (Enterprise Services)

Свържете се с нас за цени

Atlassian (Enterprise Services)

G2 : 4. 4/5 (30+ отзива)

Gartner: 4. 3/5 (над 200 рецензии)

8. Workday

Workday е водещо облачно решение за управление на човешкия капитал. Интерфейсът му обединява функциите за планиране, изчисляване на заплати и анализи.

В основата си Workday е проектиран да поставя хората на първо място с персонализирани HR услуги за всеки служител. Когато става въпрос за намиране на подходящите таланти, можете да проследявате кандидатите, да провеждате интервюта и да ги назначавате безпроблемно.

Едно от най-силните предимства на Workday са неговите модерни инструменти за отчитане и анализ. Получавате набор от лесни за употреба функции, с които да оценявате данните за производителността, да анализирате конкурентните показатели и да вземате информирани бизнес решения. ?

Най-добрите функции на Workday

Персонализирани HR услуги

Интегрирани функции за управление на човешките ресурси, финансите, планирането и заплатите

Привличане и управление на таланти

Удобни за ползване инструменти за отчитане

Ограничения на работния ден

Функционалността на ATS не е съвсем интуитивна.

Някои потребители желаят повече опции за персонализиране

Цени на Workday

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workday

G2 : 4,0/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 1000 отзива)

9. Ahrefs

Ahrefs управлява един от най-мощните уеб краулери, който обработва до осем милиарда страници на ден, и неуморно събира данни, за да ви държи в челните редици в SEO.

С Ahrefs можете да събирате информация за това как вашите конкуренти се класират в търсачките или кои ключови думи генерират най-много трафик. Той служи и като инспектор на състоянието на вашия уебсайт с неговите функции за одит, позволявайки ви да откривате и разрешавате проблеми, които биха могли да попречат на вашите резултати в търсенето. ?

Освен че улеснява вземането на решения въз основа на данни, платформата ви помага да намерите вдъхновение за атрактивно съдържание и да идентифицирате ценни възможности за изграждане на връзки. Освен това, способността ѝ да проследява прогреса на вашия рейтинг във времето предлага количествено измерими доказателства за това, че вашите SEO усилия дават резултат.

Най-добрите функции на Ahrefs

Мощен уеб краулер за изчерпателно събиране на данни

SEO анализ на конкурентите

Одит на уебсайтове за идентифициране и разрешаване на SEO проблеми

Откриване на ключови думи за целенасочено ангажиране

Проследяване на напредъка в класирането

Ограничения на Ahrefs

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ понякога.

Ограничени локални SEO възможности

Цени на Ahrefs

Lite: Започва от 99 $/месец (при надвишаване на лимитите на плана се начисляват допълнителни такси)

Стандартен: Започва от 199 $/месец

Разширено: Започва от 399 $/месец

Enterprise: Започва от 999 $/месец

Оценки и рецензии за Ahrefs

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

10. Zendesk

Избран за най-добър център за обслужване на клиенти за 2024 г. от Forbes, Zendesk е помогнал на над 100 000 марки да се свържат с клиентите си. Системата му за издаване на билети обединява запитвания от различни канали като имейл, социални медии и телефон в единен табло. Междувременно инструментът му за чат на живо позволява взаимодействие с клиентите в реално време.

Подобрете опциите си за самообслужване с добре структурираната база от знания на Zendesk. Тя ще помогне на вашите клиенти да решават проблемите си самостоятелно и ще намали броя на заявките за поддръжка или обажданията.

Въпреки че е широко известен с функциите си за поддръжка на клиенти, Zendesk не е едностранчиво решение. ?

Той предлага и CRM за продажби, който помага на екипите по продажбите да управляват потенциалните клиенти, да наблюдават взаимодействията с клиентите и да сключват сделки по-бързо. А най-хубавото? Можете да интегрирате CRM с Support Suite, което позволява на вашите агенти да имат достъп до билетите за поддръжка и да идентифицират възможности за кръстосани продажби или продажби на по-скъпи продукти.

Най-добрите функции на Zendesk

Мултиканална система за издаване на билети

Чат на живо в реално време

Солидна база от знания за самообслужване

Интеграция между CRM и Support Suite

Мащабируем

Ограничения на Zendesk

Няколко потребители са имали проблеми с обслужването на клиенти.

Настройката може да бъде сложна

Цени на Zendesk (Support Suite)

Suite Team: 55 долара на агент/месец

Suite Growth: 89 долара на агент/месец

Suite Professional: 115 долара на агент/месец

Suite Enterprise: Свържете се с нас за цени

Suite Enterprise Plus: Свържете се с нас за цени

Разширено AI добавка: 50 $ на агент/месец (план Suite Professional или по-висок)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zendesk (Support Suite)

G2 : 4,3/5 (над 5500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (3500+ отзива)

Изследване на B2B SaaS вселената: окончателни изводи

Светът на B2B SaaS софтуера за предприятия е станал невероятно разнообразен от скромните си начала в края на 90-те години. От оптимизиране на процесите на разработка на софтуер до опростяване на сложностите при изчисляване на заплатите, всяка платформа има свои уникални предимства.

В тази огромна гама от специализирани инструменти ClickUp се отличава с многофункционалността си. Създайте безплатен акаунт, за да започнете, и наблюдавайте как членовете на вашия екип се справят с задачите си като истински рок звезди. ?