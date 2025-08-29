أفضل 10 أدوات لقياس حصة الصوت لتتبع ظهور العلامة التجارية

حتى أفضل المنتجات لا تعني شيئًا إذا كان جمهورك المستهدف لا يعرف بوجودها. بدون ظهور، قد تكون علامتك التجارية غير مرئية.

هنا تساعدك أدوات حصة الصوت المناسبة بنجاح على قياس ظهور علامتك التجارية، ومقارنة علامتك التجارية بالمنافسين، وتتبع حجم المحادثات عبر الإنترنت التي تمتلكها علامتك التجارية بالفعل.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل أفضل أدوات الصوت لقياس الحصة عبر القنوات الرقمية وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي لعلامتك التجارية وأداء التسويق وحصتك في السوق.

فيما يلي مقارنة جنبًا إلى جنب بين أفضل أدوات حصة الصوت لمساعدتك في اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتك في مجال مراقبة العلامة التجارية وإعداد التقارير:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التصنيفات ClickUp إدارة حملات التوعية الشاملة للوكالات وفرق التسويق الداخلية من جميع الأحجام تخطيط الحملات، المستندات، التقويم، لوحات المعلومات، المساعد الذكي، أكثر من 200 عملية تكامل تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات G2: 4. 7/5، Capterra: 4. 6/5 Semrush قياس حصة البحث باستخدام بيانات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) للوكالات والمؤسسات الكبيرة مستكشف السوق، فجوة الكلمات الرئيسية، حصة ظهور إعلانات Google، تحليل حركة المرور تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 139.95 دولارًا شهريًا G2: 4. 5/5، Capterra: 4. 6/5 الإشارة تنبيهات العلامة التجارية في الوقت الفعلي وتتبع الحملات لوكالات العلاقات العامة والشركات الكبيرة الإشارات عبر المنصات، وتحليل المشاعر، والتنبيهات القابلة للتخصيص، وأدوات النشر لا توجد خطة مجانية أو تجريبية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 3/5، Capterra: 4. 7/5 Brand24 مراقبة العلامة التجارية وتحليل المشاعر في الوقت الفعلي للوكالات التسويقية الكبيرة والمؤسسات الإشارات، وكشف المشاعر، ورؤى المؤثرين، وتنبيهات الكلمات المفتاحية تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 6/5، Capterra: 4. 7/5 Awario تتبع دقيق للأصوات باستخدام البحث البولياني للشركات المتوسطة إلى الكبيرة البحث البولياني، الرأي العام حسب المنطقة/القناة، تتبع المؤثرين، تقارير الصوت تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 0/5، Capterra: 4. 3/5 Meltwater تحليل الوسائط والصوت على مستوى المؤسسات للوكالات تحليل الصوت بالذكاء الاصطناعي، تغطية الأخبار + التغطية الاجتماعية، لوحات معلومات قابلة للتخصيص، تتبع الحمل أسعار مخصصة G2: 4. 0/5، Capterra: 4. 0/5 Sprout Social مقارنة تنافسية على وسائل التواصل الاجتماعي لوكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتبع العلامة التجارية، والمقارنة المعيارية، ولوحات المعلومات الموحدة، وتقارير المزاج العام، وتقارير حصة الان تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5، Capterra: 4. 4/5 Google Trends تتبع اهتمامات البحث العامة للأفراد والفرق الصغيرة في الوقت الفعلي الاتجاهات في الوقت الفعلي، والرؤى الإقليمية، ومقارنات العلامات التجارية على مدار الوقت مجانًا G2: 4. 6/5، Capterra: 4. 7/5 Digimind معلومات تنافسية متعمقة ورؤى سوقية للعلامات التجارية الكبيرة التي تركز على المستهلك الاستماع الاجتماعي، تحديد المؤثرين، تتبع الاتجاهات، مراقبة السمعة، عائد الاستثمار في الحملات أسعار مخصصة G2: 4. 5/5، Capterra: 4. 4/5 Hootsuite جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع ذكر العلامة التجارية للشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم تقويم المحتوى، إدارة البريد الوارد، الاستماع الاجتماعي، التحليلات، تكامل Canva و Drive تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 2/5، Capterra: 4. 4/5

العلامة التجارية هي صوت، والمنتج هو تذكار.

العلامة التجارية هي صوت، والمنتج هو تذكار.

تتبع أفضل أدوات حصة الصوت الإشارات إلى العلامة التجارية مع السياق لتخبرك ما إذا كانت علامتك التجارية تكتسب أرضية، وكيف يقارن وجود علامتك التجارية بالآخرين في مجال عملك، وكيف تبدو مقاييس الصوت عبر النطاق الكامل لقنوات التسويق، بما في ذلك نتائج البحث والإعلانات المدفوعة.

إليك كيفية اختيار أداة حصة الصوت المناسبة. عليك البحث عن بعض الميزات الأساسية:

يتتبع الإشارات عبر صفحات نتائج محركات البحث (SERP) ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات ومواقع الأخبار لتغطية صوتية كاملة

يوفر تحليلًا صوتيًا في الوقت الفعلي لاكتشاف التغيرات في الظهور فور حدوثها

قارن حصة علامتك التجارية مباشرةً مع المنافسين للحصول على رؤى أقوى حول حصتك في السوق

تقدم لوحات معلومات قابلة للتخصيص لمقاييس مثل حصة الظهور والرأي العام وبيانات الصوت

يتضمن تحليل المشاعر لتقييم نبرة المحادثات المتعلقة بالعلامة التجارية عبر المنصات المختلفة

👀 حقيقة ممتعة: قامت Burger King ذات مرة باستهداف متاجر McDonald’s جغرافيًا، حيث قدمت كوبونات Whopper فقط عندما كان المستخدمون بالقرب من أحد مواقع McDonald’s.

في القائمة التالية، سنغطي بعض الأدوات المتخصصة التي تساعدك على حساب حصة الظهور، ومراقبة ذكر العلامة التجارية، وتتبع المحادثات عبر الإنترنت للحصول على رؤى قيّمة.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص تفصيلي لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع التسويق بالتعاون مع الفريق)

اربط عمل فريق التسويق لديك بنتائج ملموسة من خلال التحول إلى ClickUp

إذا كانت جهودك التسويقية مخططة جيدًا ولكن تنفيذها ضعيف، فقد تضيع صوت علامتك التجارية قبل أن تصل إلى جمهورك المستهدف.

قم بتعيين المهام مع تحديد مواعيد نهائية لتحسين الإنتاجية باستخدام ClickUp Tasks

تساعد ClickUp فرق التسويق من خلال توفير مساحة مشتركة لتخطيط وتنفيذ وتتبع كل جزء من الحملة عبر مختلف قنوات التسويق.

أنشئ سير عمل باستخدام ClickUp Tasks ، حيث يتم تخصيص المهام للكتاب والمحررين والمصممين وقادة تحسين محركات البحث (SEO)

قسّم الحملات التسويقية الكبيرة إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ، مثل تكليف فريق واحد بصياغة محتوى المدونة وفريق آخر بإعداد إعلانات Google

قم بوضع علامات على المهام وجدولتها ومراقبتها حتى يعرف الجميع مسؤولياتهم ومواعيد إنجازها

انجز عملك دون عوائق وبشكل أكثر وضوحًا باستخدام ClickUp Tasks

تتبع التقدم بسهولة واضبط الأهداف كلما دعت الحاجة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

علاوة على ذلك، بدلاً من التبديل بين جداول البيانات والرسائل للتحقق من التقدم المحرز، يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp لإنشاء عرض مباشر لمقاييس الوعي بالعلامة التجارية والحصول على رؤى أعمق.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المحتوى تضمين لوحة معلومات Google Analytics لتتبع حركة البحث العضوية أو حصة الظهور من حملة واحدة. وهذا يسهل ربط عمل فريقك بالنتائج الفعلية من حيث حركة المرور على الموقع الإلكتروني، والإشارات إلى العلامة التجارية، وحصة الصوت.

يتوافق ClickUp مع أدوات مثل Google Analytics وHubSpot ومنصات الاستماع الاجتماعي، مما يمنحك مزيدًا من المرونة لربط مصادر البيانات المهمة لاستراتيجية الوعي بعلامتك التجارية.

إليك دليل مرئي تفصيلي حول كيفية إنشاء لوحة معلومات لإدارة مشاريع التسويق

أفضل ميزات ClickUp

خطط وأدِر حملات التسويق عبر القنوات المختلفة باستخدام سير عمل مخصص للمهام

تتبع أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي مع تحليلات مدمجة

ClickUp Chat و تعاون بين الفرق باستخدام أدوات مدمجة مثل ClickUp Docs ClickUp Whiteboards التي تساعدك على تبادل الأفكار وإنشاء المحتوى وإدارته

أتمتة العمليات، وإنشاء المحتوى، واستخلاص الرؤى من بياناتك باستخدام المساعدة الذكية من ClickUp Brain

قم بتعيين المهام مع التبعيات والأولويات لضمان الالتزام بمواعيد الحملات

ادمج أكثر من 200 أداة، بما في ذلك Google Analytics وHubSpot وSlack، لتوحيد بيانات الصوت

قيود ClickUp

قد يكون الإعداد الأولي أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للفرق الجديدة في استخدام برامج إدارة المشاريع

أفاد بعض المستخدمين أن أداء الأجهزة المحمولة أقل من أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

لاحظ مستخدم G2 ما يلي:

بصفتي رئيسًا تنفيذيًا يدير العديد من المبادرات الإعلامية وأكاديمية تدريبية، أصبح ClickUp منصتي المفضلة للحفاظ على تماسك كل شيء. أستخدمه لإدارة سير العمل التحريري، وأتمتة المهام الروتينية، وتشغيل قنوات CRM للتواصل مع العملاء، وحتى تتبع التقدم المحرز في الدورات التعليمية. تعدد الاستخدامات لا مثيل له.

بصفتي رئيسًا تنفيذيًا يدير العديد من المبادرات الإعلامية وأكاديمية تدريبية، أصبح ClickUp منصتي المفضلة للحفاظ على تماسك كل شيء. أستخدمه لإدارة سير العمل التحريري، وأتمتة المهام الروتينية، وتشغيل قنوات CRM للتواصل مع العملاء، وحتى تتبع التقدم المحرز في الدورات التعليمية. تعدد الاستخدامات لا مثيل له.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات التسويق للشركات الصغيرة

2. Semrush (الأفضل لدمج بيانات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) لقياس حصة العلامة التجارية في البحث)

عبر Semrush

إذا كان فريقك يواجه صعوبة في فهم حجم محادثات البحث التي تمتلكها علامتك التجارية بالفعل، فإن أدوات Keyword Gap وMarket Explorer من Semrush تجعل ذلك واضحًا في ثوانٍ.

تكشف هذه الميزات عن المكانة الدقيقة لعلامتك التجارية في صفحات نتائج محركات البحث مقارنة بالمنافسين، وصولاً إلى الكلمات المفتاحية ذات الصلة التي يتم تصنيفها بها والمحتوى الذي يدفع إلى ذكر علامتهم التجارية.

بدلاً من مجرد عرض أرقام حركة المرور، تقوم Semrush بتحليل حصة علامتك التجارية عبر البحث العضوي وحملات PPC وحتى حصة ظهور إعلانات Google.

أفضل ميزات Semrush

حلل حصة العلامة التجارية في البحث عبر البحث العضوي والمدفوع، وLLMs، وGoogle Shopping

قارن بين تحسين محركات البحث لعلامتك التجارية والمنافسين باستخدام الفجوات في حركة المرور والكلمات المفتاحية والروابط الخلفية

تتبع بيانات صوت العلامة التجارية من خلال المشاعر وميزات SERP ومجموعات الكلمات الرئيسية التي تم إنشاؤها بواسطة الذك

قم بقياس حصة الانطباعات واتجاهات التفاعل عبر Market Explorer و EyeOn

اكتشف التداخلات بين الكلمات المفتاحية في البحث العضوي و PPC لمواءمة الرسائل عبر القنوات

قيود Semrush

قد تختلف تقديرات حركة المرور عن بيانات GA4، خاصة بالنسبة للمواقع المتخصصة

قد يكون التعلم صعبًا للمبتدئين بسبب عمق الميزات

يمكن أن ترتفع الأسعار مع الإضافات مثل إدارة مشاريع المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي

أسعار Semrush

Pro : 139.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Guru : 249.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 499.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Semrush

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Semrush

أبرز مستخدم Capterra ما يلي:

أستخدم semrush في الغالب من أجل وظائف عرض المجال والكلمات المفتاحية. فهو يساعدني على تقييم المنافسين والعملاء المحتملين بسرعة، بالإضافة إلى البحث عن موضوعات على الصفحة.

أستخدم semrush في الغالب من أجل وظائف عرض المجال والكلمات المفتاحية. فهو يساعدني على تقييم المنافسين والعملاء المحتملين بسرعة، بالإضافة إلى البحث عن موضوعات على الصفحة.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في إثبات فعالية حملاتك؟ توضح لك مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق التي تحتاج إلى تتبعها المقاييس المهمة بالضبط، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات.

3. Mention (الأفضل لمراقبة العلامة التجارية في الوقت الفعلي عبر القنوات)

عبر Mention

عندما يحدث ارتفاع في عدد مرات ذكر العلامة التجارية — سواء كان إيجابياً أو سلبياً — فإن السرعة مهمة.

تعد التنبيهات في الوقت الفعلي إحدى أهم ميزات Mention، حيث تُعلمك فورًا عند ذكر علامتك التجارية على منصات التواصل الاجتماعي أو المدونات أو المنتديات أو وسائل الإعلام.

توفر هذه السرعة ميزة لفريق التسويق وقادة العلاقات العامة لديك، مما يتيح لهم الاستفادة من الضجة المفاجئة أو إدارة ردود الفعل السلبية المحتملة.

أذكر أفضل الميزات

تتبع ذكر العلامة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات ووسائل الإعلام في الوقت الفعلي

اكتشف المشاعر والعواطف الكامنة وراء الإشارات باستخدام التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم التنبيهات القابلة للتخصيص والبحث البولياني لضبط دقة المراقبة

انشر وجدول المنشورات على Facebook وInstagram وLinkedIn وX من لوحة تحكم واحدة

حلل التفاعل والانتشار والتأثير من خلال الإشارات باستخدام التحليلات الاجتماعية المدمجة

قيود الإشارة

قد تكون الواجهة صعبة الاستخدام للمستخدمين الجدد

قد يؤدي تحليل المشاعر في بعض الأحيان إلى تصنيف النبرة العاطفية بشكل خاطئ

تصفية الإشارات المكررة غير متسقة عند مستويات الحجم الأعلى

ذكر الأسعار

Solo: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Plus: 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الشركة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات الإشارات

G2 : 4. 3/5. 0 (أكثر من 440 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Mention

أكد مستخدم G2 هذا على ما يلي:

أحب الطريقة التي يستطيع بها Mention البحث عن الإشارات غير المرتبطة بالعلامة التجارية في نصوص المقالات، والعثور على الروابط الخلفية المخفية (بخلاف ذلك) لموقعي الإلكتروني، مما يساعدني في تتبع جهود التوعية. كما يوفر نظرة على المواقع الإلكترونية التي تساعد أحيانًا عندما يكون هناك حاجز دفع لمقال يتحدث عن علامتك التجارية.

أحب الطريقة التي يستطيع بها Mention البحث عن الإشارات غير المرتبطة بالعلامة التجارية في نصوص المقالات، والعثور على الروابط الخلفية المخفية (بخلاف ذلك) لموقعي الإلكتروني، مما يساعدني في تتبع جهود التوعية. كما يوفر نظرة على المواقع الإلكترونية التي تساعد أحيانًا عندما يكون هناك حاجز دفع لمقال يتحدث عن علامتك التجارية.

✨ نصيحة إضافية يقوم ClickUp Brain، وهو الذكاء الاصطناعي القوي المدمج في ClickUp، بكل شيء بدءًا من البحث في الويب إلى تحليل الإشارات إلى العلامة التجارية خلال الأسبوع وحتى تحليل تذاكر الدعم لإنشاء ملخصات للآراء. احصل على ClickUp Brain لاستخلاص الرؤى وتحليل الآراء حول علامتك التجارية من الإشارات عبر الإنترنت

4. Brand24 (الأفضل لقياس تأثير العلامة التجارية وتأثير وسائل الإعلام)

عبر Brand24

عندما تزداد الإشارات إلى علامتك التجارية، من السهل أن تشعر بالحماس تجاه اهتمامات المستهلكين، ولكن ليس كل الإشارات لها نفس الأهمية.

تساعدك أداة Influence Score من Brand24 على تحديد ليس فقط من يتحدث عن علامتك التجارية، ولكن أيضًا مدى تأثيرهم. تميز الأداة بين تغريدة من منشئ محتوى متخصص لديه 200 متابع وإشارة من صحفي تقني رفيع المستوى، مما يتيح لك إعطاء الأولوية للمحتوى الذي يؤثر حقًا على علامتك التجارية.

بفضل تحليل المشاعر المدمج ومخططات حصة الصوت المرئية، أصبح من السهل أيضًا تقديم تقارير الأداء إلى أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات Brand24

حدد أهم المؤثرين الذين يذكرون علامتك التجارية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مؤشر التأثير الخاص

راقب ذكر العلامة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات ومواقع المراجعات في الوقت الفعلي

تتبع مشاعر المستهلكين تجاه العلامة التجارية وقم بتصفية الإشارات حسب العاطفة أو

قم بإنشاء تقارير تحليل صوتية مرئية، بما في ذلك مخططات بيانية لحصة الظهور والوصول

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاتجاهات والانحرافات، وتوليد الرؤى، والمزيد

قم بتصدير البيانات لإجراء تحليل أعمق أو إعداد تقارير لأصحاب المصلحة

قيود Brand24

خيارات التصفية المتقدمة محدودة في الخطط الأقل مستوى

قد يؤدي تصنيف المشاعر في بعض الأحيان إلى إساءة تفسير السخرية أو اللغة العامية

يتطلب تكامل Slack و Teams إعدادًا يدويًا

أسعار Brand24

فرد : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 599 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Brand24

G2 : 4. 6/5. 0 (320+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Brand24

أبرز هذا التعليق على Reddit:

يتيح لك Brand24 تتبع أي كلمة مفتاحية على الإنترنت، ولكن المرشحات الإضافية الموجودة مفيدة للغاية. على سبيل المثال، أنا أراقب أيضًا بعض المؤثرين كلما ذكروا تلك الكلمة المفتاحية المحددة.

يتيح لك Brand24 تتبع أي كلمة مفتاحية على الإنترنت، ولكن المرشحات الإضافية الموجودة مفيدة للغاية. على سبيل المثال، أنا أراقب أيضًا بعض المؤثرين كلما ذكروا تلك الكلمة المفتاحية المحددة.

📮 ClickUp Insight: 24٪ من الموظفين يقولون إن المهام المتكررة تمنعهم من القيام بعمل ذي مغزى، بينما يشعر 24٪ آخرون أن مواهبهم لا تُستغل بالكامل. هذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة يشعرون بالركود والتجاهل. 💔 تعيد ClickUp التركيز إلى ما هو أهم، وهو العمل المؤثر. تتولى وكالات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المهام الروتينية باستخدام أتمتة بسيطة تعتمد على المشغلات. على سبيل المثال، بمجرد وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما، يمكن للذكاء الاصطناعي تعيين المهمة التالية أو إرسال تذكيرات في الوقت المناسب أو تحديث تقدم المشروع، دون الحاجة إلى أي خطوات يدوية. 💫 التأثير الحقيقي: خفضت STANLEY Security وقت إعداد التقارير بأكثر من 50٪ باستخدام ميزات إعداد التقارير المرنة في ClickUp، مما سمح لفرقها بقضاء المزيد من الوقت في التحليل وتقليل الوقت المستغرق في التنسيق.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة ونماذج لوحات معلومات إدارة المشاريع

5. Awario

عبر Awario

ما الذي أسوأ من عدم ذكر العلامة التجارية؟ تخيل أنك لاحظت ارتفاعًا مفاجئًا في ذكر العلامة التجارية، لتكتشف أن نصفها لا علاقة له بعلامتك التجارية. هنا تثبت Awario قيمتها.

تتيح لك ميزة البحث البولياني المتقدم التحكم بدقة في ما تتابعه وما تتجاهله. هذا المستوى من التحكم ضروري للفرق التي تراقب المحادثات المتعلقة بالعلامة التجارية في المجالات شديدة التنافسية أو الصاخبة.

يمكنك تعيين قواعد لتتبع هاشتاغات الحملة، والتصفية حسب المشاعر، وتجميع الرؤى حسب الموقع أو القناة.

أفضل ميزات Awario

استخدم البحث البولياني لتصفية وتصفية الإشارات عبر الإنترنت بدقة

راقب المحادثات المتعلقة بالعلامة التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات ووسائل الإعلام

تتبع مشاعر المستهلكين تجاه العلامة التجارية والخصائص الديموغرافية والاتجاهات القائمة

حدد المؤثرين حسب مدى وصولهم وتفاعلهم لتقييم أداء العلامة التجارية

قم بإنشاء تقارير حصة الصوت ذات العلامة البيضاء عبر المنافسين أو الحملات أو المناطق

قيود Awario

الوصول إلى البيانات التاريخية محدود في الخطط الأساسية

تختلف دقة تحليل المشاعر باختلاف اللغة

لا توجد أدوات نشر أو تفاعل مدمجة

أسعار Awario

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Awario

G2 : 4. 0/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5. 0 (45+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Awario

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أحد أفضل ميزات Awario هو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بزاوية 360 درجة. تتتبع تقنيتهم كل الإشارات من منصات التواصل الاجتماعي المتعددة مثل Twitter وReddit وMeta وغيرها.

أحد أفضل ميزات Awario هو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بزاوية 360 درجة. تتتبع تقنيتهم كل الإشارات من منصات التواصل الاجتماعي المتعددة مثل Twitter وReddit وMeta وغيرها.

💡 نصيحة احترافية: هل فقدت تتبع الجداول الزمنية للحملات وتوقعات العملاء؟ يوضح دليلنا لإدارة الحملات التسويقية كيفية التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج.

6. Meltwater (الأفضل لتحليل الصوت على مستوى المؤسسات عبر الأخبار والشبكات الاجتماعية)

عبر Meltwater

بينما تتعقب معظم الأدوات وسائل التواصل الاجتماعي، تذهب Meltwater إلى أبعد من ذلك من خلال الجمع بين الإشارات إلى العلامة التجارية من مواقع الأخبار والمنصات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تحليلات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Meltwater على تصنيف المشاعر والانتشار والتكرار لتظهر ليس فقط من يتحدث، بل وأهمية ما يقوله. يمكنك التصفية حسب المنطقة الجغرافية ونوع الوسائط ومستوى التأثير أو علامات الحملة، مما يسهل قياس المشاركة وأداء العلامة التجارية عبر المناطق والقطاعات.

على سبيل المثال، أثناء إطلاق منتج عالمي، يمكن للعلامة التجارية مقارنة الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي بالتغطية الصحفية التقليدية وتتبع القنوات التسويقية التي تحقق تأثيرًا في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Meltwater

اجمع بين منصات التواصل الاجتماعي والمدونات ومواقع الأخبار في نظام مراقبة واحد

استخدم تحليل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع النبرة والانتشار وحركة الاتجاهات بمرور الوقت

قم بالتصفية حسب اللغة أو المنطقة أو نوع الوسائط لتوطين تتبع مشاعر العلامة التجارية

قارن حصة العلامة التجارية مقابل المنافسين باستخدام لوحات معلومات تسويقية قابلة للتخصيص

استفد من البيانات التاريخية لإعداد تقارير عن الاتجاهات طويلة الأجل وتخطيط الاستراتيجيات

قيود Meltwater

الأسعار مخصصة فقط ويمكن أن تكون باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة

قد تبدو الواجهة معقدة بالنسبة للفرق التي اعتادت على استخدام أدوات أبسط

يتطلب الإعداد مساعدة في التهيئة لتكوين التتبع والتقارير بشكل كامل

أسعار Meltwater

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Meltwater

G2 : 4. 0/5. 0 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 0/5. 0 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Meltwater

شارك هذا التقييم على G2:

Meltwater هي أداة رائعة أستخدمها بشكل أساسي للاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع الإشارات في وسائل الإعلام. لقد كان القدرة على تتبع الإشارات وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير مصطلحات بحث مستهدفة بمثابة نقطة تحول.

Meltwater هي أداة رائعة أستخدمها بشكل أساسي للاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع الإشارات في وسائل الإعلام. لقد كان القدرة على تتبع الإشارات وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير مصطلحات بحث مستهدفة بمثابة نقطة تحول.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقارير التسويق الرقمي المجانية للحصول على رؤى تستند إلى البيانات

7. Sprout Social (الأفضل للمقارنة التنافسية على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Sprout Social

لنفترض أن حملتك حصلت على 50 ألف إعجاب. هذا رائع، ولكن إذا حصل منافسك الأكبر على 150 ألف إعجاب في نفس اليوم، فمن الواضح أن هناك المزيد لتكتشفه. يساعدك Sprout Social على قياس حصة الصوت في سياقها، وليس بمعزل عن غيرها.

تساعدك أدوات المقارنة التنافسية في برنامج تحليلات التسويق هذا على تتبع أداء علامتك التجارية جنبًا إلى جنب مع المنافسين، مما يوفر نظرة في الوقت الفعلي على ظهور العلامة التجارية وحصة الانطباعات ومعدلات التفاعل.

من تحليل المشاعر إلى التقارير القابلة للمشاركة وأدوات النشر، تم تصميم Sprout Social لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من أهدافك التسويقية.

أفضل ميزات Sprout Social

قارن أداء العلامة التجارية مع المنافسين عبر شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية واتجاهات التفاعل والمشاعر في الوقت الفعلي

استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل أعمق للأداء

اعرض المحتوى والجمهور وإحصاءات القنوات في لمحة بفضل لوحات المعلومات الموحدة

أتمتة إعداد التقارير الاجتماعية باستخدام ملخصات البيانات الصوتية الجاهزة للتصدير

راقب تأثير الحملة باستخدام حصة الظهور وتفاصيل التفاعل

قيود Sprout Social

الميزات المتميزة مثل المقارنة التنافسية متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة التي تدير عدة ملفات تعريف

الوصول إلى البيانات التاريخية محدود في الخطط المبدئية

أسعار Sprout Social

قياسي : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2 : 4. 4/5. 0 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (530+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Sprout Social

قالت مراجعة G2:

من السهل جدًا إضافة قنوات جديدة واكتشاف كلمات رئيسية للمراقبة، ومن السهل جدًا التصفية للحصول على المحتوى المناسب تمامًا، كما أن واجهة الرد والنشر سهلة الاستخدام للغاية، وقد كانت تجربة الدعم جيدة جدًا في تجربتي.

من السهل جدًا إضافة قنوات جديدة واكتشاف كلمات رئيسية للمراقبة، ومن السهل جدًا التصفية للحصول على المحتوى المناسب تمامًا، كما أن واجهة الرد والنشر سهلة الاستخدام للغاية، وقد كانت تجربة الدعم جيدة جدًا في تجربتي.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت في حيرة بشأن ماذا تقول ومتى وأين؟ إن إنشاء استراتيجية اتصال تسويقي قوية يساعدك على صياغة رسائل تصل إلى الجمهور وتحقق التحويل.

8. Google Trends (الأفضل لتتبع اهتمامات البحث العامة في الوقت الفعلي)

عبر Google

عندما تصبح علامتك التجارية رائجة، غالبًا ما يكون Google Trends هو المكان الأول الذي ستلاحظ فيه ذلك.

تستفيد أداة حصة الصوت المجانية هذه مباشرة من نتائج محركات البحث العالمية لتظهر ما يبحث عنه العالم، دقيقة بدقيقة.

على عكس الأدوات التي تعتمد على الاستماع الاجتماعي أو التتبع اليدوي، يقدم Google Trends لمحة سريعة قائمة على البحث عن ظهور العلامة التجارية وطلب المستهلكين والضجة السوقية عبر نظام البحث في Google، بما في ذلك YouTube.

أفضل ميزات Google Trends

تصور اهتمامات البحث في الوقت الفعلي عبر البلدان والمناطق والمدن

قارن حصة العلامة التجارية في البحث مقارنة بالمنافسين على مدار الوقت

حلل الطلب على المنتجات من خلال مراقبة الاتجاهات الموسمية والطويلة الأجل

اكتشف الاستفسارات الشائعة، والأخبار الهامة، والاهتمامات الناشئة

استخدم البيانات التاريخية لتحليل تأثير الحملات السابقة أو التخطيط للحملات المستقبلية

قيود Google Trends

يفتقر إلى تحليل المشاعر أو المقاييس الخاصة بالصوت

لا توجد إشارات إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو العلامة التجارية خارج بيانات البحث

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات (API) للتشغيل الآلي المخصص أو تكامل لو

أسعار Google Trends

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Trends

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 230 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Google Trends

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يوفر Google Trends رؤى في الوقت الفعلي حول ما يبحث عنه الناس في جميع أنحاء العالم. أقدر سهولة مقارنة مصطلحات البحث وتحديد الاتجاهات الناشئة واستكشاف الاهتمامات حسب المنطقة أو الفترة الزمنية. الواجهة واضحة وتفاعلية وسهلة الاستخدام حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خلفية في مجال البيانات.

يوفر Google Trends رؤى في الوقت الفعلي حول ما يبحث عنه الناس في جميع أنحاء العالم. أقدر سهولة مقارنة مصطلحات البحث وتحديد الاتجاهات الناشئة واستكشاف الاهتمامات حسب المنطقة أو الفترة الزمنية. الواجهة واضحة وتفاعلية وسهلة الاستخدام حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خلفية في مجال البيانات.

👀 حقيقة ممتعة: تأسست شركتا Adidas و Puma على يد شقيقين كان بينهما خلاف، وهما Adolf و Rudolf Dassler. وتحول الخلاف العائلي بينهما إلى حرب عالمية في مجال الأحذية الرياضية.

9. Digimind (الآن Onclusive Social) (الأفضل للحصول على معلومات تنافسية متعمقة)

عبر Digimind

عندما تحاول العلامات التجارية قياس حضورها في السوق، تقتصر البيانات على الإعجابات والإشارات وعدد المتابعين. ومع ذلك، فإن الوعي بالعلامة التجارية يتعلق أيضًا بالسرد القصصي.

تساعد Digimind (التي أصبحت الآن جزءًا من Onclusive Social) الشركات على فك شفرة هذه الطبقات باستخدام مزيج من أدوات الاستماع الاجتماعي والمعلومات السوقية التي تتجاوز المقاييس السطحية. باستخدامها، يمكنك مراقبة ما يقوله العملاء والمنافسون والصناعات بأكملها عبر الأخبار والمدونات والمنتديات والمنصات الاجتماعية.

لكن القوة الرئيسية للمنصة تكمن في قدرتها على الجمع بين تحليل المشاعر وتتبع المؤثرين وإدارة السمعة والتنبؤ بالاتجاهات لتقديم رؤية شاملة لظهور علامتك التجارية.

أفضل ميزات Digimind

راقب المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات ومواقع الأخبار في الوقت الفعلي

حلل المشاعر وأهم المؤثرين واتجاهات الجمهور باستخدام رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي

تتبع سمعة العلامة التجارية وحدد العلامات المبكرة للأزمات

قارن تأثير الحملة، والإعلام المكتسب، وحصة الصوت مقابل المنافسين

أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص وقم بتصدير التقارير بتنسيقات متعددة

قيود Digimind

الأسعار غير شفافة وتتطلب عرض أسعار مخصصًا

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث تأخير من حين لآخر في عمليات التكامل مع LinkedIn

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد لمنصات الذكاء الاجتماعي المؤسسي

أسعار Digimind

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Digimind

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 210 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (15+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Digimind

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

من المستحيل تقريبًا تتبع المنشورات العلمية بدون Digimind. أوصي به بشدة.

من المستحيل تقريبًا تتبع المنشورات العلمية بدون Digimind. أوصي به بشدة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الوعي بالعلامة التجارية لتعزيز ظهورك

10. Hootsuite (الأفضل للمقارنة التنافسية والرؤى القابلة للتطوير على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

عندما يصل أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى مرحلة الاستقرار، فغالبًا ما يكون ذلك ليس بسبب ضعف المحتوى الخاص بك، ولكن لأنك لا تقيس العوامل الصحيحة.

يسهل Hootsuite معرفة سبب ارتفاع بعض المنشورات وانخفاض أخرى من خلال توفير تحليلات قوية ومقارنة أداء المنافسين.

تساعد أداة الاستماع الاجتماعي هذه الفرق على مقارنة أدائها بمتوسط أداء القطاع، وتتبع أفضل الأوقات للنشر، واكتشاف الاتجاهات قبل أن تصل إلى ذروتها.

أفضل ميزات Hootsuite

حلل أداء المنافسين عبر Instagram وFacebook وX باستخدام أدوات المقارنة المعيارية

تتبع المشاعر والتفاعل ونمو الجمهور باستخدام تحليلات مخصصة

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات وهاشتاغات وأفكار منشورات بناءً على الاتجاهات الحالية

قم بتجميع الرسائل الواردة من جميع المنصات في صندوق بريد موحد مع قواعد أتمتة

راقب ذكر العلامة التجارية ومشاعر الجمهور على مدار 7 إلى 30 يومًا، حسب الخطة

قيود Hootsuite

قد تصبح الخطط باهظة الثمن بسرعة بالنسبة للفرق المتنامية

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعلم مع ميزات التحليلات المتقدمة

الاستماع الاجتماعي محدود في الخطط ذات المستوى الأدنى

أسعار Hootsuite

قياسي : 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 6200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Hootsuite

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

أحب التحليل العميق الذي يوفره، مما يجعله سهل الاستخدام للغاية ويسمح لي أيضًا بالنشر في عدة أماكن من مكان واحد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى قنوات متعددة، ويوفر لي أدوات الاستماع التي تسهل فهم مشاعر العملاء.

أحب التحليل العميق الذي يوفره، مما يجعله سهل الاستخدام للغاية ويسمح لي أيضًا بالنشر في عدة أماكن من مكان واحد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى قنوات متعددة، ويوفر لي أدوات الاستماع التي تسهل فهم مشاعر العملاء.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Hootsuite

👀 حقيقة مثيرة للاهتمام: يمكن أن يتغلب الولاء للعلامة التجارية على المنطق. في الاختبارات العمياء، يفضل العديد من المستهلكين طعم بيبسي، لكنهم يختارون كوكا كولا بناءً على تصورهم للعلامة التجارية.

فيما يلي أربع أدوات إضافية مفيدة تكمل أو توسع قدرات أدوات حصة الصوت التي تمت مناقشتها بالفعل:

BrandMentions: تراقب الإشارات إلى العلامة التجارية عبر المدونات والمنتديات والأخبار ومواقع المراجعات، وتشمل تقييم المشاعر والتأثير

Zignal Labs: يتتبع المشاعر والانتشار والمعلومات الخاطئة حول علامة تجارية معينة في الوقت الفعلي عبر التلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

Socialbakers (الآن جزء من Emplifi): يقدم تحليلات متعمقة حول سلوك الجمهور واتجاهات المحتوى ومقارنة أداء المنافسين لفرق التسويق التي تبني استراتيجيات طويلة الأمد لوسائل التواصل الاجتماعي

كن حديث المدينة مع ClickUp

كل فريق تسويق يريد أن تكون علامته التجارية في مقدمة اهتمامات العملاء، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كنت الأول في المحادثة.

تساعدك أدوات حصة الصوت على قياس هذا الحضور، وتحليل كيفية حديث الناس عن علامتك التجارية، ومقارنة ظهورك بالمنافسين، مما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة نمو الأعمال.

لكن معظم الأدوات تقتصر على الاستماع. وهنا تبرز أهمية ClickUp. استمع إلى كلمات فريق التسويق في ClickUp. 👇

يربط ClickUp استراتيجيتك التسويقية بالتنفيذ الفعلي: لا يقتصر الأمر على تتبع ما يقوله الناس فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تتبع ما يفعله فريقك حيال ذلك.

سواء كان ذلك لتعيين تحديثات المحتوى أو تسجيل متابعات المؤثرين أو تضمين لوحات معلومات GA4، يوفر ClickUp للفرق السياق الكامل وراء الأرقام.

هل ترغب في تنفيذ حملاتك التسويقية باستخدام الرؤى؟ اشترك في ClickUp اليوم!