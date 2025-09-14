أفضل 11 بديلاً لـ Moveworks لدعم تكنولوجيا المعلومات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

لقد قمت بأتمتة نظام التذاكر ونشرت روبوتات الدردشة، ومع ذلك لا يزال فريقك يقضي ساعات في متابعة التحديثات والإجابة على نفس الأسئلة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

إذا كنت تستخدم Moveworks أو أي برنامج مشابه، فمن المحتمل أنك حصلت على وعد بتحسين سير العمل. ولكن بالنسبة للعديد من الفرق، لا تتطابق الحقيقة مع الوعود. على الرغم من أن Moveworks ساعد في تعريف الدعم التقني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلا أن التكاليف الباهظة والتخصيص المحدود ومنحنى التعلم الحاد لا يساعدان في ذلك.

في كلتا الحالتين، هناك أدوات إنتاجية أكثر ابتكارًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تتجاوز بدائل Moveworks هذه الروبوتات الأساسية، حيث توفر دعمًا فوريًا لمكتب الخدمة، واستوديوهات أتمتة، وتكاملًا سلسًا مع أنظمتك الحالية. وهي تساعد فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات على العمل بكفاءة أكبر.

دعونا نلقي نظرة على أفضل البدائل المصممة لتحقيق النتائج المرجوة.

لماذا تختار بدائل Moveworks؟

Moveworks هي منصة دعم قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولكن مع توسع مؤسستك أو تنوع احتياجاتها، قد تصبح قيودها أكثر وضوحًا. ربما يكون السبب هو مرونة تخصيص سير العمل المقيدة، أو التكاليف المرتفعة وأوقات التنفيذ البطيئة، أو صعوبة التكامل مع الأنظمة القديمة.

مهما كان الحال، إليك بعض السيناريوهات التي تدفع الفرق إلى استكشاف منافسي Moveworks:

مزيد من التحكم في سير العمل : توفر بعض البدائل خيارات منخفضة الكود أو مفتوحة المصدر لتخصيص أعمق عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية

شفافية التكلفة والمرونة : توفر هذه المنصات خطط تسعير دقيقة وقابلة للتطوير تناسب الفرق الصغيرة والشركات الناشئة

تسهيل عملية التهيئة والاستخدام : يمكن اعتماد البرنامج بشكل أسرع بفضل منحنيات التعلم الأقصر

قدرات تكامل محسّنة : تتيح الموصلات المدمجة أو واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المزامنة السلسة مع مجموعتك التقنية

قدرات متقدمة في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي: يقدم المنافسون استجابات ذكاء اصطناعي توليدية واستوديوهات أتمتة أكواد بالسحب والإفلات تتجاوز Moveworks

خلاصة القول؟ إذا كنت ترغب في تحسين الإنتاجية وأتمتة المهام بشكل أكثر ذكاءً وتقديم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بسلاسة، فإن الأدوات التالية تستحق الاهتمام.

🧠 حقيقة ممتعة: أول روبوت دردشة على الإطلاق ظهر في عام 1966 —وكان معالجًا نفسيًا. قام Eliza، الذي تم تطويره في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بمحاكاة معالج نفسي روجرياني واستخدم مطابقة الأنماط لإعادة طرح الأسئلة على المستخدمين. على الرغم من بساطته، إلا أنه أشعل الخيال المبكر للتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم، مثل أولئك من IBM و Espressive، تحليل اللغة والسياق وحتى النبرة العاطفية. من Eliza إلى الوكلاء على مستوى المؤسسات — لقد كانت رحلة مثيرة.

نظرة عامة على بدائل Moveworks

هل الوقت ضيق؟ إليك مقارنة سريعة بين أفضل منافسي Moveworks، بما في ذلك أفضل ما يقدمونه، وقدراتهم البارزة، والأسعار الشهرية المبدئية.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل الوكيلة وإدارة المشاريع ClickUp Brain، وكلاء الذكاء الاصطناعي Autopilot، أتمتة المهام ، الدردشة بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطط مجانية وتخصيصات للمؤسسات Aisera أتمتة الخدمات على مستوى المؤسسات الذكاء الاصطناعي التخاطبي، AiseraGPT، أتمتة التذاكر، الدعم متعدد القنوات أسعار مخصصة Leena AI أتمتة دعم الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات خطة مجانية، تبدأ الخطة المدفوعة من 140 دولارًا شهريًا أسعار مخصصة IBM Watson Assistant فهم اللغة الطبيعية وروبوتات الدردشة NLP، Watsonx، تدفق الحوار، تكامل مؤسسي آمن خطة مجانية، تبدأ الخطة المدفوعة من 140 دولارًا شهريًا Kore. ai منصات الذكاء الاصطناعي التخاطبية منشئ الروبوتات منخفض الكود، SmartAssist، روبوتات تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية المعدة مسبقًا أسعار مخصصة n8n أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر أداة إنشاء بالسحب والإفلات، وأكثر من 200 عملية تكامل، وخيارات الاستضافة الذاتية خطة مجانية، تبدأ الخطة المدفوعة من 65 دولارًا شهريًا Rezolve. ai مكتب خدمة الذكاء الاصطناعي مع تكامل MS Teams الردود التلقائية، التذاكر الذكية، نظام إدارة التعلم المدمج، النشر الذي يركز على الفرق أولاً أسعار مخصصة ServiceNow Virtual Agent مكاتب خدمة المؤسسات الكبيرة إنشاء روبوتات بدون كود، وذكاء تنبؤي، وتكامل عميق مع ITSM أسعار مخصصة (مجمعة) Espressive الذكاء الاصطناعي لخدمة الموظفين الذاتية محرك NLP، روبوت الدردشة Barista، أتمتة خدمات الموارد البشرية/تكنولوجيا المعلومات أسعار مخصصة UiPath أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) StudioX، AI Center، الروبوتات غير المراقبة، الأتمتة بدون كود تبدأ الخطة المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا OpenDialog تصميم محادثة منخفض الكود روبوتات الدردشة القائمة على السيناريوهات، وبناء المنطق، والتحكم المؤسسي خطة مجانية، تبدأ الخطة المدفوعة من 65 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Moveworks للاستخدام

تقدم كل أداة من الأدوات المذكورة أدناه ميزة فريدة من نوعها، سواء كانت حل التذاكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو تصميم سير العمل المخصص أو النشر الشامل لـ RPA.

بدلاً من تقديم ميزات دعم عامة، تتخصص هذه المنصات في حل المشكلات التشغيلية الحقيقية، مثل تأخير الاستجابة، والعمليات المتفرقة، أو المهام المتكررة ذات الحجم الكبير.

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

من مساحة العمل الذكية في ClickUp إلى روبوتات الدردشة القائمة على السيناريوهات في OpenDialog، تم تصميم هذه البدائل لـ Moveworks لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية على إنجاز المزيد بأقل جهد. دعنا نستكشف كيف يقارن كل منها بالآخر.

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وإدارة المشاريع)

نظم المهام باستخدام أكثر من 15 عرضًا، بما في ذلك Gantt والتقويم والجدول الزمني، مع ClickUp

العمل اليوم معطل. نمضي 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات منفصلة تستنزف الإنتاجية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل، يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

يعمل هذا البرنامج كمركز قيادة لفرق تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمؤسسات التي ترغب في العمل بكفاءة وأتمتة على نطاق واسع والتعاون دون فوضى.

بينما تركز Moveworks على الذكاء الاصطناعي لتذاكر الخدمة وطلبات الموظفين، توسع ClickUp نطاقها من خلال تقديم أتمتة ذكية وتعاون في الوقت الفعلي ورؤية شاملة للمشروع في منصة موحدة واحدة. وهي مناسبة بشكل أفضل للفرق التي تحتاج إلى مرونة تتجاوز حل التذاكر.

ClickUp Brain

يبدأ كل شيء مع ClickUp Brain — محرك ذكاء اصطناعي توليدي يتجاوز بكثير معالجة الاستفسارات الأساسية. على عكس Moveworks، الذي يجيب في الغالب على أسئلة الموظفين، تساعدك ميزات ClickUp Brain على القيام بذلك وأكثر.

يقوم باستخراج المعلومات من مساحة عمل ClickUp والأدوات المتصلة بها، مما يجعله بمثابة عقل ثانٍ مناسب لمؤسستك. يساعدك Brain أيضًا في كتابة إجراءات التشغيل القياسية، وصياغة ردود تكنولوجيا المعلومات، وتلخيص سلاسل المحادثات في الاجتماعات، وإنشاء ملخصات المشاريع — كل ذلك ضمن سير عملك.

قم بإنشاء ملخصات فورية وتحديثات للمهام وإجابات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة لمديري مكاتب الخدمة الذين يتعين عليهم تحقيق التوازن بين الدعم والاستراتيجية، تتحول أداة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه من مجرد طبقة مكتب مساعدة إلى مساعد حقيقي.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على سير عملك و: ابحث بشكل فوري وبديهي في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب عن سياق العمل

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام بالصوت — بدون استخدام اليدين، في أي مكان

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وDeepSeek مباشرة من Brain MAX، مع السياق الكامل لعملك جرب ClickUp Brain MAX — رفيق سطح مكتب فائق القوة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهمك حقًا لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنشاء سير عمل مخصص، وإنشاء وثائق، وتعيين مهام لأعضاء الفريق، والمزيد.

أتمتة ClickUp

للارتقاء بمستوى أدائك، استخدم ClickUp Automations، العمود الفقري لأي نظام دعم قابل للتطوير. بينما تقوم Moveworks بأتمتة فرز التذاكر وتوجيهها، تتيح لك ClickUp أتمتة تسلسلات التهيئة، وتصعيد التذاكر، وتذكيرات اتفاقية مستوى الخدمة، وحتى تحديثات تتبع الأصول.

قم بإعداد سلاسل أتمتة متعددة الخطوات تؤدي إلى تنفيذ إجراءات عبر المهام والمكلفين والحالات

يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 قاعدة أو إنشاء منطق مخصص، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ما عليك سوى تعيين قواعدك — لنقل استفسارات الموظفين من مفتوحة إلى مغلقة، ومهام التعيين الجديدة من فريق إلى آخر عند استيفاء شرط ما — وستقوم Automations بالباقي.

وكلاء ClickUp AI

والأفضل من ذلك، يمكن لوكلاء Autopilot من ClickUp الاستجابة تلقائيًا للمحفزات ومشاركة التحديثات أو التقارير أو الإجابات في المكان الذي تحتاجها فيه.

على سبيل المثال، تطلق قناة فريق إدارة المشاريع وكيل إجابات تلقائية. عندما يسأل أحد أصحاب المصلحة، "من هو مدير المشروع؟" يرد الوكيل على الفور بالاسم ومصدرين للمعلومات.

اضبط وكلاء ClickUp Autopilot لتخليصك من الأعمال الروتينية المتمثلة في الإجابة على الأسئلة المتكررة والشائعة

إنها مثالية لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الموظفين وتدير المشاريع الداخلية أو سير عمل الامتثال.

🎥 شاهد: إليك دليل سريع حول كيفية إعداد أول وكيل لك:

تتيح لك المنصة أيضًا التحدث إلى زملائك في الفريق داخل مساحة العمل.

بينما تزدهر Moveworks في Slack أو Teams، تتيح ClickUp Chat بقاء محادثاتك داخل مساحة العمل الخاصة بك. تظل المحادثات المهمة في ClickUp دائمًا، لذلك لا داعي للانتقال من مكان إلى آخر دون تغيير السياق.

حافظ على تنسيق فرق تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية من خلال المناقشات أثناء العمل والإشارات والتحديثات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

هل تحتاج إلى توضيح تذكرة أو الموافقة على نشر؟ قم بتمييز زميلك في الفريق، واربط المهمة، وقم بتوثيق القرار في المكان المناسب — دون الحاجة إلى التنقل بين القنوات أو فقدان السياق.

يمنحك ClickUp ما لا يقدمه Moveworks: رؤية كاملة للتذاكر والمهام والفرق، دون تكلفة باهظة.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين المهام تلقائيًا باستخدام محفزات مثل تحديثات الحالة أو تواريخ الاستحقاق أو إرسال النماذج

قم بتوجيه تذاكر تكنولوجيا المعلومات باستخدام منطق مخصص باستخدام أدوات إنشاء الأتمتة المرئية

قم بإنشاء إجراءات تشغيلية موحدة وأدلة الخدمة والوثائق الداخلية مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك

تصور مقاييس الدعم باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل وأدوات إعداد التقارير

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات على مستوى المهام ومرفقات الملفات والإشارات

أنشئ سلاسل التبعية لإدارة سير عمل تكنولوجيا المعلومات أو الموارد البشرية المعقدة عبر الفرق

تتبع العمل باستخدام تقديرات الوقت وعروض حجم العمل وخيارات تتبع السباق

قيود ClickUp

منحنى تعلم صعب بعض الشيء للمستخدمين الجدد، خاصة مع الأتمتة المتقدمة

قد يتأخر الأداء في مساحات العمل الكبيرة جدًا أو المعقدة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات. لقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع الأدوات الأخرى إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير العمل لدينا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الذكاء الاصطناعي المتصل في ClickUp لتحويل كل مدخلاتك — ملاحظات الاجتماعات أو طلبات الدعم أو جلسات العصف الذهني — إلى تنفيذ فوري. وإليك كيفية القيام بذلك: لخص ملاحظاتك باستخدام ClickUp Brain، وقم بإنشاء المهام تلقائيًا مع تحديد المالكين والمواعيد النهائية بوضوح، ثم اضبط الأتمتة لدفع التحديثات أو تصعيد التأخيرات. إنها ليست ذكية فحسب، بل إنها تعمل تلقائيًا. تزيل هذه الحلقة الحاجة إلى المتابعة اليدوية وتبقي المشاريع قيد التنفيذ، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت. قم بتعيينها مرة واحدة، ودع الذكاء الاصطناعي المتصل يدير إيقاع سير عملك.

2. Aisera (الأفضل لأتمتة الخدمات على مستوى المؤسسات)

عبر Aisera

الذكاء الاصطناعي الذي ينتظر الأوامر أصبح من الماضي. تم تصميم الذكاء الاصطناعي التخاطبي من Aisera لتوقع النوايا وحل الطلبات بشكل مستقل والتوسع عبر فرق تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وخدمة العملاء دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.

بينما تركز Moveworks بشكل أساسي على التذاكر التفاعلية لتكنولوجيا المعلومات، تقدم Aisera AiseraGPT: طبقة أتمتة استباقية تفهم اللغة الطبيعية، وتطلق إجراءات خلفية، وتتعلم من كل تفاعل.

لا يقتصر الأمر على روبوتات الدردشة فقط. يمكن لمنافس Moveworks هذا إعادة تعيين كلمات المرور ومنح حق الوصول أو اقتراح مقالات قاعدة المعرفة على الفور، كما أنه يعمل عبر منصات مثل Slack وTeams وحتى الصوت.

أفضل ميزات Aisera

قم بتخصيص تجارب الموظفين من خلال التعلم التكيفي بناءً على سلوك المستخدم

قم بتمكين عمليات الموافقة وطلبات الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال سير العمل الذاتي

قم بتخطيط مسارات حل المشكلات باستخدام تحليل الأسباب الجذرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

راقب الأداء في الوقت الفعلي باستخدام تحليلات الخدمة التي يتم تنظيمها بواسطة الذكاء الاصطناعي

حافظ على اتساق المعرفة من خلال قواعد معرفية مركزية يتم تحديثها تلقائيًا

قم بتسريع التنفيذ من خلال أكثر من 400 عملية تكامل وسير عمل مسبق الإعداد تقلل من الحاجة إلى عمليات إنشاء مخصصة

قيود Aisera

أفاد المستخدمون أن دعم التنفيذ لسير العمل المخصص مطلوب

تدريب وتوثيق محدودان لفرق الهندسة

أسعار Aisera

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Aisera

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aisera؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

تستخدم Aisera الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول الخدمة الذاتية، مثل روبوتات الدردشة والوكلاء الافتراضيين الذين يمكنهم إدارة مجموعة واسعة من استفسارات المستهلكين بفعالية. وهذا يقلل من الاعتماد على الوكلاء البشريين ويوفر نفقات التشغيل. توفر المنصة توفرًا مستمرًا، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات التجارة الإلكترونية التي تعمل على مستوى عالمي ولديها عملاء في عدة مناطق زمنية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خدمة العملاء للردود على العملاء

3. Leena AI (الأفضل لأتمتة دعم الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات)

عبر Leena AI

لا تقتصر Leena AI على الإجابة على أسئلتك، بل تذهب إلى أبعد من ذلك وتقوم بدور المساعد الافتراضي لفريقك في مجال الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. بينما تتفوق Moveworks في أتمتة تذاكر الدعم الفني، توفر Leena AI التوازن بين كلا القسمين، وتقدم تجربة موحدة للموظفين مدعومة بالذكاء التخاطبي.

تكمن قوة Leena في عمقها في مجالها المحدد. لا يقتصر دور برنامج المساعدة هذا على عرض المعلومات فحسب، بل إنه يعمل على أتمتة عملية التعيين، وإدارة استفسارات الرواتب، ومساعدة الموظفين على الوصول إلى وثائق السياسات، كل ذلك من خلال واجهة Slack أو Teams. تم تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص به مسبقًا على سير عمل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، لذا فهو جاهز للاستخدام دون الحاجة إلى تخصيصات معقدة.

أفضل ميزات Leena AI

قم بإجراء استطلاعات الرأي وتحليل المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع رضا الموظفين والمستخدمين

قم بتكوين سير العمل لعمليات إنهاء الخدمة، والتنقل الداخلي، ومسارات التدريب

قدم دعمًا متعدد اللغات للفرق العالمية باستخدام نماذج لغوية ديناميكية

قم بتخصيص سلوك المساعد الافتراضي ليتناسب مع نبرة الشركة والمعايير الثقافية

حافظ على سجلات التدقيق ووثائق الامتثال من خلال السجلات الآلية

قيود Leena AI

رؤية محدودة لخيارات التخصيص بدون عرض توضيحي

يعمل بشكل أفضل مع قواعد المعرفة المنظمة والعمليات الواضحة

أسعار Leena AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Leena AI

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leena AI؟

تقول مراجعة G2:

تجعل التطبيق الذي يجيب على جميع استفسارات زملائنا ونيابة عن قسم الموارد البشرية من السهل على فريقنا التركيز على مجالات عمل أخرى مهمة. تشمل مزايا استخدام وكيل مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي زيادة الكفاءة، والتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابات المتسقة والدقيقة، والقدرة على التعامل مع مهام متعددة في وقت واحد، وتوفير التكاليف، وتحسين تجارب المستخدم من خلال التفاعلات المخصصة.

📮 ClickUp Insight: 32٪ من الموظفين يعملون أحيانًا خارج ساعات العمل المقررة، بينما 24٪ يعملون ساعات إضافية في معظم الأيام. ما المشكلة؟ بدون حدود، يصبح العمل الإضافي هو القاعدة وليس الاستثناء. في بعض الأحيان، تحتاج إلى القليل من المساعدة في وضع تلك الحدود. اطلب من ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، التدخل وإنشاء جدول زمني محسّن لك. تم دمجه مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويُظهر المهام التي تعتبر عاجلة بالفعل وتلك التي ليست كذلك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

4. IBM Watson Assistant (الأفضل لفهم اللغة الطبيعية وروبوتات الدردشة الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر IBM Watson

يجمع IBM Watson Assistant بين الأمان على مستوى المؤسسات والذكاء الاصطناعي التخاطبي. صُمم Watson للمؤسسات الكبيرة التي لديها متطلبات صارمة في مجال الامتثال والخصوصية، ويختلف عن Moveworks من حيث أنه يوفر فهمًا أعمق للغة الطبيعية وتدفقات حوار قابلة للتخصيص وتكاملًا سلسًا مع الأنظمة الداخلية، دون الاعتماد على مكونات إضافية من جهات خارجية.

تساعد Watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات من IBM، Watson Assistant على التميز. فهي تمنح الشركات تحكمًا أكثر إحكامًا في بياناتها ونماذجها مع الاستمرار في تمكين التفاعلات الذكية الشبيهة بالبشر. وهي تدعم أشجار القرار المعقدة والمحادثات متعددة الأدوار ومنطق التراجع الذي لا تستطيع Moveworks دائمًا التعامل معه بشكل أصلي.

تم تصميم Watson أيضًا ليكون مرنًا. يمكنك نشر روبوتات الدردشة عبر تطبيقات الويب أو الصوت أو المراسلة، وضبط سلوكها باستخدام التعرف المتقدم على النوايا واستخراج الكيانات. يوفر تحكمًا أكبر من وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للاستخدام للفرق التي لديها بيانات حساسة أو احتياجات امتثال عالمية.

أفضل ميزات IBM Watson Assistant

صمم محادثات متعددة الجولات باستخدام منطق الحوار المتقدم وشروط الاحتياطية

نشر الروبوتات عبر IVR والتطبيقات المحمولة والمواقع الإلكترونية المخصصة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مرنة

درب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات خاصة بالمجال لتفاعلات مخصصة

حافظ على حوكمة صارمة للبيانات من خلال خيارات النشر على السحابة الخاصة أو في الموقع

راقب دقة النوايا ومشاركة المستخدمين باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

قيود IBM Watson Assistant

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب كتابة أكواد برم

يتطلب المزيد من التكوين الفني لحالات الاستخدام غير القياسية

أسعار IBM Watson Assistant

الخطة المحدودة : مجانية (1000 رسالة/شهر)

خطة Plus : تبدأ من 140 دولارًا أمريكيًا شهريًا (حتى 1000 مستخدم شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Assistant

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Assistant؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

أحب مدى تكامل IBM watsonx Assistant مع كل ما لدينا بالفعل. إنه مثير للإعجاب في مجال معالجة اللغة الطبيعية، ويجعل خدمة العملاء لدينا أكثر استجابة والمستخدم أكثر سهولة. قمنا بربطه بنظام CRM الخاص بنا وطرق الاتصال الأخرى، بحيث يتم تسجيل استفسارات العملاء تلقائيًا ويتم الرد عليها بسرعة. لقد قلل ذلك بشكل كبير من أوقات الاستجابة وعزز الإنتاج بشكل عام.

👀 هل تعلم؟ فهم اللغة الطبيعية (NLU) هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) ومكون أساسي في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) يركز على تمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم اللغة البشرية وتفسيرها واستخلاص معانيها، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة. على عكس الأنظمة التي تقوم ببساطة بمعالجة النصوص أو إنشائها، يهدف NLU إلى فهم المقصد والسياق والمشاعر الكامنة وراء اللغة، مما يسمح للأجهزة بالتفاعل مع البشر بشكل أكثر طبيعية وبديهية.

5. Kore. ai (الأفضل لمنصات الذكاء الاصطناعي التخاطبية عبر الأقسام)

يجب أن يفعل الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد الكلام — يجب أن يتصرف. يوفر Kore. ai أدوات محادثة على مستوى المؤسسات تتجاوز بكثير التذاكر الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

بدلاً من الوكيل الافتراضي ذي التركيز الضيق من Moveworks، يوفر Kore. ai نظامًا بيئيًا كاملًا لإدارة الخدمات لنشر المساعدين الافتراضيين الأذكياء (IVAs) عبر تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمبيعات والدعم.

تتيح لك منصة XO Platform من Kore. ai ذات الكود المنخفض إنشاء روبوتات مخصصة لأدوار معينة وتدريبها ونشرها بسرعة باستخدام قوالب أو منطق مخصص. وهي تدعم قنوات متعددة — عبر WhatsApp و MS Teams والصوت وغير ذلك — مع توفير معالجة لغوية طبيعية قوية وتحليلات وتخصيصات من أجل ذكاء اصطناعي موحد على مستوى المؤسسة.

أفضل ميزات Kore. ai

قم بتعيين أدوار وأذونات دقيقة للتحكم في الوصول إلى إنشاء الروبوتات عبر الفرق

انشر مساعدين متعددي اللغات مع ترجمة في الوقت الفعلي وتكييف محلي

قم بتخصيص تجارب المستخدمين من خلال ميزة الكشف عن المشاعر وتعديل النبرة المدمجة

ادمج الروبوتات في أدوات CRM و ERP و ITSM الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات آمنة

قم بمحاكاة المحادثات باستخدام أدوات اختبار السيناريوهات قبل البدء في التشغيل الفعلي

قيود Kore. ai

قد تكون تعقيدات المنصة مربكة للفرق الصغيرة

يستغرق الإعداد الأولي وقتًا أطول مقارنةً بالحلول الجاهزة للاستخدام

أسعار Kore. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kore. ai

G2 : 4. 7/5 (390+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kore. ai؟

تقول مراجعة G2:

Kore. AI هي أفضل منصة تساعد الأشخاص على تطوير روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين، وهي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية أو تتطلب كتابة أكواد برمجية قليلة، حيث يمكننا إنشاء روبوتات الدردشة بسهولة. وأفضل ما في الأمر هو أنها تجعلنا نتعلم من خلال توفير التدريب لنا وتساعدنا على فهم مفاهيم كيفية إنشاء الروبوت واختباره، مما يساعدني في الحصول على أفضل روبوت صديق للبشر.

6. n8n (الأفضل لأتمتة سير العمل مفتوحة المصدر)

عبر n8n

عندما تتعب من دفع رسوم مقابل عمليات أتمتة بسيطة، يتيح لك n8n إنشاء سير عمل وفقًا لشروطك.

على عكس نظام Moveworks المغلق، تمنح أداة سير العمل المفتوحة المصدر المدعومة بالذكاء الاصطناعي المطورين تحكمًا كاملاً في إنشاء الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الوظائف. ولا يقتصر الأمر على دعم تكنولوجيا المعلومات، بل يمكن للفرق استضافة سير العمل وتخصيصه لأي حالة استخدام.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات في n8n ربط الإجراءات عبر أكثر من 200 أداة مثل Jira و GitHub و Slack — دون الارتباط بمورد واحد. مع دعم منطق التفرع والتدفقات متعددة الخطوات، فهي مثالية لتعزيز الاستجابة للحوادث أو CI/CD أو سير عمل الموارد البشرية خلف الكواليس.

أفضل ميزات n8n

أنشئ سير عمل مدعوم بـ webhook لأتمتة استجابات الخدمة في الوقت الفعلي

قم بتوصيل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات باستخدام عقد HTTP و MySQL و GraphQL الأصلية

تحكم في إصدارات سير العمل باستخدام أدوات CLI وتكامل Git

قم بجدولة المهام المتكررة وأعمال الصيانة باستخدام دعم cron المدمج

قم بتشغيل التدفقات من تطبيقات المراسلة أو webhooks أو أحداث النظام الخارجية

قيود n8n

يتطلب خبرة تقنية لإعداده وصيانته

يفتقر إلى الدعم الأصلي للذكاء الاصطناعي التخاطبي أو قدرات الوكيل الافتراضي

أسعار n8n

خطة مجانية

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

7. Rezolve. ai (الأفضل لأتمتة مكتب الخدمة داخل Microsoft Teams)

إذا كان فريقك يستخدم Microsoft Teams بالفعل، فإن Rezolve. ai يلتقي بهم هناك. على عكس Moveworks، الذي يتكامل عبر الأنظمة الأساسية، فإن Rezolve. ai مصمم خصيصًا لـ Teams، حيث يحوله إلى مكتب خدمة متكامل دون إضافة أداة أخرى إلى مجموعتك.

صُمم Rezolve. ai للمؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويجمع بين نظام التذاكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات والتعلم المصغر، ويمكن الوصول إلى كل ذلك من خلال محادثة بسيطة.

يجمع Rezolve. ai بين الذكاء السياقي والتكامل العميق مع Microsoft 365 لتبسيط الدعم الداخلي. فهو يفهم نية المستخدم، ويطلق سير العمل، ويوجه الموظفين في الوقت الفعلي، مما يحول Teams إلى مركز دعم استباقي.

أفضل ميزات Rezolve. ai

قم بتشغيل وحدات التعلم المصغر الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية مباشرةً من خلال جلسات الدردشة

فرز تذاكر الدعم تلقائيًا باستخدام أشجار المحادثة الديناميكية وتوجيه الذكاء الاصطناعي

قم بتمكين التسجيل والموافقات والأسئلة الشائعة في الوقت الفعلي داخل واجهة Teams

ادمجها مع أنظمة الخلفية مثل Workday و Freshservice و Active Directory

قم بتشغيل الأتمتة في الخلفية للمهام الإدارية المتكررة عبر سير عمل بدون كود

Rezolve. ai القيود

قد لا يناسب التصميم الذي يركز على الفرق المؤسسات التي تستخدم Slack أو منصات أخرى

تخصيص محدود خارج نظام Microsoft البيئي

أسعار Rezolve. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rezolve. ai

G2 : 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. ServiceNow Virtual Agent (الأفضل لمكاتب خدمة الشركات الكبيرة)

عبر ServiceNow

عند إدارة مؤسسة كبيرة الحجم، لا تكفي أدوات الدعم "الجيدة بما فيه الكفاية". تم تصميم Virtual Agent من ServiceNow خصيصًا للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى أتمتة متكاملة للغاية وخاضعة لرقابة صارمة، خاصة في بيئات أدوات ITSM.

على عكس Moveworks، التي توفر تخصيصًا محدودًا وتعتمد على تكاملات الجهات الخارجية، تدمج ServiceNow وكيلها الافتراضي بشكل أصلي في منصتها.

يتيح ServiceNow للمؤسسات إنشاء روبوتات دردشة ذكية تتجاوز الأسئلة الشائعة — تحديث التذاكر، وتشغيل سير العمل، وسحب البيانات في الوقت الفعلي. بفضل أدوات الإنشاء التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية والتكامل العميق مع منصة Now Platform، يعد هذا البرنامج مثاليًا لتوسيع نطاق الأتمتة عبر تكنولوجيا المعلومات والأصول والعمليات — كل ذلك تحت سقف واحد.

أفضل ميزات ServiceNow Virtual Agent

أنشئ تدفقات محادثات مخصصة باستخدام أدوات إنشاء السحب والإفلات على منصة Now Platform

قم بتنفيذ عمليات خلفية معقدة مثل إعادة تشغيل النظام أو توفير الوصول عبر الدردشة

راقب أداء الروبوتات من خلال دقة التعرف على النوايا ولوحات معلومات الحلول

قم بترجمة محتوى الروبوت باستخدام الدعم المتعدد اللغات المدمج وذاكرة الترجمة

قم بتوصيل الروبوتات بوحدات الموارد البشرية أو المالية أو المرافق لتحقيق أتمتة متعددة الوظائف

قيود ServiceNow Virtual Agent

الأكثر ملاءمة للشركات التي تستخدم بالفعل مجموعة أدوات ServiceNow ITSM

استثمار مبدئي مرتفع وتعقيد في التنفيذ للمستخدمين الجدد

أسعار ServiceNow Virtual Agent

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. Espressive (الأفضل لخدمة الموظفين الذاتية بدقة NLP)

عبر Espressive

لا ينبغي أن يضطر الموظفون إلى إنشاء تذاكر فقط لمعرفة كيفية إعادة تعيين كلمات المرور. هذا هو المبدأ الأساسي وراء Espressive، وهو وكيل دعم افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم ليكون بمثابة بوابة لجميع الخدمات الداخلية.

على عكس Moveworks، الذي يعمل ضمن تطبيقات المراسلة، يوفر وكيل Barista من Espressive واجهة مخصصة وسهلة الاستخدام مع معالجة لغوية طبيعية عميقة وتركيز على الخدمة الذاتية على مستوى المؤسسة.

يفهم Barista نية الموظفين وراء الأسئلة المتعلقة بإجازات PTO أو الوصول إلى البرامج أو كشوف المرتبات، ويقدم إجابات سريعة ودقيقة دون الحاجة إلى دعم إضافي. يتكيف نموذج لغة الموظفين الفريد الخاص به مع الكلام الطبيعي، بينما تعمل سير العمل المعدة مسبقًا من Espressive على تسريع دعم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمرافق مع عدد أقل من التذاكر وتوجيه أكثر ذكاءً.

أفضل ميزات Espressive

حلل اتجاهات الاستخدام ومعدلات الحلول باستخدام تحليلات الدعم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قدم إجابات مخصصة بناءً على موقع الموظف وقسمه ووظيفته

قم بتحديث المعرفة ديناميكيًا من خلال التعلم الآلي من التفاعلات السابقة

اتصل بأنظمة التذاكر مثل Jira و Zendesk و ServiceNow لتسليم المهام المختلطة

قم بتوجيه الاستفسارات التي لم يتم الرد عليها إلى وكلاء مباشرين مع الحفاظ على سجل الدردشة الكامل والسياق سليمًا

قيود Espressive

أقل مرونة للمؤسسات التي تبحث عن أتمتة خلفية عميقة

قد يتطلب إعادة تنسيق المحتوى الداخلي لتحقيق الأداء الأمثل للذكاء الاصطناعي

أسعار مرنة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Espressive

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. UiPath (الأفضل لأتمتة العمليات الروبوتية على نطاق واسع)

عبر UiPath

ليست كل مهمة تحتاج إلى إنسان أو حتى روبوت دردشة. تختصر UiPath سير العمل المتكرر من خلال أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) التي تعمل بصمت في الخلفية، مما يحرر فريقك تمامًا من الأعمال الروتينية.

بينما تركز Moveworks على الدعم التخاطبي، تعمل UiPath على أتمتة العمليات خلف الكواليس، مثل تحديثات النظام ونقل البيانات وتكامل تطبيقات المؤسسة دون مطالبة المستخدم.

يتيح منشئ StudioX من UiPath ذو الكود المنخفض للمستخدمين غير التقنيين تصميم عمليات الأتمتة، بينما تقوم تكنولوجيا المعلومات بتوسيع نطاق الروبوتات على مستوى المؤسسة باستخدام أدوات الحوكمة.

من معالجة النماذج إلى فرز التذاكر، يعزز هذا البرنامج كفاءة المكاتب الخلفية ويتكامل مع منصات الأعمال الرئيسية. تتيح روبوتاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات ذكية في الوقت الفعلي، وهو ما يجعله مثاليًا لبناء قوى عاملة رقمية مرنة.

أفضل ميزات UiPath

نسق الروبوتات المستقلة عبر الأجهزة الافتراضية وبيئات السحابة

أتمتة آمنة مع وصول قائم على الأدوار وتسجيل ومسارات تدقيق

استفد من مركز الذكاء الاصطناعي لتدريب النماذج التي توجه عملية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي

اربط سير العمل عبر الأنظمة القديمة وأدوات SaaS الحديثة بسلاسة

راقب أداء الروبوتات والأخطاء وعائد الاستثمار من مركز قيادة مركزي

قيود UiPath

يتطلب فريقًا مخصصًا لإدارة RPA وإدارة دورة الحياة

قد تصبح عملية الترخيص معقدة مع أساطيل الروبوتات الأكبر حجمًا

أسعار UiPath

أساسي : يبدأ من 25 دولارًا شهريًا

الخطط القياسية والمؤسسية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 6900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قبل أتمتة أي شيء، قم بتخطيطه. استخدم قالب خريطة عملية ClickUp لتصور كل خطوة من خطوات سير عمل تكنولوجيا المعلومات أو الموارد البشرية، ثم حدد الخطوات المتكررة أو التي تتطلب الكثير من الموافقات أو الحساسة من حيث الوقت. هذه هي نقاط الأتمتة المهمة. بمجرد التخطيط، قم بربط هذه الخطوات بـ ClickUp Automations أو أدوات مثل n8n للتخلص من التأخيرات وعمليات التسليم اليدوية. كلما كانت خريطة العملية أكثر وضوحًا، زادت سرعة تحويل سير العمل البطيء إلى أنظمة ذاتية التشغيل.

11. OpenDialog (الأفضل لتصميم المحادثات المخصصة والتحكم في السيناريوهات)

عبر OpenDialog

عندما يلتقي الامتثال بالمحادثة، يتدخل OpenDialog. على عكس Moveworks، الذي يقدم سير عمل مسبق التكوين وتخصيصًا محدودًا، يمنح OpenDialog الشركات تحكمًا كاملاً في سلوك روبوتات الدردشة من خلال تصميم قائم على السيناريوهات — وهو مثالي للصناعات التي تتسم بتدفقات حوار معقدة واحتياجات تنظيمية.

يعمل محرك المحادثة الفريد من OpenDialog على فصل المنطق عن اللغة، مما يتيح تفاعلات مرنة وغير خطية مع روبوتات الدردشة.

يتعامل مع المحادثات التي تعتمد على السياسات في الوقت الفعلي، والمسارات المتفرعة، والحوارات متعددة المستويات. مناسب للشركات في مجالات التمويل والرعاية الصحية والقانون، ويدعم النشر المحلي، والإعدادات التي تركز على الخصوصية، والتكامل العميق لتكنولوجيا المعلومات - مما يوفر تحكمًا ومرونة تتجاوز وكلاء SaaS AI العاديين.

أفضل ميزات OpenDialog

افصل سياق المحادثة والمنطق وطبقات تجربة المستخدم لتصميم روبوتات الدردشة المعيارية

صمم محادثات متعددة الخيوط باستخدام أجزاء حوار قابلة لإعادة الاستخدام

استضفها محليًا للحصول على ملكية كاملة للبيانات والامتثال للوائح

تكامل سلس مع أنظمة المعرفة الداخلية وطبقات المصادقة

استخدم أدوات نمذجة المحادثات المرئية لمواءمة فرق الشؤون القانونية والتقنية وتجربة المستخدم

قيود OpenDialog

يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا في التصميم وتعاونًا جماعيًا مسبقًا

مجتمع ونظام بيئي أصغر مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا

أسعار OpenDialog

تجربة : مجانية

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenDialog

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ClickUp تدعم مكاتب خدمة الذكاء الاصطناعي التي تفعل أكثر من مجرد روبوتات الدردشة

ساعدت Moveworks في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى دعم تكنولوجيا المعلومات، ولكنها لم تعد الخيار الوحيد أو الأفضل. بالنسبة للفرق التي تبحث عن تخصيص أعمق وأتمتة أقوى وقابلية للتوسع على مستوى المؤسسات، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل.

فهي توحد الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل والتعاون الجماعي في منصة واحدة مرنة.

على عكس الأدوات المتخصصة، يتكيف ClickUp مع الاحتياجات الفريدة لفريقك في مجالات إدارة الخدمات ودعم الموارد البشرية والمهام الخلفية. هل أنت مستعد لتقليل الأعمال اليدوية المجهدة وتسريع دعم الموظفين وبناء أنظمة أكثر ذكاءً تنمو معك؟ يوفر ClickUp كل ذلك في مكان واحد.

