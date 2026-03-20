أظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن 51% من المشاركين في الاستطلاع من المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أفادوا بأن شركاتهم قد واجهت بالفعل نتيجة سلبية واحدة على الأقل جراء استخدامه، وأفاد ما يقرب من ثلثهم بوجود عواقب مرتبطة بعدم دقة الذكاء الاصطناعي. وهذا يجعل نقطة التسليم أكثر أهمية بكثير.

وذلك لأن الجزء الصعب نادرًا ما يكون بناء سير العمل نفسه. بل يكمن في تحديد أين يجب أن يتدخل الحكم البشري، وما هو السياق الذي يجب أن يرافق عملية التسليم، وكيفية الحفاظ على استمرار العملية دون إحداث تأخير.

في هذا المنشور، سنلقي نظرة على 10 قوالب مجانية لسير العمل الذي يشمل تدخل الإنسان، وما الذي تساعدك كل منها على تنظيمه، وكيفية اختيار الإعداد المناسب لفريقك.

نظرة عامة على أفضل قوالب سير العمل التي تشمل تدخل بشري

ما هو سير العمل الذي يشمل تدخل الإنسان؟

سير العمل الذي يشمل تدخل الإنسان هو عملية يقوم فيها النظام الآلي أو الذكاء الاصطناعي بجزء من العمل، ولكن يتدخل الإنسان في اللحظات المهمة لمراجعة أو الموافقة أو التصحيح أو توجيه الخطوة التالية. بعبارة أخرى، لا يعمل النظام بالكامل على الوضع التلقائي، بل يتوقف مؤقتًا ليتيح الفرصة للحكم البشري عندما تكون الدقة أو السلامة أو الجودة أو المساءلة أمورًا مهمة.

في الممارسة العملية، يبدو ذلك عادةً كما يلي:

يستمر سير العمل بناءً على هذا القرار

يقوم النظام بإنشاء ناتج أو إجراء موصى به

يقوم شخص ما بمراجعتها أو تعديلها أو الموافقة عليها أو رفضها

📌 تشمل السيناريوهات الشائعة لـ HITL ما يلي: تصعيد شكاوى العملاء: يتولى الروبوت معالجة استفسارات الدعم من المستوى الأول، بينما يتدخل موظف بشري في الحالات المعقدة أو الحساسة

مراجعة المحتوى: يقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة المسودة، ثم يقوم شخص بمراجعتها والموافقة عليها قبل النشر

ضمان الجودة: تقوم الأتمتة بتمييز العيوب المحتملة، ويقوم الإنسان بتأكيدها أو تجاوزها

الموافقة على النفقات: يقوم النظام تلقائيًا بتوجيه الطلبات التي تتجاوز حدًا معينًا إلى المدير للمراجعة

10 قوالب لسير العمل الذي يشمل تدخل الإنسان لفريقك

تغطي قوالب سير العمل هذه التي تتضمن تدخلًا بشريًا مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام — بدءًا من مراقبة الجودة ومراجعات التصميم وصولاً إلى تدقيق العمليات وتقويمات المحتوى. كل قالب مجاني وقابل للتخصيص ومصمم لمساعدتك على إدراج نقاط تفتيش بشرية في الأماكن التي يحتاجها سير العمل بالضبط.

نظرًا لوجودها جميعًا داخل ClickUp، يمكنك ربطها بعمليات أتمتة قوية والذكاء الاصطناعي لتنسيق سير العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.

دعونا نلقي نظرة:

1. نموذج قائمة مراجعة مراقبة الجودة من ClickUp

احصل على القالب المجاني افحص مخرجات الذكاء الاصطناعي واتخذ قرارات القبول أو إعادة العمل باستخدام نموذج قائمة مراجعة الجودة من ClickUp

عندما يقوم الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة أو أي نظام أولي بإجراء المعالجة الأولية، يوفر نموذج قائمة مراجعة الجودة في ClickUp للمراجعين البشريين مكانًا لفحص النتائج. علاوة على ذلك، يمكنهم تصنيف المشكلة وتسجيل الملاحظات وتحديد ما إذا كانت قد اجتازت المراجعة أم تحتاج إلى موافقة أخرى أم يجب الإبلاغ عنها لاتخاذ إجراءات إضافية.

يكون هذا مفيدًا عندما يحتوي مشروع واحد على العديد من نقاط المراجعة، ويحتاج كل منها إلى قرار تقديري خاص به. يمكنك تتبع عناصر قائمة المراجعة ضمن مشروع رئيسي، ومراقبة التقدم على مستوى العنصر والمشروع، وإبقاء القرار النهائي مرفقًا بالمشكلة قيد المراجعة.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

المراجعة حسب درجة الخطورة: قم بتصنيف المشكلات على أنها "حرجة" أو "كبيرة" أو "بسيطة" لتمييز ما يحتاج إلى تدخل بشري فوري عما يمكن تأجيله

مسار موافقة واضح: استخدم استخدم حالات ClickUp المخصصة مثل "في انتظار الموافقة" و"تمت الموافقة" و"موافقة جديدة" لإبقاء مراحل المراجعة مرئية بدءًا من الفحص وحتى التوقيع

سجل المراجعة المدمج: قم بتسجيل التقدم المحرز وتواريخ الموافقة والملاحظات والنتائج في نفس قائمة المراجعة، مما يجعل المتابعة والمساءلة أسهل بكثير

✅ مثالي لـ: مسؤولي ضمان الجودة وفرق العمليات الذين يراجعون النتائج التي تم تحديدها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل الموافقة النهائية أو الإصدار.

🧠 حقيقة ممتعة: قامت شركة DeepMind بتطوير وكيل ذكاء اصطناعي تفوق على المستوى البشري الأساسي في جميع ألعاب Atari 2600 البالغ عددها 57 لعبة. نعم، جميع الألعاب الـ57. أُطلق عليه اسم Agent57، وهو اسم يجمع بطريقة ما بين الطابع التقني للغاية والطابع الأساسي لألعاب الأركيد.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برمجيات ضمان الجودة لاختبار البرمجيات

2. نموذج مراجعة التصميم في ClickUp

احصل على القالب المجاني قم بتوجيه أصول التصميم عبر الملاحظات والمراجعات والموافقات في مكان واحد باستخدام نموذج مراجعة التصميم من ClickUp

غالبًا ما تواجه الفرق الإبداعية صعوبة في تتبع التعليقات التي تضيع في رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل المحادثات على Slack، مما يؤدي إلى دورات مراجعة مربكة وتأخير في الموافقات. يوجه نموذج مراجعة التصميم من ClickUp أصول التصميم عبر مراحل منظمة للتعليقات والموافقة، تغطي المراجعة الأولية وطلبات التعديل والموافقة النهائية في مكان واحد.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

مراجعة منظمة: احتفظ بالمراجعة الموجزة والحالة والهدف ورابط المسودة وسياق المهمة في احتفظ بالمراجعة الموجزة والحالة والهدف ورابط المسودة وسياق المهمة في مستند ClickUp واحد، بحيث يعمل الجميع انطلاقًا من نفس النقطة المرجعية

تحديد مسؤولية التعليقات بوضوح: قم بتعيين تعليقات محددة للمصمم أو المراجع أو المسؤول عن الموافقة المناسب باستخدام ميزة " قم بتعيين تعليقات محددة للمصمم أو المراجع أو المسؤول عن الموافقة المناسب باستخدام ميزة " التعليقات المعينة" في ClickUp

مراحل اتخاذ القرار المرئية: انقل العمل عبر مراحل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"للمراجعة" و"يحتاج إلى مراجعة" و"جاهز"، مع سهولة الاطلاع على حالة المراجعة البشرية في كل خطوة

✅ مثالي لـ: قادة الإبداع وفرق عمليات التصميم الذين يراجعون المسودات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل الموافقة النهائية.

3. نموذج قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم في ClickUp

احصل على القالب المجاني تحقق من صحة المتطلبات وتجربة المستخدم قبل الإطلاق باستخدام نموذج قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم من ClickUp

تعد الاختبارات الآلية رائعة لاكتشاف تراجع جودة الكود، ولكنها لا تستطيع إخبارك ما إذا كانت الميزة الجديدة تبدو مناسبة للمستخدم أم لا. تساعدك نموذج قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم من ClickUp على التحقق مما إذا كان برنامجك يلبي المتطلبات ويوفر تجربة مستخدم جيدة قبل إطلاقه.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

التحقق الذي يركز على العنصر البشري: وفر للمختبرين بيئة منظمة للتأكد من قابلية الاستخدام والحالات الاستثنائية والسلوك في العالم الواقعي التي غالبًا ما تغفلها البرامج النصية الآلية

سجلات اختبار واضحة: تتبع حالات الاختبار والنتائج المتوقعة والنتائج الفعلية ومهام المختبرين والحالة في سير عمل واحد يمكن لفريقك مراجعته بسرعة

تصعيد الأخطاء بشكل أسرع: قم بتوجيه الاختبارات الفاشلة إلى عملية الفرز الهندسي باستخدام قم بتوجيه الاختبارات الفاشلة إلى عملية الفرز الهندسي باستخدام ClickUp Automations ، مما يضمن سلاسة عملية التسليم ويزيل الخطوات اليدوية الإضافية

✅ مثالي لـ: فرق المنتجات التي تجري عمليات فحص القبول النهائية قبل إصدار الميزة.

👀 هل تعلم؟ قال 88% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم استطلاع أجرته شركة PwC إنهم يخططون لزيادة الميزانيات المخصصة للذكاء الاصطناعي بسبب الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

4. نموذج العمليات والإجراءات في ClickUp

احصل على القالب المجاني سجل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) مع المراجعة والموافقات المدمجة باستخدام قالب العمليات والإجراءات في ClickUp

يعد الحفاظ على تحديث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وإتاحتها تحديًا مستمرًا. ولكن مرة أخرى، يمكن أن تؤدي الوثائق القديمة إلى مشكلات في الامتثال أو عدم اتساق العمل!

تساعدك قوالب العمليات والإجراءات في ClickUp على تسجيل إجراءات التشغيل القياسية مع خطوات مراجعة وموافقة مدمجة. بشكل أساسي، تأتي المسودة الأولى من الذكاء الاصطناعي، ثم يتم توجيهها إلى شخص ما مع خطوات موافقة متعددة عبر الأقسام المختلفة. وهذا يضمن أن تكون وثائقك محدثة ودقيقة دائمًا.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

مراحل توثيق واضحة: انقل كل عملية عبر مراحل البحث والتوثيق والموافقة والمراجعة والتشغيل، مع إمكانية رؤية حالة المراجعة في لمحة سريعة

هيكل الموافقة المدمج: قم بتعيين أصحاب المصلحة والموافقين مباشرةً داخل سير العمل، مع الحفاظ على ربط المراجعة البشرية بالعملية المحددة التي يتم توثيقها

التنظيم حسب الأقسام: قم بتجميع الإجراءات حسب الفرق مثل الموارد البشرية والدعم وسلسلة التوريد، مما يجعل إدارة الجهود الكبيرة المتعلقة بالوثائق أسهل

✅ مثالي لـ: مديري العمليات ومسؤولي العمليات الذين يقومون بتوثيق سير العمل الذي يتطلب مراجعة مكثفة قبل نشره عبر الفرق.

🎥 هل أنت مهتم بإنشاء سير عمل خاص بك يعتمد على تدخل الإنسان باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي؟ شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية القيام بذلك.

5. نموذج مخطط تدفق العمليات في ClickUp

احصل على القالب المجاني قم بتخطيط سير العمل ونقاط اتخاذ القرار ونقاط الفحص البشري باستخدام نموذج مخطط تدفق العمليات من ClickUp

عند تصميم سير عمل آلي جديد، قد يكون من الصعب تصور الأماكن التي قد تحدث فيها أخطاء أو التي تتطلب تدخلًا بشريًا. يساعدك نموذج مخطط تدفق العمليات المرئي هذا من ClickUp على تخطيط سير العمل ونقاط اتخاذ القرار وعمليات التسليم، حتى تتمكن من رؤية الأماكن التي يجب إدراج نقاط تفتيش بشرية فيها بوضوح.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تخطيط أفضل للاستثناءات: حدد مسارات الرفض ونقاط التصعيد والمسارات البديلة قبل بدء تشغيل سير العمل، مما يقلل من المفاجآت لاحقًا

رسم خرائط مرئي لسير العمل: قم ببناء العملية بأكملها على قم ببناء العملية بأكملها على ClickUp Whiteboards (لوحة مرئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي) حيث يسهل متابعة كل خطوة وفرع وعملية تسليم

مسارات واضحة قائمة على الأدوار: قم بفصل المسؤوليات بين الفرق أو أصحاب المصلحة، مما يساعدك على معرفة من يتولى مسؤولية كل نقطة تفتيش في سير العمل بالضبط

✅ مثالي لـ: مصممي العمليات الذين يقومون بإنشاء سير عمل يتضمن تدخل بشري مع عدة مراحل للتسليم ونقاط للموافقة.

📮 رؤية ClickUp: يقول 36% من المشاركين في الاستطلاع إن مخاوفهم المتعلقة بالثقة والأمان هي السبب الرئيسي وراء ترددهم في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.

6. نموذج تدقيق وتحسين العمليات في ClickUp

احصل على القالب المجاني قم بمراجعة سير العمل، واكتشف نقاط الاختناق، وتتبع التحسينات باستخدام نموذج مراجعة وتحسين العمليات من ClickUp

غالبًا ما تكون مراجعة سير العمل الحالي للبحث عن نقاط الاختناق عملية يدوية تستغرق وقتًا طويلاً ويتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. لحسن الحظ، يوفر نموذج مراجعة وتحسين العمليات من ClickUp إطارًا عمل لمراجعة عملياتك، وتحديد أوجه القصور، وتتبع إجراءات التحسين.

استخدمها مع لوحات معلومات ClickUp لمراقبة اتجاهات التدقيق والمشكلات المفتوحة ومتابعة التقدم المحرز على مستوى أعلى.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تقييم واضح للتدقيق: قم بتصنيف النتائج على أنها "متوافقة" أو "تحتاج إلى تحسين" وغيرها، لتسهيل قراءة الأولويات

مصنفة حسب مجال التدقيق: راجع المشكلات في مجالات "العملية" و"الموارد" و"الإدارة"، مما يساعد الفرق على تحديد مكان المشكلة الحقيقية

مصممة لمتابعة التنفيذ: قم بتعيين مسؤول عن كل نتيجة وتاريخ استحقاق باستخدام قم بتعيين مسؤول عن كل نتيجة وتاريخ استحقاق باستخدام مهام ClickUp، مع ربط أعمال التحسين بالتدقيق الأصلي

✅ مثالي لـ: مديري ضمان الجودة وفرق العمليات الذين يراجعون سير العمل الذي تم فحصه يدويًا ويتتبعون الإجراءات التصحيحية بعد عمليات التدقيق.

7. قالب ClickUp لإنشاء العمليات بكفاءة

احصل على القالب المجاني صمم عمليات جديدة ذات أدوار وتبعيات ومراحل موافقة واضحة باستخدام قالب ClickUp لإنشاء العمليات بكفاءة

إن تصميم عملية جديدة من الصفر دون إطار عمل واضح يؤدي حتمًا إلى عدم وضوح الأدوار وفوضى في التنفيذ. لكن الأمر يختلف مع قالب ClickUp لإنشاء العمليات بكفاءة. فهو يرشدك خلال تصميم العمليات الجديدة، ويحدد جميع الخطوات والأدوار والتبعيات ومراحل الموافقة الضرورية قبل بدء التشغيل.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

التخطيط متعدد العروض: قم بالتبديل بين قم بالتبديل بين عروض ClickUp مثل "نظرة عامة على العملية" و"مخطط جانت" و"مخطط SIPOC" و"خريطة العملية"، مع تبلور سير العمل

تخطيط واضح للتبعيات: استخدم " استخدم " تبعيات المهام" في ClickUp لإظهار الخطوات التي تعوقها الأعمال السابقة والحفاظ على تسلسل التنفيذ كما هو

مسودات أولية أقوى: استخدم استخدم ClickUp Brain لإنشاء خطوات العملية الأولية، وصقل الأوصاف، وتحويل الملاحظات الأولية إلى مخطط أولي أكثر قابلية للاستخدام

✅ مثالي لـ: مسؤولي العمليات الذين يصممون سير عمل جديدًا قبل تسليمه للتنفيذ.

8. نموذج تكامل برامج ClickUp

احصل على القالب المجاني قم بتركيز المتطلبات وإنشاء المهام والاختبارات والموافقات على بدء التشغيل باستخدام نموذج تكامل البرامج من ClickUp

تتطلب إدارة مشروع تكامل البرمجيات متابعة المتطلبات الفنية ومهام التطوير وموافقات أصحاب المصلحة، وغالبًا ما يتم ذلك عبر أدوات متعددة. يعمل نموذج تكامل البرمجيات من ClickUp على توحيد العملية بأكملها، بدءًا من تتبع المتطلبات والتطوير وصولاً إلى إدارة الاختبارات وموافقات بدء التشغيل.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

نقاط مراجعة بشرية واضحة: استخدم حالات مثل "يحتاج إلى مدخلات" لتحديد النقاط الدقيقة التي يحتاج فيها الشخص إلى مراجعة الخطوة التالية أو تأكيدها أو الموافقة عليها

رؤية العمليات حسب نوع التكامل: احرص على فصل سير عمل البيانات والنظام والعمليات، مما يسهل توجيه المشكلة المناسبة إلى الفريق المناسب

تتبع عملية التسليم خطوة بخطوة: قم بتسجيل المهام المتسلسلة مثل اختيار المورد وتأكيد الشراء وطلبات الدفع في قائمة واحدة بدلاً من توزيعها عبر أدوات مختلفة

✅ مثالي لـ: مديري التنفيذ الذين يقومون بإنشاء سير عمل للتكامل يتضمن خطوات الموافقة وفحوصات الاستثناءات وعمليات التسليم بين الفرق.

9. أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب ClickUp

احصل على القالب المجاني أنشئ سير عمل للبريد الإلكتروني مع نقاط مراجعة بشرية واضحة باستخدام قالب "أتمتة البريد الإلكتروني مع ClickUp"

يساعدك قالب " أتمتة البريد الإلكتروني مع ClickUp " على إنشاء سير عمل للبريد الإلكتروني لا يزال يحتوي على نقاط مراجعة بشرية واضحة. استخدمه لتوثيق ما الذي يؤدي إلى إرسال البريد الإلكتروني، والبيانات التي يتم استدعاؤها، والوقت المحدد الذي يجب على زميل الفريق المراجعة أو الموافقة أو تولي المسؤولية قبل إرسال أي معلومات حساسة.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

بوابات المراجعة مدمجة: أضف خطوات واضحة للموافقة (النص، المستلمون، التوقيت) قبل تشغيل الأتمتة

تحديد كيفية التعامل مع الاستثناءات: حدد بوضوح ما يحدث عندما يرد العميل، أو يبدو إرسال النموذج محفوفًا بالمخاطر، أو يحتاج الطلب إلى تصعيد

قائمة مراجعة الإعداد القابلة للتكرار: سجل خطوات الإنشاء بدقة (المحفزات، الشروط، الحقول المتغيرة)، حتى يتمكن زملاؤك في الفريق من إعادة إنشاء الأتمتة بشكل متسق

✅ مثالي لـ: مديري عمليات نجاح العملاء الذين يقومون بإعداد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسجيل والتجديد والتي تتطلب موافقات ومسارات متابعة يدوية.

📚 اقرأ أيضًا: كيف يغير الذكاء الاصطناعي مجال الامتثال والتدقيق

10. نموذج تقويم التحرير في ClickUp

احصل على القالب المجاني قم بتشغيل المحتوى مع مراحل المراجعة وتقويم النشر باستخدام قالب تقويم التحرير من ClickUp

يعد الذكاء الاصطناعي رائعًا لتوليد أفكار المحتوى أو المسودات الأولى، ولكن المحررين لديك يوفرون اللمسة البشرية الحاسمة، حيث يقومون بمراجعة الجودة والموافقة على النسخ النهائية وجدولة المحتوى ليتوافق مع استراتيجية علامتك التجارية. يتضمن نموذج تقويم التحرير في ClickUp مراحل مسار المحتوى (الفكرة → المسودة → المراجعة → النشر)، وحقول المكلفين، وتواريخ الاستحقاق، وتقويم النشر.

لماذا ستعجبك هذه القالب:

تدفق التحرير القائم على الحالة: انقل كل مادة عبر مراحل مثل "المهام المطلوبة" و"البحث" و"في المسودة" لإبراز عمليات التسليم من الذكاء الاصطناعي إلى الإنسان

بيانات تعريف المحتوى المدمجة: احتفظ بتواريخ النشر والقنوات وأنواع المحتوى والكتاب والمحررين والكلمات المفتاحية المرتبطة بكل عنصر من أجل احتفظ بتواريخ النشر والقنوات وأنواع المحتوى والكتاب والمحررين والكلمات المفتاحية المرتبطة بكل عنصر من أجل مراجعات أكثر دقة

إشراف واضح على النشر: تتبع ما يتم بحثه وصياغته وتحريره ووضعه في قائمة الانتظار للنشر في عرض مشترك واحد

✅ مثالي لـ: مديري عمليات المحتوى الذين يديرون سير عمل تحريري متعدد القنوات مع صياغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة تحريرية بشرية.

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب تقويم شهرية مجانية لتنظيم وقتك

كيفية إنشاء سير عمل يدمج العنصر البشري في ClickUp

إذن، كيف يمكنك فعليًا إنشاء سير عمل يشتمل على تدخل بشري في ClickUp؟

دعونا نلقي نظرة:

رسم خريطة لسير العمل: ابدأ بتحديد أجزاء العملية التي يمكن أتمتتها وتلك التي تتطلب تدخلًا بشريًا للموافقة أو المراجعة أو التصعيد. إعداد مراحل المهام: استخدم استخدم "الحالات المخصصة" في ClickUp لإنشاء مسار عمل مرئي يعكس كل مرحلة من مراحل سير العمل، بدءًا من الخطوات الآلية وصولًا إلى مراحل المراجعة البشرية مثل "يحتاج إلى موافقة" أو "مطلوب إجراء تعديلات" أضف بوابات الموافقة: أنشئ أتمتات ClickUp التي توقف سير العمل في اللحظات الحرجة. على سبيل المثال، عندما تتغير حالة المهمة إلى "تحتاج إلى مراجعة"، يمكن للأتمتة أن تخصصها تلقائيًا إلى صاحب المصلحة المناسب ربط ClickUp Brain: دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الشاقة المتمثلة في صياغة المسودات أو تلخيصها أو تصنيفها. ثم استخدم الأتمتة لتوجيه النتائج التي أنشأها الذكاء الاصطناعي إلى شخص ما لاتخاذ القرار النهائي التتبع والتكرار: استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على عرض في الوقت الفعلي لسير عمل HITL الخاص بك. راقب الاختناقات، وتابع أوقات الموافقة، واطلع على عدد الاستثناءات التي يتم التعامل معها حتى تتمكن من إجراء تعديلات استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على عرض في الوقت الفعلي لسير عمل HITL الخاص بك. راقب الاختناقات، وتابع أوقات الموافقة، واطلع على عدد الاستثناءات التي يتم التعامل معها حتى تتمكن من إجراء تعديلات لتحسين العملية مع نضوجها

أدرج نقاط تفتيش بشرية في سير العمل باستخدام ClickUp

يعمل سير العمل الذي يشمل تدخل الإنسان لأنه يضيف عنصر التقدير في الأماكن الأكثر أهمية.

لكن ذلك لا ينجح إلا عندما تكون العملية واضحة وسهلة التنفيذ.

يساعدك ClickUp على أخذ قالب وتحويله إلى نظام تشغيل حقيقي. يمكنك توثيق سير العمل، وتعيين نقاط المراجعة، وأتمتة الخطوات الروتينية، وإبقاء كل عملية تسليم مرئية في مكان واحد. مع وجود الذكاء الاصطناعي في مساحة العمل، يمكنك أيضًا تلخيص السياق، وإعداد الموافقات، والتحرك بشكل أسرع دون فقدان العنصر البشري.

جرب ClickUp اليوم مجانًا!

الأسئلة الشائعة

يتمثل الاختلاف الرئيسي في مشاركة الإنسان. تحافظ سير العمل HITL (التي يشترك فيها الإنسان) على مشاركة الأشخاص في النقاط الرئيسية لمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي أو الموافقة عليها أو تصحيحها أو رفعها إلى مستوى أعلى، مما يجعلها أكثر ملاءمة للأعمال عالية المخاطر أو الدقيقة. تتيح سير العمل المؤتمتة بالكامل للنظام إكمال المهام من البداية إلى النهاية دون تدخل بشري، وهو أسرع ولكنه الأنسب للعمليات منخفضة المخاطر والقائمة على القواعد.

يجب عليك استخدام سير عمل HITL لأي عملية تنطوي على تقدير إبداعي، أو مراجعات الامتثال، أو معالجة الاستثناءات، أو القرارات ذات المخاطر العالية حيث يكون السياق حاسمًا وتكون الأتمتة وحدها محفوفة بالمخاطر.

نعم، يمكن لـ ClickUp Brain دعم سير العمل الذي يشمل تدخل بشري. يمكن لـ Brain إنشاء عمليات أتمتة بلغة إنجليزية بسيطة، بينما تتيح ميزات الموافقة والأتمتة في ClickUp للفرق إيقاف العمل مؤقتًا للمراجعة، وتوجيه المهام إلى المسؤول المناسب عن الموافقة، وطلب الموافقة قبل المضي قدمًا إلى الخطوة التالية. وهذا يعني أن Brain يمكنه المساعدة في إنشاء الإجراءات أو تلخيصها أو تشغيلها، بينما يظل البشر مسيطرين على نقاط المراجعة الرئيسية.