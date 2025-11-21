أفضل 11 بديلاً لـ Speak AI لتحويل الكلام إلى نص في عام 2025

هل سئمت من مواجهة قيود Speak AI؟ هل تنقطع نسخة النص في منتصف المحادثة، أو تضطر إلى التبديل بين التطبيقات لمجرد تعيين عنصر إجراء بسيط؟

ما يبدأ كوسيلة لتوفير الوقت ينتهي بإضافة المزيد من العمل مع سياق مفقود وسير عمل فوضوي وميزات لا تفي بالغرض. إذا كنت تبحث عن شيء يناسب سير عملك اليومي، فأنت في المكان الصحيح.

لقد جمعنا 11 بديلاً لـ Speak AI يتجاوزون حدود النسخ الأساسي، مع الحفاظ على الدقة والتكلفة والتكامل.

لنبدأ! 💪

لماذا تختار بديلاً لـ Speak AI

يغطي Speak AI الأساسيات ولكنه يفشل في تحويل اجتماعاتك إلى سير عمل قابل للتنفيذ.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى تجربة بديل لـ Speak AI. 💁

قدرات نسخ محدودة: يفتقر إلى إنشاء المهام أو العناصر الإجرائية تلقائيًا من المحادثات

لا يوجد تكامل عميق: لا تتصل الأداة مباشرة بتطبيقات إدارة المشاريع أو تعاون الفريق.

قدرات بحث محدودة: لا يمكن البحث في النصوص عبر عدة اجتماعات أو مكالمات

لا توجد نسخة صوتية تلقائية للمقاطع الصوتية: لا يتم نسخ الرسائل الصوتية أو ربطها بالمهام/التعليقات ذات الصلة

إعداد سير عمل مجزأ: تتطلب أداة اللغة AI عدة أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والتواصل

لا توجد ملخصات ذكية: لا توجد ملخصات للاجتماعات أو استخراج النقاط الرئيسية في الوقت الفعلي بواسطة الذكاء الاصطناعي

نظرة عامة على بدائل Speak AI

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل Speak AI. 📊

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp عمليات النسخ وإدارة سير العمل للمشاريع حجم الفريق: فرق من جميع الأحجام، بما في ذلك الأفراد والفرق الصغيرة وعمليات المؤسسات ملخصات اجتماعات تلقائية باستخدام AI Notetaker، وClickUp Brain للحصول على رؤى سياقية، وDocs المدمج للتحرير التعاوني، وتكامل المهام بسلاسة مع ClickUp Tasks. تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Descript محتوى الفيديو والبودكاست مع نسخ مدمجحجم الفريق: منشئو المحتوى ومقدمو البودكاست Overdub لنسخ الصوت وتسجيل الشاشة وتحرير المسارات المتعددة وإزالة الكلمات الزائدة وأدوات النشر للبودكاست ومقاطع الفيديو تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 24 دولارًا شهريًا (للهواة) Otter. ai نسخ مباشرة لاجتماعات، ملخصات آلية، وتدوين ملاحظات مرتبطة بالتقويم حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نسخ في الوقت الفعلي، تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، نسخ الاستفسارات باستخدام Otter AI Chat، والتكامل مع Zoom و Teams و Google Meet. تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (Pro) Rev نصوص تم التحقق منها بواسطة البشر في الوثائق القانونية والأكاديمية والمهنية حجم الفريق: الشركات والمكاتب القانونية نسخ بواسطة البشر والذكاء الاصطناعي، طوابع زمنية تلقائية وتسميات للمتحدثين، نصوص قابلة للتحرير للاستخدام المؤسسي لا يتوفر مستوى مجاني؛ يبدأ من 15 دولارًا شهريًا (الأساسي) Duolingo لغات جديدة من خلال دروس صوتية وتفاعلية حجم الفريق: متعلمو اللغات الأفراد لغات جديدة مع أدوات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Roleplay، ومراجعة الأخطاء من خلال Practice Hub، وفهم سهل للمفاهيم. يبدأ السعر من 67.89 دولارًا في السنة (خطة الأعمال) Sonix نسخ سريع ومتعدد اللغات مع ترجمة وتصنيف المتحدثين حجم الفريق: شركات متوسطة الحجم نسخ وترجمة الصوت بأكثر من 40 لغة، وتحليل النصوص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء ترجمات وترجمات نصية مفصلة بدقة عالية. أسعار مخصصة Google Cloud Speech-to-Text نسخ متكامل وقابل للتطوير حجم الفريق: الشركات والمطورون التعرف على الكلام في الوقت الفعلي عبر لغات متعددة وتفاعلات المستخدمين، وتسجيل المتحدثين، والطوابع الزمنية على مستوى الكلمة لضمان الدقة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API). تبدأ من 0.024 دولار/دقيقة Whisper نماذج AI مفتوحة المصدر وقابلة للتخصيص لتحويل الكلام إلى نص للأغراض البحثية حجم الفريق: باحثون ومطورون نموذج مفتوح المصدر لـ ASR متعدد اللغات، ومعالجة الملفات دون اتصال بالإنترنت للحفاظ على الخصوصية، والتعامل الفعال مع اللهجات المتنوعة وضوضاء الخلفية. تتوفر خطة مجانية Verbit نسخ وترجمة متوافقة مع ADA في المجالات التعليمية والقانونية والمؤسسية حجم الفريق: المؤسسات والمؤسسات التعليمية نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تحرير بشري، ودقة خاصة بالمجال، وترجمة في الوقت الفعلي للقطاعين التعليمي والقانوني. تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا (خدمة ذاتية) Amazon Polly تحويل النص إلى كلام واقعي لتطبيقات الصوت وأنظمة IVR وأدوات التعلم حجم الفريق: المطورون والشركات تحويل النص إلى كلام مع إخراج واقعي، وتخصيص النغمة والطول مع SSML، وبث صوتي في الوقت الفعلي. تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 4 دولارات شهريًا (أصوات قياسية) Assembly AI إنشاء تطبيقات مع إمكانية اكتشاف الموضوعات وتحليل المشاعر حجم الفريق: المطورون والشركات تحويل الكلام إلى نص مع خاصية التعرف على المتحدث وتحليل المشاعر وحجب البيانات الحساسة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة

أفضل بدائل Speak AI للاستخدام

إليك أفضل تطبيقات تعلم اللغات بالذكاء الاصطناعي التي توفر تحكمًا أكبر وتعاونًا أفضل مقارنةً بـ Speak AI. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لعمليات النسخ وإدارة سير عمل المشاريع)

جربها الآن قم بتحويل الملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو وملاحظات الاجتماعات والمزيد إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp.

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعرفتنا واتصالاتنا عبر أدوات منفصلة تعيق عملنا.

يحل ClickUp هذه المشكلة باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي والنسخ السريع والأتمتة السياقية والتوثيق الديناميكي، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

اعثر على الأفكار بشكل أسرع مع ClickUp Brain

يمكن البحث عن جميع ملاحظاتك ومناقشاتك ومواضيعك عبر الذكاء الاصطناعي في ClickUp Workspace.

مع ClickUp Brain، يمكنك دمج بيانات الاجتماعات في بقية مساحة العمل الخاصة بك.

اطلب منه ملخصًا لمقابلات العملاء في الشهر الماضي أو ما هو قيد الانتظار في خط أنابيب المحتوى الخاص بك. يستخرج معلومات قيمة استنادًا إلى المستندات والمهام والملاحظات الفعلية؛ دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث في المجلدات.

بالنسبة للفرق التي تدير الكثير من البيانات الصوتية، يساعد ClickUp Brain في تحديد الأولويات والتنظيم والمتابعة.

يقوم بمسح مساحة عملك ويسلط الضوء على المجالات التي تتطلب الاهتمام، مثل الأعمال المتأخرة أو التبعيات المفقودة. كل ما عليك فعله هو أن تسأل، وستفهم قدرات معالجة اللغة الطبيعية الخاصة به.

بالإضافة إلى ذلك، يتم نسخ أي تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو تسجلها داخل مساحة عمل ClickUp على الفور وإتاحتها للبحث بواسطة ClickUp Brain!

لا تفوت أي مهمة مرة أخرى مع ClickUp AI Notetaker

يبدأ الأمر مع ClickUp AI Notetaker، الذي ينضم تلقائيًا إلى مكالمات Zoom أو Google Meet أو Teams لتسجيل المحادثة وتدوينها في الوقت الفعلي. لكن هذا ليس كل شيء؛ فهو يحدد أيضًا العناصر الرئيسية للعمل ويحولها إلى مهام ClickUp، ويخصصها للأشخاص المناسبين مع تحديد مواعيد الاستحقاق والسياق ذي الصلة.

لنفترض أنك في مكالمة لتخطيط المنتج. بدلاً من الكتابة بسرعة أو المتابعة لاحقًا للتوضيح، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماع. فهو يسجل المحادثة، ويسلط الضوء على الخطوات التالية (مثل "تحديث نسخة الصفحة المقصودة بحلول يوم الثلاثاء")، ويربطها مباشرة بقائمة مهامك.

هل فاتتك مكالمة من أحد العملاء؟ يوفر لك AI Notetaker نصوصًا قابلة للبحث وملخصات على غرار TL; DR وأهم نقاط المكالمة، ويتم حفظها جميعًا في ClickUp Docs الخاص للرجوع إليها. لن تحتاج حتى إلى قضاء الوقت في تحديث ملاحظات الاجتماع يدويًا أو تحويل النقاط الصوتية إلى قوائم مهام.

التقط كل كلمة باستخدام AI Notetaker من ClickUp حوّل كل ما تستخلصه من المكالمات إلى مهمة قابلة للتتبع باستخدام ClickUp AI Notetaker

اعمل على وثائقك بشكل تعاوني ClickUp Docs

كل هذا مرتبط بـ ClickUp Docs، حيث يمكنك تحويل النصوص إلى مستندات عمل.

قم بإنشاء مخططات المحتوى أو مواصفات المنتج أو ملاحظات الاجتماعات مع فريقك، وشارك في التحرير في الوقت الفعلي، وحوّل النقاط البارزة إلى مهام مباشرة من المستند. كل شيء يظل مرتبطًا: النصوص، والجداول الزمنية، والمهام المطلوب إنجازها، بحيث تظل المشاريع قائمة على ما تم قوله والاتفاق عليه.

حوّل الملاحظات الفوضوية إلى مستندات حية باستخدام ClickUp Docs

أفضل ميزات ClickUp

تحويل العناصر القابلة للتنفيذ إلى مهام على الفور: إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات باستخدام إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Tasks

الوصول إلى النصوص القابلة للبحث: استخدم استخدم ClickUp Connected Search للعثور على الاقتباسات أو السياق أو المصطلحات الرئيسية في أي اجتماع أو ملاحظة سابقة.

تسجيل مقاطع صوتية وتحويلها إلى نص: حوّل التعليقات الصوتية أو تسجيلات الشاشة إلى محتوى مكتوب وقابل للبحث باستخدام حوّل التعليقات الصوتية أو تسجيلات الشاشة إلى محتوى مكتوب وقابل للبحث باستخدام ClickUp Clips

النشر التلقائي في قنوات الفريق: انشر أبرز نقاط الاجتماعات والمهام في انشر أبرز نقاط الاجتماعات والمهام في ClickUp Chat المرتبط بـ Docs والمشاريع الأخرى ذات الصلة.

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 هذه كل شيء:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة ومسودات المستندات وحتى نسخ مقاطع الصوت مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية أقل. […] كل شيء في مساحة عمل واحدة. نقوم بتشغيل سباقات سريعة وننشر المستندات وندير OKRs دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. التكاملات الأصلية (Slack و Drive و GitHub) سريعة التوصيل. أذونات دقيقة + أتمتة قوية. من السهل منح المقاولين حق الوصول للتعليق فقط أو تشغيل سير عمل متعدد الخطوات عند تغيير الحالة.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يحضر ما يقرب من 40٪ من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات أو أكثر أسبوعيًا، وتستغرق كل اجتماع ما يصل إلى ساعة. وهذا يعني أن هناك قدرًا هائلاً من الوقت الجماعي المخصص للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ يمكن أن يساعدك Notetaker المدمج في ClickUp على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية، بينما يساعد ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط سير العمل، مما يحول ساعات الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

2. Descript (الأفضل لمحتوى الفيديو والبودكاست مع نسخ مدمج)

عبر Descript

Descript هو محرر صوت وفيديو احترافي يبسط عملية الإنتاج للمبدعين والفرق والمعلمين على حد سواء. تعمل ميزة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل تسجيلاتك إلى نص قابل للتحرير، مما يتيح لك قص المحتوى وتشذيبه وصقله بنفس سهولة تحرير مستند.

من إعادة إنتاج مقاطع صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى إزالة الضوضاء الخلفية وإنشاء محتوى مرئي، يمنح مسجل الصوت بالذكاء الاصطناعي الأولوية لإنشاء المحتوى من البداية إلى النهاية. وهذا يجعله الخيار المثالي للمحترفين الذين يبنون استراتيجيات محتوى تركز على الوسائط، وليس فقط تحليل بيانات المحادثات.

أفضل ميزات Descript

قم بإصلاح الأخطاء الصوتية أو إنشاء مقدمات أو دبلجة المحتوى باستخدام أدوات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت الاصطناعي من Descript.

استخدم Edit for Clarity و Remove Retakes لتنظيف الكلام بنقرة واحدة وتشديد سردك.

دع Speaker Detective المدمج يحدد الأصوات ويصنفها في ثوانٍ معدودة، مما يوفر عليك وقت التصنيف اليدوي.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد واستخراج أفضل اللحظات لمقاطع الوسائط الاجتماعية، مما يعزز التفاعل

قيود Descript

يؤدي تحرير محتوى الفيديو متعدد المتحدثين أو الطويل إلى حدوث تأخيرات

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي في تفسير العبارات، مما يتطلب مراجعة يدوية

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المطور: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

اطلع على تقييم G2 لهذا البديل لـ Speak AI:

إن إمكانية تحرير/قص/لصق النص وتحرير الفيديو/الصوت الأساسي هي ميزة تغير قواعد اللعبة. بالنسبة للعمل الذي أقوم به (إنتاج محاضرات فيديو للدورات التدريبية عبر الإنترنت)، فإن هذه الميزة أساسية ولم أجد أي تطبيق آخر مثل هذا... لقد تدهورت جودة النسخ. كانت أفضل وأكثر دقة في السابق. كما أن مزامنة النص مع الصوت أمر صعب للغاية. إن القدرة على مزامنة النص مع الصوت أمر مهم للغاية وهو أحد الأسباب التي تجعلني أستخدم Descript، ولكن الأمر محبط في بعض الأحيان لأن التطبيق غالبًا ما يعجز عن تحديد المكان الذي يجب أن يوضع فيه النص بدقة، خاصةً إذا كان هناك عدة مقاطع (وهو ما يحدث دائمًا لأننا نسجل مباشرة في الاستوديو).

🧠 حقيقة ممتعة: في أوائل التسعينيات، أطلقت Dragon Systems برنامج "Dragon Dictate"، تلاه برنامج " Dragon NaturallySpeaking"، الذي كان قادرًا على التعرف على الكلام المتواصل بمعدل 100 كلمة في الدقيقة، وهو تطور قربنا من أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم.

3. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات الحية والملخصات الآلية)

Otter. ai هو وكيل اجتماعات ذكي متكامل للمهنيين الذين يغرقون في اجتماعات متتالية.

ما يميز Otter هو الذكاء الاصطناعي الاستباقي الذي يشارك. يمكن لـ Meeting Agent الانضمام تلقائيًا إلى جلسات Zoom و Teams و Google Meet.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بإنشاء نصوص مباشرة بدقة تزيد عن 95٪ وترسل الملاحظات على الفور إلى أدوات مثل Google Docs و Salesforce و Notion و Asana. بالإضافة إلى ذلك، يدعم ملخص النصوص بالذكاء الاصطناعي النسخ متعدد اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مما يلبي احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة.

أفضل ميزات Otter. ai

استخدم المساعدين المخصصين مثل Media Agent لإنشاء المحتوى، و Sales Agent لمتابعة CRM، أو Education Agent لأتمتة ملاحظات المحاضرات.

اطرح أسئلة AI Chat حول الاجتماعات السابقة واحصل على إجابات سياقية أو ملخصات أو حتى مسودات بريد إلكتروني.

استخدم Studio Sound لتحسين وضوح الصوت المسجل ودقة النسخ.

اضبط تفضيلات الملخصات وسلوك الوكيل والتكاملات لتخصيص الأداة وفقًا لسير عملك.

قيود Otter. ai

تختلف دقة النص المكتوب باختلاف اللهجات غير القياسية والصوت غير الواضح.

حتى مع الإصدار المميز، قد يتم تفسير بعض الأسماء أو المصطلحات أو الجمل بشكل خاطئ، مما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى بدائل Otter.ai.

أسعار Otter. ai

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

إليك مراجعة G2 حول هذا البديل لـ Speak AI:

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على الأشخاص الذين أتواصل معهم خلال المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على المزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل نسخة صوتية... في الوقت الحالي، أعتقد أن الشيء الذي يمكن تحسينه هو القسم الموجود داخل الملاحظات حول نقاط العمل. في بعض الأحيان، يفوت هذا القسم، لذا أحتاج إلى مراجعة جزء من المحادثة للحصول على نقطة العمل الكاملة.

📣 ميزة ClickUp: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويضع الإنتاجية التي تعتمد على الصوت في مركز سير عملك. بفضل الميزات المتقدمة لتحويل الكلام إلى نص ، يمكنك ببساطة التحدث عن أفكارك أو مهامك أو تذكيراتك أو رسائلك، وسيقوم Brain MAX على الفور بتدوينها وتنظيمها. سواء كنت تدون ملاحظات سريعة أو تصوغ رسائل بريد إلكتروني أو تحدّث قائمة مهامك، فإن Brain MAX يجعل من السهل عليك البقاء منظمًا ومنتجًا، كل ذلك دون استخدام يديك. تساعدك هذه التجربة السلسة التي تعتمد على الصوت أولاً على التحرك بشكل أسرع وتقليل الجهد اليدوي والحفاظ على تركيزك على ما هو أهم.

4. Rev (الأفضل للنصوص التي تم التحقق منها بواسطة البشر في الوثائق القانونية والأكاديمية والمهنية)

عبر Rev

Rev هو برنامج قديم لتحويل الكلام إلى نص يخدم الصناعات التي لا تقبل أي تهاون في الدقة، مثل القانون والرعاية الصحية والإعلام. يقدم نصوصًا مقبولة في المحاكم ومتوافقة مع HIPAA.

على عكس Speak AI، الذي غالبًا ما يواجه صعوبات في وضوح الصوت عند وجود عدة متحدثين أو في الدقة على المستوى القانوني، يمنح Rev الباحثين والفرق القانونية والصحفيين والمستشارين القدرة على اختيار مستوى الدقة الذي يريدونه. بفضل تطبيق جوال قوي وأمان على مستوى الصناعة ومقارنة متعددة الملفات، يدعم هذا البديل التحليل العميق للمحادثات.

أفضل الميزات

اختر بين النصوص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة تزيد عن 96٪ أو النصوص المكتوبة بواسطة البشر للحصول على دقة على مستوى المحاكم.

حوّل الشهادات الطويلة أو المكالمات الاستكشافية أو المقابلات إلى نقاط رئيسية مع طوابع زمنية مرتبطة.

استخدم Multi-File Insights لاكتشاف التناقضات عبر تسجيلات متعددة لمراجعة الإفادات.

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي لتحديد الأدلة الرئيسية أو الاقتباسات أو اللحظات المهمة عبر ساعات من الشهادات.

قيود الإصدار

أبلغ بعض المستخدمين عن اختفاء الملفات مؤقتًا وضرورة إعادة تحميلها.

عدم وجود معالجة دفعية أو أتمتة لعمليات سير العمل واسعة النطاق

أسعار Rev

الأساسي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 420 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

أحب استخدام التطبيق لتسجيل الصوت أثناء جولاتي في المباني بحثًا عن قصص أكتبها... أحب استخدام النسخ الصوتية المعقولة التكلفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تتحسن باستمرار، وآمل أن تستمر في التحسن. ومن المثير للاهتمام أن النسخة الحية التي تظهر على الشاشة غالبًا ما تكون أفضل من النسخة التي يمكنني طلبها لاحقًا، وأتمنى أن أتمكن من اختيار استخدام تلك النسخة، ولكن يبدو أن Rev لا يحفظها.

🧠 حقيقة ممتعة: لقد قطعت تقنية النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي شوطًا طويلاً منذ عام 1952، عندما كان نظام يسمى "Audrey" قادرًا على التعرف على الأرقام المنطوقة فقط. وبالانتقال سريعًا إلى الستينيات، أصبح نظام Shoebox من IBM قادرًا على فهم 16 كلمة، وهو ما كان أمرًا هامًا في ذلك الوقت.

5. Duolingo (الأفضل لتعلم لغات جديدة من خلال دروس صوتية وتفاعلية)

عبر Duolingo

قد يكون Duolingo معروفًا بتعليم اللغات، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا لمنشئي المحتوى الذين يعملون في مشاريع متعددة اللغات. إذا كنت تنشئ محتوى لجمهور عالمي أو تتعامل مع لغات مختلفة، فإن ميزة التعرف على الكلام وتفسيرات القواعد النحوية وتعليقات النطق وقاعدة البيانات اللغوية الضخمة يمكن أن تساعدك على تحسين أدائك.

إنها ليست أداة نسخ كاملة، ولكنها رائعة لتحسين الوضوح وتوطين النصوص الخاصة بك والتأكد من أن صياغتك تبدو طبيعية. اعتبرها بمثابة مساعد لإعدادات النسخ الرئيسية الخاصة بك، خاصة إذا كانت الدقة والفروق الدقيقة في اللغة مهمة لعملك.

أفضل ميزات Duolingo

تواصل مع شخصيات الذكاء الاصطناعي مثل "Lily" من خلال مكالمات الفيديو، التي تحاكي المحادثات الواقعية.

استخدم التسلسلات اليومية والتذكيرات ولوحات المتصدرين للحفاظ على حافزك وتشجيع تحسين مهاراتك في الكلام على المدى الطويل.

شجع استخدام Duolingo for Business لتحسين التواصل بين الموظفين من خلال برامج لغوية منظمة مع تحليلات إدارية.

استخدم التعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصحيح النطق وتحسين الطلاقة في التحدث على الفور.

قيود Duolingo

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة حادة أو قاسية على العينين

قد تعطي الطريقة الشبيهة بالألعاب الأولوية للمشاركة على حساب التعلم العميق أو الغامر للغة.

أسعار Duolingo

مجاني

خطة الأعمال: 67.89 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا

تقييمات ومراجعات Duolingo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Duolingo؟

ألقِ نظرة على مراجعة Capterra هذه:

كانت تجربتي جيدة جدًا، على الرغم من وجود الكثير من الإعلانات في التطبيق، اعتقدت أنه من الجدير الاستثمار في تعليمي لغات أخرى ولهذا السبب اشتركت في النسخة الفائقة من التطبيق... في رأيي، يمكن أن يوفر التطبيق المزيد من اللغات للتعلم حتى لو كنت تعرف البرتغالية فقط. نظرًا لأن هذا غير ممكن بعد، يحتاج البرازيليون إلى تعلم اللغة الإنجليزية أولاً ثم تعلم معظم اللغات الأخرى في التطبيق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب قوائم المهام في ClickUp لتعيين إجراءات المتابعة تلقائيًا من ملخصات AI Notetaker. بهذه الطريقة، تتحول كل النقاط الرئيسية إلى مهام دون الحاجة إلى بذل أي جهد.

6. Sonix (الأفضل للنسخ متعدد اللغات وتصنيف المتحدثين)

عبر Sonix

Sonix هي أداة نسخ صوتي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحوّل محتوى الصوت والفيديو إلى نص دقيق للغاية بأكثر من 53 لغة. يمكنك أيضًا تمييز اللحظات المهمة وترك تعليقات وتصدير الملفات بتنسيقات متعددة (بما في ذلك SRT و DOCX و PDF).

على عكس الأدوات التي تكتفي بإنشاء نسخة نصية أساسية، يقوم Sonix أيضًا بإنشاء مشغل وسائط مع نسخة نصية للمشاركة أو التضمين، مما يسهل مراجعة المحتوى الخاص بك أو عرضه. من محرر سهل الاستخدام في المتصفح إلى إنشاء ترجمات سلسة، يوفر سير عمل شامل لنسخ النصوص وترجمتها وتحليلها ومشاركة الملاحظات بسهولة.

أفضل ميزات Sonix

قم بإنشاء ملخصات، واكتشاف الموضوعات والمشاعر، وتسمية الفصول تلقائيًا باستخدام ميزات التحليل المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

قم بإدارة وصول المستخدمين المتعددين مع تحكم كامل في امتيازات التحميل والتحرير والتعليق

شارك مقاطع أو نصوص كاملة باستخدام مشغل الوسائط الأصلي، الذي يدعم أيضًا النشر المحسّن لـ SEO.

ادمجها مع Zoom وDropbox وAdobe Premiere وغيرها لتتناسب تمامًا مع سير عملك الحالي.

قيود Sonix

لا تدعم الأداة التحويل المباشر من الكلام إلى النص.

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة بعد النسخ، مثل تحليل المشاعر والتصنيف الموضوعي.

أسعار Sonix

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sonix

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix؟

وفقًا لإحدى تقييمات Capterra حول هذا البديل لـ Speak AI:

هذه واحدة من الخدمات القليلة التي يمكنها التعامل مع اللغات المتعددة والترجمات. لقد استمتعت بواجهة المستخدم سهلة الاستخدام والقدرة على التصدير إلى برامج مثل Adobe وAtlas. ti. أفضل جزء هو سهولة تحرير النصوص... الشيء الذي لم يعجبني هو أن التحليل النوعي الأساسي متاح مقابل رسوم إضافية. كنت أرغب في أن يكون مضمنًا، لكنني أتفهم أن ترخيصي كان أساسيًا.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل وقت طويل من ظهور لوحات المفاتيح والتخزين السحابي، كان الكتبة القدماء هم أفضل حفظة السجلات! في مصر، كانوا من الشخصيات المهمة، ويثق بهم الفراعنة لتوثيق التاريخ والضرائب والطقوس باستخدام الهيروغليفية المعقدة. في إسرائيل القديمة، كان الكتبة خبراء قانونيين وعلماء دين ساعدوا في الحفاظ على التوراة العبرية.

7. Google Cloud Speech-to-Text (الأفضل للنسخ المتكامل والقابل للتطوير)

Google Cloud Speech-to-Text هو واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام تستفيد من Chirp، نموذجها الأساسي الذي تم تدريبه على ملايين الساعات الصوتية ومليارات الجمل متعددة اللغات. وهذا يعني أداءً أفضل مع اللهجات والمصطلحات الخاصة بالمجال والضوضاء الخلفية.

تعمل الأداة في ثلاثة أوضاع مرنة: متزامن، وغير متزامن، وتدفق، مما يجعلها مناسبة تمامًا للتطبيقات في الوقت الفعلي، والمعالجة المجمعة، وكل ما بينهما. سيجد الباحثون الذين يعملون مع بيانات حساسة أو المؤسسات التي لديها متطلبات امتثال صارمة أن واجهة برمجة التطبيقات V2 مفيدة، حيث توفر تسجيلًا على مستوى المؤسسات والتحكم في النسخ الإقليمي.

أفضل ميزات Google Cloud Speech-to-Text

قم بتدريب النموذج على إعطاء الأولوية للمفردات الخاصة بالمجال أو المصطلحات الخاصة بالعلامة التجارية لتحسين النتائج.

اختر من بين النماذج المُحسّنة للمهام الخاصة بالاتصالات الهاتفية أو الفيديو أو الأوامر، أو قم بإنشاء نموذجك الخاص باستخدام واجهة المستخدم Speech-to-Text.

قم بتحويل المحتوى الصوتي إلى نص لجمهور عالمي مع دعم على مستوى اللغة الأم في اللهجات الرئيسية والثانوية.

قيود Google Cloud Speech-to-Text

قد يكون تعديل النماذج وتهيئتها لتناسب احتياجات معينة أمرًا صعبًا.

تنخفض الدقة بشكل كبير مع وجود ضوضاء في الخلفية أو تسجيلات غير واضحة

أسعار Google Cloud Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0.024 دولار/دقيقة

Speech-to-Text V2 API: 0.016 دولار/دقيقة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Cloud Speech-to-Text؟

مباشرة من مراجعة G2:

كان إضافة أول عضو إلى فريقي في العمل أمرًا سهلاً للغاية... قد يكون التنقل بين إعدادات الإدارة التفصيلية صعبًا بعض الشيء. ومع ذلك، إذا كنت تدير فريقًا صغيرًا جدًا، فربما لا تحتاج إلى الخوض في كل هذه الأمور على أي حال. وإذا كنت تعمل في شركة أكبر، فربما لديك الموارد اللازمة لتكليف أحد الموظفين أو قسم كامل بالاهتمام بإعدادات المستخدم الإدارية.

8. Whisper (الأفضل لنماذج النسخ المفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص)

عبر Whisper

تم تدريب Whisper، الذي طورته OpenAI، على 680,000 ساعة من الصوت متعدد اللغات والمهام المتعددة ليعمل بشكل موثوق في ظروف العالم الحقيقي، وليس فقط في التسجيلات بجودة الاستوديو.

تعمل الأداة على نموذج Transformer قوي للتشفير والترميز الذي يحدد اللغات ويضيف طوابع زمنية ويدعم الصوت متعدد اللغات وحتى يترجم الكلام إلى اللغة الإنجليزية، كل ذلك في عملية واحدة سلسة. ونظرًا لأنها مفتوحة المصدر تمامًا، يمكن للمطورين والباحثين وفرق المنتجات تعديلها والبناء عليها بحرية، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.

أفضل ميزات Whisper

قم بإنشاء طوابع زمنية للعبارات تلقائيًا لتبسيط تحرير الوسائط ومزامنة المحتوى

يمكنك الوصول إلى بنية نموذج Whisper ورمز الاستدلال وتعديلهما لإنشاء تطبيقات صوتية مخصصة أو أدوات بحث أكاديمية.

قم بنشر Whisper دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحلية أو الخوادم الخاصة لتعزيز خصوصية البيانات.

قيود Whisper

قد ينتج عنه كلمات أو عبارات غير دقيقة (هلوسة)، خاصة في الأصوات الصاخبة أو المعقدة.

تقوم الأداة بمعالجة الصوت على شكل مقاطع مدتها 30 ثانية، مما يؤدي إلى نصوص غير مكتملة أو مجزأة للمدخلات الأطول.

أسعار Whisper

أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Whisper

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Whisper؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

يتميز Whisper بواجهة مستخدم سلسة تضمن سهولة التواصل. تطبيقه سهل، على الرغم من أن القليل من التوجيهات الأولية من شأنه تحسين تجربة الاستخدام... على الرغم من فعاليته بشكل عام، يمكن أن يستفيد Whisper من تحسين إرشادات الاستخدام للمستخدمين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت تأخيرات عرضية في أوقات استجابة خدمة العملاء.

👋🏾 تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات. شاهد هذا البرنامج التعليمي:

9. Verbit (الأفضل للنسخ والترجمة المتوافقة مع ADA)

عبر Verbit

يستخدم Verbit نهجًا هجينًا فريدًا: أولاً، يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص به بإنشاء نصوص بسرعة، ثم تقوم شبكة من المحررين المحترفين بتحسينها. يتيح هذا النموذج متعدد الطبقات لـ Verbit تلبية معايير الدقة العالية، حتى في التسجيلات المعقدة أو التقنية أو التي تحتوي على ضوضاء.

ما يميز Verbit هو تركيزه على احتياجات المؤسسات. وهو مصمم خصيصًا لقطاعات مثل التعليم والقانون والإعلام التي تتطلب معايير قانونية وأكاديمية ومعايير إمكانية الوصول الصارمة. توفر المنصة أيضًا الترجمة الحية واستخراج الكلمات المفتاحية وملخصات الملاحظات التلقائية والتنسيق القابل للتخصيص.

أفضل ميزات Verbit

قدم تسميات توضيحية سهلة الوصول ومتوافقة مع ADA لكل من الأحداث الحية والمحتوى المسجل

قم بتصدير النصوص بتنسيقات مثل PDF و Word و CSV و JSON و SRT مع ميزات مثل رموز الوقت SMPTE والتعرف على المتحدث.

قم بتضمين النصوص باستخدام Smart Player مع نصوص قابلة للبحث ومقاطع تشغيل وتسميات توضيحية مغلقة على الشاشة.

استخدم أدواته المتخصصة مثل Captivate™ و Gen. V™ لتحويل المحتوى المنطوق إلى معلومات قابلة للتنفيذ.

قيود Verbit

تنسيق النص المكتوب غير مُحسّن من أجل سهولة القراءة ويفتقر إلى التقسيم الطبيعي.

من الصعب التراجع عن أخطاء الجدولة، مثل تصحيح الأخطاء، الأمر الذي يتطلب التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

أسعار Verbit

مجاني (حتى 30 دقيقة)

الخدمة الذاتية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خدمة كاملة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Verbit

G2: 4. 4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Verbit؟

إليك إحدى تقييمات G2 حول هذا البديل لـ Speak AI:

بعض الأشياء التي تعجبني في Verbit هي واجهته سهلة الاستخدام، وتقنية ASR الدقيقة، ونهجه الموجه نحو العملاء. أستخدمه كل يوم؛ فهو مدمج في نظامنا... لا يقدم Verbit خدمة نظير إلى نظير؛ تحتاج إلى توقيع عقد لاستخدامه.

🔍 هل تعلم؟ في السبعينيات من القرن الماضي، طورت جامعة كارنيجي ميلون، بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية، نظامًا للتعرف على الكلام يسمى " Harpy " لفهم الجمل الكاملة باستخدام مفردات تضم 1000 كلمة، وهو ما شكل قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي.

عبر Amazon Polly

إذا كنت تتساءل عن كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو، فإن هذه الأداة هي ما تحتاجه. Amazon Polly هو محرك تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدم من Amazon Web Services والمصمم لإنشاء تجارب صوتية تفاعلية. فهو يحول النصوص العادية والمستندات وحتى النصوص متعددة اللغات إلى كلام واقعي، ويقدم أصواتًا طبيعية مدعومة بشبكات عصبية.

تكمن ميزة Polly في قدرتها على تفسير السياق المعقد، والتعامل مع المتجانسات اللفظية، والمقاطع متعددة اللغات، والوحدات، والتواريخ بدقة شبه بشرية. مع دعم 47 صوتًا عبر 24 لغة، توفر الأداة تغطية لغوية رائعة. وهي ذات قيمة خاصة للفرق التي تنشئ وحدات التعلم الإلكتروني، أو أدوات الوصول، أو تطبيقات الصوت العالمية.

أفضل ميزات Amazon Polly

أدخل علامات لغة ترميز تركيب الكلام لضبط التركيز والنبرة وسرعة الكلام والنطق.

قم بتصدير الصوت كملفات MP3 أو Ogg أو PCM، بما يناسب كل شيء من البودكاست إلى أنظمة IVR.

قم بتوصيل Polly بخدمات AWS الأخرى مثل Lambda أو S3 للحصول على أتمتة متقدمة وسير عمل للنشر.

قيود Amazon Polly

أفاد المستخدمون بقدرة محدودة على تخصيص نبرة الصوت والنطق بشكل عميق أو إنشاء ملفات تعريف صوتية فريدة.

على الرغم من التحسينات، لا يزال بعض المستخدمين يجدون أن أصوات Polly تفتقر إلى العمق العاطفي أو الانعطاف الطبيعي.

أسعار Amazon Polly

مجاني

الأصوات القياسية: 4 دولارات شهريًا لكل مليون حرف

Neural Voices: 16 دولارًا شهريًا لكل مليون حرف

الأصوات التوليدية: 30 دولارًا شهريًا لكل مليون حرف

أصوات طويلة: 100 دولار شهريًا لكل مليون حرف

تقييمات ومراجعات Amazon Polly

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Polly؟

إليك مقتطف من مراجعة G2:

أحب حقًا الطريقة التي تجعل بها Amazon Polly أجهزة الكمبيوتر تتحدث مثل البشر. تبدو طبيعية جدًا، ويمكنك اختيار أصوات مختلفة. إنها رائعة لتسجيل التعليقات الصوتية للفيديوهات أو جعل تطبيقاتك تتحدث. سهلة الاستخدام للغاية!…لا أحب أن Amazon Polly تفرض رسوم استخدام، مما يعني أن عليك الدفع مقابل عدد الأحرف التي تقرأها بصوت عالٍ. قد يصبح الأمر مكلفًا إذا كنت تستخدمها كثيرًا.

11. Assembly AI (الأفضل لبناء التطبيقات مع اكتشاف الموضوعات وتحليل المشاعر)

عبر Assembly AI

تم تصميم AssemblyAI خصيصًا للمطورين والفرق الفنية: أولئك الذين يحتاجون إلى تقنية موثوقة للتعرف على الكلام تتكامل بسلاسة مع سير العمل المخصص. بدلاً من مجرد تحويل الصوت إلى نص، تساعد هذه التقنية الفرق على التعمق أكثر في ما يقال ومن يقوله.

تدعم الأداة أكثر من 99 لغة، وتفصل بين المتحدثين، وتتعرف على المصطلحات الخاصة بالصناعة، وتكتشف اللغة تلقائيًا، كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API). وهي ملائمة لفرق المنتجات والباحثين والمهندسين الذين يرغبون في مزيد من التحكم في كيفية معالجة البيانات الصوتية.

أفضل ميزات Assembly AI

التقط المحادثات الحية وقم بتدوينها بزمن انتقال أقل من 500 مللي ثانية وكشف متقدم لنهاية الكلام.

استخدم النموذج العالمي المدرب على أكثر من 12.5 مليون ساعة من البيانات متعددة اللغات للحصول على دقة تزيد عن 93.3٪ وأقل معدل خطأ في الكلمات في الصناعة.

قم بتحويل الأرقام والتواريخ والأحرف الكبيرة والصغيرة تلقائيًا للحصول على نص واضح وقابل للقراءة، دون الحاجة إلى معالجة لاحقة.

قم بتعيين كل كلمة منطوقة إلى المتحدث الصحيح للحصول على نصوص أكثر وضوحًا وتحليلات أعمق للمحادثات.

قيود Assembly AI

حتى مع وجود ساحة لعب، قد تكون واجهة API مخيفة بالنسبة لغير المطورين.

قد تفتقر نتائج API إلى التنسيق المناسب، على عكس إصدار الواجهة المجاني.

أسعار Assembly AI

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Assembly AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Assembly AI؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن هذا البديل لـ Speak AI:

أستخدم AssemblyAI للحصول على نصوص حلقات البودكاست الخاصة بي، والدقة جيدة جدًا. يتيح لنا الطابع الزمني المرتبط بكل كلمة ربط الصوت بسهولة بالبودكاست والانتقال مباشرة إلى المكان الذي نريده. خدمة دعم العملاء رائعة... أحيانًا يكون الأمر صعبًا بعض الشيء عندما ينطق مقدم البودكاست تهجئة الرمز الترويجي الذي يستخدمه. على سبيل المثال، إذا كان الرمز الترويجي هو SUMMER. قد أحصل على S-U-M-M-E-R، وهو أمر ليس من السهل التعامل معه. لكنني أعتقد أن هذه حالة استثنائية.

🔍 هل تعلم؟ تساعد الذكاء الاصطناعي في إحياء التاريخ! استخدم آرون نيوكومر، وهو جامع للرسائل التاريخية، شغفه لإطلاق شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بنسخ خطوط اليد من القرن التاسع عشر. بفضل التعلم الآلي، يمكننا الآن قراءة وثائق عمرها قرون كانت في السابق شبه مستحيلة فك شفرتها.

استمع إلى سير عملك واختر ClickUp

يقدم كل بديل من بدائل Speak AI ميزة قيّمة، سواء كانت النسخ أو التعاون في الوقت الفعلي أو التحليل المتقدم للكلام. ولكن إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد تحويل الكلام إلى نص، فإن ClickUp يبرز كحل شامل يربط محادثاتك مباشرة بعملك.

باستخدام ClickUp AI Notetaker، يمكنك تسجيل الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا، بينما يوفر ClickUp Brain دعمًا سياقيًا بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. ولا ننسى ClickUp Docs، حيث يمكنك التعاون في المحتوى واستخراج عناصر العمل والحفاظ على ترابط كل شيء لاتخاذ قرارات مستنيرة.

ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅