أفضل 10 قوالب Notion CRM لإدارة العملاء والمبيعات

هل سئمت من التنقل بين خمسة تطبيقات وستة ملاحظات لاصقة لتنظيم معلومات العملاء؟ نحن أيضًا! هنا يمكن أن تساعدك قوالب Notion CRM. فهي تجمع جميع احتياجات إدارة علاقات العملاء في مكان واحد قابل للتخصيص.

سواء كنت رائد أعمال فردي أو جزءًا من فريق متنامٍ، توفر قوالب CRM إمكانات CRM أساسية لتتبع العملاء المحتملين وإدارة المتابعات وإبرام الصفقات بسهولة.

لقد جمعنا أفضل 10 قوالب Notion CRM لمساعدتك في بناء علاقات أفضل، وزيادة المبيعات، والاستمتاع بالعملية.

سنستكشف أيضًا قوالب من بديل Notion. هل أنت مستعد لرفع مستوى خدمة عملائك باستخدام أداة ستصبح المفضلة لديك قريبًا (تلميح: إنها ClickUp )؟

ما الذي يجعل قالب Notion CRM جيدًا؟

يحتوي Notion على أكثر من 30,000 قالب للعمل والتعليم والحياة الشخصية، تم إنشاؤها جميعًا بواسطة أعضاء مجتمعه.

عند اختيار القالب المناسب لـ CRM، إليك بعض العناصر التي يجب عليك التحقق منها:

الوضوح: اختر قالب Notion CRM بهيكل واضح ونظيف. يجب أن يكون سهل التصفح ولا يتطلب أي تعلم. هذا سيجعله سهل الاستخدام لك وللفريق الخاص بك

الشمولية: اختر قالب Notion الذي يتضمن جميع ميزات CRM الأساسية، مثل خطوط الإنتاج المرئية وعروض الحالة وأدوات إعداد التقارير. سيساعدك ذلك على دمجه مع نظام CRM الخاص بك لتحقيق النتائج المرجوة

قابلية التخصيص: اختر قالبًا يتيح لك تخصيص عناصره لتتناسب مع اختر قالبًا يتيح لك تخصيص عناصره لتتناسب مع عملية CRM في شركتك. سيساعدك ذلك على تلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك

قابلية التوسع: اختر قالب Notion CRM يدعم الاستخدام الفردي والمؤسسي. سيساعدك ذلك على تتبع العملاء المحتملين حتى مع نمو شركتك

10 قوالب Notion CRM

إليك أفضل قوالب Notion لتحسين عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM):

1. قالب CRM شخصي من Tejit Pabari

عبر Notion

إذا كنت موظفًا ولديك احتياجات أساسية في مجال CRM، فراجع قالب CRM الشخصي من Tejit Pabari. إنه أداة بسيطة تتيح لك تخزين وإدارة جهات الاتصال الشخصية والمهنية. يمكنك تعيين حالة وأولوية ودور وتفاصيل أخرى لكل رقم.

علاوة على ذلك، تتيح لك القالب إعداد الاجتماعات وتسجيل التفاعلات، مما يتيح لك تتبع كل مكالمة والمتابعة حسب الحاجة.

🌟 لماذا ستعجبك:

قم بتخصيص الحقول لتضمين تذكيرات أعياد الميلاد وتاريخ آخر اتصال والمصالح المشتركة

نظم جهات الاتصال حسب نوع العلاقة، مثل الأصدقاء أو الموجهين أو المعارف

شارك التحديثات أو النشرات الإخبارية مع جهات الاتصال المقربة باستخدام تكامل البريد الإلكتروني

🔑 مثالي لـ: العاملون المستقلون، رواد الأعمال الفرديون، أو أصحاب الشبكات الذين يديرون علاقاتهم الشخصية والمهنية.

💡 نصيحة احترافية: حدد مواعيد جلسات تنظيف شهرية أو ربع سنوية لدمج الإدخالات المكررة وأرشفة العملاء المحتملين غير النشطين وتحديث المعلومات القديمة. يؤدي CRM الفوضوي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وفقدان الفرص. 🧹

عبر Notion

يساعد قالب قائمة جهات الاتصال (CRM الشخصي) من EdriansNotes في إدارة جهات الاتصال بفعالية. يعمل هذا المستند كدليل هاتف احترافي، حيث يخزن وينظم جميع جهات اتصال العملاء المهمة في نظامك.

بالإضافة إلى تسجيل التفاعلات، يمكنك تعيين تذكيرات وإضافة ملاحظات شخصية، مثل أعياد الميلاد والتفضيلات، لضمان عدم فقدان الاتصال بأي جهة اتصال مهمة.

🌟 لماذا ستعجبك:

قم بتجميع جهات الاتصال حسب الفئة، مثل العملاء أو الموردين أو الموظفين

أضف تفاصيل إلى سياق السجل من المكالمات أو الاجتماعات أو أحداث التواصل

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال تعيين مالكي جهات الاتصال أو الأشخاص المسؤولين

🔑 مثالي لـ: أي شخص يحتاج إلى قائمة مركزية قابلة للبحث تحتوي على تفاصيل أساسية عن جهات الاتصال.

🎥 هل تريد زيادة مبيعاتك 10 أضعاف باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ شاهد الفيديو أدناه:

3. قالب Leads Tracker من Sentele

عبر Notion

بفضل واجهته البسيطة، يوفر قالب Leads Tracker من Sentele عرضًا شاملاً لعملائك المحتملين وحالة تفاعلهم، مما يتيح لك جدولة المتابعة مسبقًا.

هذا ليس كل شيء — فهي تكشف أيضًا عن بيانات مثيرة للاهتمام، مثل معدل الاستجابة ومعدل الإغلاق، حتى تعرف العملاء المحتملين الذين يستحقون التركيز عليهم. كل هذه الميزات تجعل إدارة قنوات المبيعات مهمة سهلة.

🌟 لماذا ستعجبك:

تتبع حالة العملاء المحتملين عبر مراحل قابلة للتخصيص مثل "جديد" و"تم الاتصال به" و"مؤهل" و"مغلق"

أنشئ عرض لوحة Kanban لإدارة تدفق خط الأنابيب بصريًا

أضف قوائم مهام إلى كل عميل محتمل لتبسيط التواصل والتفاعل

🔑 مثالي لـ: مندوبي المبيعات أو المسوقين الذين يتتبعون التوعية وحالة العملاء المحتملين والتحويلات.

4. قالب دليل الموظفين من OpenCore Group

عبر Notion

هل تبحث عن قالب لإدارة جهات الاتصال الداخلية لشركتك؟ تحقق من قالب دليل الموظفين من OpenCore Group. إنه مستند مركزي حيث يمكنك إدخال معلومات الاتصال لجميع موظفي شركتك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين تفاصيل أخرى ذات صلة، مثل دورهم وعنوان البريد الإلكتروني والموقع. يساعدك ذلك في العثور على الموظف المناسب من النظام والاتصال به للتعامل مع تفاعل معين مع العملاء. كما أنه مفيد للغاية أثناء انضمام الموظفين الجدد وتركهم العمل.

🌟 لماذا ستعجبك:

قم بتجميع الموظفين حسب الفريق أو الموقع أو الوظيفة باستخدام عوامل التصفية وطرق العرض

أضف تفاصيل التعيين والوثائق المهمة تحت بطاقة كل موظف

شارك الوصول إلى الدليل مع قسم الموارد البشرية أو المديرين أو الموظفين الجدد لضمان الشفافية

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو الشركات الصغيرة التي تدير معلومات الاتصال وأدوار الفريق.

5. قالب CRM لشراكات Notion

عبر Notion

تنشغل العديد من المؤسسات في إدارة العملاء لدرجة أنها تغفل عن أهمية إدارة علاقات العملاء. ولكن هنا يأتي دور قالب Notion Partnerships CRM.

تساعدك هذه القالب على إدارة التفاعلات مع الأطراف الخارجية ذات الصلة بشركتك، من الشركاء إلى الموردين وحتى المستثمرين.

🌟 لماذا ستعجبك:

سجل المحادثات وقم بجدولتها لتبقى على اطلاع على إدارة العملاء

صنف الشركاء حسب المنطقة أو الصناعة أو نوع التعاون

استخدم حقول التاريخ لتتبع التجديدات والتسجيلات ومراجعات الأداء

قم بتركيز وتنظيم التفاصيل المهمة، مثل معلومات الاتصال بالشركاء والفئة والإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

🔑 مثالي لـ: فرق تطوير الأعمال التي تشرف على الشراكات والتعاون الاستراتيجي.

6. قالب CRM للعقارات من Osesenaga Okieimen

عبر Notion

تم تصميم قالب CRM للعقارات من Osesenaga Okieimen خصيصًا للأفراد والشركات العاملة في مجال التعامل مع العقارات. يتيح لك توحيد جميع بيانات عملائك في مكان واحد، بما في ذلك نوعهم وتفضيلاتهم والعقارات المختارة.

قم بتضمين معلومات عن البائعين وفرز الصفقات إلى فئات مثل "مفتوحة" و"مغلقة". يساعدك ذلك على البقاء على اطلاع دائم ويمكّنك من التواصل مع العملاء المحتملين لإبرام الصفقات في أقرب وقت ممكن.

🌟 لماذا ستعجبك:

قم بتخصيص الحقول حسب نوع العقار والموقع ونطاق السعر والحالة

قم بتضمين صور العقارات أو روابط القوائم للتصفح المرئي

اربط المهام مثل زيارات الموقع أو مواعيد تسليم الأوراق لكل سجل عميل

🔑 مثالي لـ: وكلاء العقارات ومديري العقارات الذين يتتبعون العقارات المعروضة للبيع والعملاء والعملاء المحتملين.

🔍 هل تعلم؟ يستخدم بعض وكلاء العقارات CRM لتتبع ما إذا كان العميل يفضل القطط أو الكلاب. يساعد ذلك في تقديم هدايا منزلية مخصصة، وعرض عقارات "صديقة للحيوانات الأليفة" من حين لآخر! 🐕

7. نموذج استفسار العميل من TingDesign

عبر Notion

هل تبحث عن قالب يساعدك على إدارة استفسارات العملاء دون فوضى؟ يتميز قالب نموذج استفسار العميل من TingDesign بتصميم بسيط لتبسيط عملية استفسار العملاء بالكامل، من جمع الاستفسارات إلى تتبعها وإدارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير التخطيطات وتخصيص الحقول ومشاركة النموذج بمجرد رابط. بهذه الطريقة، يمكنك الرد بسرعة على استفسارات العملاء لزيادة رضاهم وتعزيز جهود CRM في شركتك.

🌟 لماذا ستعجبك:

قم بتعيين أعضاء الفريق لمتابعة الاستفسارات الجديدة على الفور

تتبع أوقات الاستجابة ورضا العملاء لتحسين سير العمل

استخدم عرض الجدول أو اللوحة لمراقبة عمليات إرسال النماذج والتقدم المحرز

🔑 مثالي لـ: الشركات التي تقدم خدمات وتسجل استفسارات العملاء مباشرة في Notion.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في: ابحث على الفور في ClickUp و Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الإنترنت

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، أينما كنت

استبدل أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد متوافق مع LLM وجاهز للاستخدام في المؤسسات.. جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. إنه رفيق سطح مكتب مدعوم بالذكاء الاصطناعي السياقي يتيح لك التخلص من التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يقلل من الإنتاجية. جرب ClickUp Brain Max للأوامر الصوتية + الوصول إلى أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم

8. قالب Notion Influencer CRM

عبر Notion

يتيح لك قالب Notion Influencer CRM تجميع المعلومات حول كل مؤثر تتعاون معه شركتك. ويشمل ذلك تفاصيل مثل الاسم والقناة والبلد والإعلانات التجارية والنتائج المتوقعة.

وبالتالي، يساعدك ذلك على إدارة علاقات المؤثرين ويتيح لك تتبع تقدم كل حملة.

🌟 لماذا ستعجبك:

اربط صفحات الحملة بكل مؤثر لتركيز التعاون

أضف مقاييس الأداء مثل مدى الوصول ونسبة النقر إلى الظهور والعائد على الاستثمار لقياس التأثير

تعاون مع فريق التسويق الخاص بك عن طريق تعيين مالكين لكل مؤثر

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق أو الوكالات التي تدير حملات التوعية والتواصل مع المؤثرين.

9. قالب لوحة معلومات الوكالة بواسطة Jake Pretty

عبر Notion

كما يوحي الاسم، فإن قالب لوحة معلومات الوكالة من Jake Pretty هو مورد CRM مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال التجارية التي تعمل بنمط الوكالات. يمكنك استخدامه لتتبع كل تفاعل مع العملاء وتقدم الصفقات، مما يبسط جهود CRM الشاملة لوكالتك.

🌟 لماذا ستعجبك:

خصص بطاقات المشاريع بمعلومات عن الميزانية والنطاق والمرحلة

نظم المهام حسب الفريق أو خط الخدمة باستخدام طرق العرض المفلترة

قم بتضمين تقارير الأداء ولوحات المعلومات لكل عميل

قم بتركيز تفاصيل مشاريعك وشركائك ومهامك وعملياتك

🔑 مثالي لـ: الوكالات الإبداعية أو الرقمية التي تتعقب العملاء والحملات وأنشطة الفريق.

10. قالب بسيط لإدارة الفواتير من Jo Lodge

عبر Notion

بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام، تعمل قالب Simple Invoice Manager من Jo Lodge كمركز رئيسي لجميع فواتيرك. تتيح لك عرض وتنظيم وإدارة جميع فواتيرك المدفوعة والمعلقة.

يساعدك ذلك على تتبع أموالك وإرسال تذكيرات في الوقت المناسب لضمان سداد جميع الفواتير.

🌟 لماذا ستعجبك:

تتبع الفواتير حسب العميل وتاريخ الاستحقاق والحالة والمبلغ

اربط الفواتير بالمشاريع ذات الصلة أو قواعد بيانات العملاء

أضف طريقة الدفع وتفاصيل المعاملة للمحاسبة السريعة

🔑 مثالي لـ: العاملون المستقلون والشركات الصغيرة التي تدير الفواتير وحالة الدفع.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أمثلة برامج CRM وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

قيود Notion

على الرغم من أن Notion يوفر مجموعة واسعة من قوالب CRM متعددة الاستخدامات، إلا أنها تقصر في عدة جوانب مهمة تقلل من فعاليتها. فيما يلي بعض منها:

منحنى التعلم: تتميز معظم قوالب Notion بتصميم بسيط. على الرغم من ذلك، فإن تخصيصها لتلبية احتياجات CRM المتقدمة مهمة صعبة. وهذا يزيد من تعقيدها ويجعلها غير مناسبة للفرق ذات الكفاءة التقنية المحدودة

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي: يتطلب نظام CRM الفعال تنسيقًا سلسًا بين الأقسام المختلفة، مثل المبيعات والتسويق. ومع ذلك، لا توفر قوالب CRM من Notion ميزات التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا وتحقيق النتائج

ميزات تصور محدودة: أحد أهم عيوب قوالب CRM من Notion هو أنها لا تدعم ميزات التصور المتقدمة، مثل المخططات والرسوم البيانية. وهذا يجعل لوحة معلومات CRM أقل جاذبية وسهولة في الاستخدام

مشكلات الأداء: تميل منصة Notion إلى التعطل والتباطؤ مع نمو مساحة العمل. وهذا يجعلها غير ملائمة لتوسيع نطاق الفرق، حيث لا يمكنهم استخدام قوالب متعددة في نفس الوقت

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Notion

قوالب Notion البديلة

قوالب CRM من Notion جيدة. ومع ذلك، فهي ليست فعالة للفرق ذات الاحتياجات المتقدمة. ولكن لا تقلق، فحيثما يقصر Notion، يتقدم ClickUp.

تطبيق ClickUp الشامل للعمل مزود بجميع الأدوات والقوالب التي تحتاجها لتبسيط علاقاتك مع العملاء بشكل فعال. لذا، سواء كنت ترغب في مركزية بيانات عملائك أو مراقبة مسار مبيعاتك، يمكنك القيام بكل ذلك.

تحقق من هذه القوالب من ClickUp وعزز CRM الخاص بك اليوم:

1. قالب ClickUp CRM

احصل على قالب مجاني قم بمواءمة جهود فريقك في مجال CRM باستخدام قالب ClickUp CRM

إذا كنت تبحث عن قالب CRM متكامل يمكن أن يساعد فريقك على تقديم خدمة عملاء أفضل، فاختر قالب ClickUp CRM. يتيح لك هذا القالب سهل الاستخدام والمناسب للمبتدئين تتبع المبيعات ومراقبة رضا العملاء، مما يسمح لك بتقييم فعالية استراتيجيات CRM الخاصة بك وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يرشدك في إدارة العملاء المحتملين. يوفر معلومات عن حالة العميل المحتمل — مفتوح، أو متفاعل، أو تم محاولة التفاعل معه — مما يتيح لك تحديد أولويات المتابعة والاستفادة بكفاءة من أي فرص مبيعات متاحة.

🌟 لماذا ستحبها:

قم بمركزية جميع أنشطة CRM في نظام منظم وقابل للتطوير

تصور الصفقات عبر مراحل متعددة وتوقع الإيرادات

قم بتخصيص طرق العرض لمديري الحسابات وممثلي مبيعات العملاء المحتملين وعمليات المبيعات

ادمجها مع أدوات البريد الإلكتروني والتقويم لمزامنة سجلات الاتصالات

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تريد CRM قابل للتخصيص وشامل داخل مساحة عمل مشروعها.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء CRM خاص بك في ClickUp

2. قالب ClickUp Simple CRM

احصل على قالب مجاني بسّط طريقة استخدام CRM باستخدام قالب ClickUp Simple CRM

للمستخدمين الذين يفضلون الأدوات البسيطة والمنظمة، تم تصميم قالب ClickUp Simple CRM للتركيز على العلاقات مع العملاء. فهو يزيل العناصر غير الضرورية ويوفر حقول ذكية وخطوط إنتاج Kanban وعلامات الاتصال.

ينظم القالب بيانات الاتصال بالعملاء، ويتتبع تقدم المبيعات، ويحلل اتجاهات العملاء وتعليقاتهم لتزويدك برؤى تفصيلية حول إطار عمل CRM الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص حقوله لجعلها مناسبة للشركاء والموردين والمستثمرين أيضًا.

🌟 لماذا ستحبها:

حافظ على تحديث سجلات التفاعل وملاحظات العلاقات بسهولة

أنشئ طرق عرض مفلترة للعملاء الجدد أو العملاء المحتملين حسب المرحلة أو النوع أو المنطقة

بسّط تتبع جهات الاتصال من خلال تجميع المهام كعملاء فرديين

استخدم الحقول المخصصة لإضافة التفاصيل الأساسية مثل رقم الهاتف وحجم الصفقة

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتاجون إلى نظام CRM خفيف الوزن لتتبع العملاء.

💡 نصيحة احترافية: لا تحاول تغيير عملية المبيعات أو المشروع لتناسب قالب CRM. بدلاً من ذلك، قم بتخصيص الحقول والمسارات ولوحات المعلومات لتتناسب مع طريقة عمل فريقك الحالية. ✂️

3. قالب تتبع العمولات من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع المبيعات وحفز فريقك بدقة باستخدام قالب تتبع العمولات من ClickUp

عندما تحفز الحوافز الأداء، يصبح تتبع العمولات بدقة أمرًا ضروريًا. يوفر قالب تتبع العمولات من ClickUp نظامًا شاملاً لتتبع المبيعات وتطبيق معدلات العمولات وحساب أرباح كل مندوب.

بفضل الصيغ المدمجة ولوحات المعلومات على مستوى المستخدم وعروض التقارير، يضمن هذا البرنامج أن الجميع على دراية بموقعهم، مما يلغي الحاجة إلى إدارة جداول بيانات منفصلة أو مستندات Notion غير متصلة. وهذا يساعد على تتبع وحساب العمولات لكل عضو في الفريق، مما يتيح لك تحديد الأهداف وفقًا لذلك.

🌟 لماذا ستحبها:

احسب العمولات باستخدام حقول الصيغ داخل المهام

سجل معاملات المبيعات وقم بتطبيق هياكل عمولات متدرجة

تتبع المدفوعات والحالات مثل "معلقة" أو "موافق عليها" أو "مدفوعة"

أتمتة تحديثات حساب العمولات مع تغير حالة الصفقات

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات أو المديرين الذين يحسبون ويراقبون عمولات المبيعات.

📣 صوت العملاء: إليك ما تقوله برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي في SSM Creative Collective، عن استخدام ClickUp: ClickUp هي أفضل أداة لإدارة المشاريع و CRM التي صادفتها. تتيح لك تعدد الاستخدامات التعامل مع جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى. ClickUp هي أفضل أداة لإدارة المشاريع و CRM التي صادفتها. تتيح لك تعدد استخداماتها التعامل مع جميع مهامك في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى.

4. قالب ClickUp Sales Pipeline

احصل على قالب مجاني تصور مسار المبيعات بالكامل دفعة واحدة باستخدام قالب مسار المبيعات من ClickUp

يتيح لك مسار المبيعات المُحسّن تحديد فرص المبيعات في وقت مبكر، والقضاء على أوجه القصور في رحلة العملاء، وتقديم تجربة مبيعات أكثر سلاسة لعملائك. وهذا بالضبط ما يفعله قالب مسار المبيعات من ClickUp.

إنه مستند يربط بين طرفي مسار المبيعات، مما يتيح لك تصوره بسهولة في عرض واحد. يمكن للممثلين إدارة خطوط الإنتاج، بينما يحصل المديرون على نظرة شاملة على أداء الفريق. علاوة على ذلك، يمكنك تنظيم بيانات العملاء وتحديد أولويات العملاء المحتملين للتركيز على المشترين الأكثر احتمالًا، باستخدام وقتك ومواردك بكفاءة. وهذا بدوره يساعد على تحسين معدلات التحويل.

🌟 لماذا ستحبها:

نظم العملاء المحتملين باستخدام عرض اللوحة مع مراحل مثل العميل المحتمل، العرض التوضيحي، العرض، مغلق

اجمع بين لوحات الصفقات التي يمكن سحبها وإفلاتها وسجلات المكالمات المدمجة والتقارير المرئية في أداة واحدة متكاملة

قم بتخصيص الحقول لحجم الصفقة ومعلومات الاتصال وتاريخ الإغلاق المتوقع

قم بتصفية الصفقات حسب الأولوية أو القطاع أو مصدر العملاء المحتملين لاتخاذ الإجراءات المستهدفة

🔑 مثالي لـ: مندوبي المبيعات الذين يديرون الصفقات عبر مختلف مراحل خط الأنابيب.

📮 ClickUp Insight: 92% من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة، مما يتيح لفريقك العمل بسرعة والحفاظ على التنسيق.

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على قالب مجاني تتبع أداء المبيعات وقم بإدارة العملاء المحتملين بشكل أكثر كفاءة باستخدام قالب ClickUp Sales CRM

صُمم قالب ClickUp Sales CRM لإدارة دورة المبيعات من البداية إلى النهاية، ويوفر معالجة قوية للبيانات دون المساس بسهولة الاستخدام. من التواصل الأولي إلى المتابعة بعد البيع، يتم تسجيل جميع الأنشطة وربطها وإمكانية تتبعها.

يوفر مجموعة متنوعة من بيانات المبيعات التي توفر رؤى ثاقبة حول عمليات CRM، مما يتيح لك إعادة تقييمها وتحسينها للحصول على نتائج أفضل. بفضل العروض الجاهزة لتقييم العملاء المحتملين وجدولة المكالمات المبيعات وتتبع الأداء، يعد هذا تحديثًا مهمًا مقارنة بعمليات سير العمل المرقعة في Notion CRM.

🌟 لماذا ستحبها:

راقب أداء المبيعات، واطلع على تفاعلات العملاء، وحدد العملاء المحتملين للاستفادة من كل فرصة

تتبع المتابعات وملاحظات الاجتماعات باستخدام المهام الفرعية أو التعليقات

أتمتة التذكيرات للإجراءات اللاحقة أو انتقالات مراحل الصفقات

اتخذ قرارات أفضل تستند إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي

🔑 مثالي لـ: الفرق المتنامية التي تحتاج إلى CRM متكامل مع تعاون في المهام والفريق.

6. قالب تقرير مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على رؤى كمية حول أداء مبيعات فريقك باستخدام قالب تقرير المبيعات من ClickUp

هل تشعر أن هناك شيئًا ما غير صحيح في استراتيجية المبيعات الخاصة بك، ولكنك لست متأكدًا تمامًا مما هو؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن قالب تقرير المبيعات من ClickUp هو المورد الذي تحتاجه في مجموعة أدوات CRM الخاصة بك! يستخدم هذا القالب سهل الاستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل معدل الفوز ومعدل التوقف عن الاشتراك وتكلفة اكتساب العملاء (CAC) لتزويدك برؤى تفصيلية حول تقدم مبيعاتك وأدائك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تصور الاتجاهات واكتشاف الفرص وتحليل سلوك العملاء، مما يتيح لك في النهاية إبرام المزيد من الصفقات من خلال تحسين استراتيجية إدارة العملاء.

🌟 لماذا ستحبها:

قم بتصفية البيانات حسب الفترة الزمنية أو مندوب المبيعات أو مصدر العملاء المحتملين للحصول على رؤى محددة

قم بقياس معدلات التحويل وطول الدورة حسب مصدر العملاء المحتملين

أنشئ مهام متكررة لمراجعة التقارير الشهرية وتحديثها

تتبع معدلات التحويل وأداء المبيعات الأسبوعي أو الشهري أو الفصلي باستخدام حقول الصيغ

🔑 مثالي لـ: المديرين والمديرين التنفيذيين الذين يقومون بإعداد تقارير أداء المبيعات المرئية.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أنظمة برامج CRM المخصصة

7. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني استخدم قالب ClickUp Sales Tracker لتتبع جهودك في المبيعات وتحسينها

يوفر قالب ClickUp Sales Tracker طريقة سريعة وبديهية لتسجيل المكالمات والاجتماعات والعروض التوضيحية والتواصل عبر البريد الإلكتروني. وهو مصمم للفرق والشركات التي ترغب في تعزيز جهودها في مجال المبيعات، كما أنه مفيد بشكل خاص في الحفاظ على الاتساق اليومي وتحديد الأنماط في البحث عن العملاء المحتملين.

يوفر لك هذا القالب المجاني جميع الأدوات اللازمة لفهم نهج المبيعات وتحسينه. وهذا ليس كل شيء، فهو يتيح لك تتبع أداء الأفراد والفرق في الوقت الفعلي، وتحديد المجالات التي حققت فيها جهود المبيعات النتائج المرجوة، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتبسيط مسار العمل.

🌟 لماذا ستحبها:

استخدم قوائم المراجعة وقوالب المهام المتكررة لمراقبة إنتاجية الأفراد والفرق بمرور الوقت

أضف حقولًا مخصصة لحالة العملاء المحتملين والقيمة ونوع المنتج ومرحلة المبيعات

تتبع تحديثات المهام لمراقبة تقدم المبيعات والمتابعات

قم بتصفية الصفقات وفرزها حسب الأولوية أو احتمالية إتمامها

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تتابع الأنشطة اليومية والأهداف وتقدم الصفقات.

8. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني اجعل كل مكالمة مبيعات خطابًا ناجحًا باستخدام قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

هل تريد تنظيم طريقة تعامل فريقك مع المكالمات المبيعية؟ استخدم قالب ClickUp للمكالمات المبيعية. يساعدك هذا القالب على تسجيل نتائج كل مكالمة، بما في ذلك مع من تمت المكالمة والخطوات التالية، حتى لا يفوتك أي شيء.

سواء كانت مكالمة استكشافية أو متابعة أو مفاوضات، يتم توثيق كل شيء في مكان واحد. بمرور الوقت، يمنحك ذلك وضوحًا حول تقدم فريقك في مسار المبيعات وأين تميل المحادثات إلى التوقف.

🌟 لماذا ستحبها:

أضف حقولًا منظمة للاعتراضات والخطوات التالية والنتائج

جدولة وتتبع المكالمات المبيعات كمهام مع أوقات المكالمات وتفاصيل العملاء

سجل الملاحظات مباشرة في وصف المهمة أو في ClickUp Docs

قم بتعيين المكالمات للممثلين واستخدم قوائم المراجعة لخطوات التحضير أو المتابعة

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات الداخلية التي تقوم بجدولة وإدارة مكالمات العملاء أو العملاء المحتملين.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت النسخة التناظرية من CRM عبارة عن Rolodex، مما يعني أن مندوبي المبيعات كانوا يستخدمون ملفات بطاقات دوارة لتتبع جهات الاتصال وإدارتها قبل ظهور الأدوات الرقمية! 😱

9. قالب عملية المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة كامل مسار المبيعات دون أي تعقيد باستخدام قالب عملية المبيعات من ClickUp

تساعد عملية المبيعات المحددة بوضوح على تعزيز إنتاجية الفريق وتقصير دورات المبيعات وتقليل التخمينات. يحدد قالب عملية المبيعات من ClickUp كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، بدءًا من جذب العملاء المحتملين وحتى التسجيل.

باستخدام هذا الإطار، يمكنك تحديد الثغرات وتتبع أداء الفريق وضمان التعامل مع كل فرصة مبيعات بشكل مدروس. علاوة على ذلك، فهو يجمع بين مخططات سير العمل وإجراءات التشغيل القياسية وتعيينات المهام الحقيقية لتوجيه الممثلين من خلال أفضل الممارسات، مما يوفر أكثر بكثير من مخططات CRM العامة في Notion.

🌟 لماذا ستحبها:

قم بتوثيق إجراءات التشغيل القياسية وقوالب البريد الإلكتروني أو خطوات تقديم العروض

تتبع مدى التزام الفريق بالعمليات الموحدة

خطط لكل خطوة في عملية المبيعات كمسألة أو قائمة مرجعية

قم بتوزيع المسؤوليات على أعضاء فريق المبيعات لكل مرحلة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تقوم بتوثيق ومتابعة عملية مبيعات منظمة خطوة بخطوة.

10. ClickUp Sales Pipeline Management

احصل على قالب مجاني تتبع العملاء المحتملين وقم بإدارتهم باستخدام أداة منهجية باستخدام قالب ClickUp لإدارة قنوات المبيعات

للفرق التي تسعى إلى تبسيط عملية المبيعات من البداية إلى النهاية، يوفر قالب ClickUp Sales Pipeline Management Template سير عمل قابل للتخصيص لتتبع كل صفقة من مرحلة التوقع إلى إتمامها. يساعدك هذا القالب على تصور مسار المبيعات وإدارة جهات الاتصال ومراقبة تقدم الصفقات. يمكنك بسهولة تكييف المراحل والحقول وطرق العرض لتناسب دورة المبيعات الفريدة واحتياجات إعداد التقارير.

🌟 لماذا ستحبها:

تصور مسار المبيعات بالكامل من خلال مراحل السحب والإفلات

تتبع قيم الصفقات وتواريخ الإغلاق والخطوات التالية باستخدام الحقول المخصصة

قم بتعيين المهام وتعيين التذكيرات للحفاظ على فريقك على المسار الصحيح

أنشئ تقارير لتحليل معدلات الفوز وتحديد العقبات

مثالي لـ: الفرق التي تبحث عن خط أنابيب منظم وقابل للتخصيص لإدارة الصفقات وتحسين الرؤية عبر دورة المبيعات بأكملها.

قم بترقية عمليات CRM الخاصة بك باستخدام قوالب CRM من ClickUp

توفر قوالب Notion CRM المرونة والتخصيص لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المحتملين وتنظيم قنوات المبيعات، مما يجعلها خيارًا قويًا للأفراد والفرق الصغيرة.

ومع ذلك، مع نمو عملياتك التجارية وزيادة تعقيد احتياجاتك، قد يؤدي الاعتماد على Notion وحده إلى قيود في الأتمتة وإعداد التقارير والتعاون بين أعضاء الفريق.

وهنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. صُمم ClickUp لتوحيد جميع أعمالك في مكان واحد، ويجمع بين إدارة المشاريع وتخزين المستندات والاتصال وإمكانيات CRM.

بفضل الأتمتة المتقدمة لقوالب ClickUp والتحليلات التفصيلية وأدوات التعاون السلس، يمكنك تبسيط عمليات CRM وتوسيع نطاقها.

أسرع! استكشف قوالب CRM المجانية من ClickUp الآن — سجل هنا مجانًا!