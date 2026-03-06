أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لقيادة المبيعات

مع تطور متطلبات العملاء والمنافسة، يتعرض قادة المبيعات لضغوط أكثر من أي وقت مضى.

أدخل: أدوات المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

من أتمتة إعداد تقارير خط الأنابيب وكشف مخاطر الصفقات إلى تحليل أداء مندوبي المبيعات وتحسين دقة التنبؤات، هذه الأدوات تجعل حياتك أسهل.

فيما يلي، نغطي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة المبيعات، بما في ذلك الميزات الرئيسية والقيود وخطط الأسعار، لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير.

فيما يلي العوامل التي يجب مراعاتها عند مقارنة أدوات المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي:

يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك: يتزامن مع Salesforce أو HubSpot أو نظام التسجيل الخاص بك للحفاظ على دقة بيانات الصفقات والأنشطة

توليد تواصل شديد التخصيص: صياغة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل باستخدام مرحلة الصفقة والتفاعلات السابقة وإشارات المشتري في عملية المبيعات

التعاون بين الوظائف: يسهل التواصل بين فرق المبيعات والتسويق من خلال مزامنة بيانات الحملات ومصادر العملاء المحتملين وإشارات التفاعل مع نشاط خط الأنابيب.

تحديد أولويات الإجراءات عالية القيمة: تقييم العملاء المحتملين والفرص وإبراز أفضل الخطوات التالية بناءً على جودة بيانات الصفقة

أتمتة الاجتماعات والمتابعات: نسخ المكالمات واستخراج بنود العمل وصياغة الملخصات تلقائيًا

توفر رؤى استباقية حول خط الأنابيب: تحدد الصفقات المعرضة للخطر، وتتنبأ بالنتائج، وتنبهك إلى التغييرات في خط الأنابيب في وقت مبكر.

يدعم البحث عن العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة: يوفر مصادر للعملاء المحتملين، ويثري جهات الاتصال، ويطلق حملات التوعية عبر البريد الإلكتروني والهاتف والشبكات الاجتماعية – جميع القنوات التي يستخدمها فريق المبيعات لديك.

الذكاء الاصطناعي السياقي: يفهم مراحل الصفقات، وصحة خط الأنابيب، وبيانات CRM، والمحادثات السابقة، وأنشطة الفريق.

وكلاء الذكاء الاصطناعي: يوفر وكلاء مساعدين للمبيعات يعملون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم متابعة الصفقات المتوقفة، وإعداد مندوبي المبيعات قبل المكالمات، وكشف المخاطر تلقائيًا، والحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج دون الحاجة إلى إشراف يدوي من مندوبي المبيعات.

إذا كنت جديدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات، فإن هذا الفيديو هو دليلك الملائم للمبتدئين مع نصائح وحيل حول كيفية البدء.

إليك لمحة سريعة عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات التي تستحق وقتك 👇

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذكاء السياقي، والأتمتة، ولوحات المعلومات الفرق التي ترغب في تنفيذ مبيعات موحد عبر المهام والصفقات وعمليات التسليم مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات HubSpot Sales Hub نظام CRM موحد، وإعداد اجتماعات بالذكاء الاصطناعي، ودلائل إرشادية، وتوقعات فرق الإيرادات التي تبني نظام تشغيل مبيعات مركزي وشامل مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Salesforce Einstein AI، Agentforce، CRM المؤسسي، رؤى تنبؤية مؤسسات المبيعات التي تحتاج إلى تنبؤات وتحكم عميقين مدعومين بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Clari كشف تسرب الإيرادات، والتنبؤ، وإشارات المشاركة تركز فرق القيادة على وضوح الإيرادات والتنبؤات التي تضع المخاطر في المقام الأول أسعار مخصصة Gong ذكاء المكالمات، تتبع المنهجية، رؤى التدريب فرق المبيعات التي تعطي الأولوية للتدريب والالتزام بالمنهجية وجودة التنفيذ أسعار مخصصة Apollo AI البحث عن العملاء المحتملين، والإثراء، والتسلسل الخارجي، والتحليلات الفرق التي ترغب في إنشاء خط أنابيب خارجي قابل للتكرار والتحكم فيه مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سلس. الذكاء الاصطناعي اكتشاف العملاء المحتملين والتحقق منهم ومزامنة CRM فرق تعمل على توحيد جودة العملاء المحتملين واستهدافهم عبر مندوبي المبيعات مجاني؛ أسعار مخصصة كلاي توحيد البيانات، إشارات النوايا، تحديد أولويات الممثلين فرق GTM التي تحتاج إلى معلومات اتصال موحدة وتحديد الأولويات بناءً على النوايا مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Outreach. io تقييم صحة الصفقات، جداول زمنية للمشاركة، التنبؤات الفرق التي تدير دورات صفقات معقدة وتنفيذًا قائمًا على المشاركة أسعار مخصصة Fireflies. ai تسجيل المكالمات، ضمان الجودة، الملخصات، تحليل المشاعر منظمات المبيعات التي تتطلب ضمان جودة المكالمات ووضوح المحادثات على نطاق واسع مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

دعنا نقرأ المزيد عن أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بأدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة المبيعات:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير عمل المبيعات من البداية إلى النهاية)

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم تجمع المهام وخطوط الإنتاج والتواصل بين أعضاء الفريق وأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

لا داعي للتبديل بين عشرات الأدوات لإدارة التواصل أو تحديث نظام إدارة علاقات العملاء أو التحضير للاجتماعات.

وفي قلب كل ذلك يوجد ClickUp لفرق المبيعات. دعنا نرى كيف يساعدك في إنشاء سير عمل قابل للتطوير في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات.

اكتشف مخاطر الصفقات قبل أن تؤثر على توقعاتك باستخدام ClickUp Brain.

هل تحتاج إلى سياق لبدء يومك؟ ClickUp Brain، المساعد السياقي للذكاء الاصطناعي، يُنشئ ملخصات للمبيعات وتقارير للتوقعات. ستعرف دائمًا حالة الصفقات، والفرص التي تحتاج إلى اهتمام، وكيف يتابع فريقك الأهداف.

يمكنك اكتشاف المخاطر والعقبات والحسابات ذات الأولوية العالية في لمح البصر، مما يتيح لك تركيز جهودك على الأمور الأكثر أهمية.

احصل على ملخصات واتجاهات فورية من ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك ClickUp Brain في المهام التالية:

قم بإنشاء ملخصات فورية لخط الأنابيب والتوقعات

حدد الفرص غير النشطة والمتابعات المتأخرة والثغرات في خط الأنابيب في وقت مبكر حتى تتمكن من التدخل قبل أن تؤثر على الإيرادات.

استخدم ClickUp Brain ككاتب ذكاء اصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ومتابعات الاجتماعات وملخصات الصفقات بناءً على سياق الحساب والتفاعلات السابقة.

🚀 ميزة ClickUp: يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا الكشف عن رؤى من مكالمات المبيعات الخاصة بك عن طريق جعل كل نسخة قابلة للبحث. الحيلة؟ لا تنس دعوة ClickUp AI Notetaker للانضمام إلى مكالماتك وتسجيلها تلقائيًا وتدوينها لك. احصل على نصوص قابلة للبحث باستخدام ClickUp AI Notetaker

قم بتفويض سير العمل المتكرر إلى وكلاء ClickUp

يعمل وكلاء ClickUp كزملاء فريق ذكاء اصطناعي يراقبون مساحة عملك ويتخذون الإجراءات تلقائيًا بناءً على قواعد وسياق محددة مسبقًا.

بدلاً من الاعتماد على مندوبي المبيعات لتذكر كل متابعة أو تحديث أو تسليم، يعمل الوكلاء بشكل مستمر في الخلفية، مما يقلل من الإشراف اليدوي ويحسن سلامة خط الأنابيب. تساعدك وكالات الذكاء الاصطناعي هذه على:

تخصيص العملاء المحتملين الواردين وترتيبهم حسب الأولوية تلقائيًا: قم بتوجيه العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية إلى المسؤول التنفيذي المناسب بناءً على معايير ICP أو المنطقة أو حجم الصفقة.

قم بمتابعة الصفقات المتوقفة: اكتشف حالات عدم النشاط أو المهام الفائتة وقم تلقائيًا بإنشاء تذكيرات أو إخطار أصحاب المصلحة

فرض اتساق خط الأنابيب: تحديث الحالات، ووضع علامات على الصفقات، والحفاظ على سجلات CRM نظيفة دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

إنشاء وتحليل تحديثات الحالة: تجميع التغييرات في الصفقات والتحولات في خط الأنابيب في ملخصات قابلة للمشاركة لمراجعتها من قبل القيادة

اقضِ وقتًا أقل في مراقبة العمليات ووقتًا أطول في دفع استراتيجية الإيرادات باستخدام ClickUp Agents.

📌 مثال: عندما يصل عميل محتمل ذو قيمة عالية يفي بمعايير ICP الخاصة بك من خلال نموذج، تقوم أداة أتمتة المبيعات بتعيينه إلى AE الأقدم لديك، وتضع علامة على الصفقة في مساحة العمل الخاصة بك، وترسل إشعارًا إلى نائب رئيس المبيعات في الدردشة.

اعثر على أي صفقة أو رؤية أو محادثة على الفور باستخدام Enterprise Search

يتيح ClickUp Enterprise Search لقادة المبيعات البحث في مساحة العمل بأكملها والأدوات المتصلة باستخدام اللغة الطبيعية.

بدلاً من البحث يدويًا في سجلات CRM ونصوص المكالمات ومحادثات الدردشة والمستندات، يمكنك طرح سؤال مثل "ما هي الصفقات المؤسسية المعرضة للخطر هذا الربع؟" والحصول على إجابات فورية وغنية بالسياق.

تستخرج المعلومات من مهام ClickUp ووثائق Docs والتعليقات ونصوص المكالمات والأدوات المدمجة لتظهر التحديثات والقرارات وإشارات المشتري التي تحتاجها بالضبط.

ابحث في جميع التطبيقات والأدوات وبيانات مساحة العمل المتصلة للحصول على إجابات سياقية باستخدام Enterprise Search.

تضمن لك طبقة البحث الموحدة هذه الحصول على السياق الكامل دائمًا قبل إجراء التوقعات أو تدريب مندوبي المبيعات أو الدخول في مراجعات الصفقات عالية المخاطر.

تتبع حالة خط الأنابيب وأهداف الإيرادات وتقدم الصفقات في مكان واحد

يوفر نموذج متتبع المبيعات من ClickUp لقادة المبيعات نظامًا مركزيًا لمراقبة الصفقات وأهداف الإيرادات وأداء المنتجات وتقدم المبيعات الشهرية. يساعد هذا النموذج في القضاء على الثغرات في الرؤية ويضمن أنك تعرف دائمًا وضع الإيرادات.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج متتبع المبيعات من ClickUp لتقييم أداء فريقك وإدارة خط أنابيب المبيعات بشكل أفضل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

احصل على لمحة واضحة عن الإيرادات وهوامش الربح والأهداف عبر المنتجات أو الصفقات أو الفترات الزمنية.

تتبع تقدم الصفقات وحالة الأهداف في الوقت الفعلي لتحديد المكاسب والمخاطر في وقت مبكر.

نظم بيانات المبيعات حسب الشهر أو المنتج أو مرحلة خط الأنابيب للحصول على تقارير ومراجعات أسرع.

استبدل جداول البيانات اليدوية بنظام منظم يحافظ على تماسك فريقك في الأداء.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة

أسعار ClickUp

جدول الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,850 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نحن نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (القائمة، اللوحة، التقويم، إلخ) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

2. HubSpot Sales Hub (الأفضل لبناء نظام تشغيل للإيرادات)

عبر HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub هو برنامج إدارة مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إدارة خط أنابيب موحد وقابل للتنبؤ. فهو يجمع العملاء المحتملين والصفقات والمهام والأنشطة في مساحة عمل واحدة، مما يمنحك رؤية في الوقت الفعلي لما يحدث في الفريق.

يمكنك تنسيق تدفقات خارجية متعددة القنوات تجمع بين رسائل البريد الإلكتروني الآلية ومهام LinkedIn وتذكيرات المكالمات. احصل على مساعدة الذكاء الاصطناعي في إعداد الاجتماعات والمتابعة وتدوين الملاحظات، مما يضمن عدم ضياع سياق الصفقات المهمة في صناديق البريد الوارد أو أنظمة إدارة علاقات العملاء.

تساعدك الذكاء الاصطناعي في وضع جدول أعمال يومي لكل مندوب مبيعات وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية إتمام الصفقة. يمكنك أيضًا تحديد الفرص المحفوفة بالمخاطر بسهولة، والتنبؤ بحركة خط الأنابيب، وإنشاء عروض أسعار جاهزة للإرسال.

أفضل ميزات HubSpot Sales Hub

استخدم الذكاء الاصطناعي لإعداد موجزات الاجتماعات ومسودات المتابعة تلقائيًا من سجلات المكالمات وسجل البريد الإلكتروني ومزامنة التقويم مع Google و Office 365.

استخدم تدفقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات وتقييم العملاء المحتملين وتوجيه المحادثات إلى الاجتماعات أو سجلات CRM.

أنشئ أدلة عملية تزود فريقك بأفضل الممارسات والتكتيكات والاستراتيجيات لمراحل مختلفة من عملية البيع باستخدام أدوات الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي للمنصة.

قيود HubSpot Sales Hub

تصبح المنصة أكثر تكلفة مع توسع فريقك، حيث يتم حجب العديد من الإمكانات المتقدمة خلف خطط أعلى مستوى.

أسعار HubSpot Sales Hub

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Sales Hub؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أحب HubSpot Sales Hub أكثر من غيره لسهولة استخدامه ولأن كل شيء مركزي في مكان واحد. فهو يجعل إدارة الصفقات وتتبع الاتصالات وجدولة المتابعات والحفاظ على الرؤية عبر مسار المبيعات أمرًا في غاية البساطة.

3. Salesforce (الأفضل للمعلومات المؤسسية والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Salesforce

باستخدام Einstein، طبقة الذكاء الاصطناعي المدمجة في Salesforce، و Agentforce، أداة إنشاء الوكلاء، يمكنك تضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات مباشرة في التنبؤ وإدارة الصفقات والتنفيذ. فهي تحول بيانات CRM إلى معلومات تشغيلية حية عبر دورة المبيعات بأكملها.

يمكن لفريق المبيعات لديك استخدام Einstein لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وملخصات المكالمات والمتابعات المُثرة بسياق العملاء. يتيح لك البحث في كل محادثة مبيعات باستخدام اللغة الطبيعية ويسلط الضوء على الأنماط، مثل الاعتراضات على الأسعار أو الإشارات التنافسية، عبر خط الأنابيب.

مع Agentforce، يمكنك نشر أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام موضوعات وإجراءات وقوالب محددة مسبقًا لتأهيل العملاء المحتملين وتحديث الفرص.

أفضل ميزات Salesforce

أضف كلمات رئيسية فريدة لكي يحددها Einstein أثناء المكالمات، مثل منتجات المنافسين أو الميزات أو أي إشارات مهمة لإبرام الصفقات.

قم بتشغيل التنبيهات عندما يغير أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في حساب مستهدف وظيفته أو عندما يذكر التقرير المالي للشركة مشكلة تعمل أداتك على حلها.

تتبع تقدم الصفقات، والاتجاهات من خلال رؤى الصوت والفيديو، والسياق من رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، مع تقارير مخصصة.

قيود Salesforce

قد يبدو نطاق الميزات وخيارات التكوين مربكًا، وغالبًا ما يتطلب الإعداد الأولي خبرة فنية.

أسعار Salesforce

Einstein: أسعار مخصصة

رصيد Flex: 500 دولار لكل 100 رصيد

المحادثات: 2 دولار لكل محادثة

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4. 4/5 (93,100+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يوفر Salesforce Agentforce منصة قوية ومرنة تعمل على تبسيط التفاعلات مع العملاء وأتمتة المهام المتكررة. يعجبني حقًا كيف يتكامل بسلاسة مع Salesforce CRM، مما يسهل إدارة العملاء المحتملين والحالات واستفسارات العملاء في مكان واحد.

📮 ClickUp Insight: عندما سُئل المشاركون عن السبب الذي يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدين حقًا، لم تكن السرعة أو القوة هي الإجابة الأكثر شيوعًا. قال ما يقرب من 40٪ من المشاركين إنهم بحاجة إلى وكيل يفهم سياق عملهم تمامًا. وهذا أمر منطقي لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي يفشلون عندما لا يفهمون سبب اتخاذ القرارات أو كيفية سير العمل. نظرًا لأن الوكلاء الفائقين يحتفظون بالسياق ويتذكرون القرارات السابقة ويعملون بشكل مستمر، فإنهم قادرون على التصرف بموثوقية أكبر بكثير من الوكلاء الذين يعتمدون على المطالبات. فهم يعملون من خلال سجل حي لمساحة العمل، ويظلون نشطين مع تطور العمل، ويعملون ضمن حدود أذونات واضحة ومسارات تدقيق. عندما تفهم الذكاء الاصطناعي العمل وتنفذه بأمان، ستشعر أخيرًا أنك تعمل مع زميل عمل افتراضي يمكنك الاعتماد عليه بالفعل.

4. Clari (الأفضل لتنسيق الإيرادات والتنبؤ بالمخاطر أولاً)

عبر Clari

Clari هي منصة لتنسيق إيرادات المؤسسات. يمكنك تجميع المواد ذات الصلة بالصفقات في مكان واحد لتبقي الجميع على اطلاع دائم ومتوافقين، مما يتيح تعاونًا وتسليمًا أكثر سلاسة.

يقوم RevAI بمسح سير عملك بالكامل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ودعوات التقويم ورسائل Slack وتحديثات CRM، لمقارنة ما يقوله مندوب المبيعات بما تظهره البيانات.

للحصول على ذكاء المحادثة، لديك Copilot. يقوم بتدوين المحادثات في الوقت الفعلي وإنشاء بطاقات معركة حية تمكّن مندوبي المبيعات من الرد على الاعتراضات وتوجيه المحادثات وإتمام الصفقات بشكل أقوى. تلتقط أداة الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا إشارات المشتري وترسلها مباشرة إلى النظام لتحسين التنبؤات وفحص خط الأنابيب.

تقوم أداة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Groove، بتبسيط عمليات البحث عن العملاء المحتملين والتفاعل معهم والمتابعة من خلال أتمتة سير عمل المبيعات المتكرر. تساعد هذه الأداة مندوبي المبيعات على الحفاظ على اتساق جهودهم في التواصل مع العملاء، بينما تمنح القادة رؤية واضحة للأنشطة والأداء عبر خط الأنابيب.

أفضل ميزات Clari

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسيين الذين يراجعون الفرص باستمرار، ويحددون المخاطر، ويوصون بالخطوات التالية، ويقومون بأتمتة المتابعات لتحسين صحة خط الأنابيب ودقة التوقعات عبر دورة الإيرادات.

اكتب رسائل البريد الإلكتروني الصادرة باستخدام سياق الفرص ودور المشتري وإشارات المشاركة لتخصيص عملية البحث عن العملاء المحتملين بشكل أفضل.

قم بمزامنة تغييرات خط الأنابيب وقم بتقييم الصفقات الملتزم بها وأفضل الصفقات ديناميكيًا باستخدام التعلم الآلي (ML) للتنبؤات في الوقت الفعلي.

قيود Clari

لاحظ بعض المستخدمين أن العثور على الصفقات من الأرباع السابقة أو مراجعة الأداء عبر الفترات السابقة قد يتطلب جهدًا إضافيًا.

أسعار Clari

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clari

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clari؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد كان استخدام Clari لتبسيط توقعات المبيعات الخاصة بي مفيدًا للغاية. أحصل على رؤى سريعة حول أهدافي الفصلية والصفقات التي أحتاج إلى إبرامها، والطريقة التي يصنف بها Clari الصفقات حسب فئة التوقعات تجعل كل شيء أسهل بكثير. أصبح تقديم التقارير إلى مديري المباشر أكثر بساطة، فما عليّ سوى تحديث توقعاتي الأسبوعية، ويحصل هو على الفور على نظرة عامة واضحة.

5. Gong (الأفضل للتدريب على نطاق واسع وتنفيذ الصفقات القائمة على الأدلة)

عبر Gong

Gong هي منصة ذكاء إيرادات تتيح لك إطلاق تسلسلات مجربة وتخصيص الخطوات وأتمتة المتابعات للحفاظ على سير كل صفقة. توفر أداة المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه رؤى حول الحسابات والصفقات وجهات الاتصال بمجرد طرح سؤال على مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

كما يحلل Gong Forecast أكثر من 300 نقطة بيانات في "مؤشر احتمالية إبرام الصفقة" للتنبؤ بالصفقات الأكثر احتمالية للإبرام.

باستخدام Gong Engage، يمكنك تتبع كل شيء، من البحث عن العملاء المحتملين إلى معدلات التحويل وأداء البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مراقبة أداء مندوبي المبيعات لديك بشكل مركزي.

هل تستخدم منهجية مبيعات محددة مثل MEDDIC أو SPIN أو Challenger؟ يمكنك توصيلها بـ Gong حتى تقوم المنصة بمسح كل مكالمة ورسالة بريد إلكتروني واجتماع بشكل مستمر.

أفضل ميزات Gong

قم بتدوين محادثات العملاء لاستخلاص الأفكار الرئيسية ومنح فرقك رؤية مشتركة لما يحدث في المكالمات الحقيقية.

حدد أهداف العملاء ونقاط الضعف وديناميكيات اتخاذ القرار في مختلف المناطق وترجمها إلى لغتك المفضلة.

احصل على تقارير متعمقة ومدعومة بالأدلة تشرح الاتجاهات والأسباب الجذرية، وليس فقط حجم النشاط.

قيود Gong

قد يكون نموذج التنبؤ الخاص بالمنصة صارمًا بالنسبة للفرق التي لا تعمل بشكل صارم على أساس حصص الإيرادات.

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6430 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Gong هو الرؤية التي يوفرها في محادثات المبيعات. إن القدرة على مراجعة المكالمات، ورؤية اللحظات المهمة، وفهم ما حدث بالفعل في الصفقة أمر بالغ الأهمية. تسجيلات المكالمات، والنصوص، ورؤى الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل اكتشاف الأنماط المتعلقة بالاعتراضات، وإشارات المنافسين، والخطوات التالية دون الحاجة إلى إعادة مشاهدة المكالمات بالكامل.

6. Apollo AI (الأفضل لتوليد خط أنابيب خاضع للرقابة وإدارة المبيعات الخارجية)

عبر Apollo AI

Apollo AI هي منصة ذكاء مبيعات تمنحك التحكم في كيفية إنشاء خط الأنابيب، وليس فقط كيفية إغلاقه. يمكنك تخزين وإدارة بيانات العملاء المحتملين والأنشطة وسجلات الصفقات في مساحة عمل واحدة.

باستخدام AI PowerUps، يمكنك استخراج إشارات النوايا من مواقع الويب الخاصة بالشركات وتغييرات الوظائف والبيانات العامة، ثم إدخال هذا السياق مباشرة في التسلسلات الصادرة. يوضح للممثلين بالضبط كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في البحث عن العملاء المحتملين.

توفر الأداة أيضًا تحليلات للمحادثات وبطاقات أداء ومتتبعات للكلمات الرئيسية التي تقيّم المكالمات والرسائل وفقًا لمعايير محددة.

أفضل ميزات Apollo AI

اكتب رسائل بريد إلكتروني كاملة أو مجرد أجزاء محددة تتوافق مع نبرة وأسلوب علامتك التجارية

راجع معدلات الفتح ومعدلات الاستجابة وتأثير خط الأنابيب من خلال لوحات معلومات الأداء في الوقت الفعلي.

احصل على رؤى مسبقة عن جهات الاتصال والحسابات قبل الاجتماع لتوضيح السياق وتوجيه المبيعات بشكل أفضل.

قيود Apollo AI

قد تبدو الواجهة مربكة بسبب كمية المرشحات والخيارات المتاحة، مما يزيد من وقت التهيئة.

أسعار Apollo AI

شخصي: مجاني

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Apollo AI

G2: 4. 7/5 (9,330+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 380 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apollo AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تتميز Apollo بسرعتها في تحويل العملاء المحتملين إلى إجراءات. بدلاً من قضاء الوقت في التنقل بين الأدوات الخاصة بالبيانات والتحسين والتواصل، يتم تجميع كل شيء في سير عمل واحد. إن القدرة على تصفية العملاء المحتملين وفقًا لمعايير معينة ودفعهم على الفور إلى التسلسلات تجعل الجهود الخارجية أسرع وأكثر تركيزًا، خاصة بالنسبة لفرق B2B.

👀 هل تعلم؟ تظهر الأبحاث التي حللت آلاف المكالمات المبيعية بين الشركات أن أفضل مندوبي المبيعات يطرحون 11-14 سؤالًا في كل مكالمة، بينما يطرح المندوبون العاديون عددًا أقل بكثير. تستخدم منصات ذكاء المحادثة هذا المعيار لتدريب المندوبين على جودة الاكتشاف.

7. Seamless. AI (الأفضل لمراقبة جودة العملاء المحتملين القابلة للتطوير)

سلس. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول كمنصة ذكاء مبيعات وتوليد عملاء محتملين في الوقت الفعلي تساعد فرق المبيعات على العثور على بيانات الاتصال والتحقق منها وإثرائها من أجل التواصل على نطاق واسع.

بالنسبة إلى SDRs، فإنه يعمل على أتمتة البحث عن العملاء المحتملين، وإنشاء القوائم، وإدخال البيانات. لا داعي للبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال. يعمل الذكاء الاصطناعي الخاص به على البحث والتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة في الوقت الفعلي، بحيث يعمل مندوبو المبيعات دائمًا باستخدام بيانات دقيقة.

بالنسبة لقيادة المبيعات ونواب الرئيس للمبيعات، تكمن القيمة في نمو خط الأنابيب ودقة الاستهداف. يوفر معلومات اتصال B2B في الوقت الفعلي وإشارات النوايا وإثراء CRM لفرقك لمتابعة الفرص عالية الجودة والحفاظ على تدفق مستمر للعملاء المحتملين المؤهلين.

سلس. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

اختر من مكتبة من المطالبات المعدة مسبقًا لمهام مثل التواصل عبر LinkedIn والرسائل الصوتية، ثم قم بتخصيص الحقول الرئيسية مثل اسم الشركة أو الدور قبل الإرسال.

التقط بيانات العملاء المحتملين وتحقق منها وانقلها من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع B2B مباشرة إلى نظام CRM الخاص بك في الوقت الفعلي عبر امتداد Chrome.

استخدم أدوات الاتصال لكل من الاتصال عبر Twilio والتسجيل اليدوي، لضمان تسجيل كل اتصال وتوحيده.

سلس. قيود الذكاء الاصطناعي

يلاحظ بعض المستخدمين أن الائتمانات قد تنفد أسرع من المتوقع أثناء إنشاء قوائم واسعة النطاق، وأن جودة النتائج لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا في جميع الأحوال.

سلس. تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني

أسعار مخصصة

سلس. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5260 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Seamless AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Seamless. AI هو دقة وشمولية بيانات الاتصال الخاصة بها، خاصة عند تحديد صانعي القرار والعملاء المحتملين المؤهلين. بعد أكثر من عامين من العمل مع المنصة في شركات مختلفة، رأيت بنفسي مدى قوتها في استكشاف العملاء المحتملين وإثراء قاعدة البيانات الحالية لدينا.

عبر Clay

Clay هي منصة بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق Go-to-Market (GTM) تتيح لك استيراد ملايين السجلات من CRM بنقرة واحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت بيانات العملاء المحتملين غير كاملة أو موزعة على مصادر مختلفة، تستخدم الأداة معرفات، مثل عناوين البريد الإلكتروني، لدمج السجلات وإثرائها في ملف تعريف واحد قياسي.

يستقبل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به، Rhythm، الإشارات من جميع أنحاء المجموعة التقنية (نية G2، زيارات الموقع الإلكتروني، فتح رسائل البريد الإلكتروني، وعروض DocuSign) ويُنشئ قائمة مهام واحدة مرتبة حسب الأولوية لكل مندوب. اعتبره مساعدًا تنفيذيًا فعالًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لقادة المبيعات.

وإذا قام عميل محتمل ذو قيمة عالية بزيارة صفحة الأسعار فجأة، فإن Rhythm تنقله إلى أعلى قائمة الانتظار على الفور. تحتوي الأداة أيضًا على وكيل Conductor يشرح "سبب" كل مهمة، مما يساعدك على تدريب مندوبي المبيعات على نية المشتري المحددة التي أدت إلى اتخاذ الإجراء.

أفضل ميزات Clay

راقب الشركات التي تتصفح موقعك، ومدى تفاعلها، وعدد مرات عودتها، وقم بتنبيه مندوبي المبيعات لديك تلقائيًا لاتخاذ إجراءات فورية.

كرر أي سير عمل إثراء باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلخيص دراسات الحالة، وعملاء الشركات، والعثور على التقارير المالية، والمزيد.

ابحث عن السمات المحددة والفريدة لعملائك الأنسب باستخدام وكلاء أبحاث الذكاء الاصطناعي من Clay لتصنيف أو تلخيص المعلومات المتاحة.

قيود الطين

قد تستغرق معالجة ومزامنة مجموعات البيانات الكبيرة على المنصة بعض الوقت، مما يؤدي إلى إبطاء سير عمل المبيعات في المراحل النهائية.

تسعير الطين

مجاني

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا

Explorer: 349 دولارًا شهريًا

المزايا: 800 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clay

G2: 4. 8/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clay؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أحب التفاعلية وسهولة استخدام Clay. فهو يتكامل مع العديد من الأدوات والمصادر التي أستخدمها بالفعل، مما يجعله سهل الاستخدام. كما أنني أقدر حقًا Sculptor و Sequencer، اللذين كانا فعالين في تجربة الحملات الخارجية، والعثور على جهات اتصال مشابهة، وإنشاء نسخة للتواصل.

9. Outreach. io (الأفضل لتنفيذ الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Outreach AI Agents

Outreach. io هو نظام سير عمل قائم على الذكاء الاصطناعي يعمل على أنشطة مندوبي المبيعات ومشاركة المشترين وحالة خط الأنابيب لتنسيق التنفيذ عبر الحسابات.

هناك وكلاء الذكاء الاصطناعي لكل حالة استخدام تقريبًا في عملية المبيعات الخاصة بك. على سبيل المثال، يجمع وكيل الأبحاث بيانات المحادثات من Outreach مع بيانات المشاركة من الطرف الأول والبيانات العامة من الطرف الثالث لوضع استراتيجيات تهدف إلى زيادة الإيرادات.

يدير وكيل الإيرادات مهام البحث عن العملاء المحتملين نيابة عن مندوبي المبيعات. يحدد الوكيل الحسابات ذات النوايا الشرائية العالية، ويبحث عن جهات اتصال جديدة، ويصمم رسائل ذات صلة وذات معدل تحويل مرتفع مصممة لزيادة معدلات الاستجابة.

أفضل ميزات Outreach.io

احصل على تحديثات تلقائية لحقول الفرص بناءً على الإشارات الرئيسية المكتشفة خلال المكالمات والاجتماعات مع وكيل الصفقات.

احصل على ملخص موجز من إنتاج الذكاء الاصطناعي عن الأنشطة الأخيرة للحساب واحصل على إجابات لأهم الأسئلة الملحة.

استخدم الذكاء الاصطناعي المباشر لاكتشاف بنود العمل التي تمت مناقشتها خلال المكالمات المباشرة وإضافتها إلى محاضر الاجتماعات.

قيود Outreach.io

قد تبدو المنصة غير عملية في الاستخدام اليومي، ويُقال إن عمليات التكامل، خاصة مع أدوات مثل Nooks، تفتقر إلى الذكاء السياقي.

أسعار Outreach.io

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Outreach.io

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Outreach.io؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تعد قوالب التواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية مفيدة للغاية في إرسال التحديثات إلى عملائي بشكل جماعي. يمكن لفريق التمكين وفرق التسويق لدي تحميل القوالب وأهداف التواصل (بدون قصد التلاعب بالكلمات)، كما أن إرسال هذه الرسائل الإلكترونية المخصصة سريع وفعال – وهو أمر مفيد للغاية نظرًا لأنني أدير مئات العملاء وأحتاج إلى التحرك بسرعة! لقد قمت بدمج هذا بسهولة في سير عملي.

10. Fireflies. ai (الأفضل لضمان جودة المكالمات على مستوى المؤسسة والتقاط إشارات المحادثة)

من خلال الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات، يقوم Fireflies. ai، وهو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي، بتسجيل كل محادثة وتدوينها وتلخيصها.

تكمن قيمتها الاستراتيجية في ضمان الجودة الآلي، مما يجعلها مثالاً ملموساً على تحول الأعمال من خلال تقارب الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل معلومات المكالمات التجارية والتدريب والتنبؤ كنظام واحد.

يمكنك وضع معايير مرجعية لما يجب أن تكون عليه المكالمة المبيعية عالية الجودة: التعامل مع الاعتراضات، وموقع المنافسين، وعمق الاكتشاف. ثم تقوم الأداة بمسح كل محادثة وتضع علامة على الأماكن التي ينحرف فيها مندوبو المبيعات عن المعايير، وتمنحهم درجات نجاح أو فشل بناءً على سلوكهم الفعلي.

أفضل ميزات Fireflies.ai

أتمتة الاجتماعات باستخدام SDRs وموظفي التوظيف المدعومين بالذكاء الاصطناعي الذين يحضرون ويتحدثون نيابة عنك.

احصل على ملخصات مخصصة بعد المكالمات تتضمن النقاط المهمة والإجراءات المطلوبة والقرارات الرئيسية.

حلل نبرة المحادثة واللغة المستخدمة لتحديد مشاعر العملاء المحتملين والمخاطر المحتملة المرتبطة بالصفقة.

قيود Fireflies.ai

في حالات نادرة، تم الإبلاغ عن أن الصوت الخلفي والأصوات المتداخلة تقلل من دقة النسخ في بعض الأحيان.

أسعار Fireflies.ai

شخصي: مجاني

المزايا: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (720+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب استخدام Fireflies.ai لتسجيل اجتماعاتي لأنه يغني عن الحاجة إلى تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويسمح لي بالتركيز أكثر والمشاركة في المناقشات. أتلقى ملخص الاجتماع على الفور، وهو ملخص عالي الجودة، مما يتيح لي التأكد من حصولي على جميع النقاط الرئيسية دون تأخير.

تقع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة المبيعات خارج نطاق سير عملك الفعلي.

تقوم هذه الأدوات بتحليل المكالمات. وتقييم الصفقات. وإنشاء التوقعات. وإرسال التقارير.

ولكن بمجرد تقديم الرؤية، لا يزال التنفيذ يعتمد على قيام فريقك بتبديل علامات التبويب وتحديث الأدوات واتخاذ الإجراءات يدويًا بناءً على التوصيات.

بالنسبة لقائد المبيعات العصري، فإن الحاجة الملحة هي الذكاء الاصطناعي الذي يعمل داخل مساحة العمل حيث تتم الصفقات بالفعل.

يضيف ClickUp الذكاء مباشرة إلى سير عملك ومهامك ومحادثاتك. تحصل على منصة واحدة حيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي فيها سير العمل الروتيني، مثل تحديثات خط الأنابيب وتعيين العملاء المحتملين ومتابعة المهام. يبدأ ClickUp Brain في تلخيص الصفقات وإنشاء ردود البريد الإلكتروني تلقائيًا وإبراز الرؤى من مساحة عملك في غضون ثوانٍ.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وحوّل كل نقطة اتصال إلى إيرادات!