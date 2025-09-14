أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدخال البيانات لأتمتة سير عملك

إدخال البيانات يدويًا ليس وظيفة يحلم بها أحد. نسخ الفواتير، وتسجيل نتائج الاستطلاعات، وتحديث جداول البيانات... إنها مهام بطيئة ومتكررة. وخطأ واحد في الكتابة يكفي لإحداث فوضى.

إذا كانت أيامك تبدو وكأنها حلقة لا نهائية من النسخ واللصق، فقد حان الوقت لجلب التعزيزات.

تم تصميم أدوات إدخال البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع الأعمال الروتينية. فهي تستخرج معلوماتك وتنظفها وتحقق من صحتها وتنظمها، بينما تركز أنت على الأعمال التي تحقق نتائج ملموسة.

في هذه القائمة، قمنا بتجميع أفضل الأدوات لأتمتة سير عمل إدخال البيانات. هل تدير شركة صغيرة أو فريقًا؟ أو ربما تحب سير العمل المنظم. في كلتا الحالتين، ستساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدخال البيانات على توفير الوقت.

هل أنت مستعد لمقابلة مساعدين جدد في معالجة البيانات؟

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: استخدم بنك دويتشه بنك ذات مرة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لمعالجة أكثر من 500,000 معاملة سنويًا، مع دقة بيانات بنسبة 99٪ وبدون استراحات لتناول القهوة. إنه تذكير واقعي بأن البشر يمكنهم التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى عندما تتولى الروبوتات المهام المملة.

هل أنت مستعد لترك الروبوتات المدربة تتولى عمليات إدخال البيانات الخاصة بك؟ إليك لمحة سريعة عن أفضل أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من اختيار مساعدك الرقمي بثقة.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي + سير عمل إدخال البيانات ميزة تحويل الكلام إلى نص لإدخال البيانات بالصوت إدخال البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي + عرض الجدول + الأتمتة تتوفر خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات للمؤسسات Nanonets معالجة المستندات الذكية يتعلم تلقائيًا تخطيطات المستندات مجاني بقيمة 200 دولار من الرصيد؛ أسعار مخصصة Docsumo استخراج الفواتير والإيصالات دقة على مستوى البنود الفردية تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا شهريًا Rossum تحويل البريد الإلكتروني إلى بيانات تحليل البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي تبدأ الأسعار من 1500 دولار أمريكي في السنة Nintex RPA أتمتة RPA للمؤسسات وأتمتة إدخال البيانات منشئ العمليات الروبوتية بالسحب والإفلات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ أسعار مخصصة بناءً على الاستخدام Jotform التقاط البيانات باستخدام النماذج نماذج محسّنة بالذكاء الاصطناعي ومنطق شرطي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا Typeform جمع البيانات القائم على النماذج التخاطبية القفزات المنطقية وتدفق استطلاعات الذكاء الاصطناعي خطة مجانية مع ردود محدودة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Zapier أتمتة سير العمل عبر التطبيقات أتمتة متعددة التطبيقات بدون كود خطة مجانية مع حدود للمهام؛ خطط مدفوعة تبدأ من 22.81 دولارًا شهريًا تصفح الذكاء الاصطناعي استخراج البيانات من الويب "روبوتات" مسبقة الصنع لالتقاط البيانات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 48 دولارًا شهريًا OpenRefine تنظيف البيانات وتحويلها التنظيف الجماعي باستخدام التصفح المتعدد الأوجه أداة مجانية تمامًا ومفتوحة المصدر

اختيار برنامج إدخال البيانات الآلي المناسب يعني العثور على برنامج يتناسب مع وتيرة عمل فريقك ودقته وأسلوبه في سير العمل. إليك ما يجب أن تضعه في أولوياتك:

استخراج البيانات تلقائيًا لسحب المعلومات من النماذج وملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني بأقل قدر من الإعداد مع الحفاظ على سلامة البيانات

تقليل الأخطاء والتحقق من صحة البيانات في مهام معالجة البيانات لمساعدتك على اكتشاف الأخطاء قبل أن تؤثر على عملك

تكامل سير العمل المخصص للحفاظ على تزامن أنظمتك الحالية، مثل CRM أو جداول البيانات أو أدوات المشاريع

قابلية التوسع التي تضمن لك معالجة أحجام أكبر دون إبطاء قدرات معالجة البيانات لديك

تجربة مستخدم تتيح لفريقك الانطلاق بسرعة دون الحاجة إلى فترة تعلم

👀 هل تعلم؟ هناك عدة طرق لأتمتة إدخال البيانات. كل منها يحل مشكلة مختلفة. فيما يلي بعض منها: تساعد أدوات الأتمتة القائمة على النماذج، مثل Jotform أو Typeform، في جمع البيانات المنظمة من المصدر

تقوم أدوات استخراج بيانات المستندات، مثل Docsumo أو Nanonets، بمسح الفواتير والإيصالات وملفات PDF باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخراج الحقول الرئيسية تلقائيًا

تحليل البريد الإلكتروني (مثل Rossum) يلتقط البيانات من نص الرسالة والمرفقات

تقوم أدوات استخراج البيانات من الويب مثل Browse AI باستخراج المعلومات الحية من مواقع الويب وتتولى أدوات مثل ClickUp كل شيء بدءًا من إدخال البيانات البسيطة واستخراجها والتحقق من صحتها وحتى أتمتة سير العمل بشكل شامل. فهي تحافظ على مزامنة بياناتك عبر جداول البيانات وأنظمة إدارة علاقات العملاء ولوحات المهام دون الحاجة إلى أي إدخال يدوي.

الآن لننتقل إلى الجزء المهم. فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته عن حلول إدخال البيانات الأكثر ذكاءً والتي ستساعدك على الارتقاء بمستوى أدائك في إدخال البيانات.

1. ClickUp (الأفضل لدمج إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سير عمل إدخال البيانات)

أتمتة إدخال البيانات باستخدام ClickUp قم بإعداد مهام أتمتة معقدة للتحقق من صحة البيانات يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا باستخدام ClickUp

لا يقتصر إدخال البيانات على جمع المعلومات فحسب، بل يتعلق أيضًا بضمان وصولها إلى الأيدي الصحيحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، والحفاظ على تنظيمها عبر سير عمل متعدد.

ولكن عندما تتراكم الطلبات أو يتعطل التنسيق بين أعضاء الفريق، قد تؤدي الأخطاء الصغيرة إلى تأخيرات كبيرة.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يحول إدخال البيانات يدويًا إلى تدفق ذكي وآلي ومُحسّن لتحقيق الإنتاجية.

أتمتة ClickUp

هل تريد التخلص من الإدخال اليدوي المتكرر للبيانات عن طريق إعداد المشغلات والإجراءات؟ على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهام إدخال البيانات عند استلام بيانات جديدة، أو تحديث الحالات، أو تعيين أعضاء الفريق، أو إنشاء مهام متكررة لإدخال البيانات الروتينية.

تقوم ClickUp Automations بتخليصك من الأعمال الروتينية.

قم بإعداد مشغلات قائمة على القواعد لتعيين المهام تلقائيًا وتحديث الحالات وإخطار أصحاب المصلحة عند تقديم بيانات جديدة باستخدام ClickUp Automations

إليك مثال على عملية أتمتة. عندما يملأ العميل نموذج طلب، يمكن لـ ClickUp إنشاء مهمة تلقائيًا، وتعيينها إلى زميل الفريق المناسب، وتغيير أولوية المهمة، وحتى إرسال بريد إلكتروني للمتابعة — كل ذلك دون تدخل بشري.

إنها مثالية لمسؤولي العمليات وفرق استقبال العملاء الجدد والمتخصصين الإداريين الذين يديرون كميات كبيرة من الطلبات.

يمكنك تخصيص ClickUp وفقًا لسير عملك الفريد من خلال إضافة حقول مخصصة وإعداد قواعد التحقق وتصميم قوالب لاحتياجات إدخال البيانات المحددة. كل ما عليك فعله هو تعيين القواعد، وسيتولى البرنامج كل شيء في الخلفية.

وكلاء ClickUp Autopilot بالنسبة للفرق التي تتعامل مع إدخال البيانات، يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Autopilot Agents، التي تتكيف مع التغييرات في مساحة العمل الخاصة بك وتعمل بشكل مستقل بناءً على التعليمات المحددة. يمكن إعداد هذه الوكلاء باستخدام خيارات مسبقة الصنع أو أداة إنشاء بدون كود للوكلاء المخصصين. لا تقلل هذه الأتمتة من الأخطاء البشرية فحسب، بل توفر أيضًا وقتًا ثمينًا لإجراء تحليلات واتخاذ قرارات على مستوى أعلى مع الحفاظ على تفاعلات متسقة. شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد:

ClickUp Brain

يتم تشغيل عمليات الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء عمليات أتمتة مخصصة خاصة بك ببساطة عن طريق إخبار ClickUp Brain بما تريد أتمتته بلغة إنجليزية بسيطة. سيقوم بتكوين كل شيء لك في أي مساحة أو مجلد أو قائمة.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أوصاف المهام أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو علامات الأولوية تلقائيًا من مدخلات البيانات غير المنظمة

يعمل ClickUp Brain بشكل أساسي كمساعد ذكي، قادر على استخراج البيانات من المستندات (بما في ذلك ملفات PDF عبر تكاملات OCR الذكية)، وإنشاء مهام من ملاحظات الاجتماعات، وتلخيص الملفات، والإجابة على الأسئلة السياقية حول مساحة العمل الخاصة بك في الوقت الفعلي.

هل تريد ضمان جودة وسلامة البيانات على مدار عملية معالجة البيانات؟ جرب المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء قوالب جداول بيانات منظمة وأتمتة استخراج البيانات وتنفيذ آليات التحقق من الأخطاء.

يقلل Brain بشكل كبير من إدخال البيانات يدويًا، ويقلل الأخطاء، ويضمن أن تكون البيانات محدثة ودقيقة دائمًا.

يمكنك تنفيذ أي مهمة إدخال بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp، سواء كانت معالجة الفواتير أو تحديثات CRM أو إدارة قواعد البيانات أو معالجة الطلبات.

ClickUp ليس مجرد مساحة عمل تتيح لك التحكم، بل يوفر لك الوضوح أيضًا.

عرض جدول ClickUp

إذا كنت تفتقد Excel لتصور البيانات، جرب ClickUp Table View. فهو يحاكي واجهة جدول البيانات المألوفة ولكنه يسهل مراجعة البيانات المنظمة وتحريرها وتحديثها.

قم بإدارة إدخالات البيانات ذات الحجم الكبير في تخطيط منظم حيث يمثل كل صف مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام عرض الجدول في ClickUp

يتم عرض كل مهمة على شكل صف، مع أعمدة قابلة للتخصيص لمجالات البيانات المختلفة، مما يدعم الإجراءات الجماعية والتنقل السريع وحتى اختصارات النسخ واللصق لإدخال البيانات بسرعة. يمكنك أيضًا فرز الإرسالات حسب الحالة، والتصفية حسب المكلف، وتحديث سجلات متعددة في وقت واحد.

هذه الطريقة فعالة بشكل خاص لإدارة كميات كبيرة من البيانات والتحقق من صحة الإدخالات وضمان جودة البيانات.

يدعم ClickUp أيضًا أكثر من 100 عملية تكامل مع منشئي النماذج أو أنظمة CRM، بما في ذلك Salesforce وHubSpot وغيرها. يتيح ذلك التقاط البيانات وإنشاء المهام تلقائيًا، بحيث تتدفق البيانات بسلاسة إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

يمكن لهذه المركزية، مع إدارة المشاريع الآلية والمحسّنة، أن تغير نظام تنظيم البيانات لديك تمامًا.

سواء كنت تدير عددًا قليلاً من مهام إدخال البيانات يدويًا أو آلاف من إدخالات البيانات، تجعل بنية ClickUp المرنة وقدرات الأتمتة القوية منه قابلاً للتطوير ليلائم الشركات من أي حجم. تتكيف ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات سير العمل المتطورة، مما يدعم الكفاءة والنمو على المدى الطويل.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي من خلال سلاسل التعليقات وتوزيع المهام ومشاركة المستندات ودردشة ClickUp داخل التطبيق

أنشئ لوحات معلومات ClickUp ديناميكية لمراقبة إدخال البيانات عبر الفرق

استيراد الإدخالات من ملفات CSV أو النماذج المتزامنة مباشرة إلى طرق العرض المنظمة

قم بتشغيل تنبيهات Slack أو البريد الإلكتروني عندما تستوفي البيانات الجديدة شروطًا محددة

قم بتجميع المهام حسب نوع البيانات أو مرحلة المشروع أو مصدر النموذج لتتبع أكثر دقة

أتمتة فحص الأخطاء والتحكم في الأذونات ووصول الضيوف لتعزيز أمان البيانات

قيود ClickUp

يتطلب تخصيص سير العمل المتقدم بعض الوقت حتى يعتاد عليه المستخدمون الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أداة مهمة لزيادة كفاءة العمليات. هذه هي أداة إدارة المشاريع الوحيدة التي تزيل عبء إدخال البيانات. امتداد Chrome وإمكانية النماذج هي أموال!!!

أداة مهمة لزيادة كفاءة العمليات. هذه هي أداة إدارة المشاريع الوحيدة التي تزيل عبء إدخال البيانات. امتداد Chrome وإمكانية النماذج هي أموال!!!

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على سير عمل إدخال البيانات لديك و: ابحث بشكل فوري وبديهي في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للحصول على سياق العمل

استخدم ميزة " تحويل الكلام إلى نص " لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام بصوتك دون استخدام يديك وفي أي مكان

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وDeepSeek مباشرة من Brain MAX، مع السياق الكامل لعملك جرب ClickUp Brain MAX — رفيق ذكاء اصطناعي فائق القوة على سطح المكتب يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنشاء سير عمل مخصص، وإنشاء وثائق، وتعيين مهام لأعضاء الفريق، والمزيد.

2. Nanonets (الأفضل لمعالجة المستندات الذكية)

عبر Nanonets

تم تصميم Nanonets للفرق التي تتعامل مع كميات هائلة من الأعمال الورقية يوميًا — مثل الفواتير والعقود والهويات أو النماذج الممسوحة ضوئيًا — وتحتاج إلى طريقة أكثر ذكاءً وسرعة لرقمنة كل ذلك. يستخدم التعلم العميق للتعرف على الحقول والتخطيطات، حتى إذا كانت المستندات بأشكال أو لغات مختلفة.

ما عليك سوى تحميل بعض العينات وتسمية الحقول مرة واحدة، وسيتعلم الذكاء الاصطناعي التعامل مع الاختلافات بنفسه. ويستمر في التحسن مع كل مستند تقوم بمعالجته، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة التدريب أو إعادة التحقق من النتائج.

أفضل ميزات Nanonets

قم بتحميل المستندات بشكل مجمّع للمعالجة الدفعية في ثوانٍ معدودة

قم بتعيين عتبات الثقة لتمييز الإدخالات غير المؤكدة أو منخفضة الثقة

قم بتوجيه المستندات إلى سير عمل مختلف بناءً على نوع المحتوى

قم بتصدير البيانات المنظمة بتنسيقات JSON أو XML أو Excel

قم بتكوين إشعارات webhook مخصصة لأحداث الاستخراج

استخدم سجلات التدقيق لتتبع التغييرات وتحسين حوكمة البيانات

قيود Nanonets

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة

يتطلب وقتًا للإعداد لتدريب النماذج المخصصة

أسعار Nanonets

مجاني (200 دولار في شكل رصيد)

الدفع حسب الاستخدام : تسعير على أساس الاستخدام دون التزام شهري

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nanonets

G2 : 4. 8/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nanonets؟

تقول مراجعة G2:

ميزات محرك OCR، خاصة فيما يتعلق بتدريب المحرك على المستندات، ومجموعة واسعة من أنواع المستندات المختلفة المدعومة، ونموذج التدريب الصفري، وسهولة إضافة بيانات تدريب إضافية بسرعة أثناء العمل، كلها ميزات رائعة حقًا. الدعم السريع الذي يقدمه ممثل خدمة العملاء من Nanonets والدعم عبر المكالمات الهاتفية أمر يستحق التقدير حقًا.

ميزات محرك OCR، خاصة فيما يتعلق بتدريب المحرك على المستندات، ومجموعة واسعة من أنواع المستندات المختلفة المدعومة، ونموذج التدريب الصفري، وسهولة إضافة بيانات تدريب إضافية بسرعة أثناء العمل، كلها ميزات رائعة حقًا. الدعم السريع الذي يقدمه ممثل خدمة العملاء من Nanonets والدعم عبر المكالمات الهاتفية أمر يستحق التقدير حقًا.

👀 هل تعلم؟ قواعد البيانات العلائقية ليست مخصصة للمطورين فقط، بل إنها مفيدة للغاية في تنظيم العمل اليومي. من خلال تنظيم بياناتك في جداول مرتبطة، يمكنك إنشاء سير عمل أكثر ذكاءً حيث يؤدي تحديث واحد إلى تغييرات في السجلات المرتبطة. تتيح لك أدوات مثل ClickUp إنشاء حقول علائقية لربط المهام أو العملاء أو المشاريع دون الحاجة إلى استخدام لغة SQL. وهذا يعني أن لوحة معلومات الحملة ومتتبع العملاء وتقويم المحتوى يمكنهم جميعًا التواصل مع بعضهم البعض تلقائيًا. إنها طريقة فعالة لتقليل تكرار البيانات وتبسيط إعداد التقارير ورؤية الصورة الأكبر في لمحة.

3. Docsumo (الأفضل لاستخراج الفواتير والإيصالات)

عبر Docsumo

صُمم Docsumo لفرق الشؤون المالية والعمليات التي تغرق في الفواتير أو الكشوفات أو كشوف الحسابات المصرفية، حيث يلتقط كل شيء، حتى آخر عنصر في الإيصال. يستخرج البيانات على مستوى كل بند على حدة، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى تتبع كل رسوم أو تكاليف أو وحدات بدقة متناهية.

يطبق Docsumo أيضًا منطق التحقق من الصحة لتمييز الأخطاء وتوجيه الاستثناءات للمراجعة قبل تصدير البيانات إلى منصات المحاسبة أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الأنظمة الداخلية. إنه يوفر وقتًا كبيرًا في عمليات الدفع المستحقة أو مسك الدفاتر أو سير العمل الذي يتطلب الكثير من الامتثال حيث الدقة أمر لا غنى عنه.

أفضل ميزات Docsumo

استيراد المستندات عبر واجهة برمجة التطبيقات أو البريد الإلكتروني أو مزامنة مجلد السحابة

قم بتعيين عتبات الثقة على مستوى الحقل للموافقة أو المراجعة

قم بتصنيف المستندات الواردة تلقائيًا حسب النوع أو العميل

تتبع وقت المعالجة والأداء باستخدام لوحات معلومات مرئية لمعالجة البيانات المالية

قم بتصدير البيانات المنظمة مباشرة إلى منصات المحاسبة أو أدوات ذكاء الأعمال

احتفظ بسجل الإصدارات للتدقيق والتتبع الداخلي

قيود Docsumo

يعمل بشكل أفضل فقط مع المستندات المالية المنظمة

قد تبدو الواجهة تقنية بالنسبة للمستخدمين غير المتخصصين

أسعار Docsumo

مبتدئ: 149 دولارًا شهريًا (1000 صفحة شهريًا؛ حتى 3 مستخدمين)

النمو: 499 دولارًا شهريًا (5000 صفحة شهريًا؛ حتى 10 مستخدمين)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docsumo

G2: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Docsumo؟

تقول مراجعة G2:

قبل DocSumo، كان نقل المعلومات والبيانات من ملفات PDF إلى دفتر العمل يستغرق منا وقتًا طويلاً، حيث كان علينا القيام بذلك يدويًا. منذ أن بدأنا استخدام DocSumo، أصبح كل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات لتحويل مستنداتنا بسهولة، ويمكن الآن نقل المعلومات والبيانات المطلوبة بسهولة إلى دفاتر العمل لدينا.

قبل DocSumo، كان نقل المعلومات والبيانات من ملفات PDF إلى دفتر العمل يستغرق منا وقتًا طويلاً، حيث كان علينا القيام بذلك يدويًا. منذ أن بدأنا استخدام DocSumo، أصبح كل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات لتحويل مستنداتنا بسهولة، ويمكن الآن نقل المعلومات والبيانات المطلوبة بسهولة إلى دفاتر العمل لدينا.

هل تعلم؟ يوفر ClickUp Brain إمكانية استخدام نماذج Gen AI متعددة مثل Claude وChatGPT وGemini. تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي واحصل على كل ما تحتاجه من الذكاء الاصطناعي مع ClickUp.

4. Rossum (الأفضل لتحويل البريد الإلكتروني إلى بيانات)

عبر Rossum

صندوق الوارد الخاص بك ممتلئ. ترى Rossum ذلك كفرصة. فهي متخصصة في تحويل سلاسل الرسائل الإلكترونية الفوضوية والملفات المرفقة إلى بيانات منظمة وقابلة للاستخدام، دون الحاجة إلى فتح جدول بيانات.

أقوى ميزة فيه هي تحليل البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من تنزيل المرفقات ونسخ الحقول يدويًا، يقرأ Rossum نص الرسالة ويفتح ملف PDF ويستخرج البيانات تلقائيًا.

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا أيضًا التعامل مع الفواتير وأوامر الشراء والمستندات التجارية القياسية الأخرى، مما يجعل الإعداد سريعًا للغاية.

أفضل ميزات Rossum

قم بتعيين صناديق البريد الإلكتروني كمصادر لإدخال البيانات لسير عمل محدد

قم بتعليق المستندات بشكل تعاوني لتحسين تعلم الذكاء الاصطناعي

قم بتمييز الحقول غير المؤكدة لمراجعتها من قبل الإنسان حتى لا يمر أي شيء دون التحقق منه

تتبع الاستثناءات ووضع علامات على الحالات الشاذة قبل التصدير

قم بإعداد المزامنة في الوقت الفعلي مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو أنظمة إدارة الفواتير

تصور أداء البريد الوارد إلى البيانات باستخدام تحليلات الاستخراج

قيود Rossum

تخصيص محدود يتجاوز أنواع المستندات الأساسية

أسعار Rossum

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rossum

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rossum؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه على G2:

تساعدنا Rossum على تسريع وقت معالجة الفواتير، مما يتيح لنا مزيدًا من الوقت للتعامل مع الاستفسارات. تساعدنا في تقليل الفواتير المكررة وتجنب الدفعات المكررة. تتيح لنا Rossum أيضًا اكتشاف المشكلات والأخطاء في الفواتير قبل وصولها إلى نظام المحاسبة لدينا.

تساعدنا Rossum على تسريع وقت معالجة الفواتير، مما يتيح لنا مزيدًا من الوقت للتعامل مع الاستفسارات. تساعدنا في تقليل الفواتير المكررة وتجنب الدفعات المكررة. تتيح لنا Rossum أيضًا اكتشاف المشكلات والأخطاء في الفواتير قبل وصولها إلى نظام المحاسبة لدينا.

5. Nintex RPA (الأفضل لأتمتة RPA وإدخال البيانات في المؤسسات)

عبر Nintex RPA

يتيح لك Nintex RPA إنشاء عمال رقميين يقلدون الإجراءات البشرية — النسخ واللصق والنقر والتحقق — دون الحاجة إلى استراحات لتناول القهوة. ويتمثل أهم ما يميزه في أداة إنشاء العمليات الروبوتية بالسحب والإفلات، والتي تجعل تصميم الروبوتات أقل شبهاً بالبرمجة وأكثر شبهاً باللعب بالكتل.

يمكنك أتمتة المهام المملة عبر أدوات المؤسسة مثل SAP و Oracle و Citrix أو الأنظمة القديمة الداخلية. سواء كان ذلك مزامنة فواتير الموردين أو معالجة مستندات تسجيل العملاء، فإن الروبوتات تنفذ سير عمل كبير الحجم بدقة على مستوى الآلة.

يمكنك التحكم بدقة في سلوك كل روبوت، ومتى يتم تشغيله، والشروط التي يحددها لإدخال البيانات البشرية.

أفضل ميزات Nintex RPA

نشر روبوتات غير مراقبة لتشغيل المهام وفقًا لجدول زمني أو تشغيلها

اربط روبوتات RPA بأدوات التوقيع الإلكتروني والنماذج وسير العمل

راقب أداء الروبوتات من خلال لوحات تحليل مركزية

استفد من القوالب المدمجة لأتمتة المهام الشائعة في المؤسسات

استخدم خزائن آمنة لبيانات الاعتماد لحماية بيانات تسجيل الدخول الحساسة

قم بتطبيق الوصول القائم على الأدوار لإدارة من يقوم بإنشاء الروبوتات وتشغيلها وتحريرها

قيود Nintex RPA

غير مناسب للمبتدئين أو الفرق الصغيرة أو غير التقنية

يتطلب تسعيرًا مخصصًا بناءً على البيئة واستخدام الروبوت

أسعار Nintex RPA

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nintex

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nintex؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

تتمتع Nintex بخطة عمل احترافية شاملة وكاملة لتخطيط أتمتة العمليات بنجاح، مع التركيز بشكل كبير على المرحلة الأولى وهي رقمنة العمليات باستخدام Nintex promapp بطريقة تعاونية.

تتمتع Nintex بخطة عمل احترافية شاملة وكاملة لتخطيط أتمتة العمليات بنجاح، مع التركيز بشكل كبير على المرحلة الأولى وهي رقمنة العمليات باستخدام Nintex promapp بطريقة تعاونية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية

6. Jotform (الأفضل لالتقاط البيانات القائمة على النماذج)

عبر Jotform

تم تصميم Jotform للفرق التي تحتاج إلى جمع البيانات المنظمة بسرعة، سواء من العملاء أو العملاء أو الفرق الداخلية.

يساعدك منشئ النماذج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمنطق الشرطي على إنشاء نماذج أكثر ذكاءً وديناميكية في دقائق. بدلاً من أن يرى كل مستجيب نفس التصميم، يقوم Jotform بتكييف الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة، مما يخلق تدفقًا مخصصًا يزيد من السرعة والدقة.

يمكنك تضمين النماذج في أي مكان، وجمع الردود في الوقت الفعلي، وحتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تخصيص المهام بمجرد وصول الطلبات. وهي مناسبة لالتقاط العملاء المحتملين، واستقبال العملاء، وتسجيل الأحداث، وأي حالة استخدام أخرى تتطلب استخدام النماذج بشكل مكثف.

أفضل ميزات Jotform

قم بتمكين تشفير النماذج لالتقاط البيانات الحساسة بشكل آمن

استخدم القوالب المعدة مسبقًا للاستبيانات والاختبارات ونماذج الطلبات

ادمج الردود مباشرة مع Google Sheets أو Slack أو Airtable

اقبل تحميل الملفات أو التوقيعات الرقمية داخل حقول النماذج

قم بتخصيص السمات لتتناسب مع هوية علامتك التجارية

قم بإنشاء ملفات PDF لتلبية احتياجات الأرشفة أو الطباعة

قيود Jotform

تحكم محدود في التصميم بدون CSS مخصص

قدرات الذكاء الاصطناعي محددة الشكل وتوجد بها فجوات معرفية

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني لما يصل إلى 5 نماذج

برونزية: 39 دولارًا شهريًا (25 نموذجًا)

الفضي: 49 دولارًا شهريًا (50 نموذجًا)

الذهبي: 129 دولارًا شهريًا (100 نموذج)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 6/5 (أكثر من 3600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

تقول مراجعة G2:

تستخدم مؤسستي Jotform في عدة أمور مختلفة، ولكننا نستخدمه في الغالب لعملاء مواقعنا الإلكترونية عندما يحتاجون إلى نماذج أكثر تعقيدًا على مواقعهم الإلكترونية تتجاوز مجرد نماذج "الاتصال" المعتادة. يوفر Jotform العديد من الخيارات المختلفة في أداة إنشاء النماذج الخاصة به، ومن السهل جدًا سحب وإفلات ما تحتاجه.

تستخدم مؤسستي Jotform في عدة أمور مختلفة، ولكننا نستخدمه في الغالب لعملاء مواقعنا الإلكترونية عندما يحتاجون إلى نماذج أكثر تعقيدًا على مواقعهم الإلكترونية تتجاوز مجرد نماذج "الاتصال" المعتادة. يوفر Jotform العديد من الخيارات المختلفة في أداة إنشاء النماذج الخاصة به، ومن السهل جدًا سحب وإفلات ما تحتاجه.

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. العوائق الثلاثة الرئيسية هي عدم التكامل السلس، والفجوات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو قادر على معالجة اللغة الطبيعية ويفهم المطالبات بلغة بسيطة، مما يحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

7. Typeform (الأفضل لجمع البيانات القائمة على النماذج التخاطبية)

عبر Typeform

هل ترغب في تحويل الاستطلاعات والنماذج الثابتة إلى تجربة سلسة تشبه الدردشة وتزيد من معدلات الإكمال؟ يبدو تدفق الاستطلاعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Typeform أشبه بمحادثة أكثر منه بنموذج، مما يساعدك على جمع بيانات دقيقة ومدروسة دون إرباك جمهورك.

يتيح لك إنشاء مسارات أسئلة مخصصة بالكامل بناءً على الإجابات السابقة، بحيث يرى المستخدمون سؤالًا ذا صلة تلو الآخر.

أفضل ميزات Typeform

قم بتضمين النماذج كنوافذ منبثقة أو تجارب على صفحة كاملة أو أدوات مصغرة مضمنة

قم بتخصيص الخطوط والألوان والصور لتتناسب مع نغمة علامتك التجارية

تتبع معدلات المشاركة والإكمال باستخدام تحليلات مفصلة

ترجم النماذج إلى لغات متعددة للجمهور العالمي

اتصل مباشرةً ببرامج إدارة علاقات العملاء وأدوات البريد الإلكتروني وNotion

قم بتمكين منطق الآلة الحاسبة لتقدير الأسعار أو النتائج أو النتائج بشكل مباشر

قيود Typeform

خيارات التصدير محدودة في الخطط المجانية والأساسية

قد يكون ذلك مكلفًا عند التوسع عبر الفرق أو المناطق

أسعار Typeform

تتوفر خطة مجانية

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

تقول مراجعة G2:

الواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام وجذابة للمستجيبين. المنطق الشرطي والتكاملات تجعل سير العمل سلسًا.

الواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام وجذابة للمستجيبين. المنطق الشرطي والتكاملات تجعل سير العمل سلسًا.

📖 اقرأ أيضًا: برامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

8. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل عبر التطبيقات)

عبر Zapier

Zapier هو النسخة الإلكترونية من الشريط اللاصق. صُمم للمستخدمين الذين يرغبون في ربط تطبيقاتهم المفضلة دون الحاجة إلى تعلم البرمجة، ويتميز بأتمتة سير العمل متعدد الخطوات عبر أدوات مثل Google Sheets وTypeform وSlack وCRMs.

وتتمثل ميزته الأساسية في أتمتة التطبيقات المتعددة، مما يتيح لك نقل البيانات بسهولة عبر المنصات.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إرسال نموذج جديد على الفور إلى تشغيل إشعار Slack وتحديث جدول بيانات وإرسال بريد إلكتروني ترحيبي، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

من أتمتة التسويق إلى نجاح العملاء إلى توظيف الموظفين، Zapier هي أداة قوية لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية وتبقي أنظمتك تعمل دون الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح.

أفضل ميزات Zapier

أنشئ Zaps (سير العمل) باستخدام المرشحات والشروط والمنطق متعدد الخطوات

جدولة Zaps للتشغيل يوميًا أو أسبوعيًا أو على فترات مخصصة

انسخ وشارك عمليات الأتمتة عبر الفرق أو الأقسام

تتبع سجل المهام ومعدلات النجاح لكل Zap

قم بإدارة عمليات التكامل عبر أكثر من 6000 تطبيق من لوحة تحكم واحدة

حماية سير العمل باستخدام المصادقة الثنائية وضوابط الأذونات

قيود Zapier

قد يكون من الصعب حل مشكلات Zaps المعقدة

تحدود المهام في الخطط المجانية والأساسية من أتمتة المهام ذات الحجم الكبير

أسعار Zapier

مجاني

احترافي: 22.81 دولارًا شهريًا

الفريق: 78.72 دولارًا شهريًا لـ 25 مستخدمًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يميز Zapier هو قدرته على التخلص من العمل اليدوي من خلال أتمتة المهام المتكررة بين التطبيقات المختلفة بفضل عدد كبير من الميزات. إنه سهل الإعداد للغاية، حتى بدون مهارات البرمجة، ويوفر لي ساعات من العمل من خلال الحفاظ على تزامن أدواتي (تكرار الاستخدام). سهولة التنفيذ وعملية التكامل مع الأدوات الأخرى سريعة للغاية ورائعة وخالية من الإجهاد. خدمة دعم العملاء جيدة أيضًا.

أكثر ما يميز Zapier هو قدرته على التخلص من العمل اليدوي من خلال أتمتة المهام المتكررة بين التطبيقات المختلفة بفضل عدد كبير من الميزات. إنه سهل الإعداد للغاية، حتى بدون مهارات البرمجة، ويوفر لي ساعات من العمل من خلال الحفاظ على تزامن أدواتي (تكرار الاستخدام). سهولة التنفيذ وعملية التكامل مع الأدوات الأخرى سريعة للغاية ورائعة وخالية من الإجهاد. خدمة دعم العملاء جيدة أيضًا.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

9. Browse AI (الأفضل لجمع البيانات من الويب)

عبر Browse AI

تخيل لو كان بإمكانك تدريب روبوت على تصفح الويب نيابة عنك، وكان الروبوت يستجيب لك بالفعل. يتيح لك Browse AI استخراج البيانات من مواقع الويب مثل قوائم المنتجات وجداول الأسعار أو لوحات الوظائف دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تساعدك "الروبوتات" المعدة مسبقًا للمواقع الشهيرة على البدء في الاستخراج على الفور. الإعداد بسيط للغاية، حيث لا يتطلب سوى الإشارة إلى عناصر الصفحة التي تريدها والنقر عليها. بمجرد تدريب الروبوت، يمكنه العمل وفقًا لجدول زمني محدد، وحفظ البيانات في جداول بيانات، أو تشغيل تنبيهات عند ظهور معلومات جديدة.

تقضي على ساعات من العمل المتمثل في النسخ واللصق من المعادلة بالنسبة للفرق التي تدير الأبحاث أو عمليات النمو أو استكشاف فرص المبيعات.

تصفح أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بجدولة الروبوتات لجمع البيانات كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا

التقط البيانات المنظمة من النتائج المرقمة بإعداد واحد

قم بتصدير المحتوى الذي تم استخراجه إلى CSV أو جداول بيانات Google أو نقاط نهاية API

نسخ تكوينات الروبوت عبر مواقع أو نطاقات متشابهة

قم بإعداد الإشعارات عند اكتشاف محتوى جديد

تصور نتائج الاستخراج مع تتبع الأخطاء ومعدلات النجاح

تصفح قيود الذكاء الاصطناعي

لا يعمل بشكل جيد على الصفحات المعقدة التي تحتوي على الكثير من JavaScript

قد يتطلب تنظيفًا يدويًا اعتمادًا على بنية الموقع

تصفح أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني (50 رصيدًا شهريًا)

شخصي: 48 دولارًا شهريًا (2000 رصيد)

احترافي: 87 دولارًا شهريًا (5000 رصيد)

بريميوم: يبدأ من 500 دولار شهريًا (يتم الفوترة سنويًا مع 600000+ رصيد)

تصفح تقييمات الذكاء الاصطناعي والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Browse AI؟

تقول مراجعة G2:

لقد ساعدت Browse AI في تبسيط مشاريع استخراج البيانات وأتمتة البيانات على الويب. لا يتطلب إعداد الروبوتات أي برمجة، كما أن التكاملات المختلفة مع Google Sheets و Zapier تجعل عملية الاستخراج أسهل وأسرع بكثير.

لقد ساعدت Browse AI في تبسيط مشاريع استخراج البيانات وأتمتة البيانات على الويب. لا يتطلب إعداد الروبوتات أي برمجة، كما أن التكاملات المختلفة مع Google Sheets و Zapier تجعل عملية الاستخراج أسهل وأسرع بكثير.

10. OpenRefine (الأفضل لتنظيف البيانات وتحويلها)

عبر OpenRefine

OpenRefine يشبه فرشاة أسنان لبياناتك — فهو ينظفها ويلمعها ويصل إلى التجاويف الصغيرة التي تفوتها جداول البيانات. تم تصميم هذا البرنامج القوي مفتوح المصدر لأي شخص يتعامل مع مجموعات بيانات فوضوية تحتاج إلى تنظيف عميق.

ما يميزه هو قدرته على التصفح المتعدد الأوجه، والذي يتيح لك تقسيم بياناتك حسب الفئات أو المرشحات أو الأنماط، بحيث يمكنك اكتشاف التناقضات وإصلاحها بشكل جماعي.

أفضل ميزات OpenRefine

قم بتطبيق تعديلات جماعية باستخدام التعبيرات العادية ونصوص التحويل

قم بتجميع الإدخالات المتشابهة لدمج التكرارات بنقرة واحدة

قم بمطابقة مجموعات البيانات عن طريق مطابقة الحقول مع قواعد البيانات الخارجية

تراجع/أعد الخطوات لتتبع التغييرات أثناء التنظيف

استيراد/تصدير البيانات بتنسيقات مثل CSV أو TSV أو JSON أو XML

استخدم تتبع السجل لتوثيق كل تعديل لأغراض التدقيق أو التراجع

قيود OpenRefine

لأجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط بدون مزامنة سحابية مدمجة

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين غير التقنيين الذين يسعون فقط إلى تبسيط عمليات إدخال البيانات

أسعار OpenRefine

مجاني

تقييمات ومراجعات OpenRefiner

G2: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenRefine؟

تقول مراجعة G2:

أحب سهولة استخدام هذه الأداة! كلما اعتقدت أنها مثالية، أجد أن بياناتي قد تحسنت. أستخدم هذه الأداة على الصعيدين الشخصي والمهني، ووجدت أنها تجعل عملي أسهل بكثير

أحب سهولة استخدام هذه الأداة! كلما اعتقدت أنها مثالية، أجد أن بياناتي قد تحسنت. أستخدم هذه الأداة على الصعيدين الشخصي والمهني، ووجدت أنها تجعل عملي أسهل بكثير

نظف بياناتك باستخدام ClickUp

لا توجد ميدالية لتنظيف البيانات يدويًا. ولكن هناك راحة في أتمتتها.

سواء كنت تقوم بجمع معلومات من الويب أو معالجة الفواتير أو إدارة مدخلات الاستطلاعات، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن توفر عليك ساعات من العمل الشاق (وربما بعض الشيب).

ولكن إذا كنت تريد أداة لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تساعدك أيضًا على اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل.

من الأتمتة الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى عروض الجداول الديناميكية وإدارة المهام والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوفر ClickUp لفريقك مساحة واحدة لالتقاط البيانات وتنظيمها وتنفيذها، كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو علامات التبويب.

هل أنت مستعد لجعل إدخال البيانات أسهل جزء في سير عملك؟ اشترك في ClickUp وابدأ في الأتمتة بشكل أكثر ذكاءً اليوم.