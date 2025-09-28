Anytype مقابل Notion: أيهما أفضل للإنتاجية في عام 2025؟

أصبحت إدارة المعرفة أسهل بكثير بفضل مساحات العمل الرقمية الحديثة. سواء كنت تبني قاعدة معرفية شخصية أو تنظم أبحاثًا أو تخطط لمشاريع، فهناك العديد من المنصات التي يمكن أن تساعدك في ذلك.

Anytype و Notion هما أداتان تساعدان في تنظيم وتخزين وإدارة المعلومات كأنهما عقل ثانٍ. Anytype هي أداة جديدة تبرز من خلال وعدها بنهج محلي بالكامل يركز على الخصوصية ويعتمد على العمل دون اتصال بالإنترنت لإدارة المعرفة. من ناحية أخرى، Notion هي منصة معروفة بقدراتها القوية في تدوين الملاحظات وميزاتها التعاونية وقواعد بياناتها الغنية.

لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار، نقوم بتحليل Anytype و Notion بناءً على معايير مختلفة، مثل الميزات والأسعار وقابلية الاستخدام في العالم الواقعي، إلخ.

Anytype مقابل Notion في لمحة

إليك جدول مقارنة مبسط لأهم 5 ميزات بين Anytype وNotion وClickUp 🥇:

ميزة Anytype Notion مكافأة: <2>ClickUp 🥇 الخصوصية والأمان ✅ تشفير من طرف إلى طرف، أولوية للوضع غير المتصل بالإنترنت، تخزين لامركزي ❌ لا يوجد تشفير من طرف إلى طرف؛ تخزين قائم على السحابة 🛡️ متوافق مع SOC 2 و HIPAA و GDPR؛ ذكاء اصطناعي سياقي مع بروتوكولات قوية لخصوصية البيانات التعاون 🚫 لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي حتى الآن (في مرحلة تجريبية) ✅ تعاون جماعي في الوقت الفعلي مع التعليقات والصفحات المشتركة والكتل المتزامنة ✅ مجموعة كاملة من أدوات التعاون: التحرير في الوقت الفعلي، التعليقات على المهام، الدردشة، المستندات، وملخصات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي الودجات دعم مكونات أصلية للمهام والملاحظات ولوحات المعلومات لا يدعم الويدجتات الأصلية؛ يتطلب تضمينات من جهات خارجية لوحات تحكم قابلة للتخصيص بالكامل وعناصر واجهة مستخدم أصلية؛ لا حاجة إلى طرف ثالث ميزات الذكاء الاصطناعي ❌ لا يوجد متاح حتى الآن ⚡ مساعد ذكاء اصطناعي مدمج للكتابة والتلخيص وتقديم الاقتراحات 🧠 ClickUp AI + agents تعمل كذكاء اصطناعي شامل للعمل السياقي، بالإضافة إلى الأتمتة والتكامل والدردشة، عبر جميع المهام والمستندات والأدوات المتصلة القوالب والمستندات 🧱 قوالب مدمجة بدون كود للملاحظات والأشياء 🧩 قوالب أصلية وموجهة للمجتمع لكل حالة استخدام 🧠 قوالب مصممة باحترافية + مستندات ClickUp ديناميكية مع وسائط وذكاء اصطناعي وتحرير مشترك في الوقت الفعلي — أكثر قوة وتوحيدًا من كليهما

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو Anytype؟

عبر Anytype

Anytype هو برنامج محلي أولاً، ونظير إلى نظير، ومفتوح المصدر يمنح المستخدمين استقلالية وأمانًا تامين على أصولهم الرقمية.

تركيزه على الخصوصية وتخزين البيانات اللامركزي يضمن أن المستخدمين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم دون تدخل من تطبيقات الطرف الثالث.

ميزات Anytype

تتمحور ميزات Anytype حول نهجها الذي يركز على المحلية أولاً، والتخزين اللامركزي، والتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن ملكية كاملة للبيانات. على عكس Notion، تعمل Anytype بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، وتقوم بالمزامنة تلقائيًا عبر الأجهزة عند إعادة الاتصال.

من قواعد البيانات القابلة للتخصيص وعروض الرسوم البيانية المرئية إلى نماذج سير العمل وأدوات التحكم القوية في الخصوصية، تم تصميم Anytype لأولئك الذين يضعون الأمن في مقدمة أولوياتهم دون المساومة على الوظائف.

الميزة رقم 1: تشفير من طرف إلى طرف

يستخدم Anytype تشفيرًا محليًا على الجهاز لضمان أن تكون أنت الوحيد الذي يمتلك مفاتيح الوصول إلى بياناتك. وهذا يحافظ على خصوصية البيانات، حيث لا يمكن لأي كيان خارجي الوصول إلى البيانات. أنت تمتلك ملكية البيانات الكاملة والسرية التامة لأصولك الرقمية.

👀 هل تعلم: كشفت أبحاث Gartner أن الرؤساء التنفيذيين يعطون الأولوية لإنتاجية الموظفين باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو، ولكن هناك أربعة أساطير شائعة تعوق التقدم الحقيقي. وتشمل هذه الميزات ما يلي: الاعتقاد بأن الإنتاجية ليست من مهام قسم الموارد البشرية

سيؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية تلقائي

الموظفون في الموقع يتفوقون على الموظفين الهجينين

المزيد من البيانات يعني إنتاجية أفضل تُظهر البيانات أن مشاركة قسم الموارد البشرية يمكن أن تحسن الإنتاجية بنسبة تصل إلى 11٪، وأن ثقافة الفريق الداعمة لها التأثير الإيجابي الأكبر. معالجة هذه المفاهيم الخاطئة يمكن أن ترفع الإنتاجية الإجمالية بنسبة 35٪، أي ما يعادل 2.8 ساعة إضافية من الإنتاجية لكل موظف في اليوم.

الميزة رقم 2: الوصول في وضع عدم الاتصال

يتيح لك نهج Antype الذي يعتمد على العمل دون اتصال بالإنترنت إنشاء وإدارة بياناتك دون الاعتماد على اتصال بالإنترنت. يتم تخزين خزينتك محليًا على جهازك، مما يوفر وصولاً دون انقطاع وأوقات تحميل سريعة.

الميزة رقم 3: تصميم بدون كود

يوفر Anytype تجربة إنشاء بدون كود، مما يمكّن المستخدمين من تكوين أي شيء يتخيلونه بصريًا. يمنحك المحرر القائم على الكتل وقاعدة البيانات والقوالب والأدوات المصغرة حرية مطلقة لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك بالطريقة التي تريدها دون كتابة سطر واحد من الكود.

الميزة رقم 4: تصور قاعدة البيانات

مع Anytype، يمكنك تصور إدخالات قاعدة البيانات الخاصة بك كرسوم بيانية علائقية. علاوة على ذلك، يسهل التنسيق التفاعلي إدارة العلاقات بين البيانات وعرضها وتفسيرها بفعالية، فضلاً عن ربط الأفكار عبر مجموعات البيانات والمشاريع المعقدة.

أسعار Anytype

Explorer : مجاني

Builder : 99 دولارًا في السنة

Co – Creator : 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

الأعمال: أسعار مخصصة

💡 نصيحة احترافية: يساعد تطوير ويكي شخصي على تجميع كل شيء في مكان واحد، من المشاريع التجارية المعقدة إلى المشاريع الشخصية. فهو يحول معرفة فريقك إلى أصل قوي ومنظم. اعتبره بمثابة عقل فريقك، متاحًا ودائمًا في متناول اليد.

ما هو Notion؟

عبر Notion

Notion هو تطبيق ويب متعدد الاستخدامات للإنتاجية وتدوين الملاحظات. فهو يجمع بين إدارة المعرفة وإدارة المهام وتخطيط المشاريع في منصة واحدة.

سواء كنت فردًا أو فريقًا، تساعدك Notion على البقاء منظمًا. تعد قوالبها القابلة للتخصيص وتكاملها السلس مع الأدوات الأخرى ميزة أخرى.

ميزات Notion

على عكس Anytype، يتفوق Notion في التعاون في الوقت الفعلي، وإمكانية الوصول المستندة إلى السحابة، والتكامل القوي مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وZapier.

بفضل المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصفية قواعد البيانات المتقدمة، وربط الصفحات البديهي، يجعل Notion من السهل إنشاء سير عمل منظم وديناميكي للأفراد والفرق.

فيما يلي قائمة بالميزات الرئيسية لـ Notion:

الميزة رقم 1: مساعد الذكاء الاصطناعي

عبر Notion

يساعد المساعد الذكي المدمج من Notion في صياغة المحتوى وتلخيص الملاحظات والإجابة على الاستفسارات بناءً على بيانات مساحة العمل، مما يوفر زيادة في الإنتاجية. هذه الميزات مفيدة عند العمل في مشاريع يكون فيها إنشاء المحتوى أو تحسينه أمرًا ضروريًا لسير العمل.

الميزة رقم 2: ويكي

عبر Notion

أفضل طريقة لتركيز إدارة المعرفة المهنية أو الشخصية على Notion هي من خلال استخدام الويكي. يتيح لك Notion إنشاء صفحات مترابطة تجعل المعلومات سهلة الوصول والتصفح. توفر هذه الويكي الفردية والتجارية مصدرًا واحدًا للمعلومات، مما يسهل الوصول إلى البيانات.

الميزة رقم 3: المستندات

عبر Notion

تتيح Docs on Notion للمستخدمين إنشاء صفحة والتواصل بفعالية حول أفكارهم. وهي تتميز بمحرر تعاوني قائم على الكتل حيث تجتمع الفرق لتبادل الأفكار ومشاركة الملاحظات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى، مما يسهل عملية التوثيق.

الميزة رقم 4: المواقع

يتيح Notion Sites للمستخدمين نشر أي صفحة كموقع ويب دون عناء. سواء كنت تنشئ صفحات مقصودة أو تشارك المعلومات علنًا أو تنشر الموارد، فإن Sites يقلل من الاعتماد على خدمات استضافة المواقع الخارجية.

تجعل الواجهة البديهية التخصيص سهلاً، مما يتيح للمستخدمين تصميم مواقعهم دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالبرمجة. بفضل التحليلات المدمجة، يمكنك تتبع التفاعل بشكل فعال وتحسين المحتوى الخاص بك.

أسعار Notion

مجاني لما يصل إلى 10 مستخدمين

بالإضافة إلى : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

📮 ClickUp Insight: 7% فقط من المهنيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب أن الأدوات مقتصرة على التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، تعمل نفس تقنية الذكاء الاصطناعي على تشغيل بريدك الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. اسأل نفسك، "ما هي أولوياتي اليوم؟" سيبحث ClickUp Brain في مساحة عملك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به، مع تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

Anytype مقابل Notion: مقارنة الميزات

عند مقارنة Anytype و Notion أو أي بديل واعد، من الضروري تقييم الميزات وفقًا لاحتياجاتك الفريدة. فيما يلي مقارنة مفصلة بين الميزات الرئيسية:

الميزة رقم 1: الأدوات المصغرة

تعمل الأدوات المصغرة على تحسين الإنتاجية من خلال توفير وصول مباشر إلى المعلومات أو الميزات أو الأدوات الأساسية من لوحة التحكم. تشير الأدوات المصغرة أيضًا إلى قدرة المنصة على التكيف مع متطلباتك.

Anytype يوفر أدوات قابلة للتخصيص تسمح للمستخدمين بتخصيص مساحة عملهم. توفر هذه الأدوات وصولاً سريعًا إلى الملاحظات والمهام والأشياء الأخرى المستخدمة بشكل متكرر.

على الرغم من أن Notion لا تقدم دعمًا أصليًا للودجات، يمكن للمستخدمين تضمين ويدجات تابعة لجهات خارجية باستخدام خدمات مثل Indify أو WidgetBox، التي توفر وظائف مماثلة.

الفائز: Anytype، لأنه يوفر دعمًا أصليًا للودجات لتجربة مستخدم مخصصة وقابلة للتخصيص بالفعل. 🏆

الميزة رقم 2: إدارة التقويم والوقت

*تتيح ميزة التقويم في Anytype للمستخدمين إدارة الأحداث الخاصة بهم وعرضها داخل التطبيق. يمكنك عرض جدولك الزمني حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، بما يتناسب مع متطلبات التخطيط المختلفة.

وبالمثل، يحتوي Notion على تقويم قوي يتكامل مع قاعدة البيانات الخاصة به. يتيح لك ذلك تنظيم البيانات أو تخطيط المهام وفقًا لجدول زمني. يدعم تقويم Notion أيضًا التعاون، مما يتيح للفرق إدارة جداولها الزمنية بفعالية.

الفائز: تعادل. يوفر كل من Anytype و Notion وظيفة التقويم التي تسهل إدارة المهام والجدولة بشكل فعال. 🤝

الميزة رقم 3: Web Clipper

Web Clipper هي أداة تتيح للمستخدمين حفظ محتوى الويب مباشرة في مساحة العمل الخاصة بهم. وهذا يجعل البحث وجمع المعلومات سريعًا وسهلاً.

أطلقت Anytype أداة قص الويب في الإصدار 0. 39. 0. استخدمها لقص المحتوى وتنظيم جميع قصاصاتك في فئات ذات صلة لإدارة المعرفة الشخصية بشكل فعال. أداة قص الويب متاحة كملحق Chrome.

يوفر Notion أيضًا امتدادًا لبرنامج Web Clipper للمتصفحات الشائعة. يمكنك حفظ المقالات والإشارات المرجعية ومحتويات الويب الأخرى مباشرة في مساحة عمل Notion الخاصة بك. تسهل وظيفة وضع العلامات تنظيم واسترجاع قصاصات الويب.

الفائز: تعادل آخر. كلاهما يوفر أدوات قصاصات ويب تسهل إجراء البحوث وتنظيم المحتوى. 🤝

الميزة رقم 4: قابلية نقل البيانات

تتيح قابلية نقل البيانات للمستخدمين تصدير أو نقل بياناتهم بتنسيقات مختلفة، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في معلوماتهم.

نظرًا لأن Anytype تركز على ملكية البيانات، فإنها تمنح المستخدمين تحكمًا مطلقًا في تصدير البيانات بتنسيقات مختلفة. يمكنك استيراد البيانات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات Markdown (MD) و HTML و TXT و CSV و JSON و Protobuf. أما بالنسبة لتصدير البيانات، فإن Anytype تسمح بذلك بتنسيقات MD و JSON و Protobuf.

يتيح لك Notion تصدير البيانات بتنسيقات PDF و HTML و MD و CSV. ومع ذلك، فإن العملية معقدة إلى حد ما، وقد لا يتم تصدير أنواع معينة من المحتوى بسلاسة. أبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبات عند ترحيل قواعد البيانات المعقدة أو المحتوى المرتبط.

الفائز: Anytype لنهجه المباشر في استيراد/تصدير البيانات، والذي يوفر تحكمًا أكبر في المعلومات. 🏆

الميزة رقم 5: الأمان

الأمان أمر بالغ الأهمية إذا كنت تتعامل مع معلومات سرية للغاية أو حساسة.

تتميز Anytype بأمان مدمج في جوهرها مع تشفير من طرف إلى طرف. يضمن نهجها الذي يركز على المحلي أولاً، والذي يتجلى في الوضع غير المتصل بالإنترنت، أن تظل البيانات خاصة وتحت سيطرة المستخدم. بصرف النظر عن الوصول غير المتصل بالإنترنت، تعتمد Anytype على عقد النسخ الاحتياطي الموزعة في شبكة نظير إلى نظير لمزامنة البيانات. تعمل عقد النسخ الاحتياطي هذه على لامركزية الخادم، مما يضيف طبقة من الأمان.

تطبق Notion إجراءات أمان قياسية ولا توفر تشفيرًا شاملاً في خدماتها السحابية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين جميع بياناتك على خوادم Notion، مما يتطلب منك الوثوق ببروتوكولات الأمان المدمجة فيها. على الرغم من أن Notion هي تطبيق موثوق لتدوين الملاحظات، إلا أن عدم التحكم في بياناتك يمثل مصدر قلق للكثيرين.

الفائز: Anytype، بفضل ميزاته الأمنية المتقدمة، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف والوصول دون اتصال بالإنترنت، مما يضمن خصوصية وأمانًا أكبر. 🏆

الميزة رقم 6: التكامل

Anytype ركزت على أن تصبح بيئة قائمة بذاتها. وبالتالي، فهي لا تدعم حاليًا أي تكامل مع التطبيقات الخارجية؛ ومع ذلك، فإن الخطط وخطوط الإنتاج التنموية تتصور دعم API والمكونات الإضافية. يمكنك إجراء عمليات تضمين، وهو حل بديل إذا كان عليك توصيل الأدوات.

تقدم Notion تكاملات واسعة النطاق توسع قدراتها إلى ما هو أبعد من تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة. قم بدمج Notion مع Slack وGoogle Drive وGoogle Docs وGoogle Calendar وTrello وClickUp والعديد من الأدوات الأخرى للحصول على سير عمل موحد. تيسر مساحة العمل المتكاملة هذه تبادل البيانات والتواصل بسلاسة.

الفائز: Notion، لدعمه مجموعة متنوعة من عمليات التكامل التي تعزز تنوع الأدوات وكفاءة سير العمل. 🏆

الميزة رقم 7: القوالب

يقدم Anytype عدة قوالب قابلة للتخصيص تتيح للمستخدمين إعداد ملاحظات ومشاريع وقواعد بيانات مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم الفريدة.

وبالمثل، تعمل قوالب Notion كنقاط انطلاق، مما يسمح للمستخدمين بتعديلها وفقًا لمتطلباتهم. ومع ذلك، فإن Notion تبرز حقًا بسبب تنوع القوالب المتاحة. سواء كنت تدير مشروعًا أو تدون ملاحظات شخصية أو تنشئ محتوى أو تتعاون مع فريقك، فإن Notion لديها قالب لكل تطبيق.

الفائز: Notion، لمكتبته الواسعة من القوالب، بما في ذلك مكتبة قوالب مدعومة من المجتمع. 🏆

Anytype مقابل Notion على Reddit

نقلنا النقاش حول Anytype و Notion إلى Reddit لفهم آراء المستخدمين حول كلا المنصتين.

يُلخص مستخدم Reddit u/Koko_chu الفرق بين الاثنين بشكل مثالي أدناه:

"هذا الاختلاف الجوهري وحده يمكن أن يحدد نجاحك أو فشلك بناءً على ما هو بديهي بالنسبة لك. علاوة على ذلك، إليك بعض الملاحظات: – Notion هو برنامج أكثر نضجًا؛ Anytype في مرحلة تجريبية (ويجري تطويره بنشاط)، لذا توقع المزيد من الأخطاء. – تطبيق Anytype للهاتف المحمول أسرع ولكنه أقل سلاسة في بعض النقاط. لا تظهر المجموعات المضمنة. – Notion لديه صيغ مكتملة، أما Anytype فلا (حتى اليوم، فهي واحدة من أكثر الميزات المطلوبة)– Notion هو خدمة سحابية (بعض التشفير، على ما أعتقد، ولكن ليس e2e)، بطيء جدًا عندما يكون كبيرًا، ووظائفه دون اتصال بالإنترنت محدودة للغاية. Anytype هو أولاً محلي دون اتصال بالإنترنت، مع دعم سحابي E2E، وسريع. كلاهما يسمح بالتصدير إلى markdown، ولكن شخصيًا، لم يكن التصدير من Notion جيدًا بالنسبة لي من حيث تنسيق الملاحظات والعثور عليها...– إدارة الملفات في الوقت الحالي غير سهلة في Anytype. لا أتذكر أن Notion كان جيدًا أيضًا، ولكن مر وقت طويل منذ أن استخدمته بشكل صحيح، لذا سأتجاوز هذه النقطة!– تصميم Notion أكثر قابلية للتخصيص مع إمكانية تضمين عناصر متنوعة وتغيير الخطوط وإضافة ملحقات من جهات خارجية. Anytype في طور النضج. – Notion لا يحتوي على عرض بياني أو عرض التدفق؛ أما Anytype فيحتوي على ذلك. – Notion يحتوي على كتل متزامنة، أما Anytype فلا. ”

"هذا الاختلاف الجوهري وحده يمكن أن يحدد نجاحك أو فشلك بناءً على ما هو بديهي بالنسبة لك. علاوة على ذلك، إليك بعض الملاحظات: – Notion هو برنامج أكثر نضجًا؛ Anytype في مرحلة تجريبية (ويجري تطويره بنشاط)، لذا توقع المزيد من الأخطاء. – تطبيق Anytype للهاتف المحمول أسرع ولكنه أقل سلاسة في بعض النقاط. لا تظهر المجموعات المضمنة. – Notion لديه صيغ كاملة، أما Anytype فلا (حتى اليوم، هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة)– Notion هو خدمة سحابية (بعض التشفير، على ما أعتقد، ولكن ليس e2e)، بطيء جدًا عندما يكون كبيرًا، مع وظائف غير متصلة بالإنترنت. Anytype هو أولاً محلي وغير متصل بالإنترنت، مع دعم سحابي E2E، وسريع. كلاهما يسمح بالتصدير إلى markdown، ولكن شخصياً، لم يكن التصدير من Notion جيداً بالنسبة لي من حيث تنسيق الملاحظات والعثور عليها...– إدارة الملفات في الوقت الحالي غير سهلة في Anytype. لا أتذكر أن Notion كان جيداً أيضاً، ولكن مر وقت طويل منذ أن استخدمته بشكل صحيح، لذا سأتجاوز هذه النقطة!– تصميم Notion أكثر قابلية للتخصيص مع تضمينات متنوعة وتغييرات في الخطوط وإضافات من جهات خارجية. Anytype في طور النضج. – Notion لا يحتوي على عرض بياني أو عرض تدفق؛ أما Anytype فيحتوي على ذلك. – Notion يحتوي على كتل متزامنة، أما Anytype فلا. ”

يفضل الكثيرون Anytype بسبب ميزات الخصوصية والأمان التي توفرها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت. أما مستخدمو Notion فيحبون سهولة استخدام المنصة واستقرارها.

🧠 حقيقة ممتعة: يتوقع محللو Gartner أن كل شخص في بلد متقدم سيتفاعل مع مثيل واحد على الأقل من الذكاء الاصطناعي يوميًا بحلول عام 2030.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Anytype و Notion

على الرغم من أن Anytype و Notion يقدمان ميزات قوية لإدارة المعرفة، إلا أنهما ليسا محصنين من القيود.

على سبيل المثال، تفتقر Anytype إلى إمكانية التعاون في الوقت الفعلي، بينما يثير أمان Notion وملكية البيانات مخاوف البعض.

لهذا السبب يعتبر ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، بديلاً قوياً عن Anytype و Notion.

يجمع ClickUp بين أفضل ميزات Anytype و Notion وأكثر من ذلك. كأداة عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي السياقي، يوفر ClickUp منصة تركز على إدارة المعرفة وإدارة المشاريع والتواصل في الوقت الفعلي والتعاون الجماعي، بالإضافة إلى الأتمتة والوكلاء والذكاء الاصطناعي السياقي.

إليك ما يميز ClickUp:

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp Chat

انسَ التبديل بين أدوات المناقشات وأدوات إدارة المشاريع للمهام. تتيح ميزة الدردشة في ClickUp للفرق التواصل في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على تنظيم المحادثات حسب المشروع أو الموضوع.

حافظ على اتصال فريقك عن بُعد وفي المكتب ضمن سير العمل باستخدام ClickUp Chat

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة "تعيين التعليقات" في ClickUp ، لن تضيع المناقشات — حوّل أي تعليق إلى عنصر عمل مع تاريخ استحقاق، حتى لا يفوتك أي شيء.

📌 لا بد أنك تتساءل ما الذي يجعل ClickUp فريدًا حقًا ؟

الدردشة، ولكن مع السياق —تظل المناقشات مرتبطة بالمهام

محادثات قابلة للتنفيذ —حوّل الرسائل إلى مهام

لا حدود للرسائل—على عكس خطة Slack المجانية، يتيح لك ClickUp الاحتفاظ بجميع سجلات الدردشة الخاصة بك

إليك ما قاله توماس كليفورد، مدير المنتجات في TravelLocal، عن استخدام ClickUp:

نستخدم ClickUp في إدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات الإجازة وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلب الإجازة وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Docs

أنشئ المستندات وحررها مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هو مركز مستندات متكامل تمامًا يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها في الوقت الفعلي. توفر واجهة محرر Docs البديهية إلمامًا بمنصات معالجة المستندات مثل Google Docs أو Microsoft Word.

بالإضافة إلى المحتوى النصي، يدعم Docs الوسائط الغنية مثل الصور والفيديوهات وصور GIF وغيرها. سواء كنت تنشئ ويكي شخصيًا أو تحتفظ بقائمة مراجعة تفاعلية، يدعم ClickUp Docs تنسيقات مختلفة. يمكنك بسهولة تصدير هذه المستندات بتنسيق PDF أو HTML أو MD وطباعتها.

ميزة ClickUp رقم 3: ClickUp Brain و Brain MAX

استفد من قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي والعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية (مثل ChatGPT و Gemini و Claude وغيرها) التي تتمتع بالسياق الكامل لنظامك البيئي الأوسع للعمل، بما في ذلك التطبيقات المتصلة، وضمان الخصوصية على مستوى المؤسسات.

حافظ على سير العمل - عبر الفرق والأقسام والمناطق الزمنية - مع إجابات ClickUp Brain السريعة

وهذا بالضبط ما يقدمه ClickUp Brain. باعتباره شبكة عصبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بسلاسة المهام والوثائق والأشخاص ونظام المعرفة الكامل لشركتك، مما يجعل العمل أكثر ذكاءً وكفاءة. هذه هي قوة الذكاء الاصطناعي المحيط بالعمل.

استخدم الصوت لإنشاء المهام، وتلخيص الاجتماعات، وأتمتة المتابعات، أو إنشاء الصور باستخدام Talk to text

ابحث واسترجع المعلومات من أي تطبيق متصل، ثم قم بالتعامل معها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحدث مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini للبرمجة والكتابة والتفكير المعقد وغير ذلك الكثير، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

قم بإنشاء صور ومهام ورسائل ومشاريع والمزيد — دون الحاجة إلى هندسة سريعة أو إدخال يدوي

أنشئ مصدرًا واحدًا موثوقًا لجميع وثائق المجموعة باستخدام ClickUp Knowledge Management

أصبح العمل بالذكاء الاصطناعي أكثر سهولة مع ClickUp Brain MAX ، وهو رفيق مخصص للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب يوحد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر كل تطبيق عمل. وهذا يفتح عهدًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي السياقي وينهي فوضى أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة. لأنك تحتاج إلى واحد فقط، وهو على دراية كاملة بمهامك.

🧠 حقيقة ممتعة: 21٪ من الناس يعتقدون أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم!

ميزة ClickUp رقم 4: مهام ClickUp

تخيل نظامًا لإدارة المهام يتوقع احتياجاتك بدلاً من زيادة الفوضى. يهدف ClickUp Tasks إلى تحقيق ذلك من خلال تسوية نقاط الاحتكاك النموذجية. بدلاً من مطاردة التحديثات، توفر هذه الميزة التحديثات مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك.

حدد العقبات المحتملة للمشروع مسبقًا أو حدد موقع المهمة المهمة على الفور، بغض النظر عن مكان حفظها.

قم بإدارة المهام وأتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Tasks

بالإضافة إلى الميزات الأساسية، يمكن لـ ClickUp Tasks ربط جميع أعمالك في مكان واحد. اعتبره مركزًا رئيسيًا ترتبط فيه مستنداتك ولوحاتك البيضاء ومحادثاتك بشكل طبيعي بمهامك. يلعب التخصيص دورًا كبيرًا، حيث يتيح لك تخصيص الحقول وسير العمل وفقًا لاحتياجات فريقك.

إليك مقطع فيديو سريع يوضح أنواع المهام في ClickUp:

نظرًا لأن الأتمتة تتولى المهام المتكررة، يمكنك التركيز على العمل الذي يهم حقًا. بفضل ميزات مثل الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع التقدم باستخدام ClickUp Brain، تهدف ClickUp Tasks إلى توفير رؤى تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

ميزة ClickUp رقم 5: تكاملات ClickUp

ادمج واستورد من أدوات أخرى على ClickUp

يتصل ClickUp Integrations بأكثر من 1000 تطبيق تابع لجهات خارجية، مما يوفر لك المرونة في اختيار الوظائف والميزات الإضافية التي تحتاجها. سواء كنت تستخدم GitHub للتطوير، أو Google Drive لتخزين الملفات، أو Slack للتواصل، فإن ClickUp يربط كل شيء معًا.

علاوة على ذلك، تضمن التكاملات الأصلية والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) تجربة أكثر ترابطًا أثناء مزامنة البيانات عبر الأنظمة الأساسية وأتمتة المهام المتكررة والعمل بسلاسة عبر تطبيقاتك المفضلة!

جرب ClickUp — أفضل بديل لـ Anytype و Notion

لكل من Anytype و Notion نقاط قوتها ونقاط ضعفها. Anytype أكثر توافقًا مع إدارة المعرفة الشخصية، حيث تركز على الخصوصية والأمان والوصول دون اتصال بالإنترنت.

من ناحية أخرى، يتفوق Notion في التعاون وتوثيق المشاريع والتنظيم القائم على قواعد البيانات. قد يعتقد البعض أن Anytype هو أفضل بديل لـ Notion من حيث الأمان، بينما قد يعتبر آخرون أن Notion أفضل بكثير بسبب ميزاته التعاونية. في النهاية، يعود القرار إلى متطلباتك.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أفضل ما في كلا العالمين، فإن ClickUp هو البديل الأمثل. فهو يوفر أمانًا شاملاً مع تدابير مختلفة للحفاظ على الامتثال لمعايير SOC 2 و GDPR و HIPAA. وفي الوقت نفسه، يوفر مجموعة من الميزات التعاونية التي تساعدك على تنظيم الأفكار والتواصل مع الأشخاص المهمين.

يوفر ClickUp تعزيزًا قويًا للإنتاجية في إدارة المعرفة، مما يتيح لك العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر. اشترك في ClickUp واختبر الفرق!