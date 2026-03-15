أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع للكتاب لعام 2026

اليوم، قد يتطلب مقال واحد إجراء أبحاث عبر خمس علامات تبويب، وإجراء مقابلات عبر Zoom، ومشاركة المسودات للمراجعة، وتعديلات تحسين محركات البحث (SEO)، وتنسيق التصميم، وموافقات العملاء، وتتبع الأداء.

وهنا تبدأ الأمور في الانهيار.

تقوم بالكتابة في أداة واحدة، وتتبع المهام في أداة أخرى، وتقوم بالعصف الذهني في أداة ثالثة. تصبح الكتابة الفعلية هي الجزء السهل، لكن إدارة كل ذلك هي المهمة الحقيقية.

تتمحور إدارة المشاريع للكتاب حول الوضوح. بعضها مصمم للمخططين البصريين، وبعضها أفضل للمخطوطات الطويلة، بينما يتألق البعض الآخر في فرق التحرير التعاونية.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع للكتاب حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في تنظيم عملك ووقت أطول في الكتابة فعليًا. ✍️

فيما يلي جدول يقارن بين جميع أدوات إدارة المشاريع للكتاب في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة شاملة للمعرفة والمهام مع أتمتة معززة بالذكاء الاصطناعي وسير عمل متعدد الأدوات للكتاب المستقلين والفرق الصغيرة والمؤسسات التي تنسق المشاريع والتذاكر والوثائق منصة واحدة تضم المهام والقوائم والمستندات والأهداف وClickUp Brain ونماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وإدارة الوقت والأتمتة المخصصة مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Notion إنشاء مساحة عمل قابلة للتخصيص للكتابة مزودة بذكاء اصطناعي مدمج للكتاب الذين يرغبون في إنشاء مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل من الصفر طرق عرض قاعدة البيانات (جدول، لوحة، خط زمني، تقويم)، والكتل المتزامنة، ومساعد الكتابة Notion AI، وملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع بنود العمل لمساعدتك على البقاء منظمًا مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Scrivener إدارة المخطوطات الطويلة من المسودة إلى التصدير للروائيين الذين يقومون بتنظيم مخطوطات معقدة ومتعددة الفصول تنظيم المخطوطات على غرار الملفات، ولوحة من الفلين مع بطاقات فهرسة افتراضية، ومخطط تفصيلي مع إعادة هيكلة بالسحب والإفلات، وعرض بحث بشاشة مقسمة تبدأ الخطط المدفوعة من 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Trello عمليات سير عمل الكتابة المرئية على غرار كانبان للكتاب الذين يفكرون بصريًا ويفضلون عمليات سير العمل على غرار كانبان لوحات كانبان المرئية، وأتمتة Butler (القواعد والأوامر)، وPower-Ups لتوسيع نطاق الوظائف، وعرض التقويم والمخطط مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Google Workspace عمليات الكتابة والتحرير التعاونية في السحابة لفرق التحرير الموزعة التي تحتاج إلى تعاون في الوقت الفعلي التعاون في الوقت الفعلي في Google Docs (وضع الاقتراحات وسجل الإصدارات)، و Gemini AI في Docs/Gmail/Drive، وتخزين السحابة في Google Drive تبدأ الخطة المدفوعة من 5.60 دولار شهريًا لكل مستخدم Asana عمليات تحرير منظمة مع تبعيات المهام لمديري التحرير ومديري المشاريع الذين يشرفون على عمليات النشر متعددة الخطوات تبعيات المهام لسير العمل المنظم، والحقول المخصصة لتتبع التحرير، ومنشئ سير العمل وأتمتة القواعد، وعروض إدارة عبء العمل والموارد مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Airtable بناء أنظمة محتوى قائمة على البيانات بدون كتابة أكواد برمجية لفرق العمليات التي تدير قواعد بيانات تحريرية منظمة قواعد البيانات العلائقية ذات السجلات المرتبطة، والأتمتة القائمة على المشغلات، وحقول ووكلاء الذكاء الاصطناعي في Airtable، ونماذج الاستلام القابلة للتخصيص مع منطق التوجيه مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Monday.com إدارة عمل مرنة ومرئية مع ذكاء اصطناعي مدمج للمديرين الذين يحتاجون إلى رؤية لأعباء العمل ولوحات معلومات مشتركة بين المشاريع لوحات مرئية مع سير عمل قابل للتخصيص، و AI Blocks (تلخيص، ترجمة، تصنيف)، و Workdocs للتعاون المباشر، وعرض أحمال العمل والموارد في واجهة سهلة الاستخدام مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Milanote العصف الذهني المرئي والتخطيط الإبداعي للمشاريع لكتاب القصص الذين يرسمون خريطة للشخصيات وخطوط الحبكة بشكل مكاني لوحات مرئية غير محدودة، ومقصّص ويب لالتقاط الإلهام الفوري، وقوالب مخطط الشخصيات والقصة، وعناصر الوسائط المدمجة (الصور والفيديو والروابط) مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Evernote بناء "عقل ثانٍ" قابل للبحث للكتاب من أجل المحترفين الذين يرغبون في تسجيل الأفكار بسرعة عبر الأجهزة المختلفة دفاتر ملاحظات مع مجموعات متداخلة ووضع العلامات، ومقص الويب لالتقاط المعلومات البحثية، ومهام مدمجة داخل الملاحظات، ومسح المستندات ضوئيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المشاريع المخصصة للكتاب؟

يمر الكتّاب بأفكارهم عبر مراحل: البحث، والمخطط، والمسودة، والمراجعة، والنشر. وهذا يعني أن الأداة المناسبة يجب أن تدعم واقع العمل التحريري. فيما يلي القدرات الأساسية التي يجب تقييمها عند اختيار أداة لإدارة المشاريع الإبداعية. 👇

يجعل المواعيد النهائية مرئية وقابلة للإدارة: يعرض تواريخ الاستحقاق والجداول الزمنية للنشر ونقاط التحقق الرئيسية من خلال يعرض تواريخ الاستحقاق والجداول الزمنية للنشر ونقاط التحقق الرئيسية من خلال التقويم التحريري أو الجدول الزمني أو طرق العرض على غرار مخطط جانت

تعمل الهياكل حسب مراحل الكتابة: تقسم المشاريع إلى مراحل واضحة مثل وضع المخطط التفصيلي، وكتابة المسودة، والتحرير، والموافقة، والنشر، مع تتبع الحالة الذي يوضح التقدم المحرز

توحيد التعاون والتعليقات التحريرية: تتيح التعليقات المضمنة والمناقشات المتسلسلة ومشاركة المسودات بحيث تتم المراجعات في سياقها

يربط البحث مباشرة بالمشاريع: يخزن الملاحظات وروابط المصادر والموجزات والملفات المرجعية جنبًا إلى جنب مع المقالة ذات الصلة لتجنب البحث في مجلدات وتطبيقات منفصلة

يحتفظ بسجل إصدارات واضح: يتتبع المراجعات ويحفظ المسودات السابقة بحيث تكون التغييرات موثقة وقابلة للاستعادة وسهلة المقارنة

توفر طرق عرض مرنة لسير العمل: يمكنك التبديل بين القوائم واللوحات والتقويمات حسب ما إذا كنت تخطط للمحتوى أو تدير عمليات التحرير أو تراجع المواعيد النهائية

يدعم العمل من أي مكان: يتزامن في الوقت الفعلي عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة، بحيث يمكن للكتاب تسجيل الأفكار أو تحديث المهام أو الرد على التعليقات أثناء التنقل

📮 ClickUp Insight: هل تعلم أن 45% من الناس يتفقدون هواتفهم كل بضع دقائق — غالبًا بحثًا عن إجابات سريعة أو لاستراحة ذهنية؟ لكن تلك المراجعات المستمرة للهاتف، مثل إلقاء نظرة سريعة على البريد الإلكتروني أثناء كتابة تقرير، تؤدي في الواقع إلى تشتيت انتباهك وتقوض العمل المكثف. 🖤 وهنا يأتي دور ClickUp Brain MAX. بصفته رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك Brain MAX الدردشة والتخطيط وإنشاء المهام والبحث في تطبيقات الجهات الخارجية دون مغادرة مساحة العمل أو اللجوء إلى هاتفك. هل تحتاج إلى شرارة إبداعية؟ استخدم صوتك لكتابة قصيدة هايكو، أو إنشاء محتوى باستخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، أو إنجاز المهام الإدارية — مما يمنح عينيك (وتركيزك) استراحة تشتد الحاجة إليها.

أفضل أدوات إدارة المشاريع للكتاب

سواء كنت تعمل بشكل مستقل وتتعامل مع العديد من العملاء أو كنت جزءًا من فريق تحرير سريع الحركة، فقد تم تصميم هذه الأدوات لتضفي الوضوح والشفافية والزخم على سير عمل الكتابة لديك. 💁

1. ClickUp (الأفضل للكتاب الذين يرغبون في مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

يُعد ClickUp لفرق إدارة المشاريع أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، وهي بيئة رقمية تجمع بين المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي.

فهي تقضي على "تشتت العمل"، مما يعني أنه لن يكون هناك حاجة بعد الآن إلى كتابة المسودات في تطبيق واحد، وتتبع المواعيد النهائية في تطبيق آخر، وإدارة التعليقات عبر البريد الإلكتروني، وتبادل الأفكار في أداة ثالثة. كل شيء موجود في نظام بيئي واحد، والذكاء الاصطناعي يفهم كل شيء.

إليك كيف يتم ذلك عمليًا:

نظم المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

اعتبر ClickUp Docs مركز الكتابة الرئيسي الخاص بك للمخططات والمسودات والأبحاث وأدلة الأسلوب والمواد المرجعية والتقويمات التحريرية وحتى ملاحظات الفريق. ترتبط المستندات مباشرةً بسير عملك، لذا يمكنك ربط موجز بمهمة ClickUp، أو تضمين دليل أسلوب داخل سير العمل، أو إنشاء جداول محتويات تلقائيًا.

قم بتنظيم المحتوى باستخدام العناوين، وإنشاء الجداول، وتضمين الوسائط، وإدراج كتل الأكواد، وتنظيم المسودات الطويلة بشكل منظم باستخدام ClickUp Docs

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مستند بعنوان "مسودات النشرة الأسبوعية"، وتضمين روابط البحث والملاحظات التحريرية والإشارات @mentions لزملائك في الفريق. يمكنك ربط المهام مباشرة داخل المستند، وتحويل النص إلى بنود عمل، وتحديد المواعيد النهائية أيضًا.

تسريع عملية الكتابة باستخدام ClickUp Brain

يُعد ClickUp Brain، الذي يُعد جزءًا من سير عمل إدارة المعرفة في ClickUp، الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك المستندات والمهام والتعليقات والدردشات، مما يعني أنه يعمل مع السياق الكامل لمشاريعك.

بالنسبة للكتاب، تعمل هذه الأداة كشريك إبداعي ومساعد في زيادة الإنتاجية.

يمكنك كتابة المسودة مباشرةً داخل أي حقل نصي. بالنسبة لمنشورات المدونة والمخططات التفصيلية ونصوص الصفحات المقصودة والمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي ونصوص الفيديو، ما عليك سوى كتابة موجه، وسيقوم Brain بإنشاء مسودة. قم بتمييز النص الموجود واختر:

حسّن الكتابة

تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية

اجعلها أطول أو أقصر

تبسيط المحتوى المعقد

استأنف الكتابة من حيث توقفت

إنشاء بنود عمل من مسودة

ترجم إلى لغات متعددة

اطلب من ClickUp Brain ملخصات واقتراحات إبداعية وإجراءات عمل، مباشرةً من داخل ClickUp Docs

إذا قمت بإنشاء بنود عمل من موجز محتوى في Doc، فسيحول هذا الموجز إلى مهمة ClickUp منظمة. يمكنك أيضًا استخدام المطالبات المخصصة أو أوامر /write لتحرير المحتوى أو إعادة كتابته أو إنشائه بسرعة بنبرة معينة (احترافية، حوارية، فكاهية) وتعديل مستويات الإبداع اعتمادًا على ما إذا كنت تكتب تقريرًا أو منشورًا في مدونة.

📌 مثال على المطالبة: حسّن هذه الفقرة لتكون أكثر جاذبية لجمهورنا واقترح ثلاثة خيارات لعناوين جذابة.

دليل سريع للمستخدمين الجدد:

وسّع نطاق البحث والإنتاجية مع ClickUp Brain MAX

لنقل الكتابة بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الصياغة وتحويلها إلى محرك بحث كامل، استخدم ClickUp Brain MAX، رفيقك المتقدم للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب. فهو يوسع نطاق ClickUp Brain إلى ما هو أبعد من المساعدة في الكتابة ويحوله إلى محرك بحث وإنتاجية أعمق.

تقدم Brain MAX:

البحث المتعمق عبر مساحة العمل والتطبيقات المتصلة، بالإضافة إلى الويب

الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة لتبادل الأفكار والتحرير بشكل أكثر دقة

إجابات شاملة ومراعية للسياق حول مشاريعك ووثائقك

بالنسبة للكتاب، تعد هذه أداة قوية خلال مراحل البحث. بدلاً من البحث في المجلدات أو علامات تبويب المتصفح، يمكنك أن تطلب من Brain MAX عرض الملاحظات ذات الصلة، أو تلخيص تعليقات العملاء السابقة، أو العثور على المسودات ذات الصلة على الفور.

املي أفكارك، وقم بإنشاء المسودات الأولى بشكل أسرع، واحصل على نسخة مكتوبة تلقائيًا لكل كلمة باستخدام ClickUp Talk to Text

وإذا كانت سرعة تفكيرك تفوق سرعة كتابتك، فيمكنك إملاء أفكارك مباشرةً في مستندات أو مهام باستخدام ميزة "التحدث إلى نص" في ClickUp. تقوم الأداة تلقائيًا بتحويل كلامك إلى نص منظم يمكنك تعديله على الفور باستخدام ClickUp Brain.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ClickUp؟

هذه المراجعة تقول كل شيء:

أكثر ما أحبه في ClickUp هو قدرته على استبدال أدوات متعددة في مكان واحد. لا داعي للتنقل بين تطبيقات متعددة بعد الآن. فهو يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ليتناسب مع أي سير عمل بفضل ميزات مثل طرق العرض المتعددة التي تتيح لي إعداد المشاريع بالطريقة التي أحتاجها بالضبط، ولوحات المعلومات التي تمنحني رؤية واضحة للتقارير والإحصائيات، وعمليات الأتمتة التي توفر لي ساعات من الوقت من خلال تولي المهام المتكررة.

أكثر ما أحبه في ClickUp هو قدرته على استبدال أدوات متعددة في مكان واحد. لا داعي للتنقل بين تطبيقات متعددة بعد الآن. فهو يوفر عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ليتناسب مع أي سير عمل بفضل ميزات مثل طرق العرض المتعددة التي تتيح لي إعداد المشاريع بالطريقة التي أحتاجها بالضبط، ولوحات المعلومات التي تمنحني رؤية واضحة للتقارير والإحصائيات، وعمليات الأتمتة التي توفر لي ساعات من الوقت من خلال تولي المهام المتكررة.

🚀 ميزة ClickUp: أتمتة سير عمل الكتابة باستخدام ClickUp Super Agents. على عكس الأدوات العادية التي تقتصر على الاستجابة فقط، يقوم زملاء الفريق المدعومون بالذكاء الاصطناعي بالتخطيط وتقسيم العمل وتنفيذه وإطلاعك على المستجدات مع تقدم المشاريع. فهم يجمعون بين السياق والتفكير متعدد الخطوات والذاكرة ليتولوا إدارة سير العمل بالكامل، بدءًا من صياغة المحتوى وحتى توزيع المهام. أتمت المهام المتكررة حتى تتمكن من التركيز على الكتابة مع ClickUp Super Agents استخدمها من أجل: حوّل الملاحظات الموجزة تلقائيًا إلى مخططات محتوى منظمة

تأكد من الالتزام بالمواعيد النهائية وإرسال ملخصات الحالة قبل اجتماعات التحرير

استخلاص الرؤى من الحملات السابقة وصياغة ملخصات الأداء على سبيل المثال، يمكنك تكليف "Super Agent" بهدف "إعداد تقرير أسبوعي عن التقدم التحريري"، وسيقوم بفحص الأنشطة، واكتشاف المقالات المتأخرة، وصياغة الملخصات، وإنشاء مهام المتابعة، وتقديم تقرير. أنشئ وكيلك الأول:

2. Notion (الأفضل لإنشاء مساحة عمل قابلة للتخصيص للكتابة مع ذكاء اصطناعي مدمج)

عبر Notion

يجمع Notion مشاريع الكتابة والأبحاث والتقويمات التحريرية والوثائق في مساحة عمل مرنة. ويتيح لك إنشاء كل شيء داخل صفحات يمكنها استيعاب النصوص وقواعد البيانات ولوحات كانبان والجداول والجداول الزمنية والعناصر المدمجة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Notion AI وNotion Agent البحث عبر صفحاتك وملفات PDF وأدوات التوثيق المرتبطة بها لإظهار السياق على الفور. وهذا يعني أنه يمكن للكتاب تحويل محاضر الاجتماعات الفوضوية إلى مخططات منظمة، أو إنشاء مسودات أولية استنادًا إلى إرشادات العلامة التجارية المخزنة، أو تحويل ملاحظات البحث إلى ملخصات جاهزة للنشر.

يمكنك أيضًا الاعتماد على ملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي لتسجيل المناقشات واستخراج بنود العمل تلقائيًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التنسيق بين المساهمين والمحررين وأصحاب المصلحة عبر المشاريع.

أفضل ميزات Notion

قم ببناء مسارات محتوى منظمة باستخدام طرق عرض قاعدة البيانات (الجدول، اللوحة، الخط الزمني، التقويم)

حافظ على اتساق المعلومات عبر الصفحات باستخدام الكتل المتزامنة

قم بإنشاء المسودات والملخصات وإعادة الصياغة باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Notion

تحكم في الوصول باستخدام إعدادات الأذونات والتحقق المتقدمة

قيود Notion

قد تبدو بنية مساحة العمل فوضوية بسبب عدم وجود التسلسل الهرمي التقليدي للمجلدات

أتمتة أصلية محدودة مقارنة بأدوات إدارة مشاريع التسويق المخصصة

أسعار Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Notion؟

إليك ما أشار إليه أحد العملاء:

تبدو كل صفحة في Notion وكأنها لوحة فارغة يمكنك تشكيلها حسب احتياجاتك. تصبح بعض الصفحات رسومًا بيانية، وبعضها قوائم، وبعضها مستندات عمل يتم مشاركتها بين أشخاص مختلفين. هذه المرونة ميزة كبيرة، كما أنه من السهل على أي شخص تقريبًا تعلمها واستخدامها على الفور... لكن عدم وجود بنية مجلدات والتنظيم العام أمران محبطان حقًا. عندما يكون لدي مستندان مرتبطان، أريد أن أتمكن من وضعهما في مجلد دون تغيير طريقة عرض هذين المستندين أو طريقة ظهورهما للآخرين...

تبدو كل صفحة في Notion وكأنها لوحة فارغة يمكنك تشكيلها حسب احتياجاتك. تصبح بعض الصفحات رسومًا بيانية، وبعضها قوائم، وبعضها مستندات عمل يتم مشاركتها بين أشخاص مختلفين. هذه المرونة ميزة كبيرة، كما أنه من السهل على أي شخص تقريبًا تعلمها واستخدامها على الفور... لكن عدم وجود بنية مجلدات والتنظيم العام أمران محبطان حقًا. عندما يكون لدي مستندان مرتبطان، أريد أن أتمكن من وضعهما في مجلد دون تغيير طريقة عرض هذين المستندين أو طريقة ظهورهما للآخرين...

3. Scrivener (الأفضل لإدارة المخطوطات الطويلة من المسودة إلى التصدير)

عبر Scrivener

تم تصميم Scrivener خصيصًا لمشاريع الكتابة الطويلة التي لا تتناسب تمامًا مع مستند واحد. بدلاً من إجبارك على التمرير عبر مئات الصفحات، يتيح لك تقسيم مخطوطتك إلى أقسام صغيرة قابلة للنقل داخل "شريط جانبي على غرار المجلد". يمكنك صياغة المشاهد دون اتباع الترتيب الزمني، وحفظ الأفكار غير المكتملة في مجلدات منفصلة، وإعادة تنظيم فصول كاملة بالسحب والإفلات.

بالنسبة للروائيين ومؤلفي الكتب غير الخيالية والكتاب الأكاديميين، تجعل أداة كتابة المحتوى هذه عمليات التعديل الهيكلي أقل صعوبة بكثير مقارنة بمعالج النصوص التقليدي.

يمكنك تقسيم المحرر لعرض المواد المرجعية بجانب نصك، وهو أمر مفيد بشكل خاص للصحفيين وكتاب السير الذاتية والباحثين الذين يتحققون من الحقائق أثناء الصياغة. وعندما يحين وقت المشاركة، يقوم Scrivener بتجميع الأقسام المتفرقة في مخطوطة منظمة ومهيأة للتحويل إلى Word أو PDF أو حتى Final Draft.

أفضل ميزات Scrivener

نظم الفصول والمشاهد بصريًا باستخدام لوحة الفلين مع بطاقات الفهرس الافتراضية

أعد هيكلة المخطوطات بالكامل باستخدام Outliner ومجلدات السحب والإفلات

حدد أهداف المخطوطات والجلسات باستخدام أهداف الكلمات والأحرف

تتبع مراحل المسودة باستخدام البيانات الوصفية المخصصة والتصنيفات وعلامات الحالة

قيود Scrivener

أدوات تعاون ضعيفة للكتابة الجماعية

يتطلب قراءة الأدلة/الدروس التعليمية لفهم الوظائف بشكل كامل

أسعار Scrivener

iOS و iPadOS: 23.99 دولارًا

MacOS: 59.99 دولارًا

Windows: 59.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Scrivener

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Scrivener؟

وقد عبر أحد المراجعين على G2 عن ذلك بالقول:

عادةً ما أتعامل مع مهام كتابة وتنظيم متعددة، وأكثر ما أقدره في Scrivener هو أنه يحافظ على تنظيم نصوصي في أداة واحدة، بدءًا من المخطط الأولي وحتى المحتوى النهائي. وبفضل مرونته، يمكنني استخدام إصدار سطح المكتب للمهام الأكثر كثافة، والتطبيق المحمول لإجراء تعديلات سريعة أو تدوين الملاحظات عندما أكون في طريق. على الرغم من أنه يوفر أدوات أساسية لاكتشاف الأخطاء، فإن دمج نظام تدقيق لغوي أكثر تقدمًا يعمل في الوقت الفعلي سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام لمن يسعون إلى إتقان النصوص داخل التطبيق نفسه.

عادةً ما أتعامل مع مهام كتابة وتنظيم متعددة، وأكثر ما أقدره في Scrivener هو أنه يحافظ على تنظيم نصوصي في أداة واحدة، بدءًا من المخطط الأولي وحتى المحتوى النهائي. وبفضل مرونته، يمكنني استخدام إصدار سطح المكتب للمهام الأكثر كثافة، والتطبيق المحمول لإجراء تعديلات سريعة أو تدوين الملاحظات عندما أكون في طريق.

على الرغم من أنه يوفر أدوات أساسية لاكتشاف الأخطاء، فإن دمج نظام تدقيق لغوي أكثر تقدمًا يعمل في الوقت الفعلي سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام لمن يسعون إلى إتقان النصوص داخل التطبيق نفسه.

🧠 حقيقة ممتعة: يُعتبر الخط المسماري أحد أقدم أنظمة الكتابة، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، وقد تم تطويره في بلاد ما بين النهرين القديمة (وبالتحديد في سومر، في العراق الحالي) حوالي 3400-3100 قبل الميلاد. وقد ابتكره المسؤولون الإداريون ومسؤولو المعابد لتلبية احتياجات عملية واقتصادية، مثل تتبع التجارة وإدارة الحبوب وحصر الماشية.

4. Trello (الأفضل لسير عمل الكتابة المرئي على غرار كانبان)

عبر Trello

Trello هي أداة Kanban قائمة على الويب تُستخدم لإدارة المشاريع للمبتدئين. تم تطويرها بواسطة Atlassian وتستخدم اللوحات والقوائم والبطاقات لتنظيم العمل بصريًا. يمكنك إنشاء لوحة لمشروع ما، وتقسيمها إلى قوائم (مثل الأفكار، والمسودة، والتحرير، والنشر)، ونقل البطاقات عبر المراحل مع تقدم العمل. وهذا يجعل من السهل رؤية ما هو قيد التنفيذ بالضبط بنظرة واحدة.

يمكن أن تحتوي كل بطاقة على قوائم مراجعة ومرفقات وروابط وتعليقات وتواريخ استحقاق، مما يجعلها عملية لإدارة المقالات التي تتطلب الكثير من البحث. يمكن للكتاب تخزين روابط المصادر مباشرة داخل البطاقة ذات الصلة، وتدوين الملاحظات الرئيسية في الوصف، وتتبع جولات المراجعة.

يدعم Trello أيضًا تحويل رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack إلى مهام، وهو أمر مفيد عندما تأتي تفاصيل المهام من خلال محادثات متفرقة.

أفضل ميزات Trello

أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدام Butler Automation (القواعد والأزرار والأوامر)

قم بتوسيع الوظائف باستخدام Power-Ups للتقويمات والحقول المخصصة والمزيد

خطط للمواعيد النهائية جنبًا إلى جنب مع المهام باستخدام Trello Planner (عرض التقويم والجدولة)

انعكس المهام عبر لوحات متعددة باستخدام Card Mirroring

قيود Trello

تصبح فوضوية ويصعب إدارتها مع نمو اللوحات

ليست مثالية للمشاريع المعقدة أو متعددة المستويات

أسعار Trello

مجانًا

الخطة القياسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النسخة المميزة: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Trello؟

هذه التعليقات تأتي مباشرة من أحد المستخدمين:

أحب استخدام Trello لإدارة المشاريع والمهام لأنه يساعد في التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت ويجعل المراجعة سهلة. أستمتع بمساحات العمل وميزات تتبع الوقت. ندير مشاريع متعددة في وقت واحد من خلال إنشاء مساحات عمل مختلفة لكل عميل، وبالنسبة للمهام المختلفة، نقوم بإنشاء لوحات مختلفة لإدارة كل شيء بسهولة... في بعض الأحيان يكون من الصعب إدارة المشاريع المعقدة والمشاريع طويلة الأجل. بالنسبة للمشاريع المعقدة، يصبح من الصعب إدارة الجداول الزمنية والمعالم والمهام. بالنسبة للمهام المتعددة، يتعين علينا إنشاء لوحات متعددة، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.

أحب استخدام Trello لإدارة المشاريع والمهام لأنه يساعد في التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت ويجعل المراجعة سهلة. أستمتع بمساحات العمل وميزات تتبع الوقت. ندير عدة مشاريع في وقت واحد من خلال إنشاء مساحات عمل مختلفة لكل عميل، وللمهام المختلفة، ننشئ لوحات مختلفة لإدارة كل شيء بسهولة... أحيانًا يكون من الصعب إدارة المشاريع المعقدة والمشاريع طويلة الأجل. بالنسبة للمشاريع المعقدة، يصبح من الصعب إدارة الجداول الزمنية والمعالم والمهام. بالنسبة للمهام المتعددة، يتعين علينا إنشاء لوحات متعددة، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.

🔍 هل تعلم؟ ما نسميه الآن The Chicago Manual of Style نُشر لأول مرة في عام 1906 كدليل بسيط لقواعد الطباعة، وأصبح على مدى عقود أحد المراجع الأكثر تأثيرًا للمحررين والمؤلفين في الولايات المتحدة.

5. Google Workspace (الأفضل للكتابة التعاونية والعمليات التحريرية في السحابة)

عبر Google Workspace

Google Workspace هي مجموعة أدوات إنتاجية وتعاون قائمة على السحابة طورتها Google وتجمع بين الاتصال وإنشاء المستندات والتخزين وإدارة المهام. وتشمل Gmail والتقويم وDrive وDocs وSheets وSlides وMeet وChat وTasks، وجميعها مصممة للعمل معًا في الوقت الفعلي.

يعمل Docs كبيئة الكتابة الأساسية، حيث يدعم التعاون المباشر والتعليق ووضع الاقتراحات وإنشاء المستندات المنظمة.

Gemini AI مدمج مباشرة في Gmail وDocs وDrive لتلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة، وإنشاء مسودات منظمة، واستخلاص رؤى من ملفات البحث، وحتى تدوين ملاحظات الاجتماعات في Meet. ونظرًا لأن كل شيء يعمل على السحابة، يمكن للمساهمين التحرير في وقت واحد من أي مكان، مما يجعله عمليًا لفرق التحرير الموزعة.

أفضل ميزات Google Workspace

قم بصياغة المحتوى وصقله بشكل تعاوني باستخدام Google Docs ( وضع الاقتراحات وسجل الإصدارات )

قم بتخزين وتنظيم الأبحاث بأمان باستخدام Google Drive (ما يصل إلى 5 تيرابايت لكل مستخدم في خطط محددة)

سجل مناقشات الاجتماعات تلقائيًا باستخدام ميزة " تدوين الملاحظات نيابة عني " في Google Meet

استخرج رؤى من المواد التي تم تحميلها باستخدام NotebookLM مع ردود مدعومة بالمراجع

قيود Google Workspace

غير مناسب للتعامل مع ملفات السجلات الكبيرة أو البيانات التقنية المعقدة

قد تصبح إدارة أذونات Drive على نطاق واسع أمرًا مربكًا

أسعار Google Workspace

Business Starter: 5.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business Standard: 13.44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 21.12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 47,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Google Workspace؟

وقد لخص أحد المستخدمين الأمر على النحو التالي:

أكثر ما يعجبني في Google Workspace هو الطريقة السلسة التي يتيح بها التعاون، مما يحافظ على سير الحملات التسويقية ومبادرات المبيعات دون تأخير أو ارتباك بشأن الإصدارات. كل شيء، من البريد الإلكتروني والتقويم إلى المستندات ومشاركة الملفات، موجود في نظام بيئي واحد متصل، مما يزيد من الكفاءة والوضوح عبر الفريق. بالنسبة للشركات الصغيرة، يوفر هذا النظام وظائف على مستوى المؤسسات دون تعقيدات غير ضرورية... يجب أن يكون تنظيم Drive مدروسًا ومتعمدًا لمنع تحول الأمور إلى فوضى إبداعية. ومع ذلك، لا توجد العديد من خيارات التخصيص المتقدمة لمساعدتك في إعداده بالطريقة التي تريدها.

أكثر ما يعجبني في Google Workspace هو الطريقة السلسة التي يتيح بها التعاون، مما يحافظ على سير الحملات التسويقية ومبادرات المبيعات دون تأخير أو ارتباك بشأن الإصدارات. كل شيء، من البريد الإلكتروني والتقويم إلى المستندات ومشاركة الملفات، موجود في نظام بيئي واحد متصل، مما يزيد من الكفاءة والوضوح عبر الفريق. بالنسبة للشركات الصغيرة، يوفر هذا النظام وظائف على مستوى المؤسسات دون تعقيدات غير ضرورية... يجب أن يكون تنظيم Drive مدروسًا ومتعمدًا لمنع تحول الأمور إلى فوضى إبداعية. ومع ذلك، لا توجد العديد من خيارات التخصيص المتقدمة لمساعدتك في إعداده بالطريقة التي تريدها.

🧠 حقيقة ممتعة: أقدم مؤلفة معروفة بالاسم هي إنهدوانا، وهي شاعرة وكاهنة من بلاد ما بين النهرين عاشت في الفترة ما بين 2285 و2250 قبل الميلاد، وألفت ترانيم وقصائد بقيت عبر التاريخ.

6. Asana (الأفضل لسير العمل التحريري المنظم الذي يتضمن تبعيات المهام)

عبر Asana

منصة أخرى لإدارة العمل قائمة على السحابة في هذه القائمة هي Asana. توفر لك طرقًا متعددة لعرض العمل في شكل قوائم، أو لوحات كانبان، أو جداول زمنية (على غرار غانت)، أو تقاويم، بحيث يمكنك إدارة المشاريع بالشكل الذي يتناسب مع عملية الكتابة الخاصة بك.

يمكنك تقسيم المقالة إلى مهام فرعية (المخطط، المسودة، التحرير، مراجعة تحسين محركات البحث، النشر)، وتعيين كل خطوة لمساهمين مختلفين، وتعيين التبعيات بحيث لا يتقدم أي شيء قبل أن يكون جاهزًا. تُبقي تحديثات الحالة أصحاب المصلحة على اطلاع دون الحاجة إلى اجتماعات إضافية، وتسهل المهام المتكررة إدارة النشرات الإخبارية الأسبوعية أو التقارير الشهرية أو مشاريع المدونات الجارية.

أفضل ميزات Asana

قم بتوحيد سير العمل باستخدام الحقول المخصصة ، بما في ذلك 17 نوعًا من الحقول في الخطط المدفوعة

أتمت الخطوات المتكررة من خلال Workflow Builder و Rules Automation

راقب السعة باستخدام أدوات إدارة أعباء العمل والموارد

قيود Asana

الميزات المتقدمة (الجدول الزمني، وإعداد التقارير، وحجم العمل، والأهداف، والأتمتة) متاحة فقط في الخطط المدفوعة

لا يمكن تعيين المهمة نفسها لعدة أشخاص

أسعار Asana

شخصي: خطة مجانية

البدء : 13.49 دولارًا شهريًا

المتقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Asana؟

إليك رأي صادق من G2:

يتيح لك تكوين المهام المتكررة وأتمتة سير العمل المعقد في غضون ثوانٍ معدودة، مما يساعد على توفير الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تتميز واجهته بأنها بسيطة ومنظمة وجذابة بصريًا، بحيث يمكن للفرق البدء في استخدامه بسرعة ودون الحاجة إلى فترة تعلم طويلة... لا يمكن تعيين المهمة نفسها لعدة أشخاص، مما يعقد العمل المشترك والتنسيق بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح بنية المهام والمهام الفرعية والمشاريع مربكة وغير منظمة بسرعة إذا لم تتم إدارتها بعناية.

يتيح لك تكوين المهام المتكررة وأتمتة سير العمل المعقد في غضون ثوانٍ معدودة، مما يساعد على توفير الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تتميز واجهته بأنها بسيطة ومنظمة وجذابة بصريًا، بحيث يمكن للفرق البدء في استخدامه بسرعة ودون الحاجة إلى فترة تعلم طويلة... لا يمكن تعيين المهمة نفسها لعدة أشخاص، مما يعقد العمل المشترك والتنسيق بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح بنية المهام والمهام الفرعية والمشاريع مربكة وغير منظمة بسرعة إذا لم تتم إدارتها بعناية.

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور الطباعة، كان "التصنيف" — أي كتابة العناوين والأقسام المهمة بالحبر الأحمر — يساعد القراء على التنقل بين أجزاء المخطوطات. بدأت هذه التقاليد منذ العصور القديمة في مصر، حيث كان الكتبة يضعون علامات باللون الأحمر على الأجزاء الرئيسية من النصوص.

7. Airtable (الأفضل لإنشاء أنظمة محتوى تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Airtable

Airtable هو تطبيق لإدارة المهام لا يتطلب كتابة أكواد برمجية، ويجمع بين مرونة جداول البيانات وهيكل قاعدة البيانات العلائقية. يتيح لك إنشاء تطبيقات مخصصة تركز الأفكار والموجزات والمساهمين والمواعيد النهائية والأصول وبيانات الأداء. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات محتوى حية حيث يتم تنظيم كل مقال وحملة وأصل بحيث يمكن البحث عنه.

ما يجعل Airtable مفيدًا هو قدرته على تحويل البيانات المنظمة إلى سير عمل جاهز للتشغيل بالكامل. يمكنك تصميم نماذج استلام لطلبات المحتوى الجديدة، وتوجيهها تلقائيًا إلى المحرر المناسب، وتتبع التقدم عبر طرق عرض متعددة. يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص الملخصات، أو توليد أفكار للحملات، أو تحليل التعليقات على نطاق واسع.

أفضل ميزات Airtable

قم بتنظيم البيانات التحريرية باستخدام قواعد البيانات العلائقية ذات السجلات المرتبطة

أتمتة سير عمل التحرير باستخدام المحفزات و الأتمتة الشرطية

قم بإنشاء ملخصات ورؤى باستخدام Airtable AI (الوكلاء وحقول الذكاء الاصطناعي)

اجمع الطلبات المنظمة عبر نماذج قابلة للتخصيص باستخدام منطق التوجيه

قيود Airtable

حدود صارمة لعدد السجلات لكل خطة (على سبيل المثال، 1,000 في الخطة المجانية، و50,000 في خطة Team)

قد يكون إعداد الصيغ أمرًا مربكًا للمبتدئين

أسعار Airtable

مجانًا

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Airtable؟

إليك رأي أحد المستخدمين:

بصفتنا شركة ناشئة تعتمد على الخدمات، نستخدم Airtable إلى أقصى حد لإدارة سير عمل شركتنا ونقوم بجميع الأعمال المتعلقة بإدخال البيانات الخاصة بالمخزون على برمجياتها. تساعدنا هذه الأداة في التأكد من أن جميع مشتريات أعمالنا تتم بشكل صحيح وفي الوقت المحدد ويتم الاحتفاظ بها في الجدول الذي توفره. إحدى الشكاوى الرئيسية التي لديّ بشأن برمجيات Airtable هي أن واجهة المستخدم الخاصة بها معقدة للغاية، كما أنها غير متوافقة مع هاتفي المحمول.

بصفتنا شركة ناشئة تعتمد على الخدمات، نستخدم Airtable إلى أقصى حد لإدارة سير عمل شركتنا ونقوم بجميع الأعمال المتعلقة بإدخال البيانات الخاصة بالمخزون على برمجياتها. تساعدنا هذه الأداة في التأكد من أن جميع مشتريات أعمالنا تتم بشكل صحيح وفي الوقت المحدد، كما يتم الاحتفاظ بها في الجدول الذي توفره. إحدى الشكاوى الرئيسية التي لديّ تجاه برمجيات Airtable هي أن واجهة المستخدم الخاصة بها معقدة للغاية، كما أنها غير متوافقة مع هاتفي المحمول.

🧠 حقيقة ممتعة: اعتمد العديد من الكتاب المشهورين على الآلات الكاتبة الميكانيكية؛ على سبيل المثال، كتب إرنست همنغواي روايات كاملة على آلة Olivetti Lettera 22 الخاصة به، مستفيدًا من الإيقاع المتأنّي والانضباط الذي أضافته إلى نثره.

8. Monday.com (الأفضل لإدارة العمل المرنة والمرئية مع الذكاء الاصطناعي المدمج)

يوفر لك Monday.com مساحة عمل مرئية للغاية حيث يتواجد كل شيء، من الأفكار والمسودات والمواعيد النهائية والتعليقات والموافقات، في مكان واحد. بدلاً من تكييف سير عمل كتابة مدونتك مع نظام جامد، يمكنك إنشاء لوحات تتناسب مع الطريقة التي يعمل بها فريقك فعليًا.

هذه المنصة عبارة عن "نظام تشغيل للعمل" قائم على السحابة يتيح للفرق إدارة المشاريع والعمليات والموارد والأهداف بنجاح. وهي تعمل كأداة لتتبع العملاء، وقناة لتقديم العروض، ولوحة إنتاج، مع دعم الأتمتة، والإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات، وعروض أحمال العمل، ومخططات جانت، والمستندات المدمجة (Workdocs).

أفضل ميزات Monday.com

قم بإنشاء ملخصات وتصنيف المحتوى باستخدام AI Blocks (التلخيص، والترجمة، وكشف المشاعر، والمطالبات المخصصة)

قم بتركيز الوثائق باستخدام Workdocs (التعاون المباشر، وضع العلامات، عناصر واجهة المستخدم المدمجة)

راقب السعة من خلال طرق عرض عبء العمل وتخصيص الموارد

اربط مجموعتك باستخدام أكثر من 200 تكامل وتعزيزات للمنتجات

قيود Monday.com

يتطلب الأمر وجود ثلاثة أعضاء مدفوعي الاشتراك على الأقل، كما أن الضوابط الأمنية المتقدمة متوفرة فقط للمشتركين المدفوعين، مما يشكل مشكلة للكتاب المستقلين

يعد تبديل القوالب أو إعادة تنظيم اللوحات أمرًا غير بديهي

أسعار Monday.com

مجانًا

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة القياسية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Monday.com؟

شارك أحد العملاء هذه الملاحظة:

تعد Monday Work Management منصة ممتازة لتنظيم المشاريع وتتبع العمل والحفاظ على تنسيق عمل الفرق في مكان واحد. تتميز الواجهة بأنها بسيطة ومرنة وسهلة التخصيص. بفضل اللوحات والأتمتة ولوحات المعلومات والقوالب، من السهل إنشاء سير عمل يعكس كيفية عمل الفريق فعليًا... ونظرًا لأن المنصة تتمتع بمرونة عالية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصميم الهيكل "المناسب" للوحات وسير العمل، خاصةً بالنسبة للفرق الجديدة. كما أن بعض الميزات الرئيسية الأكثر تقدمًا — مثل الأتمتة المتقدمة والأذونات وإعداد التقارير — قد تكون مقصورة على الخطط الأعلى مستوى، مما قد يزيد التكاليف للفرق الأكبر حجمًا.

تعد Monday Work Management منصة ممتازة لتنظيم المشاريع وتتبع العمل والحفاظ على تنسيق عمل الفرق في مكان واحد. تتميز الواجهة بأنها بسيطة ومرنة وسهلة التخصيص. بفضل اللوحات والأتمتة ولوحات المعلومات والقوالب، من السهل إنشاء سير عمل يعكس الطريقة التي يعمل بها الفريق فعليًا... ونظرًا لأن المنصة تتمتع بمرونة عالية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصميم الهيكل "المناسب" للوحات وسير العمل، خاصة بالنسبة للفرق الجديدة. كما أن بعض الميزات الرئيسية الأكثر تقدمًا — مثل الأتمتة الأكثر تعقيدًا، والأذونات، أو إعداد التقارير — قد تكون مقصورة على الخطط الأعلى مستوى، مما قد يزيد التكاليف للفرق الأكبر حجمًا.

🧠 حقيقة ممتعة: يحمل كتاب في البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست الرقم القياسي كواحد من أطول الروايات التي كُتبت على الإطلاق، مما يوضح كيف يمكن للسرد القصصي أن يمتد في الحجم والعمق على حد سواء.

9. Milanote (الأفضل للعصف الذهني المرئي وتخطيط المشاريع الإبداعية)

عبر Milanote

تم تصميم Milanote للأشخاص الذين يفكرون بصريًا. بدلاً من القوائم والصفوف الجامدة، تحصل على لوحات مرنة حيث يمكنك سحب الأفكار وإفلاتها وتجميعها وإعادة ترتيبها بشكل طبيعي.

باستخدام أداة التعاون المرئي هذه، يمكنك دمج الملاحظات النصية والصور ومقاطع الفيديو والروابط وقوائم المهام والرسومات التخطيطية على لوحات بيضاء غير محدودة. قم بتخطيط هياكل الحبكة، وإنشاء ملفات تعريف الشخصيات، ووضع مخطط عام للمشاهد.

بالنسبة لفرق المحتوى، توفر لك هذه الأداة لوحات المزاج وتخطيط الحملات والموجزات الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التعاون عن بُعد وإضافة التعليقات والمزامنة السحابية، بحيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وصقلها معًا دون فقدان السياق.

أفضل ميزات Milanote

التقط الإلهام على الفور باستخدام Milanote Web Clipper (ملحق Chrome)

قم ببناء القصص باستخدام ملف تعريف الشخصية و قوالب مخطط القصة

ادمج الوسائط بسلاسة من خلال تضمين الصور والفيديو والروابط والملفات

تعاون مع الموجهين باستخدام ميزات التحرير والتعليق في الوقت الفعلي

قيود Milanote

لا توجد ميزة تقويم مدمجة (يلزم استخدام حلول بديلة)

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديثات تؤثر على تنسيق البيانات الحالية

أسعار Milanote

مجانًا

السعر لكل شخص: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قم بترقية فريقك: 49 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Milanote

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Milanote؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

Milanote هو أحد أنظمة إدارة المشاريع والمحتوى الأكثر بساطة وسهولة في الاستخدام التي كان من دواعي سروري استخدامها لإنشاء وإدارة تقاويم وسائل التواصل الاجتماعي... إلا أن بعض وظائفه غير متوفرة (على وجه التحديد عدم القدرة على تتبع سجل التعديلات، مما يؤدي إلى استبعاد العديد من العملاء من اللوحات بسبب انعدام الثقة)، كما توجد بعض القيود على المحتوى في التطبيق المحمول مما يجعل النشر المباشر على TikTok وInstagram غير فعال.

Milanote هو أحد أنظمة إدارة المشاريع والمحتوى الأكثر بساطة وسهولة في الاستخدام التي كان من دواعي سروري استخدامها لإنشاء وإدارة تقاويم وسائل التواصل الاجتماعي... إلا أن بعض وظائفه غير متوفرة (على وجه التحديد عدم القدرة على تتبع سجل التعديلات، مما يؤدي إلى استبعاد العديد من العملاء من اللوحات بسبب انعدام الثقة)، كما توجد بعض القيود على المحتوى في التطبيق المحمول مما يجعل النشر المباشر على TikTok وInstagram غير فعال.

🔍 هل تعلم؟ ساعدت مطبعة يوهانس جوتنبرج ذات الحروف المتحركة، التي تم تطويرها حوالي عامي 1440 و1450، في نشر المعرفة والأفكار في جميع أنحاء أوروبا، مما أرسى الأساس لعصر النهضة وصناعة النشر الحديثة.

10. Evernote (الأفضل لإنشاء "عقل ثانٍ" قابل للبحث للكتاب)

عبر Evernote

إذا كانت الأفكار تتدفق إليك باستمرار، مثل زوايا المقالات ومقتطفات الأبحاث والملاحظات الصوتية ولقطات الشاشة، فإن برنامج الويكي هذا مصمم لالتقاطها قبل أن تختفي. إنه يعمل كعقل ثانٍ رقمي، ويوفر لك مكانًا واحدًا لتخزين الملاحظات ومقتطفات الويب والمستندات والمهام وحتى نصوص الاجتماعات حتى لا تضيع أي شيء.

إنها منصة لتدوين الملاحظات والتنظيم عبر الأجهزة المختلفة تساعد الكتّاب والطلاب والمهنيين على تسجيل المعلومات بأي صيغة واسترجاعها على الفور.

يمكنك تنظيم المحتوى في دفاتر ملاحظات، وإضافة علامات لتنظيم أفضل، وتضمين المهام مباشرة داخل الملاحظات، ومزامنة كل شيء عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة. تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي الأحدث في تلخيص الملاحظات الطويلة، وتدوين محاضر الاجتماعات، واستخراج المعلومات ذات الصلة باستخدام البحث باللغة الطبيعية.

أفضل ميزات Evernote

نظم المعلومات باستخدام دفاتر الملاحظات و المجموعات المتداخلة و العلامات المخصصة

سجل نتائج البحث على الفور باستخدام Web Clipper (Chrome، Safari، Firefox)

قم بتضمين العناصر القابلة للتنفيذ باستخدام المهام المدمجة داخل ملاحظاتك

امسح المستندات المادية ضوئيًا واحفظها باستخدام مسح المستندات ضوئيًا والتعرف الضوئي على الحروف

قيود Evernote

مشكلات التوافق عند نقل الملاحظات (على سبيل المثال، العلامات التي تسبب أخطاء)

يشكو بعض المستخدمين من أن ميزات الذكاء الاصطناعي غير مرضية

أسعار Evernote

البدء: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المتقدم: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Evernote؟

شهادة مباشرة من أحد العملاء:

أقدر Evernote لكونه سريعًا وموثوقًا، مع واجهة بسيطة. أجد أن ميزة المزامنة تعمل بشكل جيد، مما يجعل ملاحظاتي سهلة الوصول إليها متى احتجت إليها. من السهل إنشاء الملاحظات وحفظها على الفور دون القلق بشأن الهيكل أو التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي سهلاً للغاية، ولم أواجه أبدًا أي مشاكل في استخدام Evernote على هاتفي لتدوين الملاحظات بسرعة... تبدو النسخة المجانية محدودة جدًا الآن، مما يقلل من فائدتها لتدوين الملاحظات الأساسية. إن وجود فئة مجانية أكثر سخاءً أو أسعار أبسط سيجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين العاديين.

أقدر Evernote لكونه سريعًا وموثوقًا، مع واجهة بسيطة. أجد أن ميزة المزامنة تعمل بشكل جيد، مما يجعل ملاحظاتي سهلة الوصول إليها متى احتجت إليها. من السهل إنشاء الملاحظات وحفظها على الفور دون القلق بشأن الهيكل أو التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي سهلاً للغاية، ولم أواجه أبدًا أي مشاكل في استخدام Evernote على هاتفي لتدوين الملاحظات بسرعة... تبدو النسخة المجانية محدودة جدًا الآن، مما يقلل من فائدتها لتدوين الملاحظات الأساسية. إن وجود فئة مجانية أكثر سخاءً أو أسعار أبسط سيجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين العاديين.

📮 نظرة ثاقبة من ClickUp: بينما يقول 46% من المشاركين في استطلاعنا إن لديهم روتينًا ثابتًا يساعدهم على الدخول في "وضع العمل"، يقول 11% منهم إنهم يبدأون معظم أيامهم في "وضع البقاء"، حيث يتعاملون مع الرسائل والمواعيد النهائية فور ظهورها. يحدث ذلك عادةً عندما لا يكون هناك نقطة انطلاق واضحة لبدء اليوم. تفتح جهاز الكمبيوتر المحمول، وتبدأ الإشعارات في التدفق، وقبل أن تستوعب ما يجري، يكون اليوم قد اتخذ القرارات نيابة عنك بالفعل. في مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، تكون المهام غير المكتملة والتعليقات الحديثة والأولويات والمواضيع الجارية متصلة بالفعل في مكان واحد، بحيث يمكنك فتح مساحة العمل ورؤية ما هو نشط وما تم تحريكه وما يحتاج إلى اهتمام على الفور. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والملاحظات لإعادة بناء السياق، يوفر لك النظام نقطة انطلاق واضحة، مع بداية يوم أكثر تركيزًا.

بعض المطالبات الإضافية عند استخدام ChatGPT داخل ClickUp Brain MAX.

باختصار، اختر ClickUp

تحدد أداة إدارة المشاريع المناسبة مدى سلاسة انتقال أفكارك من المخطط الأولي إلى النشر. تتفوق بعض الأدوات في التخطيط المرئي. يعتمد الاختيار الأمثل على ما إذا كنت تدير مسار كتابة فردي، أو تنسق بين المساهمين، أو تدير عملية محتوى كاملة.

ومع ذلك، إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه هو التوفيق بين المسودات والتعليقات والبحوث والمواعيد النهائية والتواصل عبر تطبيقات متعددة، فإن مساحة العمل الموحدة تصبح ميزة كبيرة.

وهذا هو ما يميز ClickUp. من خلال الجمع بين الكتابة والتعاون والأتمتة والذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة، يقلل من العوائق التي عادةً ما تبطئ عمل الفرق الإبداعية. بدلاً من تكديس أدوات منفصلة، يمكنك إنشاء سير عملك مرة واحدة، ويمر كل شيء من خلاله.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

غالبًا ما يستخدم الكتّاب أدوات إدارة المشاريع مثل Trello وAsana وNotion. ومع ذلك، فإن ClickUp هي أداة متميزة تساعد في إنشاء هياكل هرمية قابلة للتخصيص في المشاريع المعقدة. وتتميز هذه الأداة بالنسبة للكتّاب بقدرتها على إنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي انطلاقًا من الملاحظات والتعليقات، إلى جانب المستندات التعاونية المدمجة في سياق العمل.

يقسم الكتّاب المشاريع إلى مراحل رئيسية مثل وضع المخطط التفصيلي، وكتابة المسودة، والمراجعة، مع تخصيص وقت للكتابة واستخدام طريقة بومودورو للحفاظ على الزخم. تساعد تحديد الأولويات عبر مصفوفة أيزنهاور على معالجة المهام العاجلة أولاً، مع تذكيرات آلية تمنع التخلف عن المواعيد. تجعل مخططات غانت وأتمتة المواعيد النهائية في ClickUp تنفيذ المهام سلساً للكتّاب.

تعد Grammarly أداة جيدة لتقديم اقتراحات في الوقت الفعلي بشأن القواعد النحوية والنبرة والوضوح، بينما تعمل تطبيق Hemingway App على تبسيط النصوص النثرية من خلال تمييز الأحوال والصيغة المبنيّة للمجهول. بالإضافة إلى ذلك، تعد ClickUp أداة رائعة للصياغة والتحرير باستخدام ClickUp Docs للتحرير التعاوني، والكشف المباشر عن المؤشر، وتخصيص التعليقات. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain المدمج في مستنداتك لإنشاء المسودات الأولى، وتحسين الكتابة، وتلخيص المحتوى.

يتتبع الكتّاب المراجعات والتعليقات باستخدام أدوات مزودة بسجل الإصدارات والتعليقات المضمنة والتعليقات المرتبطة بالمهام. تتيح أدوات مثل ClickUp وGoogle Docs وNotion التراجع عن الإصدارات وسلسلة تعليقات واضحة مرتبطة بمسودات أو مهام محددة.

ابدأ الكتابة باستخدام أدوات سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع مثل ClickUp أو Google Workspace، لأنها سهلة الإعداد والاستخدام. تستخدم هذه المنصات لوحات مرئية أو مستندات مشتركة تتطلب الحد الأدنى من التهيئة مع الحفاظ على تنظيم العمل بكفاءة.