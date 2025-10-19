15 خيارًا مجانيًا لنماذج مقترحات المنح للمنظمات غير الربحية

قد يكون الحصول على تمويل للمنظمات غير الربحية من خلال المنح مهمة شديدة التنافسية. يتطلب الأمر وقتًا واستعدادًا للعثور على الفرص المناسبة، ومواءمتها مع مهمة المنظمة الممولة، وتخطيط المشاريع، ووضع مقترحات منح ناجحة.

وجدت دراسة أجرتها Grant Station أن 61٪ من طالبي المنح يعتمدون على شخص واحد أو شخصين فقط للتعامل مع عملية كتابة وتقديم طلبات المنح للحصول على الدعم المالي، مما يجعل من الصعب مواكبة ذلك.

للتميز والفوز بتمويل المنح، تحتاج المنظمات غير الربحية إلى عروض مهيكلة جيدًا ومخصصة دون إضافة ساعات من العمل اليدوي. وهنا يأتي دور نموذج عرض المنحة للمنظمات غير الربحية.

في هذه المقالة، سنشارك بعضًا من أكثر قوالب مقترحات المنح فعالية لمساعدتك في صياغة مقترحات منح مقنعة. هل أنت مستعد لكتابة ذلك المقترح الناجح؟

ما هي قوالب مقترحات المنح للمنظمات غير الربحية؟

قوالب مقترحات المنح للمنظمات غير الربحية هي مستندات جاهزة للاستخدام مصممة لمساعدة المنظمات على تنظيم طلبات التمويل بشكل فعال.

فيما يلي جميع العناصر الأساسية التي توفرها هذه القوالب فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية:

خطاب تغطية يقدم المنظمة غير الربحية ومهمتها والغرض من طلب المنحة

ملخص تنفيذي يلخص العرض بأكمله، بما في ذلك المشكلة والمشروع المقترح والتأثير المتوقع

بيان الحاجة تحديد المشكلة التي يعالجها المشروع، مدعومًا بالبيانات والسياق ذي الصلة

أهداف ومقاصد المشروع تحدد النتائج القابلة للقياس والخطوات العملية لتحقيقها

ميزانية المشروع تفاصيل النفقات المتوقعة، ومصادر التمويل المفضلة، ونطاق التمويل الإضافي، وإثبات التخطيط المالي المسؤول

ما الذي يجعل نموذج عرض المنحة جيدًا؟

يمكن أن يساعدك نموذج عرض المنحة المصمم جيدًا في العثور على المنح، ووضع خطط متنوعة لجمع التبرعات، وإنشاء عروض موجزة لها.

انظر إلى هذه الأمثلة: تستخدم منظمة غير ربحية تسعى للحصول على منح تعليمية نموذجًا يتضمن بيانًا واضحًا بالاحتياجات والعناصر الأساسية لخطة عمل قابلة للقياس وميزانية مفصلة للمشروع، مما يساعدها في تأمين التمويل من مؤسسة كبرى

تتقدم منظمة صحية مجتمعية بطلب إلى وكالة حكومية للحصول على منحة بحثية باستخدام نموذج منظم يتضمن ملخصًا تنفيذيًا ووصفًا للمشروع وخطة تقييم، مما يدل على توافق قوي مع أولويات الجهة الممولة

ما يشترك فيه هذه النماذج الناجحة هو قدرتها على توجيه المنظمات غير الربحية في تقديم حجج مقنعة وكاملة للحصول على التمويل.

إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك عند اختيار النموذج المثالي:

✅ يتضمن أقسامًا أساسية مثل خطاب التغطية والملخص التنفيذي وبيان الحاجة وأهداف المشروع والمنهجية والميزانية

✅ يوفر توجيهات منظمة للحصول على نتائج قابلة للقياس وخطط قابلة للتنفيذ ومعايير تقييم لتتبع النجاح

✅ مواءمة أهداف المشروع مع مهمة ومتطلبات المنظمة الممولة

✅ يقدم تدفقًا منطقيًا يروي قصة مقنعة مع الالتزام بإرشادات التقديم

✅ يساعد كُتّاب طلبات المنح على الحفاظ على الوضوح والاتساق في جميع أجزاء طلب المنحة

نظرة عامة على قوالب مقترحات المنح للمنظمات غير الربحية

فيما يلي جدول ملخص لقوالب مقترحات المنح للمنظمات غير الربحية:

أفضل 15 نموذجًا لمقترحات المنح

على Reddit، غالبًا ما يناقش المتخصصون في المنظمات غير الربحية الوقت الذي يستغرقه كتابة مقترحات المنح.

شارك أحد المستخدمين قائلاً

حاليًا، سيستغرق هذا مني على الأرجح 30 ساعة على الأقل في الأسبوع

بينما أشار آخر إلى أن

أهدف إلى تقديم 3-4 مقترحات رئيسية في السنة و3-4 مقترحات ثانوية، حيث أعرّف المقترحات الرئيسية على أنها الوصول إلى مصدر تمويل متجدد.

بغض النظر عن النقطة المثالية، يمكن لكل كاتب مقترحات منح الاتفاق على شيء واحد: توفير الوقت في صياغة المقترحات يعني توفير المزيد من الساعات للتركيز على أجزاء أخرى مهمة في إدارة المنظمات غير الربحية.

فيما يلي 15 من أكثر قوالب مقترحات المنح فعالية للمنظمات غير الربحية:

1. قالب عرض منحة ClickUp

احصل على نموذج مجاني استفد من الحقول المدمجة لقياس الأداء والتكاليف وأقسام العروض باستخدام قالب عرض المنحة من ClickUp

قد تبدو كتابة عرض منحة بمثابة مهمة شاقة، خاصةً عندما توازن بينها وبين العمل اليومي لإدارة منظمة غير ربحية.

تم تصميم نموذج عرض المنحة من ClickUp لتخفيف بعض العبء عن كاهلك. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تنظيم كل قسم من أقسام عرض المنحة، من الأهداف إلى الميزانيات، في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الحقول القابلة للتخصيص تكييف العروض لمختلف المنح ووكالات التمويل.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

وفر مساحة منظمة لتخطيط وتنظيم عرضك

قسّم العرض إلى خطوات أصغر يمكن تتبعها لمراقبة التقدم المحرز

قم بإعداد أقسام للتفاصيل مثل التكاليف والجداول الزمنية لتجنب فقدان المعلومات

إرشادك للتركيز على سرد القصص وإبراز أهمية قضيتك

✨ مثالي لـ: الفرق غير الربحية وكتاب مقترحات المنح الذين يرغبون في طريقة أكثر هدوءًا وتنظيمًا لإعداد مقترحات قوية دون الشعور بالإرهاق.

شاهد: استمع إلى كيفية استخدام Kolme Group لـ ClickUp

👀 حقيقة ممتعة: كلمة grant مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة graanter، والتي تعني "الوعد". يعكس هذا الأصل العلاقة القائمة على الثقة بين المنظمات الممولة والمنظمات غير الربحية والتي تستمر حتى اليوم.

2. انقر فوق قالب عرض مشروع المنظمة غير الربحية

احصل على نموذج مجاني حدد أهداف المشروع، وأظهر الفرق الذي سيحدثه عملك، وحدد الموارد التي ستحتاجها باستخدام نموذج عرض مشروع المنظمات غير الربحية من ClickUp

يعتقد الكثيرون أن المنظمات غير الربحية تعتمد في الغالب على التبرعات، ولكن معظم إيراداتها تأتي في الواقع من الخدمات والمنح أو العقود الحكومية. في الواقع، يتم كسب أكثر من 80٪ من دخل المنظمات غير الربحية بهذه الطريقة. وهذا يعني أن وجود عرض مشروع قوي ضروري لمواصلة المضي قدمًا في مهمتك.

يوفر لك نموذج عرض مشروع المنظمات غير الربحية من ClickUp إطارًا بسيطًا وداعمًا لمشاركة أفكارك بوضوح. بفضل الأقسام المدمجة لبيانات المهمة والأهداف ومراحل المشروع وتفاصيل الميزانية، يضمن هذا النموذج أن يكون عرضك شاملاً ومنظمًا.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قدم جدولًا زمنيًا وميزانية مفصلين لمساعدة الممولين والشركاء على فهم كيفية تأثير دعمهم في إحداث التغيير

سلط الضوء على تأثير مشروعك من خلال سرد قصة واضحة

قلل الوقت الذي تقضيه في التنسيق والهيكلة لتركز على توصيل الرسالة

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تسعى إلى الحصول على منح أو شراكات أو تبرعات من خلال مقترح مشروع واضح وصادق.

💡 نصيحة احترافية: اجعل كتابة طلبات المنح أكثر ذكاءً وسهولة باستخدام ClickUp Brain، من خلال البحث بسهولة عن وثائق البحث والمقترحات السابقة والوثائق المهمة الأخرى في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك أيضًا إنشاء محتوى لوثائقك باستخدام مطالبات سهلة. جرب ClickUp Brain مجانًا ابحث على الفور عن العروض السابقة ووثائق البحث ومتطلبات التمويل عبر جميع تطبيقاتك المتصلة والويب

3. قالب خطة جمع التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على استمرار جهودك وتقدمها من البداية إلى النهاية باستخدام نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp

قد يكون جمع الأموال لهدف تهتم به أمرًا صعبًا للغاية دون وجود خطة واضحة لتوجيهك. يساعدك نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp على التخلص من هذا الضغط من خلال توفير طريقة بسيطة لتنظيم أفكارك وتحويلها إلى أفعال.

يتيح لك نموذج جمع التبرعات هذا تحديد أهداف واقعية، ووضع خطوات لتحقيقها، وتتبع كل جزء من حملتك.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

ركز على التواصل مع الداعمين وبناء الثقة دون أي شكوك حول الخطوات التالية

عزز جهود جمع التبرعات باستخدام نموذج خطة شامل قابل للتنزيل

اتبع الخطوات الإرشادية للتخطيط الاستراتيجي وتحديد الأهداف والتنفيذ

تأكد من أن حملتك تحقق كامل إمكاناتها من خلال الدعم المنظم

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية وفرق جمع التبرعات التي ترغب في خطة واضحة ومفصلة خطوة بخطوة لتنفيذ حملات ناجحة وزيادة دعم المجتمع.

عند الحديث عن مقاييس التتبع، فإن ClickUp Dashboards هو الخيار المفضل للعديد من الفرق. إليك دليل سريع حول كيفية عمله:

4. قالب نطاق العمل لكتابة طلبات المنح من ClickUp

يمكن أن يفتح الحصول على منحة أبوابًا جديدة لمنظمتك، ولكن كتابة نطاق عمل واضح غالبًا ما يكون الجزء الأصعب. تم تصميم نموذج نطاق عمل كتابة منحة ClickUp لتسهيل هذه الخطوة.

ستحصل على قائمة مرجعية مفيدة وجداول زمنية محددة مسبقًا حتى لا تفوتك أي تفاصيل عند تخطيط مشروعك. قم بسحب وإفلات وتعديل كل قسم — هذا النموذج مرن بما يكفي ليناسب القضية التي تهمك!

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

حدد أهداف المشروع وأنشطته ونتائجه بوضوح

تتبع الموارد والجداول الزمنية والمراحل المهمة في مكان واحد

حافظ على تنظيم كل شيء بشكل منظم لتسهيل التخطيط

ركز على صياغة عرض ذي مغزى بدلاً من إدارة الهيكل

✨ مثالي لـ: الفرق غير الربحية التي ترغب في تحديد تفاصيل المشروع بوضوح وتقديم نطاق عمل منظم ومهني للممولين.

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن قائمة المهام الخاصة بك تغطي كل احتياجاتك؟ ربما لا. أظهر استطلاعنا أن 76% من المهنيين يعتمدون على أساليبهم الخاصة في تحديد الأولويات، لكن الأبحاث تظهر أن 65% منهم لا يزالون يركزون على المكاسب السريعة بدلاً من المهام ذات التأثير الكبير. تساعدك أولويات المهام في ClickUp على تغيير ذلك. بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعلامات الأولوية القابلة للتخصيص، يمكنك على الفور معرفة المهام الأكثر أهمية والتعامل بثقة مع ما يدفع مشاريعك إلى الأمام حقًا.

5. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

احصل على نموذج مجاني اجعل التخطيط أكثر سلاسة وركز على التواصل مع المانحين وجعل الحدث لا يُنسى من خلال استخدام قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

تلعب الفعاليات غير الربحية دورًا كبيرًا في جمع الناس لدعم قضية ما. في الواقع، تظهر الدراسات أن 85% من المتبرعين في الولايات المتحدة يتطوعون بوقتهم، و81% يحضرون فعاليات جمع التبرعات غير الربحية، كما يقدم الكثيرون تبرعات عينية مثل الطعام أو الإمدادات.

يأتي نموذج ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية مزودًا بقوائم مهام جاهزة وأدوات تتبع الميزانية وتنسيق المتطوعين لضمان سير الحدث بسلاسة. من لوجستيات المكان إلى المتابعة بعد الحدث، يضمن هذا النموذج تنسيق فريقك والتزامه بالجدول الزمني.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

خطط وأدِر جميع جوانب الفعاليات غير الربحية باستخدام الجداول الزمنية وقوائم المراجعة وتتبع الميزانية

تعاون مع أعضاء الفريق لتنسيق المهام وضمان النجاح

احصل على نظرة عامة واضحة على الجدول الزمني للحدث وراقب النفقات بكفاءة

حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتوفير التكاليف لجعل الأحداث المستقبلية أكثر فعالية

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تنظم فعاليات لجمع التبرعات أو أنشطة مجتمعية وترغب في طريقة واضحة ومنظمة لتخطيط وإدارة كل خطوة من البداية إلى النهاية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp لمراقبة المدة التي تستغرقها المهام في حملات جمع التبرعات. بفضل ميزات مثل الوقت القابل للفوترة وجداول الدوام والتتبع في الوقت الفعلي، يمكنك تحسين عبء العمل على الفريق وتبرير استخدام الموارد وتحسين تخطيط الحملات المستقبلية

6. قالب التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قلل من الأعمال الروتينية حتى يتمكن فريقك من قضاء المزيد من الوقت في التركيز على المهمة الحقيقية باستخدام نموذج التبرعات من ClickUp

التبرعات هي شريان الحياة للعديد من المنظمات غير الربحية، ولكن تتبعها قد يكون أمرًا مرهقًا عند القيام به يدويًا. يسهل نموذج التبرعات من ClickUp إدارة كل شيء في مكان واحد.

سجل تفاصيل المتبرعين، وتتبع سجل المساهمات، وراقب أهداف جمع التبرعات بسهولة. يساعدك النموذج أيضًا على تقسيم المتبرعين إلى شرائح للتواصل معهم بشكل مستهدف وإنشاء تقارير ببضع نقرات فقط.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

اعرض جميع التبرعات من الأفراد والمنظمات مع معلومات منظمة عن المانحين

ابق على اطلاع على الأهداف والمواعيد النهائية باستخدام تقويم ClickUp

تتبع التبرعات المؤمنة والمتابعات باستخدام القوائم وعروض الأولويات

قم بإدارة التبرعات بكفاءة للتركيز على تعزيز العلاقات وزيادة الدعم

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تبحث عن نظام منظم وغني بالميزات لتتبع التبرعات ومراقبة تقدم جمع التبرعات والحفاظ على علاقات قوية مع المانحين دون الغرق في جداول البيانات.

👀 حقيقة مثيرة للاهتمام: واحدة من أكبر المنح غير الربحية التي تم منحها على الإطلاق كانت 1.2 مليار دولار من مؤسسة بيل وميليندا غيتس لمكافحة الملاريا، مما يدل على كيفية تأثير المنح بشكل كبير على الصحة العامة.

7. نموذج خطاب التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني مع نقطة انطلاق منظمة، ركز على شرح تأثير التبرعات باستخدام نموذج خطاب التبرع من ClickUp

غالبًا ما يبدو طلب التبرعات أحد أصعب جوانب إدارة المنظمات غير الربحية. فأنت تريد أن تصل إلى قلوب الناس دون أن تبدو متكلفًا أو متسرعًا. يجعل نموذج خطاب التبرع من ClickUp هذه العملية أسهل بكثير.

يساعدك هذا النموذج على صياغة رسائل واضحة ومقنعة مع أقسام قابلة للتخصيص لسرد القصص وإحصاءات التأثير والدعوات إلى العمل. سواء كنت تتواصل مع متبرعين جدد أو داعمين منذ فترة طويلة، يضمن هذا النموذج أن كل رسالة تتخذ النبرة المناسبة.

بالنسبة للفرق غير الربحية التي تستخدم ClickUp، فهي أداة صغيرة ولكنها مفيدة تساعدك على التواصل مع المانحين بطريقة شخصية ومنظمة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

وفر نقطة انطلاق منظمة لكتابة خطابات دعم واضحة ومؤثرة

تتبع كل طلب تبرع ورد في مكان واحد لسهولة المتابعة

بسّط إدارة رسائل الشكر والتواصل المستمر مع المانحين

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية وفرق جمع التبرعات التي ترغب في كتابة خطابات تبرع صادقة ومهنية وتتبع اتصالات المانحين بسهولة.

8. نموذج نموذج التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجعل التبرع أمرًا سهلاً وذا مغزى لجميع المعنيين بمساعدة نموذج نموذج التبرع من ClickUp

تسهيل عملية التبرع على الناس هو أحد أفضل الطرق لدعم مهمة مؤسستك غير الربحية. يمكن أن يؤدي نموذج التبرع المعقد أو غير العملي إلى إبعاد حتى أكثر المتبرعين استعدادًا للتبرع. يساعدك نموذج نموذج التبرع من ClickUp على إنشاء طريقة بسيطة ومرحبة للمؤيدين للمساهمة.

قم بتخصيص الحقول بسهولة لأسماء المانحين والمبالغ وطرق الدفع وخيارات الهدايا المتكررة — كل ذلك في تصميم بسيط وسهل الاستخدام. يتيح لك النموذج أيضًا تعيين مهام لتحديث النماذج وتتبع حالة الإرسال.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قم بتخصيص النماذج لجمع تفاصيل المتبرعين ومعالجة التبرعات بأمان وإرسال رسائل شكر فورية

استخدم نموذجًا بسيطًا وقابلًا للتخصيص لتبسيط التبرعات للجمعيات الخيرية أو الأحداث الخاصة

وفر نظام دفع آمن وتأكيدًا تلقائيًا للمساهمات الناجحة

بسّط تجربة المانحين، واجمع معلومات الاتصال الأساسية، وشجّع على التبرع برسائل مخصصة

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية التي تسعى إلى إنشاء تجربة تبرع عبر الإنترنت سلسة وسهلة الإدارة والتخصيص وملائمة للمتبرعين.

احصل على نموذج مجاني اجعل الرعاية أكثر فائدة لكل من مؤسستك وشركائك باستخدام نموذج استمارة الرعاية من ClickUp

تعد الرعاية المؤسسية مصدرًا رئيسيًا لدعم المنظمات غير الربحية. في الواقع، استثمرت العلامات التجارية العالمية ما يقرب من 100 مليار دولار في الرعاية مؤخرًا، مما يدل على مدى إمكانية بناء شراكات قوية.

يساعدك نموذج استمارة الرعاية من ClickUp على الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال إنشاء طريقة سهلة ومنظمة للتواصل مع الرعاة. باستخدام نموذج استمارة الرعاية هذا، يمكنك جمع معلومات عن الرعاة، وتحديد الفرص، والاحتفاظ بجميع التفاصيل في منصة واحدة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

اربط الرعاة بالقضية المناسبة باستخدام نموذج رعاية منظم

اجمع معلومات الرعاة وحدد فرص الشراكة بوضوح

احتفظ بجميع تفاصيل الرعاة منظمة في مكان واحد لسهولة الإدارة

بسّط عملية تتبع الرعاية لبناء شراكات أقوى ودائمة

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تريد طريقة مباشرة لإدارة فرص الرعاية وبناء علاقات دائمة ومؤثرة مع الشركاء من الشركات.

10. قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

احصل على نموذج مجاني احصل على مكان واحد لتعيين المهام وتحديد الجداول الزمنية وتتبع التبرعات باستخدام قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

تجمع فعاليات جمع التبرعات الناس معًا لدعم قضية ما، ولكن التخطيط لها قد يصبح أمرًا مرهقًا بسرعة نظرًا لوجود العديد من العناصر المتغيرة.

أحد مستخدمي Reddit عبر عن ذلك بصراحة:

أكره تخطيط الفعاليات! الحمد لله أنني لم أعد مضطرًا للقيام بذلك.

أكره تخطيط الفعاليات! الحمد لله أنني لم أعد مضطرًا للقيام بذلك.

يمكن للعديد من المهنيين في المنظمات غير الربحية أن يتعاطفوا مع هذا الشعور. يساعد نموذج ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات في تخفيف الكثير من هذا الضغط. فهو يتيح لك تتبع الميزانيات وإدارة عقود الموردين وتنسيق المتطوعين باستخدام قوائم مراجعة مدمجة وتذكيرات تلقائية.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قم بتعيين المهام، وتحديد الجداول الزمنية، وتتبع التبرعات في مكان مركزي واحد

حافظ على تنظيمك دون التسرع في اللحظات الأخيرة أثناء التخطيط للفعاليات

ركز على إنشاء حدث ذي مغزى يعزز الروابط المجتمعية

استخدم التخطيط المنظم لمواءمة كل التفاصيل مع مهمتك

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية التي تنظم فعاليات لجمع التبرعات وترغب في طريقة واضحة وخالية من التوتر لتخطيط وإدارة كل جوانب الفعالية.

👀 حقيقة ممتعة: ساعد التمويل المبكر الذي قدمته مؤسسة فورد في الخمسينيات من القرن الماضي في إنشاء البث العام في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إنشاء PBS و NPR، اللذين لا يزالان يحظيان بدعم المنظمات غير الربحية والمنح حتى اليوم.

11. قالب عرض منظمة غير حكومية من PandaDoc

عبر Panda Doc

يمكن أن تكون كتابة العروض أحد أصعب جوانب إدارة منظمة غير حكومية، خاصةً عندما تكون مشغولاً بالفعل في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. يساعدك قالب عرض PandaDoc للمنظمات غير الحكومية في تخفيف هذا العبء من خلال توفير هيكل جاهز لمشاركة قصتك واحتياجاتك التمويلية بوضوح.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أضف خطاب تغطية وأقسامًا للأعمال السابقة والتقديرات وأهداف المشروع

إرشادك في شرح الأسباب التي تجعل منظمتك مناسبة بشكل فريد لهذا المشروع

تأكد من عدم إغفال أي تفاصيل مهمة مثل تبرير الميزانية أو أهداف التأثير

وفر طريقة منظمة لتقديم مبررات المشروع وتعزيز العروض

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الحكومية والفرق غير الربحية التي تريد نموذجًا كاملاً وسهل المتابعة لتقديم مشاريعها، وعرض تأثيرها، وتأمين التمويل من المانحين أو المنظمات المانحة.

🧠 هل تعلم: حققت RevPartners تسريعًا في تقديم الخدمات بنسبة 64٪ باستخدام قوالب ClickUp لإنشاء أدلة إرشادية لتقديم الخدمات للعملاء. تقلل هذه القوالب من الوقت المستغرق في المهام التنظيمية والتشغيلية، مما يسمح للفرق بالتركيز على تحقيق النتائج بشكل أكثر كفاءة.

12. نموذج اقتراح منحة بتنسيق PDF من Click NonProfit

عبر انقر على NonProfit

تم تصميم نموذج عرض المنحة بتنسيق PDF من Click NonProfit لإرشاد المنظمات غير الربحية خلال عملية كتابة عرض المنحة خطوة بخطوة. يساعدك هذا النموذج غير الربحي على تنظيم عروض المنح الخاصة بك من خلال إرشادك خلال جميع التخطيطات والمعلومات الضرورية المطلوبة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أضف خطاب تغطية وتصميم منظم مع أقسام للهوية والحاجة والاستراتيجية والنتائج والأهداف والميزانية

وفر مساحة لتسليط الضوء على أعضاء الفريق الرئيسيين، والنجاحات السابقة، وقياس النتائج

ساعد في صياغة قصة مقنعة تتوافق مع مهمة المنظمة الممولة

أظهر كيف يمكن لمشروعك أن يحدث تأثيرًا ملموسًا من خلال عرض مكتوب جيدًا

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تبحث عن نموذج PDF جاهز للاستخدام لإنشاء عروض احترافية وكاملة تغطي كل التفاصيل الأساسية التي يبحث عنها الممولون.

13. نموذج اقتراح منحة بتنسيق PDF من proposalsforNGOs

عبر proposalsforNGOs

تواجه العديد من المنظمات غير الربحية صعوبة في معرفة كيفية صياغة عرض منحة كامل يفهمه المانحون ويثقون به.

يوفر نموذج عرض المنحة بصيغة PDF من proposalsforNGOs إطارًا واضحًا ومنظمًا يرشدك خلال كل خطوة من خطوات عملية كتابة عرض المنحة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أضف الأقسام الأساسية مثل الملخص التنفيذي والخلفية وبيان المشكلة والأهداف ونطاق العمل والمستفيدين والجدول الزمني والميزانية والتقييم وخطة الاستدامة

قدم إرشادات لجعل كل قسم موجزًا ولكنه مؤثر

ساعد في مواءمة عرضك مع أولويات المنظمة الممولة

تأكد من اتباع نهج منظم يغطي جميع متطلبات التمويل الأساسية

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية التي تريد نموذج PDF مفصل لإنشاء عروض كاملة ومنظمة للحصول على منح بأي حجم أو نطاق.

14. نموذج عرض منحة مشروع مجتمعي من Template. Net

غالبًا ما تحتاج المشاريع المجتمعية إلى مقترحات قوية ومنظمة جيدًا لتوضيح للممولين كيف سيحدث دعمهم فرقًا. يساعد نموذج مقترح منحة المشروع المجتمعي من Template. Net المنظمات غير الربحية على تحقيق ذلك.

يمكن تعديلها بالكامل في محررهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك بسهولة تخصيص الأهداف والميزانيات والجداول الزمنية وأقسام التأثير على المجتمع

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

اشرح غرض مشروعك وأهدافه وتأثيره على المجتمع بوضوح

أضف أقسامًا للأهداف والمنهجية والتنفيذ المرحلي والميزانية التفصيلية

إرشادك في تحديد النتائج المتوقعة للحصول على فوائد قابلة للقياس

ساعد في إظهار النتائج الإيجابية في مجالات مثل التعليم والصحة والاستدامة والتوظيف

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية وقادة المجتمع الذين يتقدمون بطلبات للحصول على منح لتمويل مشاريع مستدامة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.

15. قالب عرض عمل خيري غير ربحي من Template. Net

يمكن أن يساعد إنشاء عرض خيري قوي المنظمات غير الربحية في الحصول على الدعم الذي تحتاجه لإحداث تغيير حقيقي. يوفر نموذج العرض الخيري غير الربحي من Template. Net للمنظمات إطارًا جاهزًا لتقديم مهمتها واحتياجاتها التمويلية بوضوح.

يمكنك تخصيصها لتشمل العدد المستهدف من المستفيدين واحتياجات التمويل المحددة ومقاييس التأثير.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أضف أقسامًا للمقدمة والملخص التنفيذي والأهداف والأنشطة والجمهور المستهدف واحتياجات التمويل والنتائج المتوقعة

ساعد المنظمات غير الربحية على شرح مبادراتها بوضوح، مثل التدريس الخصوصي والتوجيه وتوزيع الموارد

أظهر كيف سيؤدي التمويل إلى إحداث تأثير ملموس في المجتمعات المحرومة

وفر هيكلًا لتقديم البرامج ومتطلبات التمويل بفعالية

✨ مثالي لـ: المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي تركز على التعليم وتمكين الشباب وتنمية المجتمع وتبحث عن نموذج مصقول لتأمين التمويل وإنشاء عروض ناجحة.

التواصل مع الممولين لم يكن أسهل من أي وقت مضى

يمكن أن يفتح التمويل المقدم في شكل منح أبوابًا للمنظمات غير الربحية لبدء مشاريع جديدة ودعم المجتمعات المحلية ومواصلة تشغيل البرامج الحيوية.

ولكن كما يعلم العديد من قادة المنظمات غير الربحية، فإن عمليات تقديم مقترحات المنح من الصفر تستغرق وقتًا وطاقة وموارد غالبًا ما تكون محدودة بالفعل.

يتيح لك وجود نموذج لطلب منحة تخصيص وقتك الثمين لإنجاز مهمتك.

من بين العديد من الخيارات المتاحة، تبرز قوالب ClickUp لأنها مصممة خصيصًا للفرق غير الربحية. من تتبع التبرعات إلى التخطيط الكامل للمقترحات، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه في مكان واحد لتبقى منظمًا وتتعاون بسهولة وتصمم طلبات منح مقنعة.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط كتابة مقترحات المنح الخاصة بك والتركيز على إحداث تأثير أكبر، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!