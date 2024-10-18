أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Paymo لعام 2025

إدارة المشاريع و إدارة الوقت تسير جنبًا إلى جنب 🫱🏼‍🫲🏾

لا يمكنك الحصول على أحدهما دون الآخر! ولا يمكنك تحقيقهما بدون برامج ديناميكية مصممة لزيادة الإنتاجية والربحية من خلال دقة تتبع وقت المشروع والجداول الزمنية والتنبؤ بالميزانية والفواتير.

تهدف العديد من تطبيقات إدارة المشاريع إلى تحقيق ذلك لفرق العمل من جميع الأحجام، بما في ذلك العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إحدى الأدوات الشائعة في هذه الفئة؟ بايمو. 💸

الجزء الصعب هو أنه ليست كل البرامج ترقى إلى مستوى الضجيج، وحتى Paymo لديه مجموعة من القيود الخاصة به والتي يجب على الفرق العمل على تجاوزها لمواكبة المواعيد النهائية والجداول الزمنية للمشروع وتوقعات أصحاب المصلحة.

إذن ماذا تفعل؟ تجد بديلاً لبايمو. 🙂

ولدينا أفضلها لك! تابع القراءة لمعرفة المزيد عن ميزات Paymo وتحدياته، واعثر على 10 من أفضل بدائل Paymo لفريقك.

ما هو Paymo؟

عبر بايمو يدرك Paymo أن الوقت هو المال، وهذا هو السبب في أن العديد من أهم ميزاته تدور حول تتبع الوقت ومراجعته وإعداد الفواتير. بالنسبة للرواتب على أساس الساعة, الاستشاريين والفواتير، هذه ميزة رئيسية! تشمل أهم ميزات Paymo الأخرى ما يلي:

طرق العرض لدعم لوحات كانبان وقوائم المهام، وجداول البيانات، والتقويمات

المهام والمهام الفرعية

جدولة الفريق

مخططات جانت ومراحل المشروع الرئيسية

الجداول الزمنية والتقارير الزمنية وأدوات تتبع الوقت

تقديرات النفقات وتتبعها على الورق، يبدو كل هذا رائعاً. ولكن من الناحية العملية؟ تغطي ميزات إدارة مشروع Paymo الأساسيات فقط.

على الرغم من أن Paymo يقدم طرق عرض متعددة لعبء العمل الخاص بك، إلا أنه يفتقر إلى العلامة عندما يتعلق الأمر بمحاذاة الأهداف الفعالة، وتتبع التقدم الشامل، والحالات المخصصة، والمزيد. كما أنه يفتقر إلى الميزات المرئية لمساعدة الأشخاص على فهم المفاهيم عالية المستوى بطرق مختلفة - سواء كان ذلك من خلال الخرائط الذهنية أو الجداول الزمنية أو اللوحات البيضاء الرقمية أو أدوات العصف الذهني.

لكن هذا ليس كل شيء. 👀

تقتصر ميزات التعاون الجماعي في بايمو على تعليقات المهام وتعليقات المهام فقط. وهذا يجعل من السهل فقدان المعلومات المهمة وعناصر الإجراءات والخطوات التالية في مناقشات المهام الطويلة غير المنظمة. 🫠

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Paymo بسعر - حرفياً.

فالكثير من الوقت و ميزات إدارة المشروع لديها حدود صارمة على خطتها المجانية، مما يجبرك على خيار مدفوع لتلبية الاحتياجات اليومية الإضافية بما في ذلك المهام وإدخالات الوقت والعملاء والتخزين. وبينما تبدأ باقة Starter الخاصة به بأقل من 5 دولارات شهريًا، فإنها تقتصر على مستخدم واحد كحد أقصى. وهذا يعني، إذا كنت في فريق مكون من أكثر من شخصين، فإن Paymo سيعيدك تلقائيًا إلى 9.95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

وهذا يطرح السؤال: _لماذا تدفع مقابل أقل من ذلك؟

الجواب بسيط - لا تفعل! أنت تبحث عن بديل لـ Paymo يمكنه سد ثغراته.

أفضل 10 بدائل لـ Paymo

يتفوق Paymo عندما يتعلق الأمر بكل ما يتعلق بالوقت والميزانية والربح. لكنه ليس البرنامج الوحيد الذي يقدم هذه الميزات، ومن ثم بعض e.

لا ينبغي أن تضطر إلى تقديم تضحيات مكلفة لتحقيق إدارة الوقت والمشروع على مستوى الخبراء باستخدام أداة واحدة مرنة. ولحسن الحظ، لدينا قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج Paymo للقيام بذلك. 🤓

1. انقر فوق

تصور مشاريعك وأهدافك وتقدمك مع أكثر من 15 طريقة عرض فريدة في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

ClickUp هو برنامج إنتاجية قوي وشامل مصمم لتبسيط أي عملية، وتحسين تعاون الفريق، وإتقان إدارة الوقت من خلال جمع كل أعمالك في مكان واحد مريح ومركزي قاعدة المعرفة . وتوفر واجهة المستخدم البديهية ومجموعة غنية من الميزات حلولاً شاملة لفرق العمل في مختلف المجالات، بما في ذلك تتبع وقت المشروع , التواريخ والأوقات والتقارير والتسميات والمزيد!

مع أكثر من 1,000 عملية تكامل وعدد كبير من مكتبة القوالب ، ClickUp هو البرنامج المثالي للفرق التي ترغب في معرفة أين يذهب وقتهم بالضبط وكيفية البناء على عاداتهم الإنتاجية الحالية.

ClickUp أفضل الميزات

الملاحظات والتسميات والعلامات للفرز والتصفية المتقدمة، والمزيد من السياق في كل إدخال زمني

حول 15 طريقة عرض للمشروع بما في ذلك التقويم والقائمة واللوحة وجانت وطريقة عرض عبء العمل الفريدة

نظام أساسي شفاف بالكامل لمواءمة أعضاء الفريق بشأن الأهداف والأولويات والوقت

عالمي تتبع الوقت من أي جهاز أو نافذة أو تطبيق أو مهمة

معادلات لحساب الوقت المدفوع بدقة عبر جميع الفواتير

الجداول الزمنية والتقارير والرؤى المخصصة مع أدوات تتبع الوقت باقة مجانية غنية للأبد وخيارات ميسورة التكلفة على كل خطة تسعير متقدمة تقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك

المئات من المرونة ميزات تتبع الوقت قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف في التكيف مع مجموعة ميزات ClickUp الغنية

ليست كل المشاهدات على تطبيق الجوال - حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا، لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا، لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,510+ تقييمات)

2 . nTask

عبر ن مهمة nTask هي أداة لتتبع الوقت وإدارته تسمح للمستخدمين بتتبع مقدار الوقت المستغرق في المهام والمشاريع. وهي تساعد الفرق على تحديد المجالات التي يمكن أن تكون أكثر كفاءة، ومراقبة التقدم، وقياس الأداء، وتحسين سير العمل.

باستخدام nTask، يمكن للمستخدمين إنشاء مهام مع وصف تفصيلي، وتعيينها لأعضاء الفريق أو العملاء، وتحديد المواعيد النهائية، والحصول بسهولة على نظرة عامة على أعباء العمل.

كما يتميز التطبيق أيضاً بإشعارات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية أو عند احتياج المهام إلى إجراء متابعة. كما أنه يوفر تقارير متعمقة تساعد الفرق على تحليل البيانات وتحديد كيفية تحسين إجراءات العمل الخاصة بهم للمشاريع المستقبلية!

nTask أفضل الميزات

مشاركة المستندات وإدارة الملفات

مخططات جانت وتبعيات المهام

تواريخ الاستحقاق المخططة والفعلية

مساحات عمل مخصصة للفريق

قيود #### nTask

يستغرق إرفاق الملفات الكبيرة عند المشاركة وقتًا أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق مقارنة ببدائل Paymo الأخرى في هذه القائمة

تسعير #### nTask

القسط : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. وريك

عبر وريكوريك هو موقع لإدارة المشاريع و برنامج تعاون يساعد الفرق على تنظيم المهام وترتيب أولوياتها وإدارتها. إنه منصة مثالية للشركات المتوسطة والكبيرة التي لديها مشاريع معقدة عبر أقسام متعددة أو فرق عمل عن بُعد. باستخدام Wrike، يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم مهام قابلة للمشاركة، وتعيين المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في مختلف المشاريع.

يمكنك إيقاف الوقت مؤقتاً أو استئناف تتبع الوقت دون إضافة إدخال باستخدام زر إيقاف المؤقت مؤقت. إنها ميزة مفيدة عندما يكون لديك فترات راحة مخططة أو غير مخططة أثناء المهمة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لبضع دقائق لترطيب جسمك وتناول وجبة خفيفة، يمكنك النقر فوق زر إيقاف المؤقِّت مؤقتًا، حتى لا تقلق بشأن إضافة وقت الاستراحة يدويًا إلى إدخال المؤقِّت.

تفقد المزيد_

_/مرجع/ مدونة؟ ص=1798 بدائل Wrike /%href/

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أفضل ميزات Wrike

لوحات معلومات المشروع لإدارة المهام بشكل أفضل

نماذج الطلبات ذات المنطق الشرطي

تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

أكثر من 400 تكامل

قيود Wrike

يمكن الوصول إلى أداة تعقب الوقت داخل التطبيق من خلال خطط الأعمال أو المؤسسات

مخططات جانت هي ميزة مدفوعة

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار بيناكل: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Wrike

Capterra: 4.3/5 (1,900+ تقييم)

4.3/5 (1,900+ تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

4. تريلو

عبر تريلوتريلو هو أداة إدارة المشاريع يمكنك استخدامها للمساعدة في تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في مشاريع متعددة. يمكنك إنشاء بطاقات لكل مهمة وتعيين تواريخ استحقاق للمساعدة في الحفاظ على تنظيم نفسك والتأكد من إنهاء المهام في الوقت المحدد. يمكنك أيضًا إضافة التعليقات والصور والملفات وغيرها إلى كل بطاقة بحيث يسهل عليك مراجعة ما قمت به.

تفتقر قدرات Trello لتتبع الوقت مقارنة ببدائل بايمو الأخرى في هذه القائمة. لكن Trello يقدم تكاملات (تسمى Power-Ups) للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل تخطيط الموارد والفواتير والجداول الزمنية.

أفضل ميزات Trello

طرق عرض المشروع بما في ذلك لوحات كانبان، والجداول الزمنية، والتقويمات، ولوحات المعلومات

Power-Ups (مكونات إضافية) للربط بالتطبيقات وأدوات إدارة المشاريع الأخرى

أتمتة بدون تعليمات برمجية مدمجة في كل لوحة من لوحات Trello

قوالب لسير العمل القابل للتكرار

قيود Trello

معظم الميزات غير متوفرة في النسخة المجانية (راجع بدائل Trello )

يمكن أن تتراكم طبقات المهام بسهولة عندما تدير مشاريع قوية

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا قسط : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مؤسسة: اتصل ب Trello لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

5. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي سيستمتع العاملون لحسابهم الخاص ومديرو المشاريع والوكالات ببساطة إنشاء الفواتير بناءً على الوقت المسجل في العمل الجماعي أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التعاون وتنظيم عملها. وهي تقدم مجموعة من الميزات، مثل إدارة المهام، وتتبع الوقت، وتقويمات الفريق، ومشاركة الملفات، التي تسمح للفرق بالبقاء على رأس مشاريعهم والبقاء متزامنة مع بعضها البعض.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر أيضًا بعض أدوات تتبع الوقت مثل التتبع الآلي وتطبيق المؤقت لمساعدة الفرق على البقاء على المسار الصحيح وتحديد مجالات التحسين. وبفضل الرؤية الكاملة لأماكن قضاء الوقت في المهام، تتوفر لمديري المشاريع البيانات اللازمة لتحديد مجالات عدم الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تحسين سير عمل الفريق.

أفضل ميزات العمل الجماعي

إدارة الموارد اليومية تخطيط القدرات تطبيقات لسطح المكتب و iOS و Android

عرض مخطط جانت ولوحة كانبان

عدد غير محدود من المستخدمين المجانيين للعملاء

قيود العمل الجماعي

منحنى تعليمي حاد للتدريب والتطبيق عبر سير العمل

لوحات المعلومات و تتبع الهدف هي ميزات مدفوعة

تسعير العمل الجماعي

مجاناً إلى الأبد

تقديم : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا تنمو : 17.99$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 17.99$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا النطاق: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

جرب هذه

/مرجع/ مدونة؟ ص=64379 بدائل العمل الجماعي /%href/

6. Basecamp

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التعاون وتنظيم عملهم. وهو يوفر مجموعة من الميزات، مثل إدارة المهام، ومشاركة الملفات، وتقويمات الفريق، ونظام مراسلة مدمج يسمح للفرق بالبقاء على اطلاع على مشاريعهم والبقاء على اتصال مع بعضهم البعض.

صُمم التطبيق ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا. وهو متاح على منصات وأجهزة متعددة، مما يسمح للفرق بالعمل من أي مكان والبقاء على اتصال!

لا يحتوي تطبيق Basecamp على ميزة تتبع الوقت الأصلي، ولكنه يوفر تكاملاً مع تطبيقات أخرى لتتبع الوقت، بما في ذلك Everhour وTimesheet وHarvest.

تحقق من المزيد

_/مرجع/ https://www.clickup.com/blog/basecamp-alternatives/ بدائل المخيمات الأساسية *%/%href/_

!

أفضل ميزات برنامج Basecamp

لوحة تحكم من صفحة واحدة لمشاريعك ومهامك وجدولك الزمني

رسائل مباشرة داخل التطبيق لتعاون الفريق

نظام الدردشة والرسائل في الوقت الفعلي

تسجيل وصول الفريق مع استطلاع تلقائي

قيود باسيكامب

وظائف محدودة لتتبع التقدم المحرز

غير مناسب للفرق الرشيقة ذات تدفقات العمل المعقدة

تسعير باسيكامب

مستخدمون غير محدودين : 299 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 299 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا للمستقلين أو الشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات باسكامب #### تقييمات ومراجعات باسكامب

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

7. كانتاتا

عبر كانتاتا تتضمن ميزات إدارة مشروع Kantata ما يلي الإدخال الآلي للبيانات ولوحات المعلومات عبر الإنترنت وإمكانات إعداد التقارير لمساعدتك في الحصول على فهم أعمق للوقت الذي تقضيه في معظم وقتك وأين تقضيه.

بعد تمكين ميزات تتبع الوقت في إعدادات Kantata، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى طرق تتبع مختلفة لأي مشروع. أو أدخل الوقت لجميع مشاريعك في عرض جدول زمني أسبوعي!

يوصي البرنامج بتعيين قائد فريق للموافقة على الوقت والنفقات. ولكن إذا لم يكن لديك مدير مشروع، فيمكنك تعيين أي شخص مؤهل للمهمة للموافقة على التقديمات عن طريق تغيير الأذونات في الإعدادات.

كانتاتا أفضل الميزات

معلومات عن محفظة المشروع للتحقق من حالة أي مهمة أو ناتج

لوحات المعلومات القابلة للتخصيص للمساعدة في تحديد الطلبات غير المنجزة

أدوات السحب والإفلات والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام

تقارير قطاعية للمقاييس المستهدفة

قيود كانتاتا

مصمم للشركات الصغيرة إلى المؤسسات

لا توجد خيارات تخصيص متقدمة

تسعير #### كانتاتا

اتصل ب Kantata للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات كانتاتا

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

8. أسانا

عبر أساناأسانا هي أداة لإدارة المشاريع تتيح للمستخدمين جدولة المهام وتتبع تقدم المشروع. لاستخدام Asana لتتبع الوقت، قم أولاً بإنشاء مشروع للمهمة أو مجموعة المهام التي تريد تتبع الوقت لها.

ولكن قبل تعيين مهمة لأحد أعضاء الفريق، لديك خيار فتح ميزة تقرير "الوقت المقدر للمعين" لإظهار الوقت المقدر لإكمال أنشطة المشروع، بناءً على الشخص الذي اخترته.

سيساعد ذلك الفريق بشكل عام على تجنب إرسال رسائل مباشرة إلى أعضاء الفريق حول سعة عبء العمل وإضاعة الوقت الثمين! بدلاً من ذلك، يمكن استخدام ذلك لتحديد مدى التوافر بسرعة والمساعدة في إدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.

تفقد المزيد_

_/مرجع/ مدونة؟ p=23489*مدونة؟ بدائلأسانا *%/%href/_

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أفضل ميزات #### أسانا

مخططات جانت، ولوحات كانبان، وتقويمات لعرض وتتبع عملك

عمليات تكامل التطبيقات لربط أدواتك وتطبيقاتك المفضلة

تقارير لإلقاء نظرة ثاقبة على تقدم المهام وسير العمل

أتمتة مخصصة لبناء عمليات الفريق

قيود أسانا

تتبع الوقت متاح فقط لعملاء الشركات والمؤسسات

يمكن لأعضاء الفريق تصدير تنسيقات ملفات CSV وJSON فقط

تسعير أسانا

أساسي

القسط : 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال : 24.99$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

9. الاثنين

عبر الاثنينالإثنين هو إدارة الفريق منصة تساعد الفرق على التعاون والتواصل والتنظيم. وهي توفر واجهة سهلة الاستخدام مع مجموعة واسعة من الميزات المصممة لجعل العمل أسهل وأكثر متعة للفرق من أي حجم. مع يوم الاثنين، يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيين المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، مما يتيح للفرق البقاء على اطلاع دائم بمشاريعهم وضمان سير كل شيء بسلاسة.

تعرض ميزة عمود تتبع الوقت الوقت الوقت الذي تم تتبعه بالثواني أو الدقائق. يؤدي النقر على خلية معينة لتتبع الوقت إلى فتح السجل حيث يمكنك عرض التقدم المحرز في كل مهمة. يمكن استخدام هذه المعلومات لقياس أداء الأفراد والفرق، مما يوفر بيانات قيّمة لتقييم الأداء وتحديد الأهداف.

أفضل ميزات يوم الاثنين

وصفات أتمتة غير محدودة تدعم مهام سير عمل مختلفة

أنواع أعمدة قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع

عرض كانبان للمساعدة في تخطيط المهام و سباقات السرعة أكثر من 200 قالب لحالات استخدام مختلفة



قيود يوم الاثنين

ميزة عمود تتبع الوقت متوفرة فقط في خطتي Pro و Enterprise فقط

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين نظرًا لإضافة ميزات جديدة باستمرار (راجع بدائل الاثنين )

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 6,600 تقييم)

10. تايم كامب

عبر تايم كامب TimeCamp هو برنامج لتتبع الوقت و برنامج إدارة الموارد للشركات والأفراد لتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع المختلفة. يمكن استخدامه لمراقبة إنتاجية الموظفين وإصدار الفواتير للعملاء بناءً على الوقت الذي يقضونه في مشاريعهم.

يمكن للمستخدمين إعداد ميزانيات للمشاريع، حتى يتمكنوا من تتبع التقدم المحرز في مقابل تلك الميزانيات وإجراء التعديلات حسب الضرورة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للفرق الإبداعية التي تحتاج إلى مراقبة نفقات المشروع عن كثب.

على سبيل المثال، قد تنشئ شركة ما ميزانية لمشروع إعادة تصميم موقع إلكتروني، والتي قد تتضمن تكاليف أشياء مثل الاستضافة والتصميم والتطوير، ثم تتبع هذه النفقات بمرور الوقت للتأكد من أنها لا تزال ضمن الميزانية.

TimeCamp أفضل الميزات

مشاريع قابلة للفوترة وغير قابلة للفوترة لإدارة الموارد

مشاركة التقارير عبر البريد الإلكتروني أو PDF أو Excel

تتبع الوقت التلقائي والخامل

اعتماد الجداول الزمنية بنقرة واحدة

قيود TimeCamp

تقارير الإنتاجية غير متوفرة في الباقة المجانية

تكامل التقويم ميزة مدفوعة

تسعير TimeCamp

مجاني

أساسي : 6.30 دولار/مستخدم شهرياً

: 6.30 دولار/مستخدم شهرياً محترف : 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسة: اتصل ب TimeCamp لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات TimeCamp TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

_/مراجع/ /مدونة؟ p=48408 بدائل مخيم تايم كامب *%/%href/_

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نصيحة لإدارة الوقت: اشترك في ClickUp

ليس من الممتع أبدًا البحث عن وسيلة جديدة برنامج مجاني لإدارة المشاريع ولكن من الجيد دائمًا أن تعرف أن لديك خيارات!

لا داعي للقبول بالعيوب التي تأتي مع بايمو. بدلاً من ذلك، اعتمد على برنامج يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات لرفع مستوى وقتك و ممارسات إدارة المشروع. اقتراحنا؟ اعتمد على ClickUp. 🙌🏼

ClickUp هو الحل الإنتاجي الوحيد الكل في واحد للفرق من أي حجم ومجال. مع أكثر من 15 طريقة عرض فريدة لسير العمل، والكثير من أدوات التعاون، وميزات إدارة الوقت الديناميكية، فإن ClickUp قوي بقدر ما هو فعال من حيث التكلفة!

تمتع بالوصول إلى عدد غير محدود من المهام، والعديد من الميزات المرنة، والقوالب لكل حالة استخدام، وأكثر من 1000 تكامل عبر كل خطة تسعير عندما اشترك في ClickUp اليوم !