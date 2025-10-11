قوالب مجانية لمخطط المقالات من أجل كتابة منظمة وفعالة

قبل أن تبدأ الكتابة، هناك شيء واحد يمكن أن ينقذ درجاتك وسلامتك العقلية: قالب مخطط مقال قوي. سواء كنت تقوم بتجميع مقال تحليل أدبي، أو تعالج مقال جامعي، أو تحاول معرفة كيفية تنظيم مقال مقنع للعمل، فإن المخطط يعمل كخطة عمل.

فهي تحافظ على تنظيم أفكارك الرئيسية وجمل الموضوع والفقرات الرئيسية حتى لا تتحول كتاباتك إلى فوضى. يكتب معظم الطلاب بشكل أفضل وأسرع عندما يعرفون بالضبط ماذا يوضع في أي مكان. بالطبع، قد تتطلب المهام المختلفة بنية مختلفة، ولكن تنسيق المقال الأساسي يظل كما هو.

إذا سبق لك أن فتحت مستندًا فارغًا وشعرت بالعجز، فأنت في المكان الصحيح. ستساعدك هذه القوالب على البدء بسرعة.

ما هي قوالب مخطط المقال؟

قالب المقال هو دليل مهيكل مسبقًا يساعد في تنظيم الأجزاء الرئيسية للمقال قبل الكتابة. يقسم عملية كتابة المقال إلى مقدمة، وبيان أطروحة، وفقرات متن، وخاتمة.

يحتوي كل قسم على مساحة لكتابة الجمل الموضوعية والتفاصيل الداعمة والأمثلة، مما يتيح للكاتب توضيح أفكاره الرئيسية بوضوح.

تتبع هذه القوالب هيكل المقال القياسي، مما يجعلها مفيدة لكتابة أي نوع من المقالات — المقالات الإقناعية أو التحليل الأدبي أو السردية أو الجامعية. فهي تساعد الطلاب على الكتابة بهيكل واضح وتقليل التكرار والتركيز على النقطة الرئيسية في كل فقرة.

🔍 هل تعلم: أصبح تنسيق المقال المكون من خمسة فقرات —مقدمة وثلاث فقرات رئيسية وخاتمة—شائعًا في منتصف القرن العشرين، خاصة في الولايات المتحدة.

ما الذي يجعل قالب مخطط مقال جيدًا

يمنح قالب المقال المنظم جيدًا كتاباتك اتجاهًا واضحًا ويساعدك على تنظيم أفكارك قبل البدء في الصياغة. يجب أن يدعم كل جزء من عملية كتابة المقال، من التخطيط إلى تنظيم الحجج. فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها:

إطار مقدمة مدمج: يجب أن يوفر النموذج الجيد مساحة لتنظيم العنصر الجذاب والمعلومات الأساسية والأطروحة في مكان واحد من أجل مقدمة قوية

تصميم "الرسالة أولاً": اختر قالبًا يضع الرسالة في مقدمة المقالة، بحيث تظل حجتك في المقدمة والمركز طوال المقالة

أقسام محددة في الفقرات الرئيسية: ابحث عن أقسام منفصلة تطالبك بملء جمل الموضوع وإضافة أدلة داعمة وشرح تفكيرك خطوة بخطوة

نقاط التحقق الرئيسية: يجب أن يساعدك النموذج في تحديد وتتبع الفكرة الأساسية لكل فقرة لتجنب التداخل أو فقدان الاتجاه

دعم الانتقال: استخدم القوالب التي تقترح أماكن وضع العبارات الرابطة، بحيث تتدفق فقراتك بسلاسة من واحدة إلى أخرى

مقترحات لهيكل الخاتمة: اختر التنسيقات التي ترشدك إلى إعادة صياغة الأطروحة، وتلخيص الحجج الرئيسية، والانتهاء بفكرة ختامية

مساحة للاقتباسات والملاحظات: يوفر القالب المفيد مساحة لتدوين المراجع أو الاقتباسات أو المصادر أثناء التخطيط، مما يسهل عملية الصياغة لاحقًا

أفضل قوالب مخططات المقالات في لمحة سريعة

قوالب مخطط المقالات

يساعدك قالب المقال الجاهز على تخطي الفوضى الذهنية والانتقال مباشرة إلى تنظيم أفكارك. القالب المناسب يجعل عملية الكتابة أكثر دقة وتنظيماً. فلنبدأ إذاً:

1. قالب مخطط قصة ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لهيكل مقالك بالكامل وقم بتنظيمه باستخدام قالب مخطط القصة من ClickUp

يعد قالب ClickUp Story Outline مميزًا للكتاب الذين يفضلون بناء المقالات مثل المشاريع. إنه ليس مجرد مستند، بل هو نظام مجلدات كامل حيث يمكنك تقسيم هيكل مقالتك إلى أجزاء مثل المقدمة والفقرات الرئيسية والخاتمة، كل ذلك باستخدام بطاقات السحب والإفلات.

ستحصل على خريطة مرئية وقابلة للتعديل لأهم حجج مقالتك، وتدفق الشخصيات (إذا كانت المقالة قائمة على السرد)، أو تطور الموضوع. وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص لمقالات التحليل الأدبي أو أي مقال مقنع يحتوي على نقاط متعددة المستويات.

⭐ مكافأة: يساعدك ClickUp Brain على إنشاء مخططات المقالات وتنظيمها وصقلها على الفور باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل عملية الكتابة أسرع وأكثر تنظيماً. من خلال الفهم السياقي لمساحة العمل الخاصة بك، يمكنه تلخيص الأبحاث واقتراح العناوين وحتى صياغة الأقسام للحفاظ على وضوح وفعالية مقالاتك.

إنه مثل وجود مساعد بحث مدمج يجد الإجابات من مستنداتك الخاصة، ويقترح تحسينات في الهيكل والكتابة، ويُنشئ ملخصات سريعة — كل ذلك بناءً على السياق. لا حاجة للتبديل بين علامات التبويب، ولا ضياع للوقت.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

نظم نقاط المقال باستخدام بطاقات المهام واللوحات

أنشئ جدولًا زمنيًا باستخدام المعالم البارزة للمواعيد النهائية

تتبع التقدم المحرز من خلال ثمانية حالات قابلة للتخصيص

🔑 مثالي لـ: تخطيط مقال جيد التنظيم يتضمن حججًا متعددة أو بحثًا مكثفًا أو تدفقًا معقدًا عبر الفقرات.

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. إنه يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

2. قالب تقرير بحثي ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل الأبحاث المعقدة إلى مقال منظم ومدعوم جيدًا باستخدام قالب تقرير البحث من ClickUp

تم تصميم قالب تقرير البحث ClickUp للكتاب الذين يتعاملون مع مقالات تتجاوز الرأي الشخصي، مثل المقالات الجدلية والتحليل الأدبي أو المهام التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والاقتباسات.

صُمم هذا النموذج للمقالات القائمة على البيانات والواجبات الجامعية التفصيلية، وهو يتيح لك تنظيم نتائج أبحاثك وموادك المرجعية وأقسام مقالتك في مستند واحد متسلسل. ونظرًا لأنه يستند إلى ClickUp Docs، يمكنك الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي والصفحات المتداخلة وسلاسل التعليقات وحتى العناصر المرئية المضمنة — كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

قم بإنشاء وتنظيم ومشاركة مخطط مقالك بالكامل بسلاسة باستخدام ClickUp Docs

ما يميز هذا البرنامج عن برامج تحرير المستندات العادية هو قدرته على تحويل أبحاثك إلى نظام كتابة حي وقابل للتتبع. يمكنك تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي وإرفاق العناصر المرئية وتعيين مهام المراجعة وتتبع عدد الكلمات وحتى أتمتة المتابعات — كل ذلك داخل نفس المستند.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قسّم الموضوعات المعقدة إلى أقسام مصنفة مثل السياق والنتائج والتحليل

أدرج المصادر والاقتباسات والبيانات المرئية في المستند لتسهيل الرجوع إليها

تتبع التقدم من البحث إلى المسودة النهائية باستخدام الحالات المخصصة

🔑 مثالي لـ: تنظيم المقالات التي تعتمد على البحث والأدلة والوضوح، خاصة في المقالات الجامعية والدورات الدراسية المتقدمة والواجبات المدعومة بالبيانات.

3. قالب كتابة المحتوى ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم سير عملك في الكتابة والتزم بالمواعيد النهائية باستخدام قالب كتابة المحتوى من ClickUp

قالب كتابة المحتوى من ClickUp مصمم خصيصًا للكتاب الذين يتعاملون مع مواعيد نهائية متعددة وأفكار متفرقة وتعليقات تحريرية. تم تصميمه كوثيقة جاهزة للاستخدام، وهو يدعم الكتابة الطويلة والمخططات وتتبع الإصدارات، مما يجعله خيارًا قويًا لكتابة المقالات، خاصة المقالات المقنعة والواجبات الجامعية التي تتطلب مراجعات متعددة أو مدخلات من الفريق.

على عكس المستندات العادية، يمنحك هذا المستند ميزة تعتمد على المهام: العصف الذهني، والصياغة، والمراجعة، والنشر — كل ذلك داخل مساحة عمل واحدة متصلة. يمكنك تضمين مخططات المقالات، وتعيين التعديلات، وترك التعليقات، وحتى إرفاق العناصر المرئية — دون مغادرة المستند.

إليك ما يقوله نايت كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة Cairn Leadership Strategies, LLC، عن ClickUp:

هذه القوالب رائعة للمهام المتكررة المعقدة.

هذه القوالب رائعة للمهام المتكررة المعقدة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حوّل أقسام مخططك إلى مهام وتابع المراجعات مع الحالات

قم ببناء حجج معقدة باستخدام صفحات متداخلة وعناوين قابلة للطي

اربط الأبحاث أو الوسائط ذات الصلة بالملفات والمرئيات المضمنة

🔑 مثالي لـ: الكتّاب الذين يتعاملون مع مهام ثقيلة المحتوى تتطلب التخطيط والتلخيص ودورات مراجعة متعددة — مثالي للطلاب أو مؤلفي النصوص الإعلانية أو أي شخص يبني مقالًا جيد التنظيم مع تعليقات الفريق.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

4. قالب مخطط مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني قسّم الأفكار الكبيرة إلى خطوات جاهزة للتنفيذ باستخدام قالب مخطط مشروع ClickUp

يعمل نموذج مخطط المشروع بشكل جيد خاصةً عندما يكون مقالك أو مهمتك أشبه بمشروع صغير. فهو يوفر هيكلًا دون أن يكون صارمًا، مما يمنحك مساحة لتحديد الأهداف، وإدراج النتائج المتوقعة، وتوضيح التقدم المحرز عبر نقاط مراجعة متعددة.

ما يجعل هذا النموذج ناجحًا هو أنه يحاكي خارطة طريق المشروع. بدلاً من التحديق في صفحة فارغة، يمكنك تنظيم تدفق المقالة من الأطروحة إلى الخاتمة، وتتبع الحجج الداعمة مثل النتائج المتوقعة، وإعداد المهام أثناء إنشاء كل فقرة من فقرات المتن أو مراجعة المصادر.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

حدد أهداف المقالة وقسمها إلى خطوات قابلة للتتبع

نظم النقاط الداعمة مثل المخرجات مع تواريخ الاستحقاق

قم بتعيين أقسام أو مصادر مختلفة للمتعاونين

🔑 مثالي لـ: الكتّاب الذين يتعاملون مع مقالات معقدة ومتعددة الخطوات تستفيد من التخطيط كالمشاريع — مثل المقالات الجماعية، والمخططات التي تحتوي على الكثير من الحجج، أو الكتابة البحثية ذات الأقسام المتعددة.

🔊 صوت عميل ClickUp: حققت RevPartners سرعة أكبر في تقديم الخدمات بنسبة 64٪ باستخدام أدلة تقديم الخدمات للعملاء التي تم إنشاؤها باستخدام قوالب ClickUp، مما أدى إلى تقليل الوقت المستغرق في تنظيم العمل وتشغيله بشكل كبير.

5. قالب مدونة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كل منشور مدونة من الفكرة إلى الترويج باستخدام قالب مدونة ClickUp

قالب مدونة ClickUp هو نظام كامل الدورة لإدارة محتوى المدونة، وليس مجرد مكان للكتابة. تم تصميمه لمساعدتك في التعامل مع أفكار الموضوعات وصياغتها وتحسين محركات البحث (SEO) ونشر سير العمل في خط إنتاج سلس واحد.

بالإضافة إلى الكتابة، يركز النموذج على الزخم. يمكنك تخطيط تقويمك التحريري، وأتمتة إنشاء المحتوى، ووضع علامات على المتعاونين، وتعيين مهام للصور أو المراجعات، وتتبع حالة كل منشور — مخطط، مسودة، مراجعة، ومنشور.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بإعداد سير عمل قابل للتكرار لكتابة المقالات على غرار المدونات

أنشئ تقويمًا للمحتوى وقم بتعيين المهام مع تحديد مواعيدها النهائية

نظم المحتوى بناءً على الموضوعات أو المؤلفين أو القراء المستهدفين باستخدام الحقول المخصصة

🔑 مثالي لـ: الكتّاب الذين ينشئون مدونات شخصية أو مهام قائمة على المحتوى أو أي مقالات تتضمن عنصر النشر — خاصةً عندما يكون الهيكل والتوقيت والوضوح أمورًا بالغة الأهمية.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

6. قالب إرشادات الكتابة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد جودة المحتوى الخاص بك باستخدام قالب إرشادات الكتابة من ClickUp

يساعد قالب إرشادات الكتابة من ClickUp في الحفاظ على اتساق النبرة والتنسيق والصوت عبر عدة مؤلفين أو أنواع محتوى. سواء كنت جزءًا من فريق محتوى أو تقوم بتوثيق قواعد هيكل المقالات للكتابة الأكاديمية، فإنه يساعد في التخلص من التخمينات وجعل التوقعات واضحة تمامًا.

يمكنك تنظيم الأمثلة وترتيب الأقسام حسب نوع المحتوى (مثل المقالات ومنشورات المدونة ودراسات الحالة) وتعيين التحديثات والحفاظ عليها كوثيقة حية. إذا كان فريقك أو فصلك ينتج محتوى بانتظام، فإن هذا النموذج يعمل كنقطة مرجعية موثوقة ويتطور مع نمو احتياجاتك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قسّم توقعات الكتابة إلى فئات مثل النبرة والتنسيق والنحو والاقتباسات

أضف "الأمور التي يجب فعلها والأمور التي يجب تجنبها" مع أمثلة حقيقية لتعزيز الاتساق

قم بتعيين التحديثات أو المراجعات إلى أصحاب المصلحة مع تطور معايير الكتابة لديك

🔑 مثالي لـ: المعلمين، أو مسؤولي المحتوى، أو مجموعات الطلاب الذين يحتاجون إلى تحديد معايير كتابة واضحة وضمان توافق كل مقال أو واجب أو منشور مع التوقعات المشتركة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتقويم المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي في Excel و Sheets

7. قالب مخطط مقال TemplateLab

عبر Templatelab

يعد قالب مخطط المقال من TemplateLab بمثابة كنز دفين للطلاب والمعلمين والكتاب الذين يرغبون في هياكل جاهزة للاستخدام دون الحاجة إلى إعداد سير عمل رقمي كامل. ويتميز هذا القالب بعمقه القابل للتوسيع.

بدلاً من حصرك في تنسيق صارم مكون من خمسة فقرات، يمنحك هذا التنسيق حرية إضافة أي عدد تريده من الفقرات الداعمة حسب احتياجات حجتك، دون التأثير على هيكلها.

كل قسم مسمى بوضوح، مع تلميحات للانتقالات وتكرار الأطروحة والمراجع. مما يساعدك على تخطيط مقال جيد التنظيم ومتسق وقابل للتكيف.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اختر من بين 37 هيكلًا مختلفًا للكتابة المعدة مسبقًا

قم بالتنزيل على الفور واطبع للاستخدام دون اتصال بالإنترنت

مثالي للمعلمين الذين يطلبون مخططات أو الطلاب الذين يحتاجون إلى هيكل سريع

🔑 مثالي لـ: طلاب المدارس الثانوية والجامعات، خاصةً أولئك الذين يفضلون التخطيط على الورق أو يحتاجون إلى مخططات قابلة للطباعة للواجبات أو الأنشطة الصفية أو المسودات الأولية.

8. Template. net قالب مخطط مقال

تم تصميم قالب مخطط المقال القابل للتعديل هذا من Template.net ليكون مرنًا — وهو مثالي للطلاب الذين يفضلون تنسيقًا يمكن ملؤه وتخصيصه قبل البدء في الكتابة.

على عكس ملفات PDF الثابتة التي يمكن تنزيلها، يمكن تحرير هذا النموذج مباشرة في متصفحك أو تنزيله بتنسيقات Word أو Google Docs أو Apple Pages. يرشدك هذا النموذج إلى جميع العناصر الأساسية — المقدمة، والأطروحة، والجمل الموضوعية، والنقاط الداعمة، والخاتمة — مع ترك مساحة للملاحظات والمراجع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

املأ بيان أطروحتك وجمل الموضوع والنقاط الرئيسية مباشرة في كل قسم

أضف أدلة داعمة ومراجع لإبقاء مقالتك جاهزة للمصدر

أعد ترتيب الأقسام بسهولة لتجربة هياكل مختلفة للمقالات

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يرغبون في مخطط احترافي قابل للتعديل يمكنهم تعديله لكتابة مقالات جامعية أو كتابات مقنعة أو أي مهمة تحتاج إلى هيكل واضح قبل المسودة الكاملة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

9. Template. net قالب مخطط مقال سردي

تم تصميم قالب مخطط المقال السردي هذا من Template.net لمساعدتك على سرد قصة جذابة دون أن تفقد الاتجاه. إنه مثالي للطلاب الذين يعملون على مقالات سردية تتبع هيكلًا زمنيًا ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى انتقالات قوية وقوس عاطفي ونقطة رئيسية محددة.

يوجهك هذا التنسيق خلال كل جزء أساسي من سير القصة — من تحديد المشهد إلى التفكير في التجربة — بحيث تظل قصتك مركزة وذات مغزى.

يمكن تعديلها بالكامل، مما يتيح لك تخصيص كل قسم قبل البدء في الكتابة. سواء كنت تصوغ حكاية شخصية أو مقالًا تأمليًا أو مهمة سرد قصصي، فإن هذا المخطط يوفر لك الهيكل المناسب.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قسّم البداية والصراع والذروة والحل إلى أقسام منظمة

أضف نبرة عاطفية ودروس مستفادة لربط القصة معًا

استخدم مطالبات الأقسام للتركيز على تدفق الحبكة وبنية السرد

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يكتبون سردًا شخصيًا أو مقالات تأملية أو مهام سرد قصصي تحتاج إلى أن تكون مؤثرة وذات وتيرة جيدة وتسلسل منطقي.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

10. Template. net قالب مخطط مقال السبب والنتيجة

تم تصميم قالب مخطط مقال السبب والنتيجة هذا لمساعدتك على ربط الأفكار بوضوح وهدف. يرشدك إلى تقسيم الفكرة الرئيسية إلى أسبابها أو آثارها أو كليهما، مما يجعله مثاليًا للمهام التي تتطلب التفكير المنطقي وتسلسل الحجج المنظم والتحليل التفصيلي.

يضمن هذا التصميم أن تتبع نقاطك سلسلة منطقية، سواء كنت تكتب عن أحداث تاريخية أو قضايا اجتماعية أو ظواهر علمية.

متاح للتحرير في المتصفح أو التنزيل، وهو منسق بشكل واضح للاستخدام الأكاديمي ويمكن تخصيصه للمقالات القصيرة أو المقالات المتعمقة متعددة الفقرات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

افصل بين الأسباب والنتائج بوضوح لتجنب التداخل والالتباس

استخدم أقسامًا مخصصة للرسالة العلمية والمعلومات الأساسية والخاتمة

أضف مطالبات انتقالية لتعزيز التدفق بين الفقرات

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يعملون على مقالات تحليلية، أو مهام ذات بنية منطقية، أو مقالات تستكشف أسباب ونتائج حدث أو موضوع معين.

➡️ اقرأ المزيد: المحتوى الذي تنتجه الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينتجه البشر: إيجابيات وسلبيات

11. Template. net قالب مخطط مقال أطروحة

تم تصميم قالب مخطط مقال الأطروحة هذا من Template.net لمساعدتك على تطوير حجة مركزة ورسم مخطط للمحتوى الداعم لها.

تركز البنية على وضوح الأطروحة، مع أقسام مخصصة للجمل الموضوعية والأدلة الداعمة والحجج المضادة. وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للمقالات الجدلية والمقالات الإقناعية أو الكتابة على مستوى الجامعة حيث يتطلب الأمر موقفًا واضحًا.

يشجع التصميم على التفكير المنضبط. فهو يجعلك مسؤولاً عن فرضية بحثك ويضمن أن كل فقرة من فقرات النص تدعمها بشكل هادف.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

طور فكرة أساسية قوية وعززها بمطالبات متوافقة في فقرات النص الرئيسي

أضف نقاطًا مضادة وردودًا لتقوية حججك

استخدم الهيكل المدمج لتجنب الخروج عن الموضوع أو الادعاءات غير المدعومة

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يكتبون مقالات قائمة على الحجج أو أوراق بحثية أو مقالات موقفية حيث تحرك الأطروحة الهيكل بأكمله ويجب أن ترتبط كل التفاصيل الداعمة بادعاء مركزي.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى

12. Template. net مقارنة ومقارنة قالب مخطط مقال

يمنحك قالب مخطط المقالة المقارنة والتباين هذا تنسيقًا واضحًا ومنظمًا لعرض فكرتين أو أكثر جنبًا إلى جنب. سواء كنت تقوم بتقييم أعمال أدبية أو أحداث تاريخية أو حجج متعارضة، يساعدك هذا القالب على توضيح النقاط الرئيسية وتحديد الأنماط أو التناقضات بدقة.

يدعم القالب طريقتي الكتابة المجمعة والكتابة النقطية، مما يمنحك المرونة حسب متطلبات مهمتك. القالب جاهز للتحرير عبر الإنترنت أو التصدير بتنسيقات متعددة، مما يسهل تعديله للاستخدام في المدارس الثانوية أو الجامعات أو للاستخدام المهني.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

استخدم أقسامًا منفصلة للتشابهات والاختلافات لتجنب تداخل المحتوى

أضف عناوين لكل موضوع وأدلة داعمة تحت كل مقارنة

أدخل عبارات انتقالية لتحسين التدفق بين النقاط المقارنة

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يقارنون النظريات أو النصوص أو الأفكار أو الأحداث، خاصة في مقالات التحليل الأدبي أو واجبات التاريخ أو مقالات الجامعة التي تتطلب مقارنة وتباينًا تفصيليًا.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات Word لتبسيط عملية إنشاء المحتوى

13. Template. net قالب مخطط مقال حالة العمل

تم تصميم قالب مخطط مقال حالة العمل هذا لمساعدتك في بناء حجة قوية قائمة على البيانات تكون منطقية ومقنعة في الوقت نفسه. يرشدك هذا القالب عبر أقسام مثل الملخص التنفيذي وبيان المشكلة وتحليل الحلول والاستنتاج.

يضمن هذا النموذج أن يكون تفكيرك واضحًا وأدلتك منظمة واقتراحك مقنعًا. تم تصميمه من أجل الوضوح وليس الإسهاب، مما يسهل تقديم الأفكار التجارية المعقدة بطريقة منظمة وسهلة القراءة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتخطيط مقالتك بأقسام مخصصة للمشكلة والحل وتحليل التكلفة والعائد

اعرض النتائج في تسلسل منطقي يعكس الكتابة التجارية في العالم الحقيقي

اختتم بموجز مقنع يعزز توصياتك الرئيسية

🔑 مثالي لـ: الطلاب أو المهنيين الذين يكتبون مقالات تركز على الأعمال التجارية أو تحليلات الحالات أو الحجج المنظمة التي تتطلب منطقًا واضحًا ونتائج قابلة للقياس وأهمية في العالم الواقعي.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج تقييم المقالات بالذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الدقة

نظم أفكارك واكتب بسرعة أكبر وابق على المسار الصحيح مع ClickUp

لم تعد بحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو التنسيقات أو ملفات Word العشوائية. سواء كنت تقوم ببناء مقال جامعي أو صياغة تحليل أدبي أو وضع خطة لحجة مقنعة، فإن استخدام قالب المقال المناسب يمكن أن يغير طريقة كتابتك تمامًا.

تمنحك القوالب المذكورة أعلاه ميزة تنافسية، ولكن استخدامها مع ClickUp، وهو تطبيق شامل للعمل، سيرفع إنتاجيتك إلى مستوى أعلى.

من العصف الذهني لفكرتك الرئيسية إلى صقل استنتاجك، يتيح لك ClickUp الكتابة والتحرير والتعاون وتعيين المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. بدون تشتيت الانتباه أو فوضى — مجرد منصة واحدة مبسطة لإنجاز كل شيء.

✍️ اكتب بذكاء، وحافظ على تركيزك، وقم بإدارة عملية الكتابة كالمحترفين.

جرب ClickUp مجانًا اليوم