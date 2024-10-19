أفضل 10 بدائل لسبينبوت في 2025 (المراجعات والأسعار)

هل تعتمد على سبينبوت لإنشاء المحتوى؟ نحن لا نلومك - ففي النهاية، الجميع يحب الأشياء المجانية. ولكن لا ضرر في التحقق من بعض بدائل Spinbot.

إذا كنت ترغب في تجربة شيء مختلف، فقد منحتنا التكنولوجيا اليوم الكثير من الخيارات المبتكرة. ومعظمها يستخدم قوة الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، أصبح إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي شائعاً بسرعة بين الشركات اليوم. 🙌

لذا، دعنا نشق طريقنا عبر مشهد من الاحتمالات التي تحلق فيها الكلمات وتنبض بالحياة. نأمل أن تستمتع بمجموعة منتقاة بعناية من أفضل بدائل سبينبوت التي تقدمها التكنولوجيا اليوم.

كل واحد منها هو نجم ساطع في حد ذاته، وقد أبرزنا الميزات ومعلومات التسعير والمراجعات لإثبات ذلك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل لسبينبوت؟

مع وجود المئات من بدائل Spinbot، قد يستغرق اختيار أفضلها وقتًا طويلاً. ولكن، كما هو الحال دائمًا، نحن هنا لنجعل حياتك أسهل 🙂

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي ساعدتنا في تضييق نطاق البحث إلى أفضل 10 بدائل لـ Spinbot في عام 2024:

الدقة: ابحث عن شيء مزود بإمكانيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والمدقق النحوي لضمان الدقة والجودة.

ابحث عن شيء مزود بإمكانيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والمدقق النحوي لضمان الدقة والجودة. مدعوم بالذكاء الاصطناعي: اختر شيئًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي هي الأفضل، ولا يوجد سبب لتجنب هذه التقنية القوية للمحتوى الجديد أو الحالي لإعادة كتابة المقالات أو المدونات

اختر شيئًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي هي الأفضل، ولا يوجد سبب لتجنب هذه التقنية القوية للمحتوى الجديد أو الحالي لإعادة كتابة المقالات أو المدونات التوافق: ابحث عن بديل يتكامل مع أدواتك ومنصّاتك الحالية لتحسين سير عملك.

ابحث عن بديل يتكامل مع أدواتك ومنصّاتك الحالية لتحسين سير عملك. التخصيص: اختر بديلاً لـ Spinbot مع خيارات التخصيص للتحكم في الإخراج وصياغة الأسلوب المناسب لعلامتك التجارية. 🛠️

اختر بديلاً لـ Spinbot مع خيارات التخصيص للتحكم في الإخراج وصياغة الأسلوب المناسب لعلامتك التجارية. جودة الإخراج: أنت تريد شيئًا يمكنه إنشاء محتوى متماسك وعالي الجودة يُقرأ بشكل طبيعي ويحافظ على المعنى الذي تريده.

أنت تريد شيئًا يمكنه إنشاء محتوى متماسك وعالي الجودة يُقرأ بشكل طبيعي ويحافظ على المعنى الذي تريده. السمعة: تذكر أن تبحث عن السمعة والمراجعات لأدوات العمل الجديدة لتتأكد من أنك تعرف ما أنت مقبل عليه.

تذكر أن تبحث عن السمعة والمراجعات لأدوات العمل الجديدة لتتأكد من أنك تعرف ما أنت مقبل عليه. الدعم: ستحتاج إلى بديل مع دعم عملاء موثوق وتحديثات منتظمة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

ستحتاج إلى بديل مع دعم عملاء موثوق وتحديثات منتظمة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة. سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام، وعناصر تحكم سهلة الاستخدام، ودروس تعليمية متعمقة ضرورية للحفاظ على إنتاجيتك بأقصى سرعة.

واجهة سهلة الاستخدام، وعناصر تحكم سهلة الاستخدام، ودروس تعليمية متعمقة ضرورية للحفاظ على إنتاجيتك بأقصى سرعة. فعالة من حيث التكلفة: على الرغم من أن الإصدار المجاني من أداة الذكاء الاصطناعي دائمًا ما يكون ميزة إضافية، لا تخف من النظر إلى بعض بدائل سبينبوت ذات التكلفة المعقولة في هذه القائمة

## أفضل 10 بدائل لسبينبوت لاستخدامها في عام 2024

استعد للدخول إلى العالم المبهر لمولدات محتوى الذكاء الاصطناعي ومولدات محتوى كتابة المقالات. لذلك، وبدون مزيد من اللغط، نقدم بفخر هذه التشكيلة المرصعة بالنجوم لأفضل بدائل Spinbot في عام 2024.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ليس من المستغرب أن يتصدر ClickUp قائمتنا. ومع وجود العديد من الجوائز تحت حزامنا الذي يُضرب به المثل، نحن فخورون بأن نقول إن ذلك ليس (فقط) لأننا متحيزون. على سبيل المثال، تم التصويت على ClickUp في المرتبة الأولى في برامج إدارة المشاريع في عام 2024 على G2 !

وهل ذكرنا أننا أطلقنا للتو ذكاءً اصطناعيًا فريدًا من نوعه؟

ClickUp هو بديل Spinbot النهائي لأنه ليس مجرد أداة إعادة كتابة المقالات ! بدلاً من ذلك، فإن ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يستخدم المئات من مطالبات الذكاء الاصطناعي المصممة يدويًا والمدعومة بالأبحاث لإنشاء مقالات ورسائل بريد إلكتروني وملخصات وخطط عمل فريدة من نوعها وغير ذلك الكثير.

بدلاً من تدوير المقالات والأمل في الحصول على محتوى فريد، فإن ClickUp أداة الكتابة تقوم بإنشاء محتوى جديد من الصفر باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. الأمر يشبه وجود كاتب محتوى بحجم الجيب جاهز لمساعدتك في إنشاء محتوى أصلي في ثوانٍ! 🤩

صُمِّمت خوارزميات ClickUp لإنشاء محتوى عالي الجودة يجتاز الاختبار باستخدام أدوات فحص الانتحال مثل Copyscape للمساعدة في منع مشاكل تحسين محركات البحث. في النهاية, تفضل محركات البحث التفرد وقد تعاقب المحتوى المنسوج وفقًا لذلك، حتى مع وجود أفضل عناوين المقالات وتحسين محركات البحث إلى جانبك.

بالإضافة إلى توليد المحتوى، تأتي ClickUp مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات القيّمة الأخرى التي ستجعل مديري المشاريع وقادة الفرق يضغطون! من تقويمات التسويق لإدارة سير العمل، ClickUp يقوم بكل شيء. وتساعدك عمليات التكامل الشاملة لدينا على جمع كل أعمالك في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام حتى لا يفوتك أي شيء.

يستحق الأمر تجربة ClickUp إذا كنت تريد ما هو أكثر من إعادة الصياغة وإعادة الصياغة والنص المقروء بشريًا. وإذا لم يعجبك، فنحن نحترم ضمان استرداد المال لمدة 30 يومًا. باختصار، ليس لديك ما تخسره!

ClickUp أفضل الميزات

شريط أدوات ClickUp AI Toolbar يجعل من السهل تحسين كتابتك بنقرة واحدة 🌻

إنه أول برنامج قائم على الأدوار أداة الذكاء الاصطناعي مُحسَّنة بالكامل لإدارة المشاريع

تتكامل مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك WordPress وSlack وSlack وAsana وHubSpot وGoogle Drive وFigma وYouTube وZoom وZendesk

يمكن لمنصة ClickUp AI التعرف على اللغات المختلفة وإنشاء محتوى بنفس اللغة - بالإضافة إلى ذلك، تتم ترجمة منصة ClickUp الإنجليزية إلى لغات متعددة، مع وجود نسخة إسبانية متاحة بالفعل

وظائف ممتازة مع أكثر من 100 أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يسمح لفريقك بالاختيار من بين إصدار Mac وإصدار Windows والتطبيق وامتداد Chrome

خطط متميزة يمكن الوصول إليها تبدأ من 5 دولارات شهريًا فقط

خطة مجانية للأبد تتضمن معظم ميزات ClickUp

احصل على إمكانية الوصول إلى مئات الميزات الأخرى، بما في ذلك المستندات, قوالب الوسائط الاجتماعية , قوالب خطة المشروع واللوحات البيضاء، والدردشة، وتتبع الوقت الأصلي، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لإدارة المشروع 👀

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي (يمكن حلها بسهولة باستخدام العروض التوضيحية المجانية والتدريب)

لا يتم تضمين ClickUp AI في الإصدار المجاني (ولكن سيُتاح وصول تجريبي مجاني محدود قريبًا)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. هايبوتينوس الذكاء الاصطناعي

عبر Hypotenuse AI Hypotenuse AI هو منشئ محتوى مصمم لتبسيط سير عملك. يستهدف وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، والصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية، ومشاريع كتابة النصوص، ولكنه مفيد أيضًا للمدونين وأي شخص يحتاج إلى الوصول إلى محتوى قابل للقراءة.

بالإضافة إلى كتابة المقالات، يمكن للذكاء الاصطناعي Hypotenuse AI تحويل كلماتك الرئيسية إلى صور مذهلة لتجسيد المحتوى الخاص بك والحفاظ على تفاعل جمهورك. كما أنه يتميز أيضًا بمُلخِّص يسمح لك بلصق أجزاء من النص (بعدد محدود من الكلمات) في أداة التدوير والحصول على ملخصات قصيرة وموجزة.

أداة

Hypotenuse AI أفضل الميزات

متخصّص لحالات استخدام التجارة الإلكترونية - يقوم بتدوير المحتوى بشكل مجمّع لتجسيد متجرك

ينتج الخطوط العريضة للمقالات استنادًا إلى جمل مفردة لتسهيل عمل كتّاب المحتوى

استخدم واجهة برمجة تطبيقات بسيطة أو استيراد بيانات Shopify لإرسال معلومات المنتج واسترداد أوصاف المنتج 📚

تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام

قيود Hypotenuse AI

قد تكون خطط التسعير المميزة باهظة الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين

تشير بعض المراجعات إلى وجود محتوى غير قابل للقراءة يتطلب إعادة كتابة كاملة باستخدام أدوات كتابة النصوص Hypotenuse تسعير الذكاء الاصطناعي

البداية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hypotenuse AI:####

G2: 4.4/5 (<5 تقييمات)

4.4/5 (<5 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

3. إعادة كتابة الدوران

عبر إعادة كتابة الدوران Spin Rewriter عبارة عن أداة كبيرة الحجم لنسج المقالات مع أداة إعادة صياغة النص بالذكاء الاصطناعي التي تعمل مثل قاموس المرادفات المدمج. يحتوي تطبيق تدوير المقالات المستند إلى الويب هذا على أداة قوية لإعادة الصياغة لتحويل مقال واحد تم لصقه إلى مئات المقالات المغزولة.

تستخدم أداة تدوير المقالات هذه تقنية التدوير الدلالي للغة الطبيعية المحاكاة (ENL) المتطورة لفهم المحتوى في مدخلاتك. فهي تستخرج المعنى من كل كلمة تم لصقها وتستخدم المرادفات لإنشاء محتوى قابل للقراءة البشرية بنقرة زر واحدة. ✨

سبين ريويتر أفضل الميزات

إنشاء ما يصل إلى 1,000 نسخة مختلفة من مقال واحد تم لصقه بسرعة

إضافة صور خالية من حقوق الطبع والنشر لكل مقالة بنقرة زر واحدة

يدعم أكثر خمسة تنسيقات سبينتاكس لإعادة كتابة المقالات شيوعًا ويوفر مدققًا نحويًا

دروس فيديو تعليمية مفصلة

التكامل مع الأسماء الكبيرة أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي تعمل التقنية المستندة إلى السحابة على جميع الأجهزة والمنصات



قيود أداة إعادة كتابة الدوران:

لا توجد نسخة مجانية لغزل المقالات، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة خمسة أيام

مراجعات محدودة للعملاء في الوقت الحالي

تسعير #### Spin Rewriter

شهريًا: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 197 دولارًا في السنة لكل مستخدم

197 دولارًا في السنة لكل مستخدم مدى الحياة: 497 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات برنامج إعادة كتابة التدوير

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. ووردأي

عبر WordAi WordAi هو برنامج تدوير مقالات قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لإعادة كتابة الجمل والفقرات في محتوى جديد. يميز الذكاء الاصطناعي لهذا البرنامج بين الكلمات وكيفية تفاعلها مع الكلمات الأخرى لضمان أن كل مرادف مستخدم منطقي في جملة معينة.

يساعدك WordAi على إنشاء مقالات تضاهي ما يمكن أن ينتجه كاتب محتوى بشري من خلال إعادة كتابة كل جملة بالكامل. يمكنه أيضًا إعادة كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه بواسطة برامج مثل ChatGPT للحصول على نبرة أكثر شبهاً بالبشر.

WordAi أفضل الميزات

مُحسَّن لفرق المبيعات وشركات التجارة الإلكترونية

يستخدم تحليلاً تنبؤياً متقدماً لإنتاج مقالات عالية الجودة من إنشاء الذكاء الاصطناعي

تتيح لك ميزة التدقيق النحوي فحص المحتوى الموجود بحثًا عن النغمة والأخطاء قبل نشر المحتوى

تتيح لك خيارات الذكاء الاصطناعي تقسيم الجمل، وتحسين الجودة، ووصف الأفكار بشكل مختلف حسب الحاجة

إصدار تجريبي مجاني لمدة ثلاثة أيام لنسج المقالات

قيود WordAi

لا توجد نسخة مجانية، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أيام

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشاكل في الانتحال مع أداة إعادة الصياغة وعقوبات المحتوى المكرر في البحث

تسعير WordAi

شهريًا: 57 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

57 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. كتابيسونيك

عبر يكتبونكيكتبونك هي منصة ذكاء اصطناعي لكتابة المحتوى وتوليد الصور. وهي تتميز بأدوات تبسّط عمليات تخطيط وكتابة وتحرير ونشر منشورات المدونات والإعلانات وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية المحسّنة لتحسين محركات البحث.

تهدف أداة غزل المقالات هذه إلى إلهام الكاتب الموهوب داخل كل شخص، حيث تقدم يد العون لإنشاء محتوى عالي الجودة وإعادة كتابته بنقرة زر واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعمل كامتداد لـ ChatGPT ويتم تدريبها على مجموعات بيانات GPT واسعة النطاق.

أفضل الميزات #### Writesonic

توليد توصيات بالأفكار والمحتوى باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Writesonic

ابحث عن اقتباسات موثوقة لجعل مقالاتك أكثر فائدة للقراء وترتيب أعلى في البحث

برنامج مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يعمل على أي جهاز تعتمد عليه أنت وأعضاء فريقك

تساعد ميزة محرر النمط وأداة إعادة الصياغة في جعل المحتوى المنسوج يبدو أكثر طبيعية ومناسبًا لعلامتك التجارية

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية احترافية وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Writesonic

لا توجد باقة مجانية، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية من 10,000 كلمة

أبلغت بعض المراجعات عن إنفاق أموال إضافية على الأرصدة بسبب قيود عدد الكلمات الشهرية

تسعير #### تسعير Writesonic

الإيجابي: يبدأ من 12.76 دولار شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 12.76 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,500+ تقييم)

6. كويلبوت

عبر كويلبوت QuillBot هي منصة ذكاء اصطناعي توفر مجموعة من الأدوات المصممة لأتمتة الجوانب الميكانيكية للكتابة. وتتمثل وظيفتها الأساسية في تدوير المقالات، ولكن يمكنها أيضًا أن تكون بمثابة "كاتب مشارك" لتوسيع المدخلات التي ينشئها المستخدم.

تتميز أداة إعادة الصياغة القائمة على الويب هذه بمجموعة من الوظائف للمساعدة في إنشاء محتوى المدونة ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية وغيرها. وكميزة إضافية، فهي واحدة من الأدوات الوحيدة في هذه القائمة (إلى جانب ClickUp) التي تقدم خطة مجانية! 🙌

QuillBot أفضل الميزات

تتيح لك أدوات الكتابة إعادة الصياغة، والتدوير، والتلخيص، والترجمة، والتحقق من الانتحال، والتوسع في كتابتك الأصلية

تتضمن أدوات التدقيق النحوي مدققًا نحويًا، ومدققًا لغويًا، ومدققًا إملائيًا، ومدققًا لعلامات الترقيم، ومدققًا للمقالات

يمكن لأدوات الاقتباس إنشاء اقتباسات APA و MLA لجعل المحتوى الخاص بك أكثر مصداقية

خطة مجانية متاحة لأداة إعادة الصياغة

قيود QuillBot

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الوصول المحدود إلى الميزات في الخطة المجانية

تتطلب التبديل بين النوافذ وتنتج عنها أحيانًا مشكلات تقنية

تسعير #### تسعير QuillBot

مجاني

القسط: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: الأسعار المخصصة متاحة

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

جرب هذه بدائل_QuillBot

7. Copy.ai

عبر Copy.aiCopy.ai عبارة عن أداة لإعادة صياغة الفقرات ومُنشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة فرق العمل والمدونين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء نسخ بشكل أسرع. وهو يهدف أيضاً إلى ترسيخ الريادة الفكرية وبناء الثقة مع العملاء، وتحسين فعالية أعمالك.

مع الخطة الاحترافية، يمكنك تخصيص أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه لتوليد محتوى قابل للقراءة يشبه البشر ومخصص لاحتياجاتك. هذا هو أحد أفضل بدائل Spinbot لأنه يساعدك سواء كنت تنشئ أوصافًا للمنتج أو تلخص استراتيجية إدارة العلامة التجارية للمساهمين

أفضل ميزات #### Copy.ai

إنشاء تعليقات على Instagram ورسائل بريد إلكتروني تسويقية وفقرات بنقرة زر واحدة

إنشاء محتوى بـ 29 لغة مختلفة

الوصول إلى أكثر من 90 أداة للكتابة، بما في ذلك أداة إنشاء رسائل الاستقالة، ومُنشئ عناوين تحسين محركات البحث، وأداة تدوير الفقرات، وأداة إعادة كتابة المقالات، وأداة إعادة الصياغة

استلهم المحتوى الفريد الخاص بك من خلال الأفكار والمخططات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

ابحث عن اقتباسات لجعل المحتوى الخاص بك أكثر مصداقية للمستخدمين ومحركات البحث على حد سواء

خطة مجانية متاحة

قيود #### قيود Copy.ai

تحدد الخطة الاحترافية بخمسة مستخدمين فقط - سيتعين عليك الترقية إلى خطة تسعير المؤسسات للمستخدمين الإضافيين

لا تحتوي الخطة المجانية على إمكانية الوصول إلى أحدث ميزات إعادة كتابة المقالات أو اللغات المختلفة

بعض المستخدمين يبلغون عن محتوى غير دقيق وغير صحيح نحويًا

تسعير #### Copy.ai

مجاني

المحترف: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. معيد الكتابة

عبر معيد كتابة الشامبو Chimp Rewriter هو برنامج لإعادة كتابة المقالات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم البرمجة اللغوية العصبية لإنشاء المحتوى بسرعة. يسمح لك البرنامج أيضاً بالبحث عن مقالات لإعادة كتابتها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة به بحيث يمكنك الحصول على الصور ومقاطع الفيديو الموجودة للمحتوى الخاص بك.

برنامج الذكاء الاصطناعي هو أحد أفضل بدائل سبينبوت المبرمجة للتعرف على اللغة والنحو والنثر لإعادة كتابة المقالات. كل ذلك في محاولة للقيام بكل ذلك مع الحفاظ على المعنى الأصلي سليمًا مع استخدام كلمات جديدة وبنية لغوية جديدة. وهو يفعل كل ذلك بضغطة زر، ويقوم بتدوير المقالات في ثوانٍ.

Chimp Rewriter أفضل الميزات

التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT للحصول على تجربة ذكاء اصطناعي سلسة

التكامل مع الأسماء الكبيرة تطبيقات إنشاء المحتوى يدور المقالات ويدمج الصور ومقاطع الفيديو الموجودة للحصول على تجربة محتوى كاملة

يعمل مع أدوات تحسين محركات البحث مثل WP Robot وRankWyz وRankWyz وAltimate Demon وSEO Content Machine لمساعدة المحتوى الخاص بك على الحصول على ترتيب أعلى في محركات البحث

قيود إعادة كتابة Chimp Rewriter

يتوفر عدد محدود من المراجعات وملاحظات العملاء

لا توجد باقة مجانية، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

تسعير برنامج Chimp Rewriter

شهريًا: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Chimp Rewriter

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. المادة فورجيه

عبر صياغة المادة يُعدّ برنامج "صياغة المقالات" برنامجًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممًا لإنشاء محتوى عالي الجودة في أقل من دقيقة. تم تدريب الأداة على نفس نماذج التعلم العميق التي تستخدمها جوجل.

يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا تدوير المقالات وتحسين المحتوى الخاص بك لتحسين محركات البحث لمساعدتك في الحصول على ترتيب أعلى على محركات البحث وتوليد المزيد من الزيارات إلى موقعك الإلكتروني. لذا، سواء كنت بحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني تسويقية أو محتوى مدونة أو صفحات مقصودة، يتم إنشاؤها كلها بناءً على إرشادات تحسين محركات البحث.

أفضل ميزات #### صياغة المقالات

توليد المحتوى بناءً على الكلمات الرئيسية

مُحسَّن لشركات التجارة الإلكترونية وفرق المبيعات

كل مقال يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من الصفر لتقليل حدوث المحتوى المكرر والمنتحل

يقوم SEO AutoPilot بإنشاء مدونات الويب 2.0 ذات الروابط الخلفية القيمة

إعادة صياغة محتوى تحسين محركات البحث الحالي باستخدام تكامل WordAi

نسخة تجريبية مجانية لمدة خمسة أيام

قيود صياغة المقالات

يتطلب زيادة في السعر لحدود عدد الكلمات الشهرية الأعلى

يقتصر طول الإخراج على 1,500 كلمة، مما يمنع بعض المستخدمين من إنشاء منشورات المدونة والمقالات التي يحتاجون إليها

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في القواعد اللغوية والانتحال والأخطاء الفنية

تسعير #### صياغة المقالات

المعيار: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لكل 25,000 كلمة

13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لكل 25,000 كلمة عمل: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات صياغة المقالات

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4/5 (أقل من 10 مراجعات)

10. جروثبار

عبر GrowthBar GrowthBar هي أداة كتابة موجهة لتحسين محركات البحث تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والبرمجة اللغوية العصبية لكتابة منشورات مدونة محسّنة حول أي موضوع تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج توصيات لتحسين محركات البحث فيما يتعلق بعدد الكلمات، والربط الداخلي، والكلمات الرئيسية للفهرسة الدلالية الكامنة لمساعدة المحتوى الخاص بك على البقاء مرئيًا في محركات البحث.

يمكنك استخدام هذا الذكاء الاصطناعي المفيد لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، والرسائل الإخبارية، والنشرات الصحفية، وأوصاف المنتجات، ومنشورات المدونات، والتحديثات الاجتماعية. وإذا كنت تعمل مع فريق، فيمكنك دعوة مجموعة من الأعضاء للانضمام إليك على GrowthBar لجهود تعاونية!

أفضل ميزات GrowthBar GrowthBar

تتيح لك أدوات التعاون دعوة فريقك لإنشاء محتوى من إنشاء مُحسّنات محرّكات البحث بسهولة

ينتقل منشئ مسودة مسودة GrowthBar للذكاء الاصطناعي من المخطط التفصيلي إلى منشور المدونة في أقل من دقيقتين

اسحب من 7 مليارات كلمة رئيسية مقترحة لإلهام محتوى أفضل وأكثر إبداعًا

استخدم العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف المنتجات والبيانات الصحفية ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية

تخصيص مولد الذكاء الاصطناعي للكتابة بصوت علامتك التجارية

نسخة تجريبية مجانية لمدة خمسة أيام

قيود GrowthBar #### قيود GrowthBar

قد تكون الأسعار المميزة مرتفعة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والفرق الكبيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في القواعد النحوية وتركيب الجمل

حدود المستخدم الصارمة قد تكون مقيدة للغاية بالنسبة للفرق المتوسطة والكبيرة

تسعير GrowthBar

عادي: 79 دولارًا شهريًا (حد مستخدمين اثنين)

79 دولارًا شهريًا (حد مستخدمين اثنين) المحترف: 139 دولارًا شهريًا (حد خمسة مستخدمين)

139 دولارًا شهريًا (حد خمسة مستخدمين) الوكالة: 249 دولارًا شهريًا (حد 10 مستخدمين)

249 دولارًا شهريًا (حد 10 مستخدمين) الفريق: اتصل للحصول على العرض التوضيحي والتسعير

تقييمات ومراجعات GrowthBar

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 5/5 (<10 تقييمات)

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في كتابتك؟

ماذا تنتظر؟ يمكن لبدائل Spinbot المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه أن ترتقي بمحتواك إلى المستوى التالي. سواء كنت تبحث عن محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي من الصفر أو طريقة أسرع لكتابة مقالاتك الحالية، ستحدث هذه الأدوات ثورة في عملك وتوفر المزيد من الوقت للأشياء المهمة. (ساعة سعيدة، أي شخص؟)

نوصي بالبدء باستخدام ClickUp، الذي يقوم بأكثر من مجرد إنشاء المحتوى. ستعمل على تحسين سير عملك، وتخطيط مشاريعك، وتحطيم المواعيد النهائية في وقت قصير! 🙂

ثق بنا، لن تكون قد عشت حتى تقوم بتركيز عملك عبر جميع التطبيقات في مساحة عمل تعاونية واحدة سهلة الاستخدام. قم بتنزيل تطبيق ClickUp اليوم .