كيفية إضافة شخص ما إلى محادثة Slack

أنت منغمس في محادثة جارية مع فريقك على تطبيق Slack، تضع استراتيجية للخطوة الكبيرة التالية، وفجأة - فجأة - تدرك أن أليكس يجب أن يكون في هذا الأمر.

لكن انتظر، هل تبدأ محادثة جماعية جديدة بالكامل؟ هل يجب أن تضيفهم إلى محادثة Slack الحالية أو تستدعيهم ببعض الصلاحيات الإدارية السرية؟

العملية بسيطة، سواء بإضافة شخص ما إلى مساحة عمل Slack، أو سحبه إلى مناقشة جارية، أو التحدث معه على انفراد. وإذا كنت بحاجة إلى تمكينهم من الوصول إلى المحادثات السابقة، فما عليك سوى معرفة الطريقة الصحيحة لإضافتهم.

في هذا الدليل، سنستعرض في هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة لضمان وجود الأشخاص المناسبين في الدردشة المناسبة في الوقت المناسب_ حتى لا يفوت أحد أي شيء. دعونا ندخلهم هناك!

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⏰ ملخص 60 ثانية

إليك كيفية إضافة زميل في الفريق إلى محادثة Slack الخاصة بك:

أضف شخصًا ما بالنقر على القناة أو DM

حدد "دعوة أشخاص" واختر المستخدم المراد إضافته

تأكد من حصولك على الأذونات اللازمة للقنوات الخاصة

أضف المستخدمين بسهولة إلى القنوات العامة، ولكن القنوات الخاصة قد تحتاج إلى موافقة المسؤول

تعامل مع التحميل الزائد للرسائل والفرق الكبيرة في Slack بفعالية، من خلال إضافة الأشخاص المناسبين وإزالة الأشخاص غير المناسبين من القناة

استخدم انقر فوق لتعاون أفضل وأكثر سياقًا.

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فهم Slack

سلاك عبارة عن منصة تواصل مصممة لمساعدة الفرق على التعاون من خلال القنوات والرسائل المباشرة (DMs) والتكاملات.

في حين أن معظم تطبيقات المراسلة الفورية تحتوي على محادثات مبعثرة، فإن Slack ينظم هذه المناقشات في قنوات بناءً على مواضيع محددة أو مشاريع جارية أو أعضاء الفريق، مما يسهل العثور على سجل المحادثة الصحيح عند الحاجة.

تستخدمه الشركات على نطاق واسع من أجل:

التواصل في الوقت الحقيقي من خلال المراسلة الفورية

محادثات منظمة داخل قنوات مخصصة

تكامل التطبيقات التي تعمل على تبسيط سير العمل، وتقليل التبديل بين السياقات

مشاركة الملفات للمستندات والصور والملفات الأخرى

أرشيفات قابلة للبحث تتيح للفرق العثور على المحادثات والملفات والقرارات السابقة

إشعارات مخصصة للحد من الإرباك

إن إتقان ميزات سلاك سيضمن لفريقك استراتيجيات التواصل تظل سلسة وفعالة.

كيفية إضافة شخص ما إلى محادثة Slack

الآن بعد أن عرفت ماهية سلاك وكيف يتناسب مع مؤسستك، حان الوقت لإتقان مهارة أساسية: إضافة شخص ما إلى محادثة سلاك بالطريقة الصحيحة.

لا مزيد من التخمين أو بدء دردشة جماعية جديدة بشكل محرج عندما لا تضطر إلى ذلك! دعنا نستعرض أفضل طريقتين للقيام بذلك.

إضافة شخص ما إلى قناة Slack

تتيح إضافة شخص ما إلى قناة Slack إمكانية الوصول الفوري إلى المناقشات الجارية والرسائل السابقة وتحديثات المشروع الرئيسية. لم تعد بحاجة إلى إعادة توجيه الرسائل لإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات.

إليك كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة:

1. افتح القناة التي ترغب في إضافة عضو جديد إليها.

عبر

سلاك

2. انقر على اسم القناة في أعلى الشاشة لفتح رأس المحادثة.

3. حدد "إضافة أشخاص" من القائمة المنسدلة.

عبر سلاك 4. أدخل اسم عضو الفريق أو عنوان بريده الإلكتروني وانقر على "إضافة" لتضمينه في القناة.

5. قم بتأكيد وصولهم للتأكد من قدرتهم على عرض سجل المحادثة والمشاركة في المناقشات الجارية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن إضافة أي شخص إلى القنوات العامة، ولكن القنوات الخاصة تتطلب موافقة المسؤول أو أذونات الوصول.

على سبيل المثال، إذا كنت تناقش حملة تسويقية في قناة خاصة، فإن إضافة عضو الفريق المناسب يضمن حصوله على السياق اللازم للمساهمة بفعالية.

إضافة شخص ما إلى رسالة خاصّة

هل تحتاج إلى ضم شخص ما إلى رسالة مباشرة دون المرور عبر الأطواق؟ يعد تحويل محادثة فردية إلى محادثة جماعية أمرًا مثاليًا للمناقشات السريعة؛ لا حاجة لبدء قناة جديدة بالكامل.

ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات المباشرة، وستحصل على الأشخاص المناسبين في الدردشة المناسبة في لمح البصر:

1. افتح رسالة مباشرة موجودة. انتقل إلى قائمة الرسائل المباشرة وحدد المحادثة المباشرة التي تريد إضافة شخص آخر إليها.

2. الآن، قم بالوصول إلى لوحة فتح تفاصيل المحادثة. انقر على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى يمين نافذة المحادثة لفتح القائمة.

3. في لوحة التفاصيل، ابحث عن زر إضافة أشخاص. سيسمح لك ذلك بتوسيع المحادثة إلى مجموعة DM.

4. ابحث عن الشخص المراد إضافته. ابدأ بكتابة اسم أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد إضافته.

5. بمجرد ظهور اسم الشخص، حدده وانقر فوق التالي لتأكيد إضافته وإنهاء العملية.

6. ستفتح الآن محادثة جماعية جديدة مع زميل الفريق المضاف. سيحافظ هذا على المحادثة المباشرة مع الشخص الأصلي سليمة، مما يضمن عدم فقدان أي رسائل سابقة أو معلومات حساسة.

اختراق سريع: من الممارسات الجيدة إبلاغ المشاركين الجدد أنه تمت إضافتهم إلى مجموعة جديدة. سيؤدي ذلك إلى تجنب الارتباك والحفاظ على السياق.

تخيل أنك تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح مع أحد زملائك في الفريق وتحتاج إلى مدخلات من مديرك. إن توسيع نطاق الرسالة المباشرة إلى دردشة جماعية يدمج مديرك بسلاسة في المحادثة الجارية، مما يحافظ على توافق الجميع.

👀 هل تعلم؟ كان Slack في الأصل مشروعاً للألعاب! قبل أن يصبح تواصل الفريق التطبيق الذي نعرفه اليوم، بدأ سلاك كتطبيق أداة مراسلة داخلية للعبة فيديو تسمى Glitch, تم إنشاؤها بواسطة شركة ستيوارت بترفيلد "تايني سبيك".

المشاكل والقيود الشائعة في Slack

سلاك هو أداة تواصل رائعة، ولكن في بعض الأحيان، قد يشعرك استخدامه في بعض الأحيان بأنك غارق في الرسائل والملفات والإشعارات. دعنا نلقي نظرة على المشكلات الشائعة التي يمكن أن تجعل سلاك يبدو أقل تعزيزاً للإنتاجية وأكثر تحدياً.

❌ ❌ تحميل الرسائل الزائد استخدام سلاك يمكن أن يصبح مربكًا بسرعة مع إشعارات الرسائل المستمرة، خاصة عندما تكون في قنوات متعددة. من السهل أن تفقد مسار الرسائل المهمة وسط تدفق الدردشات والتحديثات والمناقشات غير الرسمية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفويت المواعيد النهائية أو دفن المعلومات الحيوية في هذا المزيج.

❌ ❌ إدارة الملفات المحدودة

قد تكون إدارة الملفات في Slack أمرًا محبطًا، حيث لا توجد مساحة مخصصة لتخزين الملفات. أثناء تحميل الملفات إلى القنوات، سرعان ما تتراكم الملفات ويصبح من الصعب تحديد موقعها لاحقًا. قد يستغرق البحث في الرسائل القديمة للعثور على مستندملف معين - وهو أمر ممكن في الغالب إذا كنت تتذكر الاسم الدقيق - الكثير من الوقت.

وهذا يجعل عملية استرجاع الملفات مملة، مما يضيع الوقت ويزيد من الإحباط.

❌ ❌ فوضى القنوات

يمكن أن تصبح قنوات سلاك فوضوية بسرعة وتزيد من الفوضى. حتى عند محاولة الحفاظ على تنظيم القنوات، فإن تحديد موقع القناة الصحيحة وسط الضوضاء يمكن أن يكون مهمة صعبة.

❌ ❌ ❌ تحميل زائد للإشعارات

يمكن أن تكون إشعارات سلاك مصدر إلهاء إذا كنت في العديد من القنوات أو مساحات العمل. يمكن أن يؤدي الأزيز المستمر إلى صعوبة التركيز على العمل العميق. سريعاً اختراق سلاك هو تعيين إشعارات مخصصة، مما يسمح بوصول الرسائل المهمة فقط. ومع ذلك، فإنك تخاطر بفقدان مسار الرسائل المهمة الأخرى.

❌ ❌ عدم وجود ميزات إدارة المشاريع الرسمية

Slack رائع للمحادثات السريعة وتحديثات الفريق، لكنه لا يفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بتتبع المهام والمواعيد النهائية. Tلا توجد لوحة مهام مدمجة أو مخطط جانت أو سير عمل منظم، لذلك يمكن أن تصبح إدارة المشاريع فوضوية. تقوم معظم الفرق بدمج Slack مع أدوات إدارة المهام الأخرى لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

💡 نصيحة احترافية: ستساعدك وظيفة البحث في Slack في العثور على الملفات والرسائل السابقة، ولكن استخدام كلمات رئيسية وفلاتر محددة سيمنحك أفضل النتائج. ضع في اعتبارك تنظيم قنواتك ورسائلك لتسهيل عملية البحث.

📖 اقرأ أيضًا: إيجابيات وسلبيات سلاك في العمل

أفضل بديل لسلاك

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Slack لمساعدتك على التواصل بشكل أفضل والتكامل مع عملك، ففكر في ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.

إنه منصة موحدة حقاً تحافظ على جميع أعمالك في مكان واحد - لا مزيد من التبديل بين علامات التبويب للعثور على المعلومات الصحيحة. من مناقشة الأفكار إلى تنفيذها، كل شيء هنا.

📮ClickUp Insight: حوالي 41% من المهنيين يفضلون تطبيقات المراسلة الفورية للتواصل الجماعي . على الرغم من أن أدوات مثل Slack توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل انقر فوق الدردشة ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً!

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: سلاك مقابل كليك أب: ما هي أداة التواصل الجماعي الأفضل؟

تواصل بشكل استباقي مع دردشة ClickUp دردشة ClickUp هو وسيلة التواصل مع فريقك - وليس فقط للمحادثات. يمكنك العمل من داخله - من رسائل البريد الإلكتروني والمهام إلى التقويمات واللوحات البيضاء.

على عكس تطبيقات المراسلة المستقلة، يتكامل ClickUp Chat مباشرةً مع مهامك، مما يسمح لك بتحويل المحادثات الجديدة إلى عمل فوري.

يمكنك تعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وربط الرسائل بالمشاريع دون مغادرة الدردشة. مع وجود كل شيء في مكان واحد، يبقى تعاون الفريق منظماً وفعالاً ومركزاً.

قم بتبسيط تواصل الفريق وتحويل الدردشات إلى عمل مع ClickUp Chat

تسجيل مقاطع فيديو الشاشة أثناء التنقل باستخدام ClickUp Clips

تحتاج إلى شرح عملية ما بسرعة أو العمل بشكل غير متزامن على مشروع؟ مقاطع كليك أب تتيح لك تسجيل تسجيلات الشاشة ومشاركتها، مما يسهّل تقديم إرشادات خطوة بخطوة دون الحاجة إلى شروحات مكتوبة مطوّلة.

شارك مقطعًا لتقديم ملاحظات مرئية على التصميمات أو التقارير وقم بتضمينها مباشرةً داخل المهام للحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه للتعاون.

اشرح العمليات بسرعة وشارك الملاحظات المرئية مع ClickUp Clips لأن المقطع في بعض الأحيان يتحدث بصوت أعلى من الكلمات

قل وداعاً لسلاسل البريد الإلكتروني الفوضوية والقنوات الفوضوية التي تجعل العثور على المهام يبدو وكأنه عملية بحث عن المهام.

🧠حقيقة ممتعة: ما يقدر ب 333 مليار رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها واستلامها يوميًا في جميع أنحاء العالم. إن البحث عن المعلومات ذات الصلة دون وجود مساحة مركزية لعملك ليس بالأمر الهيّن!

_تتم جميع عمليات التعاون والتنسيق في شركتنا بشكل أساسي على ClickUp. بعض الأمثلة على ما نستخدمه ClickUp من أجل: التخطيط والتنسيق للإنتاج، وكذلك التطوير الميكانيكي والكهربائي والبرمجيات؛ التخطيط السريع؛ مناقشات متعمقة حول ترميز البرامج التقنية، وآلاف الدردشات: مباشرةً فقط حول الموضوع!

فلورين أرنر، مهندس برمجيات روبوتات، شركة Ronovatec AG

مع تعليقات تعيين ClickUp's ClickUp ميزة تقديم تعليقات واضحة وقابلة للتنفيذ دون عناء. هل تحتاج إلى زميل في الفريق لمراجعة مستند ما؟ ما عليك سوى إسقاط تعليق وتعيينه لهم.

يمكنك أيضًا ذكر الزملاء لضمان اطلاعهم على التفاصيل الرئيسية، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة. بمجرد تنفيذ الملاحظات، ما عليك سوى وضع علامة على التعليق على أنه تم حلها - لا حاجة للمتابعة!

قم بتحويل المهام وتعيينها وإغلاقها من داخل ClickUp Chat باستخدام تعيين التعليقات

التعاون والعصف الذهني على سبورات ClickUp البيضاء

للفرق التي تعتمد على العصف الذهني والتخطيط المرئي, كليك أب السبورات البيضاء لوحة تفاعلية يمكنك من خلالها تخطيط الأفكار وسير العمل في الوقت الفعلي.

العصف الذهني وتحويل الخطط إلى عمل باستخدام ClickUp Whiteboards

استخدم الخرائط الذهنية لتقسيم المشاريع المعقدة إلى هياكل واضحة ومرئية. خطط حملات التسويق دون عناء باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة. وعندما يأتيك الإلهام، يمكنك تحويل أفكار العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة فقط!

قالب استراتيجية الاتصالات الداخلية ClickUp

هل تتطلع إلى تحسين التواصل الداخلي؟ إن قالب استراتيجية التواصل الداخلي ClickUp يساعدك على بناء تدفقات عمل واضحة والحفاظ على سلاسة التعاون بين الفرق - لا مزيد من التخمين أو سوء التوافق!

قالب استراتيجية الاتصالات الداخلية ClickUp

يساعدك هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل على تحديد الأهداف وتبسيط الرسائل وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. سواءً كان ذلك لتعزيز الشفافية بين القيادة والفرق أو لتحسين التواصل على مستوى القسم، فإن هذا القالب يوفر الأدوات اللازمة للحفاظ على توافق الجميع وتفاعلهم.

كيفية التبديل من Slack إلى ClickUp؟

إن التحويل من Slack إلى ClickUp أسهل مما تعتقد - وليس عليك التخلي عن Slack تماماً! يضمن التكامل التعاون السلس للفرق التي تعتمد على Slack مع السماح لك بإنشاء وإدارة مهام ClickUp مباشرةً من Slack.

Slack 🤝ClickUp

لإجراء التبديل، ابدأ باستيراد قنوات Slack الخاصة بك إلى ClickUp وتنظيم المحادثات في المساحات ذات الصلة. استخدم ClickUp Chat لجعل التواصل مركزياً، وربط المناقشات بالمهام والمشاريع. قم بتعيين التعليقات وتعيين تواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

مركزية محادثات Slack، وربط المناقشات بالمهام، وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp

تخيل أن يقوم فريق منتجك بتحويل التخطيط لسباق السرعة من رسائل Slack المبعثرة إلى لوحة ClickUp الرشيقة - فجأة تصبح المهام أكثر وضوحاً، وتسير مهام سير العمل بسلاسة أكبر. أو تخيل أن يقوم فريق التسويق لديك بتنظيم الحملات في قوائم مهام ClickUp، حيث تبرز المهام والمواعيد النهائية.

لا مزيد من البحث في رسائل لا نهاية لها للعثور على ما يهم! من خلال جمع كل شيء في نظام أساسي واحد، يكتسب فريقك رؤية وكفاءة وتعاونًا أفضل - دون فوضى.

هل تعلم أنه يمكنك زيادة الإنتاجية بنسبة 30% باستخدام ClickUp وSlack معاً؟

إليك كيفية القيام بذلك: باستخدام تكامل ClickUp's Slack ، يمكن للفرق الربط بين النظامين الأساسيين، وتحويل رسائل Slack إلى مهام أو تعليقات أو تذكيرات ببضع نقرات فقط.

إنشاء مهام جديدة: في أي قناة، ما عليك سوى كتابة / انقر فوق جديد لإنشاء مهمة جديدة بسرعة من موجز Slack مباشرةً

تحويل رسائل سلاك إلى مهام على الفور

عند نشر روابط المهام في Slack، سيتم إثراؤها على الفور بالتفاصيل والسياق والقدرة على تنفيذ الإجراءات مع المهمة

الحصول على السياق والإجراءات في لمحة سريعة

إدارة المهام: تتيح لك الإجراءات المنسدلة إدارة تواريخ الاستحقاق والأولويات والحالات والمزيد من قنوات Slack مباشرةً

تحديث المهام على الفور باستخدام الإجراءات المنسدلة

تحويل الرسائل إلى مهام وتعليقات: إنشاء مهام وتعليقات من الرسائل! انقر على خيار "المزيد من الإجراءات" من أي رسالة سلاك لإضافتها إلى ClickUp

التقط الأفكار على الفور وحوّلها إلى أفعال

احصل على إشعارات: يمكن لـ ClickUp إرسال إشعارات فورية حول المهام إلى قنوات Slack التي تختارها. يتضمن ذلك المهام التي تم إنشاؤها، والتعليقات المضافة، وحتى تغييرات الحالة

ابق على اطلاع - احصل على تحديثات فورية للمهام في قنوات Slack الخاصة بك

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel وWord و ClickUp

تخلص من الحمل الزائد للتطبيقات - ClickUp يقوم بكل شيء

لا يقتصر الانتقال من تطبيق Slack إلى ClickUp على تبديل الأدوات فحسب، بل العمل بذكاء أكبر.

فبدلاً من التنقل بين تطبيقات متعددة للتواصل وإدارة المهام وتخطيط المشاريع، يجمع ClickUp كل شيء في مكان واحد.

لا مزيد من التبديل بين التطبيقات التي لا نهاية لها أو المحادثات المبعثرة - إنه الأفضل بديل سلاك .

باستخدام ClickUp، يحصل فريقك على تنظيم أفضل، وسير عمل مبسّط، ورؤية واضحة للمشروع - كل ذلك دون فقدان سهولة التعاون في الوقت الفعلي والتواصل.

إذا كنت مستعداً لطريقة عمل أكثر اتصالاً وفعالية, جرّب ClickUp اليوم !