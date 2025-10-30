أكثر من 25 موجهًا من Sora AI لإنشاء سحر تحويل النص إلى فيديو

ماذا لو كان بإمكان سطر واحد من النص أن يتحول إلى فيديو كامل؟

لم يعد هذا مجرد تجربة فكرية، بل أصبح واقعًا يوميًا للمستخدمين الأوائل لـ Sora AI، وهي أداة إنتاج فيديو توفر أكثر من مجرد تسريع الإنتاج. إنها تعيد تشكيل طريقة تفكير الفرق الإبداعية في سرد القصص المرئية: أقل صقلًا، وأكثر تكرارًا. مسودات أقل، رؤية أسرع.

بالطبع، مع أي أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمتلئ الإنترنت بسرعة بالنصائح والإرشادات و... النكات. مثال على ذلك: إليك محادثة على Reddit تسخر من البحث عن "أفضل" مطالبات Sora AI:

ولكن وراء الميمات، هناك إمكانات حقيقية. تتيح أدوات مثل Sora AI للمسوقين والمبدعين وفرق المنتجات توسيع نطاق إنشاء مقاطع الفيديو وسرد القصص وأتمتة المحتوى المرئي دون عناء.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف بعض مطالبات Sora AI التي ستساعدك على إنشاء محتوى لجمهورك المستهدف. كمكافأة إضافية، سننظر إلى ClickUp باعتباره أفضل بديل لـ Sora AI! 🏁

ما هو Sora AI؟

Sora AI هو نموذج توليد نص إلى فيديو طورته OpenAI لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة عالية الجودة من مطالبات اللغة الطبيعية. يمكنه إنتاج مشاهد تحتوي على: تفاعل طبيعي بين عدة شخصيات

حركة الكاميرا والمنظور السينمائي

بيئات مفصلة وإضاءة متسقة

الفيزياء المنطقية والتماسك الزمني عبر الإطارات

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أيضًا تمديد مقاطع الفيديو الحالية، وإنشاء إطارات جديدة، واستخدام مزيج من هياكل الانتشار والتحويل لإنتاج نتائج متسقة زمنيًا ومتناسقة بصريًا.

ما هي مطالبات Sora AI؟

مطالبات Sora AI هي تعليمات تعطيها إلى الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو من OpenAI لتجسيد أفكارك في شكل مقاطع فيديو مدتها تصل إلى دقيقة واحدة. يمكنك تحديد كل شيء بدءًا من حركة الشخصيات والإضاءة إلى زوايا الكاميرا والنبرة العاطفية. اجعلها واضحة (أقل من 120 كلمة) وحيوية ومنظمة، مثل لوحة قصة مصغرة في شكل نص.

تحب Sora الدقة. أخبرها ماذا يحدث وأين وكيف تشعر.

✅ مثال على الموجه:

"مصمم يرسم مخططات في استوديو مضاء بنور الشمس، مع موسيقى جاز هادئة في الخلفية."

هذه هي الوضوح السينمائي في أقل من 20 كلمة.

فوائد استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع الفيديو

فيما يلي بعض مزايا استخدام مطالبات Sora AI لإنشاء مقاطع الفيديو:

تسريع إنتاج الفيديو ، وإنشاء المحتوى بسرعة من إدخالات نصية بسيطة

يوسع إمكانيات الإبداع من خلال ترجمة الأفكار الخيالية إلى مشاهد بصرية

يقلل من تكلفة الإنتاج، ويغني عن الحاجة إلى الممثلين والكاميرات والتحرير المعقد

يتيح تخصيص وتخصيص محتوى الفيديو على نطاق واسع باستخدام مطالبات متنوعة

يحسن الاتساق في مقاطع الفيديو متعددة المشاهد أو اللقطات من خلال التحكم الموجه بالمطالبات

يسهل إنشاء نماذج أولية سريعة وتكرار مفاهيم الفيديو قبل الإنتاج الكامل

توسيع نطاق المشاريع ويتيح لك التعاون عن بُعد من خلال إمكانية الوصول المستندة إلى السحابة

🔍 هل تعلم؟ أظهرت الأبحاث أن مقاطع الفيديو الاصطناعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (باستخدام الصور الرمزية بدلاً من المذيعين المصورين) حققت مكاسب تعليمية تعادل مقاطع الفيديو التقليدية، مما يشير إلى أن مقاطع الفيديو عالية الجودة لم تعد تع

هل تريد دليل تسويق AI جاهز للاستخدام؟ شاهد هذا الدليل السريع لبدء الاستخدام لترى كيف تستخدم الفرق الحقيقية الذكاء الاصطناعي لتقسيم العملاء المحتملين وكتابة أسرع وقياس ما يهم — دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات تقنية.

كيفية كتابة مطالبات Sora AI الفعالة

الطريقة التي تصف بها المشهد أو الشخصية أو الحدث تؤثر بشكل مباشر على شكل الفيديو النهائي. لذا، من المهم معرفة كيفية كتابة تعليمات واضحة وموجزة وخلاقة.

إليك كيفية كتابة مطالبات Sora AI واضحة وفعالة:

الخطوة رقم 1: حدد هدفك أولاً

اسأل نفسك: ما هي القصة التي أرويها؟هل هي درس تعليمي سريع، أم كشف درامي، أم مقطع فيديو مريح عن منتج ما؟هدفك هو الذي يحدد وتيرة السرد ونبرة الصوت والمزاج البصري.

📌 على سبيل المثال، ستبدو موجهة مثل "عرض توضيحي أنيق للمنتج يسلط الضوء على ميزات التطبيق مع حركة واجهة مستخدم بسيطة" مختلفة تمامًا عن "عرض توضيحي مرح للمنتج يعرض نفس التطبيق بألوان زاهية وأيقونات على غرار الرسوم المتحركة. "

إن الإعلان عن النية مسبقًا يحافظ على اتساق العناصر المرئية وتماشيها مع العلامة التجارية.

فكر في النبرة والأسلوب والمنصة المستهدفة قبل إضافة أي تفاصيل للمشهد؛ فهذا يوفر الوقت في عمليات التكرار.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة استقصائية واسعة النطاق أن 91% من المسوقين يدمجون بالفعل شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي في سير عمل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ويقول 85% منهم إن ذلك أدى إلى خفض التكاليف.

الخطوة رقم 2: قم ببناء المطالبات حول العناصر الرئيسية

تغطي كل موجهة قوية ستة عناصر أساسية:من، الفعل، الإعداد، الكاميرا، الإضاءة، الصوت.

مثال على تفصيل الموجهات:

الموضوع والإجراء: "مدير منتج يشير بيده أثناء عرض لوحة تحكم ثلاثية الأبعاد تطفو أمامه"

الإعداد والأجواء: "مكتب مشرق وعصري بجدران زجاجية تغمرها أشعة الشمس وانعكاسات خفيفة على الأسطح المصقولة"

الكاميرا والتأطير: "لقطة متوسطة، منظور منخفض وحميمي، لقطة سينمائية، عدسة 50 مم، عمق مجال ضحل"

الإضاءة واللون: "إضاءة دافئة ناعمة، وهج سينمائي خفيف، مع التركيز على الواجهة الثلاثية الأبعاد"

الصوت والأجواء: "نقرات لوحة المفاتيح، أحاديث مكتبية خافتة، موسيقى خلفية هادئة"

💡 نصيحة احترافية: استخدم أفعالًا تدل على الحركة، مثل "ينزلق" و"يدور" و"يمرر"، لجعل الرسوم المتحركة تبدو طبيعية.

الخطوة رقم 3: اجعل الأوصاف حية ولكن موجزة

تجنب مطالبات Sora AI الغامضة، مثل "اعرض منتجًا رائعًا". بدلاً من ذلك، قم بتفصيل المشهد: "يقوم المستخدم بالتمرير عبر لوحة التحكم التفاعلية بينما يتم تحديث المخططات المتحركة في الوقت الفعلي. " توجه الخصوصية Sora مع ترك مجال للإبداع في الذكاء الاصطناعي.

الخطوة رقم 4: أضف التخصيص

تحكم في حركة الفيديو وأسلوبه وتكراره لتجعله ملكك حقًا:

التحكم في الحركة والتوقيت: قسّم التسلسلات المعقدة إلى إيقاعات واضحة. على سبيل المثال: " مدير يمشي إلى مكتبه، ينقر على الهولوغرام، ويقوم بتكبير مقاييس لوحة القيادة. " وهذا يضمن انتقالات سلسة ويتجنب الأخطاء في مقاطع الفيديو متعددة اللقطات.

أنماط المراجع أو الجماليات: اربط صورك بمؤشرات النوع أو التصميم: "أسلوب إعلانات الشركات الناشئة التقنية، واجهة مستخدم مستقبلية، لمسات نيون نابضة بالحياة" أو "رسوم متحركة ثنائية الأبعاد بسيطة لإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي". تساعد المراجع السينمائية المألوفة Sora في الحفاظ على اتساق الصور

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع مطالبات Sora AI كمسودات. قم بإنشاء نسخة واحدة → عدّل عنصرًا واحدًا (زاوية الكاميرا أو الإضاءة أو اللون) → أعد التشغيل. إذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بالتبسيط أولاً: قفل إجراء أو إعداد رئيسي واحد، ثم قم ببناء التعقيد تدريجيًا.

الخطوة رقم 5: استخدم الصور وقم بتعيين معلمات API

هل تريد مظهرًا متسقًا للشخصيات أو المنتجات عبر مقاطع فيديو متعددة؟ قم بتوفير صورة مرجعية إلى جانب موجهك. هذا مثالي لإطلاق المنتجات حيث يجب أن تظل صور العلامة التجارية متسقة.

يجب عليك أيضًا تحديد طول الفيديو ودقته وإصدار النموذج في واجهة برمجة التطبيقات (API)، بدلاً من نص الموجه. المقاطع القصيرة (4-8 ثوانٍ) أسهل في الإدارة ودمجها في تسلسلات أطول، مع الحفاظ على حركة سلسة وتماسك.

أفضل مطالبات Sora AI لحالات الاستخدام المختلفة

تغير Sora AI طريقة عمل الفرق في العصف الذهني وكتابة السيناريو وإنتاج مقاطع الفيديو. وللحصول على مقطع فيديو أو صورة مثالية، لا داعي لأن تصبح مهندس موجهات.

فيما يلي بعض الأفكار المقترحة لمجالات مختلفة:

التسويق والإعلان

إعلان سينمائي لمقهى

📌 حالة الاستخدام: سرد قصص العلامة التجارية، والحملات، والإعلانات الاجتماعية، والترويج للمنتجات.

أنشئ إعلانًا سينمائيًا مدته 20 ثانية يظهر صاحب شركة صغيرة يفتح مقهى عند شروق الشمس، ويجسد الدفء والرائحة وروح المجتمع. أنشئ عرضًا أنيقًا لمنتج ساعة ذكية، مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية والتصميم البسيط ومشاهد نمط الحياة النشط. تخيل مونتاج سريع الوتيرة لحملة تسويقية عالمية يتم طرحها عبر لوحات الإعلانات والهواتف والمنصات الاجتماعية أنتج مقطع فيديو قصيرًا عموديًا لوسائل التواصل الاجتماعي يعرض الاستخدام الواقعي لعلامة تجارية مستدامة للعناية بالبشرة في ضوء طبيعي

💡 نصيحة احترافية: حدد حركات الكاميرا (التحريك، التكبير/التصغير، المسح الجوي) للحصول على صور ديناميكية تشبه الإعلانات. يمكنك أيضًا تضمين مصطلحات تصنيف الألوان مثل "ألوان سينمائية دافئة"

إنشاء المحتوى والوسائط

فيديو YouTube لعمليات مسح الكاميرا السينمائية

📌 حالة الاستخدام: سرد القصص، والمقدمات/الخاتمات، والمحتوى القصير، والتجارب البصرية.

أنشئ مقدمة مدتها 15 ثانية على YouTube باستخدام كاميرا سينمائية تتجول في استوديو مريح ومبدع مليء بالإضاءة المريحة ومستلزمات الفنون أنشئ فيديو بتقنية التصوير المتتابع لفنان يرسم لوحة جدارية تتحول إلى نسخة رقمية على الشاشة أنتج فيلمًا قصيرًا يحكي قصة مخرج أفلام يبحث عن الإلهام في شوارع المدينة الممطرة ليلاً أنشئ صورًا متكررة من نوع B-roll لخلفية البودكاست — إضاءة خافتة، كاميرا متحركة، إعداد مكتب بسيط

💡 نصيحة احترافية: أدرج تفاصيل مثل نسبة العرض إلى الارتفاع (16:9 أو 9:16) وحركة الكاميرا حتى يتناسب الناتج مع المنصة — فهذا يحدث فرقًا كبيرًا، كما هو موضح في أمثلة هندسة المطالبات هذه.

المنتج والتكنولوجيا

دليل تفصيلي للتخزين السحابي

📌 حالة الاستخدام: شرح الميزات، والتأهيل، وعروض المستثمرين، وسرد قصة رؤية المنتج.

اعرض رسومًا متحركة سلسة لمستخدم يتفاعل مع تطبيق جوال، مع تسليط الضوء على خطوات التسجيل والانتقالات السلسة قم بإنشاء عرض توضيحي مرئي لمساحة عمل مستقبلية تعمل بالذكاء الاصطناعي مع واجهات ثلاثية الأبعاد عائمة وتعاون متنوع بين أعضاء الفريق وتصورات للبيانات أنتج شرحًا واضحًا وموجزًا يوضح كيف يحافظ التخزين السحابي على مزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة أنشئ فيديو يعرض رؤية المنتج ويوضح تطور جهاز منزلي ذكي من مرحلة التصميم إلى الاستخدام الفعلي

🔍 هل تعلم؟ 99% من المسوقين الذين يستخدمون الفيديو يعتقدون أنه قد حسّن فهم المستخدمين لمنتجاتهم أو خدماتهم.

عندما يتفوق كلب على مالكه: أحد أكثر مطالبات Sora AI تسلية حتى الآن من السهل التفكير في Sora AI كأداة لرواية القصص السينمائية أو المونتاج المزاجي، ولكنها أيضًا ساحة لـ مطالبات ذكية وعبثية وغريبة السحر مثل هذه: فكرة موجهة:"يجلس كلب بفخر بجانب مالكه أثناء نزهة مشمسة في الحديقة. يرفع المالك شريحة بيتزا ويقول: "لا، هذا طعامي". يبدو الكلب حزينًا... ثم يسحب ببطء هاتفًا ذكيًا بقدمه، ويطلب بيتزا عبر الإنترنت، وينتظر برضا بينما يمر عامل التوصيل بجوار المالك المصدوم ويسلم الصندوق للكلب." فكرة موجهة:"يجلس كلب بفخر بجانب مالكه أثناء نزهة مشمسة في الحديقة. يرفع المالك شريحة بيتزا ويقول: "لا، هذا طعامي". يبدو الكلب حزينًا... ثم يسحب ببطء هاتفًا ذكيًا بقدمه، ويطلب بيتزا عبر الإنترنت، وينتظر برضا بينما يمر عامل التوصيل بجوار المالك المصدوم ويسلم الصندوق للكلب."

الاتصالات المؤسسية

مقاطع فيديو أو صور للتدريب الداخلي للشركات

📌 حالة الاستخدام: سرد القصص الداخلية، والتوظيف، والتأهيل، وبناء الثقافة.

أنشئ فيديو احترافيًا ودافئًا في الوقت نفسه يظهر موظفين متنوعين يتعاونون في بيئة مكتبية مختلطة أنشئ فيديو ثقافي يسلط الضوء على العمل الجماعي والشمولية والمعالم البارزة للشركة بأسلوب وثائقي أنتج رسومًا متحركة للتعريف بالموظفين الجدد لتعريفهم بقيم الشركة ورسالتها تخيل مشهدًا لرسالة قيادية يوجهها مدير تنفيذي إلى الموظفين في قاعة اجتماعات بإضاءة طبيعية ونبرة حوارية

التجارة الإلكترونية والتجزئة

تجربة منتج صديق للبيئة

📌 حالة الاستخدام: إطلاق المنتجات، وكتيبات العروض، والعروض الاجتماعية.

أنشئ مقطع فيديو عن الموضة يظهر عارضات أزياء يسرن في مناظر مختلفة للمدينة، حيث تعكس كل مجموعة ملابس موسمًا معينًا أنشئ فيديو بسيطًا وواضحًا لفتح عبوة منتج عطر فاخر باستخدام لقطات ماكرو وإضاءة دراماتيكية اعرض عميلاً يتصفح متجرًا عبر الإنترنت، ويضيف منتجات صديقة للبيئة إلى سلة التسوق، ويتلقى الطلب في عبوة مستدامة أنتج تسلسلًا مرئيًا يظهر تحول الغرفة قبل وبعد استخدام منتجات الديكور المنزلي

السفر والضيافة

مسافر منفرد على أرض رملية وصخرية

📌 حالة الاستخدام: تسويق الوجهات السياحية، التجارب، سرد القصص المرئية.

أنشئ مونتاج سينمائي لرحلة زوجين يستكشفان المدن الساحلية باستخدام لقطات من طائرة بدون طيار وإضاءة الساعة الذهبية. أنشئ لقطة جوية تنتقل من منتجع فاخر إلى تجارب ثقافية ومأكولات محلية أنتج فيديو قصصيًا يظهر مسافرًا منفردًا يكتب مذكراته ويلتقط الصور خلال مسارات جبلية خلابة. تخيل تجربة إقامة في فندق من لحظة تسجيل الوصول إلى تناول الإفطار مع إطلالة على المحيط في ضوء طبيعي ناعم.

🔍 هل تعلم؟ أفادت 41٪ من العلامات التجارية أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو.

🤩 مكافأة: مطالبات الصور

الصورة الرئيسية للمنتج

📌 حالة الاستخدام: الصور المرئية للحملات، وصور المنتجات، ومواد وسائل التواصل الاجتماعي.

أنشئ عرضًا واقعيًا لمنتج ساعة ذكية على مكتب بسيط مع ضوء الصباح الناعم أنشئ إعلانًا مرئيًا سينمائيًا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه صاحب شركة صغيرة يفتح مقهى عند شروق الشمس. أنتج صورة عالية التباين لمنتج جديد للعناية بالبشرة مع مواد طبيعية وخلفية نظيفة تخيل لوحة إعلانية رقمية ديناميكية تعرض حملات متعددة لعلامة تجارية عالمية في شارع مزدحم بالناس في طوكيو.

📮 ClickUp Insight: 11٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوح أبيض مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، الذي يساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بسرعة أكبر!

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع مطالبات Sora AI

Sora AI ليست سحرية. إنها مرآة. إذا كان مقطع الفيديو الخاص بك يبدو غامضًا أو مسطحًا أو غريبًا، فربما بدأ بموجه فوضوي. أفضل النتائج لا تتعلق بكونك أكثر إبداعًا. إنها تتعلق بكونك أكثر عزمًا. Sora لا تحتاج فقط إلى أفكار. إنها تحتاج إلى توجيه. إليك كيفية التوقف عن إهدار الموجهات والبدء في الحصول على مشاهد تعمل بالفعل.

لا تفرط في استخدام المطالبات بأوصاف متضاربة أو الكثير من العناصر المرئية في لقطة واحدة

أضف سياقًا مثل البيئة والإضاءة ومنظور الكاميرا لترسيخ صورك المرئية

استخدم لغة متسقة لأن مزج الأنماط (على سبيل المثال، "سينمائي + كرتوني") قد يربك النموذج ويؤدي إلى نتائج غير متساوية.

تحكم في وتيرة الفيديو من خلال ذكر التوقيت أو انتقالات المشاهد لتجنب القطع المفاجئ

أضف المشاعر أو الإيماءات الدقيقة ("ترقب متوتر في نظرات سريعة") لجعل النتائج أكثر واقعية.

حدد العناصر غير المرغوب فيها ("بدون تراكب نصي" و"بدون توهج العدسة") لتحسين النتائج النهائية.

وثّق المطالبات الفعالة والنتائج حسب الفئة لتسريع التجارب المستقبلية.

🧠 حقيقة ممتعة: أنشأ متجر صغير عائلي لبيع التامالي في لوس أنجلوس مقطع فيديو مدته 46 ثانية في 10 دقائق فقط (باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النص/الصوت)، وحقق المقطع انتشارًا واسعًا وحقق 22 مليون مشاهدة في حوالي ثلاثة أسابيع، مما يوضح كيف أن إنتاج مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي يساوي بين الفرص المتاحة للشركات الصغيرة.

تُظهر قصص مثل هذه مدى سهولة الوصول إلى أدوات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى أن الشركات الصغيرة يمكنها أن تصبح مشهورة على

لكن Sora نفسها لا تزال تحتوي على قيود. إنها قوية، نعم، لكنها ليست أداة مفتوحة بالكامل أو جاهزة للإنتاج لمعظم المستخدمين. لا يزال النموذج قيد الاختبار والتحسين، مما يعني أن أي شخص يخطط لاستخدامه في حملات احترافية أو سرد قصص طويلة يجب أن يكون على دراية بقيوده. اعتبره دليلًا على صحة المفهوم — قادر بشكل ملحوظ، لكنه ليس مستقرًا بما يكفي ليحل محل خطوط إنتاج الفيديو الكاملة.

قيود استخدام Sora

تقدم كل نسخة من Sora اختراقات، ولكن النموذج لا يزال يظهر بعض العيوب التي تؤثر على شكل ومظهر مقاطع الفيديو. إليك ما يلاحظه المستخدمون أكثر من غيره، وما يجب الانتباه إليه إذا كنت تختبره مقابل بدائل Sora AI الأحدث.

قد تواجه صعوبة في التعامل مع الفيزياء الواقعية وعلاقات السبب والنتيجة، مما يتسبب في تحرك الأجسام بشكل غير طبيعي أو إصلاح نفسها

يقتصر الفيديو على مدة قصيرة ، عادةً ما تكون من 20 ثانية إلى دقيقة واحدة، مع احتمال ظهور تشوهات بصرية أو فقدان التسلسل في المقاطع الأطول.

قد ينتج عنه عدم اتساق في الكائنات والمشاهد، مثل التغييرات المفاجئة في الموضع، أو الوميض، أو اختفاء العناصر، مما يقلل من الواقعية.

الوصول محدود حاليًا ، وهو متاح بشكل أساسي لمستخدمي iOS في مناطق محددة فقط، مما يحد من إمكانية التجربة على نطاق أوسع وتلقي التعليقات.

يدعم عددًا محدودًا من مهام الفيديو المتزامنة، عادةً ما يصل إلى مهمتين، مع قيود زمنية على توفر المهام تصل إلى 24 ساعة.

🧠 حقيقة ممتعة: قامت شركة Coca-Cola بتصوير مقطع فيديو رئيسي واحد مع كوميدي شهير واستخدمت الذكاء الاصطناعي لتكييفه تلقائيًا لـ 32 سوقًا مختلفًا. قاموا بتعديل النكات واللغة العامية وحتى الإشارات المرئية لتناسب كل ثقافة. النتيجة: وصول واسع النطاق دون تكلفة إعادة التصوير الباهظة.

هل تشعر بالفضول لمعرفة كيف تعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التسويق بما يتجاوز مجرد إنشاء مقاطع الفيديو؟ يغطي هذا الدليل التفصيلي كيفية استخدام الفرق لأدوات مثل Sora و ClickUp لتخصيص المحتوى على نطاق واسع، وإعادة استخدام المحتوى الحالي، والتحرك بشكل أسرع دون فقدان الدقة.

بدائل Sora التي يمكنك استكشافها

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق التي توفر سردًا سينمائيًا للأحداث، وشرحًا بواسطة شخصيات افتراضية، وإعادة استخدام لقطات ذكية. فيما يلي بعض البدائل الممتازة لـ Sora AI التي توفر الكثير من المرونة الإبداعية لتتناسب مع أهدافك. 🏁

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام الإبداعية وإنشاء الصور)

إذا كانت Sora AI تحول النصوص إلى مقاطع فيديو، فإن ClickUp تحول تلك الأفكار إلى سير عمل إبداعي كامل. تساعدك Sora على تصور القصة. تساعدك ClickUp على بناء كل ما يجعل تلك القصة حقيقية — النصوص والجدول الزمني والمراجعات والتسليم.

إنها مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة للفرق التي تعيش وتتنفس الإنتاج الإبداعي، مدعومة بـ ClickUp Brain ومرافقها المكتبي ClickUp Brain MAX.

من الفكرة إلى التنفيذ: كيف يدعم ClickUp Brain العمل الإبداعي من البداية إلى النهاية

ClickUp Brain ليس مجرد إضافة للذكاء الاصطناعي، بل هو المحرك الإبداعي في قلب مساحة عملك. من أول شرارة فكرة إلى التسليم النهائي، يساعد الفرق على التفكير والكتابة والتصور والتنظيم دون فقدان السياق أو الزخم.

توحد لوحة معلومات ClickUp Brain الأدوات الإبداعية والكتابية والبصرية، بحيث تتم كل خطوة إبداعية، من السيناريو إلى القصة المصورة، في مكان واحد

✍️ كتابة السيناريو وتوليد الأفكارابدأ بملاحظة صوتية سريعة، وانتهي بسيناريو جاهز للمراجعة. باستخدام ميزة Talk-to-Text في ClickUp Brain MAX، يمكنك تبادل الأفكار دون استخدام اليدين ومشاهدة الأفكار تتحول إلى مخططات منظمة في غضون ثوانٍ — وهو أمر مثالي للتوجيه الإبداعي سريع الحركة.

باستخدام ClickUp Brain MAX، يمكنك على الفور نسخ أفكارك وتنظيمها وصقلها

تسلسل المطالبات يحافظ على تطور القصة بشكل منطقي. اكتب مطالبة Sora AI الأولية في مستند واحد، وقم بتوسيعها إلى لوحة قصة في مستند آخر، واجعل Brain يقوم بإنشاء CTAs أو تعليقات في المستند التالي — كل ذلك مرتبط معًا داخل مساحة العمل الخاصة بك.

هل تحتاج إلى نطاق نغمي؟ يتيح لك كل من ClickUp Brain و Brain MAX التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة الرائدة — ClickUp Brain و GPT و Claude و Gemini — حتى تتمكن من مطابقة النغمة والأسلوب وعمق التفكير مع هدفك الإبداعي.

قم بتبديل النماذج للتجربة:

Claude للعمق العاطفي

GPT للحصول على عناوين جذابة

Brain للدقة السياقية المرتبطة ببيانات مشروعك

مثال على الموجه:"اكتب نصًا صوتيًا مدته 15 ثانية لإعلان تشويقي عن منتج ما في 45-50 كلمة. قدم نسختين مختلفتين من النص." → يقوم Brain بإنشاء النصين وتخزينهما في مستند وربط كل نسخة بمهمتها، بحيث لا يفوتك أي شيء بين الكتابة والإنتاج.

بالنسبة للمشاريع التعاونية، يمكن للمخطط الاستراتيجي تلخيص رؤى الجمهور في Claude، بينما يقوم الكاتب بصقل النص في GPT — كل ذلك في نفس الخيط، مما يحافظ على تزامن فريقك.

🖼 إنشاء الصور والأصول الجاهزة للرسوم المتحركة

ClickUp Brain لا يقتصر على الكلمات فحسب، بل إنه قوة بصرية أيضًا. قم على الفور بإنشاء صور مرجعية أو لوحات مزاجية أو لوحات ألوان أو صور منتجات أو مفاهيم بيئية مباشرة داخل Docs أو Whiteboards. ترتبط كل صورة بمهمة الحملة الخاصة بها، لذلك لا يضيع أي شيء في تطبيق منفصل.

على سبيل المثال، يمكنك مطالبة ClickUp Brain بـ "إنشاء لوحة أفكار لحملة صحية". تظهر النتيجة على الفور في مستندك، جاهزة لتوجيه مطالبات فيديو Sora أو مفاهيم الحملة.

لوحة المزاج والصور المرجعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة في ClickUp Brain

يمكنك أيضًا إنشاء صور لمفاهيم المنتجات وإرفاقها بمهام ClickUp في الحملات، مما يضمن إمكانية الوصول إلى كل مرجع إبداعي للمراجعة والتكرار.

يتم إرفاق الأصول المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain بمهام الحملة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى كل مرجع إبداعي للمراجعة والتكرار

عند تحسين مقطع الفيديو التالي الخاص بك على Sora، تعمل هذه الصور كمرجع سريع، مما يضمن اتساق النغمة والملمس والإطار في كل الأصول. بمجرد الموافقة على العناصر المرئية، قم بتصديرها إلى Canva أو Kapwing أو Runway للرسوم المتحركة. يتتبع ClickUp تلقائيًا كل إصدار وتعليق وردود الفعل، حتى لا تفقد أبدًا رؤية التقدم المحرز.

مثال على الموجه:"أنشئ ثلاثة إطارات مفاهيمية لإعلان صحي مدته 20 ثانية مع إضاءات مختلفة." → يقوم Brain بإنتاج الصور الثابتة وإرفاقها بمهمة وإعداد سير عمل للموافقة مع مواعيد نهائية.

🎬 القصص المصورة والتعليقات والتكرار

أصبح إنشاء القصص المصورة أمرًا سهلاً مع ClickUp Brain. قم بإنشاء توجيهات واضحة، إطارًا بإطار، مثل زاوية الكاميرا وأسلوب الإضاءة والنبرة العاطفية، وقم بتخطيطها بصريًا على السبورة البيضاء، حتى يعرف فريقك دائمًا ما سيحدث بعد ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك كتابة الموجه التالي: "حدد ستة إطارات لقصص مصورة لمقطع تشويقي مدته 25 ثانية. قم بتضمين العاطفة ونوع الكاميرا ومرجع الإضاءة لكل منها." والنتيجة هي قصة مصورة مفصلة جاهزة للمراجعة.

مثال على الموجه:"حدد ستة إطارات لقصص مصورة لمقطع دعائي مدته 25 ثانية. قم بتضمين العاطفة ونوع الكاميرا والإضاءة لكل منها." → ضع النتائج في لوحة بيضاء، وقم بتمييز فريقك، وتتبع التقدم مع تطور كل إطار.

*إطارات القصة المصورة التي تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain، كل منها مزود بتعليقات حول الكاميرا والإضاءة وتفاصيل العواطف من أجل تخطيط دقيق لإنتاج الفيديو

مثال على الموجه:"حدد ستة إطارات لقصص مصورة لمقطع دعائي مدته 25 ثانية. قم بتضمين العاطفة ونوع الكاميرا والإضاءة لكل منها."

→ ضع النتائج في لوحة بيضاء، وقم بتمييز فريقك، وتتبع التقدم مع تطور كل إطار.

بمجرد أن يصبح المسودة الأولى للفيديو من Sora جاهزة، قم بتحميلها إلى ClickUp للتدقيق. يقوم Brain بتلخيص التعليقات الموسومة بالوقت من المراجعين وتحويلها تلقائيًا إلى تعديلات قابلة للتنفيذ. تصبح كل جولة من التعليقات قائمة مهام، وليس ثقبًا أسود.

بعد الإطلاق، استخدم بطاقات AI لتلخيص رؤى الحملة — أي العناصر المرئية أو النصوص التي حققت أفضل أداء — وقم بتخزين تلك المعرفة في مكتبة الإبداع الخاصة بفريقك لاستخدامها في المشاريع المستقبلية.

توفر لوحات ClickUp البيضاء لمستخدمي Sora اللوحة المرئية التي كانوا يفتقدونها، وهي المساحة بين "الموجه" و"الإنتاج". قم بالتخطيط والتخطيط والتعاون على لوحات القصة أو تسلسل الحملات أو مفاهيم الحالة المزاجية قبل نشر أي شيء.

حوّل أفكارك الإبداعية إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ من داخل السبورة البيضاء

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء صور AI مباشرةً داخل Whiteboards—تصور اللحظات المهمة أو زوايا المنتج أو مفاهيم الحالة المزاجية دون مغادرة اللوحة. ضع تلك العناصر المرئية بجانب الملاحظات أو النصوص أو لقطات فيديو Sora، ثم حوّل كل عنصر إلى مهمة أو سلسلة تعليقات مع تطور المشروع.

اللوحة البيضاء التعاونية في العمل — يقوم أعضاء الفريق بإنشاء وتنظيم وتوزيع المهام الإبداعية، مما يضمن أن كل فكرة قابلة للتنفيذ والتتبع

أفضل ميزات ClickUp

تبسيط إنشاء المحتوى: قم بصياغة وتحرير وتحسين التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق باستخدام AI Writer for Work قم بصياغة وتحرير وتحسين التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق باستخدام مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لـ ClickUp Brain’s

أتمتة إدارة المشاريع الروتينية: تتبع التقدم المحرز، وإنشاء المهام، وإجراء الاجتماعات اليومية، وإدارة التحديثات باستخدام مدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain.

تبسيط سير العمل: قم بتشغيل الإجراءات والإشعارات وتحديثات المهام تلقائيًا بناءً على القواعد والأحداث المخصصة باستخدام قم بتشغيل الإجراءات والإشعارات وتحديثات المهام تلقائيًا بناءً على القواعد والأحداث المخصصة باستخدام ClickUp Automations

تنظيم المعرفة: قم بإنشاء قم بإنشاء قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي الحية وتخزينها والتعاون عليها، وهي قابلة للبحث ومرتبطة بالمهام والمشاريع والفرق باستخدام ClickUp Docs

تعزيز الإنتاجية: قم بتفويض المهام المتكررة، ولخص المناقشات، واستخرج بنود العمل، واحصل على توصيات تراعي السياق من خلال إنشاء قم بتفويض المهام المتكررة، ولخص المناقشات، واستخرج بنود العمل، واحصل على توصيات تراعي السياق من خلال إنشاء وكلاء ClickUp Autopilot مخصصين.

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام باستخدام ClickUp Chat لتبادل الأفكار ومشاركة المطالبات والحفاظ على ظهور التعليقات المتعددة الوظائف — بجوار العمل نفسه. لا حاجة للتنقل بين تطبيقات Slack، ولا فقدان للسياق

قيود ClickUp

قد تكون ميزات التخصيص الشاملة الخاصة به مربكة للمبتدئين.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

تشرح مراجعة G2 هذا الأمر جيدًا:

Clickup حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث تم إطلاق العديد من الميزات الآن. لقد أطلقوا للتو ميزة إنشاء الصور أيضًا، وهي ميزة رائعة للغاية. أحب الطريقة التي تجعل بها الذكاء الاصطناعي الجديد من السهل جدًا استخدامه والعثور على المهام والمهام الفرعية والقوائم والمستندات والنماذج وأي شيء آخر. يساعدني أيضًا في تتبع مشاريع المبيعات بشكل جيد جدًا. إنها أداة رائعة للغاية مع دعم عملاء رائع. إنها بلا شك أفضل أداة لإدارة المشاريع.

2. Runway ML (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو سينمائية من النصوص)

عبر Runway ML

Runway ML هي منصة إبداعية قائمة على السحابة تتيح للمسوقين وفرق المنتجات إنشاء مقاطع فيديو ومحتوى مرئي وتحريره وتحويله باستخدام أدوات AI متقدمة. يوفر منشئ مقاطع الفيديو AI نموذج Gen-4 الذي يتيح للمستخدمين توليف مقاطع فيديو بأي أسلوب يمكن تخيله. توفر المنصة أيضًا مجموعة شاملة من الأدوات لتحرير المحتوى.

أفضل ميزات Runway ML

استخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعديل مقاطع الفيديو، بما في ذلك إزالة الخلفية واستبدال الكائنات وتحويل المشاهد

قم بتطبيق تأثيرات احترافية مثل تدرج الألوان والحركة البطيئة وتعتيم الوجه.

استفد من بنية أساسية سحابية تدعم المعالجة عالية الأداء

قيود Runway ML

يشكو المستخدمون من أنه يستخدم الكثير من الائتمانات للمشاهد القصيرة

أسعار Runway ML

مجاني

القياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Runway ML

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. Pika Labs (الأفضل لمقاطع الفيديو السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Pika Labs

تقوم Pika Labs بتحويل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو قصيرة جذابة لأغراض مختلفة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المواد التسويقية أو عروض المنتجات. يمكن للمستخدمين إدخال نص وصفي أو تحميل صور، وتقوم المنصة بإنشاء مقاطع فيديو بأنماط مختلفة، بما في ذلك السينمائية والرسوم المتحركة والكارتونية.

أفضل ميزات Pika Labs

حسّن مقاطع الفيديو باستخدام تأثيرات إبداعية مثل Poke It و Tear It لإضافة لمسة فريدة إلى المحتوى الخاص بك.

قم بتصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات محسّنة لمنصات مثل TikTok و Instagram و YouTube Shorts.

يمكنك الوصول إلى المنصة من أي جهاز متصل بالإنترنت.

قيود Pika Labs

قد تفتقر الرسوم المتحركة التي تم إنشاؤها إلى التفاصيل المتسقة

أسعار Pika Labs

مجاني

قياسي: 10 دولارات شهريًا

Pro: 35 دولارًا شهريًا

Fancy: 95 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Pika Labs

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. Dream Machine (الأفضل لمقاطع الفيديو الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Dream Machine

يستخدم Dream Machine من Luma Labs نموذج Ray2 من Luma لتقديم صور سينمائية بحركة طبيعية وفيزياء دقيقة.

يقوم مولد الفن بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 10 ثوانٍ بدقة 1080p، مع خيار الترقية إلى 4K. يمكن الوصول إليه عبر واجهة ويب وتطبيق iOS، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين لإنشاء وتحرير المحتوى أثناء التنقل.

أفضل ميزات Dream Machine

قم بتنظيم وإدارة مشاريع الفيديو باستخدام ميزة Boards لتبسيط التعاون

حسّن الجودة والمرئيات باستخدام نموذج الصور Photon الذي يدعم التكرارات السريعة

حافظ على توحيد تصوير الشخصيات من خلال توفير صورة مرجعية واحدة

قيود Dream Machine

يتطلب الحفاظ على التكامل البصري عند دقة أعلى تحريرًا إضافيًا

أسعار Dream Machine

مجاني

Lite: 9.99 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 29.99 دولارًا شهريًا

غير محدود: 94.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dream Machine

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لمكتب الإعلانات التفاعلية (IAB)، فإن 30٪ من إعلانات الفيديو الرقمية يتم إنشاؤها بالفعل من الصفر أو تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

5. Makefilm (الأفضل للمحتوى المصقول الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Makefilm

تقدم Makefilm أداة قوية لتوليد مقاطع الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول المطالبات النصية العادية إلى مقاطع فيديو كاملة. توفر أداة توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 صوت بأكثر من 20 لغة، مما يتيح سردًا واقعيًا ومعبّرًا.

أضف وأزل التسميات التوضيحية والترجمات والعلامات المائية لضمان التحكم الكامل في مظهر الفيديو.

أفضل ميزات Makefilm

أضف عناصر نصية أو احذفها لتخصيص رسالة الفيديو الخاص بك

استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمسح النصوص أو الشعارات غير المرغوب فيها بشكل نظيف

استخرج النقاط الرئيسية وقم بإنشاء ملخصات موجزة لمقاطع الفيديو الطويلة

قيود Makefilm

تبدو الأصوات المدمجة فيه آلية وتفتقر إلى الإيقاع الطبيعي

أسعار Makefilm

مجاني

المحترفون: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

Lite: 9.9 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Makefilm

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: قامت شركة Cadbury India بإطلاق واحدة من أذكى حملات الفيديو التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. استخدمت الشركة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين آلاف من أصحاب المتاجر المحلية من إنشاء إعلانات مخصصة تظهر فيها صورة شاه روخ خان مع عرض اسم متجرهم. تحول فيديو واحد رئيسي إلى آلاف الفيديوهات الفريدة، كل منها يروج لنشاط تجاري محلي مختلف.

نحن نحثك على استخدام ClickUp!

إتقان مطالبات Sora AI هو الطريقة التي تجلب بها الخيال إلى الحياة على الشاشة. ولكن بمجرد إنشاء الفيديو، يبدأ العمل الإبداعي الحقيقي — كتابة النصوص، وجمع التعليقات، وإدارة الموافقات، وتوسيع نطاق الأفكار عبر الحملات.

وهنا يأتي دور ClickUp — ليس كأداة إبداعية أخرى، بل كنظام تشغيل يدعم أفكارك. فهو يحفظ لوحات القصة والمرئيات والموافقات في نفس المكان الذي تكتب فيه وتتبع فيه وتسلم فيه. يمكنك حتى إنشاء مرئيات هنا وتصديرها لتحويلها إلى رسوم متحركة، والحفاظ على كل تعديل أو مراجعة متصلة في سير عمل واحد.

لذلك، عندما تبدأ الحملة التالية، لن يكون لديك مقطع فيديو فحسب، بل سيكون لديك المحرك الإبداعي الكامل الذي أنشأه.

👉 جرب ClickUp مجانًا وشاهد كيف يمكن أن تتدفق كل فكرة من الموجه إلى الإنتاج دون أن تفوت أي شيء.