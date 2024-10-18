أفضل 10 أدوات للنماذج الأولية للمصممين في 2025

يعتمد مصممو تجربة المستخدم على العديد من الأدوات لإنشاء تجارب مستخدم مقنعة. إحدى الأدوات التي يستخدمها المصممون هي أداة النموذج الأولي لمحاكاة شكل ومظهر إبداعاتهم.

ومع ذلك، فإن وفرة أدوات النماذج الأولية تجعل اختيار الأداة المثالية لمشروع معين أمرًا شاقًا.

من خلال هذا الدليل، نساعدك في التنقل في مشهد النماذج الأولية من خلال تقديم أفضل 10 حلول برمجية للنماذج الأولية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات النماذج الأولية؟

بينما يعتمد اختيار أداة النماذج الأولية على متطلباتك الخاصة، إليك بعض الجوانب المشتركة التي يجب عليك تقييمها.

التنوع: بصفتك مصممًا مهتمًا بالتفاصيل، فأنت تريد دمج مستويات مختلفة من الواقعية في نموذجك الأولي. ابحث عن أدوات ذات نماذج أولية منخفضة ومتوسطة وعالية الدقة ومنظومة مكونات إضافية قوية تساعدك على إنشاء تصميمات جيدة سهولة الاستخدام: اختر أداة للنماذج الأولية بواجهة مستخدم بسيطة وميزات مثل السحب والإفلات حتى لا تقضي ساعات في معرفة كيفية استخدام الأداة التعاون*: التعاون: في الحالات التي يتعين فيها على فريق من المصممين التعاون في إنشاء التطبيقات، فمن الأفضل اختيار الأدوات التي تسمح للفرق التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي سهولة المشاركة: اختر أدوات النماذج الأولية عالية الجودة التي تسمح بمشاركة النماذج الأولية بسهولة، على شكل رابط مثلاً تسليم المطور: يجب أن تسرّع أدوات النماذج الأولية عملية التطوير. اختر أداة تتيح سهولة التسليم للمطورين حتى لا يحتاجوا إلى إعادة إنشاء التصميمات

## أفضل 10 أدوات للنماذج الأولية لاستخدامها في عام 2024

قمنا بتجميع قائمة بالأدوات الأعلى تقييماً للنماذج الأولية في عام 2024، وجميعها غنية بالميزات وشائعة، ولكل منها مزايا مميزة عن غيرها.

1. فيجما

عبر فيجما مع Figma، يمكنك الحصول على واجهة مستخدم متعددة الاستخدامات قائمة على السحابة/ أداة تصميم تجربة المستخدم مصممة خصيصًا للفرق التي تبني المنتجات.

وبفضل التعاون كعرض مميز، تتيح فيجما للفرق إدارة المشاريع والعمل عليها في وقت واحد. وهذا يجعل من فيجما منصة مثالية

أداة مثالية للتعاون وإدارة المشاريع

لفرق التصميم الموزعة.

تساعد إمكانيات أداة النماذج الأولية القوية في Figma في إنشاء إطارات سلكية مفصلة ونماذج بالحجم الطبيعي ونماذج أولية تفاعلية - لا يتطلب الأمر معرفة بالبرمجة. كما أنها تأتي مع "وضع التطوير" حيث يحصل المطورون على التفاصيل التي يحتاجونها لترجمة التصاميم إلى كود في نفس الملف الذي ينشئون فيه التصاميم.

فيجما أفضل الميزات

المشاركة في إنشاء نماذج أولية في الوقت الفعلي وجعل التصميم على مستوى عالمي

مشاركة نماذج أولية عالية الدقة بدون تعليمات برمجية والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي

تمكين المطورين من ترجمة التصاميم إلى أكواد برمجية باستخدام وضع التطوير

استخدم Figjam لتنفيذ تقنيات العصف الذهني والتفكير في التصميمات

منظومة مكونات إضافية قادرة على تعزيز قدرات التصميم

سهل التسليم بشكل استثنائي

قيود فيجما

تدعي فيجما أنه يمكنك تصدير شيفرتها البرمجية لبناء مشاريع فعلية، لكن الشيفرة البرمجية ضخمة وعرضة للانهيار

تحتاج الأذونات والتحكم في الإصدار إلى تحسين

أسعار فيجما

المبتدئين: مجانًا

مجانًا فيغما بروفيشنال: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا مؤسسة فيجما: 45 دولارًا شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

45 دولارًا شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا المؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

فيجما التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (980+ تقييم)

4.7/5 (980+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 680 تقييم)

2. استوديو أوريغامي

عبر أوريغامي ستوديو Origami Studio هي أداة تصميم ونماذج أولية مجانية أنشأها فيسبوك ومتاحة لنظام التشغيل Mac.

يسمح للمصممين ببناء واجهات تفاعلية ومشاركتها مع إمكانيات السحب والإفلات بسرعة. يمكّنك Origami أيضًا من استيراد الطبقات من Sketch و Figma بسلاسة.

يتضمن بناء النماذج الأولية في Origami Studio استخدام محرر التصحيحات لبناء المنطق وراء التطبيقات. تتوفر مكتبة رائعة من التصحيحات، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والمفاتيح، والمشغلات المنطقية، وحتى القراءات من مستشعرات الهاتف.

أفضل ميزات استوديو Origami Studio

الحصول على نماذج أولية عالية الدقة، بما في ذلك المنطق

صمم التفاعلات والرسوم المتحركة باستخدام كتل مبنية مسبقًا تسمى التصحيحات

الحصول على تصحيحات مبنية مسبقًا في مكتبة التصحيحات

التقاط مقاطع فيديو للنماذج الأولية وقصها وتصديرها مباشرة في Origami Studio

قيود Origami Studio

غير مناسب جدًا للنماذج الأولية الكبيرة متعددة الشاشات

منحنى التعلم حاد للغاية

تسعير استوديو أوريغامي

مجاني

تقييمات ومراجعات استوديو أوريغامي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. إنفيجن

عبر إن فيجن النموذج الأولي ل InVision هو نموذج بدون رمز أداة تصميم المنتج مثالية لبناء تجارب تصميم جذابة. تسمح للمصممين بترك التعليقات والإشارة إلى بعضهم البعض من داخل النموذج الأولي، مما يجعلها حلاً تعاونياً فعالاً في التصميم.

يتكامل InVision بسلاسة مع Sketch، مما يجعل من الممكن إنشاء تصميمات في Sketch وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق في InVision.

يحتوي InVision أيضًا على ميزة Inspect التي تحوّل ملفات التصميم بسهولة إلى مواصفات المطورين.

أفضل ميزات InVision

ربط شاشات النماذج الأولية معًا باستخدام النقاط الساخنة - الميزة التي تضيف التفاعل

صمم لأي جهاز باستخدام إمكانيات InVision سريعة الاستجابة

التعاون في الوقت الفعلي مع مشاركة الشاشة داخل المتصفح والتعليقات داخل التطبيق

منح المطورين وصولاً مباشراً إلى أصولك ومواصفات التصميم الخاصة بك

قيود Invision

يتطلب المزيد من الإضافات لإمكانية الاستخدام الكامل

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في تضمين أصول InVision في برامج أخرى

تسعير #### تسعير Invision

المبتدئين: مجاناً

مجاناً المحترف: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

H4: تقييمات ومراجعات Invision

G2: 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 730 تقييم)

4. بروتوبي

عبر بروتوبي ProtoPie هي أداة تركز فقط على النماذج الأولية. 🎯

ستحتاج إلى استيراد إطاراتك السلكية الثابتة من أداة أخرى أولاً. لدى ProtoPie مكونات إضافية ل Figma و Adobe XD و Sketch لتسهيل ذلك.

بمجرد أن تقوم باستيراد ملفاتك من أداة

أداة التأطير السلكي

وتحويلها إلى نماذج أولية تفاعلية معقدة عن طريق إضافة المشغلات والاستجابات والكائنات.

لدى Protopie أيضًا إمكانات معاينة ومشاركة سهلة. إنه مثالي للمبتدئين.

بروتوبي أفضل الميزات

إنشاء نماذج أولية لتصميم ألعاب الفيديو

اختبر نماذجك الأولية على أجهزة مختلفة

إجراء اختبار المستخدم داخل الأداة الفعلية نفسها

استيراد تصميماتك باستخدام مكونات إضافية ل Figma و Adobe XD و Sketch

سهلة التعلم والاستخدام

قيود بروتوبي

غير مخصص لإنشاء تصميمات واجهة المستخدم من الصفر

لا يوجد تعاون في الوقت الحقيقي

أسعار بروتوبي

المبتدئين: مجاناً

مجاناً المحترفين: 67 دولارًا شهريًا لكل محرر

67 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسات: تسعير مخصص

بروتوبي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (23 تقييم)

4.4/5 (23 تقييم) Capterra: 4.6/5 (45 مراجعة)

5. أدوبي إكس دي

عبر Adobe XD Adobe XD هي أداة تصميم نماذج أولية سريعة تسمح للمصممين بتحويل الإطارات السلكية منخفضة الدقة إلى نماذج أولية عالية الدقة في ملف واحد. وهي أداة تعتمد على المتجهات ولا تعتمد على التعليمات البرمجية وتعزز التصميم التعاوني.

إن قدرته على تسليم الملفات إلى المصممين مباشرةً داخل Adobe's Creative Cloud يجعل هذا البرنامج برنامج تصميم قويًا يبسط عملية التصميم بأكملها عملية التصميم .

كما أنها عملية تعاونية للغاية، مع خيارات مشاركة وتعليق سهلة لأصحاب المصلحة لإعطاء ملاحظات مباشرة في النموذج الأولي.

أفضل ميزات Adobe XD

نقل ملفات تصميم الأيقونات المتجهة وأصول الصور بسهولة إلى XD مع التكامل المباشر مع Adobe Creative Cloud

تقييم النماذج الأولية ومشاركتها على تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

توفير الوقت وتبسيط عملية التصميم مع ميزات مثل تكرار الشبكات والمداخن

تشغيل الرسوم المتحركة باستخدام أوامر النماذج الأولية المستندة إلى الصوت

قيود Adobe XD

ليست واجهة سهلة الاستخدام

أكثر ملاءمة للمستخدمين المطلعين على Adobe Creative Cloud

تسعير Adobe XD

فردي: 9.99 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

9.99 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) التطبيق الفردي (XD فقط): 33.99 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

33.99 دولارًا شهريًا لكل ترخيص أدوبي كريتيف كلاود: 79.99 دولارًا/شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات Adobe XD #### تقييمات ومراجعات Adobe XD

G2: 4.3/5 (أكثر من 480 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 480 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

6. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي هذا مخصص حصرياً لمستخدمي Apple.

يستخدم المصممون Sketch، وهي أداة تصميم ونماذج أولية قوية، لإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية ولتسليم المطورين.

باستخدام Sketch، أنشئ تصميماتك الثابتة ثم استخدم وظيفة النماذج الأولية لمعاينتها. ضع علامة على أصحاب المصلحة الآخرين لمشاركة الملاحظات مباشرةً على تصميمات Sketch الخاصة بك.

أفضل ميزات Sketch

تصميم وإدارة أيقوناتك المتجهة باستخدام أدوات تحرير متجهة مرنة

حفظ تصميماتك كقوالب للمشاريع المستقبلية

العمل دون اتصال بالإنترنت حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت

استخدم الأدوات القائمة على المتصفح لاختبار النماذج الأولية وتسليم التصميمات للمطورين

قيود Sketch

أداة لنظام ماك فقط، لذا فإن مستخدمي ويندوز المتعصبين غير محظوظين 🍎

ميزات تعاون محدودة في الوقت الحقيقي

تسعير #### Sketch

عادية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا ترخيص لنظام Mac فقط: 120 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات برنامج Sketch

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. ويب فلو

عبر ويب فلو Webflow عبارة عن أداة قوية لا تحتوي على تعليمات برمجية

أداة تصميم الويب

التي تتيح للمصممين القيام بأمرين: تصميم موقع إلكتروني عالي الدقة وإنشاء موقع إلكتروني مباشر كامل مع جميع HTML و CSS و Javascript، جاهز للنشر أو لمزيد من التطوير.

وبهذه الطريقة، لا ينتهي بك الأمر بنموذج بالحجم الطبيعي؛ بل يكون لديك موقع إلكتروني قيد الإنتاج.

Webflow أفضل الميزات

التصميم بسهولة في واجهة سحب وإفلات بديهية

احصل على نظام إدارة محتوى قوي مدمج لتصميم موقعك حول محتوى حقيقي ومنظم

تمكين التسليم الجاهز للإنتاج للمطورين - أو نشر تصميمك على الفور

احصل على رسوم متحركة متقدمة، وانتقالات، وقدرات تفاعل دقيقة

قيود Webflow

هناك منحنى تعليمي حاد

ميزات تعاون محدودة في الوقت الحقيقي

تسعير Webflow

المبتدئ: مجانًا

مجانًا الأساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا CMS: 23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشركات: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4.4/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 227+ تقييم)

8. الإطار

عبر إطار الذكاء الاصطناعي Framer عبارة عن أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء نماذج أولية تفاعلية بسرعة فائقة.

أداة Framer هي أداة سهلة الاستخدام لا تحتوي على تعليمات برمجية تربط الصفحات لإنشاء تأثيرات ثلاثية الأبعاد.

من خلال مكوناته التفاعلية بالسحب والإفلات والتخطيطات التكيفية والأدوات المدمجة للترحيل والتمرير والتنقل، ينشئ المصممون تصميمات عالية الدقة تبدو وكأنها نسخة حية.

Framer أفضل الميزات

وظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام

منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج أولية قائمة على التعليمات البرمجية

قوالب ومكونات جاهزة

نسج الرسوم المتحركة والتفاعلات المعقدة والمخصصة

دمج نظام إدارة المحتوى المدمج في الموقع الإلكتروني

قيود إطار #### قيود الإطار

منحنى تعليمي حاد بعض الشيء

قد تظهر بعض المكونات التفاعلية بشكل مختلف في المنتج النهائي

تسعير #### تسعير برنامج Framer

المبتدئ: مجاناً

مجاناً ميني: 5 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الإحترافي: 30 دولارًا شهريًا للفوترة سنويًا

30 دولارًا شهريًا للفوترة سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برنامج Framer

G2: 4.5/5 (86 تقييم)

4.5/5 (86 تقييم) Capterra: 4.4/5 (21 مراجعة)

9. أكسور

عبر أكسور غالبًا ما تعتبر Axure واحدة من أفضل أدوات النماذج الأولية لتنفيذ المنطق الشرطي، وهي مصممة للمصممين الذين يبحثون عن أداة النماذج الأولية المناسبة للتصميم التفاعلي.

إلى جانب الإمكانيات التفاعلية الواسعة، تجعل Axure التوثيق بسيطًا للغاية. فهي تساعد على تنظيم الملاحظات والمهام والأصول الهامة الأخرى، مما يجعلها في متناول أصحاب المصلحة المعنيين وخياراً ممتازاً للمشاريع الكبيرة.

أفضل ميزات Axure

يدعي Axure أنه يأتي بإمكانيات تفاعلية غير محدودة، بما في ذلك المنطق

تصميم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف على صفحة واحدة مع تخطيطات قابلة للتكيف

يجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة مباشرةً على الشاشة

من السهل تسليمه للمطورين مع خطوط حمراء تلقائية وأصول تصميم وفحص CSS

قيود Axure

قد يجد المستخدمون الواجهة ثقيلة وغير مستجيبة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير أكسور

المحترف: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا الفريق: 42 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

42 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Axure

G2: 4.2/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. إنفراجيستكس

عبر إنفراجيستكس Infragistics هي أداة سحب وإفلات قائمة على السحابة تساعد على إنشاء نماذج أولية للتطبيقات بشكل أسرع. وهي تقدم نظاماً متكاملاً لتحويل التصميم إلى كود مع قوالب تطبيقات مبنية مسبقاً، مما يساعد الشركات على تطوير تطبيقاتها، حتى بدون مصممين.

أفضل ميزات Infragistics

سهل الاستخدام

خيار النماذج الأولية بدون كود أو منخفضة الكود لفرق التطوير، حتى لو لم يكن لديهم مصممين بعد

عملية تسليم تصميم سلسة للمطورين

اختبار المستخدم، وبناء التطبيق، وإنشاء التعليمات البرمجية في مكان واحد

قيود Infragistics

سلط المستخدمون الضوء على الميزات والوظائف المحدودة

يحتاج أداء التطبيق إلى تحسين

تسعير #### تسعير إنفراغيستكس

واجهة المستخدم: 1,295 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مطور

1,295 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مطور أعلى سعر: 1,495 دولاراً في السنة لكل مطور

1,495 دولاراً في السنة لكل مطور احترافي: 1,295 دولاراً في السنة لكل مطور

تقييمات ومراجعات إنفراجيستكس

G2: 4.3/5 (32 تقييم)

4.3/5 (32 تقييم) Capterra: 4.2/5 (94 مراجعة)

أدوات تصميم أخرى

كل هذه الأدوات ممتازة في إنشاء نماذج أولية جذابة.

ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى أداة إدارة المشروع -مثل Clickup- لاستكمال أدوات النماذج الأولية الخاصة بك، والمساعدة في تبسيط سير العمل، وتحسين التعاون بين فرق التصميم والمنتج لديك.

زيادة إنتاجية التصميم إلى أقصى حد باستخدام ClickUp ClickUp يلبي احتياجات فرق التصميم من جميع الأحجام، حيث يقدم ميزات شاملة لإدارة المهام والتعاون الجماعي وجمع الملاحظات. جمع وتنظيم طلبات التصميم وأولويات التصميم في

لوحة معلومات ClickUp للحصول على عرض كامل للجداول الزمنية والمكلفين بالمهام والتقدم المحرز. تساعد لوحة المعلومات المديرين على تصور قدرة فريقهم لمعرفة من هو مشغول ومن يمكنه التدخل.

تتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف باستخدام لوحة معلومات أهداف ClickUp

تقدم ClickUp أيضًا مكتبة من القوالب، مثل قوالب الملخصات الإبداعية، وقوالب تصميم سباقات السرعة, قوالب العصف الذهني ونماذج مراجعة التصميم - كلها مصممة خصيصاً لفرق التصميم.

للتعاون في الوقت الفعلي، يحتوي ClickUp على أداة السبورة الرقمية التي تسمح للفرق بتبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات وتخطيط أفكار التصميم. ClickUp Whiteboards هي بمثابة مركز مركزي مرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

تستخدم فرق التصميم في جميع أنحاء العالم الخرائط الذهنية ClickUp ميزة العصف الذهني وتصور الأفكار وتنظيمها، والحصول على مخطط مرئي نهائي.

أدوات رسم الخرائط الذهنية

تساعد في الربط بين المفهوم المركزي والمهام المرتبطة به.

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp مزايا مدمجة أدوات تعاونية مثل ClickUp Docs لمشاركة النماذج بالأحجام الطبيعية كرسائل فيديو مع رابط يتم تشغيله مباشرةً في المتصفح - لا حاجة إلى تنزيلات.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

يُكمل ClickUp النماذج الأولية الأساسية من خلال تضمين التخطيط، والاستراتيجية، والتأطير الشبكي، وإدارة المشروع

بيئة تعاونية للغاية حيث يعمل العديد من المصممين بشكل متزامن

سبورة ClickUp Whiteboard، والتي تتضمن وظيفة السحب والإفلات البديهية للبدء بالنماذج بالحجم الطبيعي

يساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp المصممين على إنشاء شخصيات التصميم، والمكونات، ورحلات المستخدمين، والموجزات الإبداعية

قيود ClickUp

ClickUp ليس مخصصًا للنماذج الأولية، على الرغم من أنه مكمّل لها

لا توجد إطارات سلكية تفاعلية لإنشاء نماذج أولية وظيفية بالكامل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

احتضان رحلة التصميم من البداية إلى النهاية

تلعب أدوات النماذج الأولية دورًا حاسمًا في عملية التصميم، مما يتيح تحويل الأفكار الثابتة إلى تجارب حية. وفي حين تركز بعض الأدوات على النماذج الأولية فقط، فإن البعض الآخر يوسع قدراته لخدمة رحلة التصميم بأكملها، بدءًا من الإطارات السلكية إلى التعليمات البرمجية المباشرة.

بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق التي تضم العديد من أصحاب المصلحة، تعتبر النماذج الأولية أداة لا غنى عنها لجمع الملاحظات واختبار قابلية الاستخدام وتنقيح التصميم بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن النماذج الأولية هي مجرد مرحلة واحدة من عملية تصميم أوسع نطاقًا.

تتجاوز هذه المقالة حل مرحلة واحدة، بحثاً عن الأدوات التي تضيف قيمة لعملية التصميم. يجسد ClickUp، بمجموعته الشاملة من الميزات، هذا النهج.

سيؤدي تحويل تركيزك من مجرد وضع النماذج الأولية إلى تبني إدارة مشروع التصميم الكامل إلى فتح مستويات جديدة من الكفاءة والإبداع. 🎉