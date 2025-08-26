أفضل 11 أداة لإنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA لجمع البيانات بشكل آمن

إذا كنت مقدم رعاية صحية أو تدير عيادة رعاية صحية، فأنت على دراية جيدة بعيوب نماذج الموافقة التقليدية الورقية فيما يتعلق بالامتثال لقانون HIPAA.

يمكن أن تتعرض النماذج الورقية للضياع أو التلف أو الوصول إليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم. ستقضي الفرق ساعات في حفظها وإدارتها، لتكرر هذه العملية مرة أخرى أثناء عمليات التدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون نقلها بين الأقسام أو إلى سجلات EHR مملًا وعرضة للأخطاء. وبالطبع، فإن تخزين النماذج الورقية واسترجاعها غير فعال ويستهلك مساحة.

توفر أدوات إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA طريقة أكثر أمانًا لجمع وإدارة المعلومات الصحية المحمية (PHI). فهي تقلل من النفقات الإدارية، وتقلل من مخاطر عدم الامتثال، وتتيح للمرضى إرسال النماذج بأمان من أي جهاز، وتساعدك على البقاء جاهزًا للتدقيق.

إذا كنت تبحث عن أداة إنشاء نماذج متوافقة مع HIPAA لتحل محل الأوراق المكتبية في غرفة الانتظار وتوفر لك الراحة الرقمية الآمنة، فهذه القائمة توفر لك ما تبحث عنه.

نظرة عامة على أفضل برامج إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA

عندما تعمل في مجال الرعاية الصحية وتتعامل مع بيانات حساسة للمرضى، لا يعد إنشاء استطلاعات في Google Forms خيارًا مناسبًا. بدلاً من ذلك، استخدم أدوات إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA.

أفضل أدوات إنشاء النماذج عبر الإنترنت المتوافقة مع HIPAA

سواء كنت تجمع نماذج استقبال المرضى أو وثائق الموافقة أو ملاحظات ما بعد الزيارة، تساعدك أدوات إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA على الامتثال للوائح دون التضحية بسهولة الاستخدام.

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وتكامل المهام)

قم بإنشاء نماذج مخصصة وآمنة متوافقة مع HIPAA باستخدام ClickUp Forms

ClickUp هي تطبيق شامل للعمل يجمع بين المهام والوثائق والتقارير والدردشة — وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تساعد هذه الأداة الفرق على إدارة طلبات المرضى ومدخلات الموظفين وسير العمل الداخلي للعيادة في مكان واحد، من الاستجابة الأولى إلى النتيجة النهائية.

يبدأ ذلك باستخدام ClickUp Forms. لنفترض أن عيادتك تجمع بيانات المرضى أو الطلبات الداخلية لإجراء الفحوصات المخبرية بشكل آمن. يمكنك إنشاء نموذج بسيط يحمل علامتك التجارية مع قوائم منسدلة ومربعات اختيار وحتى منطق شرطي لتخصيص الأسئلة بناءً على إجابات المريض.

حوّل ردود نماذج ClickUp مباشرة إلى مهام ClickUp

كل تقديم نموذج ينشئ مهمة في ClickUp Tasks، مملوءة مسبقًا بجميع التفاصيل: اسم المريض، الإجراء المطلوب، مستوى الأولوية، وحتى المستند الممسوح ضوئيًا إذا تم تحميله. بناءً على القواعد التي قمت بتعيينها مسبقًا، يتم تعيين المهمة على الفور إلى المنسق أو الممرضة المناسبين.

على سبيل المثال، إذا تم وضع علامة "عاجل" على المهمة، فسيقوم برنامج إدارة المهام تلقائيًا بإخطار قائد الفريق، وتحديث الحالة إلى "قيد التقدم"، ونقلها إلى أعلى قائمة الانتظار.

يحتوي ClickUp أيضًا على نماذج استقبال معدة مسبقًا، مما يوفر عليك عناء إنشائها من البداية في كل مرة. على سبيل المثال، تم تصميم نموذج ClickUp مسبقًا لمساعدتك في جمع المعلومات الأساسية عن المرضى رقميًا في تنسيق موحد وتوجيهها على الفور إلى مساحة العمل الخاصة بك.

احصل على نموذج مجاني قلل من الأعمال الورقية وتجنب أخطاء إدخال البيانات باستخدام نموذج ClickUp المطابق لقانون HIPAA

وتشمل:

حقول مخصصة للتاريخ الطبي وتفاصيل الاتصال والموافقة

خيارات أتمتة لإخطار الموظفين أو تعيين المهام فور تقديم النموذج

طرق عرض المهام الأصلية على غرار سجلات الصحة الإلكترونية (EHR) لتتبع عمليات الإرسال وخطوات الاستقبال

دعم التكامل للمزامنة مع سير العمل السريري الأوسع نطاقًا أو الكيانات المشمولة

أفضل ميزات ClickUp

تحكم في الوصول باستخدام أذونات دقيقة: حدد من يمكنه عرض أو تعديل أو إدارة النماذج المرسلة والمهام والملاحظات الحساسة وحتى مساحات العمل

اجعل الجميع على نفس الصفحة: اربط الطلبات أو المهام ذات الصلة، مثل استمارة استقبال المريض واستمارة التأمين، باستخدام اربط الطلبات أو المهام ذات الصلة، مثل استمارة استقبال المريض واستمارة التأمين، باستخدام ClickUp Task Dependencies

إنشاء قاعدة معرفية: قم بإنشاء إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) وملفات PDF ومواقع ويكي معرفية داخلية باستخدام قم بإنشاء إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) وملفات PDF ومواقع ويكي معرفية داخلية باستخدام ClickUp Docs وأضفها إلى المهام اللاحقة

تصفية البيانات وفرزها: أضف أضف حقول ClickUp المخصصة مثل "نوع الإحالة" أو "حالة التأمين" إلى المهام حتى تظل بيانات الاستقبال والتصنيف منظمة

لخص عمليات الاستقبال باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج: استخدم استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخص للتفاصيل الرئيسية — التاريخ الطبي والأعراض والزيارات السابقة داخل المهمة التي تم إنشاؤها من النموذج

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة تقول كل شيء:

يجعل ClickUp من السهل للغاية إدارة المهام والقوائم وسير العمل في مكان واحد. توفر القدرة على التبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة وجانت والتقويم) زيادة كبيرة في الإنتاجية. تتميز الأتمتة المدمجة بقوتها وتوفر الكثير من العمل اليدوي. إنها الأداة المثالية للتعاون الجماعي. مرنة وبديهية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لقد ساهم ClickUp في تبسيط طريقة عمل فريقنا في التخطيط والتتبع والتنفيذ.

يجعل ClickUp من السهل للغاية إدارة المهام والقوائم وسير العمل في مكان واحد. توفر القدرة على التبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة وجانت والتقويم) زيادة كبيرة في الإنتاجية. تتميز الأتمتة المدمجة بقوتها وتوفر الكثير من العمل اليدوي. إنها الأداة المثالية للتعاون الجماعي. مرنة وبديهية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لقد ساهم ClickUp في تبسيط طريقة عمل فريقنا في التخطيط والتتبع والتنفيذ.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا الانخفاض في معدل الاستخدام إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

2. Formstack (الأفضل لسير عمل البيانات الآمن والقابل للتطوير)

عبر Formstack

يتيح لك Formstack إنشاء نماذج آمنة ومتوافقة مع HIPAA لاستقبال المرضى والحصول على موافقتهم ومتابعتهم وغير ذلك.

تضمن ميزات مثل التشفير المدمج والتحكم في الوصول بناءً على الدور أمان بياناتك. يسهل منشئ النماذج بالسحب والإفلات تعديل النماذج مع تطور عملياتك، ويمكنك حتى إضافة منطق شرطي إلى النماذج، مما يسمح للمرضى بتخطي الأسئلة غير الضرورية.

بفضل التوقيعات الإلكترونية المدمجة، لن تضطر إلى ملاحقة المرضى للحصول على موافقات مكتوبة بخط اليد. إنها خيار موثوق به للممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى تحديث عملية الاستقبال.

أفضل ميزات Formstack

حلل أداء النماذج ومعدلات التحويل ومعدلات التخلي عن النماذج الرقمية لتحسين عملية جمع البيانات

قم بتعبئة النماذج والمستندات مسبقًا استنادًا إلى البيانات من عمليات الإرسال السابقة أو المصادر الخارجية

قم بتوجيه البيانات مباشرة إلى الفرق أو الأنظمة باستخدام المنطق الشرطي وتعيين الحقول وميزات توجيه البيانات

استفد من Formstack Go، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لالتقاط البيانات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت ومزامنتها تلقائيًا عند استعادة الاتصال

قيود Formstack

يستغرق تحديث النماذج وقتًا طويلاً عندما تريد تحريرها بشكل جماعي

قد تكون هيكلية الأسعار أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة

أسعار Formstack

النماذج: 99 دولارًا شهريًا

الباقة: 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Formstack

G2: 4. 3/5 (أكثر من 450 تقييمًا) 4. 3/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 110 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formstack؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

أستخدم Formstack Forms مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، وغالبًا عدة مرات في الأسبوع. يعجبني أنه يمكننا إضافة قدر ما نحتاج من المنطق إلى كل نموذج. لدى شركتي بعض النماذج الطويلة والمعقدة للغاية، ومن الرائع أنني أستطيع إخفاء الأقسام والحقول حسب الحاجة لمنع أعضاء الفريق من الاضطرار إلى كتابة "غير متاح" كإجابة مئات المرات. تعد أتمتة البريد الإلكتروني ميزة إضافية كبيرة.

أستخدم Formstack Forms مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، وغالبًا عدة مرات في الأسبوع. يعجبني أنه يمكننا إضافة قدر ما نحتاج من المنطق إلى كل نموذج. لدى شركتي بعض النماذج الطويلة والمعقدة للغاية، ومن الرائع أنني أستطيع إخفاء الأقسام والحقول حسب الحاجة لمنع أعضاء الفريق من الاضطرار إلى كتابة "غير متاح" كإجابة مئات المرات. تعد أتمتة البريد الإلكتروني ميزة إضافية كبيرة.

👀 هل تعلم؟ تناولت قاعدة الأمان، التي أضيفت إلى HIPAA في عام 2005، بشكل خاص المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا (ePHI)، قبل وقت طويل من ازدهار الرعاية الصحية عن بُعد اليوم.

3. FormDr (الأفضل للممارسين الفرديين الذين يرغبون في حلول DIY)

عبر FormDr

باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت المتوافقة مع HIPAA من FormDr، يمكن لمرضاك ملء النماذج من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل الموعد. يتم توجيه هذه النماذج مباشرة إلى الموظف المناسب.

يمكنك تخصيص تجربة المريض باستخدام المنطق الشرطي والحزم متعددة الصفحات وصفحات الشكر التي تحمل العلامة التجارية أثناء إنشاء النموذج.

نظرًا لأنها أداة إنشاء نماذج لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، فلن تحتاج إلى دعم فني لإجراء كل هذه التغييرات؛ يمكنك القيام بذلك بنفسك. كما أنها توفر مكتبة من قوالب النماذج المعدة مسبقًا لمختلف التخصصات الطبية

أفضل ميزات FormDr

أرسل النماذج إلى المرضى عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مما يتيح لهم إكمال الأوراق من أي مكان وتقليل وقت الانتظار في غرفة الانتظار

التقط التوقيعات الرقمية والصور وتحديثات الملفات مباشرةً داخل برنامج تسجيل العملاء الجدد

أتمتة التذكيرات لحث المرضى على إكمال النماذج، مما يقلل من حالات عدم الحضور

قم بتصدير بيانات المرضى بشكل مجمّع إلى ملفات CSV متوافقة مع Excel لتحليل ردود النماذج

قيود FormDr

تفتقر إلى خيارات التخصيص في قوالب النماذج المعدة مسبقًا

تكامل أقل مع الأطراف الثالثة مقارنة بالمنصات الأكبر والأكثر عمومية

أسعار FormDr

أساسي: 59 دولارًا شهريًا

المنصة: أسعار مخصصة

الفرق: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FormDr

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن FormDr؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

قبل اعتماد FormDr، كنا نستخدم نظامًا "ورقيًا" بالكامل كان محفوفًا بالعقبات، بما في ذلك تكلفة طباعة وإرسال حزمة النماذج بالبريد، وطول الوقت المستغرق لإرسال النماذج واستلامها، وعدم القدرة على ضمان ملء حقول معينة قبل الإرسال. مع FormDr، يمكن للنساء المسجلات في برنامجنا ملء النماذج في حوالي 15 دقيقة من وقت استلامها.

قبل اعتماد FormDr، كنا نستخدم نظامًا "ورقيًا" بالكامل كان محفوفًا بالعقبات، بما في ذلك تكلفة طباعة وإرسال حزمة النماذج بالبريد، وطول المدة اللازمة لإرسال النماذج واستلامها، وعدم القدرة على ضمان ملء حقول معينة قبل الإرسال. مع FormDr، يمكن للنساء المسجلات في برنامجنا ملء النماذج في حوالي 15 دقيقة من وقت استلامها.

4. FormHippo (الأفضل لفرق الإدارة لتوجيه النماذج المرسلة مباشرة إلى Google Drive)

عبر FormHippo

يتيح لك FormHippo إنشاء نماذج استقبال مرضى مخصصة متوافقة مع HIPAA ووثائق الموافقة وتدفقات التوقيع الإلكتروني. يمكن دمج هذه النماذج في منصتك عبر API أو باستخدام الروابط المستضافة.

يمكن للمنصة تحويل النماذج الحالية بتنسيق PDF إلى مستندات تفاعلية قابلة للتعبئة عبر الإنترنت يمكن للمرضى إكمالها وتوقيعها إلكترونيًا على أي جهاز. بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تعمل بالسحب والإفلات، أصبح من السهل إنشاء نماذج جديدة من البداية.

يمكنك أيضًا الاختيار من بين القوالب الجاهزة القابلة للتخصيص والمتوافقة مع HIPAA لمختلف تخصصات الرعاية الصحية.

أفضل ميزات FormHippo

انشر النماذج على الفور ووزعها عبر روابط ويب فريدة أو رموز QR

احصل على مجموعة واسعة من أنواع الحقول المتوافقة مع HIPAA، بما في ذلك النصوص والقوائم المنسدلة ومربعات الاختيار وأزرار الاختيار والصور وتحميل الملفات

التقط توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا على أي نموذج أو مستند

أرسل النماذج المرسلة والملفات التي تم تحميلها تلقائيًا إلى Google Drive، وقم بتنظيمها في مجلدات لسهولة الوصول إليها

قيود FormHippo

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء مقارنة بمنافسيها

أسعار FormHippo

تجربة مجانية

الأساسي: 8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 11.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات FormHippo

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ وسّع قانون HITECH نطاق قانون HIPAA ليشمل الموردين الخارجيين وأدخل قواعد صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات، مما زاد من أهمية حماية البيانات.

5. HIPAAtizer (الأفضل للنماذج المتوافقة مع HIPAA التي تعمل بالسحب والإفلات)

عبر HIPAAtizer

HIPAAtizer هي أداة إنشاء نماذج وحلول مستندات متوافقة مع HIPAA مصممة لتحويل النماذج الورقية أو نماذج PDF أو نماذج الويب الحالية إلى تنسيقات رقمية آمنة. يمكنك تضمين هذه النماذج مباشرة في موقع الويب الخاص بممارستك ببضع نقرات فقط.

عملية جمع البيانات بسيطة. يمكن للمرضى ملء النماذج من أي جهاز، ويتم توجيه الطلبات بشكل آمن إلى فريقك. يمكنهم تلقي التنبيهات أو تصدير البيانات حسب الحاجة.

*يضمن التشفير المتوافق مع FIPS 140-2 وسجلات الوصول التفصيلية أمان البيانات في مؤسستك الصحية. كما يوفر نماذج مسبقة الصنع للموافقة على الرعاية الصحية عن بُعد وفحص COVID-19 ونماذج استقبال يمكنك تخصيصها باستخدام محرر مرئي.

أفضل ميزات HIPAAtizer

أنشئ نماذج مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات الذي يتضمن أكثر من 40 مكونًا مثل التوقيعات الإلكترونية وتحميل الملفات

قم بتشغيل ReCAPTCHA للتمييز بين البشر والمستخدمين الآليين لتجنب البريد العشوائي

حوّل النماذج الرقمية أو نماذج PDF أو النماذج الورقية أو نماذج Word الحالية إلى حزم نماذج آمنة عبر الإنتر

قم بإخفاء المعلومات الصحية المحمية (PHI) في النماذج المرسلة ورسائل البريد الإلكتروني الإخطارية لضمان الامتثال لقانون HIPAA

قيود HIPAAtizer

تركز المنصة بشكل كبير على امتثال النماذج وقد لا تقدم مجموعة أوسع من أدوات أتمتة سير العمل

يمكن تحسين تجربة المستخدم

أسعار HIPAAtizer

حساب Sandbox للمطورين: مجاني

Simple Compliance Gold: 34 دولارًا شهريًا

Simple Compliance Gold Plus: 45 دولارًا شهريًا

Simple Compliance Platinum: 125 دولارًا شهريًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HIPAAtizer

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HIPAAtizer؟

مقتطف سريع من أحد المستخدمين:

الأداة متعددة الاستخدامات وفريق الدعم مفيد للغاية القدرة على إنشاء سير عمل واستبيانات معقدة في مجال الرعاية الصحية. حتى أنهم يحولون النماذج الورقية إلى نماذج إلكترونية متوافقة مع HIPAA.

الأداة متعددة الاستخدامات وفريق الدعم مفيد للغاية القدرة على إنشاء سير عمل واستبيانات معقدة في مجال الرعاية الصحية. حتى أنهم يحولون النماذج الورقية إلى نماذج إلكترونية متوافقة مع HIPAA.

6. Cognito Forms (الأفضل لمنطق النماذج المتقدم والحسابات)

عبر Cognito Forms

توفر Cognito Forms منطقًا شرطيًا متقدمًا وحقولًا محسوبة ودعمًا للنماذج متعددة الصفحات. وهي مفيدة لإنشاء نماذج طبية معقدة مثل استقبال المرضى وتقييم المخاطر وقوائم مراجعة الأعراض.

ومن الميزات البارزة أداة إنشاء النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نموذج وظيفي ببساطة عن طريق وصف احتياجاتهم بلغة بسيطة

لا تحتوي هذه النماذج الإلكترونية المتوافقة مع HIPAA على تكاملات EHR أصلية. ومع ذلك، تدعم Cognito Forms الويب هوكس، ويمكنك تخصيص سير العمل لتوجيه الطلبات أو تشغيل إجراءات المتابعة.

يمكن للمطورين وفرق المنتجات استخدام الوصول الآمن إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لسحب البيانات أو نقلها إلى أنظمة أخرى ودمجها في سير عمل تكنولوجيا الصحة الأوسع نطاقًا.

أفضل ميزات Cognito Forms

أتمتة سير العمل باستخدام المنطق الشرطي وعرض الحقول الديناميكي والإشعارات

قم بإنشاء مستندات PDF أو Word مخصصة، مثل ملخصات المرضى أو سجلات الموافقة، مباشرة من النماذج المرسلة

ادمجها مع بوابات الدفع مثل Stripe و PayPal و Square لقبول المدفوعات من خلال نماذج ديناميكية، بما في ذلك المعالجة المتوافقة مع PCI

تدقيق جميع الأنشطة باستخدام سجلات مفصلة، وتتبع تغييرات الإرسال، وإجراءات سير العمل، وحالة تسليم البريد الإلكتروني

قيود Cognito Forms

التوافق مع HIPAA واتفاقية الشراكة التجارية (BAA) المرتبطة بها متاحان فقط في خطة Enterprise الأعلى تكلفة، مما قد يجعلها بعيدة عن متناول العيادات الصغيرة.

تتغير التنسيق عند الطباعة، وهو أمر غير مريح

أسعار Cognito Forms

فرد: مجاني

المزايا: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Cognito Forms

G2: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cognito Forms؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

من السهل إنشاء نموذج سريع الاستجابة باستخدام المنطق الشرطي وتوجيه الإجابات والأتمتة باستخدام Stripe/Zapier. من السهل مشاركة القوالب بين الحسابات. من السهل تضمين النماذج في موقع ويب.

من السهل إنشاء نموذج سريع الاستجابة باستخدام المنطق الشرطي، وتوجيه الإجابات، والأتمتة باستخدام Stripe/Zapier. من السهل مشاركة القوالب بين الحسابات. من السهل تضمين النماذج في موقع ويب.

7. BlockSurvey (الأفضل لجمع البيانات مع إعطاء الأولوية للخصوصية)

عبر BlockSurvey

BlockSurvey هو برنامج لأتمتة النماذج يعتمد نهج الخصوصية حسب التصميم باستخدام تقنية blockchain . بدلاً من تخزين ردود النماذج على خوادم مركزية، يتم تشفير البيانات من طرف إلى طرف وتكون مملوكة حصريًا للمستجيب.

لا يمكن لفريقك الوصول إلى البيانات الأولية ما لم يتم منحه حق الوصول صراحةً. بمعنى آخر، يمكن استخدامها في منتجات التكنولوجيا الصحية التي تولي أهمية لتقليل البيانات وبنية عدم الثقة.

توفر لك المنصة أيضًا نطاقات مخصصة وتضمين آمن ووصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحكم في كيفية ومكان استخدام النماذج الخاصة بك.

أفضل ميزات BlockSurvey

أنشئ استبيانات ونماذج باستخدام أداة إنشاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تولد أسئلة عالية الجودة ومنطق متابعة تكيفي وتحليل بيانات آلي

اجمع الردود بشكل مجهول دون إعلانات أو أدوات تتبع أو ملفات تعريف الارتباط لتعزيز الثقة

قم بتمييز استطلاعاتك بعلامة بيضاء باستخدام نطاقات وشعارات وموضوعات مخصصة

قم بتحليل البيانات المجمعة من خلال لوحة معلومات في الوقت الفعلي مع الرسوم البيانية والملخصات

قيود BlockSurvey

قد يشكل تسجيل الدخول باستخدام عبارة المرور خطرًا أمنيًا؛ حيث سيتمكن أي شخص لديه عبارة المرور من الوصول إلى الحساب، ولن يكون لدى مالك الحساب أي طريقة لإعادة تأمين الحساب

قد يمثل نموذج الأمان المتقدم واللامركزي للمنصة تحديات لبعض أقسام تكنولوجيا المعلومات التقليدية في مجال الرعاية الصحية

أسعار BlockSurvey

قياسي: 29 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 49 دولارًا شهريًا

الفريق: 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات BlockSurvey

G2: 4. 8/5 (أكثر من 120 تقييمًا) 4. 8/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BlockSurvey؟

شارك أحد المستخدمين هذه الملاحظة:

Blocksurvey سهل الاستخدام والتنفيذ للغاية. سرعان ما أصبح أداة إنشاء النماذج المفضلة لدي. تكمن الابتكار في حقيقة أن النتائج يتم تخزينها في blockchain، وهو طبقة إضافية من الأمان أرحب بها

Blocksurvey سهل الاستخدام والتنفيذ للغاية. سرعان ما أصبح أداة إنشاء النماذج المفضلة لدي. تكمن الابتكار في حقيقة أن النتائج يتم تخزينها في blockchain، وهو طبقة إضافية من الأمان أرحب بها

8. Jotform (الأفضل من حيث تنوع القوالب والتكامل)

عبر Jotform

بفضل خيار التوافق مع HIPAA المتاح في خطط Gold و Enterprise، توفر Jotform أداة سهلة الاستخدام لتعيين ملفات PDF بالسحب والإفلات. باستخدام محرر PDF، يمكن للعيادات إنشاء ملفات PDF يتم ملؤها تلقائيًا من النماذج المرسلة والتي تبدو مطابقة للوثائق الداخلية الحالية.

يمكن لأدوات Jotform المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج من مطالبات نصية أو تلخيص بيانات الإرسال على الفور. تتيح لك مكتبة قوالب نماذج التسجيل المعدة مسبقًا البدء بسرعة.

يمكنك أيضًا تمكين جدولة المواعيد مباشرةً من داخل النموذج. يمكن للمرضى اختيار فترة زمنية، ويتم مزامنتها مع التقويم المتصل.

أفضل ميزات Jotform

احمِ البيانات الحساسة عن طريق تشغيل حماية المعلومات الصحية المحمية (PHI) في حقول معينة

قم بتحصيل المدفوعات، وتحديد المواعيد، وجمع التوقيعات الإلكترونية، كل ذلك في نموذج واحد آمن

تكامل مع أكثر من 150 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية، بما في ذلك سجلات EMR وخدمات التخزين السحابي ومعالجات الدفع

تتبع إجراءات سير العمل وتسليم البريد الإلكتروني والمدفوعات من خلال سجل التدقيق التفصيلي

فرض تسجيل الخروج التلقائي بعد ساعة واحدة من عدم النشاط للحسابات التي تدعم HIPAA

قيود Jotform

تتميز بمرونة تصميم محدودة مقارنة بالنماذج الأخرى المبرمجة خصيصًا

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني

برونزية: 39 دولارًا شهريًا

فضي: 49 دولارًا شهريًا

ذهبي: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5 (3600+ تقييم) 4. 7/5 (3600+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

Jotform مرن للغاية في أنواع النماذج التي يمكنني إنشاؤها. من نماذج التسجيل ونماذج الاهتمام ونماذج الاشتراك ونماذج الدفع (وهذا مجرد غيض من فيض)... عندما أقوم بتغيير اسم الحقل، أحيانًا لا أتذكر تغيير الشروط التي قمت بإعدادها، وبالتالي لا يعمل النموذج على النحو المنشود. سيكون من الجيد وجود تنبيه أو تذكير! بخلاف ذلك، ليس لدي ما أشكو منه.

Jotform مرن للغاية في أنواع النماذج التي يمكنني إنشاؤها. من نماذج التسجيل ونماذج الاهتمام ونماذج الاشتراك ونماذج الدفع (وهذا مجرد غيض من فيض)... عندما أقوم بتغيير اسم الحقل، أحيانًا لا أتذكر تغيير الشروط التي قمت بإعدادها، وبالتالي لا يعمل النموذج على النحو المطلوب. سيكون من الجيد وجود تنبيه أو تذكير! بخلاف ذلك، ليس لدي ما أشكو منه.

9. 123FormBuilder (الأفضل لإنشاء نماذج متعددة اللغات)

عبر 123FormBuilder

توفر 123FormBuilder التوافق مع HIPAA في خطتها المؤسسية. وهي تحمي الخصوصية من خلال نماذج متوافقة مع GDPR وبروتوكولات أمان متقدمة مثل SSO والأدوار المخصصة ومسارات التدقيق ومصادقة البريد الإلكتروني SPF/DKIM والنسخ الاحتياطية اليومية.

يمكنك إعداد سير عمل مشروط بحيث إذا اختار المريض أعراضًا معينة، يتم تشغيل مجموعة مختلفة من الأسئلة أو توجيه الطلب إلى قسم معين. يمكنك أيضًا استخدام دعم النماذج متعددة اللغات لخدمة مجموعات متنوعة من المرضى.

أفضل ميزات 123FormBuilder

اجمع البيانات بأمان باستخدام تشفير SSL 256 بت وتشفير البيانات والنماذج والتخزين الآمن على خوادم AWD مع إمكانية تكوين مكان تخزين البيانات

حسّن إمكانية الوصول باستخدام نماذج تتوافق مع معايير WCAG 2. 1 المستوى A و AA، بما في ذلك وظيفة النص البديل للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات معرفية

قم بإنشاء الفواتير أو العقود مباشرة من النماذج المرسلة

أتمتة المهام الروتينية عن طريق إرسال بيانات النماذج مباشرة إلى أدوات أخرى في مجموعة أدوات الرعاية الصحية الخاصة بك

قيود 123FormBuilder

قد تكون النماذج معيبة؛ على سبيل المثال، يشكو المستخدمون من صعوبة تعيين إعادة توجيه URL لصفحات الشكر

قد لا تبدو واجهة المستخدم العامة، على الرغم من كونها عالية الوظائف، حديثة مثل بعض المنافسين الجدد

أسعار 123FormBuilder

الأساسي: مجاني

ذهبي: 37 دولارًا شهريًا

بلاتينيوم: 49 دولارًا شهريًا

الماس: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات 123FormBuilder

G2: 4. 5/5 (أكثر من 160 تقييمًا) 4. 5/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 123FormBuilder؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

من السهل جدًا إنشاء النماذج. واجهة المستخدم جيدة ويتم تحديثها من حين لآخر لتسهيل الأمور. التكامل مع Salesforce وطريقة ملء البيانات مسبقًا وإرسالها واضحة... من حين لآخر، قد تواجه شيئًا لا يمكن القيام به، ولكن عادةً ما يكون هناك حل بديل أو طريقة مختلفة يمكن أن تنجح في هذه الحالات. على الرغم من أن موارد المساعدة وفيرة ومفيدة، إلا أنها قد تكون صعبة التصفح في بعض الأحيان (أعتقد أنهم يعملون على حل هذه المشكلة).

من السهل جدًا إنشاء النماذج. واجهة المستخدم جيدة ويتم تحديثها من حين لآخر لتسهيل الأمور. التكامل مع Salesforce وطريقة ملء البيانات مسبقًا وإرسالها واضحة... من حين لآخر، قد تواجه شيئًا لا يمكن القيام به، ولكن عادةً ما يكون هناك حل بديل أو طريقة مختلفة يمكن أن تنجح في هذه الحالات. على الرغم من أن موارد المساعدة وفيرة ومفيدة، إلا أنه قد يكون من الصعب أحيانًا التنقل فيها (أعتقد أنهم يعملون على حل هذه المشكلة).

10. Zoho Forms (الأفضل للتكامل مع نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Forms

تعد Zoho Forms خيارًا جيدًا لفرق التكنولوجيا الصحية التي تعمل بالفعل ضمن نظام Zoho البيئي، وهي أداة إنشاء نماذج تتصل بشكل سلس مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومكاتب المساعدة أو لوحات المعلومات الداخلية. يتيح لك ذلك سحب بيانات النماذج مباشرة إلى التطبيقات أو تشغيل سير العمل القائم على المنطق.

على الرغم من أن التوافق مع HIPAA متاح فقط في خطط Premium و Enterprise، إلا أنه يوفر اتفاقية BAA موقعة وتشفير SSL وإخفاء البيانات على مستوى الحقول ومسارات التدقيق.

يمكن دمج Zoho Forms في الأدوات الموجهة للمرضى التي تتعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI) وعملية جمع البيانات الحساسة للمرضى.

أفضل ميزات Zoho Forms

قم بتوزيع النماذج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو عن طريق تضمينها في موقعك الإلكتروني

اجمع البيانات في وضع عدم الاتصال واستخدم ميزات مثل وضع علامات الموقع الجغرافي ومسح رموز QR ونماذج المنطق الشرطي والتوقيعات الإلكترونية وتحميل الملفات/الصور ومسح البطاقات ووضع الكشك

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال مشاركة نماذج غير محدودة (في الخطط المدفوعة)، وتعيين الأذونات، والعمل معًا في الوقت الفعلي

حلل أداء النماذج باستخدام التقارير والتحليلات المدمجة لتتبع عمليات الإرسال ومعدلات الإكمال

قيود Zoho Forms

على الرغم من دعم المنطق الشرطي، إلا أنه غالبًا ما يوصف بأنه مرهق وصعب الإدارة، خاصة في النماذج متعددة الصفحات أو النماذج عالية الديناميكية

على الرغم من قوتها داخل نظامها البيئي الخاص، إلا أنها قد توفر مزايا أقل كأداة مستقلة

أسعار Zoho Forms

مجاني: مجاني

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا

قياسي: 30 دولارًا شهريًا

احترافي: 60 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 110 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا) 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Forms؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

من السهل والبسيط إدخال العناصر التي تحتاجها، مثل اسم العميل وعنوانه والعمل المنجز وأي شيء تريد تسجيله في أوامر العمل.

من السهل والبسيط إدخال العناصر التي تحتاجها، مثل اسم العميل وعنوانه والعمل المنجز وأي شيء تريد تسجيله في أوامر العمل.

11. MakeForms (الأفضل لتصميم النماذج الحديثة وسريعة الاستجابة)

عبر Makeforms

MakeForms هي أداة إنشاء نماذج متوافقة مع HIPAA و GDPR و CCPA و PIPEDA و DPA الأسترالية.

بناءً على احتياجاتك من التفاعل مع المستخدم، يمكنك الاختيار بين أنواع النماذج، مثل النماذج المكونة من صفحة واحدة، أو النماذج متعددة الخطوات، أو النماذج الشاملة. يقترح مساعد الذكاء الاصطناعي الحقول والهياكل بناءً على وصف النموذج الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين رمز لمرة واحدة للتحقق من المستخدمين قبل إرسالهم للبيانات الحساسة. هذه الميزة مفيدة في الرعاية الصحية عن بُعد أو في تطبيقات التسجيل.

أفضل ميزات MakeForms

استخدم "المصادر" لتتبع الردود لكل قناة توزيع للحصول على تحليلات مفصلة

اختر من بين ثلاثة أنواع من النماذج: نموذج واحد في كل مرة، نماذج متدرجة، وجميع النماذج دفعة واحدة

قم بتخصيص النماذج باستخدام أكثر من 160 نموذجًا، مثل نماذج نماذج التعليقات، و 100 سمة تصميم مع علامات تجارية وشعارات وخطوط مخصصة

تعاون مع فريقك في مساحات العمل المشتركة لتبسيط إنشاء النماذج ومراجعتها وإدارتها

قم بإدارة وتحليل بيانات النماذج المرسلة باستخدام طرق عرض متعددة، مثل طرق عرض الجدول والملخص

قيود MakeForms

لا يشمل المستوى السعري المجاني الامتثال لقانون HIPAA (اتفاقية الشراكة التجارية، BAA، التوقيع). تحتاج إلى خطط مدفوعة لهذا الغرض

أسعار MakeForms

الأساسيات: 29 دولارًا شهريًا

المزايا: 69 دولارًا شهريًا

الوكالة: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MakeForms

G2: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا) 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MakeForms؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أولاً، القيمة ممتازة. مع 5000 عملية إرسال مقابل 29 دولارًا فقط شهريًا، فهي ميسورة التكلفة للتعامل مع أحجام كبيرة دون إنفاق الكثير من المال. لاحظت أيضًا أنه يتم تحميله بسرعة عند تضمينه في موقعي، مما يحافظ على سير الأمور بسلاسة للزوار - وهي ميزة كبيرة لتجربة المستخدم... تبدو خيارات التكامل محدودة. هناك اتصالات بأدوات أتمتة مثل Zapier، لكنني أفضل عدم إنفاق أموال إضافية على Zapier لمجرد الاتصال بأدواتي الأخرى. من شأن توسيع التكامل المباشر أن يجعل الأمور أسهل بكثير.

أولاً، القيمة ممتازة. مع 5000 عملية إرسال مقابل 29 دولارًا فقط في الشهر، فهي ميسورة التكلفة للتعامل مع أحجام كبيرة دون إنفاق الكثير من المال. لاحظت أيضًا أنه يتم تحميله بسرعة عند تضمينه في موقعي، مما يضمن سلاسة العمل للزوار - وهي ميزة كبيرة لتجربة المستخدم... تبدو خيارات التكامل محدودة. هناك اتصالات بأدوات أتمتة مثل Zapier، لكنني أفضل عدم إنفاق أموال إضافية على Zapier لمجرد الاتصال بأدواتي الأخرى. من شأن توسيع التكامل المباشر أن يجعل الأمور أسهل بكثير.

الميزات التي يجب البحث عنها في أداة إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA

إذا كنت تجمع بيانات المرضى رقميًا، فإن اختيار أداة إنشاء نماذج عبر الإنترنت متوافقة مع HIPAA أمر لا يقبل التفاوض. بموجب لوائح HIPAA، يجب أن تفي أي منصة تتعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI) بمتطلبات الخصوصية والأمان الصارمة.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

تأمين اتفاقية شراكة تجارية (BAA): تضمن أن المزود يقدم اتفاقية شراكة تجارية موقعة، وهي أساس إرشادات الامتثال لقانون HIPAA، عندما يتعامل طرف ثالث مع المعلومات الصحية المحمية

تشفير جميع البيانات من البداية إلى النهاية: حماية المعلومات الحساسة بتشفير قوي أثناء نقل البيانات بشكل آمن (إرسال النماذج) وعند تخزينها (بمجرد تخزينها)

التحكم في وصول المستخدمين: يضع حدودًا واضحة داخل فريقك من خلال ضوابط الوصول القائمة على الأدوار لتقليل المخاطر

توفر سجلات تدقيق مفصلة: تسجل جميع عمليات العرض والتحرير والإرسال والتصدير، لمساعدتك في إثبات الامتثال أثناء عمليات التدقيق

يتكامل مع أنظمة EHR/EMR الخاصة بك: يتصل بسجلاتك الصحية الإلكترونية الحالية أو أنظمة إدارة الممارسة الطبية

تجمع التوقيعات الإلكترونية الآمنة للحصول على الموافقة: تحصل على توقيعات المرضى بشكل قانوني على نماذج الاستقبال ووثائق الموافقة أو تفويض ما بعد الزيارة

أتمتة المهام الروتينية: تسريع سير العمل باستخدام الأتمتة مثل تذكير المرضى وإخطار الموظفين بالطلبات الجديدة تسريع سير العمل باستخدام الأتمتة مثل تذكير المرضى وإخطار الموظفين بالطلبات الجديدة واستخدام المنطق الشرطي لتخصيص الأسئلة

أدوات إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA مقابل غير المتوافقة: مقارنة موجزة

ميزة أداة إنشاء النماذج المتوافقة مع HIPAA أداة إنشاء النماذج غير المتوافقة حماية البيانات تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين قد لا تضمن التشفير أو التخزين الآمن ضوابط الوصول مصادقة المستخدم، أذونات قائمة على الأدوار، سجلات التدقيق حماية تسجيل الدخول الأساسية، بدون سجل تدقيق مفصل اتفاقية الشراكة التجارية (BAA) توفر اتفاقية BAA موقعة، وهي مطلوبة قانونًا للتعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI) لا تقدم اتفاقية BAA، وليست مناسبة قانونًا للبيانات الصحية المحمية (PHI) حالة الاستخدام جمع بيانات المرضى والتاريخ الطبي وتفاصيل التأمين استطلاعات عامة ونماذج تعليقات وتوليد عملاء محتملين مخاطر الاستخدام في مجال الرعاية الصحية تتوافق مع لوائح HIPAA، وتقلل من المخاطر القانونية/المالية قد يؤدي استخدامها لبيانات PHI إلى فرض غرامات وانتهاكات للبيانات

👀 هل تعلم؟ لم يتم تصميم HIPAA في الأصل من أجل خصوصية الرعاية الصحية. بدأ في عام 1996 كقانون لمساعدة العمال على الاحتفاظ بالتأمين الصحي عند تغيير الوظائف.

حافظ على أمان نماذجك باستخدام ClickUp

يعد العثور على أداة إنشاء نماذج متوافقة مع HIPAA خطوة مهمة نحو حماية بيانات المرضى. ومع ذلك، فإن نماذج HIPAA ليست سوى جزء صغير من الصورة الأكبر.

بمجرد جمع معلومات المريض، ستحتاج إلى طريقة آمنة ومنظمة لتتبع المهام وعمليات التسليم والموافقات والتوثيق.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع النماذج والملفات والمهام والتقارير والمحادثات في منصة سهلة الاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر خطة Enterprise الخاصة به التوافق مع HIPAA، مع اتفاقية شراكة تجارية (BAA) موقعة.

يتم حماية نماذجك وبيانات المرضى من خلال التشفير وضوابط الوصول وسجلات التدقيق، بما يتوافق مع متطلبات HIPAA الخاصة بالمعلومات الصحية المحمية الإلكترونية (ePHI).

إنها مرنة وآمنة وتعمل بشكل مثالي لفرق الرعاية الصحية.

