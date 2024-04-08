سلاك مقابل أسانا: ما هي الأداة الأفضل لفريقك في عام 2025؟

Asana و Slack هما من أكثر تطبيقات إدارة المشاريع شيوعًا لمساعدة الفرق البعيدة والشخصية على العمل معًا بشكل أفضل. ظاهرياً، تقدم كل أداة ميزات متشابهة - من تعاون الفريق إلى تكامل الجهات الخارجية.

ولكن إذا تعمقت قليلاً، ستبدأ الاختلافات بين Asana و Slack في الظهور. إذا كنت تحاول الاختيار بين أدوات إدارة المشاريع لفريقك الخاص بك، فإن هذا الدليل إلى أسانا مقابل سلاك هو لك.

ما هو Slack؟

عبر سلاك سلاك هو مكان عمل أداة تواصل مصممة للفرق لتبادل المعلومات و التعاون في الوقت الفعلي . حتى أنه يوفر مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، إلى جانب الدردشة الفردية والجماعية.

على Slack، سيكون لمؤسستك مساحة عمل. في مساحة العمل تلك، يمكنك إنشاء قنوات للفرق الفردية أو المشاريع أو المواضيع أو استخدام الرسائل المباشرة للمحادثات الفردية والجماعية المخصصة.

في القنوات والدردشة، يمكنك مشاركة الملفات وبدء المكالمات (أو التجمعات). بالنسبة لأي شيء يتجاوز الدردشة، يمكنك الحصول على الآلاف من عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى، على الرغم من أن ميزة Canvas الجديدة في المنصة تضيف بعض إمكانيات إدارة المهام الداخلية.

ميزات سلاك

بالنسبة لمنصة تركز على التواصل، ليس من المفاجئ أن تجد الميزات التي تدفع التعاون في المقدمة والوسط. عند مقارنة Slack مقابل Asana، تبرز أربع ميزات على وجه التحديد:

التواصل في الوقت الفعلي

نعلم جميعًا أهمية التواصل الفعال بين أعضاء الفريق خاصة عندما يتعلق الأمر بفرق العمل عن بُعد. يعطي Slack الأولوية للتواصل من خلال ميزات التواصل الفوري الخاصة به:

جميع الدردشات في الوقت الفعلي، مع إشعارات فورية تتيح للمستخدمين معرفة متى تكون الرسالة الجديدة ذات صلة بهم

يمنحك التسلسل الهرمي الواضح، بما في ذلك القنوات والرسائل المباشرة والرسائل المترابطة، نظرة عامة على المحادثات المتعددة التي تحدث في نفس الوقت

تدمج الجلسات، التي يمكن أن تحدث في أي وقت في كل من القنوات والرسائل المباشرة، إمكانات الاتصال المرئي والصوتي دون الاستحواذ على الواجهة بأكملها

يمكن للمستخدمين جدولة الرسائل في وقت مبكر أو وضع إشارة مرجعية على رسالة ما لمتابعتها لاحقاً

تسهّل ميزة البحث المتقدم في تطبيق Slack العثور على المحادثات القديمة والمؤرشفة التي تحتوي على معلومات ذات صلة

تجعل واجهات المستخدم المباشرة لتطبيقات الجوال البقاء على اتصال على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أمراً سهلاً

إن ميزات التواصل هذه هي السبب في أن Slack لطالما كان معياراً للاتصالات المكتبية الرقمية.

عبر سلاك

مشاركة الملفات

يتيح لك Slack مشاركة ملفات يصل حجمها إلى جيجابايت واحد (GB) في القنوات والرسائل المباشرة. يمكن أن تتضمن كل رسالة 10 ملفات كحد أقصى في المرة الواحدة. تقوم المنصة بتخزين الملفات على خادمها، مع وجود حدود تعتمد على الخطة:

خطة مجانية : 5 جيجابايت للمؤسسة بأكملها

: 5 جيجابايت للمؤسسة بأكملها الخطة الاحترافية : 10 جيجابايت لكل مستخدم

: 10 جيجابايت لكل مستخدم خطة الأعمال : 20 جيجابايت لكل مستخدم

: 20 جيجابايت لكل مستخدم خطة شبكة المؤسسات: 1 تيرابايت لكل مستخدم

يتحايل التكامل الأصلي مع أنظمة التخزين السحابية مثل Google Drive وDropBox وMicrosoft OneDrive على هذه الحدود، مما يسمح لك بمشاركة الملفات عبر رابط مباشر إلى موقع التخزين الخاص بها.

وبمجرد مشاركة الملف، يعرض Slack تلقائيًا معاينة لملفات .doc وPDF والصور والفيديو. هذا يضيف إلى طبيعة التعاون في الوقت الحقيقي للبرنامج، حيث يمكن للمستخدمين رؤية ما تشاركه على الفور دون الحاجة إلى تنزيل الملفات.

إدارة المهام الأساسية من خلال Canvas

على عكس Asana، فإن Slack ليس برنامجاً لإدارة المشاريع، ويفتقر إلى معظم الميزات الأساسية التي تريدها لإدارة المشاريع. لكن إضافته الأخيرة لميزة Canvas تضيف بعض الميزات الأساسية لإدارة المشاريع إلى المنصة.

ابدأ تشغيل لوحة Slack Canvas، ويمكنك جمع مجموعة متنوعة من المعلومات في مستند واحد، بما في ذلك أي شيء من الملفات المرئية إلى مهام سير العمل الموجهة نحو المهام، وأوصاف المشروع، والمزيد.

يتصور Slack جعل Canvases أكثر تعمقًا بمرور الوقت للحصول على مساحات عمل تعاونية حقيقية. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد طريقة سهلة لتعيين المهام وتتبعها. ولكن هذه هي أول غزوة للنظام في مجال التواصل الذي لا يحدث في الوقت الحالي، مما قد يجعله مناسباً لإدارة مشاريع أوسع في المستقبل.

عبر سلاك

تكامل واسع النطاق

بالنسبة لمنصة لا تتظاهر بأنها أكثر مما هي عليه، يجب أن تكون عمليات التكامل مع الجهات الخارجية في أفضل حالاتها. لحسن الحظ، هذا أحد المجالات التي يتألق فيها Slack.

في المجموع، يحصل المستخدمون على أكثر من 2,000 عملية تكامل لربط Slack بأي من منصات مكان العمل الأخرى. لدينا عمليات تكامل Slack المفضلة تتراوح من ActiveCampaign و SalesForce إلى ClickUp و ZipBooks.

بالنسبة لمستخدمي المنصة، تظهر هذه التكاملات كتطبيقات أسفل الرسائل المباشرة. ولكن يمكنك أيضًا تنشيط ميزات الأداة المدمجة باستخدام أمر بسيط بشرطة مائلة في أي محادثة، مثل "/zoom join" للانضمام إلى اجتماع Zoom التالي.

وبالطبع، يمكنك الحصول على تكامل عكسي مع المنصات الشريكة. على سبيل المثال، هل تريد إضافة بريد إلكتروني إلى محادثة Slack؟ ما عليك سوى تثبيت تطبيق Outlook Slack، وسيكون الأمر بسيطاً مثل ضغطة زر.

تسعير سلاك:

مجاني الإصدار

محترف 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هي أسانا؟

عبر أسانا Asana هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تتبع جميع المهام المتعلقة بالمشاريع التي يعملون عليها. وهو يسمح لمؤسستك بتنظيم مشاريعك في محافظ وأهداف أكبر مع بناء المهام الفردية وسير العمل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

مثل Slack، فإن Asana هي أداة لإدارة العمل على شبكة الإنترنت تأتي مع تطبيقات للهاتف المحمول وسطح المكتب. على عكس Slack، ينصب التركيز بشكل أكبر على إدارة العمل الشاملة، مع ميزات التعاون التي تركز على أهداف المشروع بدلاً من التواصل في الوقت الفعلي

ميزات أسانا

مما لا يفاجئ أحداً، أن ميزات Asana المتقدمة تركز على إنجاز المهام حسب المواصفات وفي الوقت المحدد. وحتى الميزات المشابهة لـ Slack، مثل أدوات التواصل ومشاركة الملفات، تتمحور حول هذا التركيز.

التواصل القائم على المشروع

يتضمن Asana ثلاث ميزات تواصل أساسية: تعليقات المهام، وتحديثات المشروع، والرسائل المباشرة.

تسمح تعليقات المهام لأي متابع في مهمة ما بمشاركة أفكاره أو طرح أسئلة. عندما يترك شخص ما تعليقًا، يتلقى جميع المتابعين في المهمة إشعارًا

تحديثات المشروع تسمح لمالك المشروع بإرسال ملاحظة مرمزة بالألوان تحتوي على معلومات المشروع إلى جميع أعضاء فريق المشروع الآخرين

ترسل الرسائل المباشرة ملاحظة إلى الأعضاء الآخرين في الفريق، ويتلقون إشعارًا ويمكنهم التعليق على الرسالة كما يفعلون في مهمة ما

اجمع بين هذه الميزات، وستجد أن Asana مجهز بشكل جيد لبناء وتنفيذ خطة اتصالات المشروع . ومع ذلك، على عكس Slack، لا يمكنك الدردشة على Asana. التواصل أقرب إلى البريد الإلكتروني من حيث السرعة من التواصل في الوقت الفعلي.

عبر أسانا

مشاركة الملفات

ماذا سيكون نظام إدارة المشاريع بدون مشاركة المعرفة ? بالطبع، تتفوق Asana في هذا الأمر من خلال قدرتها على إرفاق الملفات بالمهام الفردية والمشاريع الشاملة. وكميزة إضافية، تظهر الملفات المضافة إلى المهام داخل المشروع تلقائيًا في علامة تبويب ملفات المشروع الشامل.

لدى Asana حد تحميل 100 ميغابايت (ميغابايت) لكل ملف. ولكن هناك مساحة تخزين إجمالية غير محدودة للملفات، مما يعني أنه يمكنك إرفاق أكبر عدد ممكن من الملفات التي تبلغ 100 ميغابايت أو أقل في مساحة عمل مؤسستك حسب حاجتك.

بالنسبة للملفات الأكبر، يتكامل Asana مع تطبيقات التخزين السحابية الشائعة مثل OneDrive وDropbox وGoogle Drive. وعلى غرار Slack، تظهر الملفات المرئية مثل الصور وملفات PDF مباشرةً في تعليقات المهام، مما يسمح لكل متابع للمهام برؤيتها بسهولة دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.

إدارة المهام المتقدمة

هذا هو المكان الذي تتألق فيه واجهة مستخدم Asana حقًا. تتيح لك ميزات إدارة المشروع المتقدمة إنشاء مهام سير العمل وإنشاء حتى أكثر المشاريع تعقيدًا بخيارات مثل:

تبعيات المهام لتتمكن من إنشاء مهام سير عمل أكبر مع العديد من أعضاء الفريق الذين يعملون معاً

مهام الموافقة التي تُنشئ نقاط تدقيق داخل المشروع قبل أن يتقدم كثيراً إلى الأمام

مخطط جانت، ولوحة كانبان، وطريقة عرض القائمة التي تساعدك على تصور المشروع في واجهة مستخدم Asana بالطريقة التي تفضلها

مجموعة واسعة من لوحة كانبان و قوالب مشروع مخطط جانت البياني حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر في كل مرة

ميزة الأهداف التي تسمح لك بتجميع المشاريع وفقًا لأولويات تنظيمية أكبر

نماذج قابلة للتخصيص، عند ملئها، تتحول تلقائيًا إلى مهام

من السهل أن ترى أين تكمن نقاط قوة Asana. إنها أداة لإدارة المهام في جوهرها، وتوفر ميزاتها الأكثر تقدماً لمديري المشاريع كل الميزات التي يمكن أن يطلبوها لإدارة مشاريعهم حتى اكتمالها.

عبر أسانا

عمليات التكامل المركزة

كما هو الحال مع معظم أدوات إدارة العمل، تدرك Asana أنها لا يمكن أن تكون كل شيء للجميع. مثل Slack، فإنه يحل هذه المشكلة من خلال مجموعة واسعة من عمليات التكامل التي تربط الأدوات الأخرى التي قد يستخدمها فريقك بالفعل.

تميل هذه التكاملات، على الرغم من وجود الكثير منها، إلى التركيز على مساعدتك أنت وفريقك على إدارة عملك بشكل أفضل. تتيح لك اتصالات Slack و Teams، على سبيل المثال، تحويل الرسائل على تلك المنصات إلى مهام. يوفر موصل Adobe Creative Cloud لفرقك المرئية طريقة سهلة لمشاركة عملهم في المهام ذات الصلة.

تمامًا مثل Slack، تتميز واجهة مستخدم Asana بالعديد من عمليات التكامل العكسي. أضف Asana إلى Outlook، ويمكنك تحويل أي بريد إلكتروني إلى مهمة بنقرة واحدة.

تسعير أسانا:

مجاني الإصدار

بريميوم : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

سلاك مقابل أسانا: مقارنة الميزات

كل من Asana و Slack هما أداتان لإدارة العمل، ولكن نظرة فاحصة على ميزاتهما المتشابهة تكشف عن اختلافهما الشديد في التركيز. دعنا نقارن بينهما مباشرة:

التواصل

إذا كنت تريد تبسيط التواصل مع أعضاء الفريق الآخرين، فإن Slack هو الفائز الواضح. وهذا ليس مفاجئاً. ففي النهاية، هذا هو الغرض منه.

المفتاح هنا هو طبيعة التواصل في الوقت الحقيقي. يمكنك التواصل الفوري مع فريقك، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، لتجنب إضاعة الوقت.

ولأن Slack يتكامل مع Asana، يمكنك استخدامه للتحدث عن المهام في مساحة عمل Slack الخاصة بك.

الفائز سلاك

عبر سلاك

إدارة المهام والمشروعات

على الرغم من قيام Slack مؤخرًا بتضمين بعض أدوات المشاريع، إلا أن Asana يفوز في إدارة المهام مقارنة. يركز Asana بشكل واضح على إدارة المشاريع التي لا يمكن لأداة التواصل في الوقت الفعلي أن تضاهيها.

بالتأكيد، يمكنك إنشاء مهام أساسية في Slack من خلال Canvas وإرسال رسائل تذكير عندما يكون لدى فريقك عنصر عمل يحتاجون إلى إكماله. ولكن هذا لا يصمد أمام قدرة Asana على إنشاء تدفقات معقدة للمشروع مع العديد من أعضاء الفريق والأجزاء المترابطة.

الفائز أسانا

عبر أسانا

مشاركة الملفات

يتيح لك Slack مشاركة ملفات أكبر، ولكنه يحد من التخزين الكلي للمؤسسة. أما Asana فلديه حد أصغر بكثير لحجم الملفات، ولكن تخزينه الإجمالي غير محدود. يتكامل كلاهما بشكل طبيعي مع خدمات التخزين السحابية ويأتيان مع خيار معاينة مفيد.

بالنسبة لنا، يفوز تطبيق Slack لأن حدود التخزين الإجمالية كافية لمعظم المؤسسات، مما يجعل حجم الملف الأكبر فائدة أكبر. ولكن هذا يأتي مع تحذير.

إذا كانت مؤسستك لا تميل إلى مشاركة الملفات الكبيرة (مثل ملفات الفيديو أو ملفات تصميم Adobe)، أو إذا كنت تستخدم التخزين السحابي الخارجي، فلن يكون حد الحجم مهمًا إلى حد كبير. في هذه الحالة، تفوز ميزة التخزين غير المحدود في Asana.

الفائز: Slack، ولكن مع محاذير

التكاملات

يقدم كل من Asana و Slack أي تكامل قد تحتاجه مؤسستك على الأرجح. ولكن لدينا اقتراح واحد. قبل الالتزام بأي منهما، تحقق من صفحة التكامل الخاصة بكل منصة للتأكد من أنها لا تفتقد أي تكامل محدد ستحتاج إليه.

الفائز: التعادل

أيهما أفضل: سلاك أم أسانا؟

من المستحيل إعلان فائز بين Asana و Slack لأنهما في النهاية أداتان مختلفتان بأغراض مختلفة. تفوز Slack في لعبة التواصل، بينما تفوز Asana في إدارة المشاريع. بالنسبة للخدمات التي تتجاوز ذلك، كلاهما متساويان بشكل أساسي في إيجابياتهما وسلبياتهما.

وهذا يعني أيضًا أن Asana لا يمكن أن تحل محل Slack، ولا يمكن لـ Slack أن تحل محل Asana. بدلاً من اختيار أداة تعاون واحدة على حساب الأخرى، قد يكون من الأفضل لمؤسستك استخدام كلتا الخدمتين أو أداة بديلة يمكنها إدارة كل من التواصل في الوقت الفعلي وإدارة المشروع

## سلاك مقابل أسانا على ريديت

لا تأخذ بكلامنا عند تحديد الفائز بين هاتين الأداتين الإنتاجيتين. نحن أيضًا أخذنا إلى Reddit لمعرفة ما قاله المستخدمون الآخرون عندما قارنوا بين Slack و Asana.

عبر أسانا وفقاً لأحد المستخدمين

"Slack و Asana أداتان مختلفتان ولكن كما قال آخرون، يمكن دمجهما للعمل بشكل جيد للغاية مع بعضهما البعض. يتيح لي دمج Asana في Slack رؤية إشعارات Asana والرد على التعليقات أو "الإعجاب" بها. وهذا يوفر لي الوقت."

وسلط آخر الضوء بشكل خاص على واجهات المستخدم الخاصة بتطبيقات التواصل:

"نحن نحب القدرة على تجنب التبديل بين السياقات في Slack من خلال تحويل رسائل Slack إلى مهام Asana، أو الرد على تعليقات أو مهام Asana الجديدة من داخل Slack. ومع ذلك، بالنسبة للتخطيط الأكثر دقة والإشراف على المشروع والتواصل المتعلق بالعصف الذهني الذي يكون خاصاً بالمهام ولا يحتاج إلى إجابة عاجلة في نفس اليوم، من الجيد أن نعيش في Asana."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لأسانا وسلاك

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لإدارة العمل والتواصل مع الفرق في مكان واحد

يضطلع كل من Asana و Slack بأدوار مختلفة في معظم المؤسسات، مما يعني أنه لا يزال يتعين عليك إدارة منصتين منفصلتين للاتصالات وإدارة المهام. ولكن ماذا لو قلنا لك أن أداة واحدة لإدارة الفريق يمكنها تحقيق الأمرين معاً؟

هذا صحيح - حان الوقت للحديث عن ClickUp.

ClickUp ليس فقط من بين أفضل بدائل أسانا لإدارة المهام. كما أن لديها ميزات أخرى مثل السبورة البيضاء التي لا توفرها Asana ولا Slack، مع تضمين أدوات التواصل والميزات الرئيسية التي لا غنى عنها لمديري المشاريع الأذكياء.

طريقة عرض الدردشة في ClickUp للتواصل مع الفريق في الوقت الفعلي

عندما تنشئ مشاريع في ClickUp، فإن كل مشروع يحتوي على ميزة عرض دردشة ClickUp التي تسمح لأعضاء الفريق بالتواصل في الوقت الفعلي. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالكلمات. ضمن عرض الدردشة هذا، يمكنك إدارة المشاريع بميزات لـ

تعيين المهام ووضع علامات عند إكمالها

مشاركة روابط المشروع

تضمين الملفات

إضافة نص غني

الإشارة إلى أعضاء الفريق الفرديين أو المجموعات، والمزيد!

مقارنة

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والأفضل من ذلك، يمكنك إبقاء الدردشة مفتوحة إلى جانب طرق عرض المشروع الأخرى لمواصلة المحادثات. ومع عمليات التكامل مثل Zoom، يمكنك بدء مكالمات الفيديو من المنصة.

إرسال تحديثات تقدم المشروع في طريقة عرض ClickUp Chat

تكامل Slack أصلي لجلب التواصل في ClickUp

نحن نعلم مدى جاذبية Slack. فقد استخدمته العديد من المؤسسات لفترة طويلة وتواجه صعوبة في التخلي عنه. لهذا السبب نحن فخورون بتقديم خاصية تكامل ClickUp Slack .

نعم، يمكنك تحويل أي محادثة في Slack إلى مهمة في Slack. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير.

بمجرد نشر مهمة ClickUp في قناة أو رسالة على Slack، يمكنك إدارة تواريخ الاستحقاق والمهام والحالات والمزيد لأي عضو في الفريق دون الحاجة إلى مغادرة Slack. يمكنك حتى إعداد إشعارات لإرسالها إلى Slack عندما يتم تحديث إحدى مهام ClickUp الخاصة بك. إنه التكامل المثالي للمؤسسات التي لا تستطيع التخلي عن أداة التواصل المفضلة لديها.

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

إدارة شاملة للمشروع على كل المستويات

وبالطبع، فإن ClickUp ميزات إدارة المشروع يمكن أن تضاهي (بل وتتفوق) على Asana و Slack بسهولة:

إنشاء المهام وهياكل سير العمل

تصور سير العمل الخاص بك مع أكثر من 10 طرق عرض، بما في ذلك Gantt وBoard والمزيد

اختر من بين مكتبة قوالب إدارة المشاريع لتجنب البدء من الصفر عند إدارة المشاريع

دمج مستندات ClickUp للحصول على نظرة عامة على المشروع وتعاون الفريق في الوقت الفعلي

الاستفادة من لوحات المعلومات والتقارير للحصول على رؤى أكبر على مستوى المشروع والمؤسسة

استخدم الذكاء الاصطناعي ClickUp لتسريع خطط المشروع من خلال الخطوط العريضة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا ومسودات المستندات والمزيد

ابدأ مع ClickUp اليوم ## ابدأ مع ClickUp اليوم

مع ClickUp، لم تعد بحاجة إلى حلول مختلفة لاحتياجات منفصلة، مثل الاتصالات وإدارة المشاريع. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على كل ذلك في أداة واحدة لإدارة العمل تدمج وتحسّن أفضل ميزات Asana و Slack.

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