أفضل 11 برنامج ذكاء اصطناعي يستمع ويدون الملاحظات في عام 2025

لم يعد تدوين الملاحظات يعني الكتابة في دفتر ملاحظات أو الكتابة بسرعة كبيرة أثناء محاولة متابعة المحادثة.

بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يستمع ويدون الملاحظات، يمكنك البقاء منخرطًا بالكامل في الاجتماعات أو المحاضرات أو جلسات العصف الذهني، بينما تقوم التكنولوجيا بالأعمال الشاقة. تقوم هذه الأدوات بتدوين المحادثات في الوقت الفعلي وتلخيص النقاط الرئيسية وتنظيم ملاحظاتك تلقائيًا.

وهذا ليس مجرد ضجيج إعلامي. وفقًا ل ـ ClickUp Insights، يستخدم 88٪ من المشاركين في الاستطلاع الذكاء الاصطناعي بشكل ما، حيث يستخدم أكثر من نصفهم (55٪) أدوات الذكاء الاصطناعي عدة مرات يوميًا. وتعد تطبيقات مساعدات الاجتماعات وتطبيقات ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي من بين أكثر الحالات استخدامًا هنا.

في هذا المدونة، قمنا بتجميع أفضل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي تساعد المهنيين والطلاب على التخلص من تدوين الملاحظات يدويًا إلى الأبد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في الذكاء الاصطناعي الذي يستمع ويدون الملاحظات؟

ليست كل أدوات تدوين الملاحظات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي متشابهة.

بعضها يقوم ببساطة بتدوين اجتماعاتك الافتراضية، بينما يقوم البعض الآخر بتحويل مناقشات الفريق غير المنظمة إلى ملخصات موجزة للاجتماعات، وتسليط الضوء على بنود العمل الرئيسية، ودمج كل شيء بشكل منظم في سير عملك.

إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الذكاء الاصطناعي المناسب الذي يستمع ويدون الملاحظات:

النسخ في الوقت الفعلي: اختر أداة ذات دقة نسخ عالية، خاصة إذا كانت اجتماعاتك سريعة أو تضم عدة متحدثين بلكنات مختلفة.

التلخيص الذكي: اختر أداة لا تقتصر على تدوين المحاضرات وتسجيل النقاط الرئيسية والقرارات والتبعيات والخطوات التالية فحسب.

تكامل سير العمل: ابحث عن أدوات تتزامن مع التقويم الخاص بك ومدير المهام ومنصة التوثيق حتى تصبح ملاحظات اجتماعاتك جزءًا من عمليتك الأوسع نطاقًا.

قاعدة معرفية قابلة للبحث: اختر برنامجًا يسهل تنظيم ملاحظاتك واسترجاعها ضمن نظام اختر برنامجًا يسهل تنظيم ملاحظاتك واسترجاعها ضمن نظام إدارة معرفة شخصي فعال.

أفضل الذكاء الاصطناعي الذي يستمع ويدون الملاحظات في لمحة

فيما يلي نظرة سريعة على أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات، حتى تتمكن من مقارنة ميزات الذكاء الاصطناعي والأسعار وحالات الاستخدام في لمحة سريعة.

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة المهام والمستندات والاجتماعات في أداة واحدة • AI Notetaker مع ملخصات في الوقت الفعلي • متكامل مع ClickUp Tasks و Docs • ملاحظات اجتماعات مركزية مع ClickUp Brain مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Otter. ai تدوين وترجمة في الوقت الفعلي • نسخ مباشر مع تعريف المتحدث • Otter AI Chat للأسئلة والأجوبة الفورية • التقاط الشرائح تلقائيًا أثناء الاجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Fireflies ملخصات المبيعات والاجتماعات الداخلية • النسخ والبحث المدعومان بالذكاء الاصطناعي • ذكاء المحادثات والتحليلات • تكامل CRM والتقويم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Avoma فرق الإيرادات والاجتماعات مع العملاء • تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي ومعلومات الاجتماعات • مزامنة CRM ومؤتمرات الفيديو • رؤى حول الصفقات وأدوات التدريب تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Notta تسجيل ملاحظات سهل الاستخدام واجتماعات متعددة اللغات • تدوين في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة • ملخصات بالذكاء الاصطناعي مع اكتشاف الكلمات المفتاحية • تحميل الملفات والمفردات المخصصة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Tactiq الفرق التي تستخدم Google Meet و Zoom • شريط جانبي للنصوص المباشرة في الاجتماعات • تمييز الملاحظات ومشاركتها على الفور • تصدير إلى Google Docs و Notion تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Sembly التعاون الجماعي مع تحليلات المحادثات • ملخصات الاجتماعات والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي • مساحات عمل مشتركة للملاحظات • استخراج المهام وعناصر العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Krisp إلغاء الضوضاء مع تدوين الملاحظات • إلغاء الضوضاء والصدى • مساعد اجتماعات بالذكاء الاصطناعي مع ملخصات تلقائية • تحليلات وقت التحدث والاجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Fathom ملاحظات مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom و Google Meet • ملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي • ملاحظات منظمة تلقائيًا حسب الموضوع • تكامل CRM والبحث في النصوص تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. MeetGeek مكالمات فيديو مع رؤى وأتمتة • ملخصات الذكاء الاصطناعي وأهم نقاط النصوص • المشاركة التلقائية على Slack و Notion و HubSpot • تتبع الكلمات المفتاحية والتحليلات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Jamie AI إنشاء ملاحظات سريع ومحايد لغويًا • لا حاجة للانضمام إلى روبوت • يعمل عبر المنصات • ملخصات الذكاء الاصطناعي يتم تسليمها فورًا بعد الاجتماع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 28 دولارًا شهريًا.

أفضل برنامج ذكاء اصطناعي يستمع ويدون الملاحظات

دعونا نناقش كل تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والوثائق والاجتماعات في تطبيق واحد)

حافظ على توصيل ملاحظات اجتماعاتك ومهامك ومحادثاتك مع ClickUp

باعتباره أول مساحة عمل ذكاء اصطناعي متكاملة في العالم، فإن ClickUp هو مركز التحكم الخاص بك لتحويل المحادثات إلى عناصر عمل قابلة للتتبع.

للبدء، يجد ClickUp Calendar بأسلوب ذكي أفضل الأوقات لفريقك، مما يلغي الحاجة إلى التخطيط اليدوي المتكرر. سواء كانت اجتماعات متكررة أو مكالمات استراتيجية لمرة واحدة، يمكنك إعداد الاجتماعات مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك وترك ClickUp يتولى الأمور اللوجستية.

اطلب من ClickUp Brain جدولة الاجتماعات نيابة عنك!

سواء كان ذلك اجتماعًا متكررًا أو مكالمة استراتيجية لمرة واحدة، ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، ويقدم ملخصًا كاملاً للاجتماع يتضمن تسجيلًا صوتيًا ونقاطًا رئيسية للاجتماع في لمحة سريعة وقائمة مرجعية بالإجراءات المطلوبة لتوضيح المسؤوليات ومواصلة سير العمل.

ستتلقى أيضًا نسخة كاملة من المحادثة، والتي يمكنك توسيعها والرجوع إليها عند الحاجة، إلى جانب تسجيل صوتي كامل مثالي لإعادة التشغيل السريع أو متابعة ما فاتك إذا فاتتك الاجتماع.

احصل على نصوص دقيقة للاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker

ولا يتوقف السحر عند هذا الحد. يمكن لـ ClickUp Brain، الشبكة العصبية القوية من ClickUp، ترجمة ملاحظات الاجتماعات إلى أي لغة، واستخراج بنود العمل، وتحويلها إلى مهام، وربطها بالجداول الزمنية لمشاريعك الحالية.

يمكنه أيضًا الكشف عن رؤى من المحادثات السابقة، حيث يمكن البحث في نصوصك على ClickUp. بهذه الطريقة، تظل مركزًا على المحادثة بينما يتولى ClickUp التوثيق والمتابعة.

اطرح أسئلة محددة تتعلق بنصوص اجتماعاتك واحصل على إجابة شاملة مع ClickUp Brain.

يتم تخزين جميع ملاحظات اجتماعاتك تلقائيًا في ClickUp Docs ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال التقويم أو مركز Docs. هل تريد تخزين المناقشات الجارية؟ قم بإنشاء قاعدة معرفية داخلية. هل تفضل التنسيقات المنظمة؟ جرب نموذج ملاحظات الاجتماعات للاجتماعات اليومية أو تحديثات العملاء.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. في ClickUp، يمكن تحويل سير عملك بالكامل — بما في ذلك الدردشات وتعليقات المهام — على الفور إلى مهام ClickUp. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني في قناة دردشة في ClickUp، أو تترك تعليقات على مستند، أو تناقش الخطوات التالية في تعليق مهمة، فإن كل محادثة عبر مساحة العمل قابلة للتنفيذ.

بنقرة واحدة فقط، يمكنك تحويل أي رسالة أو تعليق إلى مهمة قابلة للتتبع، وتعيينها إلى الشخص المناسب، وتحديد المواعيد النهائية. يعني هذا النهج الموحد أنه يمكن تسجيل كل مناقشة وقرار وفكرة - بغض النظر عن مكان حدوثها - وتتبعها وتنفيذها داخل ClickUp. يمكن لفريقك الانتقال بسلاسة من المحادثة إلى العمل، مما يحافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح وتوافق الجميع.

هل تريد أن ترى كيف يساعدك AI Notetaker من ClickUp في جعل الاجتماعات أكثر إنتاجية؟ شاهد هذا الفيديو ⬇️

أفضل ميزات ClickUp

تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بجدولة فترات العمل تلقائيًا، وحافظ على مزامنة جميع الأحداث والمهام والملاحظات، وتعاون بسلاسة مع رؤية واضحة لتوافر زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Calendar.

تكامل العمل والدردشة : اربط المناقشات بالمهام والمستندات ذات الصلة باستخدام ClickUp Chat وحوّل أي رسالة إلى مهمة مع عنوان ووصف وروابط يتم ملؤها تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain.

أتمتة سير العمل: اختر من بين مكتبة واسعة من سير العمل الجاهزة: قم بتعيين المهام وتغيير الحالات ونقل القوائم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد باستخدام : اختر من بين مكتبة واسعة من سير العمل الجاهزة: قم بتعيين المهام وتغيير الحالات ونقل القوائم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد باستخدام ClickUp Automations

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة الميزات الواسعة مربكة في البداية للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ClickUp مفيد جدًا كقائمة مهام فقط! في البداية، كنت متأكدًا من أنني سأفضل الملاحظات المكتوبة، ولكن من الرائع أن يكون كل شيء مرتبًا حسب رغبتك وأن تتمكن من تغيير تواريخ الاستحقاق وإرفاق الملفات بالمهام وما إلى ذلك. يضمن لك هذا ألا تنسى أي شيء أبدًا لأن كل شيء في مكان واحد.

💟 مكافأة: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويغير طريقة تسجيلك للمعلومات بفضل قدراته المتقدمة في تحويل الصوت إلى نص. ما عليك سوى التحدث عن أفكارك أو مناقشات الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني، وسيستمع Brain MAX في الوقت الفعلي، ويقوم على الفور بتدوين كلماتك في ملاحظات منظمة وقابلة للبحث. بفضل التكامل العميق عبر مساحة العمل الخاصة بك، يمكنه ربط الملاحظات تلقائيًا بالمهام أو المشاريع أو جهات الاتصال ذات الصلة، مما يضمن عدم ضياع أو نسيان أي شيء. سواء كنت في اجتماع أو مكالمة أو تفكر بصوت عالٍ فقط، يجعل Brain MAX تدوين الملاحظات سهلاً ودقيقًا ومتزامنًا دائمًا مع سير عملك.

2. Otter. ai (الأفضل لتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي والتعاون بين أعضاء الفريق)

تستمع أداة تدوين الملاحظات المجانية من Otter إلى محادثاتك عبر Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، ثم تنشئ على الفور ملاحظات اجتماعات ذكية يمكنك تحريرها والبحث فيها ومشاركتها.

يتكامل هذا البرنامج بسلاسة مع منصات مؤتمرات الفيديو الرئيسية عبر روبوت "OtterPilot" الخاص به، حيث ينضم تلقائيًا إلى المكالمات لالتقاط نصوص مباشرة مزودة بختم زمني مع تحديد المتحدث تلقائيًا. تتميز المنصة بإنتاجية ما بعد الاجتماع من خلال إنشاء ملخصات موجزة بالذكاء الاصطناعي، ووضع علامات على بنود العمل، وتوفير مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير النصوص.

يمكنك أيضًا إضافة تعليقات ومشاركة النقاط البارزة مباشرةً إلى أدوات مثل Slack وNotion وSalesforce، كل ذلك أثناء تعلم مفردات مخصصة لتحسين الدقة.

أفضل ميزات Otter. ai

احصل على تغذية نسخ مباشرة لـ Zoom و Google Meet و Microsoft Teams، مما يساعد الحاضرين على متابعة المحادثات فور حدوثها.

استخدم ميزة الالتقاط التلقائي للشرائح والصور الرئيسية المعروضة خلال الاجتماعات الافتراضية، وارجع إليها عند الحاجة.

أنشئ مستودعًا مركزيًا لجميع اجتماعاتك مع إمكانية البحث عن طريق الكلمات المفتاحية في النصوص، مما يجعل عملية الاسترجاع سريعة للغاية.

قيود Otter. ai

تبدو تجربة التطبيق المحمول محدودة مقارنة بمجموعة برامج سطح المكتب الكاملة، خاصةً لتحرير الملاحظات أو وضع علامات عليها.

أسعار Otter. ai

الأساسي: مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة G2:

يعجبني كيف يقوم Otter AI بمراجعة نص الاجتماع بالكامل وتلخيص جميع النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها، وإذا كان هناك أي شيء لم يتم إدراجه، يمكنك تعديل قسم الملخص لإضافته.

3. Fireflies (الأفضل للمحادثات القابلة للبحث والتوافق بين الأنظمة الأساسية)

عبر Fireflies

تم تصميم Fireflies للفرق التي تبحث عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد إنشاء الملاحظات. تستمع هذه الأداة إلى اجتماعاتك وتدونها بدقة وتوفر نصوصًا قابلة للبحث تتيح لك إعادة الاطلاع على المحادثات بعد أيام أو حتى أشهر.

تتميز Fireflies بذكاء المحادثة العميق وميزة "Ask Fred" القوية، التي تستخدم وظائف مدعومة بـ GPT لتمكين المستخدمين من الدردشة مع محتوى اجتماعاتهم، واسترداد الإجابات على الفور، واستخراج التفاصيل الرئيسية، أو إنشاء محتوى متابعة، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى النسخ التلقائي والملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، يوفر Fireflies تحليلات متعمقة تتعقب وقت حديث المتحدث ومشاعره، بالإضافة إلى أداة تتبع الموضوعات لمراقبة كلمات مفتاحية محددة. وهذا يجعله أداة موثوقة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف لتحليل المحادثات وتسجيل البيانات تلقائيًا في أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وHubSpot، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من مكالماتهم.

أفضل ميزات Fireflies

احصل على دعم للاجتماعات عبر منصات متعددة مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وغيرها، مما يتيح للفرق التي تستخدم أدوات مختلفة البقاء على اتصال دائم.

استخدم ميزات البحث الذكي لاكتشاف الاتجاهات والمواضيع المتكررة أو القرارات المتخذة خلال المكالمات.

أتمتة ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنظيم الملاحظات في أقسام مثل بنود العمل والأسئلة والمهام لمتابعة سريعة بعد الاجتماع.

قيود Fireflies

قد تختلف دقة النسخ في البيئات الصاخبة أو مع وجود عدة متحدثين يقاطعون بعضهم البعض.

أسعار Fireflies

مجاني

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies

G2: 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies؟

تقول مراجعة G2:

ينضم Fireflies بهدوء إلى كل مكالمة، وينسخ المحادثة بدقة مذهلة، ثم ينشئ بنود عمل وملخصات وحتى ملاحظات خاصة بالمتحدثين، دون أن أرفع إصبعي. تعد ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي و"Smart Highlights" قوية بشكل خاص عندما أحتاج إلى تذكر مناقشات جرت منذ أسابيع في ثوانٍ معدودة.

👀 هل تعلم؟ أقدم الملاحظات في التاريخ كُتبت على ألواح طينية في بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من 5000 عام. كان الكتبة القدماء هم أول من بدأوا في تدوين الملاحظات!

4. Avoma (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء التي تحتاج إلى معلومات منظمة عن الاجتماعات)

عبر Avoma

يتجاوز Avoma تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتادة لتدوين الملاحظات من خلال تقديم معلومات غنية وسياقية عن الاجتماعات.

تكمن قوته الرئيسية في دمج أربع وحدات أساسية: مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين المحاضر وتدوين الملاحظات، ومجدول وموجه رئيسي للحجز والتوجيه، وذكاء المحادثة لتحليل المكالمات بعمق، وذكاء الإيرادات لأتمتة إدارة علاقات العملاء وتتبع مخاطر الصفقات.

يمكن لـ Avoma أيضًا إنشاء بطاقات تقييم تدريب قابلة للتخصيص ومراعية للسياق للممثلين، وتتبع الالتزام بمنهجيات المبيعات (مثل MEDDIC/BANT)، وتحديث حقول CRM تلقائيًا، مما يوفر نظامًا قويًا لإدارة صحة خط الأنابيب وأداء الفريق.

من ملخصات الاجتماعات القائمة على الأدوار إلى تحليلات وقت التحدث، هذه الرؤى مصممة خصيصًا لفرق المبيعات ونجاح العملاء والمنتجات. يمكنك حتى إدخال هذه الرؤى في قاعدة معارف داخلية للحفاظ على تماسك فريقك.

أفضل ميزات Avoma

اسمح للمشاركين بإضافة مدخلات في الوقت الفعلي من خلال تحرير الملاحظات بشكل تعاوني ومباشر.

احصل على تفاصيل حول مدة حديث كل مشارك باستخدام تحليلات وقت الحديث التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المديرين على تحديد الأصوات المهيمنة أو عدم المشاركة.

قم بتمكين CRM الأصلي لمزامنة الرؤى وعناصر العمل مباشرة في منصات مثل Salesforce و HubSpot

قيود Avoma

تم تصميم الميزات المتقدمة لفرق المبيعات وفرق التعامل مع العملاء، لذا قد لا يستفيد المستقلون أو الطلاب من مجموعة الميزات الكاملة.

أسعار Avoma

البدء: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التنظيم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

تقول مراجعة G2:

لقد أحدثت Avoma تغييرًا جذريًا في مؤسستنا. تضمن النسخ الصوتي والملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تسجيل آراء العملاء ووضوح الخطوات التالية القابلة للتنفيذ للجميع. هناك تكاملات أصلية مع Zoom وHubSpot (نظام إدارة علاقات العملاء الحالي لدينا) وأدوات أخرى عززت سير عملنا، مما سهّل تنسيق الفرق والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

💡 نصيحة احترافية: اختر طريقة لتدوين الملاحظات، اعتمادًا على أهدافك وأسلوبك ومدى التفاصيل التي تريدها في الملاحظات: طريقة المخطط : اكتب الموضوعات الرئيسية كعناوين وقم بترتيب النقاط الفرعية تحتها

طريقة كورنيل : قسّم الصفحة إلى ثلاثة أقسام: ملاحظات (المحتوى الرئيسي خلال الاجتماع)، إشارات (الكلمات الرئيسية والأسئلة وبنود العمل)، و ملخص (النقاط الرئيسية في الأسفل).

طريقة الرسم البياني: استخدم الجداول لتتبع من قال ماذا، والمواعيد النهائية، أو الفئات (على سبيل المثال، الموضوع | القرار | بند العمل | المالك | تاريخ الاستحقاق)

5. Notta (الأفضل للنسخ متعدد اللغات وتحويل الملاحظات)

عبر Notta

يدعم Notta النسخ في الوقت الفعلي من خلال Notta Bot، الذي يمكنه الانضمام إلى الاجتماعات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex، مع خيارات للنسخ أحادي اللغة وثنائي اللغة.

يتميز هذا البرنامج بتنوعه ودعمه للغات، حيث يوفر إمكانات استثنائية في النسخ والملخصات عبر 58 لغة، مع ترجمة إلى 42 لغة، مما يجعله الخيار الأفضل للفرق العالمية والتواصل متعدد اللغات.

تشمل الميزات البارزة لـ Notta القدرة على تسجيل وتدوين ما يصل إلى خمس صفحات ويب في وقت واحد، وميزة تلخيص مقاطع فيديو YouTube بنقرة واحدة، وخيارات تكامل الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين التقاط وتنظيم الصوت من الاجتماعات الافتراضية المباشرة والملفات المسجلة مسبقًا وحتى المناقشات الشخصية دون عناء.

يمكنك تطبيق قوالب تدوين الملاحظات وإضافة مفردات مخصصة، مثل المصطلحات الخاصة بالشركة، لتحسين دقة النسخ. يمكن تصدير النصوص بعدة تنسيقات، بما في ذلك TXT و DOCX و PDF و SRT.

أفضل ميزات Notta

استخدم النسخ الصوتي إلى نص في الوقت الفعلي لتسجيل الكلمات المنطوقة على الفور، مع دعم أكثر من 50 لغة ولهجة للتعاون العالمي.

قسّم النصوص تلقائيًا باستخدام تنظيم الملاحظات حسب الموضوع، مما يسهل تصفح التسجيلات الطويلة.

قم بالتصدير إلى Notion و Evernote و Word لدمج ملاحظاتك مع سير العمل الاحترافي.

لا توجد قيود

قد تبدو لوحة التحكم على سطح المكتب مزدحمة، خاصة عند التعامل مع تسجيلات متعددة أو ملاحظات متداخلة.

أسعار Notta

مجاني

المزايا: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

تقول مراجعة G2:

اسحب رابط الفيديو أو الملف وأفلته لتحصل على ملخص كامل للفيديو في ثوانٍ. يمكنني سحب 10-20 ملفًا في وقت واحد، وهو ما أحبه. ثم أقوم بتحويله إلى تنسيق ملخص يوتيوب. أستخدم هذا لفيديوهات الدورات التدريبية وهو أمر لا غنى عنه!

6. Tactiq (الأفضل للترجمة الحية وتصدير الاجتماعات بسرعة)

عبر Tactiq

يستخدم Tactiq امتداد Chrome لتدوين الاجتماعات مباشرةً، دون الحاجة إلى روبوت للانضمام إلى المكالمة.

يمكنك استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى محددة ومتابعات وملخصات وتحديثات المشاريع وما إلى ذلك، وحتى أتمتة مهام ما بعد الاجتماع (مشاركة الملخصات وتحديث CRM وإنشاء التذاكر ومزامنة الرؤى) بناءً على المحفزات.

يدعم النسخ في الوقت الفعلي على Google Meet وZoom وMS Teams، وتضمن "إجراءات الذكاء الاصطناعي المخصصة" القابلة للتخصيص إمكانية إعادة استخدام مطالباتك.

نظرًا لأن مُنشئ الملاحظات بالذكاء الاصطناعي هذا يضمن أمان البيانات من خلال SOC-2 Type II و ISO 27001 و GDPR والمعايير الأخرى ذات الصلة، فهو خيار جيد للمؤسسات التي تعطي الأولوية للسرية والامتثال.

أفضل ميزات Tactiq

احصل على نصوص مباشرة للاجتماعات داخل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams مع ترجمة على الشاشة.

استخدم ميزة التقاط الاقتباسات لحفظ العبارات المهمة أثناء المكالمات وإضافة السياق لتذكرها بشكل أفضل لاحقًا.

قم بالتصدير إلى Google Docs و Notion لربط عمليات تدوين الملاحظات وتوثيق سير العمل على الفور.

قيود Tactiq

لا توجد إدارة مهام مدمجة، لذا لا يزال يتعين نقل العناصر التي تم تسجيلها يدويًا إلى أدوات الإنتاجية.

أسعار Tactiq

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

تقول مراجعة G2:

هناك بعض الميزات، ولكن الميزة المفضلة لدي هي الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بعد اجتماعاتي، يقدم لي Tactiq ملخصًا سريعًا يسلط الضوء على النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة. هذا رائع، خاصةً إذا كان لدي اجتماعات متتالية ولم يكن لدي الوقت لتدوين ملاحظات مفصلة.

📮 ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتفوق مهنيًا من خلال تطبيقه على الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات. لكننا حللنا اللغز في ClickUp! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات وتدوين التسجيلات وغير ذلك الكثير — باستخدام AI Notetaker و ClickUp Brain. اجمع بينهما مع ClickUp's Agents، وستحصل على مجموعة قوية من الأدوات في متناول يدك! ⭐️ وفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاجتماعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

7. Sembly (الأفضل لتحليل الاجتماعات وتتبع القرارات)

عبر Sembly

تتخصص Sembly في تقديم ملخصات اجتماعات مفصلة ومنظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل كبير على إدارة المهام والمعرفة التنظيمية.

تشمل قدراته البارزة التعرف التلقائي على العناصر الرئيسية واستخراجها، مثل القرارات والمتطلبات والمخاطر والمشكلات، من النص المكتوب، مما يضمن عدم تفويت أي التزام.

تقدم Sembly أيضًا "محادثات متعددة الاجتماعات" و"أدوات الذكاء الاصطناعي"، والتي تمكّن المستخدمين من الوصول إلى سجل اجتماعاتهم بالكامل للعثور على المعلومات عبر مناقشات متعددة. إنها أداة مفيدة لمديري المشاريع والبرامج الذين يحتاجون إلى تتبع التقدم ودمج المعلومات بمرور الوقت.

أفضل ميزات Sembly

قم بتحميل ملفات الصوت والفيديو التي تصل مدتها إلى 5 ساعات وحجمها إلى 500 ميجابايت لمعالجة تسجيلات الاجتماعات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قم بتصفية الاجتماعات السابقة حسب المشاركين والمصدر والكلمات الرئيسية والنطاق الزمني وما إلى ذلك، باستخدام وظيفة بحث قوية

قم بتجميع الاجتماعات ذات الصلة في "مجموعات" للحصول على هيكل أفضل، واستخدم قوالب قابلة للتخصيص وتنسيقات ملاحظات الاجتماعات

قيود Sembly

واجهته ليست سهلة الاستخدام للمستخدمين الجدد، وقد يؤدي منحنى التعلم إلى إبطاء عملية الإدماج للفرق الجديدة

أسعار Sembly

شخصي: مجاني

احترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sembly

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sembly؟

تقول مراجعة G2:

أنا أحب AI Chat. يمكنك معالجة ملاحظات الاجتماع عن طريق إعطاء توجيهات لـ AI Chat. كان ذلك في الواقع أسرع وأفضل بكثير من الإنسان.

🧠 حقيقة ممتعة: أظهرت دراسة أجرتها مجلة Frontiers in Psychology أن الكتابة اليدوية تنشط مناطق أكثر من الدماغ وتساعد على تحسين الذاكرة مقارنة بالكتابة على الكمبيوتر. الخبر السار هو أن العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها الآن التعرف على الخط اليدوي غير المقروء وفهرسته، مما يجعل حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد قابلة للبحث

8. Krisp (الأفضل للحصول على صوت نقي ونسخ تلقائي)

عبر Krisp

بالإضافة إلى تدوين المكالمات/الاجتماعات وتزويدك بملاحظات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يقوم Krisp بتعديل لهجة المتحدث في الوقت الفعلي، بحيث يسمع المستمع لهجة أكثر حيادية أو مفهومة محليًا.

تتمثل القدرة الأساسية والأكثر شهرة لـ Krisp في تقنية إلغاء الضوضاء والصدى والأصوات الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. توفر جودة صوت واضحة باستمرار من خلال فصل صوت المستخدم بذكاء عن جميع الأصوات المحيطة تقريبًا، بما في ذلك نقرات لوحة المفاتيح وحركة المرور ومحادثات الآخرين.

يعمل Krisp كجهاز صوتي افتراضي خفيف الوزن، ويعمل بسلاسة عبر جميع تطبيقات الاتصال دون الحاجة إلى روبوت أو أجهزة خاصة. وتكمل الميزات المتقدمة، مثل AI Agent Assist لتلخيص الاجتماعات، هذه الخدمة.

أفضل ميزات Krisp

ضمان صوت واضح مع إلغاء الضوضاء وإزالة الصدى في الوقت الفعلي

استخدم الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على الكلمات الرئيسية والمهام ونقاط المناقشة دون الحاجة إلى مراجعة يدوية كاملة

احصل على تحليل بعد المكالمة يوضح مقدار الوقت الذي قضاه كل مشارك في التحدث

قيود Krisp

يركز بشكل كبير على جودة الصوت وأقل على ملخصات الاجتماعات التفصيلية أو إنشاء مهام المتابعة

أسعار Krisp

مجاني

المزايا: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Krisp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krisp؟

تقول مراجعة G2:

يتكامل بسلاسة مع Zoom و Teams وأدوات المؤتمرات الأخرى، كما أن إعداده سهل وسريع. تحسنت جودة النسخ بشكل كبير بمرور الوقت، وميزة تسجيل الفيديو رائعة، ومساعد الذكاء الاصطناعي في بنود العمل من الاجتماع دائمًا ما يكون دقيقًا!

💡 نصيحة احترافية: يفضل بعض المحترفين القوالب المنظمة، بينما يفضل آخرون التسجيل الحر. لست متأكدًا مما يناسبك؟ يمكن أن تساعدك طرق تدوين الملاحظات هذه في معرفة ذلك.

9. Fathom (الأفضل لتسليط الضوء على الأدوار وتسجيل CRM تلقائيًا)

عبر Fathom

بالنسبة لمديري المشاريع الذين يرغبون في تقليل الفارق الزمني بين اختتام الاجتماع والمتابعة، يعد Fathom خيارًا جيدًا، حيث يقوم بإنشاء ملخصات في غضون 30 ثانية تقريبًا من انتهاء الاجتماع.

هناك أيضًا واجهة مساعد الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك طرح أسئلة على تسجيلاتك (على سبيل المثال، "ماذا قيل عن X؟") والحصول على إجابات سريعة.

كما أنه يتميز بتكامل شامل، خاصة لفرق المبيعات ونجاح العملاء، من خلال المزامنة التلقائية لمقاطع الفيديو والمحاضر والملخصات المنظمة مباشرة في منصات CRM مثل Salesforce و HubSpot، إلى جانب مساعد الذكاء الاصطناعي "Ask Fathom" للاستعلام عن محتوى الاجتماع.

باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه لتدوين ملاحظات الاجتماعات، يمكن للفرق إنشاء مستودع مشترك قابل للبحث للمكالمات/المحاضر السابقة، مما يحافظ على المعرفة، ويسمح لأعضاء الفريق الجدد باللحاق بالركب، ويتيح الوصول السهل إلى الرؤى عبر الاجتماعات.

افهم أفضل الميزات

قم بتمييز أجزاء من الاجتماع أثناء المكالمة أو بعدها وشاركها مع أعضاء الفريق بدلاً من مشاركة النص الكامل.

اطرح أسئلة حول الاجتماع واسترجع الأفكار من خلال الطوابع الزمنية وغيرها.

تتبع الرؤى الخاصة بالصفقات (نقاط الضعف، أدوار الشراء، إلخ) وقم بالمزامنة مع CRM لمواءمة محتوى الاجتماعات مع سير عمل الإيرادات.

فهم الحدود

يعمل فقط مع Zoom، مما قد يشكل قيدًا على الفرق التي تستخدم منصات اجتماعات أخرى مثل Google Meet أو MS Teams.

أسعار Fathom

مجاني

الاشتراك المميز: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5400 تقييم)

Capterra: 5/5 (790+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

تقول مراجعة G2:

يجعل Fathom تدوين ملاحظات الاجتماعات أمرًا سهلاً — يمكنني التركيز على المناقشة دون القلق بشأن تفويت أي تفاصيل. توفر ميزات النسخ التلقائي والملخصات والتظليل الكثير من الوقت وتضمن متابعة دقيقة.

10. MeetGeek (الأفضل لتحليل ما بعد الاجتماع وتقديم رؤى تدريبية)

عبر MeetGreek

مع MeetGreek، يمكنك التحكم في الاجتماعات التي تنضم إليها أداة الذكاء الاصطناعي: سواء كانت جميع اجتماعات التقويم، أو فقط تلك التي تستضيفها، أو يمكنك دعوة كاتب الملاحظات يدويًا أو لصق رابط الاجتماع.

تكمن قوة المنصة في قدرتها على اكتشاف نوع الاجتماع تلقائيًا (على سبيل المثال، المبيعات، اجتماع الفريق، التوجيه) وتطبيق نموذج ملخص مناسب للسياق، مما يضمن أن الملاحظات التي يتم إنشاؤها ذات صلة مباشرة وقابلة للتنفيذ.

يمكن أن يوفر تحليلات متعمقة مع أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي (KPI) تركز على المشاركة والكفاءة ورؤى المتحدثين، والتي يمكن للمديرين استخدامها لتدريب الفريق.

لضمان خصوصية أفضل، تتيح لك الأداة اختيار من يتلقى رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على ملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا: جميع المشاركين في المكالمة، أو الأشخاص في نطاق شركتك، أو أنت فقط.

يوفر MeetGeek أيضًا واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، مما يتيح لك سحب النصوص والمقتطفات والملخصات وبيانات الاجتماعات إلى أدواتك الخاصة أو تشغيل سير العمل.

أفضل ميزات MeetGeek

حلل الالتزام بالمواعيد والمشاركة وتوازن الكلام بمرور الوقت باستخدام مقاييس أداء الاجتماعات.

احصل على ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي بتنسيقات منظمة (على سبيل المثال، النقاط الرئيسية والمهام والمخاطر) لتسهيل متابعة ما بعد الاجتماع.

درب الأداة باستخدام مفردات مخصصة لمساعدتها على التكيف مع لغة شركتك من أجل نسخ أكثر دقة.

قيود MeetGeek

قد تكون واجهة سطح المكتب بطيئة بعض الشيء أثناء الاجتماعات المباشرة، خاصة عند القيام بمهام متعددة.

أسعار MeetGeek

الأساسي: مجاني

المزايا: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek؟

تقول مراجعة G2:

كل ما عليّ فعله هو السماح للروبوت بالانضمام إلى الاجتماع، ويتم الاهتمام بكل شيء آخر نيابة عني. إنه سهل الاستخدام للغاية، وتساعدني الإضافات على متابعة ما يحدث إذا لزم الأمر.

11. Jamie AI (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات الفورية دون تسجيل)

عبر Jamie AI

تتطلب العديد من أدوات الاجتماعات وجود روبوت للانضمام إلى الاجتماعات لتسجيل المحاضر. يتجنب Jamie AI ذلك عن طريق التقاط الصوت عبر جهازك/تطبيقك بصمت في الخلفية. ولهذا السبب، فهو خيار جيد للاجتماعات الميدانية والمناقشات الشخصية أو الإعدادات المختلطة.

مع أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي هذه، تحصل على مركز مركزي لجميع نصوص اجتماعاتك وملخصاتها التي يتم تنظيمها بشكل مرتب ويمكن البحث فيها ووضع علامات عليها.

يركز على إنشاء ملاحظات اجتماعات عالية الجودة تشبه الملاحظات البشرية مع خاصية الكشف المتقدم عن الموضوعات، والتي تقسم المناقشات الطويلة إلى ملخصات منظمة ومقسمة إلى فصول. التصميم الذي يضع الخصوصية في المقام الأول، جنبًا إلى جنب مع ميزات مثل التعرف الذكي على المتحدث والقدرة على الدردشة مع الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية ومراعية للسياق، يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يفضلون التقدير والوثائق المنظمة والواضحة.

أفضل ميزات Jamie AI

احصل على تذكيرات عبر الميكروفون تطالبك بتشغيل Jamie عند بدء الاجتماع.

حدد قوالب لشكل الملخصات وشاركها بسهولة، حتى مع الأشخاص الذين لا يستخدمون Jamie.

أضف مفردات أو مصطلحات مخصصة للفرق الفنية أو متعددة اللغات أو المتخصصة في مجالات معينة.

قيود Jamie AI

يفتقر إلى التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Notion أو Slack، مما قد يبطئ سير عمل التوثيق لديك.

أسعار Jamie AI

مجاني

قياسي: حوالي 28 دولارًا (25 يورو) شهريًا/مستخدم

المحترفون: ~ 55 دولارًا (47 يورو) شهريًا/ للمستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jamie AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

هل أنت مستعد للتخلي عن تدوين الملاحظات يدويًا؟ جرب ClickUp.

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات التي يمكنها تدوين الاجتماعات أو تلخيص المحادثات.

بعضها مثالي للفرق متعددة اللغات، والبعض الآخر مثالي لتدريب الأفكار أو تكامل CRM. الخبر السار؟ لديك خيارات متعددة.

ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أكثر من مجرد مساعد اجتماعات آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يجمع كل شيء معًا — الملاحظات والمهام والمستندات والذكاء الاصطناعي — في مكان واحد. باستخدام ClickUp AI Notetaker، يمكنك تسجيل ملخصات الاجتماعات وربطها بسير عملك وإنجاز المهام دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

هل تريد تحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى أفعال؟ جرب ClickUp مجانًا وشاهد كيف سيغير يومك.

الأسئلة المتداولة

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي الاستماع إلى الصوت وتدوين الملاحظات. يمكن للأدوات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي نسخ الكلمات المنطوقة من الاجتماعات أو المحاضرات أو المحادثات وإنشاء ملخصات أو ملاحظات مفصلة تلقائيًا، مما يسهل تسجيل المعلومات المهمة دون بذل جهد يدوي.

نعم، هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتدوين الملاحظات نيابة عنك. يمكن لهذه التطبيقات الانضمام إلى الاجتماعات وتسجيل الصوت وتدوين المحادثات وتقديم ملاحظات منظمة أو بنود عمل، مما يساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم وتوفير الوقت الذي يقضونه في تدوين الملاحظات يدويًا.

لا يستمع ChatGPT نفسه إلى الصوت بشكل أساسي، ولكن عند دمجه مع أدوات أو منصات أخرى توفر نسخًا صوتيًا، يمكنه المساعدة في تلخيص أو تنظيم المحتوى المنسوخ إلى ملاحظات واضحة. تجمع بعض المنصات بين ChatGPT والتعرف على الصوت لتقديم هذه الوظيفة.

نعم، هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكنها الاستماع إلى المحادثات أو الاجتماعات وتدوين الملاحظات تلقائيًا. ومن الأمثلة على ذلك Otter.ai و Microsoft Teams و Zoom مع ميزات النسخ، وغيرها من أدوات مساعدة الاجتماعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لنسخ المناقشات وتلخيصها في الوقت الفعلي.