10 أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Hubstaff 2025

مع وجود عدد كبير من النصائح والأدوات والتقنيات الموفرة للوقت في متناول أيدينا، لم يعد ضياع الوقت عذرًا بعد الآن. 😳

قد يكون تقويمك مضبوطاً بالوقت حتى اللحظة التي نتحدث فيها!

ومع ذلك، من الصعب أن نعرف أين يذهب وقتنا في اليوم، وأحيانًا يكون من الصعب إيجاد دليل على العمل لكل دقيقة نقضيها على مدار الساعة! لقد فهمنا ذلك. 🫶🏼 إدارة الوقت تهدف برامج مثل Hubstaff إلى معالجة هذه المشكلة.

مع ميزات الإشراف على القوى العاملة لديك وتتبع الوقت عبر الأجهزة، وأتمتة عمليات الجداول الزمنية، يبدو Hubstaff وكأنه حلم كل مدير يتحقق! ولكن في الحقيقة ليس هذا هو الحال في الواقع. 🫠

سواءً كنت تعاني من مشكلة مع Hubstaff في هذه اللحظة بالذات أو كنت على الحياد بشأن ما إذا كانت الأداة المناسبة لك، فقد جئت إلى المكان الصحيح! اقرأ معنا بينما نتعمق في كل ما تحتاج إلى معرفته عن Hubstaff قبل الشراء و10 من أفضل بدائله.

ما هو Hubstaff؟

تتبع الوقت في هبستاف Hubstaff هو تتبع وقت المشروع برنامج لمساعدة الفرق على إدارة القوى العاملة لديهم من خلال ميزات تستند إلى الوقت بما في ذلك التقارير وتتبع نظام تحديد المواقع والجداول الزمنية والفواتير. هناك خمسة منتجات مختلفة تشكل كامل منتجات Hubstaff منصة إدارة القوى العاملة :

Hubstaff Time لتتبع الوقت والتقارير الأساسية

لتتبع الوقت والتقارير الأساسية Hubstaff Desk للجداول الزمنية، وإثبات العمل، وتتبع عناوين URL

للجداول الزمنية، وإثبات العمل، وتتبع عناوين URL حقل Hubstaff Field ل إدارة الفريق في الموقع

ل إدارة الفريق في الموقع مهام فريق العمل لإدارة المشاريع العامة

لإدارة المشاريع العامة مواهب Hubstaff لجذب العاملين عن بُعد

لكل منتج خطة تسعير منفصلة. وبينما تختلف حالات استخدامها قليلاً، إلا أنها جميعاً مدعومة بنفس الركائز الأربع: تتبع الوقت, مراقبة الموظفين و إدارة القوى العاملة، و إدارة المشاريع - لكن الفئات الثلاث الأولى هي التي يتألق فيها Hubstaff حقًا. يعيش الكثير من الميزات ضمن هذه الفئات الأربع. بعض من أكثرها شيوعًا هي:

تتبع الوقت عبر الأجهزة

الجداول الزمنية الآلية عبر الإنترنت

تقارير الوقت والرؤى

عنوان URL للموظف، والنشاط، ولقطة الشاشة، ومراقبة التطبيق

جدولة الموظفين وأدوات الكفاءة

تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تتبع كشوف المرتبات والفواتير ولكن قبل أن تبدأ في إدخال بطاقة الشركة في صفحة الفوترة الخاصة بـ Hubstaff. من المهم أن تضع في اعتبارك حدودها وتحدياتها.

نحن نحب تعزيز الإنتاجية بقدر ما يحب الشخص التالي، ولكن بأي ثمن؟ ضع في اعتبارك أن منتجاً مثل Hubstaff - الذي يمكنه التقاط لقطات شاشة لشاشات موظفيك كل 10 دقائق، والكشف عن سجلات البحث، وتتبع نشاط الماوس - قد يجعل بعض الأعضاء غير مرتاحين.

يمكن أن يكون هذا النوع من بيانات الوقت رائعاً للعثور على الثغرات في الإنتاجية وإجراء تغييرات إيجابية لسدها، ولكن هناك طرق أخرى لمراقبة الوقت خلال اليوم لا تعطي ببساطة شعور الأخ الأكبر.

والأكثر من ذلك، يفتقر Hubstaff إلى ميزات إدارة المشروع الرئيسية بما في ذلك العديد من طرق عرض سير العمل الرئيسية، وقدرات التعاون، وأدوات العصف الذهني، ومحرر المستندات، وغير ذلك.

ناهيك عن أنه باهظ الثمن! إذا كنت في فريق مكون من أكثر من شخصين، فستضطر إلى الاشتراك في خطة Hubstaff's Time Pro، بدءًا من 8.33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

لحسن حظك، لست مضطرًا للقبول بهذا! يمكنك تجاوز كل عوائق Hubstaff باستثمار وقتك في أحد أفضل بدائلها بدلاً من ذلك 🙂

أفضل 10 بدائل لـ Hubstaff يمكنك تجربتها الآن

هناك الكثير مما يجب القيام به بشكل صحيح إدارة وقت المشروع من مجرد تتبع وقت موظفيك. إن ما تفعله بالمعلومات هو ما يصنع الفارق. فبدلاً من مراقبة كل تحركاتهم، استثمر وقتك وطاقتك في بديل Hubstaff الذي يمكنه فعل المزيد بالوقت الذي تتبعه!

1. ClickUp

تتبع الوقت بسهولة وربط السجلات بالمهام أو المهام الفرعية

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة الوحيدة المصممة لفرق العمل في مختلف المجالات لدمج أعمالهم في ديناميكية واحدة قاعدة معرفية . تم تصميم مجموعة غنية من الميزات الموفرة للوقت من أجل تبسيط العمليات ومواءمة الفريق على الأهداف، والبقاء على المسار الصحيح، بما في ذلك إمكانية التخصيص لوحات المعلومات ومؤقت عالمي، وأكثر من 15 طريقة عرض مرئية للغاية لسير العمل لإدارة الإنتاجية من كل زاوية.

سواء كنت تقوم بإعادة ترتيب أولويات مهامك اليومية، أو تعديل الجداول الزمنية للمشروع للبقاء على الميزانية، أو إصدار فواتير للعميل، فإن ClickUp يجعل كل ذلك يحدث بسهولة وكفاءة.

ClickUp أفضل الميزات

ملاحظات وتسميات وعلامات للسياق في كل إدخال زمني، وتصفية وفرز متقدمين

أكثر من 15 طريقة عرض فريدة، بما في ذلك عرض عبء العمل لتوزيع المهام بين الفريق

مرن تتبع وقت المشروع لبدء الوقت وإيقافه من أي جهاز أو مهمة أو نافذة

جداول زمنية قابلة للتخصيص للتعمق في إنتاجية فريقك

معادلات تلقائية لحساب وقتك المدفوع بدقة

تقارير عالية المستوى يمكنها تجميع الإدخالات حسب تقديرات الوقت , التاريخ والوقت قابلة للفوترة أو غير قابلة للفوترة والمزيد

القالب: استخدم قالب ClickUp المصمم مسبقًا قوالب تتبع الوقت والمزيد!

قيود ClickUp

يمكن أن تكون فترة تكيف لتعلم مجموعة ميزات ClickUp الغنية

بعض طرق العرض غير متوفرة بعد في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا، لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا، لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,510+ تقييمات)

2 . nTask

عبر ن مهمة nTask هي مهمة تعاونية و برنامج إدارة المشاريع الذي يساعد الفرق على إدارة المشاريع والمهام والموارد والتواصل وغير ذلك. يوفر للمستخدمين القدرة على البقاء على رأس أعباء العمل الخاصة بهم من خلال المهام المتقدمة أدوات التنظيم مثل القوائم المخصصة وقوائم المراجعة.

تعمل أداة تتبع الوقت التلقائية في nTask في الخلفية. بمجرد إيقاف المؤقت، يقوم النظام بتسجيل الدقائق/الساعات.

يمكن لمالكي مساحة العمل والمسؤولين معرفة عدد الساعات التي قضاها أعضاء الفريق لإكمال مهمة ما. يمكن عرض ساعات العمل الفردية في المهمة من قبل مورد معين ببساطة عن طريق النقر على السهم الموجود بجانب اسمه.

إذا نسيت إيقاف المؤقت، فلا تقلق! يمتلك مالكو المهام والمشاريع ومسؤولو مساحة العمل ومالكو مساحة العمل القدرة على تعديل الوقت وإضافته.

nTask أفضل الميزات

مساحات عمل مخصصة لإدارة المهام بشكل أفضل

تخطيط الموارد وتخصيص المهام

مخططات جانت وتبعيات المهام

الإعدادات المالية في المشاريع

قيود nTask

يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق

nتسعير nTask

بريميوم : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لمساعدتك في إدارة ساعات عملك وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل. وهو مناسب للأفراد المستقلين والفرق والشركات من جميع الأحجام.

الميزة الفريدة التي يقدمها Clockify هي تغيير وقت بدء تشغيل المؤقت. على سبيل المثال، إذا نسيت تشغيل المؤقِّت في بداية اليوم، فيمكنك ضبط وقت البدء يدويًا ليعكس وقت بدء العمل. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين ليسوا معتادين على تتبع الوقت. ونتيجة لذلك، لن تفرط في تحميل العملاء أو العمل لساعات أكثر مما ينبغي!

Clockify أفضل الميزات

تطبيقات كروم وفايرفوكس وويندوز وماك ولينكس وiOS وأندرويد

وضع الكشك لتسجيل الدخول والخروج باستخدام جهاز مشترك

الرسوم البيانية وتفاصيل النشاط على لوحات معلومات الوقت

حجب الساعات بنقرة واحدة على التقويمات

قيود #### قيود Clockify

قد تحتاج الفرق إلى تدريب لتعلم جميع ميزاته

يفتقر إلى واجهة سهلة الاستخدام

تسعير كلوكفاي

أساسي : 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا معيار : 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا محترف : 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

Clockify التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

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4. مسار توجل

عبر مسار توجلتراك توجل تراك أداة مفيدة للعاملين المستقلين الذين يتطلعون إلى البقاء على رأس مهامهم. مع القدرة على تتبع الوقت المستغرق في المهام، يمكنهم بسهولة قياس وتحليل سير عملهم. (وهو ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يجب قضاء وقت أطول أو أقل فيه!)

ونتيجةً لذلك، يمكن للعاملين المستقلين زيادة كفاءتهم من خلال إنشاء قوالب وعمليات مشاريع قابلة للتكرار بناءً على بيانات مهامهم.

من خلال استخدام لوحات المعلومات والتقارير البديهية، يوفر Toggl Track طريقة سهلة لتصور وفهم الوقت المستغرق في كل مهمة. وهذا يساعد العاملين المستقلين على إدارة سير عملهم بشكل أفضل وزيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد، مما قد يكون له تأثير مباشر على نجاح العمل.

تتبع الوقت باستخدام تكامل Toggl Track و ClickUp !

أفضل ميزات Toggl Track

أكثر من 100 تكامل مع إضافات متصفح كروم وفايرفوكس

تقارير موجزة ومفصلة وأسبوعية

معدلات الفوترة التاريخية

مشاريع مجانية ثابتة

قيود Toggl Track

لا يمكن لأعضاء الخطة المجانية تثبيت إدخالات الوقت الأكثر استخدامًا لسهولة الوصول إليها

غير مناسب كـ إدارة المهام أداة بمفردها

تسعير Toggl Track

الفريق : 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا

: 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

5. إيفرهور

عبر Everhour Everhour هي عبارة عن منصة لتتبع الوقت وإدارة الموارد مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمة، والتعاون بسهولة أكبر، وزيادة إنتاجيتها الإجمالية.

وهي تتميز بواجهات بسيطة وبديهية لتتبع الوقت يدويًا، وتخصيص الموارد عبر المشاريع، وأتمتة الفواتير، وميزانية المشاريع، والمزيد. من خلال الاستفادة من مجموعة أدوات Everhour متعددة الاستخدامات، يمكنك تبسيط العمليات داخل مؤسستك دون التضحية بالرؤية أو التحكم.

من حالات الاستخدام الأخرى لميزات تتبع الوقت في Everhour استخدامها لتصنيف أنواع الإجازات القياسية. فهي تساعد الشركات على إدارة القوى العاملة لديها والتأكد من حصولها على التغطية المناسبة عند غياب الموظفين لأسابيع أو أشهر. على سبيل المثال، يمكن للمديرين استخدام هذه الفئات لتقدير عدد الموظفين المتاحين كل شهر، مما يسمح لهم بتخطيط المشاريع بشكل أفضل وتوقع أعباء العمل.

إلقاء نظرة على تكامل Everhour و ClickUp !

أفضل ميزات Everhour

إعدادات الميزانية وتكاليف العمالة

تقدم المهام المخطط لها مقابل تقدم المهام المبلغ عنها

الرسوم البيانية الملخصة

سجل الوقت والموافقات على الوقت

القيود المفروضة على ساعات العمل

عدم وجود تخصيص متقدم لملخصات الوقت مقارنة ببدائل Hubstaff الأخرى في هذه القائمة

يفتقر إلى فئات الوقت لتحسين تتبع وقت الموظفين

تسعير Everhour

مجاني

لايت : 5 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 2 مستخدمين

: 5 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 2 مستخدمين فريق: 8 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Everhour

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. ديسك تايم

عبر وقت المكتب يتتبع DeskTime إنتاجية الموظفين حتى يتمكن المديرون والفرق والموظفون من قياس أدائهم وتحديد الاتجاهات. تجمع المنصة بيانات حول الوقت الذي يقضونه في المهام والتطبيقات المختلفة.

يوفر برنامج تتبع الوقت أيضاً أدوات مختلفة لمساعدة المديرين على تحديد المجالات التي يمكن للموظفين إجراء تغييرات إيجابية فيها لتشجيعهم على تحسين الإنتاجية. يحفز نظام النقاط الموظفين على الحفاظ على الإنتاجية، بينما يشجع نظام تتبع الصحة والعافية على تحقيق توازن أكثر صحة بين العمل والحياة.

أفضل ميزات برنامج DeskTime

تتبع عنوان URL والتطبيق

مؤقت بومودورو

جدولة المناوبات

تقارير مخصصة

قيود #### قيود DeskTime

غير مناسب للفرق التي تؤدي المهام بعيداً عن الشاشة

ميزات أساسية محدودة في الباقة المجانية

تسعير #### تسعير DeskTime

لايت : مجاني لمستخدم واحد فقط

: مجاني لمستخدم واحد فقط محترف : 6.42 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 6.42 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا بريميوم : 9.17 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 9.17 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسة: 18.33 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات DeskTime

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. الحصاد

عبر الحصادالحصاد هو أداة لتتبع الوقت تساعد الشركات وفرق العمل على متابعة ساعات العمل والمشاريع والميزانيات. باستخدام Harvest، يمكن للمستخدمين تتبع الساعات التي يقضونها في المهام بسهولة، ومراجعة الجداول الزمنية في الوقت الفعلي، وإنشاء الفواتير بسهولة، وإدارة النفقات بشكل أكثر فعالية.

يتوفر للمستخدمين خيار تتبع الوقت من المتصفح أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول. يتيح ذلك للموظفين تسجيل الوقت الذي يقضونه في المهام المختلفة بدقة، حتى عندما يكونون خارج المكتب. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد أوجه القصور والمجالات التي يتم فيها إهدار الوقت، مما يسمح للمديرين بتحسين جداولهم الزمنية.

حصاد #### أفضل الميزات

تقارير القدرات لفهم أعباء عمل الفريق

تكامل PayPal وStripe لدفع الفواتير عبر الإنترنت

تذكيرات الوقت المخصصة لتتبع الوقت بشكل متسق

الوقت و لوحات معلومات المشروع قيود حصاد

عدم وجود ميزة تعيين الوقت على دفعات لأصحاب العمل الذين يعملون مع العديد من العاملين المستقلين

تأتي الخطة المجانية بمقعد واحد فقط ومشروعين ( تحقق من بدائل الحصاد هذه )

تسعير #### Harvest

مجاناً : 1 مقعد، 2 مشروع

: 1 مقعد، 2 مشروع محترف: 10.80 دولار/مقعد في الشهر، تُدفع سنويًا

حصاد #### التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. دكتور الزمن

عبر طبيب الوقت يمكن للشركات والفرق والأفراد تتبع سير العمل وتحسينه باستخدام Time Doctor، وهو برنامج مخصص لتتبع الوقت. يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنشطتهم اليومية بناءً على رؤى تفصيلية حول كيفية قضاء وقتهم.

باستخدام Time Doctor، يمكن للمستخدمين إنشاء تنبيهات مخصصة، وتقسيم المشاريع إلى مهام ومهام فرعية، وتصنيف المهام، ووضع حدود زمنية للأنشطة، وتحليل مستويات الإنتاجية من خلال تقارير مفصلة، وغير ذلك الكثير. تتيح ميزات Time Doctor المتقدمة للشركات تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وزيادة الإنتاجية.

إلقاء نظرة على تكامل ClickUp و Time Doctor !

أفضل الميزات #### تايم دكتور

أداة التوازن بين العمل والحياة الشخصية لمراقبة تتبع وقت الموظفين وأعباء العمل

لقطات الشاشة، وتسجيلات الشاشة، ومستويات النشاط

الوصول إلى تسجيل دخول العميل

تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

قيود طبيب الوقت

قد تلتقط مراقبة الشاشة معلومات شخصية عندما تلتقط لقطات شاشة عشوائيًا

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع الأصلية مقارنة ببدائل Hubstaff الأخرى في هذه القائمة

تسعير #### تسعير تايم دكتور

أساسي : 70 دولار/مستخدم في السنة

: 70 دولار/مستخدم في السنة عادي : 100 دولار/مستخدم في السنة

: 100 دولار/مستخدم في السنة القسط: 200 دولار/مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. بايمو

عبر بايموبايمو هي أداة لتتبع الوقت تتيح للشركات تتبع مقدار الوقت الذي يقضيه الموظفون في مختلف المهام والمشاريع والعملاء. على سبيل المثال، توفر تقارير Paymo المؤتمتة نظرة عامة في الوقت الفعلي على نشاط الموظفين والساعات المدفوعة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمديرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد والميزانية

باستخدام بيانات سجل الوقت ، يمكن للعملاء الحصول على فواتير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تحسين العلاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات. يمكن أيضًا استخدام أداة Paymo لتتبع الوقت لتتبع الوقت المدفوع وغير المدفوع على حد سواء، مما يسمح للشركات بفهم تكاليفها بشكل أفضل وتحسين التسعير.

بشكل عام، توفر أداة Paymo لتتبع الوقت مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين أدائها وتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات الفوترة وإعداد الفواتير.

أفضل ميزات Paymo

أداة سطح المكتب لنظام التشغيل Mac وويندوز ولينكس

إعدادات تخصيص الجداول الزمنية

بطاقات الجداول الزمنية لأعضاء الفريق

تقديرات المشروع والفواتير

قيود بايمو

لا توجد إدارة مهام متقدمة في الخطة المجانية

التكامل متاح فقط في الخطط المدفوعة

تسعير بايمو

مجاني

بداية : 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً صغير مكتب : 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً شركة: 20.79 دولارًا/مستخدماً شهرياً، يتم احتسابها سنوياً

تقييمات ومراجعات بايمو

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. في الوقت المناسب

عبر في الوقت المناسب Timely هو تطبيق للإنتاجية الأفضل للعاملين عن بُعد لتحديد اتجاهات الإنتاجية في العمل. وهو مصمم لتبسيط كيفية تنظيم الأشخاص لعملهم وجداولهم الزمنية. باستخدام Timely، يمكنك بسهولة تتبع وقتك لأي مشروع ببضع نقرات فقط.

يأتي التطبيق أيضًا بميزات رئيسية إضافية مثل أدوات إعداد التقارير التفصيلية وأدوات إعداد الميزانية وتتبع الأهداف في الوقت الفعلي. وهذا يتيح لك بسهولة مراقبة مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مشروع أو مهمة وتحديد مجالات التحسين لزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع الخدمات الشائعة مثل تقويم Google و Quickbooks و Azure وغيرها لجعل إدارة المشاريع أسهل من أي وقت مضى.

تم تصميم معظم برامج تتبع وقت الموظفين لمراقبة الموظفين على تطبيقاتهم واستخدامهم للكمبيوتر. إذا كانت لديك سياسة عمل مناهضة للمراقبة، فهذا البرنامج مناسب لك!

في الوقت المناسب أفضل الميزات

نظرة عامة على خطة المشروع في الوقت الفعلي لمنع التحديات التي تلوح في الأفق

تتبع سير العمل لمراقبة مهام محددة

جداول زمنية تلقائية للفوترة الدقيقة

تتبع نشاط العمل في الخلفية

القيود الزمنية #### القيود الزمنية

تتسبب المشكلات المتعلقة بأداء الذكاء الاصطناعي في مزيد من العمل للمستخدمين لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تكون دقة الوقت مشكلة إذا كنت تقوم بتغيير المناطق الزمنية

التسعير في الوقت المناسب

بداية : 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً

: 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً القسط : 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا غير محدود: 22 دولاراً/مستخدماً في الشهر، تُدفع سنوياً

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

## بناء الثقة وتعزيز الإنتاجية مع ClickUp

TBH، هذه القائمة تخدش فقط سطح أفضل بدائل Hubstaff. ولكن لا داعي لمواصلة البحث عن أفضل برنامج لتتبع الوقت عندما نقدم لك البطل. 🏆

ClickUp هو الحل الإنتاجي الوحيد الذي يمكن أن يساعدك على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية وزيادة الربحية في جميع المجالات! مع المئات من الميزات الموفرة للوقت، فهو البديل المثالي لـ Hubstaff لأي فريق.

تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من المهام، وطرق عرض متعددة للمشاريع، وتتبع الوقت بمرونة، والمزيد عند اشترك في ClickUp اليوم وشاهد إنتاجيتك ترتقي إلى آفاق جديدة. 🏔