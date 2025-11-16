10 أدوات أتمتة لبرنامج Excel لتوفير ساعات من العمل اليدوي

برنامج Excel موجود في كل مكان — سواء كنت تتابع الميزانيات أو تنشئ نماذج أو تضع لوحات معلومات، فمن المحتمل أنك فتحت جدول بيانات اليوم. ومع ذلك، فإن المهام التي يجب القيام بها بشكل متكرر، مثل تحديث القيم أو نقل البيانات أو تنسيق الخلايا، يمكن أن تستهلك الكثير من الوقت.

لهذا السبب يلجأ العديد من المحترفين إلى أدوات الأتمتة التي تتولى الأعمال الروتينية وتقلل من الجهد اليدوي.

في هذا الدليل، سنتناول بعض أدوات أتمتة Excel الأكثر فائدة لتوفير الوقت وتقليل العمل اليدوي.

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ *الأسعار ClickUp تبسيط تنفيذ المشاريع القائمة على جداول البيانات جميع أحجام الفرق (الأفراد، الشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة، المؤسسات) خطة مجانية؛ تخصيص متاح للمؤسسات Microsoft Power Automate أتمتة العمليات عبر تطبيقات Microsoft المؤسسات الكبيرة والمؤسسات التي تعتمد على Microsoft لأتمتة سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Zapier أتمتة Excel عبر التطبيقات الفرق متوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. SheetFlash أتمتة Excel بالجملة فرق صغيرة مع أتمتة دفعية بدون كود تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا شهريًا. Numerous. ai أتمتة Excel مدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق الصغيرة والأفراد أسعار مخصصة Power Query تنظيف البيانات دون الحاجة إلى العمل اليدوي محللون يجمعون بيانات من مصادر مختلفة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ تكلفة تكاملات Power BI المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا Visual Basic for Applications (VBA) نماذج تفاعلية ومربعات حوار مخصصة مستخدمو Excel المتمرسون خطة مجانية متاحة مع Excel؛ بدون تكلفة خارجية UiPath أتمتة Excel من البداية إلى النهاية باستخدام RPA الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Microsoft 365 Copilot أتمتة اللغة الطبيعية عبر تطبيقات MS الشركات والمستخدمون المتمرسون تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر خطة Copilot Pro المدفوعة Appy Pie Automate جدولة النسخ الاحتياطية وإجراءات Excel القائمة على المشغلات الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا

يعتمد اختيار أداة أتمتة Microsoft Excel المناسبة للمهام المعقدة على سير عملك وحجم فريقك وتعقيد المهام. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن تتمتع بها أداتك التالية لأتمتة العمليات اليدوية في مصنف Excel:

سهولة الاستخدام: ابحث عن أدوات ذات واجهات سهلة الاستخدام، وخيارات برمجة بسيطة، أو أدوات إنشاء أتمتة بالسحب والإفلات.

تغطية المهام: قم بتقييم ما إذا كانت الأداة قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتكررة عبر جداول البيانات الخاصة بك (مثل استيراد/تصدير البيانات، وإنشاء قم بتقييم ما إذا كانت الأداة قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتكررة عبر جداول البيانات الخاصة بك (مثل استيراد/تصدير البيانات، وإنشاء تقارير Excel ، وما إلى ذلك)

قدرات التكامل: ابحث عما إذا كانت الأداة يمكنها التكامل مع المنصات الحالية التي تستخدمها بالفعل حتى تتمكن من ابحث عما إذا كانت الأداة يمكنها التكامل مع المنصات الحالية التي تستخدمها بالفعل حتى تتمكن من أتمتة سير عمل Excel عبر مجموعتك بالكامل

قابلية التوسع: تأكد من قدرتها على التعامل مع مجموعات البيانات المتزايدة والمستخدمين المتعددين والمنطق المعقد مع تطور احتياجاتك دون إبطاء عملك.

الذكاء الاصطناعي للميزات الذكية: تحقق من الأتمتة الأساسية باستخدام تحقق من الأتمتة الأساسية باستخدام أدوات Excel المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على أنماط البيانات أو التنظيف التلقائي أو التحليلات التنبؤية لتحسين الدقة.

تساعدك أدوات أتمتة Microsoft Excel هذه على العمل بسرعة أكبر والحفاظ على الدقة والتركيز على العمل من خلال التخلص من مهام جداول البيانات المملة. اختر الأداة التي تلبي أهدافك!

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط تنفيذ المشاريع القائمة على جداول البيانات)

حوّل جداول البيانات الخاصة بك إلى قواعد بيانات مرئية باستخدام عرض الجدول في ClickUp

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تحول المنصة سير العمل الذي يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات إلى أنظمة مهام تعاونية وآلية.

كيف؟ يدير ClickUp Table View الميزانيات والمخزونات والجداول الزمنية مع إمكانات إضافية للهيكلة والمساءلة والأتمتة واستخراج البيانات. حيث يتوقف Excel عند الصفوف والصيغ، يقدم ClickUp قواعد بيانات علائقية وربط المهام وعروض قوية لمساعدة فريقك على العمل على البيانات بدلاً من مجرد تخزينها.

بمجرد تنظيم بياناتك، يمكنك إعداد ClickUp Automations لتعيين المهام تلقائيًا، أو تشغيل الإشعارات عندما تنتقل الحملة إلى "جاهزة للإطلاق"، أو تحديث حقل مخصص تلقائيًا عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على المهام.

استخدم أكثر من 100 نموذج جاهز من ClickUp Automations لأتمتة مهامك المتكررة والمستهلكة للوقت.

لنفترض أنك تدير إطلاق منتج. عندما يتم وضع علامة على مهمة جديدة باسم "أصل الإطلاق"، يمكن لـ ClickUp Automation تعيينها إلى فريق التصميم، وتحديد موعد نهائي بعد ثلاثة أيام، وإخطار الأطراف المعنية على الفور.

ينعكس هذا العمل في لوحات معلومات ClickUp، التي توفر تقريرًا في الوقت الفعلي وبصريًا وديناميكيًا لكل ما يحدث عبر عرض جدول ClickUp. بدلاً من تصدير مخططات Excel أو الجداول المحورية يدويًا، يمكنك إنشاء عناصر واجهة مستخدم بصريًا لتتبع أداء الحملة أو معدلات إتمام المشروع أو استهلاك الميزانية.

تتبع أداءك واسترجع البيانات للحصول على معلومات مفصلة باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

هل تريد معرفة عدد طلبات العملاء المتأخرة أو مقدار الوقت الذي يقضيه فريقك في كل حملة؟ قم بإنشاء لوحة معلومات ClickUp التي يتم تحديثها تلقائيًا أثناء عمل فريقك في عرض الجدول وتشغيل الأتمتة في الخلفية.

شاهد هذا الفيديو حول إعداد لوحات معلومات ClickUp 👇

إذا كان عملك في ملفات Excel أو CSV أو TSV أو JSON، فاستخدم أدا ة استيراد جداول البيانات لنقل البيانات إلى ClickUp. يمكنك الاستيراد مباشرة إلى القوائم أو المساحات الموجودة، وإعادة استخدام تعيينات الحقول عبر الفرق، وربط بياناتك بالحالات والأولويات والمهام الفرعية الموجودة.

استيراد بيانات Microsoft Excel إلى ClickUp باستخدام أداة استيراد جداول البيانات

أفضل ميزات ClickUp

قم بفرز بياناتك وتصفيتها وتجميعها، وقم بتطبيق حقول مخصصة مثل الميزانيات والمالكين والمواعيد النهائية، وأنشئ علاقات التبعية بين المهام.

قم بتشغيل الملخصات الآلية أو تحليل البيانات أو تحديثات المشروع باستخدام ClickUp Brain في أي مهمة أو حقل مخصص.

اختر من بين أكثر من 1000 تكامل ClickUp أو استخدم webhooks المخصصة لمزامنة أدوات مثل CRM والتقويمات والتحليلات ومنصات التطوير.

قم بالتبديل بين مختلف LLMs مثل ChatGPT وClaude وغيرها من داخل ClickUp Brain.

قيود ClickUp

قد تربك الميزات الكثيرة المستخدم الجديد (ولكن ClickUp University تقدم عملية إرشادية لفهم كيفية عملها)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على TrustRadius:

نستخدم أداة واحدة لتتبع العمل الآن. هذا كل شيء. لا داعي بعد الآن للتنقل بين أداتين أو ثلاث أدوات وجداول Excel.

⭐️ مكافأة: كيف يمكن لوكلاء Clickup AI توفير ساعات من العمل اليدوي قد تكون إدارة البيانات يدويًا مملة وتستغرق وقتًا طويلاً. وكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة، مما يجعل سير عملك أسرع وأكثر كفاءة. أتمتة إدخال البيانات وتنظيفها: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استيراد البيانات من مصادر متعددة والتحقق من صحتها وتنظيفها، مما يقلل من الجهد اليدوي والأخطاء.

إنشاء التقارير على الفور: قم بإعداد عمليات الأتمتة لإنشاء وتحديث التقارير والرسوم البيانية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي — لا مزيد من الحسابات اليدوية

تعيين المهام والتذكيرات تلقائيًا: قم بتشغيل تعيينات المهام أو تذكيرات المتابعة بناءً على تغييرات البيانات أو المواعيد النهائية

تلخيص البيانات وتحليلها: دع الذكاء الاصطناعي يلخص مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة، ويسلط الضوء على الاتجاهات، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ.

استرجع المعلومات وشاركها على الفور: استخدم المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة أو الحصول على بيانات محددة — لا داعي للبحث في صفوف لا نهاية لها تعمل أدوات Autopilot Agents في ClickUp على الحفاظ على تدفق المعلومات عبر مساحة العمل، مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي.

2. Microsoft Power Automate (الأفضل لأتمتة العمليات عبر تطبيقات Microsoft)

عبر Microsoft Power Automate

Power Automate هي منصة أتمتة منخفضة الكود ومستندة إلى السحابة من Microsoft تتيح لك تصميم سير العمل وبنائه وتوسيع نطاقه عبر تطبيقات سطح المكتب والخدمات السحابية ومواقع الويب دون الحاجة إلى تدخل كبير من قسم تكنولوجيا المعلومات.

تتيح لك هذه الأداة تحديد فرص الأتمتة من خلال استخراج المهام والعمليات، وتبسيط الأعمال المتكررة، سواء كنت تقوم بتشغيل إجراءات عند تغيير قيم Excel، أو إدارة تدفقات الموافقة، أو مزامنة البيانات بين التطبيقات.

تتضمن المنصة إمكانات متقدمة للذكاء الاصطناعي: تأليف تدفق اللغة الطبيعية (مدعوم من Copilot) وأتمتة مقترحة بالذكاء الاصطناعي ونماذج مدمجة لمعالجة المستندات والصور وإنشاء المحتوى. كل هذا مغلف بأدوات حوكمة وأمن ومراقبة على مستوى المؤسسات لضمان توسيع نطاق جهود الأتمتة الخاصة بك بأمان وفعالية.

أفضل ميزات Microsoft Power Automate

راقب عائد الاستثمار من خلال أدوات التحليل المدمجة التي تظهر بالضبط مقدار الوقت الذي توفره مع كل عملية أتمتة.

استخدم استخراج العمليات لتحديد الاختناقات في سير العمل المستند إلى Excel وتحسينها لتحقيق كفاءة أفضل.

أنشئ أتمتة ذاتية التعافي تتكيف مع التغييرات في قوالب جداول البيانات أو هياكل البيانات، بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي.

قيود Microsoft Power Automate

قد يتعطل برنامج تشغيل سطح المكتب بسبب تغيير طفيف في واجهة المستخدم في التطبيق المستهدف

قد يكون التعامل مع الأخطاء أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً

أسعار Microsoft Power Automate

مجاني

Power Automate Premium: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

عملية Power Automate: 150 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

عملية Power Automate المستضافة: 215 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Power Automate

G2: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Power Automate؟

يقول أحد المراجعين في G2:

ما أحبه في Power Automate هو سهولة إعداد التدفقات بين التطبيقات التي أستخدمها يوميًا مثل Outlook و Teams و SharePoint. تمكنت من إنشاء تدفق موافقة لتقديم المستندات في العمل دون الحاجة إلى أي مهارات برمجة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: تشير التقارير إلى أن أكثر من 90٪ من الموظفين يشهدون زيادة في الإنتاجية وانخفاضًا في مستويات التوتر بسبب أتمتة العمل.

3. Zapier (الأفضل لأتمتة Excel عبر التطبيقات)

عبر Zapier

باستخدام Zapier، يمكنك إنشاء Zaps—سير عمل آلي يربط Excel بآلاف التطبيقات الأخرى. تتيح لك Zaps تعيين مشغلات وإجراءات بحيث تتم التحديثات الروتينية أو الإشعارات أو عمليات نقل البيانات تلقائيًا، دون الحاجة إلى بذل أي جهد يدوي.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء سير عمل متعدد الخطوات حيث تضيف تعليقات العملاء الجدد من نموذج Google على الفور صفًا في ورقة Excel الخاصة بك. يمكن لـ Zap نفسه بعد ذلك تحديث الخلايا ذات الصلة بالقيم المحسوبة وتشغيل مهمة متابعة في أداة جدول بيانات إدارة المشاريع الخاصة بك.

من خلال ربط العديد من التطبيقات والإجراءات، يساعد Zapier الفرق على نقل البيانات بسلاسة عبر الأنظمة وتحديث جداول البيانات دون الحاجة إلى النسخ واللصق.

أفضل ميزات Zapier

قم بتنظيف وتنسيق البيانات الواردة قبل وصولها إلى أوراق Excel باستخدام أدوات تحويل البيانات المدمجة في Zapier.

قم بإعداد منطق شرطي لتوجيه أنواع مختلفة من البيانات إلى أوراق Excel محددة بناءً على قواعد مخصصة

أضف فترات زمنية بين الخطوات للتحكم في توقيت تنفيذ الإجراءات

قيود Zapier

قد يكون تصحيح الأخطاء تحديًا إذا فشل Zap بسبب خطأ في التطبيق

يتضمن منحنى تعليمي في إنشاء Zaps معقدة ومتعددة الخطوات

أسعار Zapier

مجاني إلى الأبد

المحترفون: 29.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 103.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

يشارك أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يميز Zapier وفائدته هو أنه يلغي العمل اليدوي من خلال أتمتة المهام المتكررة بين التطبيقات المختلفة بفضل عدد كبير من الميزات.

📮 ClickUp Insight: يقول 21% من الأشخاص أن أكثر من 80% من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون أن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41%) يكرس لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذه المهمة الشاقة. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 12٪ في كفاءة العمل.

4. SheetFlash (الأفضل لأتمتة Excel بالجملة)

عبر SheetFlash

SheetFlash هو وظيفة إضافية لبرنامج Excel لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية وتوفر أتمتة سير العمل مباشرة في جدول البيانات الخاص بك. وهي تحل محل الماكروات المعقدة ونصوص VBA بنظام مرئي قائم على البطاقات، حيث تمثل كل بطاقة إجراء خطوة في تسلسل الأتمتة الخاص بك.

يتيح لك SheetFlash تسجيل وتوثيق سير العمل متعدد الخطوات بتنسيق يمكن قراءته بواسطة الإنسان، مما يجعل المهام المتكررة شفافة وقابلة للنقل.

نظرًا لأنها تعمل بالكامل داخل Excel، فإن التثبيت يتم بسلاسة عبر قائمة الوظائف الإضافية، دون الحاجة إلى إعداد خارجي. وهي مصممة لتسريع عمليات تحويل البيانات المعقدة، بحيث يمكن إنجاز المهام التي قد تستغرق ساعات في دقائق، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات للمستخدمين من جميع الخلفيات التقنية.

أفضل ميزات SheetFlash

أنشئ مشاريع لتنظيم عمليات الأتمتة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية

استخدم الذكاء الاصطناعي لجلب البيانات الخارجية وتحويل معلومات جداول البيانات الداخلية، مما يقلل من وقت البحث والمعالجة.

قم بتعديل المنطق أو ترتيب المهام دون الحاجة إلى البرمجة النصية

قيود SheetFlash

يقتصر البرنامج المجاني على حفظ مشروع واحد فقط للمستخدمين

سعة التخزين محددة بـ 5 ميجابايت لكل إجراء في الإصدار المجاني

أسعار SheetFlash

مجاني إلى الأبد

قياسي: 4.99 دولارًا أمريكيًا/ترخيص شهريًا

الاشتراك المميز: 8.99 دولارًا أمريكيًا/ترخيص شهريًا

تقييمات ومراجعات SheetFlash

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SheetFlash؟

كتب أحد مستخدمي Reddit:

...أدوات مثل SheetFlash تقوم بالفعل بأتمتة معظم مهام Excel دون الحاجة إلى أي ترميز...

5. Numerous. ai (الأفضل لأتمتة Excel المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Numerous. ai تجعل Excel يفكر مثل ChatGPT. فهي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة في Excel و Google Sheets باستخدام الدالة البسيطة =AI() (أو =NUM. AI).

يمكنك تشغيل ChatGPT داخل جدول البيانات الخاص بك لمهام مثل تلخيص النص أو تنظيف البيانات أو تصنيف العناصر أو إنشاء نسخة - دون الحاجة إلى واجهة برمجة تطبيقات أو ترميز أو إعداد. تتيح هذه الأداة للأفراد والفرق أتمتة المهام المجمعة واستخدام جداول البيانات مثل المستخدمين المحترفين وإنشاء نماذج أولية لسير عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

العديد من أفضل ميزات ai

أنشئ محتوى الحملة مباشرة في برنامج جداول البيانات الخاص بك —أنشئ كلمات AdWords الرئيسية، وهياكل إعلانات Facebook، ومحتوى SEO دون الحاجة إلى تغيير السياق

قم بتنظيف إدخالات البيانات الفوضوية تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي للتنسيق والتوحيد.

اختبر نماذج الذكاء الاصطناعي وشارك النتائج مع فريقك باستخدام تنسيق جدول البيانات المنظم

العديد من قيود ai

تعتمد كفاءتك في Numerous.ai على كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

أسعار Numerous.ai

مجاني

المزايا: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات عديدة لـ ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Numerous.ai؟

يقول أحد المستخدمين:

أستخدم هذه الأداة يوميًا، وقد ساعدتني في إنجاز الكثير من الأعمال الروتينية بسهولة، حتى أتمكن من التركيز على الأمور المهمة.

👀 هل تعلم؟ 96% من المؤسسات تجد صعوبة في تعديل أو إعادة بناء عمليات الأتمتة.

6. Power Query (الأفضل لتنظيف البيانات دون الحاجة إلى العمل اليدوي)

عبر Power Query

إذا سبق لك أن فتحت Excel واستوردت ملف CSV فوضوي وقضيت نصف ساعة في تنظيفه، فأنت تعرف مدى صعوبة إعداد البيانات المتكررة. Power Query يزيل هذا العبء. فهو يتيح للمحللين الاتصال بالبيانات من مصادر متعددة وتحويلها ودمجها من خلال واجهة مرئية خطوة بخطوة، دون الحاجة إلى البرمجة.

يمكنك تشكيل البيانات وتصفيتها وإعادة هيكلتها مرة واحدة وحفظ هذه الخطوات بحيث يتم تنفيذها تلقائيًا في المرة التالية. سواء كان ذلك دمج جداول بيانات متعددة أو سحب البيانات من قواعد البيانات أو تحويل الملفات الأولية إلى جداول نظيفة، فإن Power Query يحول عملية التنظيف المتكررة إلى سير عمل قابل للتكرار. بالنسبة لمستخدمي الأعمال، هذا يعني تقليل الوقت المستغرق في الجدال وزيادة الوقت المستغرق في التحليل.

أفضل ميزات Power Query

قم بإزالة الأعمدة وتغيير أنواع البيانات وتقسيم الأعمدة أو دمجها وفرز البيانات من خلال عمليات بسيطة بالنقر والإشارة التي يتذكرها Power Query ويكررها.

استيراد البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قوالب قواعد البيانات وملفات CSV وصفحات الويب، ثم قم بتشكيلها بالطريقة التي تريدها بالضبط

قم بتنظيف البيانات الفوضوية عن طريق معالجة القيم المفقودة، والبحث عن النصوص واستبدالها، وإلغاء تدوير البيانات للجداول المحورية، ودمج مصادر بيانات متعددة في مجموعة بيانات واحدة نظيفة.

قيود Power Query

يتطلب الإعداد الأولي تعلم واجهة Power Query ومفاهيم كود M الأساسية

أسعار Power Query

Power Query جزء من نظام Power BI البيئي

مجاني إلى الأبد

Power BI Pro: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Power BI Premium لكل مستخدم: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Power BI Embedded: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Power Query

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Power Query؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

تتميز Power Query بمزاياها. وهي تتطلب طريقة تفكير مختلفة قليلاً. في Excel، نفكر في الصفوف والأعمدة وكيفية ارتباطها ببعضها. في Power Query، نفكر أكثر في الجداول وكيفية ارتباطها ببعضها. ولكن كقاعدة عامة: إذا كان المرء يفهم Excel، فيمكنه فهم Power Query.

تتميز Power Query بمزاياها. وهي تتطلب طريقة تفكير مختلفة قليلاً. في Excel، نفكر في الصفوف والأعمدة وكيفية ارتباطها ببعضها. في Power Query، نفكر أكثر في الجداول وكيفية ارتباطها ببعضها. ولكن كقاعدة عامة: إذا كان المرء يفهم Excel، فيمكنه فهم Power Query.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Excel لإدارة المشاريع

7. Visual Basic for Applications (VBA) (الأفضل لمستخدمي Excel المحترفين)

Visual Basic for Applications (VBA) هي لغة برمجة نصية مدمجة من Microsoft لبرنامج Excel وتطبيقات Office الأخرى. يمكن الوصول إليها من علامة التبويب "المطور"، وهي تتيح لك أتمتة المهام المتكررة وتخصيص جداول البيانات وحتى إنشاء سير عمل عبر التطبيقات.

يمكن لـ VBA تسجيل وحدات الماكرو التي تعيد تشغيل إجراءاتك، أو تتيح لك كتابة تعليمات برمجية لإنشاء وظائف جديدة تمامًا مصممة خصيصًا لقواعد عملك. يمكنها الاستجابة للأحداث — مثل إدخال البيانات أو فتح المصنف أو تحديثات الورقة — مما يجعل الأتمتة ديناميكية ومدركة للسياق. بالإضافة إلى Excel، يمكن لـ VBA الربط بين Word و Outlook و Access، مما يحول مجموعة Office إلى بيئة قابلة للبرمجة من أجل أتمتة شاملة.

أفضل ميزات Visual Basic for Applications (VBA)

أنشئ تقارير Excel آلية عن طريق سحب البيانات من أوراق متعددة وحساب الإجماليات وتنسيقها بشكل متسق.

أنشئ نماذج تفاعلية ومربعات حوار مخصصة لأتمتة مهام إدخال البيانات وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات

الوصول إلى نموذج كائنات Excel لمعالجة النطاقات والمخططات وسلوك المصنف

قيود Visual Basic for Applications (VBA)

هناك منحنى تعليمي إذا كنت ترغب في تجاوز تسجيل الماكرو الأساسي

أسعار Visual Basic for Applications (VBA)

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Visual Basic for Applications (VBA)

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visual Basic for Applications (VBA)؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

VBA هي حاليًا اللغة الوحيدة التي تربط وتدمج جميع تطبيقات Microsoft Office بشكل أصلي. طالما استمر استخدام Office على نطاق واسع في بيئات الأعمال، ستظل VBA موجودة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Airtable

8. UiPath (الأفضل لأتمتة Excel من البداية إلى النهاية باستخدام RPA)

عبر UiPath

تقدم UiPath مجموعة قوية من أنشطة أتمتة Excel المصممة خصيصًا للتعامل مع المهام المعقدة عبر جداول البيانات. سواء كنت بحاجة إلى تحديث مئات الخلايا أو إدارة البيانات عبر أوراق عمل متعددة أو تنفيذ حسابات عبر مصنفات، فإن هذه الأنشطة المعدة مسبقًا تعمل على تبسيط العملية.

تتيح لك الوظيفة الإضافية لبرنامج Excel السلسة استخدام التحديد بالنقر على الخلايا والجداول والنطاقات، دون الحاجة إلى إدخال مراجع الخلايا أو الصيغ يدويًا. هذا التكامل الوثيق يجعل إنشاء سير العمل أكثر سهولة، مما يتيح لك تكوين عمليات Excel بصريًا دون الحاجة إلى برمجة أي من التفاصيل البسيطة.

أفضل ميزات UiPath

أنشئ سير عمل مرئي في Excel باستخدام أنشطة السحب والإفلات

أنشئ أتمتة مرئية في UiPath Studio

استخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف المستندات واستخراج البيانات المنظمة

قيود UiPath

تفتقر إلى ميزة مسح الباركود

قد يتأخر الاستوديو في سير العمل الكبير أو المعقد

أسعار UiPath

الأساسي: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UiPath؟

كتب أحد مستخدمي G2:

أقدر كيف يبسط UiPath الأتمتة بواجهة سهلة الاستخدام ومتاحة لكل من المبتدئين والخبراء.

👀 هل تعلم؟ 78٪ من الشركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال.

9. Microsoft 365 Copilot (الأفضل لأتمتة اللغة الطبيعية عبر تطبيقات MS)

عبر Microsoft 365 Copilot

لنفترض أنك طلبت من Excel "تلخيص اتجاهات الإيرادات خلال الربع الأخير" وحصلت على الفور على مخططات بيانية ورؤى وتوصيات. Microsoft 365 Copilot يجعل ذلك ممكنًا.

تم تضمين Copilot مباشرة في تطبيقات Microsoft 365، بما في ذلك Excel وWord وOutlook وTeams، ويستخدم مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء البيانات وتحليلها وتصورها في سياقها. في Excel، لا يقتصر دوره على إنشاء الصيغ أو المخططات البيانية فحسب، بل يمكنه أيضًا إبراز العوامل الرئيسية وتحديد القيم المتطرفة واقتراح سيناريوهات بناءً على بيانات عملك الفعلية.

نظرًا لأنه يستند إلى مستندات مؤسستك ورسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والمحادثات وجداول البيانات، يوفر Copilot استجابات سياقية بدلاً من مخرجات عامة. والنتيجة هي طريقة أكثر طبيعية للتفكير والتحليل والعمل، مما يساعدك على الانتقال من البيانات الأولية إلى الرؤى بشكل أسرع من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Microsoft 365 Copilot

استخرج المحتوى ذي الصلة من الاجتماعات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات الأخيرة

اطرح أسئلة حول بياناتك واحصل على إجابات سياقية

حوّل اللغة الطبيعية إلى إجراءات Excel — لا داعي بعد الآن للبحث في القوائم أو تذكر الصيغ المعقدة

احصل على مساعدة في تحليل البيانات من خلال رؤى وتصورات فورية

قيود Microsoft 365 Copilot

يعمل فقط مع ملفات Excel المخزنة في سحابة Microsoft

قد تقدم أحيانًا اقتراحات غير ذات صلة

أسعار Microsoft 365 Copilot

مجاني إلى الأبد

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft 365 Copilot؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

بالنسبة لي، كان Copilot أكثر ما ساعدني في Excel. إن حقيقة أنني لا أحتاج حتى إلى التفكير كثيرًا في كيفية تصور البيانات بمفردي أمر مذهل.

10. Appy Pie Automate (الأفضل لجدولة النسخ الاحتياطية في Excel)

عبر Appy Pie Automate

هل تحتاج إلى تحديث جداول المخزون بناءً على بيانات المبيعات؟

تجعل Appy Pie Automate من السهل ربط Excel بتطبيقاتك المفضلة - مثل منصات التجارة الإلكترونية أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو أدوات التسويق - دون الحاجة إلى أي برمجة.

عندما يحدث حدث جديد (مثل عملية بيع أو جهة اتصال جديدة)، يمكنك إضافة أو تحديث الصفوف في جداول Excel تلقائيًا. هذا يلغي الحاجة إلى النسخ واللصق اليدوي أو نقل الصيغ، ويتيح لفريقك التركيز على الرؤى بدلاً من المهام المتكررة.

أفضل ميزات Appy Pie Automate

قم بإعداد إجراءات تستند إلى الوقت أو يتم تشغيلها بواسطة الأحداث لتحديث ملفات Excel عند استيفاء شروط معينة

قم بجدولة النسخ الاحتياطية التلقائية لملفات Excel المهمة لمنع فقدان البيانات

قم بإنشاء سير عمل Excel مخصص باستخدام واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية وتبدو طبيعية حتى لو لم تكن قد قمت بأتمتة أي شيء من قبل.

قيود Appy Pie Automate

كلما زادت تعقيد عمليات أتمتة Excel، زادت تكلفة الخدمة التي ستحتاجها.

أسعار Appy Pie Automate

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المحترفون: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Appy Pie Automate

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1380 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1390 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Appy Pie Automate؟

كتب أحد المراجعين في G2:

حتى إذا كنت لا تعرف كيفية البرمجة، يمكنك إنشاء المنتج الذي خططت له دون قضاء الكثير من الوقت بنفسك. لا تحتاج إلى بذل جهد كبير لتعلم البرمجة والتفاصيل. يمكنك الحصول على مساعدة فردية وحل المشكلات عندما تواجه صعوبة.

👀 هل تعلم؟ 41٪ من مندوبي المبيعات يعتقدون أن التكامل التام للذكاء الاصطناعي في مؤسستهم من شأنه أن يشجع على نمو غير مسبوق.

تجاوز أتمتة Microsoft Excel مع ClickUp

تؤدي أتمتة مهام Excel إلى توفير الوقت، ولكنها غالبًا ما تتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا، مما يجعلك تعاني من الملفات غير المتصلة والتعاون المحدود والإشراف اليدوي. إذا كان فريقك في طور النمو أو أصبحت عملياتك التجارية أكثر تعقيدًا، ففكر في الترقية إلى منصة متكاملة.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة بياناتك باستخدام عرض الجدول، والتخلص من الأعمال الروتينية باستخدام أكثر من 100 أداة أتمتة، وإنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي، واستيراد أوراق Excel الموجودة لديك في دقائق.

هل أنت مستعد لترقية تجربة الأتمتة لديك؟ اشترك في ClickUp مجانًا وتجنب تضخم جداول البيانات!