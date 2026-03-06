القيود في Claude مقابل القيود في ChatGPT: الاختلافات الرئيسية

كل من Claude و ChatGPT هما مساعدان قويان يعملان بالذكاء الاصطناعي في مجال العمل، لكنهما ليسا متماثلين.

Claude، الذي طورته Anthropic، هو نموذج لغوي كبير (LLM) غالبًا ما يُشاد به لردوده الدقيقة والواعية بالأمان. ChatGPT، من OpenAI، هو نموذج لغوي كبير آخر معروف بوظائفه الواسعة ونظامه البيئي الشامل للتكامل.

أسرع طريقة لتحديد الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل بالفعل لفريقك: انظر إلى ما يتعطل أولاً تحت ضغط عبء العمل الحقيقي.

يقدم لك هذا الدليل شرحًا تفصيليًا للقيود المحددة التي تعيق استخدام كلود و ChatGPT في الاستخدام اليومي — حدود السياق، وحدود الاستخدام، وفجوات الدقة، وتضارب التكامل — وهي تحديات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ما هما كلود و ChatGPT؟

يبدو كلود و ChatGPT متشابهين في الغرض منهما. فقد تم تصميم هاتين الأداتين من الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على إنشاء المعلومات وتحليلها والعمل بها باستخدام اللغة الطبيعية.

بدلاً من التنقل بين القوائم أو كتابة الأكواد، يمكنك التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه عن طريق كتابة المطالبات أو الأسئلة، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنتاج ردود بناءً على الأنماط التي تعلمها أثناء التدريب.

على الرغم من أن قدراتهما غالبًا ما تتداخل، فقد تم تطوير هاتين الأداتين بأولويات مختلفة قليلاً.

تم تصميم Claude، الذي أنشأته Anthropic، للتركيز على التفكير الدقيق والنتائج الأكثر أمانًا. غالبًا ما يُفضل استخدامه في مهام مثل تحليل المستندات والكتابة الطويلة والتفسيرات الدقيقة، حيث يكون النبرة والوضوح مهمين.

يركز ChatGPT، الذي طورته OpenAI، على الوظائف الواسعة والنظام البيئي سريع التوسع. بالإضافة إلى المساعدة في الكتابة والبرمجة، يوفر تكاملات ومكونات إضافية و GPT قابلة للتخصيص تتيح للفرق تكييف الأداة لإدارة سير العمل.

بالنسبة للعديد من الفرق، يمكن لكلا الأداتين التعامل مع مهام يومية متشابهة مثل:

صياغة وتحرير المحتوى المكتوب

تلخيص المستندات الطويلة

تبادل الأفكار

كتابة أو مراجعة الكود

الإجابة على أسئلة البحث

غالبًا ما تظهر الاختلافات الحقيقية عندما تستخدم هذه الأدوات في ما هو أبعد من المهام البسيطة. تظهر أمور مثل تحليل المستندات الطويلة والتكرار السريع وتكامل سير العمل والموثوقية في ظل الاستخدام المكثف المجالات التي يؤدي فيها كل مساعد ذكاء اصطناعي أداءً جيدًا والمجالات التي تبدأ فيها القيود في الظهور.

فهم هذه القيود العملية هو ما يساعد الفرق على تحديد الأداة التي تناسب سير عملهم بالفعل.

📦 أين يبدأ الذكاء الاصطناعي في تقديم قيمة حقيقية: ClickUp Super Agents متى يصبح الذكاء الاصطناعي مفيدًا؟ في الواقع؟ فقط عندما يتجاوز مرحلة توليد الإجابات ويبدأ في اتخاذ إجراءات نيابة عنك. هذه هي الفكرة وراء Super Agents في ClickUp. بدلاً من الاكتفاء بتقديم الاقتراحات، يمكن لـ Super Agents اتخاذ إجراءات مدروسة وخاضعة للإشراف داخل مساحة العمل الخاصة بك. فهي تعمل ضمن مشاريعك، وتفهم سياق مهامك ووثائقك، وتساعد في المضي قدماً في العمل تلقائياً مع إبقاء البشر على اطلاع. على سبيل المثال، يمكن لـ Super Agent القيام بما يلي: حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام وقم بتعيين الخطوات التالية

راقب المشاريع ولخص تحديثات الحالة لأصحاب المصلحة

حدد العوائق أو الأعمال المتأخرة واعرضها على الفريق

حافظ على تماشي الوثائق مع تطور المهام والقرارات نظرًا لأن هذه الوكالات تعمل مباشرة داخل ClickUp، فإن إجراءاتها تستند إلى نفس المهام والمستندات وسير العمل التي يستخدمها فريقك بالفعل.

قيود الذكاء الاصطناعي كلود

يختار معظم الناس Claude لسمعته في تقديم إجابات مدروسة ومنطقية، على أمل أن يرفع ذلك من مستوى عملهم. ولكن سرعان ما يلاحظون نمطًا من المقاطعات.

مطور برمجيات منغمس في جلسة برمجة، لكنه يتوقف بسبب حد الاستخدام، أو مدير مشروع يحلل تقريرًا طويلًا ويجد أن الذكاء الاصطناعي قد نسي النصف الأول من المستند.

هذا التضارب يحول أداة إنتاجية واعدة إلى مصدر للإحباط.

نافذة السياق وحدود المحادثة

نافذة السياق هي كمية النص التي يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي "تذكرها" في أي لحظة معينة، وتقاس بالرموز. فكر فيها على أنها ذاكرة الذكاء الاصطناعي قصيرة المدى. على الرغم من أن نافذة سياق Claude كبيرة، إلا أنها ليست لانهائية.

عندما تعمل على مهام معقدة تتطلب الكثير من المعلومات الأساسية، يصبح هذا مشكلة حقيقية.

على سبيل المثال، إذا كنت مدير منتج وتزوده بوثيقة طويلة لخطة إدارة المشروع لتلخيصها، فقد "ينسى" المتطلبات الهامة المذكورة في الصفحات الأولى. وهذا يجبرك على تقسيم المستندات إلى أجزاء متعددة أو إعادة شرح التفاصيل باستمرار، مما يبطئ سير عملك.

حدود السعر وحدود الاستخدام

لا شيء يقتل الإبداع أسرع من رسالة "لقد وصلت إلى الحد الأقصى" غير المتوقعة. يفرض Claude حدودًا على معدل الإرسال، وهي حدود قصوى لعدد الرسائل التي يمكنك إرسالها في فترة زمنية معينة، خاصة في المستويات المجانية والمستويات الاحترافية.

بالنسبة للفرق التي تعتمد على التكرار السريع، يعد هذا عائقًا كبيرًا.

تخيل فريق تصميم يجري عصف ذهني حول أفكار الحملة أو فريق هندسي يستخدم Claude لتصحيح الأخطاء في الكود في سباق سريع. الوصول إلى الحد الأقصى للاستخدام يجبرهم على التوقف والانتظار، مما يكسر تركيزهم ويضيع وقتهم الثمين.

عبر Reddit

الفجوات المتعددة الوسائط والتكامل

لا يقتصر عمل فريقك على أداة واحدة، ولكن Claude غالبًا ما يتصرف كما لو كان الأمر كذلك.

إن قدراته متعددة الوسائط، مثل معالجة الصور، أحدث وأقل تطورًا من تلك الموجودة في بعض البدائل. والأهم من ذلك، أنه يفتقر إلى نظام بيئي عميق من التكاملات الأصلية.

يؤدي هذا إلى إجراءات نسخ ولصق مزعجة تعيق التعاون بين الأقسام المختلفة. يتعين على مدير المشروع نقل الملخص يدويًا من Claude إلى خطة المشروع، أو لا يستطيع المصمم الحصول على تعليقات حول النموذج الأولي دون اللجوء إلى حلول بديلة غير عملية.

يؤدي هذا التبديل المستمر للسياق إلى حدوث احتكاك وتسبب في فقدان المعلومات بين الأدوات، وهو أمر يمثل مشكلة خاصة عندما يقضي الموظفون 60٪ من وقتهم في البريد الإلكتروني والدردشة والاجتماعات بدلاً من تطبيقات الإنشاء. يسلط هذا المشكل الضوء على عدم كفاءة أي ذكاء اصطناعي مستقل غير مدمج بعمق في مكان عملك الفعلي.

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن هذا لا ينطبق على ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك!

قيود ChatGPT

اعتمد فريقك ChatGPT لسرعته ومكتبة التكاملات الضخمة التي يوفرها، متوقعًا زيادة فورية في الإنتاجية.

بدلاً من ذلك، تجد نفسك تقضي وقتًا أطول في إدارة الذكاء الاصطناعي بدلاً من إنجاز العمل. النتائج سريعة ولكنها غالبًا ما تتطلب تحريرًا مكثفًا والتحقق من صحة المعلومات.

هذه عدم الموثوقية تكسر الثقة وتجعل فريقك يتساءل عما إذا كانت الأداة توفر الوقت أم أنها تخلق نوعًا مختلفًا من العمل. دعنا ندخل في التفاصيل.

الهلوسة ومشاكل الدقة

تحدث هلوسة الذكاء الاصطناعي عندما يولد نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية. من المعروف أن ChatGPT يقوم بذلك، خاصةً عند سؤاله عن مواضيع متخصصة أو أحداث حديثة أو أي شيء يتطلب بيانات محددة وقابلة للتحقق.

وهذا يخلق مشاكل حقيقية للفرق المحترفة.

للفرق المنتجة: قد يبتكر الذكاء الاصطناعي ميزات لمنتج منافس أثناء إجراء أبحاث السوق، مما يؤدي إلى تحليلات خاطئة.

بالنسبة لفرق التسويق: قد ينتج عنه منشور مدونة يحتوي على نصائح قديمة أو تفاصيل غير صحيحة عن المنتج، مما يضر بالمصداقية.

للفرق الهندسية: قد يقترح مقتطفًا من الكود يستخدم مكتبة قديمة، مما يؤدي إلى ديون تقنية.

والنتيجة هي أن كل مخرجات تتطلب التحقق اليدوي. وهذا يضيف عملاً إضافياً ويبطئ العملية التي كنت تحاول تسريعها.

عبر Reddit

الاحتفاظ بالسياق في المحادثات الطويلة

لقد شرحت بعناية خلفية المشروع ونبرة الصوت التي تريدها لـ ChatGPT، ولكن بعد بضع مطالبات، يبدو أنه نسي كل شيء. هذا "الانحراف عن التعليمات" هو مصدر إحباط شائع حيث يفقد النموذج تتبع السياق أثناء محادثة طويلة.

يؤثر هذا القيد بشكل مباشر على العمل التكراري.

عندما تقوم بتحسين مستند أو تطوير ميزة معقدة أو العمل على مشكلة متعددة الخطوات، عليك تكرار تعليماتك الأولية باستمرار. وهذا يحول ما يجب أن يكون حوارًا سلسًا إلى تبادل متقطع ومتكرر، مما يضيع الوقت والجهد.

طول المخرجات وقيود الاستجابة

هل سبق لك أن طلبت من ChatGPT كتابة مقترح مشروع مفصل، ليتوقف فجأة في منتصف الجملة؟

يحدث ذلك لأن قيود طول مخرجات الأداة تحد من كمية النص التي يمكنها إنشاؤها في استجابة واحدة.

للحصول على المستند الكامل، عليك أن تطلب منه "المتابعة" عدة مرات في كثير من الأحيان. لا تؤدي هذه العملية المتقطعة إلى تعطيل سير عملك فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى منتج نهائي غير مترابط، مع تغير النبرة والأسلوب بين الأقسام. إنها تحول المهمة البسيطة المتمثلة في إنشاء مستند طويل إلى مهمة يدوية.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى

🎥 لفهم هذه الأدوات بشكل أفضل قبل استكشاف قيودها، شاهد هذا الفيديو التوضيحي حول كيفية عمل التكنولوجيا الأساسية لـ ChatGPT:

القيود بين كلود و ChatGPT جنبًا إلى جنب

بعد الغوص في التفاصيل، ستحتاج إلى مقارنة واضحة وسهلة القراءة لاتخاذ قرار.

إليك جدول مرجعي سريع لمساعدتك على رؤية المزايا والعيوب في لمحة سريعة. ✨

مجال القيود Claude ChatGPT نافذة السياق يشتهر بنافذة سياق كبيرة جدًا وقدرة قوية على التعامل مع المستندات الطويلة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن أن يفقد التفاصيل السابقة في المحادثات الطويلة. يدعم أيضًا نوافذ السياق الكبيرة، ولكن المحادثات الطويلة قد تتعرض لانحراف التعليمات أو نسيان السياق. حدود التقييم قد تكون حدود الرسائل أكثر وضوحًا في المستويات المجانية والمحترفة، مما يعيق الاستخدام المكثف. بشكل عام، تسمح خطط Plus بإنتاجية أعلى، على الرغم من استمرار تطبيق القيود اعتمادًا على النموذج. دعم متعدد الوسائط يدعم الصور والملفات، لكن النظام البيئي متعدد الوسائط لا يزال قيد التطوير. قدرات متعددة الوسائط أكثر نضجًا بما في ذلك تحليل الصور وأدوات البيانات الهلوسة غالبًا ما يكون أكثر حذرًا وأكثر عرضة للتحوط في الإجابات غير المؤكدة يمكنه إنتاج ردود تبدو واثقة وتتطلب التحقق طول الناتج عادةً ما ينتج ردودًا متواصلة أطول قد يقسم المخرجات الأطول إلى أجزاء أو يتطلب مطالبات متابعة التكامل نظام تكامل أصغر حجمًا نظام بيئي أكبر من المكونات الإضافية وواجهات برمجة التطبيقات و GPTs المخصصة

في النهاية، لا توجد أداة متفوقة بشكل عام. يعتمد الاختيار الصحيح كليًا على أي من هذه القيود يمثل عائقًا أمام سير عمل فريقك المحدد.

متى تكون قيود كلود و ChatGPT مهمة للغاية

من المفيد معرفة قيود مساعد الذكاء الاصطناعي. ففهم متى تؤثر هذه القيود فعليًا على العمل هو ما يحدد ما إذا كانت الأداة تساعد فريقك أم تبطئه.

تركز معظم مقارنات الذكاء الاصطناعي على القدرات: مدى جودة النموذج في الكتابة أو التلخيص أو الإجابة على الأسئلة. ولكن في سير العمل الفعلي، عادةً ما تكون نقاط الانهيار تشغيلية.

نادرًا ما تظهر فقدان السياق أو حدود المعدل أو الهلوسة أو فجوات التكامل في المطالبات البسيطة، ولكنها تظهر بسرعة عندما تعتمد الفرق على الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر طوال اليوم.

قد تصبح القيود التي تبدو طفيفة من الناحية النظرية عائقًا خطيرًا عندما تؤثر على خطوة أساسية في عملية فريقك. قد تختار أداة ما لأنها تكتب ملخصات رائعة أو تولد أفكارًا إبداعية، لتجد في النهاية أن قيودها تجعل من الصعب استخدامها باستمرار في العمل الإنتاجي.

تصبح هذه القيود أكثر وضوحًا في بعض السيناريوهات الشائعة.

تحليل المستندات الطويلة

غالبًا ما تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة المواد الطويلة مثل تقارير الأبحاث والعقود والمواصفات الفنية أو وثائق السياسات. في هذه الحالات، يصبح الاحتفاظ بالسياق أمرًا بالغ الأهمية.

على سبيل المثال، تخيل فريقًا قانونيًا أو فريقًا للامتثال يقوم بمراجعة عقد من 100 صفحة. قد يطلبون من الذكاء الاصطناعي تحديد المخاطر أو تلخيص البنود أو مقارنة الأقسام في المستند. إذا فقد النموذج تتبع الأقسام السابقة أثناء معالجة الأقسام اللاحقة، فقد يتجاهل البنود الرئيسية التي تم تقديمها سابقًا.

حتى مع وجود نوافذ سياق كبيرة، يمكن أن تدفع المستندات الطويلة أو المعقدة النماذج إلى حدود ما يمكنها تتبعه بشكل موثوق. غالبًا ما ينتهي الأمر بالفرق إلى تقسيم المستندات إلى أجزاء أصغر أو إعادة صياغة التعليمات بشكل متكرر، مما يضيف تعقيدًا إلى ما يجب أن يكون عملية مراجعة مبسطة.

العصف الذهني السريع أو سباقات الترميز

تحظى الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة أيضًا في الأعمال السريعة والمتكررة مثل جلسات العصف الذهني التسويقي أو حلقات تصحيح الأخطاء الهندسية. في هذه الحالات، تكون السرعة والاستمرارية أكثر أهمية من جودة المخرجات الأولية.

إذا كانت الأداة تفرض حدودًا صارمة على الرسائل أو معدلات الاستخدام، فقد يتوقف التدفق الإبداعي بشكل غير متوقع.

بدلاً من الانتقال بسرعة بين الأفكار، قد تجد الفرق نفسها تنتظر إعادة تعيين حدود الاستخدام. قد تستمر هذه المقاطعة لبضع دقائق فقط، ولكنها تعطل إيقاع العمل التعاوني.

💡نصيحة احترافية: أثناء عمليات الترميز السريعة، يمكنك ببساطة وضع علامة على Codegen Agent في ClickUp وتركه يتولى المهمة. يمكنه إنشاء كود، وحل المشكلات، أو اقتراح تحسينات مباشرة من سياق مهمتك أو مستندك، مما يساعد المطورين على الحفاظ على الزخم دون مغادرة سير عملهم.

المحتوى الموجه للعملاء والأبحاث

تصبح الدقة أكثر أهمية عندما يتم مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي خارج فريقك. في حين أن كلا الأداتين يمكنهما إنتاج نصوص مصقولة، إلا أنهما يمكنهما أيضًا إنتاج عبارات تبدو موثوقة ولكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية.

إذا أدخل الذكاء الاصطناعي إحصاءات غير صحيحة أو بيانات صناعية قديمة أو اقتباسات ملفقة، فيجب على أحد أعضاء الفريق التحقق من كل ادعاء قبل نشر التقرير. قد تستغرق خطوة التحقق هذه وقتًا أطول من كتابة المحتوى من البداية.

بالنسبة للفرق التي تنتج مخرجات للعملاء أو ملخصات بحثية أو وثائق استراتيجية، هذا يعني أن مخرجات الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تصبح مسودة أولية بدلاً من نتيجة نهائية.

سير العمل عبر الأدوات

تتضح قيود أخرى عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع باقي مجموعة البرامج الخاصة بك. لا تعمل معظم الفرق داخل تطبيق واحد. فهي تنتقل بين أدوات إدارة المشاريع وأنظمة التوثيق ومنصات المراسلة ولوحات بيانات البيانات على مدار اليوم.

عندما يعمل الذكاء الاصطناعي كروبوت دردشة مستقل، فإنه عادةً لا يكون متصلاً بالأدوات التي يتم فيها العمل فعليًا. وهذا يخلق خطوات إضافية.

على سبيل المثال، قد يطلب مدير العمليات من أداة الذكاء الاصطناعي تلخيص محضر اجتماع. لتحويل هذا الملخص إلى إجراء، لا يزال يتعين عليه نسخه يدويًا إلى مدير المهام، وتحديث حالة المشروع، وإخطار الفريق في الدردشة. تتطلب كل خطوة التبديل بين علامات التبويب ونقل المعلومات يدويًا.

تبدو هذه الخطوات صغيرة على حدة. ولكن مع مرور الوقت، فإنها تخلق تدفقًا مستمرًا لتبديل السياق الذي يبطئ عمل الفرق ويزيد من خطر فقدان المعلومات بين الأدوات.

يعمل كل من Claude و ChatGPT خارج الأنظمة التي يتم فيها العمل فعليًا. هذا الفصل هو مصدر معظم الاحتكاكات.

تقوم الفرق بإنشاء ملخصات ومسودات وأفكار في روبوت الدردشة، ثم تنقل النتائج يدويًا إلى أدوات إدارة المشاريع والوثائق ومنصات الاتصال الخاصة بهم. بمرور الوقت، يؤدي النسخ واللصق وإعادة الشرح المستمر إلى نفس مشاكل الإنتاجية التي كان من المفترض أن يحلها الذكاء الاصطناعي.

تتبع ClickUp نهجًا مختلفًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من العمل كمساعد منفصل، يتم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي، حيث توجد المهام والوثائق والمحادثات بالفعل.

الهدف ليس فقط الحصول على مخرجات أسرع، بل تقليل الفجوات بين التفكير والتوثيق وتنفيذ العمل.

اعمل مع الذكاء الاصطناعي الذي يتناسب مع سياق مشروعك

أحد أكبر القيود على أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة هو الافتقار إلى السياق. تبدأ كل مطالبة من الصفر، لذا عليك شرح المشروع وتلخيص الخلفية وتكرار المعلومات ذات الصلة.

مع ClickUp Brain، يمكن للذكاء الاصطناعي الرجوع إلى المعلومات الموجودة بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنه استخراج السياق من المهام والمستندات والتعليقات وأنشطة المشروع، مما يعني أنه يمكنك طرح أسئلة مثل:

"لخص آخر التحديثات على هذه الميزة."

"حوّل مناقشات هذا الاجتماع إلى بنود عمل."

"قم بصياغة تحديث للمشروع بناءً على هذه المهام."

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي متصل ببيانات مساحة العمل الخاصة بك، تظل الاستجابات مرتبطة بالعمل الذي يقوم به فريقك بالفعل بدلاً من الاعتماد فقط على الموجهات.

انتقل من الأفكار إلى الإجراءات بشكل أسرع

يبدو سير العمل الشائع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة كما يلي: إنشاء إجابة، نسخ النتيجة، تبديل التطبيقات، لصقها في مدير المهام، ثم تحويلها يدويًا إلى خطوات تالية واضحة.

داخل ClickUp، يمكن تنفيذ هذه الخطوات في نفس المكان.

يمكن للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المهام و Docs لتلخيص المحادثات وتدوين ملاحظات الاجتماعات وصياغة الوثائق وإنشاء مهام فرعية أو تحسين المحتوى المكتوب. بدلاً من إنتاج نص يظهر في نافذة دردشة منفصلة، يمكن دمج مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المشروع.

هذا التغيير البسيط يزيل قدرًا مذهلاً من الاحتكاك من سير العمل اليومي. انظر كيف. 👇🏼

اعثر على إجابات من جميع أنحاء مساحة عملك

تتمثل إحدى التحديات الأخرى التي تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية في أنها لا تعرف مكان وجود معلوماتك. قد تكون تفاصيل المشروع مبعثرة عبر المهام والوثائق ومواضيع المناقشة، مما يجبر الفرق على البحث عن السياق قبل طرح السؤال الصحيح.

يتيح ClickUp Brain، مع ميزة البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للفرق طرح أسئلة حول مساحة العمل الخاصة بهم واسترداد المعلومات ذات الصلة من المهام والمستندات والتعليقات. على سبيل المثال:

"ما هي القرارات التي تم اتخاذها بشأن إطلاق الربع الثالث؟"

"ما المهام التي لا تزال متاحة في هذا السباق؟"

"لخص وثيقة المتطلبات الخاصة بهذه الميزة."

بدلاً من البحث في أدوات متعددة، يمكن للفرق استرداد المعلومات وتلخيصها مباشرة من مساحة العمل الخاصة بهم.

يمكن البحث عن كل محادثة وعنصر عمل ومهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp.

التقط الأفكار على الفور باستخدام سير العمل الصوتي

في بعض الأحيان، لا يكون نقص الأفكار هو أكبر عائق أمام توثيق العمل أو القيام به. بل هو الصعوبة في استخدام الأدوات والبحث عن المعلومات وكتابة كل شيء يدويًا.

تم تصميم ClickUp Brain MAX لتقليل هذا التضارب. إنه تطبيق مستقل للكمبيوتر المكتبي يجمع التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع مساحة عملك في واجهة واحدة. بدلاً من فتح علامات تبويب متعددة أو البحث في المشاريع، يمكنك استخدام Brain MAX للبحث والتقاط الأفكار واتخاذ الإجراءات بسرعة في مساحة عملك.

إحدى قدراته الأساسية هي Talk-to-Text. يمكنك التحدث بشكل طبيعي وتحويل تعليماتك إلى نص وإجراءات داخل ClickUp. غالبًا ما تستخدم الفرق هذه الميزة من أجل:

املي ملاحظات الاجتماع أو أفكار العصف الذهني

حوّل الأفكار المنطوقة إلى مهام أو تحديثات للمشروع

قم بصياغة الملخصات والرسائل أو الوثائق دون استخدام يديك

بالإضافة إلى الإدخال الصوتي، يعمل Brain MAX أيضًا كواجهة للبحث في مساحة العمل وإصدار الأوامر. يمكنك طرح أسئلة حول مشاريعك أو استرداد المعلومات من مساحة العمل دون الحاجة إلى التنقل يدويًا بين المهام والمستندات.

احصل على نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي دون اشتراكات إضافية

عندما تتبنى الفرق الذكاء الاصطناعي، نادرًا ما تكتفي بمساعد واحد. قد تكون إحدى الأدوات أفضل للكتابة، وأخرى للبرمجة، وثالثة للبحث. بمرور الوقت، يتحول هذا التجريب إلى توسع الذكاء الاصطناعي: حيث ينتشر العديد من المساعدين عبر تطبيقات مختلفة، كل منها يحتفظ بجزء من سير عملك.

بدلاً من التبديل بين الأدوات، يتيح ClickUp Brain للفرق الوصول إلى نماذج AI متعددة مباشرةً داخل مساحة العمل. وهذا يتيح للمستخدمين اختيار النموذج الذي يناسب المهمة دون مغادرة بيئة مشروعهم.

يدعم ClickUp Brain نماذج ذكاء اصطناعي متعددة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

على سبيل المثال، قد يستخدم فريق ما نموذجًا واحدًا لإنشاء وثائق منظمة، ونموذجًا آخر لتحليل المعلومات، ونموذجًا ثالثًا للمساعدة في تحسين الرسائل. نظرًا لأن هذه النماذج متاحة في ClickUp، تظل النتائج مرتبطة بمهامك ووثائقك ومناقشاتك.

الفائدة العملية بسيطة: يمكن للفرق تجربة قدرات مختلفة للذكاء الاصطناعي دون إدخال أدوات جديدة إلى المجموعة. يبقى العمل في مكان واحد، ويظل السياق كما هو، ولا يتطلب التبديل بين النماذج التبديل بين المنصات.

هل يجب أن تختار كلود أم ChatGPT؟

لقد قمت بموازنة الإيجابيات والسلبيات، ولكنك لا تزال عالقًا.

هل تختار Claude لفروقه الدقيقة وتخاطر بتعطيل سير العمل، أم تختار ChatGPT لدمجاته وتقضي وقتك في التحقق من صحة المعلومات؟

إليك طريقة أبسط لاتخاذ القرار:

اختر Claude إذا: كانت أولويتك هي إنشاء نصوص مدروسة ودقيقة للمهام الحساسة، ويمكنك العمل ضمن حدود استخدامه وتكامله.

اختر ChatGPT إذا: كان فريقك بحاجة إلى وظائف واسعة النطاق ونظام بيئي غني بالتكاملات وتكرار سريع، وكان لديك عملية للتحقق من المخرجات.

بالطبع، الحل الحقيقي لا يكمن في اختيار أداة واحدة مستقلة على أخرى. بل يتعلق الأمر بتجاوز الذكاء الاصطناعي المستقل تمامًا.

بدلاً من إضافة أداة أخرى غير متصلة إلى مجموعتك، قم بدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في المكان الذي تعمل فيه بالفعل، باستخدام مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp.

هنا توقف أخيرًا عن إدارة الذكاء الاصطناعي وتبدأ في جني الفوائد! ابدأ مجانًا اليوم . ✅

الأسئلة المتداولة حول قيود كلود و ChatGPT

نافذة السياق هي كمية المعلومات التي يمكن للذكاء الاصطناعي "تذكرها" في وقت واحد. النافذة الأكبر، مثل نافذة Claude، أفضل لتحليل المستندات الطويلة، بينما النافذة الأصغر قد تتسبب في نسيان الذكاء الاصطناعي للأجزاء السابقة من المحادثة.

نعم، ولكن هذا غالبًا ما يخلق مشاكل أكثر مما يحل. بدلاً من التوفيق بين الأدوات، يمكن للفرق استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين لتنسيق العمل، ولكن هذا قد يتسبب في انتشار الذكاء الاصطناعي إذا لم تتم إدارته في منصة واحدة.

لا يوجد أحدهما أفضل من الآخر بشكل قاطع، لأن ذلك يعتمد على المهمة. يعد نظام ChatGPT رائعًا للنماذج الأولية السريعة، بينما تعد نافذة السياق الأكبر لـ Claude مفيدة لمراجعة قواعد البيانات الكبيرة والمعقدة.

لا، تختلف حدود الاستخدام بينهما. عادةً ما يكون لدى Claude Pro حدود أكثر صرامة للرسائل، مما قد يعيق الاستخدام المكثف، بينما يوفر ChatGPT Plus وصولاً أكثر سخاءً، على الرغم من أن كلاهما ليسا غير محدودين بالفعل.