عندما يتم تصميم البرامج للمستخدمين التقنيين بدلاً من الفرق العادية، قد تبدأ حتى مهام توزيع المهام البسيطة في الشعور بالتعقيد.

تفترض العديد من أدوات إدارة المشاريع أن المستخدمين يتمتعون بمستوى عالٍ من المعرفة التقنية، مما يترك المهنيين غير التقنيين في حيرة من أمرهم بسبب التعقيدات غير الضرورية.

أفضل أدوات إدارة المشاريع للمستخدمين غير التقنيين تغير تلك التجربة. فهي تعطي الأولوية للوضوح على حساب التكوين وتقلل من الصعوبات في كل خطوة.

في هذا المنشور على المدونة، دعونا نناقش أدوات إدارة المشاريع التي تسهل على المستخدمين غير التقنيين الالتزام بالمواعيد النهائية والحفاظ على إنتاجيتهم.

👀 هل تعلم؟ ما بدأ كمحادثات غير رسمية بين جيم سنايدر ومجموعة صغيرة من الزملاء تطور تدريجيًا إلى فكرة أكبر: إنشاء مساحة يمكن لمديري المشاريع من خلالها التواصل وتبادل الأفكار العملية والتغلب على التحديات المشتركة معًا. تبلورت تلك الفكرة بعد نقاش دار أثناء العشاء في فيلادلفيا، وأصبحت حقيقة واقعة في اجتماع رسمي عُقد في 3 أكتوبر 1969 في معهد جورجيا للتكنولوجيا، مما شكل نقطة انطلاق تأسيس معهد إدارة المشاريع.

نظرة عامة على أفضل برامج إدارة المشاريع المصممة للمستخدمين غير التقنيين

لتلخيص المشهد العام، يقدم الجدول أدناه نظرة سريعة على أفضل أدوات إدارة المشاريع المصممة للمستخدمين غير التقنيين.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع شاملة تتضمن المهام، وDocs، والدردشة، ولوحات المعلومات، والأتمتة، وملخصات الذكاء الاصطناعي، والبحث المؤسسي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي لتقليل التنسيق اليدوي إدارة جميع الأعمال في مكان واحد بأقل قدر من الصعوبات، خاصة للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في الوضوح دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Asana تتبع الأهداف، وترابط المهام، والمحافظ، وإدارة عبء العمل، وملخصات المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخطيط منظم للمشاريع وتنفيذ قائم على الأهداف يظل سهل الاستخدام مع توسع نطاق العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Monday.com اللوحات المرئية، ومخططات جانت، ولوحات المعلومات، والقوالب، وتتبع الوقت، وعمليات الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية تتبع مرئي للمشاريع للفرق التي ترغب في الاطلاع على الحالة والمسؤولية والتقدم المحرز في لمحة سريعة تتوفر خطة مجانية (لما يصل إلى مستخدمين اثنين)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Trello لوحات كانبان القائمة على البطاقات، وقوائم المراجعة، و"Power-Ups"، وتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وعمليات الأتمتة البسيطة تتبع المشاريع بسهولة وتنظيم المهام الشخصية أو مهام الفرق الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا Notion المشاريع القائمة على قواعد البيانات، وطرق العرض المرنة، والمستندات المرتبطة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وملاحظات الاجتماعات، والبحث المؤسسي تنظيم مخصص للمشاريع للفرق التي تريد المرونة بدلاً من سير العمل الصارم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا لكل عضو شهريًا Basecamp لوحات معلومات بسيطة للمشاريع، ورسائل مدمجة، وقوائم المهام، والجداول الزمنية، ومخططات هيل، ووظيفة إضافية اختيارية لتتبع الوقت الفرق التي ترغب في رؤية واضحة للمشروع وتواصل مباشر دون سير عمل أو تقارير معقدة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Smartsheet إدارة المشاريع على غرار جداول البيانات، والصيغ، والنماذج، ولوحات المعلومات، وأتمتة سير العمل، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق التي ترتاح لاستخدام جداول البيانات وترغب في تتبع المشاريع بشكل منظم دون الحاجة إلى تعلم واجهة جديدة تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا لكل عضو شهريًا Airtable قواعد بيانات منظمة مع طرق عرض مرنة، وسجلات مرتبطة، وأتمتة بدون كتابة أكواد برمجية، وملخصات بالذكاء الاصطناعي، وواجهات تشبه التطبيقات الفرق التي ترغب في سير عمل قابل للتخصيص وبيانات منظمة دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو في قواعد البيانات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا العمل الجماعي المشاريع الموجهة للعملاء، وتتبع الوقت على أساس المهام، وعرض أحمال العمل، والمعالم الرئيسية، وإعداد التقارير الملائمة للفوترة الفرق القائمة على الخدمات التي تحتاج إلى تعاون جماعي وتتبع الوقت المرتبط مباشرة بعمل المشروع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Wrike مخططات مرئية لأعباء العمل، والتعاون أثناء أداء المهام، والموافقات على المستندات، واللوحات البيضاء، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تحتاج إلى تعاون إبداعي دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع المصممة للمستخدمين غير التقنيين؟

فيما يلي بعض الميزات التي يجب إعطاؤها الأولوية في أفضل برامج إدارة المشاريع للمستخدمين غير التقنيين:

واجهة سهلة الاستخدام وخالية من الفوضى : تساعدك على فهم مكان العناصر بسرعة وإنجاز المهام دون الحاجة إلى تدريب أو إرشادات فنية

توزيع المهام وإعداد المشاريع: يتيح لك إنشاء مشاريع متعددة وتوزيع المهام وتتبع التقدم المحرز في غضون دقائق دون الحاجة إلى إعدادات معقدة

سير عمل قابل للتخصيص دون تعقيد: يتيح لك تعديل الحالات أو طرق العرض لتتناسب مع أسلوب عملك، دون الحاجة إلى خبرة تقنية

سهولة التعلم بفضل الإعدادات الافتراضية الذكية: يعمل بشكل جيد فور تثبيته ويتيح لك اعتماد الميزات المتقدمة تدريجيًا بدلاً من إرباكك في البداية

لوحات معلومات وتقارير واضحة: تتيح لك إنشاء لوحات معلومات مخصصة وتمنحك رؤية سريعة لتقدم الفريق دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية

إشعارات مركزة: تبقيك على اطلاع بالتحديثات ذات الصلة مع منحك التحكم لتجنب الإفراط في التنبيهات

مساعدة سهلة الوصول وتوجيه للمستخدمين الجدد: يوفر أدلة وبرامج تعليمية بسيطة حتى تتمكن من الحفاظ على إنتاجيتك دون الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات

أفضل برامج إدارة المشاريع المصممة للمستخدمين غير التقنيين

لنستعرض الآن كل نظام من أنظمة إدارة المشاريع بالتفصيل، مع تغطية أفضل ميزاته وقيوده وأسعاره وتقييمات المستخدمين.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة مع وضوح مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأقل قدر من التعقيدات في سير العمل)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة مع ClickUp

من الشائع أن تشعر بالإرهاق من أدوات إدارة المشاريع التي تجبرك على تعلم مصطلحات غير مألوفة وسير عمل صارم لمجرد إنجاز المهام الأساسية. فبدلاً من تبسيط العمل، تضيف هذه الأدوات عقبات وتبطئ التقدم.

يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال العمل كمساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تجمع المهام والوثائق والدردشة والأهداف والذكاء الاصطناعي في نظام واحد مترابط. لن تضطر إلى الجمع بين أدوات متعددة أو فهم أطر عمل معقدة لإدارة المشاريع.

دعونا نرى كيف يزيل برنامج إدارة المشاريع ClickUp التعقيدات ويجعل إدارة العمل اليومي أسهل للمستخدمين غير التقنيين. إليك نظرة عامة سريعة. 👇🏼

نظم المشاريع وابدأها بخطة واضحة

غالبًا ما يبدأ العمل كأفكار متناثرة عبر الدردشات وملاحظات الاجتماعات، وقد يبدو تحويل ذلك إلى خطة منظمة أمرًا صعبًا. تتيح لك مهام ClickUp تسجيل كل فكرة لحظة ظهورها، وإضافة مهام فرعية، وتعيين المسؤولين، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وإرفاق المستندات ذات الصلة، وتطبيق العلامات ضمن مشروع واحد من أجل تنفيذ واضح.

إنشاء وإدارة معارف المشروع بفعالية

غالبًا ما تضيع معلومات المشروع بين الملفات والمجلدات المشتركة، مما يجعل من الصعب معرفة ما هو الحالي أو ما يجب القيام به بعد ذلك. يحافظ ClickUp Docs على ارتباط معلومات المشروع مباشرة بمهامك، بحيث يسهل العثور على المستندات مثل بيانات العمل (SOW) وخطط المشروع والمتطلبات واستخدامها.

استمر في تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain في Docs

يمكنك إنشاء مستندات لأي نوع من الأعمال باستخدام الصفحات المتداخلة والقوالب والإشارات المرجعية وعناصر التنسيق من أجل إدارة فعالة للمعرفة. وبعد ذلك، يمكن لفريقك التحرير معًا في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، ووضع علامات على زملاء الفريق، وتحويل النص إلى مهام عندما تحتاج الأفكار إلى تنفيذ.

بعد ذلك، يعمل ClickUp Brain كطبقة ذكية عبر مساحة عملك، حيث يجمع السياق معًا حتى تتمكن من الحصول على إجابات دون الحاجة إلى البحث في مشاريع معقدة أو التبديل بين الأدوات.

بدلاً من الذكاء الاصطناعي العام الذي يكتفي بكتابة النصوص بناءً على المطالبات، يفهم ClickUp Brain بيانات مساحة العمل الخاصة بك ويقدم رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ مباشرةً في مكان عملك.

تساعدك هذه الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع من خلال:

الإجابة على الأسئلة بلغة بسيطة باستخدام بيانات حقيقية من مهامك ووثائقك ومحادثاتك

تلخيص حالة المشروع تلقائيًا حتى تتمكن من رؤية التقدم المحرز والمخاطر في لمحة

تسليط الضوء على ما يحتاج إلى الاهتمام التالي بناءً على المواعيد النهائية أو التحديثات أو الأعمال المعطلة

صياغة التحديثات أو بنود العمل أو المحتوى مباشرةً من الأحداث الجارية في مساحة العمل الخاصة بك

نظرًا لأن Brain يفهم طبيعة عملك الفعلي، فإنه يبسط عملية البقاء على اطلاع ويساعد المستخدمين غير التقنيين على الحفاظ على تركيزهم دون الاعتماد على التقارير المعقدة.

اعثر على أي شيء على الفور باستخدام البحث المؤسسي

يعمل ClickUp Enterprise Search على توسيع نطاق قدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل مساحة العمل بأكملها، بحيث لا تقتصر الإجابات على مشروع واحد أو مستند واحد أو أداة واحدة.

اعثر على الملفات والتحديثات على الفور باستخدام ClickUp Enterprise Search

يتيح لك "Enterprise Search" البحث عبر المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات المرتبطة مثل Google Drive وNotion وSlack وGmail من مكان واحد. يمكنك كتابة كلمة رئيسية بسيطة أو سؤال لتظهر على الفور الملف أو التحديث أو المحادثة الصحيحة دون الحاجة إلى تذكر مكان تخزينها أو التبديل بين التطبيقات.

قلل من الأعمال الروتينية وحسّن الكفاءة

بمجرد تنظيم العمل، غالبًا ما تنشأ المشاكل من عمليات المتابعة المتكررة والتحديثات اليدوية. تعمل أتمتة ClickUp على التخلص من هذه الأعمال الروتينية من خلال التعامل مع المهام المتكررة في الخلفية.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك

يتيح لك هذا البرنامج تخصيص المهام تلقائيًا، وتحديث الحالات، ونقل العمل بين المراحل، أو إخطار الأشخاص المعنيين عند حدوث أي تغيير. يتم إعداد هذه القواعد باستخدام شروط بسيطة (وليس منطقًا تقنيًا)، مما يعني أن سير عمل المشاريع اليومي يظل متسقًا دون الاعتماد على التذكيرات أو التدخل اليدوي.

يذهب ClickUp Super Agents إلى أبعد من ذلك من خلال العمل بناءً على السياق، وليس القواعد فقط. يمكن للوكلاء مراقبة العمل، وتحديد المخاطر، وتلخيص التغييرات، أو اقتراح الخطوات التالية بناءً على ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك.

على سبيل المثال، يمكن لـ"Super Agent" مراقبة الجدول الزمني للمشروع، وملاحظة تأخر المهام، والإبلاغ عن المخاطر المحتملة، ومطالبة الشخص المناسب تلقائيًا باتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتبع حالة المشروع وأدائه بفعالية

وأخيرًا، تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لأداء المشاريع دون الحاجة إلى تفسير التقارير أو جداول البيانات المعقدة. فهي تستقي البيانات المباشرة مباشرةً من المهام التي يقوم فريقك بتحديثها يوميًا، بحيث تظهر التقدم المحرز وحجم العمل والموافقات والجداول الزمنية جنبًا إلى جنب مع المقاييس التي تهمك.

اطلع على تقدم المشروع في لمحة سريعة من خلال تتبع الجداول الزمنية وحجم العمل والمقاييس الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تبسيط عملية استلام المشاريع: قم بتسجيل الطلبات والملاحظات الواردة عبر قم بتسجيل الطلبات والملاحظات الواردة عبر نماذج ClickUp ، ثم قم بتوجيهها تلقائيًا إلى مشاريع متعددة دون الحاجة إلى الفرز اليدوي

جعل الخطط تنبض بالحياة بصريًا: قم بالعصف الذهني على لوحات رقمية باستخدام قم بالعصف الذهني على لوحات رقمية باستخدام ClickUp Whiteboards وحوّل الأشكال أو الملاحظات اللاصقة إلى مهام قابلة للتتبع

حافظ على ارتباط المحادثات بالتنفيذ: ناقش العمل مباشرةً في ناقش العمل مباشرةً في ClickUp Chat وقم بتعيين المهام من الرسائل دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أو فقدان السياق

حوّل الاجتماعات إلى زخم: سجل المكالمات، وقم بإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ بنود عمل مرتبطة باستخدام سجل المكالمات، وقم بإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ بنود عمل مرتبطة باستخدام ClickUp AI Notetaker عبر ClickUp أو Zoom أو Microsoft Teams

تحكم في الوقت والميزانيات بشكل استباقي: قم بإدارة الوقت القابل للفوترة واكتشف مخاطر الميزانية مبكرًا باستخدام إمكانيات قم بإدارة الوقت القابل للفوترة واكتشف مخاطر الميزانية مبكرًا باستخدام إمكانيات تتبع الوقت المدمجة في ClickUp

قيود ClickUp

يوفر تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة تجربة استخدام كاملة تشبه تجربة سطح المكتب، ولكن بعض الميزات المتقدمة أسهل في الإدارة على سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,540 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

وفقًا لأحد مستخدمي G2:

بالنسبة لأي شخص يوازن بين العديد من الأمور مثل العمل والدراسة والأسرة والأهداف الشخصية، فإن ClickUp ليس مجرد تطبيق. إنه يصبح عقلك الثاني. لقد ساعدني في بناء هيكل تنظيمي خلال واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا وإرهاقًا في حياتي، وأنا بصراحة لا أعرف كيف كنت سأتمكن من الحفاظ على مساري بدون هذا التطبيق. إذا كنت مترددًا، فابدأ فحسب. الخطة المجانية وحدها أقوى من معظم الأدوات المدفوعة المتوفرة في السوق.

2. Asana (الأفضل لتخطيط المشاريع المنظم وتتبع الأهداف الذي يتوسع دون إرباك المستخدمين)

عبر Asana

تميل أدوات إدارة المشاريع التقليدية إما إلى تبسيط العمل بشكل مفرط أو إلى التعقيد مع نمو المشاريع. لكن Asana توفر بنية قابلة للتوسع مع الحفاظ على سهولة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين.

يمكنك البدء باستخدام قدرات إدارة الأهداف في Asana لتحديد أهداف واضحة للمشروع مع غايات قابلة للقياس وجداول زمنية. ثم قم بتتبع التقدم يدويًا أو تلقائيًا وشارك الأهداف مع الأشخاص المناسبين للحفاظ على تناسق الفرق الداخلية.

يدعم تطبيق إدارة المهام هذا أيضًا تخطيط القدرات عبر الأعمال. يمكنك معرفة أماكن توزيع الموظفين ومشاركة خطط تخصيص الموارد عالية المستوى لمساعدة فريقك على توزيع العمل وتحقيق التوازن بينه بشكل أكثر دقة.

علاوة على ذلك، تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة على البقاء على اطلاع دون الحاجة إلى البحث في التقارير. مما يعني أنه يمكنك إنشاء ملخصات موجزة للتقدم المحرز والحصول على اقتراحات للخطوات المنطقية التالية مباشرةً من بيانات المشروع.

أفضل ميزات Asana

قم بتحسين توزيع عبء العمل في الوقت الفعلي من خلال التحقق من عدد الساعات المتاحة لكل شخص وتتبع الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي

راقب المشاريع المرتبطة باستخدام المحافظ للحصول على عرض مركزي والتعاون عبر الفرق العالمية من مكان واحد

قم بتوحيد العمليات في جميع أنحاء المؤسسة من خلال إنشاء حزم عمليات قابلة لإعادة الاستخدام تساعد الفرق العاملة عن بُعد على تبني أساليب عمل متسقة

قيود Asana

تتطلب التقارير المتقدمة على مستوى نظم المعلومات الإدارية (MIS) جهدًا يدويًا أو أدوات خارجية للحصول على رؤى أعمق وقابلة للتخصيص

لا يوجد خيار لتعطيل المكلفين وتواريخ الاستحقاق، أو إنشاء عناصر غير متعلقة بالمهام

أسعار Asana

شخصي: مجاني

البدء: 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المتقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات : أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Asana؟

تقول مراجعة Capterra:

إنه سهل الاستخدام ويساعد الفرق الصغيرة على متابعة عملها. تحافظ لوحات وقوائم المهام في Asana على تنظيم كل شيء وتسهل تحقيق الأهداف. يعجبني مدى بساطته بالنسبة للأشخاص الجدد في إدارة المشاريع.

👀 هل تعلم؟ 42% من المشاركين في الاستطلاع يقضون يومًا كاملًا أو أكثر في تجميع تقارير المشاريع يدويًّا. وفي الوقت نفسه، يعتقد 72% أن نطاق ومسؤوليات مكتب إدارة المشاريع (PMO) الخاص بهم سيستمر في التوسع، وفقًا لتقرير "حالة إدارة المشاريع 2025" الصادر عن Wellingtone

3. monday.com (الأفضل لتتبع المشاريع بصريًا مع تحديد واضح للمسؤولية والتقدم المحرز في لمحة سريعة)

تم تصميم monday.com حول لوحات مرئية تشبه جداول البيانات، مما يسهل عليك رؤية حالة العمل في لمحة. تُظهر الأعمدة المرمزة بالألوان بوضوح المسؤولية والحالات والتقدم والمواعيد النهائية، لذا لا تحتاج إلى معرفة تقنية لفهم أين يتعين التركيز.

بالنسبة للتخطيط والجدولة، تساعدك الأداة على تحديد خط أساس واضح ومقارنة الجداول الزمنية المخطط لها بالتقدم الفعلي. وبفضل ميزات مثل مخططات جانت وتراكب المسار الحرج، يمكنك تحديد التبعيات وتعديل الجداول في وقت مبكر للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

توفر المنصة أيضًا إمكانيات الأتمتة وقوالب جاهزة للاستخدام لضمان سير العمل بسلاسة. يمكنك أتمتة التحديثات والمهام باستخدام خيارات مسبقة الإعداد، بينما تساعدك القوالب الجاهزة على إطلاق مشاريع متعددة بسرعة.

أفضل ميزات monday.com

تتبع الوقت المستغرق في المهام لتحسين التخطيط المستقبلي وتقدير أحجام العمل بدقة أكبر

سجل طلبات المشاريع من خلال نماذج منظمة وقم بتبسيط عمليات الموافقة وتحديد الأولويات

راقب المشاريع وتوافر أعضاء الفريق باستخدام لوحات المعلومات والتقارير التفصيلية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة

قيود monday.com

قد تكون إعادة تنظيم اللوحات أو تبديل القوالب بعد الإعداد عملية معقدة ومحبطة

أسعار monday.com

مجانًا

المعيار: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 14,900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,690 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن monday.com؟

إليك تقييم من G2:

أنا سعيد حقًا بـ monday.com وبالقيمة والوضوح اللذين يتميز بهما نظام الإدارة الخاص به. الواجهة نظيفة وبديهية وسهلة الإعداد، مما يسمح لنا بإنشاء لوحات ذات تأثير كبير ومنظمة جيدًا وسير عمل بسيط دون الحاجة إلى فترة تعلم طويلة؛ مما يجعل من السهل على المستخدمين الجدد البدء فورًا، كلما أضفتهم.

4. Trello (الأفضل لإدارة المهام البسيطة القائمة على البطاقات وتنظيم المشاريع الخفيفة)

عبر Trello

Trello، من Atlassian، هو أداة بسيطة لإدارة المهام تعتمد على البطاقات ومبنية على طريقة Kanban. تحتوي كل بطاقة على كل ما يتعلق بجزء من العمل، بما في ذلك الأوصاف وقوائم المراجعة ومواعيد الاستحقاق والمرفقات في مكان واحد.

عندما يمتد العمل إلى عدة مشاريع، تساعدك ميزة "نسخ البطاقات" على الحفاظ على تنظيمك. فهي تتيح ظهور نفس البطاقة على لوحات متعددة، مما يتيح لك تتبع الأعمال ذات الصلة عبر السياقات المختلفة دون تكرار المهام أو فقدان الرؤية.

تعمل Power-Ups على توسيع نطاق إمكانيات لوحة Trello من خلال إضافة ميزات مثل التقويمات والحقول المخصصة وإعداد التقارير أو عمليات الدمج فقط عندما تحتاج إليها. ويكمل Butler ذلك بأتمتة بسيطة قائمة على القواعد تقلل من الإجراءات المتكررة وتحافظ على سير العمل بأقل جهد يدوي ممكن.

أفضل ميزات Trello

حوّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام منظمة عن طريق إعادة توجيهها إلى صندوق الوارد في Trello، حيث يلتقط الذكاء الاصطناعي التفاصيل الرئيسية والروابط ذات الصلة

أرسل رسائل Slack أو Microsoft Teams المهمة إلى Trello، بحيث تظهر في صندوق الوارد الخاص بك مع ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

قم بجدولة إعادة توزيع المهام مباشرةً من Google Calendar و Outlook لتبقى على المسار الصحيح دون عناء

قيود Trello

غالبًا ما تعتمد التقارير المتقدمة وتتبع التبعيات على Power-Ups أو أدوات إضافية

مع توسع لوحات المعلومات، قد تبدو مزدحمة وتجعل الوصول إلى المعلومات أكثر صعوبة

أسعار Trello

مجانًا

الخطة القياسية: 6 دولارات للمستخدم شهريًا

النسخة المميزة: 12.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

غير محدود: 17.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,960 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Trello؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أجد Trello مفيدًا لأنه يوفر طريقة لعرض الصورة الشاملة للمشاريع والمهام وغيرها من الأمور التي أعمل عليها. أعتقد أن قوة Trello تكمن في بساطته الشديدة (اللوحات والقوائم والبطاقات) وسهولة استخدامه، مما يجعله قابلاً للتطبيق على أي شيء تقريبًا تحتاج فيه إلى تنظيم المعلومات.

5. Notion (الأفضل لتنظيم المشاريع بمرونة ومشاركة المعرفة المنظمة في مساحة عمل واحدة)

عبر Notion

ينظم Notion المشاريع كقواعد بيانات منظمة، مما يعني أنك لست مقيدًا بقوائم المهام الأساسية. يمكنك تسجيل التفاصيل مثل المهام والمسؤولين والحالات ومواعيد الاستحقاق والعلامات والتفاصيل الداعمة في مكان واحد، مع ربط البيانات ذات الصلة لتجنب العزلة.

قم بتنفيذ الأعمال اليومية من خلال قوائم مراجعة بسيطة، ثم انتقل إلى الجدول الزمني عندما تحتاج إلى فهم تسلسل المشاريع. وهذا يسهل تحديد التبعيات وتعديل المواعيد النهائية دون تكرار الخطط أو إعادة إنشاء طرق العرض.

توفر المنصة أيضًا وكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع مهام صيانة المشاريع المتكررة. وبمجرد تهيئتهم، يمكنهم الإجابة على الأسئلة الشائعة أو التعامل مع المتابعات الروتينية، مما يسمح باستمرار العمل دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر.

يوفر لك "Enterprise Search" مكانًا واحدًا للبحث عن الإجابات. فهو يبحث عبر Notion والأدوات المرتبطة به، ويعرض نتائج من مصادر معتمدة مع السياق والمراجع، مما يساعدك في العثور على معلومات موثوقة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

أفضل ميزات Notion

قم بتصفية المعلومات وفرزها للتركيز على المهام الموكلة إليك أو التفاصيل الدقيقة التي تحتاجها في أي لحظة

تحكم في الرؤية والتحرير من خلال أذونات دقيقة تمنح تلقائيًا حق الوصول المناسب للأشخاص المناسبين

سجل الاجتماعات التي لا تنتهي تلقائيًا واحصل على ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وملخصات قابلة للتنفيذ وجاهزة للاستخدام داخل مساحة العمل الخاصة بك

قيود Notion

يفتقر Notion إلى ميزات إدارة المشاريع الأكثر تعمقًا، مثل تتبع الوقت المدمج

أسعار Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.6/5 (أكثر من 10,210 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,680 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Notion؟

وفقًا لمراجع في Capterra:

الواجهة بسيطة وحديثة وسهلة الاستخدام. حتى المستخدمون الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا يمكنهم فهم كيفية إنشاء الصفحات وتنظيم المعلومات بسرعة. تعمل كتل السحب والإفلات والقوالب والاختصارات على جعل العمل أسرع وأكثر تنظيماً.

6. Basecamp (الأفضل للتواصل المباشر بشأن المشاريع والوضوح دون سير عمل معقد)

عبر Basecamp

بالنسبة للفرق متوسطة الحجم التي ترغب في أن يكون العمل بسيطًا وسهل الإدارة، يُعد Basecamp خيارًا جيدًا. عند فتح التطبيق، تعرض الشاشة الرئيسية مشاريعك وجدولك الزمني ومهامك والأحداث القادمة في عرض واحد واضح.

إذا كنت بحاجة إلى تتبع الوقت لأغراض الفوترة أو فهم كيفية توزيع الجهد، فإن الأداة توفر "Timesheet" كملحق. تتيح لك هذه الأداة تسجيل الوقت الذي تقضيه في المهام والوثائق لتحسين إدارة الوقت.

كما أنك لا تحتاج إلى تقارير معقدة لمعرفة الوضع الحالي. تمنحك Lineup و Mission Control و Hill Charts فكرة واضحة عن التقدم المحرز دون إرباكك بالبيانات. تجمع قائمة Hey ما يحتاج إلى اهتمامك، وتوفر Pings مساحة نظيفة للتواصل السريع ذهابًا وإيابًا عندما يكون هناك شيء ما يحتاج إلى معالجة.

أفضل ميزات Basecamp

أعد استخدام قوالب المشاريع للأعمال المتكررة مع اختيار ما يمكن للعملاء رؤيته وما يظل خاصًا

قم بجدولة الأحداث بسلاسة أكبر من خلال الوصول إلى مكالمات الفيديو بنقرة واحدة ودعم اللغة اليومية

راجع جميع الأعمال غير المخصصة عبر المشاريع في تقرير واحد حتى تتمكن من تخصيص المهام وتحديد المواعيد النهائية قبل أن يفوتك أي شيء

قيود Basecamp

نظام المهام بسيط، مما قد يشكل عائقًا إذا كنت بحاجة إلى سير عمل أكثر تقدمًا، أو حالات مخصصة، أو تبعيات، أو إعداد تقارير

قد تكون الإشعارات مربكة أو من السهل تفويتها بسبب محدودية التحكم

أسعار Basecamp

مجانًا

بالإضافة إلى: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5,440 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Basecamp؟

يشارك أحد مستخدمي G2 تجربته:

تعد بساطة Basecamp ميزة رئيسية بالنسبة لي. توفر لوحات معلومات المشاريع الخاصة به رؤية واضحة للأولويات والعوائق والمسؤوليات، مما يقلل من الضوضاء التي غالبًا ما تبطئ عملية اتخاذ القرار. يعجبني أن كل مشروع يحتوي على أدوات مدمجة مثل لوحة الرسائل والمهام والمستندات والملفات، لذا لا أضطر إلى البحث عن التحديثات عبر العديد من المنصات الأخرى.

7. Smartsheet (الأفضل لإدارة المشاريع بنمط جداول البيانات مع الأتمتة والرؤى المستندة إلى البيانات)

عبر Smartsheet

Smartsheet هي منصة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وإدارة العمل المنظمة. ستحصل على مكان مركزي لتخطيط وإدارة العمل دون الحاجة إلى تعلم واجهة جديدة تمامًا.

توفر لك المنصة صيغًا قوية لأتمتة الحسابات وربط البيانات عبر المشاريع، مع ظهور التحديثات في الوقت الفعلي. كما تسهل عملية جمع البيانات من خلال نماذج تحمل العلامة التجارية وقابلة للتخصيص تساعدك على تسجيل معلومات متسقة للطلبات أو التعليقات.

يضيف Smartsheet AI الذكاء إلى عملك من خلال عرض الرؤى ومساعدتك على فهم البيانات المعقدة دون الحاجة إلى مهارات متقدمة. وهذا يقلل من الجهد اليدوي ويدعم اتخاذ قرارات أفضل مع نمو مشاريعك.

أفضل ميزات Smartsheet

تصور الاتجاهات الرئيسية باستخدام مخططات قابلة للتخصيص مثل عرض التقدم (burndown) وعرض السلاسل الزمنية التي تسهل تفسير البيانات

أتمتة سير عمل المشاريع المرن من خلال إجراءات وشروط متعددة عبر أدوات مثل Microsoft Teams و Slack

تحكم في الإشعارات لتسليط الضوء على المهام والموافقات المهمة من خلال التنبيهات داخل التطبيق والتحديثات عبر البريد الإلكتروني

قيود Smartsheet

تفتقر لوحات معلومات Smartsheet إلى خيارات التعمق والتصفية، كما تبدو العروض المرئية محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

أسعار Smartsheet

تجربة مجانية

Pro: 12 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 21,420 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,470 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Smartsheet؟

تقول مراجعة Capterra:

يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تجمع بين المظهر المألوف لجداول البيانات وميزات إدارة المشاريع القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات التعاون القوية التي يوفرها، مثل التحديثات في الوقت الفعلي وإضافة التعليقات ومشاركة الملفات، تسهل على الفرق العمل معًا بكفاءة.

8. Airtable (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدرجة عالية والمبني على بيانات منظمة دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Airtable

يعتمد العمل في Airtable على حقول منظمة مثل القوائم المنسدلة والمرفقات والتواريخ والسجلات المرتبطة. يمكنك ربط الجداول بحيث تظل المشاريع والأصول مرتبطة ببعضها البعض، مما يساعدك على إدارة سير العمل المخصص دون الاعتماد على التعليمات البرمجية أو الملفات المنفصلة.

تتمتع بمرونة في طريقة عرض تلك البيانات واستخدامها. يمكنك التبديل بين طرق العرض الشبكية، والكانبان، والتقويم، والخط الزمني، حتى تتمكن الفرق الإبداعية من العمل على نفس البيانات بالصيغ التي تناسبها. ثم تقوم الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة وعمليات الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية بتشغيل سير العمل تلقائيًا، وتحويل بيانات المشروع إلى ملخصات واضحة ورؤى منظمة.

أفضل ميزات Airtable

قم بإنشاء واجهات تشبه التطبيقات لقادة الفرق حتى يروا فقط الحقول والإجراءات ذات الصلة بعملهم دون تغيير البيانات الأساسية

قم بإنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسرعة باستخدام Omni لإنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال المحادثة الطبيعية واستخلاص الرؤى من بياناتك والويب

قم بتصور المقاييس الرئيسية باستخدام الإضافات من خلال إنشاء لوحات معلومات ومخططات وتقارير تتوافق مع احتياجات قادة فريقك في مجال إعداد التقارير

قيود Airtable

تفتقر طريقة عرض القائمة إلى خيار لتثبيت الحقل الأساسي، ولا توجد طريقة سهلة لتنزيل الصور بشكل جماعي

قد يكون التعامل مع الصيغ أمرًا مربكًا، حيث لا يكون من الواضح دائمًا أي نوع ينطبق في كل حالة

أسعار Airtable

مجانًا

Team: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

نطاق المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 3,180 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Airtable؟

إليك مراجعة من Reddit:

أحب حقيقة أنه يمكنني إضافة أي ميزة أريدها تقريبًا في اللحظة التي أدرك فيها أنني أريدها. إنه مثالي لمن يريد حلاً مخصصًا بالكامل ومصممًا حسب احتياجاته ويستمتع بتنفيذه بنفسه.

9. Teamwork (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على العملاء مع تتبع الوقت المدمج وإمكانية الاطلاع على الفواتير)

عبر Teamwork

غالبًا ما يكون من الصعب على المستخدمين غير التقنيين العثور على طريقة بسيطة للتحقق من التقدم المحرز واستخدام الوقت، حيث يتعين عليهم الاعتماد على أدوات متعددة وتعلم سير عمل مختلف للبقاء على اطلاع.

يعالج Teamwork هذه المشكلة من خلال ربط التعاون وتتبع الوقت مباشرةً بالعمل اليومي. يمكنك منح العملاء حق الوصول إلى مشاريع محددة حتى يتمكنوا من عرض تحديثات الحالة والنتائج المنجزة في مكان واحد.

وفي الوقت نفسه، يقوم فريقك بتسجيل الوقت المخصص للمهام مباشرةً، مما يحافظ على دقة بيانات الوقت وربطها بالعمل الفعلي بدلاً من أدوات منفصلة أو تقارير يدوية.

كما أنه يجعل فهم حجم العمل وحالة المشروع أسهل دون الحاجة إلى إدخال مفاهيم تخطيط معقدة. اطلع بسرعة على توفر أعضاء الفريق لتحديد حالات التحميل الزائد، وقارن بين الوقت المقدر والوقت الفعلي للتحقق مما إذا كانت المشاريع لا تزال ضمن النطاق المحدد.

أفضل ميزات Teamwork

أرسل الوقت المسجل مباشرةً إلى سير عمل الفوترة وامنح فرق الخدمة رؤية مالية دون الحاجة إلى اعتماد نظام مالي جديد

نظم العمل حول النتائج القابلة للقياس أو المراحل الرئيسية لمنع الفرق العاملة عن بُعد من إغفال الهدف الأكبر

احفظ قوالب المشاريع الكاملة وقم بتطبيقها لتوحيد عملية التسليم دون الحاجة إلى إعادة إنشاء مهام العمل للأعمال المتكررة أو المماثلة

قيود العمل الجماعي

قد يكون من الصعب العثور على الميزات الرئيسية، وقد تبدو واجهة المستخدم قديمة وغير بديهية

يمكن أن تتراكم الإشعارات بسرعة مع خيارات تخصيص محدودة

أسعار Teamwork

مجانًا

Deliver: 13.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

النطاق: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teamwork

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Teamwork؟

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2 عن هذه الأداة:

أحب الطريقة التي يساعد بها Teamwork.com في مراجعة جميع المهام، وتتبعها واحدة تلو الأخرى، وتوزيعها على مطورين أو أعضاء فريق محددين. كما يعجبني سهولة إعداده. ما عليك سوى تسجيل الدخول والبدء في العمل على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامله مع Slack مفيد جدًا لنا، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة.

10. Wrike (الأفضل لإدارة الأعمال الإبداعية والتشغيلية مع التعاون والموافقات في سياق العمل)

عبر Wrike

إذا كنت تدير أعمالًا إبداعية أو تشغيلية، فإن Wrike يدعم إدارة المشاريع والتعاون السياقي دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

يوفر عرضًا مرئيًا لأعباء العمل يوضح قدرة الفريق في مخططات واضحة وسهلة القراءة، مما يسهل فهم من يعاني من عبء عمل زائد وأين يلزم إجراء تعديلات.

توفر المنصة أيضًا إمكانيات تعاون محسّنة مرتبطة مباشرةً بالعمل نفسه. يمكنك مراجعة الصور والملفات الأخرى داخل المهام وترك تعليقات أو ملاحظات على أقسام محددة تحتاج إلى الاهتمام.

بفضل دعم Wrike Whiteboard للتخطيط المرئي ومساعدة Wrike Copilot في كتابة الأوصاف والملخصات، يمكنك تبادل الأفكار وإدارة التحديثات الروتينية دون الاعتماد على أدوات إضافية.

أفضل ميزات Wrike

قم بإنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كتابة أكواد برمجية لمراقبة المخاطر وتخصيص الموارد تلقائيًا وتقليل الحاجة إلى التنسيق اليدوي

تتبع وإدارة عمليات الموافقة على المستندات في مكان واحد لتحديد الإجراءات المعلقة مبكرًا وتجنب التأخيرات المتعلقة بالموافقة

استخدم أدوات تحليل وتقارير ذكاء الأعمال المتقدمة لتحويل بيانات المشروع إلى رؤى واضحة تدعم اتخاذ قرارات أفضل

قيود Wrike

تتطلب المنصة فترة للتعلم، خاصة عند العمل مع الميزات الأكثر تقدمًا مثل الأتمتة والحقول المخصصة

تتطلب بعض الإجراءات على المنصة عددًا من النقرات أكبر من المتوقع، وقد يكون البحث عن العناصر القديمة بطيئًا

أسعار Wrike

مجانًا

Team: 10 دولارات للمستخدم شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Pinnacle: أسعار مخصصة

Apex: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,870 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Wrike؟

تقول مراجعة Capterra:

يعجبني تصميم المنتج ومظهره العام وتجربة المستخدم. أعتقد أن التكامل مع Microsoft Teams وأنظمة الإشعارات يعمل بشكل جيد للغاية. أستمتع بمختلف طرق العرض، وأعتقد أن مخطط غانت هو أحد أفضل إصدارات طريقة العرض هذه من Wrike. يعمل التقويم بشكل جيد للغاية وهو أكثر تكاملاً من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

يجب أن توفر أفضل برامج إدارة المشاريع للمستخدمين غير التقنيين الوضوح في العمل اليومي. لكن معظم الأدوات إما تفتقر إلى الهيكل الكافي لتظل موثوقة أو تصبح مربكة مع نمو المشاريع.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال التخلص من التعقيدات مع توفير الهيكل اللازم لإدارة العمل الفعلي. توجد المهام والمستندات والدردشة ولوحات المعلومات والنماذج واللوحات البيضاء جميعها في مساحة عمل واحدة متصلة، بحيث لا ينفصل التخطيط عن التنفيذ أبدًا.

علاوة على ذلك، يضيف ClickUp Brain ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا يجيب على الأسئلة ويحدد الخطوات التالية بناءً على عملك الفعلي.

