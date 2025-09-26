Wispr Flow مقابل Superwhisper: أيهما أفضل للنسخ في الوقت الفعلي؟

تزداد شعبية تطبيقات الإملاء الصوتي في العمل والشؤون الشخصية، حيث يوفر الإدخال الصوتي عناء الكتابة بدون أخطاء مع الحفاظ على وتيرة التفكير السريع.

Wispr Flow و Superwhisper هما اثنان من أفضل المنافسين. على عكس أدوات النسخ القديمة التي تعمل كلمة بكلمة، تتيح لك هاتان الأداتان الإملاء بجمل كاملة، مما يجعل الإدخال الصوتي أسرع وأكثر طبيعية، ويساعد على التواصل بسهولة ويسر.

إذن السؤال هو، أي التطبيق يقدم أفضل إملاء بالذكاء الاصطناعي: Wispr Flow أم Superwhisper؟

ما هو Wispr Flow؟

عبر Wispr Flow

يقوم Wispr Flow بنسخ كلامك في الوقت الفعلي (بأكثر من 100 لغة) لتقديم نص منقح بتنسيق منظم. يعمل مع أي تطبيق (حيث يمكنك الكتابة)، باستخدام تقنية متقدمة لإجراء تعديلات وتحسينات تلقائية في النبرة.

تتكيف الأداة مع مفرداتك من خلال إنشاء قاموس مخصص يضم المصطلحات والمختصرات الخاصة بالصناعة. يمكنك حتى إنشاء بدائل نصية مخصصة للعبارات المستخدمة بشكل متكرر حتى لا تضطر إلى تكرار التفسيرات الطويلة أو الاستمرار في القيام بمهام متكررة.

ميزات Wispr Flow

دعونا نستعرض الميزات الرئيسية لـ Wispr Flow وكيف تختلف عن أدوات الإملاء التقليدية.

الميزة رقم 1: التنسيق الذكي

يقوم Wispr Flow بتفسير كلامك وتطبيق تنسيق يراعي السياق بحيث يتناسب النص مع أسلوب رسالتك.

على سبيل المثال، يقوم Flow تلقائيًا بتنظيم رسالتك لتبدو احترافية عند استخدامها في بريد إلكتروني أو وثيقة. ولكنه يغير النبرة إلى نبرة غير رسمية وحوارية إذا أرسلت رسالة نصية إلى صديق.

عندما تقول "أولاً، ثانياً، ثالثاً" أثناء سرد العناصر، يقوم التطبيق تلقائياً بإنشاء قوائم مرقمة. وإذا غيرت رأيك في منتصف الجملة (على سبيل المثال، "لنأكل التاكو على العشاء... في الواقع، لنأكل البيتزا")، فإن Wispr Flow يعيد كتابة الرسالة لتعكس فكرتك النهائية: "لنأكل البيتزا على العشاء"

👀 هل تعلم؟ طور مختبر فولتا التابع لألكسندر جراهام بيل تقنية تسجيل الصوت في أواخر القرن التاسع عشر، مما فتح آفاقًا جديدة أدت في النهاية إلى تسجيل العلامة التجارية "Dictaphone " في عام 1907.

الميزة رقم 2: ملاحظات Flow

تتيح لك Flow Notes تسجيل أفكارك العفوية وتحويل المذكرات الصوتية إلى ملاحظات منظمة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك إملاء الملاحظات (على أي جهاز) وستتم مزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزة Wispr Flow الخاصة بك.

تتيح لك هذه الميزة التقاط الإلهام أثناء المهمة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو فقدان التركيز على عملك الأساسي.

يحتفظ Wispr Flow أيضًا بسجل تحويل الصوت إلى نص، مما يتيح للمستخدمين الرجوع بسهولة إلى جلسات الإملاء السابقة وإجراء تعديلات سريعة على التدفق.

الميزة رقم 3: وضع الأوامر

يتيح وضع الأوامر للمستخدمين تحرير النص الذي تم إنشاؤه باستخدام الأوامر الصوتية. ما عليك سوى تحديد النص الذي تريد تحريره وإصدار أوامر مثل:

"هل يمكنك تلخيص هذا لي؟"

"ماذا يعني هذا؟"

"هل يمكنك تحويل هذا إلى نقاط؟"

"هل يمكنك ترجمة هذا إلى الإسبانية؟"

تتمتع هذه الميزة بالقدرة على توفير تجربة تحرير متسقة تحكمها الصوت بغض النظر عن منصة سير العمل لديك.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1877، ابتكر توماس إديسون الفونوغراف، أول آلة لتسجيل الصوت وتشغيله. كان أول تسجيل له هو أغنية الأطفال "ماري كان لديها حمل صغير".

الميزة رقم 4: التعديلات التلقائية بالذكاء الاصطناعي

يقوم Wispr Flow تلقائيًا بتنظيف النص المُملي أثناء التحدث. فهو يزيل الكلمات الزائدة، ويصحح الأخطاء الأساسية، ويقوم بتنسيق الناتج في جمل كاملة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مكتبة المقتطفات، يمكنك حفظ العبارات أو مقاطع النص الشائعة الاستخدام كمقتطفات. عند نطق عبارة التشغيل، يتم إدراج النص الكامل المحفوظ في النص المكتوب.

📚 اقرأ المزيد: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

أسعار Wispr

Flow Basic: مجاني

Flow Pro: 15 دولارًا شهريًا

Flow Teams: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (3 مقاعد أو أكثر)

Flow Enterprise: أسعار مخصصة

📮 ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدين الصوتيين (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة، وتصنيف المشكلات، أو حتى التعامل مع مهام محددة!

ما هو Superwhisper Flow؟

عبر Superwhisper

Superwhisper، تطبيق إملاء صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم بنهج يضع الخصوصية في المقام الأول. بفضل وظيفته في وضع عدم الاتصال، تتم معالجة بياناتك الصوتية محليًا على الجهاز (بدون واي فاي) للحفاظ على الخصوصية والأمان التامين.

Superwhisper متوافق مع النماذج المحلية والسحابية. يوفر وصولاً غير محدود إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و Anthropic و Deepgram و Groq وأدوات أخرى. ونتيجة لذلك، يمكنك معالجة الإملاءات الدقيقة باستخدام نماذج لغوية متقدمة دون أي تكلفة إضافية.

يدعم Superwhisper أكثر من 100 لغة ولهجة، ويوفر تحريرًا يتم التحكم فيه صوتيًا، وخيارات تخصيص واسعة النطاق، وتوافقًا شاملاً مع التطبيقات. ومع ذلك، يعمل Superwhisper بشكل أساسي فقط على أجهزة macOS وiOS.

ميزات Superwhisper

من ترجمة النصوص المكتوبة إلى نصوص منظمة إلى معالجة النصوص المكتوبة للملفات الضخمة، إليك ما يجعل Superwhisper أداة إملاء بالذكاء الاصطناعي شائعة.

الميزة رقم 1: أوضاع ذكية

يوفر تطبيق Superwhisper أوضاعًا محددة مسبقًا للرسائل والبريد الإلكتروني والملاحظات والاجتماعات. يمكنك إنشاء أوضاع مخصصة خاصة بك باستخدام تعليمات الذكاء الاصطناعي المخصصة.

يمكنك تحديد المتطلبات الدقيقة (التنسيق والأسلوب)، وستقوم الأداة بمعالجة الإملاء إلى قوالب ملاحظات الاجتماعات أو المستندات الفنية المخصصة الخاصة بك. بعبارات أبسط، تحصل على نص منظم يتوافق مع متطلبات سير عملك.

الميزة رقم 2: استبدال النص

يتضمن Superwhisper ميزة استبدال النص القوية التي تعمل بسلاسة مع المحتوى المُملى. لتقليل وقت الإملاء، يمكنك إنشاء اختصارات للعبارات المستخدمة بشكل متكرر أو المصطلحات الفنية أو التفسيرات الطويلة.

تتيح لك الأداة أيضًا إنشاء قاموس مخصص للكلمات التي تستخدمها كثيرًا، لتجنب الأخطاء المتكررة.

🧠 حقيقة ممتعة: كان الناس يرسلون رسائل صوتية عبر البريد على أسطوانات صغيرة مخصصة، مثل الرسائل الصوتية، قبل عقود من ظهور أجهزة الرد الآلي أو الهواتف المحمولة.

الميزة رقم 3: الوعي بالسياق

يستوعب وضع Super في Superwhisper سياق ما تعمل عليه ويحسن الناتج وفقًا لذلك.

إليك كيفية استخدام Super Mode لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بإمكانية الوصول لجمع ثلاثة أنواع من السياق:

نوع السياق ماذا يفعل سياق التطبيق – يحدد التطبيق النشط لديك – يقرأ النص من حقول الإدخال الحالية أو محرر النصوص سياق النص المحدد – يقرأ أي نص قمت بتمييزه – يستخدم التحديد لإعلام معالجة الذكاء الاصطناعي محتوى الحافظة – يدمج النص المنسوخ في غضون 3 ثوانٍ من الإملاء أو أثناء الإملاء

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

الميزة رقم 4: نسخ الملفات

يمكنك تحميل ملفات الصوت والفيديو، مثل المحاضرات المسجلة مسبقًا والاجتماعات والمقابلات، لتدوينها. تقوم الأداة بمعالجتها وتحويلها إلى نص منظم من خلال تطبيق تعليمات الذكاء الاصطناعي للوضع النشط وتفضيلات التنسيق.

ومع ذلك، يمكنك إجراء تغييرات على الوضع النشط لتطبيق مجموعة مختلفة من التعليمات.

👀 هل تعلم؟ قبل عام 2000، كانت معظم عمليات النسخ تتم يدويًا بواسطة كاتبي طباعة يرتدون سماعات رأس ويستخدمون دواسات القدم لإيقاف/إعادة تشغيل التسجيلات.

أسعار Superwhisper

مجاني

المزايا: 8.49 دولارًا شهريًا

مدى الحياة: 249.99 دولارًا

🌟 مكافأة: يقدم لك Wispr Flow و Superwhisper نسخة مكتوبة، لكنهما يتوقفان عند هذا الحد. لا يزال عليك نقل الملاحظات يدويًا إلى أدوات مشروعك. يحافظ ClickUp Brain MAX على كل شيء في نفس مساحة العمل، بحيث يمكنك تحويل أفكارك المكتوبة على الفور إلى مهام أو مستندات أو تعليقات دون الحاجة إلى النسخ واللصق عبر الأدوات.

Wispr Flow مقابل Superwhisper للإملاء الصوتي: مقارنة الميزات

لقد نجح كل من Wispr Flow و Superwhisper في احتلال مكانة متميزة كأدوات نسخ بالذكاء الاصطناعي. في حين يشتهر الأول بسرعة النسخ، فإن الثاني بنى سمعته على وظائفه في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

بين Wispr Flow و Superwhisper، غالبًا ما يعتمد الاختيار على الاختلافات الدقيقة بينهما.

قبل أن نستكشف ذلك، إليك نظرة عامة سريعة:

الميزات Wispr Flow Superwhisper وضع بدون استخدام اليدين إملاء مستمر مع اكتشاف التوقف التلقائي أوضاع الضغط للتحدث والتسجيل المستمر نماذج الصوت نموذج نسخ خاص واحد نماذج صوتية متعددة: Ultra (سحابة)، Nova (سحابة)، Ultra Turbo V3 (محلي)، LM studio الوعي بالسياق تكييف تلقائي للنبرة بناءً على التطبيق جمع سياق متقدم من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بإمكانية الو دعم دون اتصال بالإنترنت معالجة قائمة على السحابة (تتطلب اتصالاً بالإنترنت) أكمل المعالجة دون اتصال بالإنترنت باستخدام النماذج المحلية نهج الخصوصية SOC 2 النوع II، الامتثال لقانون HIPAA الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية نسخ الملفات غير متوفر يدعم تحميل ملفات الصوت/الفيديو للنسخ تكاملات واجهة برمجة التطبيقات اتصالات محدودة بنماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية وصول واسع النطاق إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لمزودي الذكاء الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي نموذج نسخ خاص مع تكامل مع ChatGPT و Perplexity OpenAI و Anthropic و Deepgram و Groq (نماذج سحابية ومحلية) دعم الصوت/الملفات لا يدعم تحميل الملفات/النسخ من ملفات الصوت/الفيديو يدعم معالجة ملفات الصوت والفيديو الخارجية: صوت MP3، فيديو MP4، Mono WAV بمعدل عينة 16 كيلوهرتز خيارات التصدير مصمم بشكل أساسي للإملاء المباشر والكتابة مباشرة في التطبيقات، بدلاً من تصدير الملفات دفعة واحدة يسمح بتصدير النصوص/الملفات النصية بتنسيقات TXT و DOCX و PDF، كما يمكنه معالجة الملفات (الصوتية/المرئية) ثم إخراج النصوص النصية حالات الاستخدام موجهة للمطورين والطلاب والكتاب والمبدعين والمحامين والشركات يركز على النسخ الاحترافي ومعالجة الملفات وسير العمل الذي يتطلب خصوصية عالية

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام وتوافق المنصة

يعمل Wispr Flow على أجهزة Windows و macOS و iOS و Android مع مزامنة سلسة. يعمل كبرنامج سطح مكتب وتطبيق iOS، ويتكامل مع جميع التطبيقات التي يمكنك الكتابة فيها. Wispr Flow سهل الاستخدام مع منحنى تعلم سلس.

من ناحية أخرى، يعمل Superwhisper حصريًا على أجهزة macOS وiOS. يعمل التطبيق على مستوى النظام من خلال اختصارات عالمية قابلة للتخصيص ويتكامل بشكل عميق مع واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بإمكانية الوصول في macOS 13+. يتطلب Superwhisper إعدادًا مكثفًا ويحتاج إلى فترة للتعلم.

🏆 الفائز: تعادل. اختر Wispr Flow إذا كنت مبتدئًا، و Superwhisper لاحتياجات النسخ الأكثر تقدمًا.

الميزة رقم 2: دعم العملاء

في الآونة الأخيرة، تلقى Wispr Flow الكثير من الانتقادات على Reddit بسبب ضعف خدمة دعم العملاء. ومع ذلك، هناك وثائق مركز المساعدة التي يمكنك الرجوع إليها.

يحتوي موقع Superwhisper على وثائق شاملة. كما يوفر البرنامج الاحترافي دعمًا ذو أولوية.

🏆 الفائز: Superwhisper، استنادًا إلى تعليقات Reddit حول Wispr Flow، حيث يشكو المستخدمون من عدم تلقيهم ردًا من الفريق.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Wispr Flow التي يمكنك تجربتها

الميزة رقم 3: الأسعار

تقدم خطة Wispr Flow المجانية 2000 كلمة في الأسبوع، وهو ما يفي باحتياجات المستخدمين العاديين ولكنه يحد من سير عمل الإملاء المكثف. تبلغ تكلفة خطة Pro 15 دولارًا شهريًا وتشمل عددًا غير محدود من الكلمات ووضع الأوامر لتحرير الصوت والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة.

بالنسبة لـ Flow Teams، تحتاج إلى 3 مقاعد على الأقل، وتقدم خطة Enterprise أسعارًا مخصصة.

من ناحية أخرى، يمنحك Superwhisper استخدامًا غير محدود لنماذج الصوت الصغيرة حتى في الخطة المجانية. تبلغ تكلفة الخطة الاحترافية 8.49 دولارًا شهريًا وتوفر وصولاً غير محدود إلى نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية والمحلية ودعمًا ذو أولوية.

تقدم الأداة أيضًا خطة مدى الحياة بسعر 249.99 دولارًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين على المدى الطويل الذين يرغبون في تجنب تكاليف الاشتراك المتكررة.

🏆 الفائز: Superwhisper، بفضل باقته المجانية السخية وخيار الاستخدام مدى الحياة، يوفر قيمة أفضل.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها

الميزة رقم 4: دعم اللغات ونماذج الذكاء الاصطناعي

يدعم Wispr Flow أكثر من 100 لغة مع ميزة الكشف التلقائي عن اللغة، مما يتيح لك التبديل بين اللغات أثناء الإملاء. يظل نموذج النسخ الأساسي خاصًا، ولكن يمكن للمستخدمين ربط التطبيق بنماذج اللغة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Perplexity.

يدعم Superwhisper أيضًا أكثر من 100 لغة ويقدم نماذج ذكاء اصطناعي محلية وسحابية لتحقيق أقصى قدر من المرونة. تتضمن النسخة الاحترافية إمكانيات الترجمة المباشرة من أي لغة إلى الإنجليزية.

يمكنك اختيار نماذج الصوت بناءً على أولويات محددة: Ultra (السحابة) للحصول على أسرع نسخ، Nova cloud للتسجيلات الأطول، و Ultra Turbo V3 (محلي) لتحقيق التوازن الأمثل بين السرعة والجودة مع الحفاظ على الخصوصية الكاملة.

🏆 الفائز: هذه المرة التعادل مرة أخرى. اختر Wispr Flow للانتقال السلس بين اللغات و Superwhisper لاختيار نماذج صوتية متخصصة بناءً على احتياجات محددة.

الميزة رقم 5: دقة المخرجات

يقوم Wispr Flow بنسخ أفكارك بدقة أثناء التحدث بشكل طبيعي وبالسرعة التي تريدها مع إزالة الكلمات الزائدة وغير المهمة. تتكيف إمكانات التحرير الذكية مع السياق دون الحاجة إلى أي إعداد للوضع. يقوم التطبيق تلقائيًا بتحسين النغمة والبنية بناءً على التطبيق المستخدم.

تضع Superwhisper دقة النسخ في مقدمة أولوياتها ولا تولد أو تضيف كلمات أو عبارات أو جمل لم يتم نطقها. ومع ذلك، فإنها ستنتج جمل صحيحة نحويًا وفقرات متماسكة من المحتوى الذي تم إملاءه.

🏆 الفائز: يعتمد ذلك على احتياجاتك. اختر Wispr Flow لتنسيقه الذكي دون أي إعدادات و Superwhisper لنسخ موثوق دون أي أخطاء.

💡 نصيحة احترافية: تجاوز مرحلة النسخ باستخدام وكلاء الطيار الآلي. بينما يقتصر دور Wispr Flow و Superwhisper على تقديم نصوص نظيفة، فإن ClickUp Autopilot Agents ينقل صوتك إلى مرحلة التنفيذ. إليك كيفية إضافة طبقة لا توفرها أي من الأداتين: : حوّل نصوص الاجتماعات على الفور إلى قوائم مهام أو تذكيرات متابعة أو تحديثات الحالة وكلاء الطيار الآلي المُعدون مسبقًا: حوّل نصوص الاجتماعات على الفور إلى قوائم مهام أو تذكيرات متابعة أو تحديثات الحالة

: صمم منطقًا يناسب سير عملك بالضبط، مثل وضع علامات على الملاحظات حسب المشروع، أو تحديث سجلات CRM، أو تشغيل الموافقات عند ذكر عبارات معينة أثناء الإملاء وكلاء الطيار الآلي المخصصون: صمم منطقًا يناسب سير عملك بالضبط، مثل وضع علامات على الملاحظات حسب المشروع، أو تحديث سجلات CRM، أو تشغيل الموافقات عند ذكر عبارات معينة أثناء الإملاء

Wispr Flow مقابل Superwhisper على Reddit

لإنهاء النقاش، نقلناه إلى Reddit. فيما يلي بعض آراء المستخدمين حول كلتا الأداتين.

وفقًا لمستخدم Reddit غاضب، فقد تدهورت جودة Wispr Flow مؤخرًا:

كان هذا المنتج رائعًا للغاية، كنت أحبه، حتى أنني أوصيت به لثلاثة من أصدقائي الذين اشتركوا أيضًا في خطة احترافية والآن يشعرون بالانزعاج مني لأنهم يواجهون نفس المشاكل... خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحول الأمر إلى فوضى حقيقية. تستمر الاتصالات في الانقطاع بشكل عشوائي، ويتجمد التطبيق في منتصف الجملة أو يقول إنه غير متصل بالإنترنت حتى عندما يكون الإنترنت لدي مستقرًا. قمت بتسجيل الخروج ظنًا مني أن المشكلة ربما تتعلق بالذاكرة المؤقتة، ولكن يا للهول، لم أتمكن من تسجيل الدخول مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام كاملة. لم تظهر أي رسائل خطأ، لا شيء، فقط تم حظري تمامًا. وحظًا سعيدًا في الوصول إلى الدعم الفني، فهم لديهم وكيل ذكاء اصطناعي لا يعمل في نصف الأوقات

كان هذا المنتج رائعًا للغاية، كنت أحبه، حتى أنني أوصيت به لثلاثة من أصدقائي الذين اشتركوا أيضًا في خطة احترافية والآن يشعرون بالانزعاج مني لأنهم يواجهون نفس المشاكل... خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحول الأمر إلى فوضى حقيقية. تستمر الاتصالات في الانقطاع بشكل عشوائي، ويتجمد في منتصف الجملة أو يقول إنه غير متصل بالإنترنت حتى عندما يكون الإنترنت لدي مستقرًا. قمت بتسجيل الخروج ظنًا مني أن المشكلة ربما تتعلق بالذاكرة المؤقتة، ولكن يا للهول، لم أتمكن من تسجيل الدخول مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام كاملة. لم تظهر أي رسائل خطأ، لا شيء، فقط تم حظري تمامًا. وحظًا سعيدًا في الوصول إلى الدعم الفني، فهم لديهم وكيل ذكاء اصطناعي لا يعمل في نصف الأوقات

يذكر أحد العملاء السعداء على Reddit:

لقد تأخرت كثيرًا في ذلك، لكنني جربت Wispr Flow أخيرًا، وواو، لقد أذهلتني تمامًا. كنت أتوقع شيئًا أقرب إلى Siri القديم، لكنها على مستوى مختلف تمامًا. إذا كنت تعرف أي أدوات أخرى تستحق التجربة، فأخبرني بها! جعلني هذا أدرك أنني يجب أن آخذ اختبار الأدوات الجديدة على محمل الجد إذا كنت أريد مواكبة أحدث الاتجاهات.

لقد تأخرت كثيرًا في ذلك، لكنني جربت Wispr Flow أخيرًا، وواو، لقد أذهلتني تمامًا. كنت أتوقع شيئًا أقرب إلى Siri القديم، لكنها على مستوى مختلف تمامًا. إذا كنت تعرف أي أدوات أخرى تستحق التجربة، فأخبرني! جعلني هذا أدرك أنني يجب أن آخذ اختبار الأدوات الجديدة على محمل الجد إذا كنت أريد مواكبة أحدث الاتجاهات.

حتى Superwhisper حصل على تقييمات متباينة.

كما يلاحظ أحد المستخدمين المحبطين:

كنت أستخدم Super Whisper لتحويل الصوت إلى نص، لكن رصيد النقاط نفد ولم أتمكن من الوصول إلى النماذج الأحدث. اتضح أن نموذج Whisper Large V3 المجاني غير متاح مجانًا في Mac Whisper أيضًا، وهو ما كان محبطًا.

كنت أستخدم Super Whisper لتحويل الصوت إلى نص، لكن رصيد النقاط نفد ولم أتمكن من الوصول إلى النماذج الأحدث. اتضح أن نموذج Whisper Large V3 المجاني غير متاح مجانًا في Mac Whisper أيضًا، وهو ما كان محبطًا.

يذكر مستخدم آخر على Reddit أن Superwhisper يناسبه لأنه يدمج عدة سير عمل في مكان واحد.

أنا أحب Superwhisper ولكن لا أعتقد أنه مناسب لجميع المستخدمين. بالنسبة لي، تكمن قيمته في الوصول غير المحدود إلى LLM ومرونته في الاستخدام. بالنسبة لي، فقد حل محل معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمهام المتعلقة بالنصوص وبعض عمليات الترميز، وليس فقط تطبيقات الإملاء. لذلك، إذا كنت لا تخطط لاستخدامه بهذه الطريقة، أعتقد أن نموذج VoiceInk الذي يتيح لك استخدام مفتاحك الخاص قد يكون جيدًا بما فيه الكفاية. أنا أستخدم LLM كثيرًا لدرجة أن استخدام مفاتيحي الخاصة سيؤدي إلى شيء مشابه لاشتراك التطبيقات "الرسمية".

أنا أحب Superwhisper ولكن لا أعتقد أنه مناسب لجميع المستخدمين. بالنسبة لي، تكمن قيمته في الوصول غير المحدود إلى LLM ومرونته في الاستخدام. بالنسبة لي، فقد حل محل معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمهام المتعلقة بالنصوص وبعض عمليات الترميز، وليس فقط تطبيقات الإملاء. لذلك، إذا كنت لا تخطط لاستخدامه بهذه الطريقة، أعتقد أن نموذج VoiceInk الذي يتيح لك استخدام مفتاحك الخاص قد يكون جيدًا بما فيه الكفاية. أنا أستخدم LLM كثيرًا لدرجة أن استخدام مفاتيحي الخاصة سيؤدي إلى شيء مشابه لاشتراك التطبيقات "الرسمية".

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Wispr Flow مقابل Superwhisper

تقوم أدوات الإملاء الصوتي مثل Wispr Flow و Superwhisper بمعالجة النصوص. فهي تحول كلامك إلى نص وتتمتع بقدرات تحريرية.

ومع ذلك، فإن هذه الأدوات تخلق ما نسميه مشكلة التسليم.

يمكنهم إنشاء ملاحظات من الفيديو ، ولكن لا يزال عليك تحويل هذه الملاحظات يدويًا إلى مهام

تقوم هذه الأدوات بنسخ محاضر اجتماعات، ولكن يجب على شخص ما استخراج بنود العمل وتوزيعها على أعضاء الفريق

فهي تلتقط الأفكار من خلال الكلام، ولكن ربط هذه الأفكار بالمشاريع الجارية يتطلب عملاً منفصلاً

ClickUp يلغي هذا التسليم تمامًا. تطبيق كل شيء للعمل يدمج إدارة المشاريع وأتمتة المهام والتعاون الجماعي وإدارة المعرفة في مساحة عمل AI متقاربة (يمكنها التعامل بكفاءة مع النسخ الصوتي إلى نص) مع ربطها على الفور بعمليات العمل الفعلية.

مثير للاهتمام، أليس كذلك؟

دعونا نفهم كيف يتناسب ClickUp مع المتطلبات:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker

احصل على نصوص قابلة للبحث لتسجيلات اجتماعاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker

تحدث أفضل المحادثات عندما يشارك الجميع. ولكن إذا لم تكن تدون الملاحظات بسرعة، فمن المحتمل أن تتحول المناقشات الرائعة التي أجريتها إلى بنود عمل منسية.

يقوم ClickUp AI Notetaker بمعالجة ذلك من خلال الانضمام إلى اجتماعاتك وتدوين المحادثة. ثم يقوم بإنشاء نصوص قابلة للبحث حتى تتمكن دائمًا من تتبع من قال ماذا ومراجعة الموضوعات والقرارات المهمة.

يحل ملخص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي مشكلة التسليم من خلال التكامل مع مساحة عمل ClickUp بالكامل. فهو يربط محادثات الاجتماعات بالعمل الجاري، ويقوم تلقائيًا بإنشاء المهام وتحديث الجداول الزمنية للمشروع بناءً على ما تمت مناقشته.

إليك كيفية تحويل تكامل مساحة عمل Notetaker لمحادثات الاجتماعات:

نوع التكامل ماذا يفعل مثال ملاحظات الاجتماعات + المستندات يحفظ النصوص والموجزات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا في مستنداتك الخاصة للرجوع إليها تظهر ملاحظات جلسة استراتيجية التسويق تلقائيًا في مستند "حملة الربع الرابع"، مرتبة حسب موضوعات المناقشة مع الإشارة إلى المتحدثين ملاحظات الاجتماع + المهام يحدد الالتزامات الشفوية ويقوم تلقائيًا بإنشاء مهام مخصصة مع مواعيد نهائية عندما يذكر جيك "سأنتهي من تصميمات الشبكة بحلول يوم الخميس"، يقوم Notetaker بإنشاء مهمة مخصصة لجيك مع تاريخ استحقاق يوم الخميس ملاحظات الاجتماعات + المحادثات نشر ملخصات المكالمات مباشرة في قنوات الدردشة ذات الصلة بالفريق باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي بعد مكالمة مع العميل، يظهر الملخص تلقائيًا في قناة #client-projects مع القرارات الرئيسية والخطوات التالية

يضيف متخذ الملاحظات أيضًا طوابع زمنية إلى النص، ويمكنك إضافة تعليقات توضيحية أو تمييز الأقسام المهمة. يتم حفظ كل نص كنص قابل للبحث وقابل للتنفيذ.

يمكنك استخدامه لنسخ الاجتماعات والملاحظات الصوتية وحتى تسجيلات الشاشة.

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain كذاكرة ذكية لمساحة عملك. فهو يتجاوز مجرد نسخ المحادثات؛ بل يفهمها ويربطها ويتصرف بناءً عليها.

حوّل تسجيلاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام النسخ الآلي من ClickUp

كل ملخص اجتماع أو ملاحظة أو قرار تسجله يصبح جزءًا من قاعدة معرفية حية منسوجة عبر مساحة العمل بأكملها.

على سبيل المثال، عندما تنطق أفكارك، يقوم Brain بتحويلها إلى قوائم مهام مع المكلفين بها والمواعيد النهائية والأوصاف.

يمكن لـ Brain أيضًا صياغة موجزات المشاريع من الملاحظات الصوتية، أو تلخيص النصوص إلى نقاط رئيسية، أو استخلاص الأفكار من المناقشات المتفرقة في ثوانٍ معدودة.

بدلاً من التبديل بين الأدوات لتجميع المعلومات، يمكنك ببساطة أن تسأل: "ماذا قررنا بشأن الجدول الزمني للإطلاق؟" ويقوم Brain باسترداد الإجابة من المهام والمستندات والنصوص السابقة.

تحصل على نظام يعمل بالصوت حيث تصبح المحادثات منظمة وقابلة للتنفيذ دون أي عوائق.

إليك كيفية نسخ الصوت والفيديو باستخدام ClickUp Brain:

💡 نصيحة احترافية: مع Brain، يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة (Claude، OpenAI GPT، Gemini، DeepSeek، إلخ).

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

حوّل التعليقات في مستندات ClickUp إلى مهام

إليك كيفية عمل طرق الإملاء المستقلة:

إملاء → حفظ النص → نسخ إلى مستند المشروع → إنشاء المهام يدويًا

ولكن إليك كيفية تقدم الإملاء في ClickUp:

إملاء → تنسيق تلقائي في مستند المشروع → إنشاء مهام من الإشارات → إخطار الفريق

يعني هذا سير العمل المبسط أن إدخال الصوت الخاص بك يصبح على الفور جزءًا من مساحة عمل مشروعك. عندما تملي ملاحظات الاجتماع أو تحديثات المشروع، تتحول تلقائيًا إلى مستندات ClickUp منظمة ذات تنسيق غني.

بالإضافة إلى النسخ الصوتي، يوفر Docs إمكانات شاملة لإدارة المستندات لا يمكن لأدوات الإملاء المستقلة أن تضاهيها:

الإحالة بين المستندات : اربط الأفكار المسجلة صوتيًا بين مختلف مراحل المشروع ومناقشات العملاء وجلسات تخطيط الفريق

التسجيل الصوتي القائم على القوالب : إملاء مباشرة في تنسيقات منظمة للمحتوى المتكرر مثل تحديثات المشاريع أو ملخصات العملاء أو استعراضات الفريق

التعاون المباشر على المحتوى المُملي : يمكن لأعضاء الفريق : يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي والرد عليها أو تعديلها أو البناء عليها على الفور

تنظيم الصفحات المتداخلة : قم بتنظيم المحتوى المكتوب بالصوت ضمن هرميات المشروع، مع الحفاظ على تنظيم جلسات العصف الذهني ومناقشات الاستراتيجية حسب السياق

المرفقات المضمنة : أضف لقطات شاشة أو ملفات PDF أو ملفات مرجعية مباشرةً داخل المستندات التي تم إنشاؤها صوتيًا للحصول على سياق كامل

إنشاء مهام من النص: حوّل أي جزء من المحتوى المُملي إلى : حوّل أي جزء من المحتوى المُملي إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع مع المكلفين بها وتواريخ الاستحقاق مباشرة من المستند

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص تستحق التجربة

اربط صوتك بالعمل الحقيقي باستخدام ClickUp

بالتأكيد، تساعد Wispr Flow و Superwhisper في الإملاء والنسخ في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن وظائفهما تنتهي عند هذا الحد. فهما تتركان فجوة بين ما يقال وما يتم تنفيذه.

باستخدام ClickUp، يمكنك الانتقال من إملاء ملاحظات الاجتماع إلى تخصيص المهام والتعاون مع أعضاء فريقك، كل ذلك من داخل مساحة العمل الخاصة بك. بفضل إمكانيات تحويل الصوت إلى نص والذكاء الاصطناعي المدمجة في نفس المنصة التي تضم مهامك ووثائقك ومحادثات فريقك، فإن ClickUp هي منصة العمل الوحيدة التي تحتاجها.

سجل مجانًا الآن وحوّل أفكارك المسجلة صوتيًا إلى نتائج حقيقية.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

لا تتوافق أي من الأداتين مع معايير HIPAA للاستخدام الطبي. تعالج Wispr Flow البيانات في السحابة، بينما توفر المعالجة المحلية لـ Superwhisper خصوصية أفضل، لكنها لا تزال تفتقر إلى شهادات الأمان الطبية.

يقوم Wispr Flow بمعالجة الصوت من خلال خوادم السحابة، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية بالنسبة للمحتوى الحساس. يوفر SOC 2 Type II و SSO/SAML فقط في خطط Enterprise. يتبع Superwhisper نهجًا يضع الخصوصية في المقام الأول من خلال المعالجة المحلية التي تحافظ على بيانات الصوت على جهازك.

تتعامل كلتا الأداتين مع ضوضاء الخلفية المعتدلة بشكل جيد، ولكن الأداء ينخفض مع وجود تداخل شديد. تمنح معالجة Wispr Flow السحابية ميزة طفيفة في البيئات الصاخبة، بينما تعمل نماذج Superwhisper المحلية بشكل أفضل في البيئات الأكثر هدوءًا.

يركز Wispr Flow على الإملاء الصوتي السهل ولكنه لا يدعم تحميل الملفات. يقبل Superwhisper تنسيقات ملفات الصوت والفيديو المختلفة للنسخ، مما يجعله أكثر تنوعًا لمعالجة المحتوى المسجل مسبقًا مثل الاجتماعات أو المقابلات.