قوالب تقويم جمع التبرعات لتحقيق أقصى تأثير

تنظيم حدث لجمع التبرعات يشبه حل لغز. مع وجود العديد من العناصر المتحركة، من تخطيط الحملة والترويج لها إلى التواصل مع المتطوعين والمتابعة بعد الحدث، فإن الحفاظ على سير كل شيء على ما يرام هو تمرين في الصبر.

وهنا تأتي فائدة قوالب جمع التبرعات. تساعدك قوالب جمع التبرعات على تحديد أهدافك وجداولك الزمنية ومهامك حتى تتمكن من تغطية كل شيء. كما أنها تحافظ على تماسك فريقك وتبقي استراتيجيات جمع التبرعات على المسار الصحيح.

دعنا نتحقق من أفضل قوالب تقويم جمع التبرعات في ClickUp لتنظيم أنشطة جمع التبرعات الخاصة بك.

ما هي قوالب تقويم جمع التبرعات؟

تساعدك قوالب تقويم جمع التبرعات على جدولة وتنظيم وإدارة جميع الأنشطة الرئيسية المتعلقة بجهودك في جمع التبرعات. وهي بمثابة أدلة خلف الكواليس للحفاظ على سير الأحداث على المسار الصحيح ومساعدتك على تحقيق أهدافك.

فيما يلي العناصر القياسية لنموذج تقويم جمع التبرعات:

تواريخ الحملة: تواريخ البدء والانتهاء، والمواعيد النهائية للأحداث والمهام ذات الصلة

جدول الاتصالات: الجداول الزمنية لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو النشرات الإخبارية ونشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو البيانات الصحفية

تفاصيل المتبرعين: أقسام مخصصة لمكالمات المتبرعين وتفاصيل الاتصال بهم وقوائم المتبرعين

تنسيق المتطوعين: توظيف المتطوعين وتدريبهم ووضع جداول نوبات عملهم

الأنشطة التسويقية: طريقة لتنظيم إطلاق الحملات الإعلانية وتخطيط المحتوى والتعاون

تفاصيل الميزانية: أقسام لتدوين الميزانية المخصصة والميزانية التقديرية والمصروفات الرئيسية الأخرى

إجراءات ما بعد الحملة: طريقة لتسجيل اجتماعات الاستعراض، ومراجعات الأداء، وتقارير التأثير، وتقييم المانحين

💡 نصيحة احترافية: يتطلب تحديد الأهداف والاستراتيجيات اتباع نهج مركز منذ البداية. استخدم هذه القوالب المجانية للمنظمات غير الربحية في Excel و ClickUp لتحقيق أقصى قدر من النتائج لفعاليات جمع التبرعات.

نظرة عامة على قوالب تقويم جمع التبرعات

12 نموذجًا مجانيًا لتقويم جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية ومنظمي الفعاليات

فيما يلي قائمة بأفضل أمثلة قوالب تقويم جمع التبرعات من ClickUp لجميع جهودك في جمع التبرعات:

1. قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

احصل على نموذج مجاني نظم المهام، وأنشئ جدولًا زمنيًا، وقم بإدارة التبرعات باستخدام قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

يتطلب تنظيم حدث لجمع التبرعات تخطيطًا تفصيليًا، بدءًا من تحديد الموضوع وحتى إعداد التقرير النهائي. يزيل قالب ClickUp لتخطيط أحداث جمع التبرعات الضغط الناتج عن التخطيط بفضل نهجه المنظم.

يساعدك النموذج في إنشاء قائمة بالخطوات اللازمة لتخطيط فعال للفعاليات، بدءًا من التواصل مع كبار المانحين وحتى إدارة الإيرادات.

ستحصل على معلومات كاملة عن أسماء الأحداث ومواعيد الاستحقاق وحالة الأولوية والمزيد، بحيث لا توجد معلومات متفرقة أو مواعيد نهائية مربكة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدرج جميع التبعيات لكل مهمة، مثل إنشاء المحتوى الترويجي وتحريره وتدقيقه قبل النشر النهائي

اضبط الأتمتة لإنشاء الدعوات وإرسالها إلى الضيوف تلقائيًا

أنشئ مخططًا للحدث لتتبع التواريخ المهمة، مثل التخطيط للحدث وتحديد المكان

سجل المعلومات المهمة، بما في ذلك اسم الحدث وتواريخه وأعضاء الفريق والغرض منه والأرباح المستهدفة

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات، وجامعي التبرعات المجتمعية، ومنسقي الفعاليات الذين يرغبون في تنظيم وإدارة فعاليات جمع التبرعات بسلاسة.

💡 نصيحة احترافية: هل ترغب في تبسيط العمليات اليومية، من أتمتة المهام إلى إنشاء التقارير المالية؟ جرب هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية.

2. قالب التبرعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع التبرعات، ونظم بيانات المتبرعين، وقم بإدارة المواعيد النهائية باستخدام قالب التبرعات من ClickUp

قد تكون إدارة التبرعات معقدة، لكن قالب التبرعات من ClickUp يساعدك على جمع التبرعات بسلاسة.

بفضل تصميمه المنظم، يمكنك تتبع تفاصيل كل تبرع في مكان واحد.

يوفر النموذج نظرة عامة كاملة على التواريخ والمواعيد النهائية المهمة لتخطيط فعاليات جمع التبرعات خلال فترة محددة. يمكنك الحصول على صورة واضحة لجميع جهود جمع التبرعات، ويحصل المتبرعون على شفافية بشأن استخدام المدفوعات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدرج جميع الإيرادات المتوقعة من المانحين والرعاة لتخطيط جهودك

احفظ وتتبع التبرعات المستلمة باستخدام عرض التبرعات الآمن

قم بتصفية وتصنيف الأموال التي تم جمعها من خلال كبار المانحين والمنح والرعايات المؤسسية

تتبع طرق الدفع — الشيكات أو بطاقات الائتمان أو غيرها — إلى جانب النوع

اطلع على المواعيد النهائية القادمة وقم بإدارة وقتك باستخدام عرض التقويم

🔑 مثالي لـ: جامعي التبرعات المجتمعية والمهنيين غير الربحيين الذين يبحثون عن تنسيق منظم لتنظيم التبرعات.

3. قالب مخطط التقويم ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للأحداث والمعالم، ونظم المشاريع، وقم بإدارة الموارد باستخدام قالب مخطط التقويم من ClickUp

أصبح تتبع التواريخ وإدارة المواعيد النهائية أمرًا سهلاً بفضل قالب مخطط التقويم من ClickUp.

يمكنك الحصول على عرض زمني لجميع المواعيد النهائية للأحداث المنظمة خلال فترة محددة. يتم تصنيفها حسب الأقسام، مثل الموارد البشرية والرواتب والعمليات والمبيعات وتواريخ الأحداث. يساعدك ذلك على تتبع ما إذا كان كل شيء يسير كما هو مخطط له.

يساعدك قالب تقويم جمع التبرعات هذا على تخطيط أنشطة جمع التبرعات المختلفة وإدارة المشاريع بفعالية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حدد أهداف جمع التبرعات والمعالم الرئيسية لكل مهمة من أجل تتبع دقيق

احصل على نظرة عامة على جميع المهام والأحداث القادمة من خلال عرض الملخص و عرض الجدول الزمني

أدرج المعلومات ذات الصلة بالأحداث والمهام ذات الصلة، مثل المراجع والمكان والتكاليف والمعالم الرئيسية وما إلى ذلك.

قم بتقييم مهام الحدث بناءً على الإنتاجية ونتائج جمع التبرعات لتحديد نطاق التحسين

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في المنظمات غير الربحية ومنسقي الفعاليات وجمعيات جمع التبرعات المجتمعية التي تسعى إلى إدارة تقويم الفعاليات.

💡 نصيحة احترافية: فرق جمع التبرعات لديها أهداف و OKRs مثل أي فريق آخر. إليك مقطع فيديو قصير يشرح كيفية إدارة هذه الأهداف في ClickUp.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: حوالي 10٪ من جميع التبرعات تحدث في الأيام الثلاثة الأخيرة من العام.

4. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

احصل على نموذج مجاني خطط للأحداث وتابع الميزانيات بكفاءة باستخدام قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

يوفر نموذج ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية مجموعة شاملة من الأدوات بدءًا من جمع التبرعات وحتى التسجيل. باستخدام هذا النموذج، يصبح تخطيط الأحداث وإدارتها لمنظمتك غير الربحية أمرًا سهلاً.

يساعد نموذج تقويم جمع التبرعات هذا على تتبع الفرق المسؤولة عن المهام من قسم تكنولوجيا المعلومات ومنظمي الفعاليات وقسم الشؤون المالية والمبدعين، مما يضمن المساءلة.

قم بإدارة جميع المهام في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك طباعة المواد وإعداد الزينة وإنهاء الترتيبات اللوجستية، دون فوضى.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

استخدم الأتمتة لإنشاء حملات بريد إلكتروني والتواصل مع الرعاة المحتملين

نظم المهام وقم بتوزيعها على أعضاء الفريق باستخدام عرض مهام الحدث

تصور وتتبع الجدول الزمني للحدث باستخدام عرض مخطط جانت

تتبع مراحل الحدث ومكوناته وحالة إنجازه في مكان واحد

ضع ميزانية واضحة لاختيار المكان والترويج للحدث وغير ذلك، من أجل تتبع بسيط

🔑مثالي لـ: المنظمات غير الربحية ومنسقي الفعاليات وجمعيات جمع التبرعات المجتمعية التي تسعى إلى وضع خطط لجمع التبرعات وإدارة الميزانيات.

5. قالب ClickUp لإنقاذ الحيوانات الأليفة غير الربحي

احصل على نموذج مجاني تتبع المتطوعين، وقم بإدارة استقبال الحيوانات الأليفة، وراقب أهداف جمع التبرعات باستخدام قالب ClickUp لإنقاذ الحيوانات الأليفة غير الرب

يسهل قالب ClickUp Nonprofit Pet Rescue Template العثور على منازل للحيوانات الأليفة وإدارة التبرعات. يمنحك هذا القالب رؤية واضحة لعدد الحيوانات التي يتم استقبالها والموارد المتاحة والميزانيات، مما يجعل التخطيط بسيطًا ودقيقًا.

يعمل النموذج على تبسيط إدارة الجوانب المختلفة لإنقاذ الحيوانات الأليفة ورعايتها من خلال تصنيف المهام باستخدام حقول مخصصة مثل التفاعلات والتبني والخدمات البيطرية والتبرعات والكلاب القابلة للتبني.

يسهل هذا الإطار عملية إنقاذ الحيوانات الأليفة للمتطوعين بفضل ميزات تتبع الوقت ووضع العلامات والبريد الإلكتروني.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

احتفظ بقائمة بالميزات المحددة وأنماط السلوك والتفاصيل الأخرى عن الحيوانات باستخدام Box View

تتبع المواعيد النهائية لكل مهمة، مثل توفير المستلزمات وزيارات الطبيب البيطري وغيرها، باستخدام عرض التقويم

تتبع الحيوانات وحالة تبنيها باستخدام تتبع الأحداث والمتابعة قيد التقدم، تم التبني، إلخ.

نظم وتتبع أنشطة جمع التبرعات مثل فعاليات إنقاذ الحيوانات الأليفة وحملات التبرع وغيرها

🔑مثالي لـ: مراكز إنقاذ الحيوانات الأليفة والمتطوعين والمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى إدارة عمليات إنقاذ الحيوانات الأليفة بنجاح.

إليك رأي هيث هايدن، منسق التطوير المهني في كلية تاكوما المجتمعية، حول استخدام ClickUp:

لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت أن ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.

لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت أن ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.

6. قالب الخطة الاستراتيجية لحدث ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطط مفصلة وتنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب الخطة الاستراتيجية للأحداث من ClickUp

قالب الخطة الاستراتيجية للفعاليات من ClickUp يجعل استراتيجيات تخطيط الفعاليات ناجحة وسهلة. من ميزانية المشروع والتخطيط إلى التنفيذ والمتابعة، يساعدك القالب على تنظيم كل التفاصيل.

يقوم النموذج بتصنيف الأنشطة حسب الغرض، مما يسهل تتبع نتائج كل حملة لجمع التبرعات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تتبع حالة التقدم، بما في ذلك الحالات المعلقة والمعتمدة والتي تحتاج إلى مراجعة وغيرها، مما يجعل التخطيط والتنفيذ أكثر كفاءة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بإدارة الجمهور وقناة الحملة والأدوار في مكان واحد لتتبعها بسهولة

أضف الملفات والهاشتاغات لجميع الحملات لتتبع نقاط القوة والضعف بسهولة

أدرج الميزانية المخصصة لكل مهمة من مهام الحدث، حتى تظل ضمن حدود الميزانية

أتمتة الإشعارات للمهام المتأخرة المتعلقة بالفعاليات أو تلك التي تتطلب تعديلات

خطط وتتبع الجداول الزمنية لكل حدث باستخدام عرض تقويم الأحداث

🔑مثالي لـ: المنظمات غير الربحية ومجتمعات جمع التبرعات التي تسعى إلى تنظيم حملات توعية.

اقرأ المزيد: قوالب تقويم مجانية لطيفة لتنظيم أمورك بأناقة

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يجدون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، يواجه الباقون درجة ما من الصعوبة، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعلومات مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والأدوات، فإن الوقت الضائع يتراكم بسرعة. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط المحادثات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه مع أسبوع إضافي من الإنتاجية كل أسبوع

7. قالب ClickUp لتسويق الأحداث

احصل على نموذج مجاني نظم معلومات الحدث، وقم بتنسيق الفرق، وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp لتسويق الأحداث

يعد تسويق الفعاليات خطوة أساسية لاستضافة فعاليات ناجحة. يجعل قالب تسويق الفعاليات من ClickUp تنظيم المعلومات ذات الصلة بالفعاليات أمرًا بسيطًا، بحيث تصبح إدارة وتخطيط جهود التسويق سلسة.

يجمع القالب جميع المعلومات، مثل مرحلة الحدث ونوع الحدث ونوع الحضور ونوع الموقع، في مكان واحد. وهذا يضمن سهولة تتبع الأحداث ومتابعتها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للحملات باستخدام الأتمتة

اطلع على الأهداف التسويقية والأهداف الرئيسية والفرص المحتملة التي تم الحصول عليها معًا من أجل التخطيط السلس

أنشئ قوائم مراجعة مخصصة لكل حملة لجمع التبرعات، مع ضمان اتباع العملية بالكامل

أدرج الموقع وتاريخ الحدث بجانب الحدث للاطلاع على معلومات شاملة

تتبع النفقات والفواتير والإيصالات للبقاء في حدود الميزانية

🔑مثالي لـ: حملات جمع التبرعات المجتمعية والمنظمات غير الربحية المحلية التي تسعى إلى الترويج لأحداثها وزيادة الوعي.

🔎 هل تعلم؟ 32٪ من المتبرعين يقولون إن وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر ما يلهمهم.

8. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بجدولة المهام وتنظيمها وتجميع التفاصيل في مكان واحد باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

يتطلب الحفاظ على التنظيم تخطيطًا تفصيليًا، ويساعدك قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp على القيام بذلك بالضبط.

صنف المهام بناءً على الأحداث والأدوار، مما يضمن سهولة التخطيط والتتبع. اطلع على جميع مواعيدك، والفئة التي ينتمي إليها كل فرد، ودور كل شخص، في عرض شامل واحد.

يسهل قالب تقويم جمع التبرعات، الذي يتضمن معلومات عن تواريخ البدء والانتهاء والأهداف، عملية تخطيط حملات جمع التبرعات وتتبعها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

نظم المهام حسب من يحتاج إلى إنجازها واجعل الجميع مسؤولين عن أداء مهامهم

قم بتقييم مستويات الإنتاجية لكل مهمة بناءً على نجاح الحدث، لتحسين التخطيط المستقبلي

قم بإدارة الملفات لكل مهمة، مثل عملية الحدث وتفاصيل الدفع وتقارير التحليل

أنشئ نموذج طلب اجتماع بناءً على متطلبات الحدث لتسهيل عملية الجدولة

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات وجمعيات جمع التبرعات المجتمعية التي تسعى إلى تنظيم وتخطيط كل خطوة من خطوات الفعالية بكفاءة.

9. قالب التقويم السنوي ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للمهام، وتتبع الأهداف، وتصور التقدم المحرز باستخدام قالب التقويم السنوي ClickUp

هل فاتك موعد نهائي مهم تم تحديده في بداية العام؟ يتيح لك قالب التقويم السنوي من ClickUp متابعة جميع الأحداث بسلاسة بفضل تصميمه المنظم.

مع تنظيم الأحداث حسب الربع السنوي والقسم والفئة والفريق المخصص، يساعدك قالب تقويم جمع التبرعات على تحديد الأولويات وتخطيط مهامك.

من خلال عرض الجدول الزمني، يمكنك الحصول على نظرة عامة على الأحداث بناءً على إعدادات الوقت المخصصة، مما يتيح لك مراقبة التقدم وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

خصص ميزانية لكل مهمة لإدارة الأموال على مدار السنة التقويمية أو السنة المالية

احتفظ بقائمة بجميع المهام التي يجب القيام بها لكل حدث لجمع التبرعات تنظمه

احسب تلقائيًا الميزانية الإجمالية لكل حدث مصنفة حسب المهام

قم بتحميل المستندات الخاصة بكل مهمة، مثل إنشاء الإعلانات والاجتماع مع وكالة الإعلانات للترويج

🔑 مثالي لـ: منظمي حملات جمع التبرعات المجتمعية ومنظمي الفعاليات والمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى إدارة الفعاليات على مدار العام.

💡 نصيحة احترافية: يتطلب تنظيم حدث ما إدارة الجداول الزمنية وتحليل الموارد وطرح الأفكار. استخدم الذكاء الاصطناعي لتخطيط الأحداث وجعل هذه العمليات سلسة.

10. قالب قائمة التقويم التحريري لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع مقالات الحدث من البداية إلى النهاية باستخدام قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp

قم بإدارة جداول النشر بنجاح باستخدام قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp. يساعدك هذا القالب في إرساء الأساس للاتصالات ومراقبة كل مهمة، بدءًا من العصف الذهني للأفكار وحتى النشر.

انقل المهام عبر مسار العمل باستخدام عملية منظمة مع مراحل مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، حدد أولويات المهام وقم بتحديد المكلفين بها لتجنب الازدواجية وضمان الإنجاز في الوقت المناسب.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع الوقت لضمان تقديرات دقيقة لكل مقال تحريري

احتفظ بقائمة المهام لكل عملية تحريرية، مثل البحث والصياغة والتدقيق اللغوي، وتابعها باستخدام عرض اللوحة

قم بتحميل المرفقات ذات الصلة مثل الملخصات والمخططات وإرشادات العلامة التجارية والمواد المصدرية مع بطاقة المهام

حدد موعدًا نهائيًا لكل خطوة تحريرية، مثل موعد المسودة الأولى ومواعيد المراجعة، لتبقى دائمًا في حدود الموعد النهائي

🔑 مثالي لـ: مجتمعات جمع التبرعات والمنظمات غير الربحية ومنظمي الفعاليات الذين يسعون إلى ابتكار ومراقبة المقالات الافتتاحية للسنة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط التخطيط وإدارة المواعيد النهائية لإنشاء المحتوى التحريري؟ تحقق من أفضل أدوات برامج تقويم المحتوى وتصور تواريخ الإنجاز والمواعيد النهائية بسلاسة.

11. قالب الجدول الشهري لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور المهام الشهرية وقم بإدارة الموارد باستخدام قالب الجدول الشهري من ClickUp

هل تواجه صعوبة في الالتزام بالمواعيد النهائية؟ يساعدك نموذج الجدول الشهري من ClickUp على إدارة كل حدث ومهمة ذات صلة خلال الشهر دون عناء.

اطلع على حجم العمل في كل قسم وخطط أعضاء الفريق لتوزيع المهام. بالإضافة إلى ذلك، استخدم عرض التقويم لتتبع المواعيد النهائية التي لم يتم الوفاء بها خلال الشهر وإجراء التعديلات اللازمة.

تحقق من الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام بها، والمهام التي لم يتم إنجازها، والمهام التي تم إنجازها لضمان عدم تفويت أي أحداث أو تفاصيل مهمة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع الوقت اللازم لكل مهمة، بما في ذلك التواصل والتحضير للفعاليات والمتابعة

حدد الأسعار بالساعة والميزانية المخصصة والتكلفة الفعلية، وتابع كل شيء في مكان واحد

قم بإدارة وتتبع الإيرادات والمصروفات الشهرية باستخدام عرض المدفوعات

استخدم مقياس التقدم لتتبع الإنجازات، مثل تحقيق أهداف التبرعات وتتبع التأكيدات

ضع خطة لكل حدث وحدد التبعيات لتسهيل التخطيط

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات، وجامعي التبرعات المجتمعية، والمنظمات غير الربحية التي ترغب في إنشاء جدول شهري والتحقق منه.

اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة المشاريع لتحقيق النجاح في مجال العمل غير الربحي

12. قالب جدول المتطوعين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تحقق من التوافر، وقم بتعيين المهام، وأبلغ بالتغييرات باستخدام قالب جدول المتطوعين من ClickUp

قد يكون التنسيق مع المتطوعين بحيث تتوافق جداولهم الزمنية مع الأحداث المخطط لها أمرًا صعبًا. يوفر نموذج جدول المتطوعين من ClickUp نهجًا شاملاً لإدارة المتطوعين دون أي لبس.

صنف المتبرعين والمتطوعين الطموحين والجدد وقم بتصنيفهم كأعضاء وقادة فرق ومنسقين لضمان تنظيم الأحداث بسلاسة. اطلع على أدوار ومهارات كل متطوع لتوزيع المهام وفقًا لذلك والحفاظ على الكفاءة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

نظم تفاصيل الاتصال بكل متطوع في مكان واحد

أدرج المهارات وأسباب التطوع لتقييم المسؤوليات وتوزيعها بدقة

بسّط عملية استقبال المتطوعين وإدارتهم باستخدام عرض عملية المتطوعين

تتبع المتطوعين الجدد وأرسل لهم رسائل ترحيب باستخدام عرض المتطوعين الجدد

أنشئ نموذجًا للمتطوعين المهتمين للتقدم ومشاركة معلومات عن مهاراتهم

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في المنظمات غير الربحية وفرق التطوير ومنسقي الفعاليات وجمعيات جمع التبرعات المجتمعية التي تسعى إلى توظيف متطوعين وإدارة جداولهم الزمنية.

نصيحة احترافية: هل تريد تنظيم جهودك بشكل أفضل في فعالياتك غير الربحية؟ استخدم ClickUp for Non-Profits لمساعدتك في تتبع الأهداف وجدولة الفعاليات وتنظيمها. قم بإدارة موارد الفريق وإنشاء نماذج التسجيل ومشاركتها والتعاون في المشاريع للحفاظ على سير الفعاليات بسلاسة.

ما الذي يجعل قالب تقويم جمع التبرعات جيدًا؟

يساعدك قالب تقويم جيد لجمع التبرعات على تبسيط سير عملك. عند اختيار القالب، إليك العوامل الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

سهولة التخصيص: اختر قالبًا سهل التعديل ليتناسب مع متطلبات حدث جمع التبرعات الخاص بك من أجل سهولة الاستخدام

هيكل واضح: ابحث عن نموذج يوفر هيكلًا واضحًا لتنظيم التفاصيل، مثل المتطوعين والداعمين ومجموعات المانحين وأعضاء مجلس الإدارة وغير ذلك. يساعد ذلك على تجنب التضارب في المعلومات

تعاون سلس : أعط الأولوية للنموذج الذي يحافظ على تزامن الفريق بأكمله. هذا يساعد على منع الازدواجية والارتباك ويحافظ على تنظيم سير العمل

الأتمتة: اختر نموذجًا يوفر أتمتة سلسة للمواعيد النهائية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني

التنظيم البصري: اختر نموذجًا يحتوي على ميزات مثل الترميز اللوني والفلاتر والأهداف الذكية وعروض الجدول الزمني لتتمكن من تحديد الخطوة التالية بسهولة

اقرأ المزيد: قوالب مجانية لجمع التبرعات للأحداث والجمعيات الخيرية

بسّط إدارة تقويم جمع التبرعات باستخدام ClickUp

تحتفظ قوالب تقويم جمع التبرعات بأدق التفاصيل حول الأحداث المنظمة، والتي قد تضيع في فوضى التخطيط والتنفيذ.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل تنظيم فعاليات جمع التبرعات وإدارة التقويمات أمرًا في غاية البساطة. مع وجود تفاصيل الفعالية والمهام والاتصالات والجداول الزمنية في مكان واحد، ستتمكن من متابعة مهامك بسهولة.

توقف عن السماح للتواريخ المتفرقة والتفاصيل المهمة بالتأثير سلبًا على نجاح الحدث. سجل مجانًا في ClickUp اليوم وقم بتخطيط وتنظيم وإدارة تقويم أحداث جمع التبرعات!