أفضل 10 أدوات SSO للوصول الآمن في عام 2025

يجب أن تحتوي كلمة مرورك على أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام ورموز وهايكو واسم عائلة حيوانك الأليف في طفولتك.

لقد رأينا جميعًا تلك التحذيرات الحمراء المزعجة، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، فإن الحل البديل هو ببساطة إعادة استخدام كلمات المرور. في الواقع، 48٪ من الأشخاص يفعلون ذلك. ولكن بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات، هذا ليس مجرد حكاية عن الكسل، بل هو خطر أمني جسيم.

وهنا يأتي دور تسجيل الدخول الأحادي (SSO) كمنقذ. فكر فيه كأنه مفتاح رقمي رئيسي آمن — تسجيل دخول واحد للوصول إلى كل التطبيقات والأدوات المعتمدة التي يحتاجها فريقك. فهو يبسط إدارة الوصول ويحمي هويات المستخدمين ويقضي على إرهاق كلمات المرور في مؤسستك.

لكن مشهد SSO ليس بالضبط أرضًا مستوية. إذن، كيف تعرف أي منها تختار؟

في هذا الدليل، سنقوم بتحليل أفضل 10 أدوات SSO حتى تتمكن من العثور على الأداة المناسبة لتبسيط وصول المستخدمين وتعزيز استراتيجية الأمان لديك.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* Okta إدارة هوية المؤسسات القابلة للتطوير؛ المؤسسات تكامل شامل مع SAML و OAuth و OIDC، ومصادقة ديناميكية، وإدارة دورة الحياة، وتتبع السلوك تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للخطط المدفوعة OneLogin إدارة الهوية السحابية الموحدة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة تعدد عوامل المصادقة التكيفي (Adaptive MFA) ومصادقة SmartFactor والربط العميق ودعم أكثر من 21 لغة ابتداءً من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم Ping Identity تنسيق الهوية؛ الشركات الكبيرة والصناعات الخاضعة للتنظيم المصادقة القائمة على المخاطر، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وتكامل تكنولوجيا المعلومات المختلطة تبدأ الأسعار من 35,000 دولار سنويًا للعملاء و3 دولارات شهريًا لكل مستخدم للقوى العاملة Auth0 المطورون الذين يعملون على إنشاء سير عمل للمصادقة؛ شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة الخاضعة للتنظيم نهج API أولاً، محرر بدون كود/محرر محترف، تنبيهات بالانتهاكات، تكامل CI/CD خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Frontegg شركات B2B SaaS الناشئة وفرق منتجات المؤسسات المصادقة المسبقة، والأدوار والأذونات، وإدارة المستأجرين، وقياس الاستخدام مجاني؛ أسعار مخصصة للخطط المدفوعة WorkOS الشركات الناشئة في مجال SaaS والشركات سريعة النمو تكامل SCIM، مفاتيح المرور للمصادقة بدون كلمة مرور، بوابة الإدارة، مكونات React مجاني (حتى مليون مستخدم)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2500 دولار شهريًا SecureAuth المنظمات التي تستخدم نظام Microsoft البيئي المصادقة التكيفية، والأمان المعزز، وتكامل التطبيقات القديمة، وإحصاءات لوحة المعلومات أسعار مخصصة LoginRadius الشركات التي تتعامل مع العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة تسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية، تحليلات CIAM، نماذج تسجيل مخصصة، الامتثال للوائح GDPR/CCPA مجاني؛ أسعار مخصصة للخطط المدفوعة Keycloak الفرق المتمكنة من التكنولوجيا ومستخدمو البرامج مفتوحة المصدر ضوابط قائمة على الأدوار، وتكامل LDAP، وتوحيد المستخدمين، ومخازن المستخدمين الخارجية مجاني (لا يشمل التخزين والبنية التحتية) Azure Active Directory (Azure AD) الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تستخدم نظام Microsoft الوصول المشروط، حماية الهوية، إدارة وصول الضيوف، وقت تشغيل بنسبة 99.9 مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة SSO؟

أداة SSO ليست مجرد حارس عند بابك الرقمي يطلب منك بطاقة هويتك. فهي تؤثر أيضًا على تجربة تسجيل الدخول ويجب أن تتوافق مع إرشادات الامتثال، كل ذلك بسرعة البرق.

هناك الكثير من الأمور التي تعتمد على أداة واحدة، أليس كذلك؟ لهذا السبب يجب أن تتضمن كل الحلول التي تختارها الميزات التالية:

بنية أمان قوية: ابحث عن خيارات ذات أساسيات أمان قوية مثل خيارات تسجيل الدخول متعددة العوامل وبيانات اعتماد تسجيل الدخول المشفرة ونقل البيانات الآمن. ويشمل ذلك أيضًا ابحث عن خيارات ذات أساسيات أمان قوية مثل خيارات تسجيل الدخول متعددة العوامل وبيانات اعتماد تسجيل الدخول المشفرة ونقل البيانات الآمن. ويشمل ذلك أيضًا شهادات SOC 2 وGDPR/HIPAA وISO المحدثة لتعزيز الثقة والامتثال للوائح التنظيمية

تكامل متنوع: اختر أدوات SSO التي تتميز بإدارة وبروتوكولات وصول قوية، مثل توجيه DNS الجغرافي والإعداد القابل للتخصيص. تحقق جيدًا من قدرتها على التعامل مع أحجام تسجيل الدخول الكبيرة والتكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Gmail وApple

ضوابط إدارية متعددة الاستخدامات: اختر أداة تتيح التحكم السريع في هوية المستخدم وإدارة تسجيل الدخول. تمنع الميزات الإدارية مثل القواعد المستندة إلى الموقع ولغة ترميز تأكيد الأمان وفحص الأجهزة وإزالة المستخدمين بسرعة اختر أداة تتيح التحكم السريع في هوية المستخدم وإدارة تسجيل الدخول. تمنع الميزات الإدارية مثل القواعد المستندة إلى الموقع ولغة ترميز تأكيد الأمان وفحص الأجهزة وإزالة المستخدمين بسرعة وأدوات تدقيق SOC 2 المدمجة الوصول غير المصرح به من مركز تحكم واحد

استعادة البيانات بعد الكوارث المدمجة: أعط الأولوية للحلول التي تحميك حتى أثناء فترات التعطل أو فقدان البيانات. يعد التخزين المؤقت للبيانات المحلية على المدى الطويل وبروتوكولات تجاوز حالات الطوارئ والمصادقة المتوازية أمورًا حيوية لتقليل الانقطاعات إلى الحد الأدنى

💡 نصيحة للمحترفين: ابحث عن أدوات SSO التي تحتوي على وحدات إدارة كلمات المرور أو التي يمكن دمجها معها بسهولة.

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة SSO المهمة، كل ما عليك هو الاطلاع على التقييمات. إليك أفضل عشرة خيارات متوفرة في السوق.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. Okta (الأفضل لإدارة الهوية القابلة للتطوير في المؤسسات)

عبر Okta

تأتي Okta في مقدمة القائمة، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الهوية والوصول السلس. تعد هذه المنصة الخيار المفضل للشركات في جميع أنحاء العالم، بفضل مزيج متوازن من الميزات التي تشمل تسجيل الدخول الآمن الفردي والمصادقة الذكية متعددة العوامل (MFA) وتكامل التطبيقات.

تشتهر Okta بقدراتها القوية على التكامل، وتقدم دعمًا شاملاً لبروتوكولات SAML و OAuth و OIDC. كما أنها تكمّل التجربة بواجهة نظيفة لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية ولوحة تحكم إدارية ثرية بالمعلومات. Okta مثالية للفرق التي تبحث عن إدارة مستخدمين مرنة وقابلة للتطوير.

أفضل ميزات Okta

ابدأ في إنشاء منصات باستخدام تكامل قوي وقابل للتوسيع من شبكة Okta Integration Network

حسّن مستويات الأمان بناءً على الوقت والموقع والجهاز من خلال عملية مصادقة ديناميكية

أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات للموظفين الجدد وحتى التحويلات الداخلية من خلال إدارة دورة حياة قوية

عزز الأمان من خلال مراقبة أنماط تسجيل دخول المستخدمين باستخدام مجموعة API الشاملة وميزات تتبع السلوك

قيود Okta

التكاليف مرتفعة للغاية بالنسبة للشركات الناشئة

يحد من عدد الأجهزة المسموح بربطها بحساب واحد

ليست جميع التطبيقات سهلة التكامل والتكوين

أسعار Okta

المبتدئين: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

أساسي: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Okta وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (890+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (850+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Okta؟

تقول مراجعة G2 :*

فهي ليست سهلة الاستخدام بفضل واجهتها الحديثة فحسب، بل تتميز أيضًا بمعايير أمان عالية وتدعم العمل مع آلاف المستخدمين في وقت واحد.

فهي ليست سهلة الاستخدام بفضل واجهتها الحديثة فحسب، بل تتميز أيضًا بمعايير أمان عالية وتدعم العمل مع آلاف المستخدمين في وقت واحد.

👀 هل تعلم؟ إذا كان الامتثال لمعيار SOC 2 مدرجًا بالفعل في خططك، فمن الجدير بالذكر أن تطبيق SSO يمكن أن يدعم بشكل مباشر العديد من معايير خدمة الثقة، كما يسهل عمليات التدقيق التي تجريها الجهات الخارجية عند الحاجة.

2. OneLogin (الأفضل لإدارة الهوية السحابية الموحدة)

عبر OneLogin

هل تتعامل مع بيئات سحابية متعددة؟ OneLogin يبسط هذه العملية بفضل حلول إدارة الهوية سهلة الاستخدام. يتيح الوصول إلى التطبيقات بنقرة واحدة تبسيط عملية تسجيل الدخول، مما يقلل من إجهاد كلمات المرور ويعزز الإنتاجية. كما تعزز المصادقة المتعددة العوامل (MFA) القابلة للتكيف وأتمتة سير عمل الموارد البشرية والأصول المتنوعة من جاذبية المنصة.

تضيف ميزة SmartFactor Authentication الخاصة بالمنصة طبقة إضافية من الأمان من خلال تقييم مخاطر تسجيل الدخول السياقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعة أدوات المطورين الخاصة بها التعامل مع جميع تخصيصات الواجهة وبروتوكولات الطوارئ، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف المؤسسات.

أفضل ميزات OneLogin

استفد من الملفات الشخصية الآمنة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية باستخدام OneLogin Cloud Directory

تشغيل التطبيقات من رسائل البريد الإلكتروني وإشعارات مشاركة المستندات أو دعوات الاجتماعات عبر روابط مدمجة مع روابط عميقة

قم بتوطين تجارب تسجيل الدخول ومطابقة إعدادات المتصفح أو البوابة مع دعم لأكثر من 21 لغة

احصل على إمكانية الوصول عبر تطبيقات متعددة وتقليل إجهاد كلمات المرور

قيود OneLogin

قد يتطلب تباطؤ التطبيقات في بعض الأحيان استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تفتقر إلى التخصيصات لحلول سطح المكتب

قد تبدو واجهته قديمة وبسيطة بعض الشيء

OneLogin الأسعار

تسجيل الدخول الأحادي (SSO): 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

Workforce Identity Advanced: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Workforce Identity Professional: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Workforce Identity Expert: 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

هوية B2B والعملاء والتعليم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OneLogin

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OneLogin؟

تقول مراجعة Capterra :

إنه برنامج رائع للحصول على المصادقة الثنائية. الواجهة سهلة الاستخدام للغاية. وبهذه الطريقة، يمكن للمؤسسات الكبيرة وضع متطلبات قوية لكلمات المرور.

إنه برنامج رائع للحصول على المصادقة الثنائية. الواجهة سهلة الاستخدام للغاية. وبهذه الطريقة، يمكن للمؤسسات الكبيرة وضع متطلبات قوية لكلمات المرور.

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3. Ping Identity (الأفضل لتنسيق الهوية)

عبر Ping Identity

التالي هو Ping Identity، وهو حل SSO يتميز بإدارة الهوية الآلية. وهو معروف على نطاق واسع بتوفر المكونات الإضافية الشاملة، مما يسمح بالتكامل عبر لغات البرمجة المختلفة. صُممت هذه الأداة لربط أنظمة الهوية المتعددة، وتبسط سير عمل IAM المعقدة على الفور.

يوجه الحل المستخدم من تسجيل الدخول إلى التحكم في الوصول من خلال واجهة بسيطة وسهلة القراءة. باختصار، توفر الشركات تجربة مستخدم سلسة وسلسة في كل نقطة اتصال.

أفضل ميزات Ping Identity

قم بتمكين المصادقة القائمة على المخاطر والسياق من خلال سياسات وصول المستخدم الذكية

قم بتحديث جميع معايير المصادقة باستخدام خيارات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور وبيومترية

ادمج تنسيق الهوية مع إعدادات تكنولوجيا المعلومات المختلطة من خلال تكامل مرن بين السحابة والبنية التحتية المحلية

قيود Ping Identity

الأسعار مرتفعة نسبيًا، خاصة وأن جميع العقود تُفوتر سنويًا دون خيارات شهرية

على الرغم من واجهته البسيطة، فإن التنقل إلى الميزة الصحيحة أمر شاق بشكل مدهش

Ping Identity الأسعار

أساسي: يبدأ من 35,000 دولار سنويًا (للعملاء) و3 دولارات شهريًا لكل مستخدم (للقوى العاملة)

بالإضافة إلى: يبدأ من 50,000 دولار سنويًا (للعملاء) و6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (للقوى العاملة)

(تستند أسعار القوى العاملة إلى عقد سنوي لعدد لا يقل عن 5000 مستخدم)

تقييمات ومراجعات Ping Identity

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

🧠 مراجعة سريعة: يأتي SOC 2 في نسختين. النوع 1 يقيّم تصميم الضوابط، بينما النوع 2 يثبت أن هذه الضوابط تصمد بالفعل على مدار الوقت. عند تقييم أدوات SSO، فإن SOC 2 النوع 2 هو الذي يثبت حقًا النضج التشغيلي على المدى الطويل.

4. Auth0 (الأفضل للمطورين الذين ينشئون سير عمل المصادقة)

عبر Auth0

Auth0 هو حلم المطورين عندما يتعلق الأمر بإنشاء سير عمل مخصص للمصادقة. بفضل نهجه الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن توصيله بسهولة بتطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة أو حتى تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).

كما أنه يدعم العديد من مزودي الهوية ويتميز بلوحة تحكم إدارية لإدارة وصول المستخدمين ومنطق الأمان بكفاءة. يعزز تكامله السلس مع خطوط أنابيب CI/CD ودعمه لمختلف مزودي الهوية من كفاءة التطوير. خلاصة القول؟ Auth0 هو الخيار الأمثل للشركات التي تصمم تطبيقات حديثة.

أفضل ميزات Auth0

قم بالتدقيق والتصحيح بسهولة من خلال سجلات التغييرات التفصيلية والآلية

أنشئ تجارب تسجيل دخول فريدة ومرنة للمستخدمين باستخدام محرر مرئي بدون كود ومحترف

حماية بيانات اعتماد المستخدمين من خلال عمليات فحص صارمة وتنبيهات استباقية في حالة حدوث اختراق

قيود Auth0

الخطة المجانية لها قيود صارمة وتبدو مقيدة في الغالب

أسعار باهظة في المستويات الأعلى مقارنة بالبدائل الأخرى

أسعار Auth0

مجاني

الأساسيات: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا (B2C) و 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا (B2B)

المحترف: 240 دولارًا أمريكيًا شهريًا (B2C) و 800 دولار أمريكي شهريًا (B2B)

المؤسسات: أسعار مخصصة (للاستخدام في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال بين الشركات والمستهلكين (B2C))

(تبدأ جميع الخطط بحد أدنى 500 مستخدم)

تقييمات ومراجعات Auth0

G2: 4. 3/5 (200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Auth0؟

تقول مراجعة G2:

لقد وفرت لنا Auth0 الكثير من الوقت فيما يتعلق بعمليات تسجيل الدخول والتسجيل، كما قمنا بتبسيط سياسة الخصوصية وشروط اتفاقية الخدمة من خلال ميزة إجراءات Auth0

لقد وفرت لنا Auth0 الكثير من الوقت فيما يتعلق بعمليات تسجيل الدخول والتسجيل، كما قمنا بتبسيط سياسة الخصوصية وشروط اتفاقية الخدمة من خلال ميزة إجراءات Auth0

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5. Frontegg (الأفضل لإدارة مستخدمي B2B SaaS)

عبر Frontegg

هل تريد إنشاء منتج B2B SaaS دون الحاجة إلى إعادة ابتكار إدارة المستخدمين؟ Frontegg مصمم خصيصًا لك. يتيح لك توصيل تسجيل الدخول و SSO والأدوار والاشتراكات وقياس الاستخدام بسهولة، دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد تقريبًا.

صُممت هذه الأداة لتوفير السرعة والتوسع، وتساعد فرق المنتجات على إطلاق تجارب آمنة ومناسبة للمؤسسات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعامل مع أساسيات B2B مثل الاستخدام المتعدد وبوابات الإدارة والتحكم الدقيق في الوصول فورًا.

أفضل ميزات Frontegg

ابدأ في تقديم تجارب مستخدم آمنة بسرعة من خلال المصادقة المسبقة وبوابات المستخدمين

تحكم في الوصول بدقة من خلال إدارة الأدوار والأذونات الدقيقة

تتبع الاستخدام ونظم العملاء بكفاءة باستخدام أدوات القياس وإدارة المستأجرين المدمجة

تسريع تكامل ميزات SSO في التطبيقات باستخدام مكونات مسبقة الصنع

قيود Frontegg

إعدادات الإشعارات وwebhook لتنبيهات الأحداث ليست قابلة للتخصيص بالكامل

يبلغ المستخدمون عن حدوث تأخير عند الاتصال بقواعد البيانات الخارجية وروابط صفحات الويب

أسعار Frontegg

الإطلاق: مجاني

النطاق: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Frontegg وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 9/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يتعين على الموظف العادي إدارة 191 كلمة مرور. تساعد SSO في تقليل هذا العدد إلى واحدة فقط—مع استمرار تلبية متطلبات الأمان في مؤسستك.

6. WorkOS (الأفضل لتطبيق الميزات بسرعة في المؤسسات)

عبر WorkOS

WorkOS هو الاختصار الذي تلجأ إليه الفرق لإنشاء تطبيقات حديثة بسرعة باستخدام SSO ومزامنة الدليل على مستوى المؤسسات. من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة ومكونات مسبقة الصنع، يساعد WorkOS فرق البرمجيات على طرح ميزات تكنولوجيا المعلومات المعقدة دون الحاجة إلى شهور من وقت التطوير.

تعمل ميزة Directory Sync على مزامنة المعلومات فورًا عند انضمام الموظفين أو مغادرتهم. وبالتالي، لا يتم إساءة استخدام البيانات، ولا توجد أي معرفات مستخدمين وهمية.

أفضل ميزات WorkOS

تعامل مع توفير الخدمات للمستخدمين وإلغاء توفيرها بسلاسة من خلال التكامل القوي مع SCIM

أضف المصادقة بدون كلمة مرور باستخدام Passkeys، مما يحسن الأمان ويقلل الاعتماد على كلمات المرور التقليدية

استخدم بوابة الإدارة للسماح لفرق تكنولوجيا المعلومات بتكوين إعدادات SSO بنفسها، مما يقلل من طلبات الدعم

استخدم مكونات React الجاهزة والمصممة بعناية مع WorkOS Widgets

قيود WorkOS

خيارات تخصيص محدودة لمكونات واجهة المستخدم المستضافة

يتطلب خبرة في التطوير أعلى من المتوسط لتنفيذه بفعالية

سعره أعلى قليلاً من المنافسين، وأقل ملاءمة للشركات الناشئة في مراحلها الأولى

أسعار WorkOS

AuthKit: مجاني (حتى مليون مستخدم) و 2500 دولار شهريًا (لكل مليون مستخدم)

نطاق مخصص: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (سعر ثابت)

تسجيل الدخول الأحادي: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل اتصال (أسعار حسب الحجم)

مزامنة الدليل: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل اتصال (أسعار حسب الحجم)

سجلات التدقيق: تبدأ من 5 دولارات أمريكية لكل مؤسسة شهريًا

تقييمات وتصنيفات WorkOS

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WorkOS؟

مراجعة على Reddit تقول:

WorkOS يجعل إدارة المستخدمين/المؤسسات أمرًا سهلاً للغاية – على جانب العميل، تحصل على المؤسسة التي يسجل فيها المستخدم باستخدام الاستجابة المصادق عليها وفي المطالبات على JWT الصادرة للجلسة.

WorkOS يجعل إدارة المستخدمين/المؤسسات أمرًا سهلاً للغاية – على جانب العميل، تحصل على المؤسسة التي يسجل فيها المستخدم باستخدام الاستجابة المصادق عليها وفي المطالبات على JWT الصادرة للجلسة.

📮 ClickUp Insight: 13% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الصعبة وحل المشكلات المعقدة. ومع ذلك، قال 28% فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

7. SecureAuth (الأفضل لتعدد عوامل المصادقة (MFA) وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) القابلة للتخصيص

عبر SecureAuth

تتمحور SecureAuth حول التحكم الدقيق في المصادقة متعددة العوامل (MFA) و SSO. وهي متخصصة في المرونة لإنشاء مزيج أعمق ومطابقة لطرق المصادقة، مثل التحقق من بصمات الأصابع للتمويل أو OTPs للتسويق.

تركز هذه الأدوات على المصادقة التكيفية، حيث تقوم بتعديل إجراءات الأمان بناءً على سلوك المستخدم والسياق. يعزز هذا النهج الديناميكي الحماية ضد الوصول غير المصرح به

بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل محركها التكيفي مع الإشارات في الوقت الفعلي، ويضبط الأمان على الفور. تدعم SecureAuth أيضًا معايير الصناعة مثل SAML 2. 0 و OAuth و OpenID Connect، مما يجعل استخدام السحابة أو الاستخدام المحلي سهلاً ومتوافقًا مع SOC 2.

أفضل ميزات SecureAuth

حافظ على حماية البيانات الحساسة بسلاسة من خلال مصادقة المستخدم المتقدمة التي يتم تفعيلها فقط في حالة الإجراءات عالية المخاطر

أضف التكامل المستند إلى الوكيل للتطبيقات القديمة التي تعمل على خوادم IIS أو Apache Tomcat أو JBoss دون تغيير كودها

اعرض رؤى حول عمليات تسجيل الدخول غير المصادق عليها ومعلومات حول طرق المصادقة متعددة العوامل (MFA) والمزيد من خلال رؤى لوحة المعلومات سهلة الوصول

قيود SecureAuth

تتوقف أحيانًا عمليات فحص أمان الجلسة والمخاطر بعد تسجيل الدخول ما لم تتم إضافة فحوصات إضافية إلى واجهات برمجة التطبي

نظرًا لتعقيدها، تتطلب هذه الأدوات تدريبًا مخصصًا للمسؤولين حتى يتم استخدامها بفعالية

أسعار SecureAuth

أسعار مخصصة

تقييمات SecureAuth وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. LoginRadius (الأفضل لإدارة هوية العملاء والوصول)

عبر LoginRadius

LoginRadius هو مفتاحك الخلفي لتسجيل دخول آمن وسلس، بغض النظر عن عدد المرات. بالإضافة إلى التعامل مع ملايين الهويات في السحابة، فإنه يجمع بين الأمان القوي وتجربة مستخدم سلسة بشكل ملحوظ. كما أنه يدعم المصادقة بدون كلمة مرور وتسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية.

توفر منصة إدارة الوصول للمستخدمين العديد من الخيارات وتجري مصادقة متعمقة فقط عندما يظهر شيء مريب. بالإضافة إلى ذلك، فهي متوافقة مع قوانين الخصوصية، مما يساعدك على الامتثال لقوانين GDPR وCCPA دون عناء.

أفضل ميزات LoginRadius

قلل من صعوبات التسجيل من خلال الاتصال بأكثر من 30 مزودًا لتسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية

تتبع أنماط سلوك المستخدمين واضبط إجراءات الأمان تلقائيًا باستخدام تحليلات CIAM والإشارات السياقية

أنشئ نماذج تسجيل مخصصة وحقول ملفات تعريف لجمع بيانات المستخدمين التي تحتاجها شركتك بالضبط

قيود LoginRadius

هيكل الأسعار معقد ويصعب فهمه

غالبًا ما يتطلب التخصيص برمجة، وهو ما قد لا يناسب الفرق غير التقنية

أسعار LoginRadius

مجاني

احترافي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات LoginRadius

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LoginRadius؟

مراجعة G2 تقول:

لقد أدى نموذج الخدمة الذاتية هذا إلى تقليل ثلث تذاكر الدعم الفني الأكثر إلحاحًا، مما أدى إلى تعظيم موارد تكنولوجيا المعلومات لدينا.

لقد أدى نموذج الخدمة الذاتية هذا إلى تقليل ثلث تذاكر الدعم الفني الأكثر إلحاحًا، مما أدى إلى تعظيم موارد تكنولوجيا المعلومات لدينا.

9. Keycloak (الأفضل لإدارة الهوية مفتوحة المصدر)

عبر Keycloak

Keycloak هو حل أمان مفتوح المصدر يوفر إدارة قوية للمستخدمين دون أي تقييد من الموردين. ويتميز بإدارة مرنة للهويات، ودليل نشط مخصص، وقواعد بيانات مخصصة. إلى جانب دعم اتحاد المستخدمين، يتكامل بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لديك ويعززها.

يدعم تسجيل الدخول الفردي وتكامل LDAP وتسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية. سواء كنت تقوم بتأمين الأدوات الداخلية أو المنصات التي تتعامل مع العملاء، فإن Keycloak يجعل المصادقة بسيطة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.

أفضل ميزات Keycloak

قم بإعداد سياسات وصول دقيقة باستخدام عناصر التحكم المستندة إلى الأدوار وسمات المستخدم في وحدة التحكم الإدارية

قم بتنفيذ قواعد البيانات العلائقية ومخازن المستخدمين الخارجية مع التحكم الكامل في تنفيذ مزود الهوية

قلل خطوات التكوين للإعدادات الجديدة من خلال اتصال آمن بين المجموعات

قيود Keycloak

قد يكون النشر الأولي معقدًا للفرق الجديدة في مجال إدارة الهوية

تتميز بواجهة مستخدم بسيطة أو أساسية

أسعار Keycloak

مجاني (لا يشمل التخزين والبنية التحتية)

تقييمات ومراجعات Keycloak

G2: 4. 2/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ يستهدف ما يقرب من 95 مليون حساب Active Directory يوميًا. مع اعتماد أكثر من 90٪ من المؤسسات على AD للمصادقة، فليس من المستغرب أن يكون هدفًا رئيسيًا للمهاجمين. لا تؤدي مركزية الوصول من خلال SSO إلى تبسيط عمليات تسجيل الدخول فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل مساحة الهجوم وتشديد نقاط التحكم.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (الأفضل لتكامل نظام Microsoft البيئي)

عبر Microsoft

هل تبحث عن حل هوية يتوافق تمامًا مع مجموعة منتجات Microsoft؟ Azure Active Directory، المعروف الآن باسم Microsoft Entra ID، هو الحل الأمثل. إنه قائم على السحابة ومتكامل بشكل وثيق مع Microsoft 365 وAzure، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى آلاف التطبيقات بتسجيل دخول واحد.

أكبر ميزة؟ الأمان. تحصل على كشف ذكي لمخاطر تسجيل الدخول، ووصول إداري في الوقت المناسب مع PIM، ووقت تشغيل بنسبة 99.9% عبر 28 مركز بيانات عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم، ويمكن للمسؤولين أتمتة المهام الصعبة باستخدام PowerShell.

أفضل ميزات Azure AD

قم بتقييم عوامل مثل موقع المستخدم وحالة الجهاز ومستوى المخاطر قبل منح حق الدخول إلى النظام باستخدام الوصول المشروط

اكتشف وحظر عمليات الاستيلاء المحتملة على الحسابات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لحماية الهوية

امنح نفس الضوابط والمعالجة والوصول إلى التقارير مثل المستخدمين الداخليين من أجل تعاون خارجي آمن مع إدارة وصول الضيوف

استفد من سياسات الوصول المشروط وميزات حماية الهوية، مما يعزز الأمان عبر البيئات السحابية والمحلية.

قيود Azure AD

تتطلب الميزات الأمنية المتميزة خططًا أعلى مستوى

الإعداد ممل للفرق التي لا تستخدم نظام Microsoft

أسعار Azure AD

مجاني

Microsoft Entra ID P1: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft Entra ID P2: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft Entra Suite: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Azure AD وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (750+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure AD؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني هي هذه الميزات الثلاث: المصادقة متعددة العوامل باستخدام تطبيق Microsoft Authenticator، وإدارة الهوية لكل جهاز، وتكاملها مع BitLocker، الذي يوفر تشفيرًا كاملًا للقرص للأصول

أكثر ما يعجبني هي هذه الميزات الثلاث: المصادقة متعددة العوامل باستخدام تطبيق Microsoft Authenticator، وإدارة الهوية لكل جهاز، وتكاملها مع BitLocker، الذي يوفر تشفيرًا كاملًا للقرص للأصول

تخيل مدى الفعالية التي ستحققها إذا لم تكن بحاجة إلى تطبيقات منفصلة لإدارة SSO وتسليم المشاريع. منصة واحدة لجميع فرقك للعمل والتعاون بأمان. حسناً، منصة واحدة يمكنها ذلك.

تعرف على ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. *

قم بإدارة جلسات المستخدمين وتوحيد عملية تسجيل الدخول وإعداد مصادقة قوية باستخدام ClickUp SSO

تتميز ClickUp Single Sign On SSO بدمجها السلس لتسجيل الدخول الأحادي (SSO) مع مزودي الهوية الرائدين مثل Okta و Azure Active Directory و Google Workspace وأي خدمة متوافقة مع SAML 2. 0.

على سبيل المثال، يمكنك بسهولة ربط ClickUp بـ Okta باتباع عملية إعداد بسيطة. يتيح النظام للمسؤولين إدارة المصادقة مركزيًا وتبسيط توفير الخدمات للمستخدمين وإلغاء توفيرها. يحتاج المستخدمون فقط إلى تسجيل الدخول مرة واحدة باستخدام بيانات اعتمادهم المؤسسية للوصول إلى مجموعة كاملة من ميزات ClickUp على الفور. لا داعي بعد الآن للتعامل مع كلمات مرور متعددة أو إدارة عمليات تسجيل دخول منفصلة. تدعم إمكانات SSO في ClickUp بيانات اعتماد أمان قوية، بما في ذلك الامتثال لمعيار SOC 2 من النوع 2، وشهادات ISO متعددة (ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018)، ودعم متطلبات HIPAA و CCPA و GDPR.

في ClickUp، نأخذ أمن البيانات على محمل الجد. يتم تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وتخضع ClickUp لتدقيقات مستقلة لضمان أعلى معايير الخصوصية والحماية.

بالمناسبة، هذه الحماية ليست مخصصة لتسجيل الدخول الآمن فقط. فالأمان والتحكم في الوصول مدمجان في كل طبقة. تتيح ميزات التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) في ClickUp للمسؤولين تعيين أذونات دقيقة على مستوى مساحة العمل والمشروع وحتى المهام.

تتيح لك أدوار وأذونات المستخدم في ClickUp استخدام مصفوفة التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار لتحديد من يمكنه عرض الموارد المختلفة أو تحريرها أو إدارتها.

قم بتحديث أدوار الضيوف المخصصة، ودعوة المتعاونين، وإنشاء أذونات مستخدم مفصلة باستخدام أدوار وأذونات المستخدمين في ClickUp

يمكنك أيضًا دعوة الضيوف بسهولة، وتعيين أذونات مؤقتة، وضبط الوصول للمتعاونين الداخليين والخارجيين. لضمان الشفافية، راقب الوصول وراجعه بانتظام باستخدام التذكيرات التلقائية وسجلات التدقيق الواضحة.

علاوة على ذلك، يجمع ClickUp بين SSO الآمن وإدارة الوصول المتقدمة مع ميزات تعاون عميقة. تخيل الاستمتاع بحماية على مستوى المؤسسات لتعزيز إنتاجية فريقك بالفعل.

يوفر ClickUp مساحة عمل تعاونية حيث يمكن للفرق:

قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها وإدارتها باستخدام الحقول المخصصة والمسؤولين المتعددين

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام المستندات والتعليقات السياقية والدردشة المدمجة، مع الاحتفاظ بجميع الاتصالات والوثائق في مكان واحد

تصور العمل في أكثر من 15 عرض قابل للتخصيص، بما في ذلك لوحات Kanban ومخططات Gantt والتقويمات ولوحات المعلومات

قم بالاتصال أو التعليق أو تعيين المهام دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Chat

أتمتة سير العمل باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام وعمليات الموافقة والأتمتة المخصصة

إذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين الوصول الآمن وإنتاجية الفريق القوية، فإن ClickUp هو الحل الأمثل. إنه خيار جذاب للمؤسسات التي تقدر كل من الأمان والتعاون.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 :*

يمكن تخصيصه بالكامل لكل شخص على حدة أو لاستخدامه من قبل مجموعة، وأنا أستمتع حقًا بإمكانية إضافة أشخاص بسهولة على مستوى وصول الضيف لعرض المحتوى أيضًا.

يمكن تخصيصه بالكامل لكل شخص على حدة أو لاستخدامه من قبل مجموعة، وأنا أستمتع حقًا بإمكانية إضافة أشخاص بسهولة على مستوى وصول الضيف لعرض المحتوى أيضًا.

أنجز عملك بأقصى درجات الأمان مع ClickUp

تعد أدوات SSO خط الدفاع الأول للشركات من حيث إدارة الوصول الآمن وبيانات اعتماد العملاء. اختيار الأداة المناسبة يحدث فرقًا كبيرًا في حماية الخوادم الداخلية وإدارة هويات المستخدمين.

تساعدك قائمتنا في الوصول إلى الخيار الأفضل، ولكن من الضروري تجنب إعطاء الأولوية للأمان على حساب سهولة استخدام المنصة وإنتاجية الفريق.

يجمع ClickUp بين الأمان وتمكين الفرق من العمل معًا بسلاسة وتعيين المهام ومشاركة المستندات والتواصل، كل ذلك دون مغادرة المنصة.

هل أنت مستعد لتوحيد الكفاءة التشغيلية والأمان؟ اشترك في ClickUp اليوم!