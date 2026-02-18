أفضل 15+ موجهات Grok AI وكيفية استخدامها

جرب معظمنا Grok AI بنفس الطريقة التي جربنا بها كل روبوتات الدردشة الأخرى: طرحنا سؤالاً سريعاً، وقرأنا الإجابة سريعاً، وانتقلنا إلى شيء آخر. لكن Grok لم يعد مجرد روبوت آخر.

في عام واحد، جذب ما يقرب من 687 مليون زيارة على الويب، وتسلق بهدوء إلى المستوى الأعلى من الأدوات التي يتحدث عنها فريقك بالفعل. في الوقت نفسه، لا يزال عدد زواره الفريدين أقل بنحو 24 مرة من ChatGPT، مما يعني أن معظم الناس بالكاد يكتشفون ما يمكن أن تفعله مطالبات Grok AI في العمل الحقيقي.

تتناول هذه المقالة هذه الفجوة، وتناقش كيفية تحويل Grok إلى شريك موثوق به للبحث المتعمق والتخطيط وحتى إنشاء الصور باستخدام مطالبات توفر تنسيق الإخراج الدقيق الذي تتطلبه مشاريعك.

ما الذي يجعل الموجه جيدًا لـ Grok؟

عندما تعمل مطالبات Grok AI، فذلك لأنها تخبر النموذج بما تريده، ولماذا تريده، وما تتوقع رؤيته في النهاية.

1. الوضوح والتحديد

أفضل المطالبات تشبه الملخصات الإبداعية القصيرة. و Grok جيد للبحث، ولكن عليك القيام بما يلي:

حدد النطاقات الزمنية والمناطق والمقاييس وحتى المنافسين الذين تريد تضمينهم.

حدد المصادر الأكاديمية مقابل المصادر العامة على الويب

اطلب الاقتباسات والتحقق من الموثوقية والشفافية

في بعض الأحيان، تحتاج إلى التحقق من المعلومات المهمة يدويًا. ومع ذلك، كلما كان طلبك أكثر وضوحًا، كلما تحسنت قدرتك على استخدام Grok.

2. السياق وتعريف الدور

يتصرف Grok بشكل مختلف تمامًا عندما يعرف من يتظاهر بأنه: مساعد أكاديمي، محلل تقني، خبير امتثال، أو استراتيجي تسويق.

يخبر الدور بالإضافة إلى السياق النموذج بالمنظور الذي يجب تطبيقه على نفس السؤال، بحيث تبدو الإجابة ذات صلة بفريقك.

3. مواصفات تنسيق النتائج

تنتهي كل موجهة قوية بإخبار Grok بكيفية تنظيم النتائج — تقرير، قائمة مراجعة، جدول مقارنة، خارطة طريق مع خطوات. تحدد موجهات البحث الأكثر فاعلية دائمًا تنسيقًا يمكنك لصقه مباشرة في مستند أو مهمة.

4. المتابعة بطرح أسئلة توضيحية

اعتبر الرد الأول بمثابة مسودة. اطرح أسئلة متابعة، وحدد النطاق، وصحح سوء الفهم. هذا التبادل السريع يحول الإجابة العامة إلى شيء قائم على أمثلة وبيانات من العالم الحقيقي.

🧠 هل تعلم: قُدر حجم سوق هندسة المطالبات العالمية بـ 222.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 32.8٪.

مطالبات يمكنك استخدامها مع Grok

هنا تنتقل مطالبات Grok AI من النظرية إلى شيء يمكنك نسخه كما هو أو تعديله وفقًا لمواصفاتك. في الأجزاء التالية، سنتناول كيفية كتابة مطالبات فعالة ونشارك أمثلة جاهزة لخمسة تخصصات صناعية.

ملاحظة: سنستخدم الإصدار الأساسي/المجاني من Grok AI لتشغيل نماذج المطالبات الخاصة بنا وإعطائك فكرة عن أدائها. ومع ذلك، من المفترض أن توفر خطط SuperGrok و SuperGrok Heavy المدفوعة نتائج وعروضًا أفضل.

1. إنشاء المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي

بالنسبة للمحتوى والشبكات الاجتماعية، يعمل Grok بشكل أفضل عندما تعامله كشريك إبداعي، وليس كمولد تقويم. تخطي "اصنع لي خطة محتوى" وقم ببناء بعض كتل المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكنك تضمينها في أي موضوع.

ابدأ بزوايا الأفكار:

أعطني خمسة زوايا محتوى تتحدى الاعتقاد الشائع في [صناعتك] حول [الموضوع] حوّل هذه الفكرة إلى ثلاثة تنسيقات: فيديو مميز، ومنشور على LinkedIn، وسلسلة تعليمية

ثم أضف طبقات من التغييرات في المنظور والخطافات:

أعد كتابة هذا الموضوع من منظور مبتدئ وخبير ومتشكك، مع إضافة عنصر جذب قوي لكل منهم ما هي الفكرة الأكثر إثارة للدهشة أو الأقل تقديرًا المخبأة في هذا الموضوع؟

يمكنك أيضًا استخدام نموذج موجه بسيط للحصول على نتائج سريعة:

أعطني ثلاث زوايا لهذا الموضوع، كل منها مع عنصر جذب، ونقطة رئيسية واحدة، ودعوة بسيطة لاتخاذ إجراء

Grok يولد زوايا محتوى استجابة لموجهاتنا

📮ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. إنه يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

2. البحث والتلخيص

يبرع Grok عندما تعامله كأنه محلل مبتدئ يعمل من خلال موجز محدود بدلاً من مربع بحث AI من سطر واحد. ما عليك سوى تزويده بالمصدر والمهمة وتنسيق النتائج، ثم تركه يتولى المهام الصعبة المتعلقة بالتحليل والملخص.

بالنسبة للأبحاث المتعمقة أو الأوراق الأكاديمية، ابدأ بلصق النص الكامل أو الروابط الرئيسية، ثم اذكر ما يهمك. على سبيل المثال:

استخلص النتائج الرئيسية والمنهجية والقيود والأسئلة المستقبلية ضع علامة على البيانات التي تبدو ضعيفة أو قديمة قارن هذا مع المصدرين الآخرين اللذين سأشاركهما بعد ذلك

أنهِ كل موجه بتحديد الهيكل الذي تحتاجه. قد يكون ذلك:

قدم ملخصًا تنفيذيًا، ثم اذكر النتائج مع الاستشهادات أنشئ قسمًا قصيرًا للنقد وقائمة بالأسئلة المفتوحة التي يمكنني تحويلها إلى مهام

🧠 هل تعلم: 45٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم يبقون علامات التبويب الخاصة بالبحوث المتعلقة بالعمل مفتوحة لأسابيع. بالنسبة لـ 23٪ آخرين، تتضمن علامات التبويب الثمينة هذه سلاسل محادثات الذكاء الاصطناعي المليئة بالسياق. في الأساس، الغالبية العظمى تعهد بالذاكرة والسياق إلى علامات تبويب المتصفح الهشة. كرر معنا: علامات التبويب ليست قواعد معرفية. 👀 ClickUp BrainGPT يغير قواعد اللعبة هنا. يتيح لك هذا التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي البحث في مساحة عملك والتفاعل مع نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وحتى استخدام الأوامر الصوتية لاسترداد السياق من واجهة واحدة.

3. إنشاء الكود وتصور البيانات

قدم لـ Grok موجزًا تقنيًا كاملاً. فهو يعمل بأفضل أداء عندما تشرح المهمة كما لو كنت تشرحها لمطور مبتدئ وتربطها ببيانات حقيقية.

بدلاً من "كتابة واجهة برمجة تطبيقات"، اكتب الطلب والمكتبات والحالات الاستثنائية. على سبيل المثال:

اكتب مسار Node. js Express الذي يتعامل مع POST إلى /api/users، ويتحقق من صحة username وpassword، ويحفظ في MongoDB باستخدام Mongoose، ويعيد 201 في حالة النجاح، و400 مع رسالة خطأ في حالة الفشل أنشئ مكون React يستدعي /api/user/:id، ويعرض حالة التحميل، ويعالج الأخطاء، ويعرض الاسم والبريد الإلكتروني والصورة الرمزية باستخدام Material UI اكتب اختبارات وحدة pytest لهذه الوظيفة [وظيفة اللصق] التي تغطي المسارات السعيدة والحالات الحدية

يمكنك أيضًا أن تطلب من Grok تحويل النتائج إلى مخططات بيانية:

باستخدام ملف CSV هذا [لصق]، اقترح 2-3 مخططات مفيدة واكتب كود Python باستخدام Matplotlib لإنشائها، بالإضافة إلى تحليل موجز لما يعرضه كل مخطط

4. تحرير الصور أو إنشاؤها عبر نموذج الصور الخاص بـ Grok

أحد الأشياء الرائعة في إنشاء الصور باستخدام Grok هو أنك لا تحتاج إلى " مهارات هندسية في صياغة المطالبات ". من صفحة الدردشة الرئيسية، اختر "إنشاء صورة"، وسيتم فتح Imagine by Grok AI، حيث يمكنك إنشاء صور باستخدام لغة بسيطة وواضحة.

فكر في أربعة أجزاء عند كتابة موجه:

الموضوع

التغيير الذي تريده

المزاج

الأسلوب

على سبيل المثال:

صورة منتج لزجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام على مكتب، إضاءة أكثر سطوعًا، جو مريح، أسلوب استوديو ناعم

يمكنك بعد ذلك تجميع التعديلات دفعة واحدة. اطلب من Grok تفتيح المشهد وتبديل الخلفية وإضافة نص تراكب في طلب واحد، بدلاً من ثلاثة مطالبات منفصلة.

يمكنك تجربة شيء مثل "ضوء الساعة الذهبية مع ظلال درامية ناعمة" للحصول على مظهر أكثر أناقة.

💡 نصيحة احترافية: عند اختبار التوجيهات المرئية، احفظ أفضل الصور ومطالباتها كقالب سريع داخل ClickUp Docs. يمكنك وضع الصور قبل وبعد في نفس المستند ومراجعتها مع فريقك في مكان واحد.

5. مطالبات متقدمة أو متخصصة لـ Grok (مستوى الهندسة)

هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه تحديد الوضع الخبير لاستخدام موجه Grok AI. الوضع الخبير هو المكان الذي يبدأ فيه Grok في العمل كعقل إضافي لفريقك التقني. فهو يتيح للنموذج اتباع خطوات الاستدلال المتوسطة قبل الإجابة، وهو أمر مثالي للمشكلات الهندسية الصعبة.

الموجه الرئيسي الجيد هو الذي يمكنك إعادة استخدامه في المهام المختلفة، وليس الموجه الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. على سبيل المثال:

أنت مهندس على مستوى الموظفين. أحتاج إلى المساعدة في تصميم وتنفيذ النظام التالي: [وصف موجز]. اعمل في أربع مراحل

أعد صياغة الهدف والمدخلات والقيود وشروط الفشل بكلماتك الخاصة

اقترح ثلاث هياكل، وقارن بين المزايا والعيوب (الأداء، التعقيد، التكلفة، الموثوقية، ملاءمة مهارات الفريق)

اختر واحدًا وفكر في التصميم خطوة بخطوة في وضع التفكير: تدفقات البيانات، واجهات برمجة التطبيقات، هياكل البيانات، معالجة الأخطاء، وقابلية المراقبة

إنتاج كود جاهز للتنفيذ للمسار الأساسي والاختبارات الأساسية وسجل مخاطر قصير مع أسئلة مفتوحة يجب أن أتحقق منها مع فريقي

💡 نصيحة احترافية: احفظ موجه رئيسي مثل هذا في مساحة مشتركة، حتى يستخدم فريقك بأكمله نفس العملية، وقم بتحديثه بتعديلات بسيطة كلما تغيرت مجموعتك أو معاييرك.

خطوة بخطوة: كيفية صياغة مطالبات Grok فعالة

قبل لصق نص طويل في Grok، من المفيد التمهل وبناء الطلب على مراحل. فيما يلي هيكل بسيط يمكنك إعادة استخدامه في معظم المهام.

ابدأ باختيار الوضع المناسب: استخدم Fast للمسودات السريعة، و Expert أو Heavy عندما تحتاج إلى تفكير متقدم أو تحليل أعمق. قم بتشغيل DeepSearch عندما تحتاج إلى إجابات مدعومة بالويب.

أضف السياق الصحيح: أرفق الملفات أو الصق البيانات أو أضف محتوى نصي من Drive أو OneDrive، حتى لا يضطر Grok إلى التخمين. اذكر ماهية كل ملف وكيف تريد استخدامه.

اختر شخصية مناسبة: مساعد كتابة، أو مراجع قانوني، أو شخصية مشروع مخصصة تدفع Grok نحو النبرة والعمق الذي تتوقعه. مساعد كتابة، أو مراجع قانوني، أو شخصية مشروع مخصصة تدفع Grok نحو النبرة والعمق الذي تتوقعه.

اكتب هدفًا واضحًا : اذكر الهدف في جملة واحدة، ثم أضف أي قيود مهمة. اذكر الجمهور المستهدف أو الطول أو المناطق أو الأدوات التي تهمك.

أنهِ العمل بنسق مخرجات دقيق: اطلب أقسامًا أو نقاطًا أو جداول أو كتل أكواد برمجية حتى تتمكن من إدراج النتيجة مباشرة في المستندات أو العروض التقديمية أو المهام.

الأخطاء الشائعة والمزالق عند استخدام Grok

حتى مطالبات Grok AI جيدة التنظيم يمكن أن تفشل في تحقيق الهدف إذا كانت طريقة عملك مع Grok تعيق ذلك. هذه العادات الثلاث تحد بشكل خفي من جودة كل استجابة.

قبول الرد الأول

نادرًا ما تكون الإجابة الأولى هي المسودة النهائية. تعامل معها كنقطة انطلاق واطلب من Grok تحسين عمليته. جرب متابعات مثل:

"هذا الجزء مفيد. هل يمكنك توضيح [نقطة معينة]؟"

"ما هي الجوانب السلبية المحتملة لهذا النهج؟"

"هل يمكنك إعطاء مثال محدد على حالتي؟"

تجاهل أسلوبك في التعلم

إذا لم تكن التفسيرات واضحة، أخبر Grok عن أفضل طريقة للتعلم بالنسبة لك حتى يتمكن من تكييف النتائج وفقًا لطريقة تفكيرك. استخدم مطالبات مثل:

"أنا أتعلم بشكل بصري. هل يمكنك استخدام رسم بياني أو جدول؟"

"قسّم هذا إلى خطوات بسيطة يمكنني اتباعها"

"اشرح باستخدام أمثلة واقعية من فرق البرمجيات"

عدم البناء على المحادثات السابقة

البدء من جديد في كل مرة يؤدي إلى فقدان السياق وإبطاء الفهم. راجع المحادثات والنتائج السابقة:

"بناءً على آخر أبحاثنا حول [الموضوع]، إليك ما جربته وما حدث. ما الذي يجب أن أعدله بعد ذلك؟"

مواطن تميز Grok ومواطن قصوره

يمكن أن يكون Grok رائعًا في السياق الصحيح ومحبطًا في السياق الخاطئ. من المفيد معرفة المجالات التي يبرع فيها النموذج بشكل طبيعي والمجالات التي لا تزال بحاجة إلى ضوابط.

المزايا

يتعامل جيدًا مع الأسئلة المعقدة، خاصةً عندما تحتاج إلى تحليل متعدد المستويات عبر الموضوعات القانونية أو التقنية أو المتعلقة بالمنتجات

يستمد البيانات من الويب في الوقت الفعلي لمهام الأخبار والمالية والبحث، بحيث لا تبدو الإجابات جامدة في الزمن.

يعمل مع النصوص والرموز والصور، مما يسهل الاحتفاظ بكل شيء في محادثة واحدة بدلاً من التبديل بين الأدوات.

يحافظ على السياق خلال المحادثات الطويلة، بحيث يمكنك تكرار نفس الفكرة بدلاً من إعادة شرح مشروعك في كل مرة.

سلبيات

لا يزال مستوى اعتماده أقل وتكاملاته أقل من المنافسين، وهو ما يظهر في شكل مكونات إضافية وسير عمل ووثائق مفقودة.

قد يؤدي الوصول في الوقت الفعلي إلى المصادر عبر الإنترنت إلى ظهور تحيز أو محتوى قديم أو موثوقية منخفضة إذا لم تطلب بنشاط الاقتباسات والتحقق من المصادر.

قد يكون التوافق الوثيق مع نظام X البيئي مقيدًا إذا كان فريقك يعمل على منصات أخرى ويحتاج إلى بنية تحتية محايدة.

لا يزال الدعم المقدم للمطورين والمؤسسات في طور اللحاق بالركب، لذا غالبًا ما تحتاج الفرق التي تبني أنظمة جادة حول Grok إلى أدوات إضافية للتحقق والمراقبة والنسخ الاحتياطي.

بديل Grok لعمليات سير العمل اليومية

لا يزال لدى Grok بعض الأمور التي يجب أن يلحق بها. في حين أن وضع الصوت الخاص به مثير للإعجاب، إلا أن إنشاء الصور يبدو غير مكتمل. الآن، إذا كان عليك استخدام أداة ذكاء اصطناعي واحدة للكتابة، وأداة أخرى لإنشاء الصور، وأداة ثالثة لإنشاء أو إصلاح الكود، فسيؤدي ذلك إلى انتشار الذكاء الاصطناعي. بمعنى، أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا يمكنها التواصل مع بعضها البعض، ولا تدرك طبيعة عملك، وتكبدك رسوم اشتراك باهظة. لذلك، تحتاج إلى بديل لـ Grok يمكن أن يرافق (أو في بعض الأحيان يحل محل) Grok في مجموعتك. أحد هذه البدائل هو ClickUp Brain، وهو مساعد شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة إدارة المشاريع ClickUp. ClickUp Brain هو مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة بسلاسة في مساحة عمل ClickUp. يمكنك استخدامه مباشرة في مكان وجود مشاريعك بالفعل بحيث يمكنه سحب سياق المشروع الحقيقي والمهام والتعليقات إلى كل استجابة.

موجه تجريبي لترى كيف يعمل ClickUp Brain مع مراجعة وملخص المستندات

كيف يحسن ClickUp Brain استخدام Grok بمفرده

إليك كيفية معالجة ClickUp Brain لبعض القيود التي ستواجهها مع مطالبات Grok المستقلة:

سياق عميق من العمل المباشر: يمكن لـ ClickUp Brain رؤية مهامك ووثائقك وتعليقاتك وحالاتك، بحيث تعكس الاستجابات الأولويات المتعلقة بالمواعيد النهائية.

الإجراءات الأصلية لسير العمل: بدلاً من نسخ الردود مرة أخرى إلى الأدوات، يمكنه إنشاء مهام وتحديث الحقول وإنشاء مهام فرعية وتسجيل الملخصات في المكان الذي يعمل فيه فريقك مباشرةً.

المساعدة المراعية للدور: يمكن لمديري خدمة العملاء ومديري المشاريع والمهندسين والقادة استخدام نفس الذكاء الاصطناعي، ولكن الحصول على مخرجات مختلفة — ملخصات الحالة، ملاحظات الوقوف، قوائم مراجعة إصلاح الأخطاء، أو ملخصات التنفيذ.

البحث عبر الأدوات باستخدام ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT يستخرج السياق من ClickUp بالإضافة إلى التطبيقات المتصلة (مثل Drive أو Slack)، بحيث يمكنك الإجابة على الأسئلة مع الصورة الكاملة بدلاً من التنقل بين علامات تبويب الذكاء الاصطناعي المتعددة.

تقليل انتشار الذكاء الاصطناعي : تدعم طبقة واحدة من الذكاء الاصطناعي عمليات الكتابة والتخطيط والتحليل ودعم سير العمل، بحيث لا تضطر إلى صيانة أدوات منفصلة على غرار Grok لكل وظيفة. تدعم طبقة واحدة من الذكاء الاصطناعي عمليات الكتابة والتخطيط والتحليل ودعم سير العمل، بحيث لا تضطر إلى صيانة أدوات منفصلة على غرار Grok لكل وظيفة.

أمان على مستوى المؤسسات: كل هذا يعمل على منصة ClickUp الآمنة (بما في ذلك الضوابط المتوافقة مع GDPR و ISO و HIPAA و SOC 2)، مع قيود صارمة على تدريب البيانات والاحتفاظ بها من قبل أطراف ثالثة.

استخدم المطالبات القائمة على الأدوار في ClickUp Brain لتلبية الاحتياجات المحددة لدورك

يشارك أحد مستخدمي Reddit تجربته مع ClickUp:

نعم. بصراحة، يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الجهد. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات.

نعم. بصراحة، يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الجهد. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات.

الطرق الرئيسية لاستخدام ClickUp Brain مع مطالبات على غرار Grok

اطلب تلخيص المهام الطويلة أو التذاكر أو المستندات حتى يتمكن أصحاب المصلحة من فهم السياق في بضع سطور.

حوّل فكرة أولية أو ملاحظة اجتماع إلى قائمة مهام منظمة مع مهام فرعية ومسؤولين ومواعيد نهائية

أعد كتابة الرسائل أو قم بتخصيصها لمختلف الجماهير: العملاء أو المديرين التنفيذيين أو الفرق الداخلية

قم بإنشاء تحديثات الحالة وملخصات التقدم للسبرينتات أو الحسابات أو المشاريع في ثوانٍ معدودة.

قم بإنشاء قوالب موحدة (كتيبات التوجيه، أطر عمل QBR، قوائم مراجعة الإصدارات) من موجه واحد مصمم بعناية.

استخدم ClickUp BrainGPT للبحث في ClickUp + الأدوات الخارجية ، ثم قم بصياغة رد أو خطة باستخدام كل ما تجده.

أضف الملفات أو الروابط واجعل BrainGPT يقارن بين الإصدارات، ويستخرج القرارات الرئيسية، أو يكشف المخاطر

حوّل الملاحظات الصوتية أو محادثات ClickUp BrainGPT السريعة إلى مهام ClickUp حتى لا تضيع الأفكار في أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة.

بهذه الطريقة، يظل Grok مفيدًا للاستكشاف والتجريب، بينما يتولى ClickUp Brain و ClickUp BrainGPT التعامل مع المطالبات اليومية التي تتطلب سياقًا حقيقيًا وملكية ومتابعة.

🌟 مكافأة: هل تريد مساعدة AI تشبه Grok ولكن مع تخصيص أكبر وسير عمل متعدد الخطوات؟ ستحب AI Super Agents من ClickUp. تتكامل Super Agents بشكل عميق مع منصة ClickUp، مع إمكانية الوصول إلى مهام مساحة العمل الخاصة بك، والمستندات، والدردشات، والتطبيقات المتصلة. يمكنك إنشاء Super Agents وتكوينها وتخصيصها والتحكم فيها، بما في ذلك أذوناتها وذاكرتها والأدوات/البيانات التي يمكنها الوصول إليها. وهي مصممة للتفاعلات التعاونية والبديهية والمرنة داخل ClickUp، بما في ذلك طلب الموافقة البشرية على الإجراءات الهامة.

إنشاء مطالبات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp

إذا كان هناك شيء واحد يمكن استخلاصه من كل هذا، فهو أن Grok لا يكون قويًا إلا بقدر ما تعطيه من معلومات. الأدوار الواضحة والنتائج المنظمة والمتابعة الذكية تحوله من نافذة دردشة إلى شريك موثوق به في البحث والبرمجة والأعمال الإبداعية.

كما رأينا أيضًا الأخطاء الشائعة، والاستراتيجيات الأكثر ذكاءً للتحسين، والمجالات التي لا يزال Grok بحاجة فيها إلى دعم من أدوات مثل ClickUp Brain و ClickUp BrainGPT للحفاظ على ارتباط كل شيء بالمشاريع والأشخاص الحقيقيين.

إذا كنت مستعدًا لتقليل انتشار الذكاء الاصطناعي وبناء نظام أكثر ترابطًا لعمل فريقك، يسعدنا التحدث معك. جرب ClickUp مجانًا لاستكشاف الشكل الذي يمكن أن يكون عليه هذا الإعداد.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

مطالبات Grok AI هي التعليمات المكتوبة التي تعطيها لـ Grok لأداء مهمة ما: البحث أو الكتابة أو البرمجة أو التحليل. تحدد المطالبات الجيدة الهدف والسياق وتنسيق النتائج حتى تتمكن الفرق من استخدام النتائج فعليًا في سير عملها.

كن محددًا بشأن الجمهور والقيود والهيكل الذي تريده. شارك المواد المصدرية، واطلب تفسيرًا تفصيليًا، وتابع دائمًا مع التحسينات. تعامل مع الرد الأول على أنه مسودة ستقوم بتحسينها، وليس الإجابة النهائية.

نعم. يمكنك وصف الموضوع والتغيير المطلوب والمزاج والأسلوب بلغة بسيطة، ثم تجميع التعديلات مثل "تفتيح، تغيير الخلفية، وإضافة نص العنوان". إنه مثالي للصور المفاهيمية السريعة والأصول الجاهزة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحل المطالبة القياسية مهمة واحدة. تعمل المطالبة الرئيسية أو المتقدمة كقالب قابل لإعادة الاستخدام: فهي تحدد الأدوار والقيود وخطوات الاستدلال وهيكل النتائج حتى يتمكن Grok من معالجة الأعمال المعقدة والمتعددة الخطوات بشكل متسق عبر المشاريع والفرق.

يعد Grok رائعًا للاستكشاف والصياغة ودعم اتخاذ القرار، ولكنه لا ينبغي أن يحل محل المراجعة البشرية. بالنسبة للأعمال عالية المخاطر أو الخاضعة للتنظيم، استخدمه لإظهار الخيارات والرؤى، ثم تحقق من صحة الحقائق والبيانات والقرارات مع خبراء المجال.