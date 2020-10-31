كيفية استخدام ClickUp لوضع أهداف لفريقك

فريق ClickUp لديه روتين أسبوعي منتظم نتبعه دائمًا.

نضع أهدافًا أسبوعية لما نقوم به في ذلك الأسبوع.

يحدد كل عضو في الفريق 4 إلى 5 أهداف يرغب في تحقيقها ويحرز تقدماً نحوها.

هذه تعكس أولوياتنا القصوى لهذا الأسبوع.

خلال الأسبوع، نقوم بتحديث أهدافنا بما قمنا به من عمل وأي تقدم أحرزناه.

كنا نقوم بذلك باستخدام مزيج من Slack و Google Sheets... ولكن بعد ذلك توصلنا إلى فكرة أكبر:

ماذا لو وضعنا الأهداف و OKRs داخل ClickUp مباشرةً ولم نعتمد على برامج OKR أخرى؟

بهذه الطريقة ستكون شركتنا متوافقة على جميع المستويات – مع أهداف الشركة الكبيرة والنتائج الرئيسية التي نريد تحقيقها.

خبر سار: يمكنك استخدامه أيضًا!

أضافت ClickUp هذه الميزة لأنه لم يكن هناك أداة جيدة في السوق لربط الأهداف والمهام معًا.

في إصدار ClickUp من OKRs، تقوم بتحديد الأهداف ثم أي غايات تريد تحقيقها لتحويل هذا الهدف إلى حقيقة.

"الطريقة الوحيدة الحالية لتتبع الأهداف هي إما استخدام جدول بيانات أو استخدام تطبيق كامل مخصص للأهداف (وهو أيضًا مكلف للغاية وموجه للشركات). أردنا طريقة لا تقتصر على تتبع الأهداف التقليدية في ClickUp فحسب، بل تشمل أيضًا أشياء مثل Sprints – حيث يمكننا ربط المهام من أماكن مختلفة معًا"، قال زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي/المؤسس المشارك لـ ClickUp.

أهداف ClickUp توفر الوضوح

وإليك كيفية عملها. في كل قسم من أقسام الأهداف، يمكن لأعضاء الفريق إدراج الاسم والوصف ومواعيد الاستحقاق.

ثم، يمكن للفرق استخدام ClickUp لإدراج أهداف محددة وحتى ربطها بمهمة ما.

يمكنك حتى استخدام حقل الوصف لتوضيح أهدافك وإضافة أي تفاصيل داعمة.

حدد أهدافك

تتيح لك ClickUp Goals أيضًا تعيين أهداف رقمية أو إنجازات مهام أو صواب/خطأ أو هدف عملة.

يمكن للفرق بعد ذلك معرفة من الذي حدد الأهداف وما هي هذه الأهداف وكيف يتوقعون تحقيقها.

إذا كنت تعمل بمفردك، أو ترغب في تحديد أهداف فردية، فقم بتعيين أهدافك على "خاص" عند البدء.

بمجرد تحديد أهدافك، تكون جاهزًا للبدء في العمل.

مكافأة: ارفع مستوى أهدافك من خلال تحديد أهداف SMART! 💜

كيف نستخدم الأهداف في ClickUp؟

إحدى الطرق التي نستخدم بها الأهداف في ClickUp هي وضع بطاقات أداء أسبوعية.

هذه هي أهم مبادراتنا لهذا الأسبوع وما نأمل في تحقيقه.

"إن إنشاء بطاقة أداء أسبوعية هو إلى حد بعيد أكثر التكتيكات فعالية بالنسبة لي لتجنب التسويف وتحديد الأولويات. أضع توقعات صعبة (ولكن واقعية) لنفسي، وأقسمها إلى أجزاء أصغر كل يوم لضمان إنجاز كل بند. بدلاً من الذهاب إلى العمل دون هدف محدد، تمنحني بطاقة الأداء الخاصة بي إحساساً يومياً بالهدف الذي أريد تحقيقه"، قالت صوفيا كامينسكي، رئيسة فريق نجاح العملاء في ClickUp.

في كثير من الأحيان، يتضمن ذلك الرد على عدد معين من طلبات المساعدة، أو تحرير عدد من صفحات الويب، أو بدء نظام جديد للفوترة أو التحليلات.

يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس دائمًا، مما قد يعني تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر ثم محاولة إنجاز عدد معين من المهام خلال الأسبوع.

يمكننا أيضًا استخدام الأهداف لمساعدتنا في تخطيط مبادرات أكبر، مثل الأهداف الطموحة للإيرادات أو التسويق، ومعرفة تأثيرها على النتيجة النهائية.

بفضل بطاقات التقييم الأسبوعية، نحن نعرف ما الذي يعمل عليه كل شخص ويمكننا معرفة ما إذا كان ذلك يتوافق مع أهداف ومبادرات الشركة الأكبر.

هذا عامل تحفيزي آخر يجعلنا نركز على الأمر الأساسي.

مكافأة: أهداف HR SMART

الخلاصة: تذكر دائمًا أن تربط أهدافك بهدف أكبر.

الأهداف لا ينبغي أن تكون مجردة.

يجب أن يرى فريقك كيف تساهم مهامهم ومشاريعهم في الصورة الأكبر.

ولهذا الغرض، يمكن أن تساعدك الأهداف في ClickUp على تحديد مشاريعك.

إذا كنت تعرف ما تحاول تحقيقه، فمن الأسهل إنشاء عمل له معنى بدلاً من أن يكون موجوداً فقط لأنك مضطر لفعل شيء ما.

بدلاً من ذلك، ابدأ بهدف الشركة ثم قم بإنشاء مشاريع ومهام لمساعدتك على تحقيقها.

يجب أن تكون أهداف وغايات فريقك متوافقة دائمًا مع أهداف الشركة – والآن يتيح لك ClickUp Goals القيام بذلك في مكان واحد، للمؤسسة بأكملها.