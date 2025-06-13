أفضل 10 بدائل لـ Lovable AI لنمو الأعمال في عام 2025

هل تحتاج إلى صفحة هبوط لإطلاق منتجك في اللحظة الأخيرة؟ أو موقع مصغر أنيق لجذب العملاء المحتملين من ندوتك القادمة عبر الإنترنت؟ Lovable AI ينقلك إلى عالم التطوير بأسرع ما يمكن؛ بدون برمجة، فقط بروح إبداعية.

إنه ذكي وقابل للتطوير وبسيط بشكل ساحر. ما الذي لا يعجبك فيه؟

يبدأ الوعد "من الفكرة إلى التطبيق في ثوانٍ" في التلاشي عندما تصطدم بحواجز التخصيص. وإذا كنت تحب التحكم المباشر، فقد تشعر بقليل من التقييد.

لن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ في البحث عن بديل. الخبر السار؟ هناك عالم كامل من أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفر مزيدًا من المرونة دون أن تفقد سهولة الاستخدام.

التحدي الحقيقي هو معرفة أين تبحث. لا تقلق؛ لقد جمعنا لك أفضل بدائل Lovable AI وميزاتها البارزة وخيارات الأسعار وتقييمات المستخدمين.

أفضل البدائل لـ Lovable في لمحة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – الذكاء الاصطناعي للكتابة والترميز والتلخيص والأتمتة – ألواح بيضاء ومستندات ومفكرة ومستندات ونماذج وتقويم و CRM – Brain + Autopilot Agents لسير عمل استباقي الأفضل للفرق الصغيرة والمؤسسات التي تبحث عن حل شامل للتسويق والتطوير وأتمتة سير العمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Uizard – تحويل لقطة الشاشة إلى نموذج أولي وتحويل الهيكل إلى نموذج أولي – إنشاء واجهة مستخدم بلغة طبيعية – أدوات تصميم تفاعلية وقابلة للتحرير الأفضل لـ فرق التسويق والمبيعات في الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى صفحات هبوط سريعة ونماذج حملات يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Deco. cx – تحرير في الوقت الفعلي مع تحكم على مستوى الكود – تخزين مدمج للنماذج/البيانات واختبار A/B – مكونات قابلة لإعادة الاستخدام لتخصيص سريع الأفضل لـ فرق التسويق الإلكتروني والشركات المتوسطة الحجم التي تبني مواقع سريعة وتفاعلية تتوفر خطة مجانية (لمستخدمين)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا للمستخدم Reflex – تطوير Python كامل مع نشر بنقرة واحدة – أكثر من 60 مكونًا قابلًا للتخصيص لواجهة المستخدم – بنية أساسية مدمجة للمصادقة والسحابة الأفضل للمؤسسين والمسوقين في الفرق متوسطة الحجم الذين يرغبون في الحصول على نماذج أولية لتطبيقات كاملة مع الحد الأدنى من الإعداد مستوى هواية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium) – إكمال تلقائي للرموز ودردشة AI سياقية – دعم لأكثر من 70 لغة – اقتراحات DevOps وتكامل IDE الأفضل لـ فرق التسويق والتطوير في الشركات الناشئة لأتمتة قوالب البريد الإلكتروني ومقتطفات الأكواد وتعديلات الحملات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Jitter – رسوم متحركة قائمة على المتصفح بالسحب والإفلات – إعدادات مسبقة للوسائط الاجتماعية ولوحة رسم غير محدودة – التحكم في الجدول الزمني ومشاركة التعليقات الأفضل للمصممين وفرق التواصل الاجتماعي في الشركات الناشئة/الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشئ صورًا مرئية لوسائل التواصل الاجتماعي ورسومًا متحركة لل تتوفر خطة مجانية؛ خطة Studio بسعر 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Rosebud AI – رسوم متحركة وألعاب مصغرة وتدفقات دردشة مولدة بالذكاء الاصطناعي – نماذج أولية مرئية للحملات – إعادة مزج فورية ومشاركة عبر Discord الأفضل لـ فرق التسويق الإبداعية والنامية في الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى صور إعلانية ومحتوى تفاعلي تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تتراوح من 10 إلى 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم LocoKit – أداة إنشاء تطبيقات جغرافية ومنطقية – PostGIS ونمذجة البيانات لسير العمل المخصص – واجهة خلفية مرئية خالية من SQL للتطبيقات الأفضل للمطورين وفرق العمليات الميدانية في المنظمات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى خرائط وتدفقات تطبيقات مخصصة جغرافيًا مجاني ومفتوح المصدر WebSim. ai – محاكاة مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي – سجل المراجعات والتفاعل داخل الصفحة – إصلاحات وتوليد كود HTML لتجربة المستخدم على الويب الأفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة ومطوري الواجهة الأمامية لمحاكاة رحلات المستخدمين وتدفقات الدفع تتوفر خطة مجانية Tabnine – اقتراحات كود الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج الخاصة – نشر آمن واختبار تلقائي – فحص المصدر لضمان أمان مخرجات IP الأفضل لـ فرق البرمجيات والمؤسسات التي تركز على التطوير لأتمتة الكود وتخصيص تكامل الويب تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة من 9 إلى 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Lovable AI؟

قد تجعلك Lovable AI ترغب في المزيد من التحكم أو المرونة، ولكن البديل المناسب يجب أن يفعل أكثر من مجرد البناء. يجب أن يمكّنك من مزج المنتجات ذات الصلة والتسويق المؤثر.

فيما يلي بعض العناصر التي لا غنى عنها في الحل الذي تختاره:

تخصيص أعمق: ابحث عن المنصات التي تتيح لك تجاوز القوالب الأساسية وضبط كل تفاصيل صفحاتك المقصودة وحملاتك وتدفقات المستخدمين. التخصيص الفعال يعني أيضًا العمل المخصص، مما يضمن أن يكون وصولك فريدًا

تكامل متنوع: اختر البدائل التي تتصل بسلاسة مع الخدمات الخارجية وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات البريد الإلكتروني وأدوات التحليلات الحالية. بهذه الطريقة، لن تأتي المشاركة الأفضل على حساب تعطيل سير العمل

التواصل متعدد القنوات: اختر الحلول التي تجذب جمهورك عبر نقاط اتصال متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة المباشرة. أعط الأولوية للخروج من عزل التواصل أحادي الاتجاه

دعم اختبار A/B السريع: أعط الأولوية للأدوات التي تجري اختبارات A/B مفصلة على صفحات الويب المختلفة وتسلسلات البريد الإلكتروني وعناصر الحملة. كلما أسرعت في الاختبار، زادت سرعة تحسين نهجك وزيادة التفاعل إلى أقصى حد

الأسعار ودعم العملاء: اختر برنامجًا يوفر دعمًا سريعًا وهياكل أسعار واضحة. تجنب الرسوم الخفية وحافظ على خدمة العملاء، حتى لا تترك وحدك عندما تحتاج إلى المساعدة

أفضل 10 بدائل لـ Lovable AI

مع التركيز على ما تحتاج إليه، دعنا نستعرض أفضل بدائل Lovable المتوفرة في السوق.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التسويق المتنوعة وأتمتة سير العمل)

جرب ClickUp Brain مجانًا حسّن سير عمل التسويق باستخدام ClickUp Brain

يركز Lovable AI على إنشاء التطبيقات والرموز باستخدام الدردشة باللغة الطبيعية، ولكن هذا كل شيء. غالبًا ما يترك الشركات تتلاعب بنقاط القصة ورموز التطبيقات وغيرها من المخرجات عبر منصات غير متصلة.

من ناحية أخرى، ClickUp هو تطبيق شامل للعمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم كل حلول الإنتاجية في مكان واحد للمسوقين والمطورين على حد سواء.

بالإضافة إلى أكثر من 30 أداة لكل شيء بدءًا من إعداد الاستطلاعات إلى التصور التحليلي، يقدم ClickUp أيضًا حلًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي لجميع المشكلات المتعلقة بالعمل — من إدارة المشاريع وإدارة المعرفة إلى إنشاء المحتوى وأتمتة الوكلاء.

اكتب نصوصًا لتحسين التفاعل، وابتكر استراتيجيات لإطلاق المنتجات، وأنشئ رموزًا فورية لتحديث الميزات باستخدام ClickUp Brain

في قلب قدرات الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp يوجد ClickUp Brain، وهو "الشبكة العصبية" التي تفهم سياق مساحة عملك — وتربط مهام ClickUp ووثائقك وتعليقاتك ومقاطع الصوت والفيديو ولوحات المعلومات والويكي — لتقديم إجابات فورية وذات صلة.

من إنشاء تقارير موجزة مخصصة وتحديثات المشاريع وقوائم المهام، وحتى الوثائق الفنية مثل PRDs وخطط الاختبار، إلى تلخيص المناقشات الطويلة ونسخ مقاطع الصوت/الفيديو، تم تصميمه للعمل بذكاء وتلبية متطلباتك اليومية.

فهي توحد جهودك في مجالات التسويق والمبيعات والعمليات. كما تساعدك على طرح أفكار جديدة حول المنتجات وحتى إنشاء وثائق شاملة لإطلاقها.

بمجرد ربط CRM وبيانات المبيعات، يمكنك اكتشاف الاتجاهات والتعامل مع جزء كبير من أبحاث العملاء.

لخص المواضيع، وتابع المحادثات الفائتة، وأنشئ المهام تلقائيًا من الرسائل في ClickUp Chat باستخدام ClickUp Brain

في أوصاف المهام والتعليقات والمستندات والدردشة الأصلية في ClickUp، يمكنك طرح الأسئلة وتلخيصها تلقائيًا وتحسين الكتابة والتدقيق الإملائي أو ترجمة المحتوى في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain. علاوة على ذلك، يمكن لحقول الذكاء الاصطناعي إنشاء ملخصات المهام وعناصر الإجراءات تلقائيًا مباشرة في سير عملك.

هل تريد صورًا غير محدودة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ توجه إلى ClickUp Whiteboards وحوّل أفكارك إلى واقع باستخدام مطالبات باللغة الإنجليز

هل تريد إنشاء أو تصحيح أو تحسين كود لإنشاء تطبيقك الخاص؟ ما عليك سوى وصف فكرة تطبيقك، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء كود مخصص لطابع علامتك التجارية ووظائفها وتصميمها. لا حاجة إلى معرفة تقنية عميقة؛ ما عليك سوى تحديد حالة الاستخدام للذكاء الاصطناعي، وسيتم إنجاز المهمة.

قم بإنشاء وتصحيح الأكواد بسرعة أكبر باستخدام ClickUp Brain

خلاصة القول هي أن Brain هو ممر كل مسوق إلى كواليس تخطيط المنتجات، بدءًا من البحث المتعمق وحتى حلول النشر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك أي شيء متبقي لفريق المطورين لاتخاذ إجراء بشأنه، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء المهام وتعيينها تلقائيًا لهم.

🧠 حقيقة ممتعة: 12% فقط من الأشخاص يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أدوات الإنتاجية بانتظام. تخيل مدى التقدم الذي ستحققه إذا كنت ضمن هذه المجموعة.

قم بإعداد تتبع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، وتفويض المهام المشروطة، وحسابات الحقول المخصصة، وسير العمل الأكثر تعقيدًا باستخدام ClickUp Automations

هل تقلق من أن كل هذه الميزات القوية ستعني المزيد من العمل اليدوي؟ لا تقلق: هذا لن يحدث. ليس مع ClickUp Automations التي تتولى المهام الصعبة.

بالنسبة لفرق المبيعات والتسويق، هذا يعني وضع علامات تلقائية على العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة، وتعيين متابعات بناءً على المدخلات في النماذج، أو تشغيل تحديثات الحملات مع تقدم الصفقات. يمكنك تعيين شروط ذكية لتحديث المهام ونقل الملفات وتعيين نقاط العمل تلقائيًا.

عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع أداة إنشاء الأتمتة باللغة الطبيعية من ClickUp، يمكنك إنشاء سير عمل معقد ("عندما يحدث X، قم بـ Y") من خلال مطالبات بديهية.

أنشئ عمليات أتمتة في ClickUp باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

يمكنك حتى إنشاء سير عمل شامل، مثل تحديثات CRM المدمجة مع خط أنابيب التسويق الخاص بك أو أتمتة عمليات تسليم العملاء من مرحلة التواصل إلى مرحلة التسجيل. سواء كنت تشارك موجزات الوكالة أو تقوم بالمزامنة مع تكامل GitHub، فإن Automations تزيل الفوضى حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يحقق التغيير.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ ببعض أمثلة الأتمتة الجاهزة، بناءً على المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً من فريقك. يتيح لك ذلك التركيز على تطوير المنتجات بشكل أكثر استراتيجية وتأثيرًا.

هل تريد المزيد من الأتمتة دون تدخل؟

وكلاء Autopilot من ClickUp هم رفقاء ذكاء اصطناعي استباقيون يراقبون ويقررون ويتصرفون بناءً على قواعد مسبقة أو مخصصة.

أجب على الأسئلة المتكررة في قنوات ClickUp Chat، وأتمتة التقارير اليومية والأسبوعية، وفرز الرسائل وتوزيعها، وإضافة التذكيرات، والمزيد مع ClickUp Autopilot Agents

تتضمن الوكلاء المُعدة مسبقًا تقارير يومية/أسبوعية مجدولة، أو ملخصات موجزة، أو "إجابات تلقائية" في قنوات الدردشة

يمكن للوكلاء المخصصين تشغيل الأحداث، مثل إرسال النماذج، وإنشاء المهام بشكل مستقل، والرد في سلاسل المحادثات، وتلخيص المحتوى، أو تصعيد المشكلات

تستخدم هذه البرامج أدوات إنشاء بدون كود مع مشغلات وشروط وإجراءات وأدوات ومصادر معرفية، مما يجعلها مثالية للأتمتة الذكية والقابلة للتكيف.

من الإجابة على الأسئلة إلى تلخيص العمل، ومن صياغة المحتوى إلى تشغيل سير العمل، تتكامل طبقة الذكاء الاصطناعي في ClickUp بشكل عميق في كل نقطة اتصال، لتربط بين الذكاء والتنفيذ، وتجعل الإنتاجية ممتعة وإنسانية.

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام ClickUp AI (ClickUp Brain)، يمكنك التبديل بسلاسة بين مختلف LLMs—GPT‑4o و o1 و o3‑mini و Claude 3. 7 Sonnet و Gemini 2. 0 Flash‑Lite—مباشرة من القائمة المنسدلة لمساعد Brain. قم بالتبديل بين عدة LLMs باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة قم بمواءمة نقاط قوة النموذج مع مهمتك: استخدم o3‑mini أو Flash‑Lite لإنشاء مسودات سريعة وملخصات بسيطة وتعديلات مباشرة

اختر Claude 3. 7 Sonnet عندما تحتاج إلى كتابة قوية أو نبرة دقيقة أو مساعدة في البرمجة

انتقل إلى GPT‑4o للاستدلال المعقد أو التعامل مع السياقات المعقدة أو سير العمل متعدد الخطوات ✅ النتيجة: تتجنب زيادة التكلفة أو التأخير، مع الاستمرار في الاستفادة من إمكانات GPT‑4o أو Claude عند الحاجة، كل ذلك دون مغادرة مساحة عمل ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

بعض طرق العرض المتقدمة، مثل عرض الجدول وعرض حجم العمل، ليست مُحسّنة لتطبيق الهاتف المحمول

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يشارك أحد المراجعين في G2:

إنها ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ إنها مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! نحن ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp تتطور باستمرار وأنها تستمع إلى عملائها!

إنها ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ إنها مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! نحن ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp تتطور باستمرار وأنها تستمع إلى عملائها!

📮 ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

2. Uizard (الأفضل لإنشاء صفحات هبوط للعلامات التجارية)

عبر Uizard

هل تساءلت يومًا ما إذا كان بإمكانك تحويل رسم على منديل إلى نموذج أولي فعال؟ Uizard يفعل ذلك في غمضة عين. بفضل أداة تصميم واجهة المستخدم القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق إنشاء نماذج أولية ومخططات تخطيطية ونماذج تفاعلية بمجرد وصف أفكارهم أو تحميل لقطات شاشة.

إنه مناسب تمامًا لفرق التسويق والمبيعات التي تحتاج إلى تصور الحملات بسرعة، واختبار تدفقات المستخدمين والتعلم منها، أو تطوير صفحات الهبوط دون مساعدة فرق التطوير.

سواء كنت تقوم بعصف ذهني أو تقديم عرض، فإن Uizard يحافظ على تدفق إبداعك، ويجعل التصميم سهلاً مثل كتابة جملة.

🔎 هل تعلم؟ بدأت Uizard كمشروع ML باسم pix2code في عام 2017. ومثل العديد من الشركات النمطية في وادي السيليكون، تأسست بعد عام تقريبًا من ماراثون البرمجة في مرآب في ماونتن فيو.

أفضل ميزات Uizard

حوّل صور التطبيقات أو الميزات أو المنتجات الرقمية إلى نماذج قابلة للتحرير باستخدام ماسح لقطات الشاشة المدمج

رقمنة المخططات الأولية المرسومة يدويًا واحصل على تحكم دقيق في الدقة باستخدام وضع المخطط الأولي

قلل من وقت إطلاق المنتجات وزد من التكرارات باستخدام النماذج الأولية التفاعلية

قيود Uizard

يجد بعض المستخدمين أن كود React و CSS للمكونات الفردية على الشاشة يبطئ العملية

تفتقر إلى المجموعة الكاملة من الميزات والوظائف اللازمة لتصميم مشاريع شاملة

أسعار Uizard

مجاني

المحترف: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Uizard

G2: 4. 5/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Uizard

يقول أحد مستخدمي G2:

ما عليك سوى وصف فكرتك، وسيقوم Uizard بإنشاء تصميم متقن يمكن تحويله بسهولة إلى نموذج أولي أو كود.

ما عليك سوى وصف فكرتك، وسيقوم Uizard بإنشاء تصميم متقن يمكن تحويله بسهولة إلى نموذج أولي أو كود.

3. Deco. cx (الأفضل لتخصيص مواقع التسويق في الوقت الفعلي)

Deco. cx هي منصة أمامية فائقة السرعة تتيح لفرق المبيعات والتسويق إنشاء تجارب عالية التحويل، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية. من الصفحات المقصودة الديناميكية إلى واجهات المتاجر المخصصة، تم تصميم واجهتها التي لا تتطلب كتابة أي كود برمجي لتوفير السرعة والمرونة والأداء.

يتكامل Deco. cx أيضًا بسلاسة مع المكدسات الحديثة ويمنح الفرق تحكمًا كاملاً في المحتوى الموجه للعملاء. سواء كان ذلك من خلال اختبار العروض A/B أو توطين الحملات، فإن Deco. cx يمكّنك من الإطلاق السريع والتكرار المتكرر والمشاركة بشكل أكثر فعالية.

أفضل ميزات Deco. cx

قم بتسريع إطلاق الحملات من خلال التحرير في الوقت الفعلي والمرونة الكاملة في الكود

أنشئ نماذج واجمع البيانات على الفور باستخدام قاعدة بيانات SQLite المدمجة والموزعة على كل موقع من مواقع Deco

خصص هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام مكونات وأنماط وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتعديل الألوان والأزرار والخطوط بسهولة

قيود Deco. cx

غالبًا ما يؤدي التبديل بين وضعي عدم استخدام الكود واستخدام الكود الكامل إلى تجاوز التغييرات أو فقدانها

يدعم عددًا محدودًا من خيارات الاستضافة، مما يحد من مرونة النشر لبعض الفرق

أسعار Deco. cx

خطة مجانية (لمستخدمين اثنين فقط)

نظام إدارة المحتوى القائم على GIT: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم وتكلفة إضافية قدرها 2 دولار شهريًا للمستخدمين الإضافيين

المزايا: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم و 8 دولارات أمريكية لكل 10 آلاف مشاهدة للصفحة

تقييمات ومراجعات Deco. cx

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: يوم في حياة مصمم تجربة المستخدم: المسؤوليات والتحديات والأدوات الضرورية

4. Reflex (الأفضل لإنشاء واختبار نماذج التسويق)

عبر Reflex

Reflex هو حل شائع للفرق التي تبني برامجها بلغة Python. يعد إطار عمل المنطق الخلفي والأمامي مثاليًا للمؤسسين والمسوقين الذين يرغبون في أدوات مخصصة دون الحاجة إلى استخدام لغات متعددة.

يحتوي الحل على أكثر من 60 مكونًا قابلًا للتخصيص في واجهة المستخدم ويوفر نشرًا سريعًا على السحابة. وهذا يجعل Reflex متخصصًا في النماذج الأولية السريعة وإطلاق التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك هذه الأداة في تقديم مشاريع أسرع وأكثر ابتكارًا، بدءًا من لوحات المعلومات وCRM وصولاً إلى بوابات العملاء.

أفضل ميزات Reflex

بسّط منطق تطبيقك من خلال تطوير متكامل بلغة واحدة

أطلق أدوات جاهزة للإنتاج على الفور من خلال دعم النشر السحابي بنقرة واحدة

قم بإدارة المستخدمين بسهولة من خلال خيارات المصادقة المدمجة مثل Google وMagic Link وCaptcha

قيود Reflex

نظام إضافات محدود بسبب كونه إطار عمل جديد وسريع التطور

أفاد بعض المستخدمين أن التغييرات المتكررة في واجهة برمجة التطبيقات (API) قد تتسبب في انقطاع الخ

أسعار Reflex

الهواية: مجاني

المزايا: يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتعليقات Reflex

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reflex

هذا ما جاء في تقييم Reddit للأداة:

إنه أمر رائع حقًا بمجرد فهم النظام البيئي. لدي تطبيق واحد قمت بتطويره لفريق الأمان لدينا، وهو موزع على مجموعة ذات توسيع تلقائي خلف موزع تحميل.

إنه أمر رائع حقًا بمجرد فهم النظام البيئي. لدي تطبيق واحد قمت بتطويره لفريق الأمان لدينا، وهو موزع على مجموعة ذات توسيع تلقائي خلف موزع تحميل.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات النمذجة للمصممين

5. Windsurf — المعروف سابقًا باسم Codeium (الأفضل للترميز الآلي لصفحات الحملات)

عبر Windsurf

هل تتمنى أن يكون لديك رفيق في البرمجة قادر على قراءة أفكارك؟ قد يمنحك Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium) هذا الشعور، خاصةً لفرق المبيعات والتسويق التي ترغب في تعديل المنتجات النهائية دون الحاجة إلى ملاحقة المطورين.

تتكامل الأداة مع VS Code و PyCharm، وتوفر أتمتة DevOps واقتراحات ذكية بأكثر من 70 لغة لتسريع عملية التحرير. تتميز Windsurf أيضًا بدردشة AI تتعامل بكفاءة مع إصلاحات الصفحة المقصودة وتحديثات قوالب البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium)

أصلح مشكلات الكود على الفور باستخدام خوارزميات تحرير الكود السياقية

قم بتسريع مهام الترميز الروتينية وتقليل العبء على المستخدمين غير التقنيين من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الإكمال التلقائي

حافظ على خصوصية وأمان كودك دون الحاجة إلى أي تدريب على البيانات غير المسموح بها

قيود Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium)

يجد المستخدمون أنه متخلف عن المنافسين في أتمتة سير العمل وتخصيص الكود والدعم

خوارزميات الذكاء الاصطناعي ليست فعالة عند التعامل مع كتل غير تقليدية أو معقدة من التعليمات البرمجية

أسعار Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium)

مجاني

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وردود فعل Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium)

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium)

يقول أحد مستخدمي Reddit:

لقد جربت Windsurf اليوم. إنه سريع جدًا في بدء تشغيل المشروع. لقد لاحظت حتى الآن أثناء العمل على مشروع Laravel أنه يمكنه القيام بمعظم الأشياء التي أطلبها دون الحاجة إلى طلب إصلاح أي شيء. عندما أطلب منه إصلاح الأشياء، فإنه جيد جدًا في تحديد الملفات التي يحتاج إلى تعديلها. اضطررت إلى إعادة التشغيل من بداية المشروع لأنني تركته يتقدم دون التحقق مما إذا كان ما يفعله هو الطريقة الصحيحة.

لقد جربت Windsurf اليوم. إنه سريع جدًا في بدء تشغيل المشروع. لقد لاحظت حتى الآن أثناء العمل على مشروع Laravel أنه يمكنه القيام بمعظم الأشياء التي أطلبها دون الحاجة إلى طلب إصلاح أي شيء. عندما أطلب منه إصلاح الأشياء، فإنه جيد جدًا في تحديد الملفات التي يحتاج إلى تعديلها. اضطررت إلى إعادة التشغيل من بداية المشروع لأنني تركته يتقدم دون التحقق مما إذا كان ما يفعله هو الطريقة الصحيحة.

6. Jitter (الأفضل للتصميم والرسوم المتحركة على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Jitter

Jitter هو حل تصميمي لإنشاء رسوم متحركة سريعة وممتعة وخالية من الإحباط. يتميز محرره المستند إلى المتصفح بأناقة وبساطة ويشمل عناصر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يوفر مساحة غير محدودة لاختبار إصدارات وتصميمات لا حصر لها حتى تصل صور علامتك التجارية إلى الشكل المثالي. إنه سريع للغاية، مع معاينات في الوقت الفعلي تحافظ على استمرار تدفق إبداعك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Jitter على إعدادات مسبقة مدمجة لحجم الصور على Instagram وYouTube وFacebook وغيرها، مما يعني أنه لن يكون هناك حاجة إلى تغيير حجم الحملات يدويًا. ما عليك سوى الاختيار والرسوم المتحركة والنشر.

أفضل ميزات Jitter

أضف وشارك التعليقات الفورية لتعزيز التصميم التعاوني من خلال روابط الوصول البسيطة

حافظ على الاتساق في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ميزة النسخ واللصق للرسوم المتحركة بين الطبقات

حدد وقت الرسوم المتحركة وقم بترتيبها باستخدام ميزة الجدول الزمني

قيود Jitter

خيارات تنسيق تصدير محدودة مقارنة ببرامج الرسوم المتحركة المكتبية

لا توجد خيار الوصول دون اتصال بالإنترنت لأنه يعتمد على المتصفح

أسعار متغيرة

مجاني

Studio: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Jitter

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jitter

تقول مراجعة G2:

أثبت Jitter فاعليته في إنشاء رسوم متحركة سلسة وقصيرة مفيدة في الشبكات الاجتماعية ومقاطع الفيديو التوضيحية. لا يتطلب البرنامج أي معرفة تقنية تقريبًا لبدء الاستخدام، حيث إنه سهل الاستخدام ويأتي مزودًا بموارد مسبقة الصنع.

أثبت Jitter فاعليته في إنشاء رسوم متحركة سلسة وقصيرة مفيدة في الشبكات الاجتماعية ومقاطع الفيديو التوضيحية. لا يتطلب البرنامج أي معرفة تقنية تقريبًا لبدء الاستخدام، حيث إنه سهل الاستخدام ويأتي مزودًا بموارد مسبقة الصنع.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات توليد أفكار المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي

احصل على أفضل النصائح حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق في هذا الفيديو:

7. Rosebud AI (الأفضل للإعلانات والمرئيات الشخصية)

عبر Rosebud AI

يوفر Rosebud AI للمسوقين والفرق الإبداعية طريقة جديدة وجريئة لإنشاء محتوى تفاعلي وصور إعلانية وشخصيات متحركة دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. ما عليك سوى وصف ما تريد، وستقوم المنصة بتجسيده على أرض الواقع من خلال شخصيات متحركة أو ألعاب أو محادثات روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقدم Rosebud AI دائمًا أفضل النتائج بأقل جهد، سواء كنت بحاجة إلى حملة أو لعبة مصغرة تحمل علامتك التجارية أو صفحة هبوط جذابة. خلاصة القول: تساعدك هذه الأداة على التركيز على الأفكار، وليس على عمليات التكامل، لتقديم تجارب رقمية متميزة.

🔎 هل تعلم؟ تم تسمية Rosebud AI على اسم رمز الغش في لعبة The Sims الذي يمنح اللاعبين موارد غير محدودة للعب في وضع البناء.

أفضل ميزات Rosebud AI

أنشئ رسومًا متحركة ديناميكية للشخصيات للإعلانات والمحتوى التسويقي باستخدام مطالبات نصية بسيطة

أطلق التطبيقات والألعاب بسهولة من خلال الإعداد بنقرة واحدة والقدرة على إعادة مزج المشاريع الحالية

شارك الأفكار على الفور من خلال رابط Discord المباشر على الصفحة الرئيسية لتسهيل الوصول إلى المجتمع والتعاون

قيود Rosebud AI

تفتقر إلى الدقة والتحكم الإبداعي الذي يحتاجه المصممون المحترفون لتصميم أنماط خاصة بالعلامة التجارية

يركز أكثر على إنشاء التطبيقات بدلاً من إطلاقها، مما يجعل قياس المبيعات ومشاركة العملاء بعد التسليم أمرًا شاقًا

أسعار Rosebud AI

المبتدئون: مجاني

مطور مستقل: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10X Dev: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Rosebud AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rosebud AI

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit:

"من الرائع أنني أستطيع تحقيق الكثير بهذه الطريقة أكثر من استخدام GameMaker. من الأسهل بكثير إنشاء عناصر وميزات ألعاب معقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي."

"من الرائع أنني أستطيع تحقيق الكثير بهذه الطريقة أكثر من استخدام GameMaker. من الأسهل بكثير إنشاء عناصر وميزات ألعاب معقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي."

8. LocoKit (الأفضل لإنشاء تطبيقات سير العمل الجغرافية والمخصصة)

عبر LocoKit

تم تصميم LocoKit لإنشاء تطبيقات مصقولة تعتمد على قواعد البيانات في دقائق قليلة وتحتاج إلى اتباع منطق مخصص. تتخصص هذه الأداة في تطبيقات الويب كاملة الميزات مثل رسم خرائط المناطق وتحسين المسارات، وتحقيق التخصيص العالي والتفاعل السياقي. واجهة الاستخدام البديهية التي تشبه جداول البيانات ونمذجة البيانات القابلة للتخصيص تجعل التصميم مألوفًا وتجنب الإضافات SQL

أفضل ميزات LocoKit

ارسم عناصر جغرافية دقيقة في تطبيقاتك باستخدام ميزات PostGIS المدمجة

قم ببناء البيانات حول استراتيجية التواصل الخاصة بك، واربط العملاء المحتملين بالحملات، وتتبع المتابعة، أو اربط إجراءات المستخدمين عبر مسار التحويل باستخدام النمذجة المرئية والعلائقية

قم بتعيين أذونات مفصلة على مستوى الجدول باستخدام أدوار المستخدمين والمجموعات

قيود LocoKit

تركز بشكل أساسي على أجهزة iOS، مما قد يحد من إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية المختلفة

أسعار LocoKit

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات LocoKit وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

9. WebSim. ai (الأفضل لمحاكاة رحلات المستخدمين في مواقع الويب)

أداة أخرى متخصصة في المحاكاة هي WebSim. ai. تتميز هذه الحلول بتجارب الويب التفاعلية حسب الطلب، وتقوم بإنشاء مواقع HTML وظيفية بناءً على موضوعاتك أو عناوين URL الخاصة بك. وهي مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي مثل Sonnet 3. 5 و DeepSeek R1.

يمكن للشركات الصغيرة ومطوري تطبيقات الويب إنشاء نماذج أولية لمسارات المستخدمين المختلفة وتفاعلات العملاء باستخدام تخطيطات صفحات متنوعة أو عمليات دفع متنوعة.

أفضل ميزات WebSim. ai

أعد إضافة ميزة مستخدم معدلة إلى تطبيقك باستخدام خيار اعتماد سجل المراجعات

اعثر على أخطاء الكود القابلة للإصلاح وعالجها باستخدام الإصلاحات السريعة والإصلاح التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكّنك WebSim من تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي التفاعلية داخل صفحتك الحالية. تكامل نموذج اللغة من ai

قيود WebSim. ai

تركز حاليًا على محاكاة مواقع الويب بدلاً من ميزات الاتصال الأوسع نطاقًا للذكاء الا

خيارات تكامل محدودة مع أدوات التسويق الأخرى

أسعار WebSim. ai

مجانًا

تقييمات وتصنيفات WebSim. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WebSim. ai

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أنا مندهش من مدى روعة WebSim في تحويل الإبداع إلى واقع بالنسبة للأشخاص العاديين. لا أصدق أنه ليس أكثر شهرة.

أنا مندهش من مدى روعة WebSim في تحويل الإبداع إلى واقع بالنسبة للأشخاص العاديين. لا أصدق أنه ليس أكثر شهرة.

10. Tabnine (الأفضل لتخصيص الكود تلقائيًا وتكامل الويب)

عبر Tabnine

Tabnine هو جوهرة خفية لشركات البرمجيات التي ترغب في التحرك بسرعة، وخاصة فرق التسويق. تساعد ميزته البارزة، وهي تخصيص الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على توفير أدوات ويب سريعة، ونصوص برمجية لتقييم العملاء المحتملين، أو لوحات معلومات مخصصة دون الحاجة إلى انتظار المطورين.

سواء كنت تعمل على أتمتة التواصل أو تخصيص تجارب العملاء، فإن اقتراحات الذكاء الاصطناعي من Tabnine تكمل مقتطفات الكود الكاملة أثناء الكتابة. كما أنها تتميز بنشر آمن يحافظ على خصوصية البيانات أثناء التوسع.

أفضل ميزات Tabnine

أنشئ أنماطًا خاصة بالمجال باستخدام ميزات التدريب على قاعدة الكود الخاصة

قلل من مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر باستخدام ميزة Provenance and Attribution من Tabnine التي تتحقق من الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ومقارنته بال

سرّع عملية التطوير من خلال إنشاء الاختبارات التلقائية وتجميع الوثائق

قيود Tabnine

يجد بعض المستخدمين أن Tabnine يستهلك الكثير من الموارد ويسبب مشكلات في الذاكرة على قواعد البيانات الكبيرة

قد يؤدي إلى إنشاء سطور برمجية أكثر من اللازم، مما يجعل عملية التحرير مملة بعض الشيء

أسعار Tabnine

الأساسي: مجاني

التطوير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Tabnine

G2: 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tabnine

أحد مستخدمي G2 يشارك:

يوفر اقتراحات للكود بناءً على لغة البرمجة التي نستخدمها. بصفتي مطورًا، أعمل مع العديد من اللغات، وأواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة، ولكن هذا يساعدني كثيرًا.

يوفر اقتراحات للكود بناءً على لغة البرمجة التي نستخدمها. بصفتي مطورًا، أعمل مع العديد من اللغات، وأواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة، ولكن هذا يساعدني كثيرًا.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات

حقق التسويق وتطوير المنتجات بنجاح مع ClickUp

يتيح تقليل وقت إنشاء التطبيقات للشركات الاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات عملائها الفريدة. لكن اختيار منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبين لا يعني الالتزام بـ Lovable AI لمجرد أنها شائعة.

تحتاج فرق التسويق إلى حلول منخفضة الكود توفر المرونة دون مشاكل تقنية. مع ClickUp، تحصل على تحليلات في الوقت الفعلي ونشر بنقرة واحدة وتكامل سلس بالإضافة إلى إنشاء كود AI.

أكثر من مجرد أداة لتطوير التطبيقات، ClickUp يبسط إدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق والإشراف على الحملات. توفر أدوات المساعدة وسير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة عملاء متميزة من البداية إلى النهاية.

هل أنت مستعد لتحقيق النجاح في حملات التسويق وإدارة البرامج دفعة واحدة؟ اشترك في ClickUp اليوم!