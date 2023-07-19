تحسينات لوحة المعلومات لتتبع العمل من كل زاوية

تعمل الشركات على تحسين الإنفاق وتتبع الأهداف بدقة أكبر من أي وقت مضى. وبذلك، تتخذ قرارات مستنيرة وتضمن أن كل دولار يتم إنفاقه يساهم في نجاحها بشكل عام.

لهذا السبب تعد لوحات معلومات ClickUp ضرورية، فهي تستخرج معلومات المشروع من مساحة العمل بأكملها لتمنح المستخدمين رؤية فورية في الوقت الحقيقي للتقدم والأداء. وهذا يساعد الفرق على تتبع المهام واتخاذ قرارات مستنيرة وضمان مسؤولية الجميع عن الأهداف المحددة.

لقد انتهى عصر التبديل بين أدوات متعددة للحصول على تحديثات حول مشروع ما، وحل محله عصر التوحيد. ✨

نجاحك، بصور واضحة

تعد لوحات معلومات ClickUp بمثابة مركز التحكم النهائي للمهام للفرق. فهي توفر رؤية شاملة وعالية المستوى للمشاريع دون تعقيدات غير ضرورية، وتعزز التعاون بين الفرق الحديثة متعددة الوظائف.

يسعدنا مشاركة مجموعة جديدة من التحديثات المطلوبة بشدة. تم تصميم كل تحسين خصيصًا لمساعدتك على مراقبة سير عملك عن كثب وتزويدك بالقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، كل ذلك دون مغادرة لوحة المعلومات.

لنبدأ:

1. التفصيل: تعمق أكثر في بياناتك

نحن نسعى باستمرار إلى سد الفجوة بين الرؤى والإجراءات. وبفضل ميزة التعمق، يمكن للمستخدمين تحقيق ذلك بسهولة.

استخدم ميزة التعمق في لوحات معلومات ClickUp لتغيير المهام أو تحديثها داخل المخطط لإجراء تعديلات سلسة

من خلال النقر على المخطط الدائري أو مخطط البطارية أو بطاقات الحساب، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المهام التي تساهم في المخطط وتعديلها.

يوفر ذلك للمستخدمين رؤية واضحة للتفاصيل الخاصة بالمهام، مما يتيح لهم تحديد العقبات والتعرف على الأنماط والاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة لوحة المعلومات.

ملاحظة: ستدعم بطاقات المخططات الشريطية التعمق في المستقبل القريب أيضًا!

أصبح تحديث البطاقات المستندة إلى الوقت يدويًا أمرًا من الماضي! تتيح لك ميزة "الفترة الزمنية المتجددة" تكوين نطاق زمني بفواصل زمنية واضحة.

تحديث النطاقات الزمنية للطلبات أو التذاكر الواردة تلقائيًا وتعديلها باستخدام Rolling Time Period في ClickUp Dashboards

سيتم تحديث المقاييس المعروضة تلقائيًا في الوقت الفعلي ولن تضطر بعد الآن إلى ضبط الفترات الزمنية يدويًا كل أسبوع. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الفترة الزمنية المتجددة:

الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في الأيام السبعة الماضية

تذاكر الدعم التي تم إرسالها خلال الشهر الماضي

طلبات التصميم التي تم ملؤها خلال الربع الأخير

ودّع التقارير القديمة ورحب بالتتبع التلقائي. ⏱️

3. فلاتر المجموعات المختلطة: تخصيص طرق عرض لوحة المعلومات

التخصيص أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير. لهذا السبب قدمنا مرشحات المجموعات المختلطة، وهي ميزة تتيح لك الجمع بين عوامل التشغيل "و" و"أو"، مما يمنحك مزيدًا من المرونة في إنشاء لوحات معلومات مخصصة تلبي متطلباتك.

تتيح لك عوامل التصفية الجديدة للمجموعات المختلطة في لوحات معلومات ClickUp مزيدًا من التخصيص والتخصيص باستخدام عوامل التشغيل "و" و"أو"

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد عرض المهام في موقع معين ذات تواريخ استحقاق هي اليوم أو قبله، بالإضافة إلى المهام ذات تواريخ البدء هي اليوم أو قبله. يمكنك الآن تحقيق ذلك باستخدام مرشح يشبه ما يلي:

((تاريخ الاستحقاق هو اليوم أو قبله) أو (تاريخ البدء هو اليوم أو قبله)) والموقع...

يتيح لك هذا المستوى من التخصيص إنشاء لوحات معلومات فائقة الدقة تلبي احتياجاتك بالضبط.

4. بطاقات Sprint الجديدة: شحن منتجات أفضل بشكل أسرع

تتصدر قائمة تحسينات لوحة المعلومات ثلاث بطاقات Sprint جديدة! توفر كل بطاقة لفرق البرمجيات رؤية كاملة لتتبع أهداف السباق ومراقبة تقدم فريقهم.

بطاقات Burndown 🔥

تحقق مما إذا كان فريقك يسير على الطريق الصحيح وفقًا للالتزامات المحددة.

تتيح لك بطاقات Burndown المخصصة في لوحات معلومات ClickUp تتبع التقدم المحرز مقارنة بالساعات أو نقاط السباق التي خططت لها في الأصل

بطاقات Burnup 🔥

تصور حجم العمل المنجز والنطاق الإجمالي للمشروع.

تتيح لك بطاقات Burnup في لوحات معلومات ClickUp معرفة اتجاهك نحو إنجاز السباق أو المشروع

بطاقات Velocity 🏃‍♀️

قم بقياس متوسط العمل الذي أنجزه فريقك في آخر 3 إلى 10 سباقات قصيرة وحسّن دقة التوقعات.

تمنحك بطاقات ClickUp Sprint Velocity في لوحات المعلومات رؤى أفضل وأكثر دقة لتوقع المشاريع

تدعم هذه البطاقات الجديدة التزامنا بمساعدتك على تتبع السباقات بالطريقة التي تناسبك. ما عليك سوى إضافة البطاقة إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، وستكون على الطريق الصحيح نحو إعداد التقارير بسهولة. 📈

قريبًا في Dashboards: بطاقة قائمة المهام المُجددة بالكامل

أخيرًا، نحن نعمل جاهدين على ترقية بطاقة لوحة المعلومات الأكثر استخدامًا: قائمة المهام!

سيؤدي هذا التحسين إلى التخلص من الحاجة إلى الانتقال من لوحة المعلومات إلى قائمة منفصلة من أجل البحث في مهام المشروع.

مع التغييرات الجديدة، ستتمكن من:

تحرير المهام والمهام الفرعية في السطر

تخصيص طريقة العرض

البحث عن المهام

سيكون الأمر أشبه بوجود عرض قائمة مدمج بالكامل في لوحة المعلومات الخاصة بك! ترقبوا هذا التحديث والمزيد من التحديثات التي ستصل إلى لوحات المعلومات قريبًا. 👀

أنشئ لوحة المعلومات التي تحلم بها

هل تريد تتبع تقدم المشروع أو البقاء على اطلاع بأهداف الشركة؟ لوحات المعلومات يمكنها مساعدتك!

توفر لوحات معلومات ClickUp للمستخدمين رؤية شاملة لعملهم. مع دخولنا النصف الثاني من العام، لا يوجد وقت أفضل من الآن للتأكد من أنك تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك لعام 2023.

بفضل التحديثات في الوقت الفعلي والمقاييس القابلة للتخصيص، ستحصل على الرؤى التي تحتاجها للبقاء في صدارة المنافسة والتعاون بشكل أكثر كفاءة مع فريقك والبقاء على اطلاع على أداء شركتك.

ابدأ الآن واستمتع بمزايا لوحات معلومات ClickUp اليوم!