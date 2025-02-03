10-те най-добри софтуерни инструмента за управление на предложения през 2025 г.

Уморени ли сте от управлението на купчина проектни предложения, координирането на редакциите на екипа и управлението на работните процеси по одобряването – и всичко това, докато се стремите да спазите крайните срокове? Или може би настоящият ви софтуер за предложения не ви задоволява и търсите нещо по-добро?

Не се притеснявайте, ние сме се погрижили за всичко.

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуера за създаване на професионално изглеждащи предложения, оптимизиране на процесите по изготвянето им и спечелване на нови клиенти. Нека да ги разгледаме!

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на предложения?

Всеки софтуер за управление на предложения разполага с уникален набор от функции за опростяване на процеса на създаване на предложения и спечелване на поръчки. Целта е да намерите инструмента, чиито функции отговарят на вашите нужди, като същевременно се придържате към бюджета си. Ето основните области, на които трябва да обърнете внимание:

10-те най-добри софтуера за предложения, които можете да използвате

Изборът на подходящия инструмент за управление на предложенията може да направи голяма разлика в повишаването на производителността на екипа ви и увеличаването на броя на сключените сделки.

За да ви помогнем да вземете по-лесно това решение, ще ви запознаем с 10-те най-добри инструмента на пазара, какво предлагат те и какви са техните ограничения. По този начин ще можете да намерите най-подходящия софтуер за управление на оферти за нуждите на вашия екип и бизнес целите ви. ?

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате процеса на изготвяне на оферти според вашите нужди.

Създаването на успешни предложения и спечелването на проекти е само началото. Истинското действие се случва при управлението на тези проекти. Ако търсите инструмент, който да се занимава с управлението на предложения и проекти на едно място, ClickUp е идеалният избор.

За да започнете, не е нужно да прекарвате часове в гледане на празен екран. Използвайте ClickUp AI, за да генерирате първи чернови вариант на предложението си в ClickUp Docs за секунди. Той работи перфектно и за други бизнес документи, като фирмени уикита, стандартни оперативни процедури и други бази данни с информация.

Добавете таблици към документите си, за да представите релевантни данни в лесноразбираем формат, прикачени файлове за споделяне на допълнителни подробности, съдържание за лесна навигация и банери с логото на вашата марка, за да направите предложението си запомнящо се.

Имате нужда да обработвате постъпващите заявки? Използвайте табличния изглед на ClickUp. Той ще ви помогне да проследявате заявките за предложения (RFP), заявките за информация и заявките за оферти. Независимо дали изпълнявате тези заявки или самите проекти, функциите за управление на проекти на ClickUp правят това лесно.

Използвайте персонализирани полета, за да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка с помощта на индикатори за напредък. А благодарение на известията на ClickUp, винаги ще сте информирани за следващите стъпки, така че никога няма да пропуснете нещо важно. ⏰

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатите функции могат да объркат новите потребители.

Безплатният план е ограничен до 25 употреби на ClickUp AI.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Jotform

чрез Jotform

Jotform е многофункционален инструмент за създаване на предложения, проучвания и въпросници. С този софтуер за управление на предложения можете да създавате предложения от нулата, да използвате съществуващ PDF файл или да избирате от над 700 шаблона.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява добавянето на текст, снимки, полета за електронен подпис и други важни детайли. Проследявайте статуса на предложенията и управлявайте задачите на екипа в Jotform Tables. Превключвайте между изгледите на таблица, календар, карти, качвания и отчети, за да визуализирате данните си. ?

Най-добрите функции на Jotform

Задайте ред на подписване, ако има няколко подписали лица.

Автоматизирайте изпращането на напомнителни имейли до потенциални клиенти на определени интервали от време.

Получавайте известия, когато потенциалните клиенти предприемат действие

Запазете подписаните PDF файлове в инструменти за съхранение в облак като Google Drive, Dropbox и OneDrive.

Ограничения на Jotform

Безплатният план е ограничен до 10 подписани документа месечно.

Платформата понякога забавя работата си.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Jotform

G2: 4,7/5 (206 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1620 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jotform!

3. По-добри предложения

чрез Better Proposals

Better Proposals прави изготвянето на бизнес предложения изключително лесно, дори и за хора, които не са дизайнери. Изберете от над 200 персонализирани шаблона, за да започнете. Блоковете с съдържание ви позволяват бързо да добавяте текст, изображения, видеоклипове, електронни подписи и ценови таблици, без да се занимавате с дизайна. ?

Когато потенциалните клиенти разглеждат предложението ви, то се адаптира към екрана им, като ключовите раздели се показват като отделни раздели. След като приемат предложението ви, те могат да извършат плащания чрез PayPal, Stripe или GoCardless.

Най-добрите функции на Better Proposals

Запазете и използвайте повторно блокове с съдържание, като биографии на компанията, услуги и общи условия.

Изпращайте предложения на над 20 езика, включително английски, френски, испански и италиански.

Получавайте известия, когато клиент отвори, прочете или подпише вашето предложение.

Проследявайте кои страници са разгледали вашите потенциални клиенти, колко време са прекарали на всяка страница и на кого са препратили предложението.

Ограничения на Better Proposals

Не можете да дублирате секции в инструмента за създаване на документи

Стартовият план е ограничен до пет документа месечно и не включва CRM и Zapier интеграции.

Цени на Better Proposals

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Премиум: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Better Proposals

G2: 4. 4/5 (41 отзива)

Capterra: 4,8/5 (149 отзива)

4. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook е платформа за цялостно управление на бизнеса, предназначена за свободни професионалисти и малки фирми, предлагащи услуги. Тя обхваща всичко – от предложения до фактури, договори и споразумения. И да, има няколко шаблона за всяка от тези области, за да улеснят работата. ⚡

Вашите клиенти ще оценят възможността да подписват предложения, да насрочват срещи и да извършват плащания, без да напускат пощенската си кутия.

Проследявайте с един поглед къде се намира всеки потенциален клиент и клиент във вашата тръба и елиминирайте повтарящите се задачи с автоматизация. Позволете на HoneyBook да се погрижи за потока, дори докато вие си почивате.

Най-добрите функции на HoneyBook

Използвайте въпросници, за да съберете повече подробности от клиента, преди да започнете проект.

Създавайте стандартни, планирани или повтарящи се фактури за приемане на плащания.

Конфигурирайте автоматизиране на работния процес, за да проследявате потенциалните клиенти и да получавате напомняния за предстоящите си задачи.

Регистрирайте времето, прекарано в задачи по проекта, за да генерирате фактури.

Ограничения на HoneyBook

За новите потребители има стръмна крива на обучение.

Има много основни функции за управление на задачите.

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 19 $/месец

Essential: 39 $/месец

Премиум: 79 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (150 отзива)

Capterra: 4,8/5 (588 отзива)

5. Revver

чрез Revver

Revver (по-рано eFileCabinet) е платформа, базирана в облака, където малките предприятия могат безопасно да съхраняват, организират и управляват своите цифрови документи и предложения. Организирайте файловете в папки и подпапки, за да можете бързо да ги намирате, когато са ви необходими. ?

Освен това Revver подобрява търсенето на файлове с помощта на ключови думи и оптично разпознаване на символи, както и персонализирани запазени търсения. Този софтуер за управление на предложения ви позволява също така лесно да споделяте документи, да изисквате файлове и да получавате електронни подписи както от вътрешни екипи, така и от външни страни.

Най-добрите функции на Revver

Сътрудничество по документи с редакции, коментари и инструменти за анотиране в реално време

Автоматизирайте създаването на папки, маршрутизирането на документи, заявките за електронни подписи и напомнянията за задачи.

Създавайте и планирайте отчети, за да проследявате използването на документи и моделите на достъп.

Експортирайте отчети като PDF, HTML и CSV файлове

Ограничения на Revver

За начинаещите може да се окаже предизвикателство да го настроят и да се запознаят с функциите му.

Ограничени вградени интеграции

Цени на Revver

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Revver

G2: 4,3/5 (349 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (893 отзива)

6. Proposify

чрез Proposify

Proposify е предназначен за екипи по продажбите, които искат да оптимизират процеса на продажбите и да проследяват информацията за сключените сделки. Добавете блокове за електронен подпис към вашите предложения, изображения от интегрираната библиотека Unsplash и видеоклипове от YouTube и Vimeo.

Настройте Proposify да изпраща имейли за проследяване и благодарствени писма до потенциални клиенти. Следете взаимодействията на клиентите с вашия документ, включително кога са го разгледали, изтеглили, коментирали и подписали. Ще знаете дори колко време са прекарали в различните части на документа, което е много полезно за подобряване на бъдещите ви предложения.

Най-добрите функции на Proposify

Създайте различни роли за членовете на екипа си и задайте конкретни права за преглед и редактиране за тях.

Създавайте динамични ценови таблици, като включвате формули, опционални услуги, периодични такси и отстъпки.

Редактирайте документи по време на процеса на изготвяне на оферти, дори и след като сте ги изпратили на вашите клиенти и заинтересовани страни.

Проследявайте представянето на членовете на екипа въз основа на спечелените и загубените предложения.

Ограничения на Proposify

Няма функция за отмяна, с която да можете бързо да върнете промените

Не можете да запазите персонализирани шаблони за бъдеща употреба

Цени на Proposify

Екип: 49 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Proposify

G2: 4,6/5 (941 отзива)

Capterra: 4,5/5 (271 отзива)

7. Loopio

чрез Loopio

Отговарянето на RFP може да бъде досадно и отнемащо време, но не и с Loopio. Loopio е софтуер за автоматизация на RFP, който ви помага да оптимизирате и мащабирате отговорите си на RFP, за да сключите сделки по-бързо.

Той автоматично идентифицира въпросите в RFP и използва ловката „магическа“ функция, за да извлече отговори от предишни отговори. Ако даден въпрос ви кара да се чудите, няма проблем! Прехвърлете го на колега, напишете коментар и определете краен срок. ?️

И когато имате нов отговор или нова информация, просто я добавете в библиотеката на Loopio. По този начин винаги ще сте подготвени за следващото RFP, което пристигне.

Най-добрите функции на Loopio

Добавете подробности за компанията към библиотеката с съдържание на 12 различни езика, включително английски, френски, холандски и испански.

Разграничавайте новото и остарялото съдържание въз основа на оценките за актуалност.

Получавайте известия за възложени действия чрез Slack или Microsoft Teams.

Вмъкнете изображения и други подходящи файлове в документите си от Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box и OneDrive.

Ограничения на Loopio

Не винаги намира правилно полетата за отговори, особено за документи в Microsoft Word.

Ограничени вградени интеграции

Цени на Loopio

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Loopio

G2: 4,7/5 (495 отзива)

Capterra: 4,6/5 (71 отзива)

8. PandaDoc

чрез PandaDoc

PandaDoc е предназначен за компании, предлагащи услуги, които искат да управляват предложения, договори, оферти и фактури с брандиране. Той разполага с разнообразна библиотека с над 1000 шаблона, които ще ви помогнат да започнете.

Преди да изпратите документи на потенциални клиенти, уведомете екипа си да ги прегледа, редактира, предложи промени и даде зелена светлина. Всяка редакция се записва, така че винаги можете да видите кой, какво и кога е направил от първоначалния проект до окончателната версия.

Ако клиентът ви е доволен и желае да сключи сделката, той може да добави подписа си и дори да изпрати плащането чрез PayPal, Stripe, Square или Authorize. Net директно от документа. ?

Най-добрите функции на PandaDoc

Настройте PandaDoc с популярни CRM интеграции като Hubspot, Salesforce, Zoho CRM и Insightly.

Използвайте търсачката с филтри за дата, статус, собственик, получател и компания, за да намирате бързо документи.

Получавайте известия, когато клиент отвори, прочете и подпише предложение

Проследявайте взаимодействията с клиентите чрез показатели като брой прегледи, последно прегледано, общо прекарано време и изтегляния.

Ограничения на PandaDoc

Стартовият план е ограничен до максимум два работни места и не включва достъп до интеграции.

Някои потребители казват, че предложенията отиват в папката с нежелана поща на получателите.

Цени на PandaDoc

Essentials: 35 $/месец на работно място

Бизнес: 65 $/месец на работно място

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (2242 отзива)

Capterra: 4,5 (1046 отзива)

9. DocuSign

чрез DocuSign

DocuSign предоставя безпроблемно и лесно за ползване управление на документи за екипи и клиенти на настолни и мобилни устройства. За да изпратите предложение, създайте „плик“ (електронен контейнер, съдържащ един или няколко документа) и го изпратете на електронната поща на потенциалния клиент.

Създаването на тези документи е изключително лесно – изберете от библиотеката с шаблони на DocuSign или преместете съществуващ документ от вашия компютър или приложение за съхранение в облак.

Имате нужда от подписан документ? Добавете полета за подпис там, където са ви необходими. А ако има няколко подписали лица, подредете ги в реда, в който искате да получат документа, и DocuSign ще се погрижи за останалото. ?️‍♂️

Най-добрите функции на DocuSign

Качвайте документи, изображения, презентации и таблици в над 25 формата.

Проследявайте статуса на пликовете според предстоящи действия, чакащи други, наближаващи изтичане и завършени.

Прегледайте как документите ще се визуализират на настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

Свържете DocuSign с над 400 външни приложения, включително Microsoft, Google, Salesforce и Zoom.

Ограничения на DocuSign

Стартовият план е ограничен до пет плика на месец.

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Непоследователна поддръжка на клиенти

Цени на DocuSign

Лично: 15 $/месец

Стандартен: 45 $/месец на потребител

Business Pro: 65 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за DocuSign

G2: 4,5/5 (2166 отзива)

Capterra: 4,8/5 (8227 отзива)

10. Qwilr

чрез Qwilr

С Qwilr вашите стандартни предложения придобиват изцяло нов облик. Вместо обичайните PDF или Word документи, вграденият редактор без код ви позволява да създавате интерактивни уеб-базирани предложения с изображения, видеоклипове, акордеони и калкулатори за възвръщаемост на инвестициите, които изглеждат страхотно на всяко устройство. Можете дори да създавате динамични ценови таблици въз основа на избора на продукти и количеството за пакета на клиента.

Визуализирайте колко страници сте създали, кои от тях са активни, кои са получили ангажимент и кои са били приети. Ако търсите уникален начин да се отличите пред потенциалните клиенти и да създадете трайно впечатление, трябва да разгледате Qwilr.

Най-добрите функции на Qwilr

Коригирайте предложенията в реално време, след като са били изпратени.

Получавайте известия по имейл, когато потенциалните клиенти разглеждат и подписват електронно сделки

Проследявайте времето, прекарано в четене на всеки блок от съдържанието на вашите страници.

Свържете Qwilr с Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe и Zapier.

Ограничения на Qwilr

Малко вградени интеграции

Бизнес планът не разполага с ключови функции като персонализиран домейн и шрифтове.

Цени на Qwilr

Бизнес: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Qwilr

G2: 4,5/5 (671 отзива)

Capterra: 4,6/5 (381 отзива)

Ето как да привлечете повече клиенти с софтуер за управление на оферти

Всяко от тези инструменти за управление на предложенията разполага с уникален набор от функции. Изборът на подходящия инструмент ще ви помогне да поддържате екипа си организиран, да сключите повече сделки и да получите информация за оптимизиране на документите и работните процеси, свързани с предложенията.

Но ако обмисляте инструмент за планиране на работната сила, който се занимава с всичко – от изготвянето на предложения до изпълнението на клиентски проекти и управлението на бизнес операциите, ClickUp е идеалният инструмент за тази задача. Той намалява стреса и неудобството при прехода от фазата на предложението към фазата на изпълнението. ?

Няма нужда да търсите портфейла си. Регистрирайте се в ClickUp още днес и изпробвайте всичките му функции безплатно!