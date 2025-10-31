مبدأ باريتو: لماذا 20٪ من جهودك تحقق 80٪ من نتائجك

إنها بعد ظهر يوم أحد كسول.

لقد طلبت للتو وليمة من مطعمك المفضل، مليئة بجميع الأطباق المفضلة لديك.

ترتدي بيجامة مريحة للغاية، وتسترخي وتشغل ذلك البرنامج الذي تعرفه جيدًا لدرجة أنك تستطيع تلاوة كل جملة فيه وأنت نائم. هل يبدو هذا مألوفًا؟

نحن ننجذب إلى نفس العادات، ونفس البرامج، ونفس الأطباق، ليس لأننا نفتقر إلى الخيال، ولكن لأن جزءًا صغيرًا من الأشياء يقدم بالفعل معظم القيمة.

هذا الغريزة هي جوهر مبدأ باريتو، قاعدة 80/20.

ظهر هذا المبدأ لأول مرة في علم الاقتصاد منذ أكثر من قرن، وأصبح أحد أكثر المبادئ الاستدلالية استشهادًا بها في الحياة: ركز على القلة المهمة، وتجاهل الكثرة التافهة.

لنبدأ!

مبدأ باريتو: الأصل والتعريف

اكتشاف فيلفريدو باريتو يظهر باستمرار في حياتك دون دعوة، مثل أحد الأقارب في عيد الشكر.

اكتشف الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو هذه القاعدة لأول مرة منذ أكثر من قرن عندما لاحظ أن 80% من أراضي إيطاليا مملوكة لـ 20% فقط من السكان. لكن ما يجعلها راسخة هو أن هذا النمط لم يقتصر على الاقتصاد، بل انتشر إلى مجالات أخرى.

ننتقل سريعًا إلى يومنا هذا:

20٪ من العملاء يحققون 80٪ من الإيرادات

20٪ من أخطاء البرمجة تسبب 80٪ من الأعطال

20٪ من ملابسك يتم ارتداؤها 80٪ من الوقت

وماذا عن Spotify Wrapped الخاص بك؟ ربما خمس أغانٍ تتكرر بشكل لا نهائي.

لا تعتبر الأرقام حقيقة مطلقة، ففي بعض الأحيان تكون النسبة 70/30 أو 90/10 أو حتى أكثر تفاوتًا، ولكن هذا التفاوت يظهر بشكل موثوق للغاية لدرجة أنه أصبح أحد أكثر القواعد الاستدلالية استشهادًا بها في مجال الأعمال والإنتاجية. وهنا تكمن الخطورة.

تصف قاعدة 80/20 الواقع ببساطة . كما تشير كلمة "heuristic" (الاستدلالي)، فهي شيء يجب أن نكون على دراية به ونتبعه بشكل عام.

ما المشكلة التي تحلها قاعدة 80/20؟

معظمنا يتعامل مع العمل بمثابة متفائلين متحمسين للغاية.

نحن نطمح للحصول على النجمة الذهبية في شهادتنا الدراسية، حتى ونحن بالغون. لكن العمل لساعات طويلة مع شرب مئات أكواب القهوة ليس الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

المعضلة الكلاسيكية بين الجهد والتأثير

نفترض أن مضاعفة جهودنا يجب أن تضاعف نتائجنا. للأسف، تقول علم النفس عكس ذلك.

من المعروف أن البشر سيئون في تقدير العلاقة بين المدخلات والمخرجات. نحن نخلط بين الانشغال والفعالية (Hsee et al., 2010)، ونشعر أن الإرهاق يجب أن يكون متوافقًا مع الإنجاز المهني، ولكن هذا ليس صحيحًا.

المهام التي لا نهاية لها وذات التأثير المحدود تجعلنا "منتجين" ولكن دون تقدم. مبدأ باريتو يزيل هذه الوهم. إنه يعيد صياغة مشكلة الوقت والطاقة المحدودين من خلال طرح السؤال التالي: ما هي مجموعة الإجراءات الصغيرة التي سيكون لها التأثير الأكبر؟

ولكن هنا تكمن المشكلة: بمجرد أن تحول قاعدة 80/20 إلى عقيدة، أو أسوأ من ذلك، إلى مؤشر أداء رئيسي، فإنها تتوقف عن كونها منظارًا وتصبح عبئًا.

ماذا لو لم يكن الجهد هو الهدف النهائي، بل الطريق نفسه؟

ينص قانون جودهارت على أنه عندما يصبح المقياس هدفًا، فإنه يتوقف عن كونه مقياسًا جيدًا.

تقرر قضاء "وقت ممتع" مع أطفالك. بضع ساعات كل مساء، بعيدًا عن الهواتف، تلعبون أو تتحدثون. إنه شعور رائع. الجميع أكثر قربًا وسعادة.

ثم تقرأ في مكان ما أن "الآباء الجيدون يقضون ما لا يقل عن ساعتين من الوقت الجيد مع أطفالهم يوميًا". لذا تجعل ذلك قاعدة لك.

وسرعان ما يتحول الأمر إلى مربع يجب عليك تحديده: تراقب الساعة، وتجري محادثات مصطنعة، وتشعر بالتوتر عندما تصبح الحياة مزدحمة وتفشل في تحقيق أهدافك.

الوقت لا يزال موجودًا، ولكن الدفء والتواصل اللذان جعلته جيدًا في المقام الأول؟ لقد اختفيا.

مثال آخر، خذ على سبيل المثال مراقبة الجودة في التصنيع: وجد جوران (1954)، الذي شاع عمل باريتو، أن عددًا قليلاً من أنواع العيوب كان مسؤولاً عن الغالبية العظمى من مشكلات الجودة. بدلاً من توزيع الموارد على كل عطل بسيط، استهدفت الشركات تلك الأسباب الرئيسية القليلة وخفضت معدلات الأخطاء بشكل كبير.

إنها تفاصيل تافهة مقابل انتباهك كل يوم

تُظهر الأبحاث المتعلقة بإرهاق اتخاذ القرار أن كل خيار نتخذه يستنزف طاقتنا العقلية (Baumeister et al., 1998).

عندما يكون يومك مزدحمًا بقرارات تافهة، مثل التحقق من كل بريد إلكتروني وحضور كل "اجتماع تنسيقي"، فإنك تستهلك وقتًا ثمينًا في "أمور تافهة كثيرة" بدلاً من تخصيصه للأعمال ذات التأثير الكبير.

بعبارة أخرى، يحل مبدأ باريتو مشكلة سوء توزيع الانتباه.

إنها تمنحك الإذن، وبصراحة، تفويضًا لتجاهل معظم الأمور حتى تتمكن من التركيز على القليل الذي يهم.

إدارة الوقت ومبدأ باريتو إن إدارة وقتك بشكل جيد تعتمد أساسًا على التركيز على الأمور التي تحدث فرقًا حقيقيًا. فلنفعل ذلك بأسلوب باريتو! إحدى طرق القيام بذلك هي تنظيم وقتك بحيث تعرف بالفعل كيف ستقضي يومك بدلاً من تركه يمر دون أن تحقق شيئًا. هناك حيلة أخرى وهي تخصيص أوقات معينة للتركيز على شيء واحد دون تشتيت الانتباه. يمكن أن يؤدي بدء يومك بشكل صحيح إلى إحداث فرق كبير، وهناك دليل رائع حول كيفية قضاء يوم منتج يمكن أن يساعدك في ذلك. لكن في بعض الأحيان، نفقد الإحساس بالوقت. كل هذه الحيل الصغيرة لإدارة الوقت تعمل معًا لمساعدتك على تخصيص طاقتك لما يهم حقًا.

لماذا تعمل قاعدة 80/20 كأداة لاتخاذ القرار

هل تعرف ذلك الشعور عندما تؤكد البيانات ما كنت تشك فيه بالفعل؟

يخبرك جهاز تتبع اللياقة البدنية الخاص بك: "لقد نمت بشكل سيئ". حسناً، نعم، شيرلوك!

هذه هي قاعدة 80/20، حيث تدعم الرياضيات ما توصل إليه عقلك بالفعل أو ما يمكنه رؤيته بسهولة.

الرياضيات لا تكذب أبدًا

في جوهرها، تعتبر قاعدة باريتو ما يسميه الإحصائيون توزيع قانون القوة: نادرًا ما تكون النتائج موزعة بالتساوي. بدلاً من ذلك، هناك عدد قليل من العوامل التي تهيمن على النتائج (نيومان، 2005).

لهذا السبب تحقق حفنة من الشركات الناشئة معظم عوائد المشاريع. ولهذا السبب حققت 4٪ من الأسهم كل الثروة الصافية في الأسواق الأمريكية بين عامي 1926 و 2016 (Bessembinder، 2018).

الآن أضف علم النفس. نحن مبرمجون على "المزيد هو الأفضل"، كما ذكرنا سابقًا.

اعمل لساعات أطول، وحضر المزيد من الاجتماعات، وأجب على المزيد من رسائل البريد الإلكتروني، وستحصل بالتأكيد على النتائج المرجوة. إلا أن هذا لا يحدث. يطلق علماء السلوك على هذا الأمر اسم "الاستدلال الجهد" – فنحن نخلط بين الجهد والقيمة (Kruger et al., 2004).

قاعدة 80/20 تدحض هذا الافتراض. التركيز الاستراتيجي يتفوق على الحجم المطلق في كل مرة.

يعاني دماغك من مشكلة في النطاق الترددي

الذاكرة العاملة محدودة للغاية، وغالبًا ما تكون مفاتيح منزلك أكبر ضحاياها.

يمكن لمعظم الناس التعامل مع 4-7 أمور فقط في وقت واحد (Cowan، 2001). قم بتوزيع انتباهك على عشرات المهام وستنخفض الجودة.

ركز على "الأمور القليلة الحيوية"، وستعمل مع بنية دماغك، وليس ضدها. وينطبق الشيء نفسه على عملية صنع القرار. إن مجموعة الخيارات المتاحة لنا في كل شيء، من خيارات العشاء إلى الترفيه، تشلنا (شوارتز، 2004)، لكن منظور 80/20 يزيل هذه الضوضاء.

الواقع مشوه. عقولنا محدودة. قاعدة 80/20 لا تحارب أيًا منهما؛ بل تستخدمهما كسلاح.

التطبيقات العملية لمبدأ باريتو

حسنًا، يكفي نظرية.

تم رصد باريتو في البرية. دعونا نراقبه في بيئته الطبيعية.

الإنتاجية: محور بيزوس

قال بيل جيتس ذات مرة مازحًا: "أختار شخصًا كسولًا للقيام بمهمة صعبة. لأن الشخص الكسول سيجد طريقة سهلة للقيام بها." مبدأ باريتو هو تلك المزحة مع ميزانية عمومية.

خذ جيف بيزوس في عام 1994 على سبيل المثال. كان يحصل على راتب بستة أرقام في صندوق تحوط، وهو نوع من الوظائف التي لا يتركها الناس.

لكن بيزوس كان لديه إطار عمل أطلق عليه اسم "تقليل الندم"، وهو تجربة فكرية تخيل فيها نفسه في سن الثمانين، وهو ينظر إلى الوراء. هل سيندم على ترك وول ستريت لبدء متجر لبيع الكتب عبر الإنترنت؟ ربما. هل سيندم على عدم المحاولة؟ بالتأكيد.

هذا هو تفكير باريتو في شكل آخر.

لم يكن بيزوس يزن كل قرار ممكن بنفس القدر. لقد عزل 20٪ من الخيارات التي من شأنها أن تحدد مسار حياته وترك الباقي. النتيجة؟ أمازون. ونعم، بضعة عقود خالية من الندم.

الدرس ليس "استقل من وظيفتك وابدأ مشروعك على أمازون".

فمعظم ما يزدحم قائمة مهامك لا يساعدك على المضي قدمًا. تخلص من هذه المهام، وستشعر بالراحة النفسية أسرع من الشعور بالذنب.

الأعمال: ستاربكس واستراتيجية الحوت

تحب فرق النمو التحدث عن "اكتساب العملاء". ولكن إليك ما توصلت إليه ستاربكس: اكتساب العملاء مكلف، ومعظم العملاء ... جيدون. ليسوا رائعين، وليسوا سيئين. فقط جيدون.

في أوائل عام 2010، قامت ستاربكس بتحليل سلوك الشراء واكتشفت حقيقة غير متوازنة: حوالي 20٪ من العملاء يمثلون ما يقرب من نصف الإيرادات (التقرير السنوي لستاربكس، 2016). لم يكن هؤلاء زوارًا عابرين يشترون قهوة بالحليب مرتين في الشهر. كانوا زبائن يوميين منتظمين، ومدمنين على الطلبات عبر الهاتف المحمول، وأشخاصًا يعرفون الباريستا بأسمائهم.

لذا، بدلاً من ملاحقة كل المارة بخصومات، ضاعفت ستاربكس جهودها على العملاء الكبار.

وكان النتيجة برنامج Starbucks Rewards، وهو برنامج ولاء يضم الآن أكثر من 75 مليون عضو نشط ويحقق أكثر من نصف إيرادات الشركة في الولايات المتحدة. حافظ على إمداد العملاء ذوي القيمة العالية بالكافيين، واعمل على تخصيص الخدمات لهم، واجعلهم مخلصين لك، وستتلاشى تقلبات الإيرادات.

الدرس الأوسع نطاقًا؟ النمو لا يأتي غالبًا من ملاحقة الجميع. إنه يأتي من التركيز على القلة الذين يدفعون فواتيرك بالفعل، والتأكد من أنهم لن يغادروا أبدًا!

التعليم: الطب عالي العائد وفن الجهل الاستراتيجي

أثناء نشأتي، كان جوابي المعتاد على سؤال "ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟" هو دائمًا "طبيبًا".

ثم رأيت المنهج الدراسي. آلاف الصفحات. مئات الشروط. أسماء لاتينية تبدو كأنها تعاويذ سحرية. استسلمت على الفور.

اتضح أنني كنت أفعل ذلك بشكل خاطئ. طلاب الطب لا يحفظون كل شيء أيضًا. إنهم يحفظون الأشياء الصحيحة فقط.

أدلة الدراسة "عالية العائد"، والموارد مثل First Aid for the USMLE، التي تستخلص حوالي 20٪ من المواد التي تظهر في 80٪ من امتحانات الترخيص. يتدرب طلاب الطب على حالات مثل احتشاء عضلة القلب والسكري والالتهاب الرئوي، وهي حالات شائعة وذات أهمية كبيرة وقابلة للاختبار، بينما يتجاهلون التشخيصات النادرة التي قد تظهر مرة واحدة في حياتهم المهنية.

الطالب الذكي يدرس أقل، بشكل أفضل، ويحرر طاقته العقلية للتفكير السريري الذي لا يمكن لأي كتاب مدرسي أن يعلمه.

تدعم الأبحاث هذا الأمر. تظهر دراسات التكرار المتباعد (Cepeda et al., 2006) أن إعادة مراجعة المفاهيم الأساسية بشكل استراتيجي تؤدي إلى استيعاب أكبر بكثير من الحشو المكثف.

الحياة الشخصية: قمع الصداقة

وجد علماء الاجتماع ماكفيرسون وآخرون (2006) أن شبكات التواصل الاجتماعي لمعظم الناس تنحصر في عدد قليل من المقربين — حوالي اثنين أو ثلاثة، وليس عشرين.

أدركت ذلك عندما قضيت 20 دقيقة في التردد بشأن حضور عشاء عيد ميلاد زميل سابق في العمل. شخص لم أتحدث معه منذ عام. كان الشعور بالذنب حقيقيًا، حتى قمت بالحساب: ساعتان من التنقل والمحادثات الصغيرة، أو مكالمة واحدة مع صديقتي المقربة التي كانت في حاجة إلى التعبير عن حزنها بسبب انفصالها.

هذا هو مبدأ باريتو في حياتك الاجتماعية.

يمكن أن توجه الطاقة التي تنفقها في الحفاظ على صداقات ضعيفة، وإبداء الإعجاب بمنشورات Instagram، وحضور حفلات عشاء أعياد ميلاد للمعارف، إلى العلاقات القليلة التي تدعمك بالفعل. بمجرد أن تتقبل هذا الانحراف، ستتوقف عن تشتيت طاقتك.

والأشخاص المهمون؟ سيحصلون على أفضل نسخة منك، وليس النسخة المنهكة.

كيفية تطبيق قاعدة 80/20

تعرّف على مايا، طالبة دكتوراه تعاني من كثرة الأعمال الروتينية.

الساعة الآن 10 صباحًا، وقد قامت مايا بالفعل بتنظيف صندوق بريدها الإلكتروني مرتين، وتدبرت الاقتباسات التي أوصى بها أحدهم الأسبوع الماضي. ما الذي أنجزته بالفعل؟ لم تتقدم أطروحتها قيد أنملة.

إليك كيف توقفت مايا عن الدوران وبدأت في التحرك باستخدام قاعدة 80:20.

الخطوة 1: حدد النتيجة (أو اعترف بأنك لا تملك واحدة)

كان أول إدراك لمايا غير مريح: لم تكن لديها أي فكرة عن شكل "الإنجاز" في الواقع. هل كان الهدف هو "قراءة كل الكتب على الإطلاق" أم التركيز على فرضيتها الخاصة؟ أحدهما شعور والآخر نتيجة. بدون هذا الوضوح، يبدو كل شيء بنفس القدر من الإلحاح، ولا شيء يهم حقًا.

كتبت ما يلي: أنجز فصلاً واحداً بحلول يوم الجمعة. اقرأ فقط ما يدعم هذا الهدف.

فجأة، بدا نصف قائمة مهامها غير ذي صلة.

الخطوة 2: تتبع الحقيقة (لأن حدسك يكذب)

افترضت مايا أن القراءة تستغرق "ربما 3 ساعات في اليوم".

لذلك قامت بتسجيل وقتها لمدة أسبوع، باستخدام أداة بسيطة لتتبع الوقت، واكتشفت الحقيقة القاسية: 40٪ من يومها يضيع في تصفح الدراسات أو النتائج الجديدة التي تعتبر رائعة ولكنها غير ذات صلة بعملها.

هذا ليس بالأمر غير المعتاد. تظهر الدراسات أننا نبالغ في تقدير عوامل التشتيت بنسبة تقارب النصف ( Mark et al., 2016 ). نحن نكذب على أنفسنا بشأن أين تذهب ساعاتنا، وبدون بيانات، فإن الكذبة تنتصر.

الخطوة 3: اعثر على الـ 20% الحيوية (لحظة الرؤية بالأشعة السينية)

بعد تسجيل وقتها ووضوح نتائجها، تمكنت مايا أخيرًا من رؤية عدم التوازن.

هناك دراستان محددتان يمكن أن تدعمان أطروحتها تمامًا، لكنها كانت تقسم تركيزها بالتساوي على عشر دراسات.

الكتابة التي كانت تعمل عليها؟ كانت مهمة. لكن الانخراط في كل دراسة جديدة؟ لم يكن مهمًا.

الخطوة 4: تخلص من المشاريع، وإلا ستقضي عليك

إليك الجزء الذي يغفله معظم الناس: يجب أن يكون هناك شخص ما هو القاتل.

عينت مايا نفسها "قاتلة المشاريع" الرسمية ليوم واحد. تعرفون، الشخص المسؤول عن إنهاء الالتزامات التي لم تعد تتوافق مع أهدافها. يبدو الأمر دراميًا، ولكن بدون هذا الدور الصريح، تبقى الأفكار الميتة إلى الأبد، وتستنزف الموارد والمعنويات مثل التسرب البطيء.

وإليك المفاجأة: الـ 20٪ الحيوية ليست ثابتة. ما كان مهمًا في الفصل الدراسي الماضي قد يكون عديم الفائدة الآن. قامت مايا بتعيين مراجعة متكررة لكل فصل دراسي، وهي وظيفة إلزامية لإعادة تقييم الأولويات قبل أن تتحول إلى عبء ثقيل.

الخطوة 5: إعادة التقييم (لأن اللعبة تتغير)

تتطور احتياجاتك. ما كان له تأثير كبير أمس قد يتلاشى غدًا. لكن عمليات التحقق الفصلية التي تقوم بها مايا تساعد في طرح السؤال التالي: ما المهام التي تستحق أن نكرس لها أفضل طاقتنا في الوقت الحالي؟

ليس "ما الذي نعمل عليه؟" بل "ما الذي يجب أن نعمل عليه؟" الفرق هو كل شيء.

ولأول مرة منذ شهور، عملت دون ذلك الشعور المزعج بأنها نسيت شيئًا مهمًا، لأنها كانت تعرف بالضبط ما هو المهم، وقد أنجزته.

سير العمل 80/20: مثال مع ClickUp

تُظهر لك عدسة باريتو أين يجب أن تركز.

إليك كيفية تطبيق نهج مايا، ليس كنظرية، بل كسير عمل.

أولاً: لا يمكنك العمل على الأمور القليلة المهمة إذا كنت لا تعرف ما هي

يعتقد معظم الناس أنهم يعرفون أولوياتهم. لكنهم عادة ما يكونون مخطئين.

الخطوة الأولى هي جعل كل شيء مرئيًا في مكان واحد، مثل جدول بيانات ومخطط، أو أي أداة تفضلها، حتى تتمكن من رؤية عدم التوازن فعليًا.

الآن حان وقت التحقق من الواقع: قم بتشغيل تتبع الوقت لترى مقدار الجهد الذي تبذله فعليًا مقارنة بما تعتقد أنك تبذله.

هل تتذكر مايا؟ كانت تعتقد أن القراءة تستغرق 3 ساعات في اليوم. كانت تستغرق 60% من أسبوعها. هذه كانت قائمتها:

المهمة الوصف ملاحظات اقرأ مقالات صحفية عن الاستعمار البريطاني قراءات أساسية قد تتداخل مع مصادر أخرى يمكن أن يدعم قسم المقارنة البيانات الاقتصادية الرئيسية قد يوفر دليلاً أولياً قوياً مراجعة السياسات الاستعمارية الإسبانية نظرة عامة تاريخية ربما في ملحق أو عرض تقديمي جمع بيانات عن تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي تحديد محور الأطروحة يمكن تحسينها لاحقًا اجمع خرائط طرق التجارة في القرن الثامن عشر مرجع مرئي اقرأ المصادر الثانوية عن شركة الهند الشرقية تحليل تأثيرات التجارة الثلاثية يربط بين التجارة والاستعمار قيمة تحليلية عالية ابحث في السياسات التجارية الفرنسية جزء من التحليل المقارن يتطلب عمق متوسط تنسيق المراجع مهمة المرحلة النهائية مستهلك للوقت ولكن تأثيره ضعيف افحص التأثيرات الثقافية للتجارة سياق التجارة العالمية الحاجة إلى تحديد النطاق مسودة فصل عن الآثار الاقتصادية المحتوى الأساسي تحتاج إلى بيانات ومصادر قوية تحرير الحواشي السفلية والاقتباسات الصقل التقني مهم من أجل الدقة، وليس الجدل يضيف عمقًا إلى الحجة يضيف عمقًا إلى الحجة يمكن أن يكون قسمًا أصغر ابحث عن الحروف الأساسية من التجار الأدلة الأولية يمكن أن يقدم رؤية فريدة إنشاء مخطط أطروحة أداة التخطيط يساعد على التركيز في المراحل المبكرة تدقيق النتيجة الفحص النهائي ليس عاجلاً حتى المرحلة الأخيرة

💡 نصيحة احترافية: ابدأ في عرض القائمة في ClickUp وقم بإدراج كل ما تقوم به، كبيرًا كان أم صغيرًا. ثم أضف حقلًا مخصصًا يسمى "نقاط التأثير" (تصنيف 1-5) وآخر لـ "الفئة" (استراتيجي، دعم، عمليات، إلخ). استخدم البيانات التاريخية أو حدسك لتصنيف المهام التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

ثانيًا: عليك أن تعرف ما هو المهم في لمحة

بمجرد الكشف عن العناصر الحيوية القليلة، فإن التحدي يكمن في إبقائها في مقدمة اهتماماتك.

بدون نظام بصري واضح، يميل الناس - بما فيهم مايا - إلى إعطاء الأولوية للأمور الأكثر صخبًا، وليس للأمور الأكثر أهمية. لكي تظل متوافقة مع أهدافها، بدأت في تعيين مستويات أولوية لكل مهمة: عاجلة، عالية، عادية، أو منخفضة.

ساعدها ذلك على أن ترى على الفور ما يستحق اهتمامها حقًا كل يوم.

على سبيل المثال، أصبح تحليل البيانات التجارية وصياغة حجتها الرئيسية أولوية قصوى، بينما ظل تنسيق الاقتباسات وتصحيح الأخطاء النحوية أولوية منخفضة حتى المرحلة النهائية. من خلال إلقاء نظرة سريعة على قائمة مهامها، تمكنت مايا على الفور من معرفة المجالات التي سيكون لجهودها فيها أكبر الأثر.

🛠️ مجموعة الأدوات: للحصول على مساعدة بصرية، يمكنك استخدام نموذج مصفوفة الأولويات من ClickUp، مع وضع العجلة على أحد المحاور والأهمية على المحور الآخر. إنها مصفوفة أيزنهاور، ولكنها حية وتعاونية. احصل على نموذج مجاني حدد المهام المهمة باستخدام نموذج مصفوفة الأولويات من ClickUp وتعرف على أولوياتك كما تعرف على ظهر يدك.

ثالثًا: لا فائدة من قاعدة باريتو إذا لم تؤدِ إلى نتائج

الآن عليك ربط تلك النسبة الحيوية البالغة 20% بأهداف قابلة للقياس.

عندما بدأت مايا العمل على أطروحتها حول الاستعمار في أوائل القرن الثامن عشر وتأثير التجارة، أدركت بسرعة مدى صعوبة الموضوع.

للحفاظ على كفاءة عملها، أنشأت مايا قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها، بما في ذلك البحث عن المصادر وتنظيم البيانات وكتابة الفصول وتحرير المسودات. ثم قامت بترتيب كل مهمة حسب أهميتها وتأثيرها المحتمل على أطروحتها.

بناءً على ذلك، قررت مايا أن تقضي معظم وقتها في الـ 20٪ الأعلى، مع التركيز على الأنشطة التي من شأنها أن تعزز حجتها بشكل مباشر، مثل تحليل سجلات التجارة، والتواصل مع كبار المؤرخين، وصقل فرضيتها المركزية. وفيما يلي التفاصيل:

مرحلة الأطروحة المهام "الحيوية بنسبة 20٪" المهام "التافهة 80٪" بحث الموضوع حدد 2-3 قوى استعمارية رئيسية (مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا) و2-3 أنظمة تجارية رئيسية (مثل تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي والتجارة الثلاثية وتجارة الهند الشرقية) القراءة عن كل مستعمرة أو شبكة تجارية صغيرة مراجعة الأدبيات ركز على الأعمال الرائدة والمصادر الأولية التي شكلت النقاش الأكاديمي مصادر ثانوية تكرر حججًا مماثلة البيانات والأدلة اجمع بيانات تجارية تمثيلية (الصادرات والسلع وسجلات الموانئ) والحسابات الأولية الرئيسية جمع مجموعات بيانات كبيرة ولكنها متكررة أو ثانوية التحليل افحص علاقات السبب والنتيجة (على سبيل المثال، كيف أدى التجارة إلى الاستعمار، أو العكس). ملخصات وصفية بدون تحليل الكتابة طور الحجج الأساسية وبيان الأطروحة في وقت مبكر تحسين التنسيق البسيط أو الأقسام الخلفية الزائدة التحرير أعط الأولوية للوضوح وقوة الحجة وتماسك الأدلة الإفراط في صقل الحواشي أو التنسيق في المراحل المبكرة

وها هي! قائمة مهام قابلة للتنفيذ من المهام الحيوية التي يمكن أن تساعدك حقًا في المضي قدمًا نحو أهدافك! باستخدام ClickUp Tasks + ClickUp Brain، يمكنك بسهولة تحويل هذه القائمة إلى قائمة مهام قابلة للتتبع مثل هذه والبدء في التنفيذ. 👇🏼

أنشئ مهام، وقم بإنشاء مهام فرعية، واحصل على المساعدة في البحث والكتابة، وقم بالمزيد مع ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

استخدامات قاعدة 80/20 في قطاعات صناعية محددة

لقد تحدثنا عن هذا بالفعل.

تكمن القوة الحقيقية لقاعدة 80/20 ليس فقط في تحديد مصدر النتائج، بل في تغيير طريقة تفكير الصناعات حول القيمة والجهد بشكل جذري.

إنها تتحدى العقلية التقليدية المتمثلة في "اعمل بجدية أكبر، وأنجز المزيد" من خلال الكشف عن أن النجاح غالبًا ما يعتمد على القيام بـأقل، ولكن بشكل أفضل. هذا التغيير في طريقة التفكير له آثار متتالية في مختلف المجالات، بما في ذلك التسويق والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

دعونا نلقي نظرة فاحصة.

التسويق: توقف عن التشتت وابدأ في التركيز

حان وقت القصة القصيرة.

عملت في شركة ناشئة، وكما هو الحال في مثل هذه الشركات، كنت أتولى أي عمل يوكل إليّ. كانت أول مهمة كبيرة لي هي إنشاء نشرة إخبارية لعلامة تجارية ناشئة.

كانت العلامات الحمراء واضحة؛ لم نكن نتعامل مع جمهور يستمتع بالقراءة، والمواضيع التي أردنا الكتابة عنها لم تكن جديدة، ولم تكن لدينا الخبرة الكافية للكتابة عنها. ومع ذلك، مضينا قدماً بكل قوة.

فقط لندرك بعد 6 أشهر (!) أن هذا الوقت كان من الأفضل أن نستغله في الأماكن التي كنا نحصل منها بالفعل على مستخدمين: إعلاناتنا الترويجية، قناتنا على YouTube، موقعنا الإلكتروني. كانت هناك قنوات قليلة تقوم بكل العمل. أما البقية، بما في ذلك نشرتنا الإخبارية الثمينة، فلم تكن سوى إهدار للميزانية.

تُظهر معايير Google الخاصة أن الانحراف لا يزال كبيرًا: تتراوح نسبة النقر إلى الظهور النموذجية لإعلانات بحث Google حول 1.9٪ (Ignite Visibility، 2025). هذا يعني أنه حتى عندما يتم مشاهدة إعلانك آلاف المرات، فإن نسبة ضئيلة فقط تنقر عليه. ومع ذلك، كم عدد المسوقين الذين لا يزالون يوزعون الميزانية بالتساوي على كل حملة كما لو كانوا يسقون العشب؟

المبيعات: حساباتك الكبرى هي التي تحافظ على استمرار العمل

تبدو كل قنوات المبيعات وكأنها ذيل طويل: مئات العملاء المحتملين، ومتابعات لا نهاية لها، ونظام CRM لا يتوقف عن المضايقة. لكن معظم إيراداتك مخبأة في حفنة من الحسابات الكبرى، وأنت تقضي 80% من وقتك على حسابات قد لا تغلق أبدًا.

تشير الأبحاث إلى أن 20% من العملاء عادةً ما يولدون 70-80% من الإيرادات (Homburg et al., 2008 ). هذا هو نموذج عملك، سواء كنت ترى ذلك الآن أم لا.

شاهدت ذات مرة فريق مبيعات يقضي ثلاثة أشهر في رعاية 50 "عميلاً محتملاً" بينما كان أكبر عملائهم، الذي تبلغ قيمته 400,000 دولار سنويًا، يقيّم بهدوء أحد المنافسين. لم يلاحظ أحد ذلك حتى تم تأجيل اجتماع التجديد. ثم تم إلغاؤه. ثم "دعونا نتواصل مرة أخرى في الربع المقبل".

استغرق الأمر ثلاثين صفقة جديدة لتعويض ذلك الحساب الواحد. الحسابات صارمة، وتجاهلها لا يجعلها تختفي.

دعم العملاء: إصلاح أهم خطأين، وإزالة 80% من قائمة الانتظار

قد يكون دعم العملاء هو المثال الأكثر قسوة على تطبيق قاعدة باريتو.

هناك بعض المشكلات المتكررة، عادةً ما تكون اثنتين أو ثلاث، تغمر حجم التذاكر، والمديرون الذين يوزعون الموارد بالتساوي هم في الأساس يحاولون سحب المياه بملعقة صغيرة.

تضيع الفرق شهورًا في محاولة الاستجابة بشكل أسرع وتوظيف المزيد من الموظفين وتحسين "متوسط وقت المعالجة". وفي الوقت نفسه، فإن السبب الجذري واضح أمامهم: عملية دفع معطلة. سؤال شائع مربك. خطأ واحد يستمر في الظهور لأن لا أحد أعطى الأولوية لإصلاحه.

اكتب سؤالًا واحدًا رائعًا في قسم الأسئلة الشائعة أو أصلح الخطأ الذي يعيق العمل، وستتمكن فجأة من إنجاز 80% من المهام المعلقة.

أظهرت دراسات إدارة الجودة هذا الانحراف باستمرار على مدى عقود (Juran، 1954)، ومع ذلك لا تزال الفرق تعامل كل تذكرة على أنها متساوية في الأهمية. معظم التذاكر هي أعراض؛ قم بإصلاح السبب الجذري، وستختفي.

الهندسة: شحن الكابوس أو إصلاح العوائق

المهندسون يعرفون هذا جيدًا. اكتشفت شركة Microsoft أن 20% من الأخطاء تسبب 80% من الأعطال.

الترجمة؟ يمكنك تحسين واجهة المستخدم وإعادة هيكلة قاعدة الكود وإضافة سبعة عشر ميزة جديدة، ولكن إذا لم تعطِ الأولوية للميزات الأساسية، فسوف تحصل على نتائج كارثية.

كل مهندس لديه خطأ برمجي يريد إصلاحه، بعض الحالات الغامضة التي تؤثر على ثلاثة مستخدمين على نظام Linux. لا بأس. ولكن ماذا لو كان ذلك يستنزف قدرة السبرينت بينما يتعطل التطبيق عند تسجيل الدخول؟ لقد فقدت السيطرة على الموقف.

المالية: إذا فاتك 4٪، فاتك كل شيء

ثم هناك مجال التمويل، حيث يبلغ عدم التوازن ذروته.

وجدت دراسة طويلة الأمد للأسهم الأمريكية أن 4٪ فقط من الشركات المدرجة في البورصة استحوذت على كامل صافي المكاسب في السوق بين عامي 1926 و 2016 (Bessembinder، 2018).

4٪. هذا يعني أن 96٪ من الأسهم كانت، في أحسن الأحوال، في حالة ركود، وفي أسوأ الأحوال، تخسر أموالاً بشكل فعلي.

التنويع يساعدك بالتأكيد، ولكن التركيز على القلة الصحيحة هو ما يبني الثروة في الواقع.

الدرس الاستراتيجي: التركيز، وليس التشتت

الفرق الفائزة لا توزع الموارد بشكل عشوائي على أمل أن ينمو شيء ما. بل تركز على ما يحقق التغيير الفعلي، وتتجاهل كل شيء آخر.

كيف تعزز الذكاء الاصطناعي والأتمتة قاعدة 80/20

لو كان باريتو على قيد الحياة اليوم، لربما استبدل منظاره الأحادي بالعلم الآلي.

لماذا؟ لأن ما استغرق منه شهورًا من معالجة البيانات في عام 1896، يمكن للذكاء الاصطناعي الآن القيام به في أجزاء من الثانية.

ولكن هنا تكمن المشكلة الحديثة: نحن نغرق في البيانات. الحيلة هي استخراج 20٪ المهمة دون إرهاق محلليك أو، الأسوأ من ذلك، اتخاذ قرارات بناءً على الحدس تحت ستار الاستراتيجية.

هنا تتوقف الذكاء الاصطناعي عن كونها كلمة رنانة وتبدأ في كونها أداة للبقاء.

اكتشاف الأنماط على نطاق واسع: اكتشف ما لا تراه

البشر محللون سيئون لقاعدة باريتو.

نحن نبالغ في تقدير الأمور العاجلة (مرحبًا، صندوق البريد الفارغ) ونقلل من تقدير الأمور المؤثرة. نسمح للتحيزات المعرفية والتحيز الحداثي والتحيز المتاح والتحيز التأكيدي بتشويه ما نعتقد أنه مهم. تبدو شكوى العملاء الأكثر صخبًا وكأنها المشكلة الأكبر، حتى عندما تشير البيانات إلى عكس ذلك.

على عكسنا، لا يمتلك التعلم الآلي غرورًا أو قلقًا. يمكنه الكشف عن نقاط نفوذ خفية لن تكتشفها يدويًا أبدًا: أن عددًا قليلاً من اعتراضات العملاء المتكررة تظهر في 80٪ من الصفقات المفقودة، أو أن ثلاث ميزات فقط للمنتج هي التي تسبب معظم شكاوى العملاء.

الفائدة؟ بفضلها، ستتوقف عن إضاعة الوقت في المشاكل التي تبدو عاجلة وستبدأ في حل المشاكل التي تكلفك بالفعل إيرادات.

تحديد الأولويات التنبؤي: اعرف إلى أين تتجه الـ 20٪، وليس فقط أين كانت

هنا تكمن مشكلة تحليل باريتو التقليدي: إنه نهج رجعي.

أنت تحدد ما كان مهمًا في الربع الأخير، ثم تفترض أنه لا يزال مهمًا الآن. في غضون ذلك، يقوم عميلك الأهم بتقييم المنافسين بهدوء، أو أن ذلك الخطأ "البسيط" على وشك أن يتحول إلى أزمة.

لا تقتصر النماذج التنبؤية على إظهار الأماكن التي كانت النتائج فيها منحرفة فحسب، بل إنها تسلط الضوء على الأماكن التي من المحتمل أن تنحرف فيها النتائج في المستقبل.

وهذا يعني أنه يمكنك تخصيص الموارد بشكل استباقي، ومضاعفة الجهود على المشاريع التي تتجه نحو عدم الأهمية، بدلاً من الرد بعد وقوع الضرر.

الفائدة؟ أنت لا تقوم فقط بتحسين أدائك في مباراة الأمس. بل إنك تظل في الصدارة قبل أن يدرك منافسوك ذلك.

تقليل النقاط العمياء: دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالأعمال الشاقة حتى تتمكن من التفكير

السر القذر لتحليل باريتو هو أنه من المرهق الحفاظ عليه يدويًا.

تتبع وقتك. قيم كل مهمة. قم بتحديث مصفوفة أولوياتك. أعد التقييم كل ثلاثة أشهر. إنها نوع من الانضباط الذي يبدو رائعًا من الناحية النظرية، ولكنه ينهار تحت وطأة يوم عمل عادي.

من البديهي أن الذكاء الاصطناعي لا يتعب. ولا ينسى. فهو يحلل الأنماط باستمرار في الخلفية بينما تركز أنت على التنفيذ. وعندما يحدد شيئًا ما، مثل عقبة متكررة أو مهمة تستغرق ساعات دون تحقيق أي تقدم في الأهداف، فإنه يظهرها تلقائيًا.

الفائدة؟ تحصل على الرؤية دون الحاجة إلى القيام بأعمال روتينية. تظل نسبة 20٪ مرئية دون الحاجة إلى البحث عنها كل أسبوع.

والآن، إليك كيفية تطبيق ذلك عمليًا باستخدام ClickUp:

ClickUp Brain: مساعدك في اكتشاف الأنماط

يعتقد معظم الناس أن الذكاء الاصطناعي يستخدم لتوليد النصوص، ولكن قيمته الحقيقية تكمن في التعرف على الأنماط، وإبراز الإشارات المخفية في الضوضاء.

يقوم ClickUp Brain بتسجيل الاجتماعات وتلخيصها، وإبراز الموضوعات المتكررة، وتلخيص المهام أو المستندات عند الطلب. بدلاً من التمرير عبر ملاحظات اجتماعات شهر كامل، والتساؤل عن سبب عدم إنجاز أي شيء، يعرض لك Brain: "تأخيرات العملاء" التي ظهرت في ثمانية ملخصات مختلفة. هذا هو العائق الذي يواجهك. هذه هي النقاط الحيوية بالنسبة لك.

ونحن لا نمزح. لقد ساعد Brain بالفعل رئيسنا التنفيذي في اتخاذ قرار بقيمة 200 ألف دولار!

عبر LinkedIn

الفخ الذي تحميك منه: قضاء شهور في حل المشكلة الخاطئة لأنك لم تربط أبدًا بين النقاط المتفرقة.

أتمتة ClickUp: اجعل الأمور التافهة تتولى نفسها بنفسها

أفضل طريقة لتطبيق قاعدة باريتو ليست العمل بجدية أكبر لتجاهل المهام ذات القيمة المنخفضة. بل هي جعل تلك المهام تختفي تلقائيًا.

تقوم ClickUp Automations و Agents بنقل المهام ووضع علامات على المشكلات وإرسال التنبيهات وتصعيد الأولويات عند استيفاء الشروط. ضع قاعدة: "عندما تتأخر مهمة الحملة → ضع علامة عليها كأولوية عالية + أبلغ الفريق". الآن تظهر العقبات بدلاً من إخفائها في صندوق الوارد الخاص بشخص ما.

تدريب وكلاء الطيار الآلي المخصصين في ClickUp على التعامل مع سير العمل غير المتزامن

لوحات معلومات ClickUp: شاهد الانحراف، واتخذ إجراءات بناءً عليه

لا يمكنك إدارة ما لا تراه، ومعظم الفرق تعمل دون رؤية واضحة. إنهم يعتقدون أنهم يعرفون أين تذهب جهودهم، لكن الاعتقاد ليس بيانات.

تمنحك لوحات معلومات ClickUp صورة واضحة عن الواقع: أي المشاريع استهلكت معظم الوقت، وأي العملاء حققوا الجزء الأكبر من الإيرادات، وأي المهام ساهمت في تحقيق الهدف مقابل تلك التي استهلكت ساعات فقط.

تتوقف قاعدة 80/20 عن كونها مجردة وتصبح حقيقة لا يمكن إنكارها. وبمجرد أن تراها، لن يمكنك تجاهلها.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

قاعدة 80/20 تشبه الإسبريسو: مركزة وقوية وأفضل في الجرعات الصغيرة.

إذا تعاملت مع الأمر بشكل غير صحيح، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالتوتر وعدم التركيز. فيما يلي الأخطاء الكلاسيكية وكيف تبدو في الواقع.

1. التعامل مع 80/20 كحساب رياضي صارم

لا يهتم هذا النمط بالكسور المثالية. أحيانًا يكون 70/30، وأحيانًا 95/5، وأحيانًا يكون التباين أكثر حدة.

أظهرت الأبحاث أن العيوب في البرامج تتركز بشكل غير متساوٍ للغاية؛ حيث تسبب 1% فقط من الأخطاء نصف حالات التعطل (Hatton، 1997). حاول تطبيق ذلك على قاعدة "80/20" المنظمة وستفقد المغزى تمامًا.

تحدث الغلطة عندما تفرط في الاهتمام بهذه النسبة.

2. الخلط بين الارتباط والسببية

مجرد أن 20٪ من العملاء يجلبون 80٪ من الإيرادات لا يعني أن هؤلاء العملاء متفوقون بطبيعتهم.

ربما دخلوا السوق في الوقت المناسب. ربما كانوا من أوائل المستخدمين الذين يسعون وراء كل ما هو جديد، والآن أصبحوا على بعد منافس واحد من الخروج من السوق.

تخيل شركة SaaS تركز كل جهودها على أكبر خمسة عملاء لها: أولئك الذين يدرون معظم الإيرادات.

تحول المبيعات بالكامل إلى إدارة الحسابات

خريطة طريق المنتج تتكيف مع طلبات الميزات الخاصة بهم

تتدفق ميزانية التسويق نحو دراسات الحالة مع شعاراتها

ثم يتم الاستحواذ على أحد هؤلاء العملاء، ويقوم اثنان من الموردين بالاندماج، وفجأة تختفي 60٪ من الإيرادات. لم تقم الشركة بالتنويع لأنها أخطأت في تفسير العلاقة (هؤلاء العملاء يدفعون الكثير) على أنها علاقة سببية (هؤلاء العملاء سيدفعون دائمًا الكثير). هذا مثل وضع كل بيضك في خمس سلال وتمني ألا تنكسر أي منها.

3. تجاهل الاستثمارات بطيئة العائد

"التركيب" هو "البطل الأصلي" في عالم المال.

هذا أمر مهم، والجميع يعرف ذلك. إن العامل الصامت والمنتج الذي لا يثير الكثير من الضجة هو الذي يساهم في النهاية في تحقيق الأرباح على المدى الطويل.

تُظهر أبحاث الابتكار أن الأعمال المملة والتدريجية وإصلاح الأخطاء والتوثيق وتنظيف الديون التقنية غالبًا ما تؤدي إلى قفزات كبيرة في وقت لاحق (Pavitt، 1990).

Blockbuster هي حالة نموذجية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركزوا على "القلة الحيوية": تأجير أقراص DVD من المتاجر الفعلية.

هناك حيث كانت 100٪ من الإيرادات، لذلك هناك حيث ذهبت الموارد. البث المباشر؟ تافه. أقراص DVD عبر البريد؟ ضوضاء. بحلول الوقت الذي أصبح فيه Netflix لا يمكن إنكاره، أصبح نموذج Blockbuster بأكمله عفا عليه الزمن. لقد قاموا بتحسين أنفسهم إلى درجة عدم الأهمية لأنهم خلطوا بين محركات الإيرادات الحالية ومحركات الإيرادات المستقبلية. الـ 20٪ الحيوية اليوم ليست دائمًا الـ 20٪ الحيوية غدًا.

جاء سقوط شركة Blockbuster من التركيز على "القلة الحيوية" من تأجير أقراص DVD مع تجاهل البث المباشر باعتباره أمرًا تافهًا، مما ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لسيطرة Netflix. المصدر: كلية هارفارد للأعمال

4. استخدام باريتو كذريعة للكسل

"تخلص من 80٪ من المهام" لا يعني "لا تفعل شيئًا".

إذا قطعنا الشجرة بأكملها لأن أحد فروعها يبدو مريضًا، ثم تساءلنا عن سبب عدم نمو أي شيء مرة أخرى، فإننا نكون قد أخطأنا الفكرة. فالأشياء القليلة الحيوية لا تزال بحاجة إلى جذور وماء وضوء الشمس.

تساعدك قاعدة باريتو على قطع الأغصان الميتة، لا على قتل الشجرة بأكملها.

5. نسيان الخطوات التي تشكل 20٪

الـ 20٪ الأعلى لديك لن يظلوا في القمة إلى الأبد.

الحساب الضخم الذي كان يغطي الفواتير في السابق قد يتحول إلى خطر فقدان العملاء

قناة التسويق التي حققت نجاحًا كبيرًا في الربع الأخير قد تتعثر في الربع التالي

قد تكون ميزة المنتج التي دفعت إلى اعتماده العام الماضي هي الرهان الأساسي الآن

يطلق Teece et al. (1997) على هذا القدرات الديناميكية: القدرة على الإحساس والتقاط وإعادة التكوين مع تغير الظروف.

بعبارة بسيطة: عليك الاستمرار في المسح والتغيير، وإلا ستصل إلى مرحلة التقاعد بسبب تحسين أدائك.

فوائد تطبيق مبدأ باريتو

عند تطبيقها بشكل متسق، تغير قاعدة 80/20 طريقة تفكيرك في العمل تمامًا.

وإليك كيفية ذلك:

تتوقف عن القلق بشأن القرارات التي لا تهم. بعد تحديد 20٪ من الأمور المهمة، تعرف بالضبط أين تركز. كل شيء آخر يمكن أن ينتظر. إرهاق اتخاذ القرار... يتلاشى

تتوقف عن الشعور بالذنب تجاه ما لا تفعله. تلك النشرة الإخبارية التي أمضينا ستة أشهر في إعدادها؟ لم يكن إلغاؤها بمثابة فشل، بل كان بمثابة راحة. بمجرد أن تتقبل أن ليس كل شيء يستحق نفس القدر من الاهتمام، يختفي الشعور بالذنب لـ "عدم القيام بكل شيء". يسمي علماء النفس هذا "التحكم المتصور"، وهو مرتبط مباشرة بانخفاض مستويات التوتر. يستعيد باريتو هذا التحكم.

تبدأ نتائجك في التراكم. هذا هو الجزء الذي يغفل عنه الناس. التركيز على القلة ذات القيمة العالية لا يمنحك مكاسب سريعة فحسب، بل يبني زخمًا أيضًا. مثل الفائدة المركبة، فإن التركيز الصغير ولكن المستمر على الـ 20٪ الحيوية يخلق مكاسب طويلة الأجل ضخمة. ميزانية النشرة الإخبارية التي أعادنا توجيهها إلى الإعلانات عالية الأداء؟ لم تعمل بشكل أفضل فحسب، بل أصبحت أفضل كل شهر مع تحسيننا لما كان يعمل

تتوقف عن الجدال حول الأولويات. تظهر الأبحاث حول وضوح الأهداف أن الموظفين يكونون أكثر التزامًا عندما يفهمون الأولويات ( تظهر الأبحاث حول وضوح الأهداف أن الموظفين يكونون أكثر التزامًا عندما يفهمون الأولويات ( Locke & Latham، 2002 ). لا تقتصر عدسة 80/20 على توضيح الأمور فحسب، بل إنها تنهي الجدال أيضًا.

تكتسب القدرة على التكيف. لم تستطع شركة Blockbuster التحول إلى البث المباشر لأنها كانت مشغولة جدًا بتحسين متاجر تأجير أقراص DVD. عندما تقلل الأنشطة منخفضة القيمة، فإنك توفر الموارد اللازمة للابتكار والاستجابة للأزمات والتحولات الاستراتيجية.

مقارنات مع أطر عمل أخرى للإنتاجية

لا يتوافق مبدأ باريتو مع كل صيحات الإنتاجية.

إليك ما يميزها عن غيرها، ولماذا هذا مهم.

مصفوفة باريتو مقابل مصفوفة أيزنهاور: المهم ≠ المؤثر

تريد مصفوفة أيزنهاور منك أن تفصل بين "العاجل" و"المهم". حسناً. هذا مرشح أولي مفيد لتنظيف صندوق الوارد الخاص بك أو لتحديد ما إذا كان الاجتماع يمكن أن ينتظر. ولكن هنا تكمن المشكلة: العجلة لا تعني التأثير، والمهمة لا تعني ذلك أيضاً.

تخيل أن لديك خمس مهام "مهمة وليست عاجلة" تقع في الربع العلوي الأيسر المرغوب. يقول أيزنهاور إنها جميعًا تستحق تركيزك. يطرح باريتو سؤالًا أكثر حدة: أي من هذه المهام الخمس سيحدث فرقًا كبيرًا؟ ربما اثنتان منها مهمتان. أما الثلاث الأخرى؟ فهي "مهمة" بنفس أهمية استخدام الخيط السني — صحيح من الناحية الفنية، ولكنها ليست ما يميز الفائزين عن الخاسرين.

تساعدك قاعدة أيزنهاور على تجنب الانشغال. هذا أمر بديهي. أما قاعدة باريتو فتجبرك على التركيز على الأمور المهمة. هناك سبب يجعل المديرين التنفيذيين الذين يؤمنون بقوة بمصفوفة أيزنهاور لا يزالون يشعرون بالضغط، لأنهم يقومون بجميع الأعمال "المهمة" دون أن يسألوا عن الأعمال المهمة التي تتراكم بالفعل.

بارتو مقابل مبدأ أقل جهد: الكسل ≠ القسوة

ينص مبدأ زيبف لأقل جهد على أن البشر كسالى بطبيعتهم؛ فسنختار الطريق السهل في كل مرة. هذا صحيح تمامًا. ويحب خبراء الإنتاجية تزيين هذا الأمر بالحكمة: "اعمل بذكاء، لا بجهد أكبر!" "أتمت كل شيء!" "ابحث عن الطريق الأقل مقاومة!"

ولكن هنا تكمن المشكلة: مبدأ أقل جهد ممكن لا يميز بين الكفاءة والاسترخاء. لهذا السبب يقضي الناس ساعتين في أتمتة مهمة تستغرق خمس دقائق، أو "يحسن" الفريق عناوين رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من إصلاح المنتج الذي يفقد العملاء.

تتطلب قاعدة باريتو تحديد الأولويات بشكل صارم. فهي تنصحك بالقيام بقدر أقل من العمل الخاطئ، حتى لو كان ذلك يعني معالجة مشاكل صعبة. قد تجعلك قاعدة أقل جهد ممكن تشعر بالإنتاجية دون أن تحقق أي شيء.

يحول باريتو الجهد إلى نفوذ، حتى عندما يكون النفوذ صعبًا. أحيانًا ما تكون الـ 20٪ الحيوية هي العمل الذي كنت تتجنبه لأنه غير مريح، وليس لأنه غير فعال.

بارتو مقابل "أكل الضفدع": الصعوبة ≠ التأثير الكبير

"تناول الضفدع" يعني أن تبدأ بالمهمة الأصعب والأقبح أولاً. يبدو الأمر بطولياً. يبدو وكأنه انضباط. وأحياناً يكون هذا هو الصواب تماماً.

لقد شاهدت أشخاصًا يقضون أفضل ساعات الصباح في صراع مع مشكلة تقنية معقدة أو محادثة صعبة، "يأكلون الضفدع"، بينما المهمة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام التقدم في الأشهر الثلاثة المقبلة تظل دون أن يمسها أحد.

لا يهتم باريتو بمظهر الضفدع القبيح. إنه يسأل: إذا أكلت هذا الضفدع، فهل يهم؟

أحيانًا تكون المهمة الأصعب جزءًا من الـ 20٪ الحيوية، وفي هذه الحالة، نعم، قم بها أولاً. وفي أحيان أخرى، تكون مجرد معاناة متخفية تحت ستار الإنتاجية. دع تلك المهمة الصعبة جانبًا وركز على العمل الذي يتراكم.

الفرق هو أن Eat the Frog تعمل على تحسين الجهد. بينما تعمل Pareto على تحسين التأثير. وفي عالم يعمل فيه الجميع بجدية أكبر، فإن التأثير هو الميزة الوحيدة المتبقية.

خلاصة القول

تمنحك معظم أطر الإنتاجية الإذن بالشعور بالتنظيم. أما باريتو فيمنحك الإذن بالفعالية. الأول يتعلق بالأنظمة؛ والثاني يتعلق بالنتائج. وعندما تختار بين الاثنين، فإن النتائج تفوز في كل مرة.

انتقادات وقيدات قاعدة 80/20

قاعدة 80/20 مغرية، ولكنها تُطبق بشكل خاطئ؛ فهي يمكن أن تضر بقدر ما تنفع.

النقاد ليسوا مخطئين، لكنهم غير مكتملين. إليك ما يسبب الإحباط للناس، وما تظهره الأبحاث بالفعل، وكيفية استخدام قاعدة باريتو بحكمة على أي حال.

1. التبسيط المفرط: عندما يتفوق التماثل على عدم التماثل

لا تتوافق جميع الأنظمة مع منحنى باريتو.

في البيئات عالية التوحيد، مثل خطوط التجميع أو مراقبة الحركة الجوية أو بروتوكولات الجراحة في المستشفيات، غالبًا ما يتم توزيع الناتج بالتساوي حسب التصميم.

أظهر باحثون في إدارة العمليات (Skinner، 1974) أن الإفراط في التركيز على كفاءات "القلة الحيوية" في التصنيع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور عقبات جديدة في أماكن أخرى. قم بتحسين محطة عمل واحدة، وستنتقل القيود فجأة إلى مرحلة لاحقة.

إليك مثال حقيقي: من المعروف أن نظام إنتاج تويوتا لا يستخدم تفكير باريتو في مراقبة الجودة. بدلاً من ذلك، يوقفون خط الإنتاج بالكامل عند ظهور أي عيب، حتى لو كان بسيطًا. لماذا؟ لأن العيوب "العديدة التافهة" في الأنظمة المترابطة بشكل وثيق تتراكم لتؤدي إلى أعطال كارثية. يمكن أن يتسبب مسمار مفكوك، وهو مشكلة تافهة بنسبة 80٪ على ما يبدو، في استدعاء المنتج بتكلفة تصل إلى ملايين الدولارات.

الاستخدام الحكيم: لا تفرض قاعدة باريتو على العمليات المصممة لتحقيق التوحيد. في الأنظمة التي تعتبر التباين عدوًا لها، فإن معاملة كل شيء على قدم المساواة ليس عدم كفاءة؛ بل هو ضمان. احتفظ بقاعدة باريتو للأعمال الإبداعية والاستراتيجية وتخصيص الموارد، حيث يكون عدم التوازن أمرًا طبيعيًا وتوجد إمكانية للاستفادة منه.

2. تحيز البقاء على قيد الحياة: 96٪ لا يتحدث عنها أحد

تحب الصحافة الاقتصادية تسليط الضوء على الشركات التي حققت مكاسب ضخمة بفضل عدد قليل من الرهانات. AWS من أمازون. iPhone من آبل. محور البث المباشر من Netflix. يبدو وكأنه سحر باريتو، أليس كذلك؟

الخطر يكمن في الاعتقاد بأنك تستطيع اختيار الفائزين مسبقًا. يعرف مستثمرو رأس المال المخاطر هذا الأمر جيدًا: فهم بحاجة إلى المحفظة الاستثمارية بأكملها لأن حتى المستثمرين المحترفين الذين لديهم معلومات داخلية لا يمكنهم تحديد الأسهم التي سترتفع بشكل موثوق.

تقوم Y Combinator بتمويل مئات الشركات الناشئة، مع العلم أن واحدة أو اثنتين منها ستحققان معظم العائدات. هذا هو التواضع وفقًا لقاعدة باريتو.

الاستخدام الحكيم: استخدم باريتو لتوجيه التركيز بعد ظهور الإشارة، وليس قبلها. في مرحلة الاستثمار المبكرة، أو تطوير المنتجات، أو إنشاء المحتوى، تحتاج إلى التفكير في المحفظة الاستثمارية لتبقى على قيد الحياة لفترة كافية لاكتشاف العناصر الحيوية القليلة. بمجرد أن ترى ما ينجح، عندها تضاعف جهودك. الحيلة هي معرفة متى تكون في مرحلة الاكتشاف (التنويع) مقابل مرحلة الاستغلال (التركيز).

3. إهمال القيمة طويلة الأمد: عندما يصبح "الكثير التافه" هو المنصة

"الأشياء التافهة" قد تحمل في بعض الأحيان ثروة مستقبلية.

قد لا يساهم المستخدمون المتخصصون في زيادة الإيرادات اليوم، ولكنهم يكتشفون مسارات ابتكارية تعيد تعريف الأعمال في المستقبل.

مثال على ذلك: كان المستخدمون الأوائل لتويتر أقلية صغيرة — ربما أقل من 1٪ من قاعدة المستخدمين. لم يحققوا إيرادات كبيرة أو انتشارًا واسعًا. وفقًا لمنطق باريتو البحت، كانوا مجرد ضوضاء. ومع ذلك، ابتكر هؤلاء المستخدمون @mentions و hashtags و retweets — وهي ميزات أصبحت العمود الفقري لتويتر وشكلت في النهاية طريقة تواصل مليارات الأشخاص عبر الإنترنت (Honeycutt & Herring، 2009).

لو أن قيادة تويتر طبقت قاعدة 80/20 بصرامة في عام 2007، وقلصت الميزات والدعم للمستخدمين "التافهين" لتركز فقط على النمو السائد، لكانت تلك الابتكارات قد ماتت في مهدها. بدلاً من ذلك، كان لدى الشركة ما يكفي من المرونة للسماح بتجربة الذيل الطويل، وأصبحت التجارب هي المنتج.

الاستخدام الحكيم: تساعدك قاعدة باريتو على تحسين الحاضر، ولكن لا تدعها تضحي بالمستقبل. احتفظ بنسبة 10-20٪ من الموارد - الميزانية والاهتمام وعدد الموظفين - للاستكشاف على المدى الطويل. لم يكن "وقت 20٪" الشهير من Google عملاً خيرياً؛ بل كان تأميناً ضد تحسين أنفسهم إلى حد التقادم. غالباً ما تظهر القلة الحيوية اليوم من بين الكثير من التفاهات في الأمس، ولكن فقط إذا نجت لفترة كافية لإثبات ذلك.

4. سوء الاستخدام كعقيدة: عندما يصبح التركيز مجاعة

عندما تستخدم قاعدة باريتو كسلاح، وتقوم بخفض 80% من المبادرات أو الموظفين أو الميزانية في جولة واحدة قاسية، فإنهم يخلطون بين التركيز والجوع.

تشير الأبحاث حول مرونة المنظمات (Lengnick-Hall & Beck ، 2005) إلى أن الشركات تحتاج إلى موارد احتياطية للتكيف بفعالية مع الصدمات. إذا قمت بتخفيضات كبيرة باسم الكفاءة، فلن تحصل على منظمة رشيقة، بل ستحصل على منظمة هشة.

لنأخذ شركة جنرال إلكتريك تحت قيادة جاك ويلش كمثال. كان نظامه "الترتيب والتصفية" الذي يقضي بفصل 10% من الموظفين الأقل أداءً سنويًا، تطبيقًا متطرفًا لمبدأ باريتو. وقد نجح هذا النظام بشكل رائع في الأسواق المستقرة والقابلة للتنبؤ. ولكن عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008، كانت شركة جنرال إلكتريك قد خفضت من كفاءتها لدرجة أنها كادت أن تنهار. فقد حسنت الشركة من كفاءتها ولكنها ضحت بالقدرة على التكيف اللازمة للبقاء في ظل التقلبات (Groysberg et al., 2015).

الاستخدام الحكيم: طبق قاعدة باريتو مع هامش أمان. لا تقلل إلى أقصى حد، بل قلل إلى الحد الصحي. احتفظ بقدر كافٍ من المرونة – أنظمة زائدة عن الحاجة، مشاريع استكشافية، علاقات "غير فعالة" – لامتصاص الصدمات والتكيف عندما يتغير البيئة. اعتبرها بمثابة تأمين: تبدو مضيعة للمال حتى تحتاجها.

خلاصة القول: الدقة تفوق العقيدة

قاعدة 80/20 ليست خاطئة، ولكنها صريحة. إذا استخدمت بسذاجة، يمكن أن تشوه الاستراتيجية، وتقضي على الابتكار، أو تغرر القادة بثقة زائفة. إذا استخدمت بحكمة، فإنها تزيد من التركيز دون التهاون.

الحيلة ليست في التخلي عن قاعدة باريتو، بل في تطبيقها بروعة: معرفة متى يجب التركيز (الاستغلال) ومتى يجب التنويع (الاستكشاف). إدراك متى تحتاج الأنظمة إلى التوحيد، وليس إلى التحسين. الاحتفاظ بمرونة للذيل الطويل الذي قد يصبح منصة الغد. بناء هوامش أمان حتى لا يصبح التركيز هشًا.

والأهم من ذلك، أن تكون على استعداد لإعادة النظر في "القلة الحيوية" كل ثلاثة أشهر - قبل أن تصبح بهدوء "الكثرة البالية" بينما لا تزال تعمل على تحسين أداء العام الماضي.

بارتو هو مشرط. استخدمه على هذا النحو: بدقة وحذر، وفقط عندما يكون الأداة المناسبة للمهمة.

مستقبل قاعدة 80/20

إذا كانت رؤية باريتو قد ولدت في حدائق إيطاليا في القرن التاسع عشر، فإن مستقبلها يكمن في خوادم مراكز البيانات في القرن الحادي والعشرين.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى جعل باريتو قابلاً للقياس بطرق لم يكن باريتو نفسه ليتخيلها أبدًا. يمكن للتعلم الآلي أن يحدد على الفور 20٪ من الإجراءات أو المستخدمين أو القنوات التي تحقق نتائج هائلة.

هذا المبدأ يؤثر أيضًا على المناقشات العالمية.

اليوم، يستحوذ أعلى 10٪ من أصحاب الدخل على أكثر من نصف الدخل العالمي - وهو تذكير صارخ بأن عدم التوازن ليس مجرد مسألة إنتاجية، بل هو تحدٍ سياسي واقتصادي. عندما تتركز الثروة، تواجه المجتمعات خيارًا: إما قبول هذا التفاوت على أنه أمر طبيعي، أو التدخل لإعادة التوزيع.

لا يجيب باريتو على هذا السؤال، ولكنه يطرحه.

وفي الوقت نفسه، تعمل صناعات بأكملها الآن وفقًا لمنطق باريتو. تبحث منصات SaaS عن الأخطاء التي تسبب معظم الأعطال. تعمل شبكات اللوجستيات على تحسين المسارات التي تنقل معظم البضائع. تحدد فرق نجاح العملاء الحسابات الأكثر عرضة للانسحاب. هذا النمط موجود في كل مكان.

لم تعد قاعدة 80/20 مجرد نموذج ذهني. لقد أصبحت بنية أساسية. أصبح عدم التوازن الذي لاحظه باريتو في الحدائق الإيطالية جزءًا لا يتجزأ من الأدوات التي نستخدمها كل يوم.

بارتو: طريقك إلى نتائج حقيقية

انسَ الرياضيات المنظمة. معظم ما نقوم به هو مجرد ضجيج. هناك عدد قليل من الإجراءات التي تحرك كل ما يهم تقريبًا.

تتمحور قاعدة باريتو حول القيام بأقل ما هو غير مهم حتى تتمكن من القيام بالمزيد مما هو مهم.

إنها إذن بتجاهل الشعور بالذنب لترك الأشياء غير منجزة، للتركيز بشكل هوس على الأشياء القليلة التي تتراكم.

تذكر أن عدم التوازن هو رمز الغش. يكافئ العالم الجهد المركّز على القلة الحيوية أكثر بكثير مما يكافئ الجهد الموزع على كل شيء. لطالما كان الأمر كذلك. وسيظل كذلك دائمًا.

لذا، في المرة القادمة التي ينظر إليك فيها أحدهم بنظرة استهجان لأنك طلبت نفس الطبق كل يوم أحد، الطبق الذي طلبته خمسين مرة من قبل، الطبق الذي دائمًا ما يكون لذيذًا، لا تعتذر.

أنت ببساطة توزع السعرات الحرارية بكفاءة على مستوى باريتو. وبينما لا يزالون يبحثون في قائمة الطعام، مشلولين بسبب كثرة الخيارات، ستكون أنت قد انتهيت بالفعل من نصف الوجبة المهمة.

الأسئلة المتكررة

تنص قاعدة 80/20 على أن عددًا صغيرًا من المدخلات (حوالي 20٪) غالبًا ما يمثل غالبية المخرجات (حوالي 80٪).

تتبع أين تذهب وقتك، وحدد المهام القليلة التي تحقق أكبر قدر من النتائج، واعطها الأولوية. أدوات مثل مستويات الأولوية في ClickUp تجعل من السهل رفع النسبة الحيوية البالغة 20٪.

لا، إنها قاعدة تجريبية وليست قانونًا. أحيانًا يكون التقسيم 70/30 أو 90/10 أو أكثر توازنًا. الفكرة هي أن النتائج عادة ما تكون غير متساوية وليست موزعة بالتساوي.

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الكبيرة لاكتشاف العوائق المتكررة أو القنوات عالية الأداء أو العملاء ذوي القيمة العالية بشكل أسرع من البشر. تجلب ClickUp Brain ولوحات المعلومات التنبؤية هذا التحليل إلى سير عملك اليومي.