أفضل 11 برنامج IDP لأتمتة المستندات في عام 2025

يقول 48% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يواجهون صعوبة في العثور على المستندات بسرعة، بينما يجد 47% منهم أن نظام حفظ الملفات الإلكتروني في شركاتهم مربك وغير فعال. والنتيجة هي إضاعة الوقت، وانخفاض الإنتاجية في جميع العمليات التجارية، وزيادة الأخطاء البشرية.

يساعد برنامج معالجة المستندات الذكية (IDP) في حل هذه المشكلة من خلال التخلص من الحاجة إلى معالجة المستندات يدويًا.

يقوم البرنامج تلقائيًا باستخراج المعلومات الأساسية من الملفات غير المنظمة وتحويلها إلى بيانات منظمة وقابلة للاستخدام. وهذا يعني أن فريقك سيقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل باستخدام معلومات دقيقة تتدفق بسلاسة إلى أنظمتك الحالية.

في هذه المقالة، ستجد ملخصًا لأفضل خيارات برامج IDP التي يمكنها تبسيط المهام التي تتطلب معالجة الكثير من المستندات، وتقليل إدخال البيانات المتكررة، والتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

أفضل 10 برامج IDP في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل حلول برامج IDP لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل الآلي، والتعاون بين أعضاء الفريق إنشاء المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمساعدة السياقية، وتكامل OCR، والأتمتة، والقوالب خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات ABBYY استخراج البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وذكاء العمليات ذكاء اصطناعي مدرب مسبقًا، OCR متعدد اللغات، استخراج العمليات، مهارات التوصيل والتشغيل أسعار مخصصة UiPath الجمع بين IDP و RPA روبوتات شاملة، والتحقق البشري، ونماذج مخصصة، وأدوات بدون كود خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم IBM Datacap التقاط متعدد القنوات على مستوى المؤسسات NLP، استخراج ML، تحرير قائم على الأدوار، نشر سحابي/محلي أسعار مخصصة Microsoft Azure سير عمل مرن للمستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمؤسسات نماذج مسبقة الصنع ومخصصة، Power Automate، الامتثال للأمن أسعار مخصصة Google Document AI استخراج مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي معالجات جاهزة، أدوات مخصصة، تكامل BigQuery/Vertex AI أسعار مخصصة Appvia خدمة ذاتية آمنة للمطورين على السحابة حواجز الحماية، تنسيق Kubernetes، رؤية متعددة السحابة أسعار مخصصة Rossum سير عمل بدون أوراق يعتمد على الذكاء الاصطناعي التقاط بدون قوالب، والتحقق من الصحة، وامتدادات منخفضة الكود، وعمليات التكامل أسعار مخصصة Infrrd معالجة بدون لمس مدفوعة باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) معالجة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتحقق من صحة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وال أسعار مخصصة Docsumo سير عمل بدون لمس واستخراج بكميات كبيرة جداول ذكية، نماذج مدربة مسبقًا، سير عمل مخصص، لوحة معلومات في الوقت الفعلي باقات مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Nanonets سير عمل مرن يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودقة عالية AI OCR، محركات اتخاذ القرار بدون كود، عمليات التكامل، عائد استثمار سريع أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج IDP؟

في أي مكان عمل، يحتاج الموظفون إلى وصول سريع وموثوق إلى المعلومات. ولكن بدون معالجة ذكية للمستندات، تقضي الفرق الكثير من الوقت في البحث في الملفات غير المنظمة.

في الواقع، ما يقرب من ثلثي الموظفين اضطروا إلى إعادة إنشاء مستند لم يتمكنوا من العثور عليه، ويقضي الكثيرون أكثر من أربع ساعات أسبوعيًا في البحث عن الملفات الرقمية.

يقلل برنامج IDP المناسب من هذا الهدر باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف الضوئي على الحروف لأتمتة توثيق العمليات وتصنيف الملفات واستخراج البيانات ذات الصلة بدقة.

عند اختيار حل ذكي لمعالجة المستندات، ابحث عن ميزات برامج أتمتة المستندات التالية:

استخراج دقيق للبيانات للبيانات المنظمة وغير المنظمة

سهولة التكامل مع الأنظمة الحالية وأنظمة الأعمال الأخرى

ميزات أمان قوية لحماية البيانات الحساسة

معالجة مستندات آلية قابلة للتطوير لأحجام كبيرة

إعداد بسيط وسير عمل سهل الاستخدام لتقليل المعالجة اليدوية للمستندات

🧠 هل تعلم؟ 66٪ من المؤسسات تقوم بالفعل بتجربة الأتمتة. توضح أمثلة أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام كيفية أتمتة المهام اليومية حتى يتمكن فريقك من قضاء وقت أقل في الأعمال الروتينية ووقت أطول في الأمور المهمة.

أفضل 11 برنامج IDP

هل تريد التخلص من عبء إدخال البيانات يدويًا بالطرق القديمة؟

فيما يلي أفضل 11 برنامجًا من برامج IDP التي ستساعد شركتك على المضي قدمًا في معالجة المستندات تلقائيًا.

1. ClickUp (الأفضل لتوجيه سير العمل والتعاون في المستندات بين الفرق)

حوّل الملاحظات والمسودات الفوضوية إلى مستندات واضحة ومنظمة باستخدام ClickUp Docs المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وصف أحد مستخدمي Reddit البرنامج المثالي لـ IDP وصفًا دقيقًا:

إذا كان عليّ اختيار حل IDP اليوم، فسيكون على الأرجح حلاً تجارياً له سجل حافل، وحل يتطور باستمرار ويتكيف مع التقنيات الجديدة.

هذا بالضبط ما يقدمه ClickUp.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp بين معالجة المستندات الذكية والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي. كما يوفر تكاملًا قويًا حتى تتمكن الفرق من التعامل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة.

أنشئ وشارك المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs، المدعوم من ClickUp Brain، يحول الملفات الثابتة إلى مستندات ذكية.

يمكن للفرق استخدام معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء مسودات أو تلخيص تحديثات المشاريع الطويلة أو إعادة كتابة النصوص التقنية المعقدة لتصبح تعليمات واضحة يفهمها الجميع.

على سبيل المثال، يمكن لفريق المنتج تحويل ملاحظات السبرينت إلى وثائق مشروع منظمة في غضون دقائق. وبالمثل، يمكن لفريق الدعم إنشاء مقالات قاعدة المعرفة على الفور من الاستفسارات المتكررة.

احصل على مساعدة سياقية مع ClickUp Brain

ابحث عن المهام والتعليقات والتحديثات على الفور حتى لا يضيع فريقك الوقت في البحث عن المعلومات عبر ClickUp Brain

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، يقدم ClickUp Brain خدمات سياقية تعرض المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب عندما تحتاج إليها.

سواء كنت تقوم بصياغة مستند أو مراجعة مشروع أو البحث عن إجابات، يمكن لـ ClickUp Brain سحب المهام والتعليقات والموارد ذات الصلة من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه في البحث عن التفاصيل.

إليك مقطع فيديو يوضح كيف يمكنك الحصول على إجابات لأسئلتك في ثوانٍ في ClickUp Brain:

ويصبح ClickUp أكثر قوة مع Brain Max ، حيث يمكنك من خلاله: البحث الموحد: ابحث على الفور عن العقود والفواتير والمستندات المهمة عبر ClickUp وGoogle Drive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب

تحويل الكلام إلى نص: استخدم الأوامر الصوتية لتحميل المستندات وتنظيمها واسترجاعها دون استخدام اليدين، مما يجعل معالجة المستندات أسرع وأكثر سهولة

حل AI شامل: استبدل العديد من الأدوات غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بمنصة واحدة جاهزة للاستخدام في المؤسسات تفهم سير عملك وتقوم بأتمتة المهام المتكررة المتعلقة بالمستندات Brain MAX هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء مستندات السياسات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والمزيد. إنه رفيق سطح المكتب السياقي الخاص بك، المصمم لتبسيط إدارة المستندات وزيادة الإنتاجية.

أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp Automations و AI Agents

قم بتوجيه المستندات وتفعيل الموافقات وتعيين المهام تلقائيًا لتقليل الأعمال المتكررة باستخدام ClickUp Automations

يمكن أن تؤدي عمليات التسليم اليدوية وفقدان الملفات والتحديثات المتكررة إلى إبطاء العمليات التجارية. تتولى ClickUp Automations الخطوات الروتينية تلقائيًا. يمكن أن يؤدي المستند المقدم إلى إجراء مراجعات أو موافقات أو تنبيهات لأصحاب المصلحة دون أي تدخل يدوي.

تخيل فريقًا ماليًا يعالج مئات تقارير النفقات. مع ClickUp، عندما تدخل فاتورة ممسوحة ضوئيًا إلى النظام، يمكن للأتمتة تخصيصها إلى قسم الشؤون المالية ووضع علامة عليها بتواريخ الاستحقاق وتحديث حالة الدفع بمجرد الموافقة عليها. نعم، الأمر بهذه السهولة!🚀

💡 نصيحة احترافية: يتميز ClickUp أيضًا بوكلاء ذكاء اصطناعي آليين يمكنهم التعامل مع العمليات المتكررة والإجابة على الأسئلة وحتى تشغيل الإجراءات بناءً على محتوى المستندات أو استفسارات المستخدمين. يعمل هؤلاء الوكلاء في الخلفية لاقتراح الخطوات التالية وتنفيذها بشكل استباقي. يتيح ذلك للفرق فرصة التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى بينما تتم إدارة المهام الروتينية واسترجاع المعلومات تلقائيًا.

جرب تكامل OCR مع الحقول المخصصة في ClickUp

استخرج البيانات من المستندات الممسوحة ضوئيًا وانقلها مباشرة إلى المهام والحقول المخصصة لتسهيل التتبع

يتكامل ClickUp بسهولة مع أدوات OCR من خلال Google Drive أو Zapier أو غيرها من التطبيقات المتصلة. يمكن للفرق مسح المستندات الورقية أو كشوف الحسابات المصرفية ضوئيًا واستخراج البيانات الأساسية باستخدام OCR ونقل تلك البيانات مباشرة إلى ClickUp Tasks أو ClickUp Custom Fields لتتبعها.

على سبيل المثال، يمكن لفريق قانوني تخزين العقود الممسوحة ضوئيًا والتقاط التواريخ والأطراف والشروط تلقائيًا كحقول قابلة للبحث داخل ClickUp.

أنجز عملك بسهولة مع إدارة المعرفة والبحث المتصل من ClickUp

يتمثل أحد التحديات الرئيسية في IDP ليس فقط في استخراج البيانات، ولكن في جعلها متاحة على الفور وقابلة للتنفيذ من قبل الفرق. يملأ ClickUp Connected Search هذه الفجوة من خلال:

استخرج المعلومات من Slack والبريد الإلكتروني وأدوات المشروع ببحث واحد فقط باستخدام البحث المتصل من ClickUp

البحث الموحد: البحث الفوري في جميع المستندات التي تم تحميلها والبيانات المستخرجة والمهام أو سير العمل ذات الصلة

الأسئلة والأجوبة السياقية: يمكن للمستخدمين طرح أسئلة باللغة الطبيعية (على سبيل المثال، "اعرض لي جميع الفواتير من المورد X في الربع الثاني") والحصول على إجابات مباشرة، وليس مجرد قوائم المستندات

المعرفة المتكاملة: يربط بيانات المستندات المستخرجة بمهام المشروع والتعليقات وقواعد المعرفة، بحيث يمكن للفرق العمل على الرؤى دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

💡 نصيحة احترافية: إنشاء المستندات أمر رائع. لكن تحويلها إلى معرفة موثوقة وطويلة الأمد هو ما يميز الأفضل عن الجيد. هل تريد أن تكون الأفضل؟ إذاً، استفد من إمكانات إدارة المعرفة في ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

حوّل الملاحظات المتفرقة إلى مستندات منسقة باستخدام الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والملخصات الذكية

اعرض المهام والتعليقات ذات الصلة على الفور باستخدام المساعدة السياقية من ClickUp Brain

أتمتة توجيه المستندات والموافقات وتسليم المهام من خلال سير عمل سهل لإدارة المستندات

ادمج أدوات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لالتقاط البيانات الأساسية من المستندات الورقية أو الممسوحة ض

استخدم قوالب مثل مستند خطة العملية لتوحيد الخطوات والمالكين والمراجعات

قيود ClickUp

يحتاج إلى برنامج OCR تابع لجهة خارجية لاستخراج البيانات بالكامل

تتطلب الأتمتة المتقدمة منحنى تعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 4. 7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

لاحظ مستخدم G2 ما يلي:

أصبح ClickUp التطبيق الأكثر استخدامًا في مؤسستنا. فهو يجمع بين إدارة المهام وإنشاء المستندات وتتبع الوقت والأهداف وأدوات التعاون في واجهة موحدة واحدة توفر سهولة التنفيذ.

💡نصيحة احترافية: هل سئمت من البحث في إصدارات الملفات الفوضوية؟ يوضح لك مدونة " لماذا يعد التحكم في إصدارات المستندات أمرًا مهمًا؟ " كيفية الحفاظ على تنظيم كل مستند وتحديثه حتى لا يضيع فريقك الوقت في التخمين بشأن الملف النهائي.

2. ABBYY (الأفضل لاستخراج البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وذكاء العمليات)

عبر ABBYY

تؤدي معالجة المستندات يدويًا إلى إبطاء عمل الفرق عند التعامل مع الفواتير أو المطالبات أو الأوراق الخاصة بالعملاء في عشرات التنسيقات واللغات. تساعد ABBYY الشركات على استبدال مهام إدخال البيانات المتكررة باستخراج البيانات تلقائيًا.

على سبيل المثال، يمكن لفريق الحسابات الدائنة استخدام ABBYY Vantage لالتقاط بيانات الفواتير تلقائيًا ومطابقتها مع أوامر الشراء ووضع علامة على الاستثناءات لمراجعتها. يمكن لشركات التأمين معالجة آلاف المطالبات بشكل أسرع من خلال تصنيف النماذج واستخراج التفاصيل الأساسية مثل أرقام المطالبات وتوجيهها إلى المدير المناسب بأقل قدر من النقاط اليدوية.

تقرن ABBYY ذلك بذكاء العمليات، بحيث يمكن لقادة العمليات رؤية الأماكن التي تحدث فيها الاختناقات بالضبط وإصلاحها.

أفضل ميزات ABBYY

أتمتة معالجة الفواتير والتسجيل والمطالبات عن طريق استخراج البيانات من أي نوع من أنواع المستندات

تتعامل نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا مع تنسيقات ولغات وخطوط يدوية مختلفة بدقة عالية

اجمع بين استخراج العمليات و IDP للعثور على حالات التأخير والتكاليف الخفية وطرق تبسيط سير العمل

استخدم ABBYY Marketplace لتنزيل مهارات المستندات الجاهزة للاستخدام والبدء بسرعة

حوّل المستندات الورقية والملفات الممسوحة ضوئيًا إلى بيانات منظمة جاهزة للاستخدام في أنظمتك الأسا

قيود ABBYY

قد تحتاج إلى إعداد متخصص لسير العمل المخصص

لا يكون مثاليًا إلا عند اقترانه بمشاريع أتمتة أوسع نطاقًا

أسعار ABBYY

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ABBYY

G2 4. 5/5 (أكثر من 340 تقييمًا)

Capterra 4. 7/5 (أكثر من 420 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن ABBYY

أبرز مستخدم G2 ما يلي:

يوفر ABBYY FineReader Engine حلاً أنيقًا للغاية وبسيطًا وسهل الاستخدام لمسح المستندات المادية ضوئيًا. لا يحتوي البرنامج على أي عناصر زائدة؛ فهو يوفر فقط الخيارات الأكثر استخدامًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

3. UiPath (الأفضل لدمج IDP مع أتمتة العمليات الروبوتية)

عبر UiPath

غالبًا ما تواجه الفرق التي تغرق في الأعمال الورقية المتكررة والتطبيقات غير المتصلة صعوبة في توسيع نطاق الأتمتة عندما لا تزال بيانات المستندات تحتاج إلى فحص يدوي. تتعامل UiPath مع هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال Document Understanding، وهو وحدة نمطية تجمع بين معالجة المستندات الذكية والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في منصة آمنة واحدة.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تأمين تتعامل مع كميات كبيرة من نماذج المطالبات أن تستخدم روبوتات UiPath لقراءة الطلبات الممسوحة ضوئيًا واستخراج التفاصيل الأساسية مثل أرقام البوليصات ومبالغ المطالبات ومعلومات العملاء. ويمكن الإبلاغ عن أي تناقضات لمراجعتها بسرعة من قبل موظفين بشريين.

وبالمثل، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدام محلل PDF لالتقاط سجلات المرضى من تنسيقات مختلطة وتوجيهها تلقائيًا إلى الفريق المناسب، مما يقلل من تراكم الأعمال الإدارية.

أفضل ميزات UiPath

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية من خلال الجمع بين روبوتات RPA وبرامج معالجة المستندات الذكية

استخدم النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيانات غير المنظمة والنماذج المكتوبة بخط اليد والملفات الممسوحة ض

تحقق من صحة الاستثناءات باستخدام مركز الإجراءات حتى تتمكن الفرق من التعامل مع الحالات الاستثنائية دون تعطيل تدفقات الأتمتة

قم بإنشاء وتدريب نماذج مستندات مخصصة بسرعة، باستخدام أدوات بدون كود للمستخدمين من رجال الأعمال

تكامل سلس مع أنظمة CRM و ERP وغيرها من أنظمة الأعمال للمعالجة المباشرة

قيود UiPath

يتطلب وقتًا مسبقًا لتدريب نماذج الاستخراج المخصصة

قد يبدو معقدًا للفرق التي ليس لديها خبرة في RPA

قد تحتاج بعض الوظائف الإضافية المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى ترخيص منفصل

أسعار UiPath

الخطة الأساسية : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن UiPath

شارك هذا التعليق على Reddit:

بعد تجربة UiPath studio لبضعة أيام، بصراحة أنا معجب جدًا بمنتجاتهم. فهو قادر على العمل كروبوت يتصفح الويب باستخدام الأتمتة التي أقوم بإعدادها، بالإضافة إلى نقل المعلومات مباشرةً باستخدام عمليات التكامل.

بعد تجربة UiPath studio لبضعة أيام، بصراحة أنا معجب جدًا بمنتجاتهم. فهو قادر على العمل كروبوت يتصفح الويب باستخدام الأتمتة التي أقوم بإعدادها، بالإضافة إلى نقل المعلومات مباشرةً باستخدام عمليات التكامل.

📮ClickUp Insight: يعتقد 30٪ من العاملين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19٪ أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة من الوقت الموفر تضيف الكثير: ساعتان فقط يتم استردادهما أسبوعيًا تعادلان أكثر من 100 ساعة سنويًا، وهي مدة يمكن تخصيصها للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات وتعاون أكثر تماسكًا ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسع. ”

4. IBM Datacap (الأفضل لالتقاط متعدد القنوات على مستوى المؤسسات)

عبر IBM

لا تزال الصناعات التي تعتمد على الورق بشكل كبير تقضي وقتًا طويلاً في إعادة إدخال النماذج وتوجيه الملفات الممسوحة ضوئيًا عبر أنظمة غير متصلة.

إذن، ما الذي يميز IBM Datacap؟ إنه يدمج معالجة المستندات الذكية والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لالتقاط جميع أنواع المستندات وتصنيفها وتوجيهها.

على سبيل المثال، يمكن لفريق معالجة المطالبات التقاط صور للنماذج المكتوبة بخط اليد على جهاز لوحي والسماح لذكاء Datacap الاصطناعي باستخراج حقول البيانات الرئيسية مع حجب المعلومات بناءً على الدور الوظيفي حفاظًا على الخصوصية. ثم تنتقل البيانات المعالجة مباشرة إلى نظام إدارة الحالات.

أفضل ميزات IBM Datacap

دعم التقاط متعدد القنوات من الماسحات الضوئية والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة والتطبيقات

استخدم NLP والتعلم الآلي لاستخراج البيانات من التخطيطات المعقدة أو غير المألوفة.

قم بتطبيق التنقيح القائم على الأدوار لحماية البيانات الحساسة أثناء المعالجة

دمج البيانات النظيفة مباشرة مع أدوات أتمتة الأعمال الأخرى من IBM

نشر في السحابة باستخدام Datacap on Cloud للحصول على قابلية توسع مرنة

قيود IBM Datacap

قد يتطلب تكوينًا متقدمًا لسير العمل الخاص بالصناعة

قد يكون ثقيلاً بالنسبة للفرق الصغيرة التي تحتاج فقط إلى معالجة أساسية للمستندات

قد يتطلب التكامل خارج نظام IBM البيئي إعدادات إضافية.

أسعار IBM Datacap

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Datacap

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن IBM Datacap

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

IBM Datacap هو أداة منخفضة الكود/بدون كود (ليس دائمًا) لالتقاط محتوى المستندات، وهو يقوم بما يوعد به. إنه سهل الاستخدام مع أداة التطوير القائمة على القواعد، والتي توفر الكثير من الوظائف للتعامل مع OCR/ICR/AI (مع ADP) لاستخراج/تحديد المحتوى من المستندات الممسوحة ضوئيًا المنظمة وغير المنظمة.

👀 حقيقة ممتعة: تعود أول محاولة معروفة لـ "معالجة المستندات" إلى القرن التاسع عشر، عندما أراد كريستوفر شولز، مخترع الآلة الكاتبة، تسريع عملية كتابة المستندات بخط اليد. تم تصميم تخطيط لوحة المفاتيح QWERTY الذي لا تزال تستخدمه اليوم في الأصل لإبطاء سرعة الكتابة حتى لا تتعطل المفاتيح.

5. Microsoft Azure (الأفضل لسير عمل مستندات AI مرن على مستوى المؤسسات)

عبر Microsoft

تحتاج بعض الشركات إلى رقابة صارمة على كيفية ومكان معالجة المستندات. يمنحك Microsoft Azure هذه الرقابة. يمكنك تشغيل استخراج المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في السحابة أو في الموقع أو على الحافة، اعتمادًا على احتياجاتك الأمنية والامتثال.

يجمع Azure AI Document Intelligence بين القوالب الجاهزة للإيصالات والفواتير والأدوات اللازمة لإنشاء نماذج مخصصة خاصة بك. يمكنك تكييف الاستخراج لقطاعات أو تنسيقات أو لغات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق ربط البيانات المستخرجة بـ Power Automate و Azure Search لإنشاء سير عمل كامل من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Microsoft Azure

قم بتشغيل استخراج المستندات بالذكاء الاصطناعي في السحابة أو على الخوادم المحلية

ابدأ بسرعة باستخدام القوالب الجاهزة أو قم بتدريب النماذج المخصصة

اربط بيانات المستندات بـ Microsoft Power Automate و Azure Search

طبق إجراءات الأمان والامتثال في كل مرحلة

قم بتوسيع نطاق المعالجة أو تقليصها بناءً على حجم العمل

قيود Microsoft Azure

يمكن أن ترتفع التكاليف بسرعة في حالة زيادة الاستخدام

تتطلب الإعدادات المخصصة المعقدة مطورين ذوي خبرة

قد تبدو بوابة Azure مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار Microsoft Azure

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure

G2 : 4. 4 (2,080+ تقييم)

Capterra: 4. 6 (1,920+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Microsoft Azure

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

إحدى الميزات البارزة لـ Microsoft Azure هي مجموعة خدماتها الشاملة، التي تغطي كل شيء من الحوسبة والتخزين إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

6. Document AI (الأفضل للاستخراج المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Google

تؤثر جودة البيانات الرديئة سلبًا على جميع الشركات تقريبًا، لكن قلة قليلة منها تعطيها الأولوية. في استطلاع حديث، قال 91% من المتخصصين في البيانات إن البيانات الرديئة تؤثر على الأداء، لكن 23% فقط قالوا إنها مجال تركيز حقيقي.

يعالج Google Document AI هذه الفجوة من خلال تحويل الملفات الفوضوية وغير المنظمة إلى بيانات نظيفة ومنظمة يمكنك الوثوق بها.

يمكن للفرق البدء بسرعة باستخدام معالجات جاهزة للفواتير أو كشوف الرواتب أو بطاقات الهوية، أو إنشاء نماذج مخصصة باستخدام عدد قليل من الأمثلة. يتم إدخال النتائج مباشرة إلى BigQuery لإجراء تحليلات متعمقة أو توصيلها بسير العمل من خلال Vertex AI وأدوات Google Cloud الأخرى.

ما يميزه هو التكامل الوثيق مع نظام Google الأوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي. يمكن للفرق الاستفادة من تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على مستوى المؤسسات بأكثر من 200 لغة، والتعرف على الكتابة اليدوية على أعلى مستوى، ونهج مباشر لتطوير تطبيقات مستندات ذكية.

أفضل ميزات Google Document AI

ابدأ باستخدام معالجات مسبقة الصنع للنماذج الشائعة

استخدم Workbench لإنشاء أدوات استخراج مخصصة باستخدام الحد الأدنى من بيانات التدريب.

اتصل بـ BigQuery و Vertex AI للحصول على تحليلات متقدمة

تقنية OCR قوية مع التعرف على الكتابة اليدوية بأكثر من 50 لغة

سهل النشر عبر API أو Google Cloud Console

قيود Google Document AI

يفتقر إلى معالجة الدُفعات الثقيلة للملفات الكبيرة

أقل تخصصًا من موردي IDP المتخصصين

غالبًا ما تتطلب الأتمتة التي تتجاوز عملية التقاط البيانات إعدادات إضافية باستخدام أدوات أخرى.

أسعار Google Document AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Document AI

G2 : 4. 2 (35+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Google Document AI

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

كان Document AI مفيدًا للغاية بالنسبة لنا في تنفيذ OCR. كان من السهل جدًا تدريبه وتشغيله ودمجه في سير العمل الحالي لدينا.

👀 حقيقة ممتعة: تستخدم وكالة ناسا تقنيات معالجة المستندات المتقدمة منذ ستينيات القرن الماضي لرقمنة الملاحظات المكتوبة بخط اليد للرواد الفضائيين وسجلات المهام وخطط الطيران، مما ساهم في الحفاظ على ملايين الصفحات من تاريخ الفضاء.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج PSA لأتمتة العمليات التجارية

7. Appvia (الأفضل للتحويل الآمن السحابي الأصلي والخدمة الذاتية للمطورين)

عبر Appvia

تساعد Appvia المؤسسات على الاستفادة من العمليات السحابية الحديثة دون فقدان السيطرة أو النوم. ينصب تركيزها الأساسي على جعل البنية التحتية السحابية المعقدة بسيطة وآمنة.

باستخدام Wayfinder (منصة المطورين الداخلية للخدمة الذاتية من Appvia)، يمكن لمطوريك نشر وإدارة موارد السحابة حسب الطلب بينما يحافظ فريق المنصة على إجراءات الحماية الصارمة.

أفضل ميزات Appvia

تمكين الخدمة الذاتية الآمنة للمطورين مع ضوابط واضحة

تحكم مركزي ورؤية شاملة عبر العديد من مزودي الخدمات السحابية

أتمتة نشر مجموعات Kubernetes وإدارة دورة حياة المستندات

طور مهارات فرق العمل من خلال الدعم العملي ونقل المعرفة

قلل من أوقات النشر مع الالتزام بمعايير الأمان الصارمة

قيود Appvia

قد يتطلب إعدادًا مخصصًا للبيئات المختلطة شديدة التعقيد

مراجعات مجتمعية محدودة مقارنة باللاعبين الكبار في مجال الخدمات السحابية

غالبًا ما تعتمد أفضل النتائج على استخدام استشارات Appvia جنبًا إلى جنب مع المنصة.

أسعار Appvia

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Appvia

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Appvia

شارك هذا التقييم على G2:

تعد ميزة الخدمة الذاتية الشاملة أداة قيّمة لمهام إدارة السحابة الخاصة بي، وتكملها ميزة التحكم المركزي التي تعزز كفاءتي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الرؤية وأتمتة السحابة في تخفيف عبء العمل عن كاهلي.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

8. Rossum (الأفضل لسير العمل غير الورقي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر Rossum

لا تزال العديد من الشركات غارقة في الأوراق. ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على وجه الدقة. لكن Rossum تساعد في سد هذه الفجوة.

تقوم منصة Rossum السحابية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالتقاط البيانات الصحيحة والتحقق من صحتها ودفعها مباشرة إلى أنظمتك. يتيح تقليل الأخطاء وسرعة سير العمل لفرقك التركيز على الأعمال التي تدفع الشركة إلى الأمام دون قوالب جامدة أو إضاعة الوقت.

أفضل ميزات Rossum

التقط البيانات من المستندات المتعلقة بالمعاملات دون الحاجة إلى قوالب محددة مسبقًا

أتمتة عمليات الموافقة ومتابعة الموردين والتحقق من صحة البيانات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

قم بتوسيع نطاق سير عمل المستندات من البداية إلى النهاية بأمان، من المعالجة المسبقة إلى المعالجة اللاحقة.

يمكنك دمجها بسهولة مع SAP وCoupa وNetSuite وWorkday وMicrosoft Dynamics وغيرها.

قم بإدارة المنصة من خلال ملحقات منخفضة الكود والخدمات الصغيرة و SaaS الجاهزة للاستخدام.

قيود Rossum

قد يتطلب إدارة التغيير للفرق الجديدة في IDP

يمكن أن تؤدي احتياجات التخصيص إلى تمديد النشر لحالات متخصصة

قد تتطلب الطريقة الخالية تمامًا من القوالب تدريبًا على المستندات غير المعتادة.

أسعار Rossum

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rossum

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 110 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Rossum

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

تعمل المنصة على أتمتة دورة حياة المستندات بالكامل، بدءًا من استلام المستندات وحتى نشر البيانات في الأنظمة الداخلية، مما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي. تم تصميم Rossum AI ليكون سهل التنفيذ، مما يتيح للشركات دمج سير عمل معالجة المستندات وبدء أتمتته بسرعة وبأقل قدر من الإعدادات.

9. Infrrd (الأفضل لمعالجة المستندات بدون لمس وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة)

عبر Infrrd

يتجاوز Infrrd تقنية OCR التقليدية من خلال تقديم معالجة مستندات ذكية بدون لمس ومدعومة باتفاقية مستوى الخدمة (SLA). كيف يبدو ذلك؟ تخيل فريق موارد بشرية في مؤسسة يدير مئات من سجلات الموظفين والعقود ووثائق الامتثال كل أسبوع في ظل مواعيد نهائية ضيقة.

بدلاً من قضاء الموظفين ساعات في التحقق من التفاصيل المفقودة أو أخطاء إدخال البيانات يدويًا، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي من Infrrd على أتمتة الاستخراج والتحقق والتوجيه من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Infrrd

قم باستخراج البيانات المرتبطة باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) دون أي تدخل يدوي

تعامل مع أكثر من 1000 نوع من المستندات بأكثر من 22 لغة بمعدل خطأ أقل من 0.1٪

أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد الاستخراج المخصصة

قم بتمكين الكشف الذكي عن الصور والدردشة المباشرة حول المستندات للحصول على رؤى في الوقت الفعلي

قم بتوسيع نطاق العمليات بأمان من خلال المعالجة المتواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

قيود Infrrd

قد يتطلب وقتًا مسبقًا لتخصيص قواعد الاستخراج المعقدة

الأسعار مخصصة، لذا يتطلب تخطيط الميزانية استشارة مباشرة

قد تجد الفرق الصغيرة أن النشر على نطاق واسع أكثر تقدمًا مما هو مطلوب

أسعار Infrrd

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Infrrd

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Infrrd

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

لدى Infrrd فريق مخصص لتزويد الشركات بفهم المستندات واستخراج البيانات، في مجال فريد وصعب يتمثل في المستندات غير المنظمة، والتي نتعامل معها بكميات كبيرة في مستندات البناء.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب كتابة محتوى مجانية لإنشاء محتوى أسرع

10. Docsumo (الأفضل لسير العمل بدون لمس واستخراج المستندات بكميات كبيرة)

عبر Docsumo

يقلل Docsumo من عناء النسخ واللصق وإدخال البيانات المتكررة عن طريق تحويل المستندات غير المنظمة إلى جداول منظمة وواضحة. تخيل فريق عمليات يتعامل مع أكوام من عقود الموردين وتقارير النفقات الشهرية عبر عدة أقسام.

بدلاً من الانغماس في عملية إدخال البيانات المملة، يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي من Docsumo لالتقاط التفاصيل الرئيسية، والإبلاغ عن الحالات الشاذة لمراجعتها بسرعة، وتنظيم كل شيء في تنسيقات منظمة وقابلة للبحث. وهذا يعني موافقات أسرع، وأخطاء يدوية أقل، ومزيد من الوقت للفرق للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.

أفضل ميزات Docsumo

أتمتة استخراج البيانات المعقدة للفواتير والكشوف المصرفية وكشوف الرواتب والمزيد

حوّل البيانات الفوضوية وغير المنظمة إلى جداول تشبه جداول Excel جاهزة للتحليل

تعامل مع ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والصور والمستندات الطويلة والنماذج المكتوبة بخط اليد

قم بتدريب نماذج مخصصة أو استخدم أكثر من 100 نموذج مدرب مسبقًا لحالات الاستخدام الخاصة بالصناعة

قم بإنشاء سير عمل مخصص مع قواعد التحقق من الصحة ومعالجة الاستثناءات والتكاملات

احصل على لوحات معلومات في الوقت الفعلي وسجلات تدقيق وبحث متقدم لرؤية كاملة للبيانات

قيود Docsumo

يلاحظ بعض المستخدمين وجود منحنى تعلم عند تخصيص نماذج الاستخراج

قد يستغرق تنفيذ البرنامج للمستندات شديدة التباين وقتًا إضافيًا للإعداد

تحتاج الاستفادة الكاملة إلى أمثلة مسبقة وتخطيط واضح للعملية

أسعار Docsumo

المبتدئ : 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل استخدام

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docsumo

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Docsumo

تم وضع علامة على مراجعة G2 هذه:

لقد قلل الوقت الذي نستغرقه في استخراج البيانات يدويًا بنسبة 80-90٪ تقريبًا، حتى عند تضمين عمليات التحقق البشري من عينات البيانات الناتجة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب وتنسيقات SOP مجانية

11. Nanonets (الأفضل لسير عمل الذكاء الاصطناعي المرن والتقاط البيانات عالي الدقة)

عبر Nanonets

تم تصميم Nanonets للفرق التي ترغب في أتمتة معالجة المستندات المملة دون قوالب صارمة أو دعم تكنولوجيا معلومات معقد. سواء كنت تقوم بأتمتة الحسابات المستحقة الدفع أو معالجة المطالبات أو تسوية الطلبات، فإن Nanonets يجمع بين OCR والتعلم الآلي وسير العمل بدون كود.

يتيح ذلك لفريقك التقاط البيانات من المستندات الفوضوية ونقلها مباشرة إلى نظام CRM أو ERP أو أي نظام تسجيل آخر.

أفضل ميزات Nanonets

استخرج البيانات من الفواتير وأوامر الشراء وبطاقات الهوية والإيصالات والمزيد باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصط

أتمتة سير عمل المستندات المعقدة باستخدام محركات اتخاذ القرار التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية

يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات مثل Slack و Salesforce و Dropbox و Microsoft Dynamics

قم بالتحقق من صحة البيانات أو وضع علامات عليها أو إثرائها تلقائيًا قبل تصديرها إلى الأنظمة النهائية

حقق عائدًا قابلًا للقياس بسرعة، بمتوسط عائد يبلغ 3.5 أضعاف في ستة أشهر فقط

قيود Nanonets

قد يتطلب وقتًا مسبقًا لضبط سير العمل لتخطيطات المستندات المعقدة أو القديمة

قد تظل المراجعة اليدوية ضرورية في الحالات الاستثنائية أو التنسيقات النادرة

أسعار Nanonets

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nanonets

G2 : 4. 8/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Nanonets

شارك هذا التقييم على G2:

إن التعرف على الحروف باستخدام تقنية OCR جيد جدًا منذ البداية. قام فريق Nanonets أيضًا بأعمال التدريب الأولية على النموذج، كما قدم منطقًا مخصصًا لمطابقة الحقول في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لدينا من أجل التكامل.

💡نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في جعل الجميع على نفس الصفحة؟ ما هو التعاون الجماعي؟ يقدم مدونة فريقك 10 استراتيجيات فعالة تشرح طرقًا بسيطة لإلهام العمل الجماعي حتى تتقدم مشاريعك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق لأتمتة سير عمل المستندات، فإليك ثلاث أدوات أخرى ذكية لمعالجة المستندات تستحق الدراسة إلى جانب الأدوات الرائدة الرئيسية التي تناولناها:

Hyperscience: يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة تصنيف المستندات واستخراج البيانات مع إبقاء البشر على اطلاع لمعالجة الحالات الاستثنائية

Kofax TotalAgility: يجمع بين IDP وتنسيق العمليات وأتمتة سير العمل وRPA لمعالجة الفواتير المتقدمة

Amazon Textract: يكتشف النصوص المطبوعة والكتابة اليدوية والجداول وأزواج القيم الرئيسية دون الحاجة إلى قوالب محددة مسبقًا

أتمتة أكثر ذكاءً، عمل أسرع — ميزة ClickUp

من الملفات المفقودة إلى الساعات المهدرة في إدخال البيانات المتكررة، تفقد الفرق في كل مكان وقتًا ثمينًا ودقة كل يوم.

يغير برنامج معالجة المستندات الذكية (IDP) الطريقة التقليدية من خلال توفير بيانات نظيفة وقابلة للبحث وقابلة للتنفيذ. ومع ذلك، في حين أن العديد من أدوات IDP تعمل على أتمتة استخراج البيانات أو تسريع عمليات الموافقة، فإنها غالبًا ما تفشل في ربط مستنداتك ببقية أعمالك اليومية.

هذه هي الفجوة التي يملؤها ClickUp.

يجمع ClickUp بين معالجة المستندات الذكية والكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوجيه الآلي وسير العمل التعاوني في مساحة عمل موحدة واحدة. لا داعي بعد الآن للتنقل بين التطبيقات غير المتصلة أو القلق بشأن التحكم في الإصدارات أو البحث عن المعلومات المفقودة.

هل أنت مستعد لاستعادة وقتك؟ اشترك في ClickUp اليوم!