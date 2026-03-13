كيف يغير الذكاء الاصطناعي عملية البحث عن عملاء محتملين: تحليل شامل

يعد تحديد العملاء المحتملين والبحث عنهم شريان الحياة لعملية البحث عن عملاء جدد.

ولكن هل يحتاج فريق المبيعات لديك حقًا إلى القيام بكل ذلك يدويًا؟

لا. ليس مع وجود الذكاء الاصطناعي في الصورة.

ما كان يستغرق ساعات من البحث في ملفات LinkedIn وتحليل نصوص المكالمات أصبح الآن يحدث تلقائيًا — مع رؤى أكثر دقة وتوقيت أفضل.

في هذا الصدد، دعونا نرى كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في البحث عن عملاء محتملين (+ كيفية الاستفادة القصوى منه)!

ما هو البحث عن عملاء محتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يستخدم استكشاف العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديد العملاء المحتملين وترتيب أولوياتهم والاتصال بهم.

بدلاً من قيام مندوبي المبيعات بالبحث يدويًا عن العملاء المحتملين وتصنيفهم حسب احتمالية تحويلهم إلى عملاء فعليين، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات (مثل بيانات CRM وزيارات الموقع الإلكتروني والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي والرؤى المستمدة من أدوات أتمتة التسويق ) لإبراز العملاء المحتملين الأنسب تلقائيًا.

إليك ما يجعل ذلك ممكنًا:

نماذج التعلم الآلي: تحلل نماذج التعلم الآلي البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي للتعرف على الأنماط، مثل أحجام الشركات أو أدوار المشترين التي غالبًا ما تؤدي إلى إبرام الصفقات. وبمرور الوقت، يتعلم النظام ما هي السمات التي تميز العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية بالنسبة لشركتك، ويقوم تلقائيًا بالبحث عن عملاء محتملين مشابهين

معالجة اللغة الطبيعية: تتيح معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للخوارزميات فهم اللغة البشرية وتفسيرها. على سبيل المثال، تستخدم الشركات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل محتوى المنشورات من ملفات LinkedIn الخاصة بالعملاء المحتملين واستخراج المعلومات المفيدة

التحليلات التنبؤية: تجمع التحليلات التنبؤية بين البيانات من نقاط اتصال متعددة لتوليد تقييم ديناميكي للعملاء المحتملين لكل عميل محتمل. وهذا يساعد مندوبي المبيعات على تحديد أولويات الاتصال على الفور وتركيز جهودهم على العملاء المحتملين الذين يُرجح إحصائيًا تحويلهم إلى عملاء فعليين

الذكاء الاصطناعي التوليدي: يتيح التخصيص على نطاق واسع. بمجرد تحديد العملاء المحتملين الأفضل، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مسودات أولية لرسائل التواصل أو رسائل البريد الإلكتروني أو نصوص المكالمات الهاتفية، والتي يتم تكييفها بدقة وفقًا لخصائص كل عميل محتمل

فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن عملاء محتملين

تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية البحث عن العملاء المحتملين، وهو أمر رائع. لكن هذا ليس سوى غيض من فيض.

يوفر استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عدة مزايا رئيسية:

زيادة الإنتاجية: يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة مثل البحث اليدوي وإدخال البيانات ومراجعة الملفات الشخصية وإنشاء القوائم. وهذا يتيح لمندوبي المبيعات التركيز على ما هو أهم، ألا وهو بناء العلاقات مع العملاء وإبرام الصفقات

توليد عملاء محتملين ذوي جودة أعلى: تستخدم الفرق الذكاء الاصطناعي لتصفية العملاء المحتملين بناءً على إشارات النية والبيانات المؤسسية التي تتطابق مع ملف تعريف العميل المثالي (ICP). وهذا يضمن أنك تتعامل فقط مع الشركات التي لديها بالفعل الحاجة والميزانية اللازمة لمنتجك

تحديد أولويات العملاء المحتملين بشكل أكثر ذكاءً: تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بترتيب العملاء المحتملين المؤهلين وتقييمهم من خلال تحليل عوامل مثل معدلات نمو الشركة، وأنشطة التوظيف، وحركة المرور على الموقع الإلكتروني، أو التمويل الأخير. يتم وضع العملاء المحتملين الذين يظهرون إشارات أقوى في مقدمة القائمة، مما يساعد مندوبي المبيعات على تحديد من يجب الاتصال به أولاً

التواصل المبيعي المخصص: باستخدام أدوات البحث عن العملاء المحتملين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحليل الأنشطة الحديثة للعميل المحتمل (مثل حملة ترويجية أو مقابلة عامة) لصياغة رسائل مخصصة. كلما زادت ملاءمة التواصل، ارتفع معدل الاستجابة

تخفيض تكلفة الاكتساب: من خلال استهداف العملاء المحتملين ذوي الاحتمالية العالية، تقلل الشركات من الأموال التي تهدرها على الحملات التسويقية الواسعة النطاق والعملاء المحتملين غير المستهدفين

تقدم معلومات استخباراتية عن السوق في الوقت الفعلي: تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بمسح تدفقات البيانات العامة باستمرار — مثل الإشارات في الأخبار، وتحديثات التمويل، واتجاهات التوظيف، والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي — لاكتشاف اتجاهات السوق المتغيرة. وهذا يتيح لقادة المبيعات اغتنام الفرص في الوقت المناسب قبل أن يلاحظها المنافسون

تحسين دقة البيانات: تعتمد جودة جهودك في المبيعات على جودة بياناتك. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحديث السجلات تلقائيًا، واستكمال المعلومات الناقصة، والتحقق من تفاصيل الاتصال، حتى لا يضطر مندوبو المبيعات لديك إلى العمل بمعلومات قديمة

توقع اتجاهات المبيعات المستقبلية: تدرس النماذج التنبؤية البيانات التاريخية وسرعة إبرام الصفقات وسلوك الشراء لتقدير نتائج المبيعات المستقبلية بدقة أكبر بكثير من طرق التنبؤ التقليدية. وهذا يمنح القادة فكرة أوضح عن مسار المبيعات والإيرادات المتوقعة

إذا كنت جديدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات، فإليك دليل موجز يوضح لك كيف يمكن دمجه في سير عمل المبيعات اليومي. 👇

حالات الاستخدام الرئيسية للذكاء الاصطناعي في البحث عن عملاء محتملين

الآن، دعونا نرى كيف يستخدم محترفو المبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام اليدوية وإبرام الصفقات بشكل أسرع.

⭐ مكافأة: سنوضح لك كيفية استخدام ClickUp AI في كل حالة من حالات الاستخدام.

1. البحث في قائمة العملاء المحتملين + تنظيم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

كان توليد العملاء المحتملين بالطريقة التقليدية يجعل مندوبي المبيعات يعملون بجد بشكل جنوني. كان عليهم البحث يدويًا في قواعد البيانات لتحديد العملاء المحتملين، وجمع المعلومات ذات الصلة عنهم، وصيانة القائمة لتجنب المعلومات القديمة.

بفضل أدوات البحث عن العملاء المحتملين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه العملية برمتها تعمل الآن بشكل تلقائي:

البحث عن العملاء المحتملين: ابحث في LinkedIn ومواقع الوظائف وموجزات الأخبار وقواعد البيانات العامة لتحديد العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع معايير ICP الخاصة بك (القطاع، الحجم، الدور)

إنشاء قائمة: اجمع تلقائيًا معلومات تفصيلية عن العملاء المحتملين، بما في ذلك صانعي القرار الرئيسيين، وحجم الشركة، وعناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها، وأرقام الهواتف المباشرة، وأخبار الشركة الحديثة، وما إلى ذلك.

حافظ على نظافة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM): دمج التكرارات تلقائيًا، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني المرتجعة أو غير الصالحة، وتحديث المسميات الوظيفية عند تغيير الموظفين، وإزالة العملاء المحتملين الذين لم يعد لهم صلاحية

📌 مثال: هل تحتاج إلى قائمة بشركات SaaS المحلية لتقديم عرض لأداة إدارة المشاريع؟ اطلب من Brain "البحث عن شركات SaaS B2B التي تضم 10 إلى 50 موظفًا في تورونتو." في غضون دقائق، ستحصل على المعلومات التي تحتاجها. استخدم ClickUp Brain كمساعدك في المبيعات — بدءًا من تحديد الحسابات ذات الإمكانات العالية وإبرازها، مرورًا بتدريب فريقك، وصولًا إلى وضع استراتيجيات للتواصل

2. كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها

بدلاً من صياغة كل رسالة من الصفر، يمكن لممثلي المبيعات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودات ذات معدل تحويل مرتفع استنادًا إلى بيانات العملاء.

إليك كيفية القيام بذلك:

كتابة وتحرير رسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء المحتملين: تقوم تقوم أدوات كتابة البريد الإلكتروني التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودات أولية بناءً على دور العميل المحتمل وعرضك المحدد. ما عليك سوى مراجعتها والضغط على زر الإرسال

قم بتخصيص رسالتك بشكل فائق: دع الذكاء الاصطناعي يضبط كل بريد إلكتروني تلقائيًا وفقًا لقطاع العميل المحتمل ومشاكله ومعلومات شركته وموقعه والإعلانات الأخيرة وغيرها.

التحسين: قم بإجراء اختبار A/B لعناوين الرسائل، ووضع علامة على العبارات التي تشير إلى البريد العشوائي، واحصل على اقتراحات بشأن أفضل وقت للإرسال بناءً على سلوك العملاء المحتملين

📌 مثال: هل تستهدف نائب رئيس قسم المبيعات في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟ قم بتكوين وكيل في ClickUp ليجهز لك المسودة الأولى!

3. تقييم العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم

غالبًا ما يكون التقييم اليدوي للعملاء المحتملين صارمًا للغاية ويغفل الإشارات الدقيقة، مثل نية الشراء أو سجل التفاعل. بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما تصبح النتائج الثابتة قديمة.

يعد تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر ديناميكية:

تقييم العملاء المحتملين على نطاق واسع: قم بتحليل كميات هائلة من البيانات على الفور، مع تحديد درجات التقييم بناءً على ملف تعريف الشركة وسلوك العملاء وبيانات المبيعات السابقة

أعد ترتيب الأولويات يوميًا: راقب النشاط باستمرار لتحديث الدرجات في الوقت الفعلي، مع نقل العملاء المحتملين الأكثر أهمية تلقائيًا إلى أعلى قائمتك

📌 مثال: بمجرد أن تصبح قائمة العملاء المحتملين جاهزة، اطلب من " الوكيل الخبير في تقييم العملاء المحتملين " تصنيف كل عميل محتمل من 1 إلى 10.

4. التعامل مع الاعتراضات

تساعد الذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على التغلب على المقاومة من خلال توفير إرشادات فورية وموارد ذات صلة أثناء التفاعلات المباشرة مع العملاء:

استخدم الردود التي يولدها الذكاء الاصطناعي: احصل على اقتراحات فورية حول كيفية التعامل مع الاعتراضات. بدلاً من البحث عن دراسة حالة أو قائمة أسعار، يستخرج الذكاء الاصطناعي المستند المناسب من قاعدة المعرفة الخاصة بك لصياغة الرد

التدريب على المبيعات في الوقت الفعلي: تقوم أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل المشاعر خلال المكالمات الحية، حيث تكتشف نبرة الصوت أو الكلمات المفتاحية التي تشير إلى تردد العميل المحتمل، مما يتيح للممثل المبيعات تغيير مسار المحادثة على الفور.

التحسين بعد المكالمة: بعد المكالمة، يمكن لمديري المبيعات استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة النصوص، مع إبراز النقاط التي تم التعامل فيها مع الاعتراضات بشكل جيد، وتلك التي يحتاج فيها مندوب المبيعات إلى مزيد من التدريب

📌 مثال: بعد المكالمة التسويقية، تقوم بإدخال نص المحادثة إلى Brain حتى يتمكن من تحليل المحادثة بالكامل، وإبراز الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها، وكشف كيف تغيرت مشاعر العميل المحتمل خلال المكالمة (ما الذي أثار استيائه أو أرضاه)، والتحقق مما إذا كان أداء مندوب المبيعات على المستوى المطلوب. اعثر على معلومات الحسابات المهمة وقم بتمييزها في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

5. التحضير للمكالمات

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إجراء مكالمة نيابة عنك (حتى الآن)، إلا أنه يمكنه توفير السياق الكامل الذي تحتاجه لتكون مستعدًا. لم تعد مضطرًا للبحث يدويًا في الملاحظات القديمة — فالذكاء الاصطناعي يجمع كل شيء من أجلك.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات البحث عن العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا على:

تلخيص السياق: بدلاً من مطالبة مندوبي المبيعات بقراءة صفحات عديدة من المعلومات، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات موجزة عن العميل المحتمل ومعلومات شركته

تسليط الضوء على نقاط الحوار ذات الصلة: ويشمل ذلك نقاط الضعف المحتملة، وميزات المنتج التي قد تهم العميل المحتمل، أو الأسئلة التي يجب طرحها لفهم احتياجات العميل المحتمل بشكل أفضل

مراجعة التفاعلات السابقة: إذا كان العميل المحتمل قد تفاعل مع الشركة من قبل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات أو محادثات الدعم السابقة حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة

📌 مثال: قبل إجراء مكالمة، يجري مندوبو المبيعات لديك جلسة دردشة مدتها 10 دقائق مع "Super Agent" تم تهيئته مسبقًا للاطلاع بسرعة على السياق. يحصلون على جميع النقاط الرئيسية المتعلقة بعميل محتمل معين — حجم شركته الحالية، ومن تولى المكالمة التسويقية الأخيرة، والتحديات التي يواجهها، وأي نقاط حساسة يجب تجنبها، وما إلى ذلك. إليك سير العمل أثناء التنفيذ. 👇🏼

6. تسلسلات المتابعة

يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة وتحسين جهود المتابعة الخاصة بك من خلال تتبع كيفية تفاعل العملاء المحتملين مع اتصالك الأولي بهم. وإليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

إنشاء تسلسلات المتابعة: قم بإنشاء تسلسلات متعددة نقاط الاتصال تشمل رسائل البريد الإلكتروني ورسائل LinkedIn والتذكيرات بالمكالمات الهاتفية

صياغة رسائل مخصصة: استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة الرسائل وتخصيصها تلقائيًا لهذه التسلسلات. على سبيل المثال، إذا طلب عميل محتمل مزيدًا من المعلومات أثناء مكالمة هاتفية، يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة رسالة بريد إلكتروني للمتابعة تلخص المناقشة وتتضمن الموارد ذات الصلة

توقيت المتابعات وتكييفها: قم بتحديد الخطوات التالية بناءً على تفاعل العملاء (فتح رسائل البريد الإلكتروني، النقرات، عدم الرد)

📌 مثال: إليك نموذج لسير العمل مع ثلاثة "وكلاء متميزين" يساعدونك على مقارنة القنوات لمتابعة العملاء، وتحديد توقيت التسلسلات، ووضع أهداف لكل استجابة، وما إلى ذلك.

7. إعداد التقارير والتوقعات

كانت تقارير المبيعات التقليدية تعتمد على قيام أعضاء الفريق بنقل بيانات CRM يدويًا إلى جداول البيانات أو تعديل استراتيجية المبيعات بناءً على تقديرات تقريبية. لا عجب أن إعداد تقرير واحد كان يستغرق أيامًا!

ومع ذلك، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية المبيعات الخاصة بك، يمكنك:

تحليل مسارات المبيعات: من خلال دراسة البيانات التاريخية جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الحالية، يمكنك تحديد الأنماط — مثل القطاعات التي تولد أكبر عدد من الفرص أو مدى سرعة انتقال العملاء المحتملين عبر مسار التحويل

إنشاء تقارير فورية: استخرج بيانات أداء مندوبي المبيعات ومعدلات التحويل وسرعة مسار المبيعات في لوحات معلومات قابلة للمشاركة في الوقت الفعلي

توقع أداء المبيعات: قم بتحليل نتائج الصفقات السابقة وإشارات التفاعل الحالية لتقدير الإيرادات المستقبلية. تعمل هذه النماذج على تحديث التوقعات تلقائيًا مع تقدم الصفقات أو دخول فرص جديدة إلى مسار المبيعات

📌 مثال: عندما لا يتوفر للمديرين الوقت الكافي لتحليل لوحات المعلومات، يطلبون من Brain تقديم ملخص سريع لاتجاهات المبيعات الحالية، أو حالة مؤشرات الأداء الرئيسية للتواصل، أو أي مخاطر ذات أولوية عالية يتعين عليهم التعامل معها على الفور. يوفر هذا الملخص السريع والمباشر للرؤى الوقت، مما يتيح للمديرين التركيز بشكل أكبر على الاستراتيجية. شاهد Brain أثناء العمل. 👇🏼

👀 هل تعلم؟ في أوائل القرن العشرين، أحدث جون إتش. باترسون ثورة في مجال المبيعات بتحويله إلى نظام صارم قائم على النصوص المكتوبة. فقد درب مندوبي المبيعات لديه باستخدام نصوص مبيعات مكتوبة مسبقًا، وخصص لهم مناطق لتغطيتها، ونظم مسابقات مبيعات ذات مواضيع محددة، وتابع الحصص الفردية. كانت هذه واحدة من أقدم المحاولات لإدارة كل خطوة من خطوات عملية المبيعات بطريقة علمية.

كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في البحث عن عملاء محتملين

تساعد الذكاء الاصطناعي في جعل عملية البحث عن عملاء محتملين أسرع وأبسط، ولكن كيف تبدأ فعليًا؟ يغطي هذا الدليل ست خطوات أساسية لتنفيذ أدوات البحث عن العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

⭐ سنشرح لك أيضًا كيف يجعل ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، اعتماد الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً.

الخطوة 1: حدد سير العمل الأنسب للذكاء الاصطناعي

ابدأ بمراجعة عملية البحث عن العملاء المحتملين الحالية لفريقك من البداية إلى النهاية. ابحث عن المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً أو المتكررة أو التي تعتمد بشكل كبير على البحث اليدوي.

من الأمثلة الشائعة ما يلي:

إنشاء قوائم العملاء المحتملين يدويًا من جداول البيانات

البحث في LinkedIn عن تفاصيل الشركة

تقييم العملاء المحتملين بناءً على التوقعات

🦄 كيف يساعدك ClickUp

لا شيء يضاهي رسم خريطة مرئية للعملية في هذا الصدد.

عندما تتمكن من رؤية كل خطوة في سير عمل البحث عن عملاء جدد — بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وحتى المتابعة — يصبح من الأسهل بكثير تحديد نقاط الاختناق واتخاذ قرار بشأن ما يجب أتمتته.

توفر لوحات ClickUp مساحة رقمية غير محدودة لتصميم وتحسين سير عمل استكشاف الفرص المبيعية بصريًا.

قم بتخطيط عملية البحث عن العملاء المحتملين الحالية لتحديد فرص الأتمتة باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

أضف أشكالًا/مربعات نصية/ملاحظات لاصقة لتمثيل كل خطوة، مثل توليد العملاء المحتملين، وتحديد الأولويات، والتواصل، والمتابعة. ثم اربط بينها بأسهم لتوضيح كيفية انتقال كل مرحلة إلى التي تليها.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن التعاون في الوقت الفعلي أن يتمكن مديرو المبيعات وممثلو تطوير المبيعات وفرق العمليات من إضافة الأفكار وتعديل الخطوات وتحسين العملية معًا خلال جلسات التخطيط.

⭐ مكافأة: بمجرد وضع استراتيجيتك، ستحتاج إلى مكان منظم لإدارة العملاء المحتملين الواردين فعليًا. يُعد نموذج مسار المبيعات من ClickUp إطار عمل جاهز للاستخدام يساعدك على تتبع العملاء المحتملين في كل مرحلة. احصل على نموذج مجاني راقب العملاء المحتملين طوال عملية البحث عن عملاء جدد باستخدام نموذج مسار المبيعات من ClickUp أهم ميزات هذا النموذج: يحتوي على 30 حالة مخصصة مسبقًا مثل "تم إلغاء الاشتراك" و"يحتاج إلى اهتمام" و"قيد التجديد" و"متابعة" و"عميل محتمل مؤهل"

الحقول المخصصة مثل "آخر اتصال" لمراقبة توقيت التفاعل

طرق عرض مرنة (قائمة، مربع، لوحة، إلخ) لفرز العملاء المحتملين وتصفيتهم بسهولة يعمل هذا النموذج على تنسيق جهود فريقك، ويساعدك على تحديد الصفقات المتوقفة، ويعزز فعالية المبيعات بشكل عام.

الخطوة 2: قم بمزامنة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع أداة الذكاء الاصطناعي

عند اختيار أداة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تأكد من وجود تكامل أصلي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). فهذا يتيح لكلا النظامين تبادل البيانات تلقائيًا.

عندما تتم مزامنة أدواتك، تُضاف العملاء المحتملون الذين اكتشفهم الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. وبالمثل، تنعكس التحديثات في نظام إدارة علاقات العملاء — مثل أنشطة التواصل أو تقدم الصفقة — في أداة الذكاء الاصطناعي.

وهذا يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات ويضمن أن تكون سجلاتك محدثة دائمًا عبر جميع المنصات.

🦄 كيف يساعدك ClickUp

للحفاظ على بساطة الإعداد وخلوه تمامًا من الحاجة إلى البرمجة، يقدم ClickUp أكثر من 1000 تكامل أصلي.

يمكنك مزامنة أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشائعة مثل Salesforce وHubSpot وPipedrive بسرعة لاستخراج البيانات المهمة عن العملاء. لا تحتاج إلى أي خبرة تقنية — ما عليك سوى تشغيلها للبدء.

يمكنك أيضًا استخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) ClickUp للاتصال بأنظمة CRM القديمة أو الخاصة.

اربط ClickUp بسلاسة بأدوات التسويق المفضلة لديك لمزامنة بيانات الحملات وأتمتة سير العمل

هل سئمت من التنقل بين أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية؟ يحول ClickUp CRM مساحة عملك إلى مركز متكامل لإدارة علاقات العملاء. تتبع جهات الاتصال والشركات والفرص والأنشطة في مكان واحد، مع حقول مخصصة لسمات مثل تقييمات العملاء المحتملين والخطوات التالية والرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

قم بإنشاء قوائم العملاء المحتملين والحفاظ عليها، وتتبع أداء المبيعات، ومراقبة مشاريع المبيعات، والمزيد باستخدام ClickUp CRM

للبدء، قم باستيراد أو نقل البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القديم الخاص بك باستخدام تحميل ملفات CSV أو عمليات التكامل المباشرة — يتولى ClickUp المهام الصعبة لتعيين الحقول وتجنب التكرار.

كما أن توفر وظائف CRM داخل ClickUp يبسط عملية التعاون. يمكن لممثلي المبيعات والمديرين وفرق العمليات الوصول إلى نفس المعلومات وتحديث السجلات وتتبع أنشطة البحث عن العملاء المحتملين دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

نظرًا لأن Brain لديه إمكانية الوصول إلى البيانات الموجودة داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإن الذكاء الاصطناعي السياقي هذا يساعد في تحليل قوائم العملاء المحتملين وتقييمها وتحديد أولوياتها.

📌 مثال: يمكنك توجيه Brain للقيام بما يلي: "صنف هذه العملاء المحتملين الخمسين من قائمة HubSpot الخاصة بي على مقياس من 1 إلى 10 بناءً على الميزانية والنشاط الأخير"

"أعد ترتيب هذه الورقة حسب الأولوية التنازلية، مجمعة حسب قطاعات الصناعة" يساعدك هذا على التركيز على العملاء المحتملين المناسبين مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على معايير التقييم الخاصة بك.

📮ClickUp Insight: يعتمد 47% من الأشخاص على الجداول المحورية ولوحات المعلومات والرسوم البيانية داخل جداول البيانات لفهم عملهم. هذه الأدوات قوية بلا شك. لكن حتى التغيير البسيط: مثل تغيير موضع عمود، أو إعادة تسمية ورقة، أو إضافة صف إضافي، يمكن أن يعطل الصيغ أو النطاقات أو العروض المرئية. غالبًا ما يعني الحفاظ على دقة تقاريرك إعادة النظر في عوامل التصفية، وتحديث الاتصالات، وإعادة تخطيط البيانات للحفاظ على تناسق كل شيء. يبرز ClickUp كبديل للفرق التي ترغب في رؤية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى صيانة. تستخدم لوحات المعلومات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية بطاقات معدة مسبقًا للرسوم البيانية والحسابات وتتبع الوقت وإحصاءات عبء العمل التي يتم استخلاصها مباشرةً من المهام والقوائم والحالات الحية. وهذا يعني أن كل شيء يتم تحديثه بالتزامن مع العمل!

الخطوة 3: تنظيف بيانات العملاء وصيانتها

تشكل بيانات العملاء النظيفة العمود الفقري لعملية البحث عن عملاء محتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. وبدونها، فإن حتى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً ينتج رؤى غير مفيدة.

للحفاظ على قائمة عملاء محتملين جيدة، عليك التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

التحقق من الصحة: تحقق بانتظام من أن عناوين البريد الإلكتروني نشطة وأن أرقام الهواتف صحيحة للحفاظ على معدلات الارتداد منخفضة

إزالة التكرار: تأكد من عدم إدراج نفس العميل المحتمل عدة مرات. فهذا يمنع فريقك من إرسال رسائل مكررة ويحافظ على مظهرك المهني

التحسين: املأ الفجوات في سجلاتك. إذا كان لديك اسم ولكن لا يوجد لقب وظيفي أو ملف شخصي على LinkedIn، فأنت بحاجة إلى استخراج تلك البيانات لتزويد الذكاء الاصطناعي بسياق كافٍ لكتابة رسالة مخصصة

🦄 كيف يساعدك ClickUp

يتم دمج ClickUp Brain بشكل عميق في كل مساحة عمل في ClickUp — مما يعني أنه يتمتع بفهم عميق لجميع العملاء المحتملين والمهام الخاصة بك. ونظرًا لأنه يتزامن مع بياناتك في الوقت الفعلي، فإنه يمكنه مساعدتك تلقائيًا في الحفاظ على قائمة عملاء محتملين منظمة.

أضف مهام ClickUp إلى قوائمك مع تواريخ الاستحقاق ووصف المهام والمرفقات والمسؤولين والمزيد

إليك كيفية القيام بذلك:

اكتشاف التكرارات والعملاء المحتملين غير المحدثين: اطلب منه شيئًا بسيطًا مثل: "تحقق من قائمة العملاء المحتملين الخاصة بي بحثًا عن التكرارات وجهات الاتصال التي لم يتم الاتصال بها منذ 60 يومًا." يقوم بمسح مساحة العمل بالكامل لتمييز تلك الملفات الشخصية

تقييم العملاء المحتملين وترتيبهم حسب الأولوية: اطلب من Brain القيام بما يلي: "قم بتقييم جميع العملاء المحتملين في قائمة البحث عن العملاء للربع الثاني على مقياس من 1 إلى 5 بناءً على التفاعل خلال الشهر الماضي"

تحديث السجلات باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي: استخدم حقول الذكاء الاصطناعي لجلب التفاصيل في الوقت الفعلي أو توليد رؤى أثناء التنقل. على سبيل المثال، قم بإعداد حقل لتلخيص نشاط العميل المحتمل الأخير على LinkedIn تلقائيًا حتى يتوفر لممثليك "ورقة مرجعية" سريعة قبل كل مكالمة

بعد ذلك، قم على الفور بتحويل العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية إلى مهام في ClickUp وقم بتعيينها إلى مندوبي المبيعات المعنيين لبدء التواصل معهم.

يمكنك تضمين ما يلي في مهمة واحدة:

مواعيد الاستحقاق لضمان إجراء التواصل في الوقت المحدد

وصف المهام مع سياق حول العميل المحتمل أو الشركة

المكلفون المتعددون في حالة مشاركة أكثر من عضو واحد في الفريق

التعليقات ومواضيع النقاش للتعاون

قوائم مراجعة لتتبع الخطوات مثل البحث والتواصل والمتابعة

المرفقات مثل ملاحظات الشركة أو ملفات تعريف العملاء المحتملين أو مستندات العروض

Time Tracker لمعرفة بالضبط مقدار الوقت الذي يقضيه مندوبوك في البحث مقابل التواصل الفعلي

يُعد هذا المستوى من التنظيم ميزة تنافسية هائلة. لن يضطر فريقك إلى البحث عن المعلومات عبر تطبيقات مختلفة لأن كل ما يحتاجونه لإتمام الصفقة موجود داخل المهمة نفسها.

🧠 حقيقة ممتعة: اشتق مصطلح " العرض الترويجي السريع " ( elevator pitch ) من اسم المخترع إليشا أوتيس الذي عاش في القرن التاسع عشر، والذي قام في عام 1854 بعرض توضيحي لفرامل أمان المصعد التي ابتكرها في معرض كريستال بالاس بنيويورك، وذلك من خلال ركوب منصة إلى أعلى، ثم قطع الكابل. قام جهازه بتثبيت المنصة في مكانها بأمان، مما أدى على الفور إلى إقناع الحشود المتشككة بالفكرة وإطلاق مبيعات المصاعد.

الخطوة 4: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتدريب فرق المبيعات ودعمها

قم بإنشاء برنامج تدريب منظم لتدريب مندوبي المبيعات لديك وتزويدهم بالسياق والمعرفة المناسبين قبل أن يبدأوا أي مكالمة مبيعات.

للقيام بذلك، تأكد من:

قم بإنشاء قنوات اتصال واضحة لتلقي الملاحظات وحل الاستفسارات وما إلى ذلك.

قم بتوثيق أدلة المبيعات الخاصة بك واجعلها متاحة للجميع

قم بتركيز المواد الأساسية (وثائق المنتج، خطط التسعير، مقارنات المنافسين)

قم بتحليل نصوص المكالمات السابقة لتحديد الثغرات في الأداء

تدرب على التعامل مع الاعتراضات من خلال لعب الأدوار حتى يتمكن مندوبو المبيعات من الرد بثقة

🦄 كيف يساعدك ClickUp

على الرغم من أهمية التدريب على المبيعات، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلاً للغاية. لا يمكنك الإشراف على كل مندوب على حدة، ومراقبة أدائهم باستمرار، وتوجيههم في اللحظة التي يحتاجون فيها إلى المساعدة.

يعمل ClickUp Brain كمدرب دائم لممثلي المبيعات، حيث يقدم إرشادات فورية قبل المكالمات أو أثناءها. كبداية، يمكنك أن تطلب من Brain "تلخيص السياق الخاص بشركة Acme Corp — بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني السابقة والملاحظات من العرض التوضيحي الأخير ونقاط ضعفهم" للتحضير لمكالمة في ثوانٍ معدودة.

أثناء المكالمة، يمكن لممثلي المبيعات التحدث مع Brain للحصول بسرعة على أحدث الأسعار أو نصائح حول كيفية التعامل مع الاعتراضات بدلاً من ترك العميل المحتمل في الانتظار.

تحدث مع ClickUp Brain لتلخيص جميع معلومات العملاء/العملاء المحتملين على الفور

يقضي معظم مندوبي المبيعات وقت المكالمات في تدوين الملاحظات بدلاً من التركيز على العميل المحتمل. وهذا يؤدي إلى تفويت الإشارات غير اللفظية، ووقفات محرجة، وغياب التواصل الحقيقي.

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتسجيل مكالماتك ونسخها، وتحديد بنود العمل المحددة، وتحليل مشاعر العملاء المحتملين. ويقدم لك ملخصًا سريعًا حول ما إذا كانت المكالمة قد سارت على ما يرام أم أين تعثرت.

قم بتدوين مكالمات المبيعات تلقائيًا، وإنشاء بنود العمل، وتدوين الملاحظات باستخدام أداة تدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

بالنسبة للتدريب، يمكن للمديرين استخدام ClickUp Clips لتسجيل الشاشة والصوت. وهذا مثالي لتوضيح للموظفين المبتدئين بالضبط كيفية التعامل مع ميزة معقدة في المنتج أو لتسجيل درس قصير حول كيفية التعامل مع اعتراض معين.

⭐ مكافأة: امنح مندوبي المبيعات القدرة على البحث في مساحة العمل بأكملها في ثوانٍ باستخدام "البحث المؤسسي" في ClickUp. ما عليك سوى وصف ما تحتاجه في شريط البحث، وسيقوم Brain بجلب الملف من ClickUp أو الأدوات المتصلة (مثل Google Drive أو Slack). لا مزيد من البحث المضني عن المستندات أو إزعاج الزملاء للحصول على الموارد. ابحث في جميع تطبيقاتك وأدواتك وبيانات Workspace المتصلة للحصول على إجابات سياقية باستخدام Enterprise Search

الخطوة 5: إنشاء تسلسلات التواصل وأتمتتها

ابدأ بتحديد عدد نقاط الاتصال التي ستتضمنها سلسلة الاتصالات الخاصة بك وكيف سيتم توزيعها. قد تبدو سلسلة الاتصالات النموذجية للبحث عن عملاء محتملين كما يلي:

اليوم الأول: رسالة البريد الإلكتروني التمهيدية

اليوم الثالث: رسالة بريد إلكتروني للمتابعة تشير إلى الرسالة الأولى

اليوم السادس: طلب الاتصال أو الرسالة على LinkedIn

اليوم التاسع: رسالة بريد إلكتروني للمتابعة قائمة على القيمة تتضمن رؤى أو موارد

اليوم 14: رسالة البريد الإلكتروني النهائية للتحقق

تأكد من أن لكل خطوة في التسلسل هدف واضح. على سبيل المثال، تقدم الرسالة الأولى منتجك وسبب التواصل. بينما تشير الرسالة الثانية إلى تحدٍ أو رؤية ذات صلة بالصناعة.

وأخيرًا، استخدم أدوات البحث عن العملاء المحتملين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار وإنشاء المحتوى وأتمتة المهام المتكررة في سلسلة التواصل.

🦄 كيف يساعدك ClickUp

قبل أن تتمكن من أتمتة عملية التواصل، تحتاج إلى محتوى ممتاز لذلك.

يوفر ClickUp Docs مساحة تعاونية لصياغة مثل هذا المحتوى، مع ذكاء اصطناعي مدمج يساعدك على تحسينه. على سبيل المثال، بدلاً من التحديق في صفحة فارغة، اطلب من Brain داخل Docs "صياغة سلسلة رسائل بريد إلكتروني من 3 أجزاء لنائب رئيس العمليات تركز على تقليل هدر المخزون."

وأفضل ما في الأمر؟

يمكنك تحديد أي فقرة وطلب من Brain "جعل النبرة أكثر احترافية" أو "تقصير هذه الفقرة لتناسب الهواتف المحمولة."

كما يعمل أيضًا كمحرر مدمج، حيث يصحح الأخطاء الإملائية والنحوية على الفور حتى لا يرسل فريقك أبدًا خطأً إملائيًا محرجًا إلى عميل محتمل ذي قيمة عالية.

استمر في تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain في Docs

للحفاظ على سير تسلسلاتك، استخدم ClickUp Automations.

هذه هي سير عمل قائمة على القواعد تتبع إطار عمل "المحفز - الشرط - الإجراء". وهذا يعني أنه عندما يحدث حدث معين (المحفز)، ويستوفي معاييرك (الشرط)، يقوم ClickUp تلقائيًا بتنفيذ مهمة (الإجراء).

على سبيل المثال، عندما يتغير وضع العميل المحتمل إلى "مؤهل"، أرسل بريدًا إلكترونيًا تعريفيًا وأنشئ مهمة متابعة لممثل المبيعات بعد ثلاثة أيام.

يمكنك إعدادها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، أو استخدام أداة إنشاء أتمتة الذكاء الاصطناعي (AI Automation Builder) لوصف ما تريده بلغة بسيطة. أي، ما عليك سوى كتابة ما يجب أن تقوم به الأتمتة، وسيقوم Brain بإنشائها ونشرها نيابة عنك!

أنشئ مشغلات وإجراءات مخصصة للموظفين في ClickUp باستخدام تعليمات بسيطة لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية

بالنسبة للمهام الأكثر تعقيدًا والمستمرة، قم بنشر ClickUp Super Agents.

بينما تتبع عمليات الأتمتة القياسية قواعد بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بمراقبة الأنشطة في الخلفية وإدارة سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية.

قم بتفعيل Super Agents داخل ClickUp لأتمتة المهام/سير العمل بالكامل

يمكنك استخدام نوعين من الوكلاء في ClickUp:

الوكلاء الجاهزون: هم وكلاء جاهزون للاستخدام ومصممون لمهام المبيعات الشائعة، مثل "وكيل البحث" الذي يراقب باستمرار ملفات LinkedIn الخاصة بعملائك المحتملين ويقوم بتحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك كلما نشروا محتوى جديدًا.

الوكلاء المخصصون: يمكنك إنشاء وكلاء مصممين خصيصًا لتلبية احتياجات عملك المحددة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء "وكيل رعاية" يحدد العملاء المحتملين الذين لم يتفاعلوا خلال الأشهر الستة الماضية، ويبحث في مبادرات شركاتهم الجديدة، ويضع مسودة لسلسلة "إعادة التفاعل" مخصصة لهم تحديدًا.

⭐ مكافأة: ClickUp Brain MAX، تطبيق سطح المكتب الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتفوق على كل أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للكتابة لسبب واحد — فهو يحتوي على كل نماذج الذكاء الاصطناعي! يمكنك التبديل بسهولة بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT (لصياغة رسائل البريد الإلكتروني والردود)، وGemini (لكتابة الوثائق الفنية)، وClaude (للبحث والعصف الذهني)، وغيرها. والأفضل من ذلك: لا تحتاج إلى الدفع مقابل كل نموذج على حدة. من خلال اشتراك واحد، يمكنك الوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بشكل غير محدود والاستفادة القصوى منها!

الخطوة 6: مراقبة النتائج وتحسين العملية

إن إعداد أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك ليس سوى نصف المعركة. لضمان عمل النظام بشكل فعال، تحتاج إلى مراقبة النتائج باستمرار وتعديل استراتيجيتك.

وهذا يتطلب استخدام أدوات تحليل البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتتبع المقاييس الرئيسية مثل:

معدلات انخفاض التأهيل

معدلات التحويل من التوعية

عدد المكالمات/الاجتماعات المحجوزة

سرعة المبيعات (متوسط عدد الأيام حتى إتمام الصفقة)

معدل التنشيط (العملاء المحتملون الذين يتخذون إجراءً بعد العرض التوضيحي)

التكلفة لكل فرصة

حجم المكالمات والرسائل الإلكترونية اليومية لتحديد الموظفين ذوي الأداء الضعيف أو الثغرات في العملية

🦄 كيف يساعدك ClickUp

لوحات معلومات ClickUp هي مساحات قابلة للتخصيص بالكامل حيث يمكنك استيراد البيانات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك لترى بالضبط أداء فريقك.

قم بتصور البيانات بالطريقة التي تريدها باستخدام أكثر من 20 أداة مختلفة للوحة المعلومات. على سبيل المثال، استخدم مخططًا شريطيًا لمقارنة حجم العملاء المحتملين عبر المناطق المختلفة أو أداة حسابية لتتبع القيمة الإجمالية للصفقة.

راقب مقاييس تفاعل الشركاء لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات قائمة على الأدوار — واحدة لمدير المبيعات ليرى تقدم الفريق بأكمله، وأخرى للممثلين الفرديين لتتبع أهدافهم اليومية.

⭐ مكافأة: اربط لوحات المعلومات الخاصة بك ببطاقات الذكاء الاصطناعي لتحليل إحصائيات الأدوات المصغرة على الفور والحصول على اقتراحات في الوقت الفعلي. تقوم هذه البطاقات بمسح بياناتك تلقائيًا لشرح الاتجاهات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، حتى لا تضيع وقتك في التحديق في الرسوم البيانية. على سبيل المثال، قد تشير بطاقة الذكاء الاصطناعي إلى ما يلي: "انخفضت معدلات الاستجابة للتواصل في منطقة الغرب الأوسط بنسبة 15% هذا الأسبوع؛ يُقترح تحديث نموذج البريد الإلكتروني بإضافة دراسة الحالة الجديدة." لخص الإنجازات، وحدد العوائق، أو ضع قائمة بالخطوات التالية من لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp

تفاعل مع العملاء المحتملين بذكاء باستخدام ClickUp

يعتمد نجاح جهودك في البحث عن العملاء المحتملين على عوامل متعددة، منها جودة العملاء المحتملين، والتواصل في الوقت المناسب، والتخصيص، والتعامل الذكي مع الاعتراضات، وخبرة مندوبي المبيعات، وغير ذلك.

من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء برنامج تواصل مبيعات ديناميكي للغاية وآلي وذكي لإدارة كل هذه المتغيرات على نطاق واسع.

يوفر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مساحة عمل مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع كل خطوة — بدءًا من تخطيط عمليات المبيعات وتحليل بيانات العملاء وصولًا إلى التقييم التنبئي للعملاء المحتملين، وتدريب فرق المبيعات، والتواصل الآلي، وتتبع الأداء في الوقت الفعلي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن العملاء المحتملين يعني الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي العام ومعالجة اللغة الطبيعية للعثور على العملاء المحتملين وتقييمهم تلقائيًا. فهو يقوم بمسح مجموعات بيانات ضخمة لتحديد عملائك المثاليين والتنبؤ بمن هم مستعدون للشراء، مما يزيل الجهود اليدوية من عملية التواصل التسويقي.

من خلال تحليل نوايا وسلوك المشترين، تضمن حلول المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي استهداف الأشخاص المناسبين في الوقت الأمثل. وهذا يزيد من كفاءة اتصالاتك الخارجية، ويحسن معدلات الاستجابة، ويملأ قائمة العملاء المحتملين بفرص ذات جودة أعلى.

ClickUp هي أداة قوية للإنتاجية وإدارة المشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتميز بمساعدة ذكاء اصطناعي أصلية وسياقية. تستخدم فرق المبيعات ClickUp في كل ما يتعلق بالتواصل مع العملاء المحتملين — من البحث عن العملاء المحتملين، وفرزهم وتقييمهم، والحفاظ على سجلات CRM، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، وأتمتة برامج التواصل، وتدريب مندوبي المبيعات، وتتبع الأداء، وما إلى ذلك.

نعم. يستخرج الذكاء الاصطناعي تفاصيل محددة من ملفات LinkedIn ومواقع الشركات لكتابة مقدمات مخصصة ورسائل ذات صلة. وهذا يتيح لك إرسال آلاف الرسائل الإلكترونية التي تبدو وكأنها تمت دراستها بشكل شخصي، مما يزيد بشكل كبير من فرصك في الحصول على رد إيجابي.

ابدأ بتحديد مسار عمليتك الحالية لتحديد نقاط الاختناق. قم بمزامنة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، وأتمت المهام المتكررة مثل إنشاء قوائم العملاء المحتملين، ودرب أعضاء فريقك، واستخدم الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك باستمرار.