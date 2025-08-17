أفضل 11 أداة لإنشاء ملاحظات SOAP لتوثيق سريري أسرع وأكثر دقة

انتهى يوم العمل، وقد انتهيت للتو من معاينة آخر مريض. في الحالة المثالية، كنت ستسترخي وتغادر. ولكن بدلاً من ذلك، أنت تحدق في كومة متزايدة من ملاحظات المرضى التي لا تزال بحاجة إلى الكتابة — نهاية محبطة ليوم طويل من مراقبة الأعراض وتحديث السجلات الطبية وتتبع تقدم المرضى.

تعد ملاحظات SOAP — الذاتية والموضوعية والتقييمية والتخطيطية — أساسية للممارسة السريرية، ولكن كتابتها بكفاءة ودقة، خاصة تحت الضغط، قد يكون أمرًا صعبًا. وهنا يمكن أن يساعدك برنامج إنشاء ملاحظات SOAP.

إذا كنت تدير عيادة مزدحمة أو لا تزال في مرحلة التدريب، فستعمل هذه الأدوات على تبسيط سير عملك مع الحفاظ على ملاحظاتك واضحة وكاملة ومتوافقة.

دعنا نلقي نظرة. 🧰

نظرة عامة على برامج إنشاء ملاحظات SOAP

تضمن ملاحظات SOAP الاتساق في تسجيل بيانات المرضى، مما يساعد على تقليل سوء الفهم بين فرق الرعاية. ولتسهيل اتخاذ قرارك، إليك قائمة بجميع برامج إنشاء ملاحظات SOAP:

اسم الأداة الأفضل لـ حالة استخدام الأسعار* ClickUp سير عمل مخصص وتوثيق SOAP مدعوم بالذكاء الاصطناعي إدارة التوثيق عبر فرق الرعاية الصحية والمشاريع يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات SOAPNoteAI. com إنشاء ملاحظات مستقلة دون الحاجة إلى نظام سجلات طبية إلكترونية إنشاء ملاحظات SOAP بسرعة من الملاحظات المختصرة أو الإملاء أو جلسات الرعاية الصحية عن بُعد أسعار مخصصة Suki AI التوثيق السريري المزود بخاصية الصوت استخدم الأوامر الصوتية أو الاستماع المحيطي لإنشاء ملاحظات سريرية مدمجة في سجلات الصحة الإلكترونية (EHR) أسعار مخصصة SOAP AI توثيق سريري متعدد اللغات مع ICD-10 تنسيق الملاحظات السريرية تلقائيًا في هيكل SOAP باستخدام الذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DeepScribe تدوين الملاحظات السريرية المحيطة تسجيل المحادثات بين الأطباء والمرضى وإنشاء الملاحظات في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Notable Health أتمتة المهام السريرية أتمتة سير العمل الإداري والتوثيقي في مؤسسات الرعاية الصحية أسعار مخصصة Tali AI مساعد صوتي مدمج في نظام السجلات الطبية الإلكترونية كتابة صوتية وإملاء وبحث طبي داخل أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Augmendix كتابة الملاحظات في الوقت الفعلي ومشاركة المرضى توفير دعم كتابي عن بُعد في الوقت الفعلي لتوثيق لقاءات المرضى أسعار مخصصة Carepatron بوابات العملاء عبر الإنترنت إدارة المواعيد والفواتير وسجلات المرضى مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Healthie مقدمو خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والعافية دعم الرعاية الافتراضية وتتبع العافية وملاحظات SOAP الدقيقة لأخصائيي التغذية ومدربي العافية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SimplePractice الوصفات الإلكترونية وإدارة الأدوية تبسيط استقبال العملاء، وجدولة المواعيد، والفوترة، وتوثيق SOAP لمقدمي الخدمات المستقلين تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إنشاء ملاحظات SOAP؟

من التخصيص إلى الأتمتة، إليك تحليل سريع للميزات التي لا غنى عنها لجعل التوثيق السريري أسرع وأذكى وخاليًا من الإجهاد. ⚒️

الامتثال والأمان: أولاً وقبل كل شيء، تأكد من توافقه مع قانون HIPAA. ستحتاج إلى تشفير مدمج للمعلومات المخزنة والمشتركة، بالإضافة إلى ميزات ذكية مثل التنظيف التلقائي للمعلومات الصحية المحمية (PHI) للحفاظ على أمان بيانات المرضى

التخصيص والتخصص: اختر أدوات تحتوي على اختر أدوات تحتوي على قوالب تدوين مخصصة لتخصصك. ستحصل على نقاط إضافية إذا كانت الحقول قابلة للتخصيص ودعمت المنصة أنماط تدوين مختلفة مثل SOAP أو DAP أو BIRP

ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: ابحث عن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحويل الملاحظات الصوتية أو المختصرة إلى وثائق منظمة

مرونة الإخراج: تأكد من إمكانية تصدير ملاحظاتك بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو Word، ومشاركتها بسهولة مع مقدمي الخدمات الآخرين عند الحاجة

📚 يجب معرفته: فيما يلي مسرد موجز لجميع المصطلحات التي يجب معرفتها: HIPAA: قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة

PHI: معلومات صحية محمية

DAP: البيانات والتقييم والخطة

EHR: السجل الصحي الإلكتروني

ICD-10: التصنيف الدولي للأمراض، المراجعة العاشرة

أفضل برامج إنشاء ملاحظات SOAP

هل تبحث عن أفضل أداة لإنشاء ملاحظات SOAP؟ يتجه المزيد والمزيد من الأطباء إلى الأدوات الرقمية لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء والتركيز على رعاية المرضى.

فيما يلي أفضل الأدوات التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وميزات ذكية ودعم فني. ⚓

1. ClickUp (الأفضل لعمليات سير العمل الخاصة بالوثائق الطبية المخصصة)

بين زيارات المرضى والأعمال الإدارية ومحاولة مواكبة التوثيق في الوقت المناسب، من السهل أن تشعر بالارتباك بسبب الحجم الهائل للمعلومات.

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم. بفضل التكامل السلس، يساعدك ClickUp على التركيز على التفاعلات مع المرضى دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

بدءًا من برنامج ClickUp Healthcare Project Management Software، يحصل الأطباء على منصة واحدة ذكية لإدارة سير عمل المرضى وتبسيط إنشاء ملاحظات SOAP والحفاظ على ترابط كل شيء.

ملاحظة بشأن الامتثال: ClickUp هي منصة لإدارة المشاريع متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر ميزات أمان وخصوصية قوية. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية، يمكن تكوين ClickUp لتلبية معايير الامتثال لقانون HIPAA عند استخدامها بموجب اتفاقية شراكة تجارية (BAA) سارية مع ClickUp. باستخدام ClickUp، يمكن لفرق الرعاية الصحية تبسيط التوثيق والتعاون وإدارة سير العمل، كل ذلك في مساحة عمل مرنة واحدة.

بسّط سير عمل المرضى من البداية إلى النهاية باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية

ولكن كيف تساعد أداة إدارة مشاريع الرعاية الصحية في ذلك؟

لنفترض أنك انتهيت للتو من زيارة مريض وتحتاج إلى تدوين ملاحظات SOAP بسرعة قبل الانتقال إلى المريض التالي. لا حاجة إلى الملاحظات الورقية بعد الآن — ما عليك سوى فتح ClickUp Notepad والبدء في الكتابة أو الإملاء من مساحة العمل الخاصة بك. بدلاً من البحث عن ورقة، انتقل إلى ClickUp Notepad من مساحة العمل الخاصة بك لكتابة (أو إملاء) أفكارك على الفور. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند تدوين أعراض المريض أثناء الجولات أو الاستشارات.

دوّن ملاحظات سريعة دون عناء باستخدام ClickUp Notepad

إنها خاصة، ولا يمكن رؤيتها إلا لك، لذا يمكنك طرح الأفكار أو تدوين الملاحظات الأولية بحرية قبل صياغتها بشكل رسمي. بمجرد إدخال ملاحظاتك، يمكنك تحويلها مباشرة إلى مهام ClickUp.

ولكن إذا كنت تريد أداة توثيق أكثر تنظيماً مع إمكانية التعاون في الوقت الفعلي، فانتقل إلى ClickUp Docs.

قم بتخزين جميع ملاحظاتك في مكان مركزي باستخدام ClickUp Docs

يمكنك إنشاء قوالب ملاحظات SOAP في ClickUp Docs وتنظيمها في مجلدات والتعاون مع فريقك. هذه القوالب مصممة من قبل المستخدمين وليست معدة مسبقًا للرعاية الصحية، ولكن يمكنك تخصيصها بالكامل لتناسب سير عملك.

اكتب ملاحظات SOAP واربطها بالمهام (مثل جدولة المتابعات أو طلب الاختبارات)، وحتى قم بتضمين عروض سير العمل السريري، مثل قوائم المرضى أو التقويمات أو عروض اللوحة، مباشرة في المستند. يدمج Docs المعلومات الذاتية والموضوعية في مكان واحد، مما يجعل تنسيق ملاحظات SOAP أسهل في المتابعة.

ClickUp Docs هو تطبيق لتدوين الملاحظات يتيح لك استخدام النصوص المنسقة وقوائم المراجعة ومرفقات الصور، وهو مثالي لإنشاء مسودات منظمة لإدخالات SOAP أو سرد الحالات المرضية الحالية أو ملاحظات الإجراءات على الفور. هذه العناصر المرئية تجعل من السهل ضعف المراجع إلى نتائج الفحوصات الطبية أو ملاحظات العلاج السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون في الوقت الفعلي يعني أن قسمك بأكمله يمكنه العمل في نفس الوقت على نفس خطة الرعاية، وترك التعليقات، أو الإشارة إلى بعضهم البعض لتقديم الملاحظات.

هل تريد المضي قدمًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟ ادخل إلى ClickUp Brain.

🎥 إليك مقطع فيديو سريع لتسهيل الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي!

محرك Brain مدمج بعمق في مساحة عملك، ويفهم سياقك وملاحظاتك ومهامك ووثائقك وفريقك وأهدافك.

لنفترض أنك كتبت ملاحظة HPI أولية وتريد تحسينها لتصبح في تنسيق SOAP منظم. ما عليك سوى مطالبة المساعد الذكي باللغة الطبيعية لمساعدتك في تنقيحها وتلخيص النقاط الرئيسية ومطابقة المصطلحات مع معايير التوثيق السريري.

يمكنك أيضًا أن تطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتدوين الملاحظات ما يلي:

قم بإنشاء ملخصات لحالات المرضى الجارية

مساعدتك في كتابة تعليمات المرضى بناءً على الإدخالات الحديثة

أنشئ ملخصات تعليمية سريعة استنادًا إلى المراجع الطبية التي قمت بربطها في مساحة العمل الخاصة بك

يمكنك أيضًا أن تطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتدوين الملاحظات إنشاء ملخصات لحالات المرضى الجارية، ومساعدتك في كتابة تعليمات المرضى بناءً على الإدخالات الحديثة، أو إنشاء موجزات تعليمية سريعة بناءً على المراجع الطبية التي قمت بربطها في مساحة العمل الخاصة بك.

ClickUp AI Notetaker لفرق الرعاية الصحية

يمكن لـ AI Notetaker من ClickUp الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات فريقك وتدوين المحادثات وإنشاء ملخصات موجزة وعناصر عمل، مما يساعد فرق الرعاية الصحية على البقاء منظمة ومتناسقة.

ملاحظة: ClickUp AI Notetaker ليس أداة مخصصة للتوثيق السريري. إنه الأنسب للاجتماعات الداخلية ومناقشة الحالات والمكالمات الإدارية.

🚨 ClickUp Insights: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain ، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخصيص قوالب ملاحظات SOAP أو نماذج استقبال المرضى أو خطط العلاج للحفاظ على الاتساق في جميع وثائقك من قائمة تضم أكثر من 1000 قالب ClickUp

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور المقاييس الرئيسية مثل توزيع الحالات أو الملاحظات المعلقة أو جداول المتابعة لتحسين الإشراف التشغيلي

أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين المتابعات أو تغيير حالات المهام أو إرسال تذكيرات لمراجعة الوثائق باستخدام ClickUp Automations

حوّل إدخالات المفكرة إلى مهام للمتابعة أو اتخاذ إجراءات إضافية.

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك على مسودات التوثيق

قيود ClickUp

قد يتطلب الأمر بعض الوقت للتعود عليه بالنسبة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,080+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما تقوله مراجعة G2

أحتاج إلى مدونة لأكتب كل ما يعجبني في ClickUp. لديهم كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، الذكاء الاصطناعي، لوحات المعلومات، الأتمتة... يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات. تحتوي المهام على علامة تبويب "النشاط" بحيث يمكنك رؤية كل السجل المتعلق بتلك المهمة. إنه مرن للغاية واحترافي. مع ClickUp، لا توجد أعذار لعدم تحقيق إنتاجية عالية.

2. SOAPNoteAI. com (الأفضل لإنشاء ملاحظات SOAP مستقلة دون الحاجة إلى سجل صحي إلكتروني)

عبر SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com هو أداة إنشاء خفيفة الوزن على شبكة الإنترنت تساعد الأطباء على إنشاء ملاحظات SOAP بسرعة باستخدام مطالبات بسيطة قائمة على نماذج. بدلاً من الاعتماد على إدخالات النص الحر، توجه الأداة المستخدمين عبر كل قسم — الذاتي والموضوعي والتقييم والخطة — باستخدام حقول منظمة.

بمجرد ملء النموذج، يقوم النظام بتجميع المدخلات في مذكرة منسقة جاهزة للنسخ أو التنزيل. على الرغم من أنه لا يتكامل مباشرة مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR)، إلا أنه يمكن استخدامه من قبل مقدمي الخدمات الفردية أو الطلاب أو الممارسين الذين يرغبون في طريقة لا تتطلب تسجيل الدخول لإنشاء ملاحظات أثناء التنقل.

أفضل ميزات SOAPNoteAI.com

اختر من بين قوالب متخصصة لحالات استخدام مختلفة مثل العلاج الطبيعي والتمريض والصحة العقلية والمزيد

قم بإملاء أو تسجيل الجلسات ودع المساعد الذكي يقوم تلقائيًا بإنشاء ملاحظات SOAP مفصلة

احصل على توصيات حول رموز ICD-10 في الوقت الفعلي لتحسين دقة التشخيص والامتثال في التوثيق السريري

قيود SOAPNoteAI.com

يتم حذف التسجيلات الصوتية المستخدمة في إنشاء الملاحظات في غضون 24-48 ساعة

أسعار SOAPNoteAI.com

خطة الصوت فقط: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الصوت والنص غير المحدودة: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

حزم الائتمان – الدفع حسب الاستخدام:

الحزمة الأساسية: 9 دولارات لمرة واحدة مقابل 10 أرصدة (≈0.90 دولار لكل ملاحظة)

حزمة Pro: 19 دولارًا لمرة واحدة مقابل 25 رصيدًا

حزمة Ultra Pack: 59 دولارًا لمرة واحدة مقابل 100 رصيد

تقييمات ومراجعات SOAPNoteAI.com

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: يعود تاريخ العلاج الوظيفي إلى عام 100 قبل الميلاد! كان طبيب يوناني يدعى أسكليبياديس يستخدم بالفعل الحركة والموسيقى والحمامات لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية على الشعور بالتحسن. في الأساس، كان لدى اليونان القديمة نسختها الخاصة من جلسات العلاج واستراتيجيات العلاج!

3. Suki AI (الأفضل للتوثيق السريري المزود بخاصية الصوت)

عبر Suki AI

Suki AI هو مساعد صوتي محيطي مصمم لمساعدة الأطباء على التوثيق بشكل أسرع وبجهد معرفي أقل. بدلاً من الكتابة أو التنقل بين القوالب، يمكنك التحدث، وسيقوم Suki بإنشاء ملاحظات SOAP شاملة على الفور، بما في ذلك العلامات الحيوية المكتوبة، وتعليمات المريض، ورموز ICD-10.

يتكامل مباشرة مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الرئيسية مثل Epic و Cerner. يساعد Suki أيضًا في إدخال الطلبات والإجابة على الأسئلة السريرية وتقليل التوثيق بعد ساعات العمل.

أفضل ميزات Suki AI

يمكن استخدامها في أكثر من 99 تخصصًا طبيًا مع دعم لكل من الرعاية الأولية وسير العمل التخصصي

أنشئ ملاحظات SOAP شاملة من التسجيلات الصوتية المحيطة باستخدام التعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكنك الوصول إلى المعلومات والملخصات المهمة عن المرضى من خلال ميزة "ملخص المريض" الجديدة

قيود Suki AI

تواجه أحيانًا صعوبات في التعرف على اللهجات أو الضوضاء الخلفية أو المصطلحات الطبية المعقدة

أسعار Suki AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Suki AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

4. SOAP AI (الأفضل للتوثيق السريري متعدد اللغات مع ICD-10)

عبر SOAP AI

يعد SOAP AI رائعًا لتقديم اقتراحات تشخيصية في الوقت الفعلي وتكامل ICD-10 الذي يساعد الأطباء والممرضين الممارسين على التوصل إلى تشخيصات أكثر دقة. وهذا أمر مهم لتحسين دقة الفوترة وتقليل العبء المعرفي أثناء اتخاذ القرارات السريرية السريعة.

تدعم المنصة التوثيق السلس للرعاية الصحية عن بُعد من خلال تحويل تسجيلات الزيارات الافتراضية إلى ملاحظات SOAP منظمة.

أفضل ميزات SOAP AI

قوالب ملاحظات مخصصة لمجالات محددة مثل الطب النفسي والتمريض والعلاج الطبيعي وعلاج أمراض النطق واللغة

يحذف جميع بيانات الجلسة تلقائيًا بعد المعالجة، دون الاحتفاظ بأي معلومات طبية محمية بعد الإنشاء

دعم مجموعة متنوعة من المرضى من خلال دعم 19 لغة

قيود SOAP AI

قد تنسخ ملاحظات الاجتماعات والتسجيلات الصوتية بشكل غير صحيح في بعض الأحيان

أسعار SOAP AI

مجاني

للمحترفين: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SOAP AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: استخدم طريقة تدوين الملاحظات SQ3R (استطلاع، سؤال، قراءة، تلاوة، ومراجعة) لتحسين كفاءة ملاحظات SOAP. فهي تساعدك على التفاعل بشكل فعال مع المحتوى، وتحسين الاحتفاظ بالمعلومات، والتعرف بسرعة على المعلومات الأساسية، مثل تاريخ المريض، وعلاماته الحيوية، والتشخيص، والعلاج.

5. DeepScribe (الأفضل لتدوين الملاحظات السريرية المحيطة)

عبر DeepScribe

ماذا لو كان بإمكان ملاحظاتك السريرية أن تكتب نفسها بنفسها بينما تركز أنت على مريضك؟ يستخدم DeepScribe تقنية الصوت المحيط لالتقاط المحادثات الطبيعية بين المريض ومقدم الرعاية الصحية وتحويلها تلقائيًا إلى ملاحظات سريرية دقيقة وقابلة للتنفيذ.

بفضل قوالب قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لأكثر من 50 تخصصًا، تم تصميم DeepScribe للتكيف مع سير عملك الفريد. كما أنه يعزز دقة الترميز ويسرع أوقات إغلاق المخططات، مما يساعدك على تحسين الإنتاجية ونتائج المرضى.

أفضل ميزات DeepScribe

قم بتحرير الملاحظات ومراجعتها بشكل تفاعلي باستخدام أدوات تحرير النصوص المتزامنة والتدقيق الإملائي مع DeepScribe Notes

عزز التعاون بين الفرق الدولية من خلال التوثيق متعدد اللغات بأكثر من 25 لغة

احصل على تلميحات سريرية في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ أثناء رعاية المرضى باستخدام DeepScribe Assist، الذي يعرض المعلومات الأكثر صلة عندما تحتاج إليها

قيود DeepScribe

يشكو المستخدمون من أنه يحذف أحيانًا نتائج المرضى وخططهم، وينظمها في أقسام غير صحيحة

أسعار DeepScribe

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepScribe

G2: 4. 1/5 (20+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DeepScribe؟

إليك ما تقوله مراجعة G2

أنا أعتمد على ملاحظات النسخ الصوتي DeepScribe AI، والتي تعتمد بدورها على خوادم Amazon، التي تتعطل من وقت لآخر دون سابق إنذار، وأحيانًا تفقد جميع النصوص التي قمت بنسخها خلال اليوم! أود أن أرى طريقة ما لحفظ ملفات الصوت على جهازي وتحميلها عندما تعود الخوادم للعمل. ربما تمت إضافة هذه الميزة بالفعل، لأنني لم أفقد سوى النصوص!

6. Notable Health (الأفضل للأتمتة عبر المهام السريرية)

عبر Notable Health

Notable Health هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتولى استقبال المرضى، وتحديد المواعيد، والتصاريح المسبقة، والتوثيق الشامل، والإحالة وإدارة المرضى.

تقوم المنصة أيضًا بمراجعة التوثيق السريري لتسجيل التشخيصات الكاملة وفئات الحالات الهرمية (HCC) لتحسين درجات المخاطر.

تستخدم ميزة "النمو والاكتساب والوصول" الأتمتة الذكية لتحديد المرضى الجدد والتواصل معهم وتبسيط الجدولة وتحسين الوصول إلى الرعاية. كما تعمل وظيفة "إدارة دورة الإيرادات" على أتمتة عمليات الترميز والفوترة والمطالبات لتسريع عمليات السداد وتقليل حالات الرفض.

أفضل ميزات Notable Health

تقوم الأدوات المدمجة بتسجيل وتحليل ملاحظات المرضى على نطاق واسع للكشف عن اتجاهات الرضا وتحديد الثغرات في الخدمة

يدعم أكثر من 150 لغة لكل من الصوت والنص، مما يسهل خدمة المرضى من مختلف الخلفيات اللغوية

أرسل تذكيرات آلية بالمواعيد وإشعارات المتابعة لتقليل حالات عدم الحضور

قيود صحية ملحوظة

قد تجد صعوبة في مواكبة معايير الأمان المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية

أسعار Notable Health

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notable Health

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: إليك بعض استراتيجيات تدوين الملاحظات التي يجب أن تعرفها: الاستماع الفعال: بدلاً من النسخ، أعد صياغة الأفكار الرئيسية بكلماتك الخاصة لتحسين الفهم والتذكر

الترميز اللوني: استخدم ألوانًا متسقة لتحديد الأنماط والأولويات وعناصر العمل على الفور

رسم الخرائط الذهنية: حوّل الملاحظات المتناثرة إلى شبكات مرئية حتى تتمكن من رؤية كيفية ارتباط الأفكار وتذكرها لاحقًا بشكل أسرع

7. Tali AI (الأفضل لمساعد الصوت المدمج في سجلات الصحة الإلكترونية)

عبر Tali AI

يتيح لك Tali AI تسجيل ملاحظاتك مباشرة في سجلات الصحة الإلكترونية. إذا كنت بحاجة إلى التحقق من إرشادات معينة أثناء زيارة المريض، ما عليك سوى طرح السؤال، وسيقوم البرنامج باستخراج الإجابات من مصادر طبية موثوقة.

كما أنه يدعم الإملاء متعدد اللغات، ويقترح الرموز الطبية، ويميز بين المتحدثين المختلفين في المحادثة، ويمكنه التعامل مع المهام الإدارية مثل ضبط التذكيرات أو ملء النماذج. يعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والمتصفحات، ويفي بمعايير HIPAA و SOC 2 Type 2 لأمن البيانات.

أفضل ميزات Tali AI

ابحث في السجلات الطبية باستخدام الأوامر الصوتية حول جرعات الأدوية والاستفسارات السريرية من مصادر موثوقة مثل Merck Manuals و OpenFDA

قم بالتمييز بين المتحدثين تلقائيًا أثناء المحادثات لتنسب الحوارات بدقة أثناء التوثيق

أتمتة تدوين الملاحظات السريرية باستخدام "Ambient Scribe"، الذي ينشئ ملاحظات طبية بناءً على المحادثات

قيود Tali AI

يشكو المستخدمون من التكرار وسوء التنظيم في الملاحظات الصوتية المكتوبة

أسعار Tali AI

شخصي: 0 دولار شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tali AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tali AI؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra:

يساعدني على التركيز أكثر على المريض أثناء الاستشارة، لأنني أعلم أن ملاحظاتي يتم نسخها. كما أن الملاحظات تكون مفصلة جيدًا في غضون دقيقة واحدة بعد انتهاء الاستشارة... أحيانًا يلتقط الكلمات الخاطئة، وأضطر إلى تصحيح بعض الكلمات.

يساعدني على التركيز أكثر على المريض أثناء الاستشارة، لأنني أعلم أن ملاحظاتي يتم نسخها. كما أن الملاحظات مفصلة جيدًا في دقيقة واحدة بمجرد الانتهاء من الاستشارة... أحيانًا يلتقط كلمات خاطئة، وأضطر إلى تصحيح بعض الكلمات.

8. Augmedix (الأفضل للتدوين في الوقت الفعلي ومشاركة المرضى)

عبر Augmedix

تقدم Augmedix مجموعة مرنة من أدوات التوثيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لجميع مستويات الدعم السريري، بدءًا من إنشاء الملاحظات السريعة والذاتية الخدمة وحتى كتابة الملاحظات بالكامل.

باستخدام "Augmendix Go"، يمكنك إنشاء ملاحظات طبية عالية الجودة في غضون ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مباشرة مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية مثل Epic و Cerner و Athena، مما يضمن تدفق البيانات في اتجاهين بسلاسة.

كما يدعم الأجهزة التقنية القابلة للارتداء، مثل النظارات الذكية، للوصول إلى معلومات المرضى وتوثيقها دون استخدام اليدين مع التركيز على الرعاية.

أفضل ميزات Augmedix

قم بتحرير وترميز وإنهاء الملاحظات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع دعم إضافي للسجلات الطبية الإلكترونية بعد الزيارة عبر "Augmedix Assist"

احصل على دعم كامل لسير العمل السريري قبل الزيارات وأثناءها وبعدها مع "Augmedix Live"، بما في ذلك خدمة مخصصة من أخصائي توثيق طبي (MDS) مخصص

احصل على تذكيرات في الوقت الفعلي بشأن الثغرات في الرعاية والفواتير باستخدام "CareCues"، مما يساعد الأطباء على التعامل مع الفحوصات الوقائية وموانع الأدوية والمهام الأخرى

قيود Augmedix

يقول البعض أنه لا يوجد مدقق إملائي مدمج، وأن الأداة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من حين لآخر

أسعار Augmedix

أسعار مخصصة

تقييمات Augmedix وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Augmedix؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

لقد جعل كتاب Augmedix يومي أكثر كفاءة. مثل أي شيء آخر، هناك منحنى تعليمي. أحب أن أحتفظ بخططي مفصلة للغاية حتى أتمكن من الرجوع إليها لاحقًا. لا يستطيع الكتبة قراءة أفكاري، لذا فإن أفضل طريقة هي أن أملي عليهم بضع جمل سريعة فور انتهائي من فحص المريض. لا يزال هذا النظام أكثر كفاءة من أي نظام آخر استخدمته من قبل.

9. Carepatron (الأفضل لإنشاء بوابات عملاء عبر الإنترنت)

عبر Carepatron

Carepatron هي منصة لإدارة الممارسات تربط بين التواصل مع العملاء والفوترة والتوثيق والجدولة.

على هذه المنصة، يمكن للعملاء حجز مواعيدهم من خلال بوابة إلكترونية، مما يقلل من الوقت الضائع في الذهاب والإياب. كما تتولى تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة المهام الإدارية الروتينية، مما يساعد مقدمي الخدمات على توفير الوقت خلال أسبوعهم.

كما يدعم الرعاية الجماعية، من خلال التقويمات المشتركة وتدوين الملاحظات التعاونية والوصول القائم على الأدوار، بحيث يرى كل شخص ما يخص دوره فقط.

أفضل ميزات Carepatron

قم بتعيين فواتير متكررة للعملاء الحاليين وإنشاء فواتير باستخدام بوابة الفوترة والدفع المدمجة

اسمح للعملاء بالوصول إلى مواعيدهم وملاحظات التقدم والملفات والحجوزات واستكمال النماذج من خلال بوابة مخصصة للعملاء

قم بتشغيل الإجراءات بناءً على نشاط العميل وأتمتة التذكيرات والمتابعات واقتراحات التوثيق باستخدام "Carepatron AI"

قيود Carepatron

أفاد بعض المستخدمين أن عملية إنشاء النماذج معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً

أسعار Carepatron

مجاني

أساسي: 19 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 24 دولارًا شهريًا

متقدم: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Carepatron

G2: 4. 5/5 (380+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (510+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Carepatron؟

إليك ما تقوله مراجعة G2

ثانيًا، البرنامج نفسه سهل الاستخدام وفعال للغاية، ولكنه يتطلب بعض الخطوات الإضافية للإصدار المجاني (وهو أمر مفهوم تمامًا)، وأنا متشوق لمعرفة ما يقدمه الإصدار المدفوع. كان من السهل جدًا تنفيذه ودمجه في عملي. نظرًا لأنه سيكون مصدر الاتصال الرئيسي لي، أتطلع إلى النمو لكلينا!

10. Healthie (الأفضل لمقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والعافية)

عبر Healthie

صُمم Healthie خصيصًا لأخصائيي التغذية وأخصائيي التغذية ومحترفي الصحة، وهو يساعد في جدولة المواعيد واستضافة جلسات فيديو آمنة وإدارة السجلات الطبية الإلكترونية وإصدار الفواتير للعملاء والحفاظ على سير العمل بسلاسة.

كما يأتي مع نماذج قابلة للتخصيص وبوابة عملاء لمساعدتك في تنظيم الملاحظات وأتمتة المهام المملة وتقديم رعاية شخصية. تحتوي هذه الأداة أيضًا على ميزات ملء تلقائي ذكية تسحب تلقائيًا بيانات العملاء ذات الصلة، مثل ملاحظات الجلسات السابقة والأهداف والعلامات الحيوية أو الوجبات المسجلة، لملء ملاحظاتك.

أفضل ميزات Healthie

قم بإجراء جلسات رعاية صحية عن بُعد آمنة، بما في ذلك زيارات الفيديو الفردية والجماعية

قم بتسجيل تفاعلات العملاء وحفظ السجلات الصحية الإلكترونية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

قم بتعيين المهام وتتبعها باستخدام "المهام الذكية" لأتمتة عمليات المتابعة الروتينية

قيود Healthie

تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي المدمج لإجراء تحليلات تغذوية متعمقة ولا توفر دعمًا للعملاء

أسعار Healthie

مجاني

الأساسيات: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المجموعة: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Healthie

G2: عدد المستخدمين غير كافٍ

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Healthie؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra

يعجبني أنه متوافق مع HIPAA، ويتيح ميزات للتواصل مع عملائك عبر التطبيق، وميزة الفوترة رائعة، وأنا سعيد بخدمة العملاء. أعتقد أن تطبيق الهاتف به الكثير من الأخطاء ويمكن تحسينه كثيرًا؛ على سبيل المثال، الفوترة، وتعديل الصور للسماح بالتعليق على أجزاء منها (على سبيل المثال)، ويبدو أنه يتعطل كثيرًا مع عملائي، كما أنه لا يوفر الكثير من اتصالات الشبكات الاجتماعية.

11. SimplePractice (الأفضل للوصفات الإلكترونية وإدارة الأدوية)

عبر SimplePractice

إذا كنت تبحث عن ممارسة أكثر ملاءمة للعملاء، فإن SimplePractice هي أداة رائعة. بفضل التذكيرات التلقائية بالمواعيد عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، ستقلل حالات عدم الحضور دون بذل أي جهد. كما أصبحت الرعاية الصحية عن بُعد سهلة للغاية بفضل ميزة مشاركة الفيديو والشاشة المدمجة.

كما يضم بوابة آمنة للعملاء حيث يمكنهم إكمال الأعمال الورقية وإجراء المدفوعات وطلب المواعيد في أي وقت. تتيح لك ميزة "ePrescribe" إرسال الوصفات الطبية إلكترونيًا إلى أكثر من 40,000 صيدلية في جميع أنحاء البلاد.

أفضل ميزات SimplePractice

قم بتخصيص وإكمال عمليات التوثيق السريري باستخدام قوالب ملاحظات مرنة ومخططات علاج Wiley

تتبع تقدم العملاء من خلال التقييمات المدمجة مثل PHQ-9 و GAD-7، بالإضافة إلى الرسوم البيانية للتقدم المرئي

أتمتة محاسبة التأمين من خلال تقارير الدفع المتكاملة للحصول على دفاتر محاسبة دقيقة بفضل وظائف "التأمين"

قيود SimplePractice

تفتقر إلى إمكانية التخصيص للفواتير و"الفواتير التفصيلية"

أسعار SimplePractice

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أساسي: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SimplePractice

G2: 4. 1/5 (120+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplePractice؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra

التقويم رائع وسهل الاستخدام، ويمكنك رؤية المواعيد المحددة للعملاء. يمكنك إعداد إشعارات لتنبيهك بمواعيد المواعيد. خدمة العملاء كانت مفيدة، وسريعة في الرد عليّ. يقدمون الكثير من الميزات الرائعة... أفضّل المزيد من التخصيص في الفواتير والفواتير التفصيلية.

الطريقة الأذكى للتعامل مع ملاحظات SOAP

لقد استكشفنا بعضًا من أفضل برامج إنشاء ملاحظات SOAP المتاحة، ولكن للحصول على حل شامل يتجاوز التوثيق، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء ملاحظات SOAP وتنظيمها في مجلدات منظمة. يسهل Notepad تسجيل الملاحظات السريعة أثناء إدارة المرضى، بينما يضمن ClickUp Brain إمكانية استرداد المعلومات على الفور دون إضاعة الوقت في البحث.

يجمع ClickUp كل شيء في منصة واحدة آمنة ومبسطة، مما يساعد المهنيين الصحيين والمعالجين الفيزيائيين وطلاب الطب والأطباء على التوثيق بشكل أكثر كفاءة والتركيز على ما هو أهم: رعاية المرضى.

👉 ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا اليوم. ✅