10 قوالب مجانية لتقييم العملاء المحتملين (وكيفية إنشاء واحدة)

إذا كان فريقك يتعامل مع كل عميل محتمل بنفس الطريقة، فإن مسار المبيعات الخاص بك يضيع الوقت بالفعل. 🕰️

لأن تقييم العملاء المحتملين اليوم يهدف إلى ضمان حصول العملاء المحتملين المناسبين على الاهتمام أولاً، وإجراء المتابعة في الوقت المناسب.

وللقيام بذلك بشكل جيد، تحتاج إلى نظام تقييم متسق يمكن لفريقك استخدامه عبر مختلف المصادر والحملات.

في هذا المنشور، سنشارك 10 قوالب مجانية لتقييم العملاء المحتملين، ونوضح الغرض الأمثل لكل منها، وكيفية اختيار الإعداد المناسب لمسار التحويل الخاص بك.

ما هو نموذج تقييم العملاء المحتملين؟

قالب تقييم العملاء المحتملين هو إطار عمل منظم يساعد فرق المبيعات والتسويق على تعيين قيم رقمية للعملاء المحتملين بناءً على احتمالية تحولهم إلى عملاء. وهو ينظم المعايير المستخدمة لتقييم العملاء المحتملين، مثل البيانات الديموغرافية وتفاصيل الشركة وسلوك التفاعل ونية الشراء.

على سبيل المثال، قد يحصل العميل المحتمل على نقاط لفتح رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، أو زيارة صفحات الأسعار، أو تنزيل الموارد، أو مطابقته لملف تعريف العميل المثالي (ICP). وكلما ارتفعت النتيجة، زادت أهلية العميل المحتمل للتواصل معه من قِبل فريق المبيعات.

يقيّم هذا الإطار العملاء المحتملين أيضًا من خلال بعدين رئيسيين:

البيانات الصريحة: المعلومات التي يقدمها العميل المحتمل مباشرةً، مثل المسمى الوظيفي وحجم الشركة والقطاع

البيانات الضمنية: الإشارات السلوكية التي تتعقبها، مثل فتح رسائل البريد الإلكتروني وزيارات الصفحات وتنزيل المحتوى

كيفية إنشاء نموذج لتقييم العملاء المحتملين باستخدام القوالب

لقد عثرت على نموذج لتقييم العملاء المحتملين، لكنه مجرد صفحة فارغة.

لجعل القالب فعالاً، تحتاج إلى تخصيصه وفقاً لبيانات المبيعات الخاصة بك و ICP. والآن، دعنا نلقي نظرة على كيفية بناء نموذج لتقييم العملاء المحتملين يحقق النتائج المرجوة. 🛠️

1. حدد ICP الخاص بك

إن جودة نموذج تقييم العملاء المحتملين تعتمد بشكل مباشر على مدى فهمك لأفضل عملائك. ابدأ بإدراج السمات المؤسسية والديموغرافية لأكثر الصفقات التي تم إبرامها نجاحًا.

تعمق في بيانات عملائك الحالية لتحديد الأنماط في حجم الشركة والقطاع والمسميات الوظيفية والموقع الجغرافي.

📝 مثال: قد تحدد شركة SaaS متخصصة في إدارة المشاريع أن عميلها المثالي (ICP) هو مديرو التسويق أو قادة العمليات في شركات SaaS التي تعمل في مجال B2B وتضم ما بين 50 إلى 500 موظف. وسيحصل العميل المحتمل الذي يتطابق مع هذه السمات على درجة ملاءمة أعلى في نموذج تقييم العملاء المحتملين.

2. تحديد المؤشرات السلوكية الرئيسية

ليست جميع الإجراءات متساوية.

حدد السلوكيات المحددة التي ترتبط بمسار العميل المحتمل حتى التحويل. يجب إعطاء وزن أكبر للإشارات التي تدل على نية شراء قوية، مثل طلب عروض توضيحية أو زيارة صفحات الأسعار، مقارنة بالإشارات التي تدل على نية شراء ضعيفة، مثل فتح رسالة بريد إلكتروني واحدة أو زيارة قصيرة للموقع الإلكتروني.

📝 مثال: لنفترض أن عميلاً محتملاً من فئة ICP يزور موقعك الإلكتروني ويقوم بتنزيل دليل المنتج (+5 نقاط). وبعد بضعة أيام، يحضر ندوة عبر الإنترنت حول منتجك (+10 نقاط) ثم يزور صفحة الأسعار (+15 نقطة). تشير هذه الإجراءات إلى اهتمام متزايد، لذا ترتفع درجة العميل المحتمل كلما اقترب من أن يصبح عميلاً مؤهلاً.

3. حدد قيم النقاط

بمجرد تحديد معاييرك الأساسية، يحين وقت تخصيص النقاط. قم بتقييم كل معيار بناءً على ارتباطه بالتحويل الناجح.

على سبيل المثال، قد تساوي العميلة المحتملة التي تحمل لقب "مدير" في القطاع المستهدف 20 نقطة، في حين أن زيارة منشور مدونة قد تساوي نقطتين فقط. تحتاج أيضًا إلى تطبيق نظام التقييم السلبي للعوامل التي تؤدي إلى استبعاد العملاء المحتملين، مثل العملاء المحتملين من نطاق البريد الإلكتروني لأحد المنافسين أو أولئك الذين ينتمون إلى قطاع لا تقدم خدماتك له.

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتخصيص نقاط أعلى بشكل كبير للإجراءات القائمة على النية مقارنة بالإجراءات المعلوماتية. يجب أن تفوق طلبات العرض التوضيحي (50 نقطة) بشكل كبير زيارات المدونة (2 نقطة) لأن الفجوة السلوكية هائلة.

4. حدد عتبات التقييم

بعد وضع نظام النقاط الخاص بك، عليك تحديد المعنى الفعلي لهذه الدرجات. حدد عتبات واضحة للدرجات تحدد متى يصبح العميل المحتمل عميلاً مؤهلاً للتسويق (MQL) أو عميلاً مؤهلاً للمبيعات (SQL).

يمكنك إنشاء مستويات لتقسيم العملاء المحتملين بشكل أكبر — على سبيل المثال، العملاء المحتملون "الساخنون" (80+ نقطة)، والعملاء المحتملون "الدافئون" (50-79 نقطة)، والعملاء المحتملون "الباردون" (أقل من 50 نقطة). في ClickUp، يمكنك استخدام "الحالات المخصصة " لتقديم تمثيل مرئي لهذه المستويات في مسار المبيعات الخاص بك.

أنشئ حالات مخصصة في ClickUp لتتبع المهام والحفاظ على الوضوح

5. اختبر وكرر

تتمثل إحدى أهم الممارسات الفضلى لتقييم العملاء المحتملين في التحقق من صحة نموذجك وتحسينه بانتظام. بعد مرور 30 إلى 60 يومًا، قارن العملاء المحتملين الذين تم تقييمهم ببيانات التحويل الفعلية. إذا وجدت أن العملاء المحتملين ذوي التقييم العالي لا يتحولون إلى عملاء بمعدل متوقع، فقد حان الوقت لتعديل معاييرك وقيم النقاط.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع معدلات التحويل لمستويات التقييم المختلفة والتأكد من أن نموذجك يظل مؤشراً دقيقاً للنجاح.

تتبع معدلات التحويل حسب مستويات التقييم باستخدام لوحات معلومات ClickUp

نظرة عامة على قوالب تقييم العملاء المحتملين

فيما يلي نظرة عامة سريعة على قوالب تقييم العملاء المحتملين التي يتناولها هذا الدليل والأغراض التي تناسبها كل منها:

أفضل 10 قوالب لتقييم العملاء المحتملين

أنت تعرف ما هو نموذج تقييم العملاء المحتملين وكيفية إنشاء نموذج، ولكن أين تجد النموذج المناسب لتبدأ به؟ قد تكون الخيارات مربكة، وقد تضيع ساعات في البحث عن نموذج لتجد في النهاية أنه مجرد جدول بيانات غير عملي أو محجوب خلف برامج باهظة الثمن.

يؤدي هذا البحث إلى زيادة عبء العمل، مما يبعدك عن تحديد أولويات العملاء المحتملين.

لمساعدتك على التوقف عن البحث والبدء في الإنشاء، قمنا بتجميع قائمة بأفضل قوالب تقييم العملاء المحتملين. تتضمن هذه المجموعة كل شيء بدءًا من أنظمة CRM المدمجة بالكامل في ClickUp وصولًا إلى جداول البيانات البسيطة وأوراق العمل المتخصصة، مما يضمن لك العثور على قالب يناسب سير عمل فريقك تمامًا.

دعونا نلقي نظرة:

1. نموذج CRM للمبيعات من ClickUp

قم بتتبع العملاء المحتملين ومسارات المبيعات وجهات الاتصال باستخدام نموذج CRM للمبيعات من ClickUp

إن التوفيق بين جدول بيانات للتقييم ونظام CRM منفصل للاتصالات وأداة لإدارة المشاريع للمهام يؤدي إلى عزل المعلومات وإبطاء عمل فريقك. هذا التبديل المستمر بين السياقات يعني أن التفاصيل والعملاء المحتملين المهمين يضيعون دائمًا.

دمج عملية المبيعات بأكملها في مساحة عمل واحدة باستخدام نموذج CRM للمبيعات من ClickUp. إنه نظام CRM متكامل الميزات يجمع بين تقييم العملاء المحتملين والتتبع وإدارة مسار المبيعات وإدارة جهات الاتصال، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة غير مترابطة.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتسجيل وتتبع جميع سمات التقييم الخاصة بك، بما في ذلك مصدر العميل المحتمل ومستوى التفاعل وحجم الشركة ودرجة الملاءمة، جنبًا إلى جنب مع تفاصيل الاتصال ومعلومات الصفقة

شاهد عملاءك المحتملين مرتبين حسب التقييم أو الحالة أو الأولوية باستخدام طرق عرض ClickUp المرنة مثل القوائم والجداول ولوحات كانبان والمزيد

اجذب عملاء محتملين جدد من خلال نماذج ClickUp وقم بتوجيههم إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ببيانات أكثر دقة واتساقًا

✅ مثالي لـ: فرق المبيعات ومديري عمليات الإيرادات الذين يعملون على بناء مسار عملاء محتملين باستخدام مدخلات تقييم بسيطة.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Super Agents لتصنيف العملاء المحتملين الواردين وتوجيههم تلقائيًا. يمكنك تعيين وكيل لمراقبة الإدخالات الجديدة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومراجعة سمات العملاء المحتملين مثل المصدر أو نشاط التفاعل، وتحديث الحقول أو تعيين مهام المتابعة إلى مندوب المبيعات المناسب. وهذا ليس كل شيء. يمكن لأداة تقسيم قائمة البريد الإلكتروني تحليل سجل التفاعل والسمات وتقسيم القائمة من أجل الحملات المستهدفة

يمكن لـ Drip Campaign Builder تصميم تسلسلات بريد إلكتروني متعددة الخطوات لتنمية العملاء المحتملين ودفعهم إلى مراحل متقدمة في مسار التحويل تصفح مكتبة وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp بالكامل لترى ما يمكنك أيضًا الاستعانة بزميلك في فريق الذكاء الاصطناعي للقيام به.

2. نموذج مسار المبيعات من ClickUp

قم بتصور مراحل الصفقة واكتشف العقبات بسرعة باستخدام قالب مسار المبيعات من ClickUp

بدون رؤية واضحة لعملية المبيعات الخاصة بك، من المستحيل معرفة أين تتعثر العملاء المحتملون. فقد تتراكم العملاء المحتملون في مرحلة ما بينما تظل مرحلة أخرى خالية. وبدون تمثيل مرئي، لن يكون لديك سوى التخمين لمعرفة أين توجد الاختناقات.

احصل على الوضوح البصري الذي تحتاجه مع نموذج مسار المبيعات من ClickUp. تم تصميمه للفرق التي ترغب في رؤية تقدم العملاء المحتملين في لمحة سريعة وتحديد أين تتعثر الصفقات بسرعة.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

قم بسحب العملاء المحتملين وإفلاتهم من مرحلة إلى أخرى في عرض لوحة ClickUp ، مما يجعل إدارة مسار المبيعات بديهية وفعالة

أنشئ حالات مخصصة مثل "عميل محتمل جديد" و"MQL" و"SQL" و"فرصة" لمعرفة عدد العملاء المحتملين في كل فئة من فئات التأهيل

استخدم التبعيات في ClickUp لضمان إتمام خطوات التأهيل الحاسمة بالترتيب الصحيح، مثل منع إغلاق مهمة مكالمة الاستكشاف حتى الانتهاء من قائمة مراجعة التأهيل

✅ مثالي لـ: مديري SDR الذين يشرفون على مراحل تقييم العملاء المحتملين.

📮ClickUp Insight: يرغب 16% من المهنيين في إدارة شركة صغيرة كجزء من محفظتهم الاستثمارية، لكن 7% فقط منهم يفعلون ذلك حاليًا. الخوف من الاضطرار إلى القيام بكل شيء بمفردك هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل الناس يترددون في كثير من الأحيان. إذا كنت مؤسسًا تعمل بمفردك، فإن ClickUp Brain MAX يعمل كشريكك في العمل. اطلب منه ترتيب العملاء المحتملين حسب الأولوية، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، أو تتبع المخزون — بينما يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك الأعمال الروتينية. يمكن إدارة كل مهمة، بدءًا من تسويق خدماتك وحتى تنفيذ الطلبات، عبر سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي — مما يتيح لك التركيز على تنمية أعمالك، وليس مجرد إدارتها.

3. البدء السريع: نموذج المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من ClickUp

ابدأ العمل بسرعة باستخدام "البداية السريعة: نموذج المبيعات وإدارة علاقات العملاء" من ClickUp

قد يكون إنشاء نظام CRM ونظام تقييم العملاء المحتملين من الصفر أمرًا شاقًا، خاصةً بالنسبة للفرق الصغيرة أو تلك التي لا تملك خبرة سابقة في هذا المجال. قد تؤدي تعقيدات تكوين الحقول المخصصة ومسارات العمل والعمليات الآلية إلى حدوث تأخيرات، مما يجبر فريقك على الاعتماد على الأساليب اليدوية غير الفعالة لفترة طويلة جدًا.

اجعل فريقك يدير العملاء المحتملين ويصنفهم في غضون دقائق باستخدام " البداية السريعة: نموذج المبيعات وإدارة علاقات العملاء" من ClickUp.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

حقول معدة مسبقًا لبيانات العملاء المحتملين الأساسية وتقييمهم، حتى تتمكن من البدء في إدخال العملاء المحتملين وترتيب أولوياتهم على الفور

تجنب الشلل التحليلي الناتج عن التخصيص المفرط. يوفر هذا النموذج هيكلاً بسيطاً وفعالاً جاهزاً للاستخدام فور تنزيله

مع زيادة تعقيد معايير التقييم وعمليات الأتمتة والتكاملات، كلما نضج فريقك وعملياتك

✅ مثالي لـ: فرق المبيعات الصغيرة التي تقوم بإعداد نظام تقييم العملاء المحتملين لأول مرة.

🧠 حقائق ممتعة: تم تطوير أحد أكثر أطر عمل المبيعات استخدامًا، وهو SPIN Selling، بناءً على بحث شمل 35,000 مكالمة مبيعات. هذه الطريقة تعني حرفيًا "البيع، ولكن بطريقة تستند إلى الأدلة".

💡 نصيحة للمحترفين: يمكن لأتمتة ClickUp تسريع إدارة CRM وتتبع العملاء المحتملين من خلال التخلص من الخطوات اليدوية مثل تحديثات الحالة، وعمليات النقل بين القوائم، وتذكيرات المتابعة. بدلاً من أن يتذكر شخص ما "عندما يحدث X، قم بـ Y"، تقوم الأتمتة بتطبيق هذه القواعد بشكل متسق. أتمتة توزيع المهام والإشعارات وسير العمل باستخدام ClickUp Automations استخدمها من أجل: انقل العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات تلقائيًا عن طريق تحديث حالات المهام تلقائيًا

قم بتوحيد إجراءات المتابعة حتى لا يفوتك أي شيء

أبلغ أصحاب المصلحة المعنيين بالعملاء المحتملين المهمين أو أي أمر يتطلب اتخاذ إجراء فوري

4. نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات للتحقق من صحة نموذج تقييم العملاء المحتملين باستخدام نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

لقد قمت بتطبيق نموذج لتقييم العملاء المحتملين، ولكن كيف تعرف ما إذا كان فعالاً؟

يساعدك نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات التي ستستخدمها لتقييم نموذج تقييم العملاء المحتملين، بما في ذلك أنشطة عروض الأسعار وإشارات الإيرادات وأداء المبيعات الإضافية. يتم إعداد كل مؤشر أداء رئيسي كمهمة في ClickUp، مع حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز.

وهي مصممة للفرق التي تحتاج إلى قياس فعالية تقييم العملاء المحتملين وربطه مباشرة بأداء المبيعات.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

استخدم أدوات لوحة معلومات ClickUp لإنشاء عرض عام لمقاييس المبيعات الأكثر أهمية، مثل معدلات تحويل العملاء المحتملين إلى فرص، ومدة دورة المبيعات، ومعدلات الفوز بالصفقات

تتبع معدلات تحويل العملاء المحتملين من مختلف مستويات التقييم. إذا لم تكن معدلات تحويل العملاء المحتملين "الساخنين" أعلى من معدلات تحويل العملاء المحتملين "الباردين"، فهذا يعني أن الوقت قد حان لتعديل نموذجك

استخدم الحقول المخصصة لتتبع حجم الصفقة المرتبطة بالعملاء المحتملين في مستويات التقييم المختلفة، مما يساعدك على فهم المعايير التي تتنبأ بالعملاء ذوي القيمة الأعلى

✅ مثالي لـ: مديري عمليات المبيعات الذين يجرون مراجعات أسبوعية لمؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأداء قنوات المبيعات والإيرادات.

5. نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp

قم بإنشاء دليل مبيعات يتضمن استراتيجية ومهام مرتبطة باستخدام نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp

قالب دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp هو دليل إرشادي يركز على المستندات لوضع استراتيجية مبيعات لفريقك.

ونظرًا لأنها مدمجة في ClickUp Docs، يمكنك الحفاظ على الترابط بين الاستراتيجية والتنفيذ في نفس مساحة العمل. أضف صفحات فرعية للقطاعات أو المناطق واربط مهام ClickUp ذات الصلة داخل المستند مع تطور استراتيجيتك.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

قم بتحديث المستند كلما اكتشفت ما يصلح، باستخدام سجل الإصدارات والتحرير التعاوني

ضع استراتيجيتك باستخدام صفحات مخصصة للعملاء الواردين مقابل العملاء الصادرين، والعناصر الأساسية، وعملية إنشاء من 7 خطوات، وأفضل الممارسات

استخدم تعليقات ClickUp المخصصة لجمع الملاحظات من فرق المبيعات والتسويق والمنتجات في القسم الذي تتعلق به بالضبط

✅ مثالي لـ: مديري المبيعات وقادة عمليات الإيرادات (RevOps) الذين يعملون على بناء عملية مبيعات قابلة للتكرار وتطبيقها عبر فريق متنامٍ.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Brain لتسريع عملية كتابة الاستراتيجية عندما تكون الصفحة مليئة بالأفكار ولكن لا يبدو أن هناك أي تنظيم بعد. يمكن أن يساعدك هذا في تلخيص الملاحظات، وصقل الأقسام، وتحويل القرارات الواردة في مستندك إلى خطوات تالية، كل ذلك ضمن نفس مساحة عمل ClickUp. هذا ما نسميه التكامل! لخص ملاحظات الاستراتيجية وحوّل القرارات إلى خطوات تالية باستخدام ClickUp Brain

6. نموذج بطاقات الأداء المتوازن من ClickUp

قم بتصور تقييم العملاء المحتملين متعدد الأبعاد على لوحة بيضاء باستخدام نموذج بطاقات الأداء المتوازن من ClickUp

قد يكون نظام النقاط البسيط أحادي البعد غير مرن في بعض الأحيان. فقد لا يعكس الفروق الدقيقة في عميل محتمل يتوافق تمامًا مع المعايير الديموغرافية ولكن مستوى تفاعله منخفض، أو العكس.

قم بتصور أبعاد التقييم المتعددة باستخدام نموذج بطاقات الأداء المتوازن من ClickUp. يعرض هذا النموذج منطق التقييم الخاص بك على لوحة بيضاء واحدة في ClickUp، مع وضع الرؤية والاستراتيجية في الوسط وأربعة أقسام لبطاقات الأداء حولها — العملاء، والمالية، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

قم بتكييف الأرباع الأربعة في النموذج لتمثيل أبعاد التقييم المختلفة، مثل الملاءمة الديموغرافية ومستوى التفاعل ونية الشراء وسلطة الميزانية

حدد المقاييس التي تثبت صحة تقييمك — تحويل MQL إلى SQL، ومعدل الاستبعاد، وقائمة العملاء المحتملين التي تم إنشاؤها، ومعدل الفوز، وسرعة الوصول إلى العملاء المحتملين

اربط بطاقة التقييم الخاصة بك بلوحات معلومات ClickUp للحصول على نظرة سريعة على كيفية توزيع العملاء المحتملين عبر الأرباع المختلفة

✅ مثالي لـ: فرق توليد الطلب التي تحتاج إلى طريقة مرئية لإثبات ما إذا كان نموذج تقييم العملاء المحتملين الخاص بها يحسّن جودة مسار المبيعات.

👀 هل تعلم؟ تم تقديم مفهوم "الـ 4 P" الشهير (المنتج، السعر، المكان، الترويج) في عام 1960 على يد أستاذ التسويق إي. جيروم مكارثي.

7. نموذج HubSpot لتقييم العملاء المحتملين

عبر HubSpot

بالنسبة للفرق التي تعمل بالفعل ضمن نظام HubSpot، قد يبدو إنشاء نموذج تقييم في أداة خارجية أمراً غير مترابط.

وهنا ستحتاج إلى نموذج تقييم العملاء المحتملين من HubSpot. فهو يوفر أداة منظمة تعمل دون اتصال بالإنترنت لتخطيط نموذج التقييم الخاص بك قبل تنفيذه مباشرةً داخل HubSpot CRM.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

ترشدك أوراق العمل القابلة للتنزيل خطوة بخطوة خلال عملية تحديد معايير التقييم وتخصيص الأوزان

استخدم الآلة الحاسبة المرفقة لاختبار سيناريوهات تقييم مختلفة، واطلع على كيفية تأثير مجموعات متنوعة من السمات والسلوكيات على النتيجة النهائية للعميل المحتمل

تتوافق المنطق والمصطلحات المستخدمة في أوراق العمل مع ميزات تقييم العملاء المحتملين الأصلية في HubSpot

✅ مثالي لـ: مسؤولي HubSpot الذين يقومون بإنشاء أو مراجعة قواعد تقييم العملاء المحتملين.

8. نموذج تقييم العملاء المحتملين من Demand Metric

عبر Demand Metric

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى أداة بسيطة ومستقلة عن المنصات لبدء عملية تقييم العملاء المحتملين.

احصل على حل كلاسيكي قائم على جداول البيانات ومثالي للاحتياجات غير المرتبطة بمنصة معينة باستخدام نموذج تقييم العملاء المحتملين من Demand Metric. يوفر هذا النموذج إطار عمل جاهز للاستخدام بتنسيق Excel أو Google Sheets المألوف.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

فئات تقييم محددة مسبقًا للمعايير الديموغرافية والشركاتية والسلوكية، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر

اضبط قيم النقاط والترجيح لكل معيار ليتناسب مع احتياجات عملك المحددة

ونظرًا لكونها عبارة عن جدول بيانات بسيط، يمكنك تصدير البيانات واستخدامها مع أي نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة لأتمتة التسويق تقريبًا

✅ مثالي لـ: مديري عمليات التسويق الذين يحتاجون إلى نموذج لتقييم العملاء المحتملين لا يعتمد على نظام CRM معين.

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتخصيص نقاط سلبية بشكل صارم في حالة وجود عوامل استبعاد واضحة، مثل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالطلاب أو إجراءات إلغاء الاشتراك. اطرح 50-100 نقطة على الفور بدلاً من الخصومات الصغيرة — فأنت تريد أن تخرج هذه العملاء المحتملين من مسار المبيعات بسرعة، لا أن يبقوا كجهات اتصال ذات أولوية متوسطة.

9. جدول بيانات آلي لتقييم العملاء المحتملين من Belkins

عبر Belkins

على الرغم من أن جداول البيانات الأساسية تتميز بالمرونة، إلا أنها تعتمد كليًا على العمل اليدوي. ويستغرق تحديث التقييمات يدويًا باستمرار وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من وجود نظام التقييم في المقام الأول.

استمتع بسهولة استخدام جدول البيانات مع الحسابات التلقائية باستخدام نموذج جدول بيانات تقييم العملاء المحتملين التلقائي من Belkins. إنه نموذج Google Sheets مزود بصيغ مدمجة لتولي حسابات التقييم نيابة عنك.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تقوم الصيغ المعدة مسبقًا بحساب درجة العميل المحتمل تلقائيًا عند إدخال بياناته

أضف أو احذف أو عدّل أعمدة المعايير لتناسب نموذج التقييم الخاص بك

نظرًا لكونها ملف Google Sheet، يمكن لأي شخص لديه حساب Google الوصول إليها بسهولة، كما يمكن مشاركتها والتعاون عليها مع فريقك

✅ مثالي لـ: مديري المبيعات وقادة عمليات العائدات (RevOps) الذين يعملون على بناء عملية مبيعات قابلة للتكرار وتطبيقها عبر فريق متنامٍ.

10. مصفوفة تأهيل العملاء المحتملين من Template.net

لا تعتبر الدرجات الرقمية دائمًا الطريقة الأكثر بديهية للتعبير عن أولوية العملاء المحتملين، خاصة في اجتماعات المبيعات السريعة. فقد لا يبدو العميل المحتمل الذي حصل على درجة 78 مختلفًا كثيرًا عن العميل الذي حصل على درجة 81، حتى لو كان هذا هو الحد الأدنى لـ SQL الخاص بك.

احصل على بديل بسيط ومرئي للتقييم القائم على النقاط باستخدام نموذج مصفوفة تأهيل العملاء المحتملين من Template.net. إنه مثالي للفرق التي تفضل نهجًا قائمًا على الأرباع لتأهيل العملاء المحتملين.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

مصفوفة ثنائية المحور لتصنيف العملاء المحتملين بناءً على مدى ملاءمتهم (على سبيل المثال، مدى توافقهم مع ICP الخاص بك) ومستوى اهتمامهم (على سبيل المثال، تفاعلهم)

صنف العملاء المحتملين إلى مستويات أولوية واضحة: ملاءمة عالية/اهتمام عالٍ (أولوية قصوى)، ملاءمة عالية/اهتمام منخفض (رعاية)، ملاءمة منخفضة/اهتمام عالٍ (مراقبة)، وملاءمة منخفضة/اهتمام منخفض (استبعاد)

استخدم منطقة المخطط المضمنة لتسليط الضوء على العملاء المحتملين ذوي الأولوية القصوى خلال اجتماعات الوقوف أو مراجعات مسار المبيعات

✅ مثالي لـ: مديري المبيعات الذين يجرون مراجعات أسبوعية لقائمة العملاء المحتملين ويرغبون في مصفوفة مرئية على غرار جداول البيانات.

💡 نصيحة من الخبراء: هل ما زلت تدير عمليات إدارة العملاء المحتملين والمبيعات بالطريقة القديمة؟ يوضح لك هذا الفيديو 4 طرق سهلة يمكنك من خلالها تحسين أدائك باستخدام الذكاء الاصطناعي!

ابدأ في تقييم العملاء المحتملين بشكل أسرع مع ClickUp

بالتأكيد، تعتبر معايير التقييم والترجيح أمورًا مهمة عند اختيار نموذج لتقييم العملاء المحتملين. لكن الطريقة التي تتحول بها تلك النتيجة إلى متابعة فعلية هي ما يؤثر فعليًا على مسار المبيعات لديك.

مع ClickUp، تظل تقييمات العملاء المحتملين مرتبطة مباشرة بالتنفيذ. بمجرد وصول العميل المحتمل إلى الحد الأدنى المطلوب، يمكنك توجيهه إلى المسؤول المناسب، وتفعيل الخطوة التالية، والحفاظ على ربط كل نقطة اتصال بنفس السجل، كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

بدلاً من إدارة التقييم في مكان واحد والمتابعة في مكان آخر، يبقى كل شيء متصلاً ببعضه، بدءاً من التسجيل الأول وصولاً إلى الإجراء التالي وتطور مسار المبيعات.

تجاوز نظام تقييم العملاء المحتملين الثابت وابدأ في تشغيل نظام يمكن لفريقك اتباعه فعليًا.

الأسئلة الشائعة

القالب هو مخطط فارغ يحتوي على حقول وفئات محددة مسبقًا. أما النموذج فهو نظام مكتمل، تم تخصيصه وفقًا لمعاييرك المحددة وقيم النقاط والحدود التي تعكس طبيعة عملك.

أفضل طريقة هي تحليل البيانات من الصفقات التي أبرمتها في الماضي لتحديد السمات الديموغرافية والشركاتية المشتركة. ثم قم بربط تلك السمات الناجحة بالمعايير الموجودة في القالب الخاص بك، وقم بتخصيص قيم نقاط أعلى لتلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيع الناجح.

تعد جداول البيانات خيارًا رائعًا للفرق الصغيرة أو لإجراء تجارب أولية لتقييم العملاء المحتملين. ومع ذلك، مع نمو حجم العملاء المحتملين وحجم فريقك، يصبح النظام القائم على CRM ضروريًا لأتمتة تحديثات التقييم في الوقت الفعلي وتوسيع نطاق عمليتك دون أن تغرق في إدخال البيانات يدويًا.

يجب عليك مراجعة نموذج التقييم الخاص بك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. والأهم من ذلك، خطط لإجراء مراجعة في أي وقت تلاحظ فيه انخفاضًا في جودة تحويل العملاء المحتملين ذوي التقييم العالي أو عندما تتغير استراتيجية دخول السوق الخاصة بشركتك.