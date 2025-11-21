أفضل 13 بديلاً لـ ElevenLabs لتحويل النص إلى كلام واقعي

هل حاولت من قبل إنشاء تعليقات صوتية تبدو بشرية، ولكنها انتهت بصوت روبوتي رتيب؟

على الرغم من أن ElevenLabs قد رفعت مستوى التوقعات بفضل تقنية تحويل النص إلى كلام [TTS] الواقعية، إلا أنها ليست الخيار الوحيد. يمكن أن يؤدي الصوت المناسب إلى نجاح رسالتك أو فشلها، سواء كنت تنتج بودكاست أو مقاطع فيديو تدريبية أو إعلانات ديناميكية.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف أفضل بدائل ElevenLabs للحصول على كلام واقعي ومعبّر وطبيعي. 🔊

لماذا تختار بديل ElevenLabs

ElevenLabs هو لاعب قوي في مجال تحويل النص إلى كلام، ولكنه ليس الخيار المناسب لكل مبدع أو شركة. إليك الأسباب التي تجعل من المنطقي البحث عن بديل لـ Elevenlabs:

توليد أحرف محدود: يقتصر على 5000 حرف لكل طلب في الخطط المدفوعة و2500 حرف في الخطة المجانية

نظام ائتمان شهري صارم: يخضع الاستخدام لحدود ائتمان شهرية، ويتطلب تجاوز الحدود شراء ائتمانات إضافية.

قيود حجم المشروع: تقتصر المشاريع على 200 فصل، مع 400 فقرة في كل فصل و5000 حرف في كل فقرة.

ميزات متقدمة باهظة الثمن: المشاريع متعددة المتحدثين والصوت عالي الجودة (192 كيلوبت في الثانية) واستنساخ الصوت على مستوى احترافي متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى.

دعم لغات محدود: الميزات الرئيسية مثل ElevenReader Publishing تدعم اللغة الإنجليزية فقط

تكاليف تجريبية عالية: يتم استخدام الرصيد في كل محاولة، بما في ذلك عمليات التحرير وإعادة المحاولة وإنشاء الاختبارات.

لا توجد حقوق تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي: لا يمكن إعادة استخدام المخرجات للتدريب أو الضبط الدقيق أو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

أفضل بدائل ElevenLabs في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل ElevanLabs. 📊

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp قم بصياغة المسودات في ClickUp Docs، وقم بتدوين الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker، وقم بتلخيص ملاحظات الاجتماعات وربطها باستخدام ClickUp Brain، وقم بإدارة النصوص داخل المهام وسير العمل من خلال التكامل السلس مع أدوات الجهات الخارجية. فرق من جميع الأحجام، بما في ذلك الأفراد والفرق الصغيرة وعمليات المؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Murf. ai الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات لتوليد الصوت في الوقت الفعلي، ومغير الصوت مع ضبط مخصص، وإنشاء تجارب متعددة اللغات، ونشر الصوت على نطاق واسع. الشركات الصغيرة ومنشئو المحتوى تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مبتدئ) PlayHT الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات لتوليد الصوت في الوقت الفعلي، واستنساخ الأصوات مع ضبط مخصص، وبناء تجارب متعددة اللغات. المطورون والشركات المتوسطة الحجم أسعار مخصصة Amazon Polly أنشئ كلامًا واقعيًا باستخدام الأصوات العصبية، وبث الصوت على الفور، وإدارة المعاجم للنطق، والتكامل مع تطبيقات AWS. فرق الشركات المتوسطة والكبيرة المدمجة مع خدمات AWS تتوفر باقة مجانية؛ أسعار مخصصة Google TTS اختر من بين WaveNet أو الأصوات القياسية، وقم بتخصيص النغمة والطول الموجي، وتحويل النص إلى أكثر من 40 لغة، وبث الصوت في الوقت الفعلي. التطبيقات والروبوتات والشركات العالمية على بنية Google Cloud تتوفر باقة مجانية؛ أسعار مخصصة Microsoft Azure قم بإنشاء تطبيقات مع كلام في الوقت الفعلي، وتصميم أصوات عصبية مخصصة، وتحويل النص باستخدام عناصر تحكم SSML، وإدارة الاستخدام في نظام Azure البيئي. الشركات وفرق التطوير المتقدمة تتوفر خدمة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Speechify قم بتحويل ملفات PDF والمستندات إلى صوت، واضبط سرعة القراءة، وامسح الصور ضوئيًا باستخدام OCR، واستمع عبر الأجهزة أثناء التنقل. الأفراد والفرق الصغيرة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة Descript سجل المحادثات مع التقاط الشاشة، وقم بالنسخ الفوري، وقم بالتحرير باستخدام واجهة النص، وقم بإنشاء تعليقات صوتية باستخدام Overdub. المبدعون والشركات الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 24 دولارًا شهريًا (للهواة) Resemble AI انسخ الأصوات مع طبقات العاطفة، وحوّل الصوت إلى كلام في الوقت الفعلي، وبدّل اللغات على الفور، ودمج الصوت في التطبيقات. المطورون وفرق المحتوى متوسطة الحجم تجربة مجانية؛ تبدأ من 19 دولارًا شهريًا WellSaid Labs اختر أصواتًا بجودة الاستوديو، وأنشئ سردًا متسقًا، وتعاون في فرق صوتية مشتركة، وقم بالتصدير للتدريب والتسويق. التدريب والتعلم والتسويق في فرق الشركات المتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 99 دولارًا شهريًا (Creative) Lovo AI اكتب إعلانات أو سردًا، واختر أصواتًا معدلة لتعبر عن المشاعر، واضبط السرعة والوقفات، وقدم صوتًا جاهزًا للبث. الشركات الصغيرة ومنشئو المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 10 دولارات شهريًا (أساسية) Listnr حوّل المدونات إلى ملفات صوتية بنقرة واحدة، وانشرها مباشرة على منصات البودكاست، وادمج الملفات الصوتية في المواقع، وقم بإدارة الإصدارات الصوتية. الفرق الصغيرة والمبدعون الفرديون أسعار مخصصة Synthesia اكتب النصوص داخل المحرر، واختر من بين أكثر من 230 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي، وقم بإنشاء تعليقات صوتية تلقائيًا، وقم بترجمة مقاطع الفيديو بدعم لغوي شامل (140+). الشركات المتوسطة الحجم وفرق المؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا (مبتدئ)

أفضل بدائل ElevenLabs للاستخدام

تقدم هذه البدائل الـ 13 لـ ElevenLabs ميزات متخصصة، مثل تقنية استنساخ الصوت لكتابة النصوص ونسخها وإدارة سير عمل الصوت.

لنبدأ! 💪

1. ClickUp (الأفضل لميزات النسخ المدمجة والملاحظات القابلة للتنفيذ)

يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp التقاط ملاحظاتك الصوتية عبر الدردشات والمهام وتدوينها على الفور، مما يجعلها قابلة للبحث.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة، مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

تتوفر سير عمل التحويل من الكلام إلى نص المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر المنصة، مما يساعدك على التحرك بسرعة أفكارك.

ClickUp Brain: الذكاء الاصطناعي المحيطي الذي يربط محادثاتك بسير العمل

في قلب المنصة يوجد ClickUp Brain، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مباشرة في كل طبقة من طبقات مساحة العمل الخاصة بك، من ClickUp Docs إلى Tasks إلى Meetings.

تغير أداة الذكاء الاصطناعي السياقية هذه طريقة التقاط المحادثات وتدوينها والتفاعل معها في مساحة العمل الخاصة بك. بفضل ميزات مثل تدوين الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تسجيل الاجتماعات أو المقاطع الصوتية مباشرة في ClickUp، وسيقوم Brain تلقائيًا بإنشاء نصوص دقيقة — لن تضطر بعد الآن إلى البحث عن الملاحظات أو تفقد التفاصيل المهمة.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد: يقوم ClickUp Brain بمسح هذه النصوص والمحادثات بذكاء لتحديد العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، وتحويلها على الفور إلى مهام أو تذكيرات ذات سياق غني، كل ذلك دون مغادرة سير عملك. سواء كنت تستخدم تطبيق Talk to Text على سطح المكتب للإملاء بدون استخدام اليدين أو تستفيد من AI Notetaker لتلخيص الاجتماعات واستخراج الخطوات التالية، يضمن ClickUp Brain أن كل محادثة قابلة للبحث وقابلة للتنفيذ ومتصلة بسلاسة بمشاريعك. هذا يعني أنه يمكنك أن تطلب من Brain العثور على بنود العمل من مكالمة الأسبوع الماضي، أو نسخ أو تلخيص ملاحظة صوتية، أو حتى إنشاء مهام من سلاسل الدردشة — مما يجعل مساحة العمل بأكملها أكثر ذكاءً وتنظيمًا وتعاونًا حقيقيًا.

قم بإنشاء تقارير الفريق وتتبع التقدم المحرز واكتشف الأفكار على الفور باستخدام ClickUp Brain

اجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية مع ClickUp AI Notetaker

ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، وينسخ المحادثة في الوقت الفعلي، ويحدد العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها.

بعد الاجتماع، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات بإنشاء ملخص شامل وإرفاقه مباشرةً بالمهام أو المشاريع ذات الصلة في ClickUp داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهذا يضمن توثيق القرارات والمسؤوليات الهامة بوضوح وسهولة الوصول إليها.

على سبيل المثال، أنت تقوم بتسجيل عميل جديد لمشروع تعليق صوتي أو شراكة محتوى. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماع؛ حيث ينضم إلى مكالمتك، ويسجل متطلبات العميل والمواعيد النهائية والتفضيلات الإبداعية، ثم ينشئ تلقائيًا المهام المخصصة لكاتب السيناريو أو محرر الصوت أو المطور.

ClickUp Docs

هل تريد إنشاء موجزات إبداعية أو نصوص أو مواصفات تقنية؟ انتقل إلى ClickUp Docs.

قم بصياغة مسودات منشورات المدونة أو النصوص أو وثائق التطوير مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي داخل ClickUp Docs

بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يمكنك تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور واستخراج نقاط العمل واقتراح الخطوات التالية، وهو أمر مثالي لإدارة الموافقات على النصوص أو ملاحظات التطوير أو المراجعات الداخلية عبر الفرق.

على سبيل المثال، أثناء صياغة سياسة جديدة للشركة، يمكن لأعضاء الفريق التعاون ومشاركة الملاحظات. ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain تقديم ملخص للمراجعات السريعة بلغة طبيعية، وستحصل عليه في غضون ثوانٍ. وأفضل ما في الأمر؟ أن جميع ملاحظاتك ونصوصك وقوالب قوائم المهام والمهام المطلوب إنجازها تتصل تلقائيًا بالمهام والمعالم والجدول الزمني.

أفضل ميزات ClickUp

سجل وشارك التعليقات: قم بتسجيل الشاشة مع التعليقات الصوتية لمراجعة التعديلات أو شرح تغييرات التصميم أو إرشاد فريقك إلى الميزات الجديدة باستخدام قم بتسجيل الشاشة مع التعليقات الصوتية لمراجعة التعديلات أو شرح تغييرات التصميم أو إرشاد فريقك إلى الميزات الجديدة باستخدام ClickUp Clips

نظم سير عملك: أنشئ مسارات عمل مخصصة لعملياتك، مثل مراجعة النصوص أو تسليم الملفات الصوتية أو تتبع الأخطاء باستخدام أنشئ مسارات عمل مخصصة لعملياتك، مثل مراجعة النصوص أو تسليم الملفات الصوتية أو تتبع الأخطاء باستخدام ClickUp Custom Task Statuses

تصور أفكارك: استخدم استخدم ClickUp Whiteboards لتخطيط النصوص، أو تحديد محتوى الفيديو، أو تخطيط مراحل التطوير في مساحة مرئية حرة مصممة للعصف الذهني.

اجمع كل شيء معًا: قم بتوصيل أدوات مثل Figma أو Google Drive أو GitHub حتى تكون أصولك وملاحظاتك ورموزك دائمًا في متناول يدك مع قم بتوصيل أدوات مثل Figma أو Google Drive أو GitHub حتى تكون أصولك وملاحظاتك ورموزك دائمًا في متناول يدك مع تكاملات ClickUp

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة على G2 تقول كل شيء:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة ومسودات المستندات وحتى نسخ مقاطع الصوت مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية أقل. [...] نحن نجري سباقات سريعة وننشر المستندات وندير OKRs دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. التكاملات الأصلية (Slack و Drive و GitHub) سريعة التوصيل.

⭐️ مكافأة: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لسير العمل الذي يعتمد على الصوت أولاً. تتيح لك ميزات التحويل من الكلام إلى النص المتقدمة التعبير عن أفكارك أو مهامك أو تعليماتك شفهياً وتحويلها إلى نص وتنظيمها وتنفيذها على الفور. سواء كنت تقوم بتدوين ملاحظات الاجتماعات أو تحديث خطط المشاريع أو إرسال رسائل سريعة، فإن Brain MAX يجعل من السهل إدارة عملك دون استخدام اليدين. تعمل هذه التجربة السلسة التي تعتمد على الصوت أولاً على تبسيط روتينك اليومي وتقليل الجهد اليدوي وتجعلك تركز على ما هو مهم، مما يجعل الإنتاجية أسرع وأكثر طبيعية من أي وقت مضى.

2. Murf. ai (الأفضل لإنتاج تعليقات صوتية بجودة الاستوديو باستخدام الذكاء الاصطناعي)

Murf. ai هي أداة لتوليد الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي رائعة للمحتوى الذي يتطلب عمقًا عاطفيًا، مثل الكتب الصوتية أو التعلم الإلكتروني أو الحملات الترويجية. تمنحك أداة النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي تحكمًا كاملاً في نمط الصوت ونبرة الصوت والسرعة والنطق، كل ذلك من خلال واجهة استوديو سهلة الاستخدام أو الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

تساعد مساحات العمل المشتركة ومكتبات النطق والإعدادات المسبقة للأصوات على ضمان اتساق مخرجاتك عبر المشاريع والفرق واللغات. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصادر الأصوات الأخلاقية والمكتبة الواسعة النطاق تعني أنك لست مضطرًا للاختيار بين نفس الخيارات الخمسة العامة؛ بل تحصل على أصوات تبدو بشرية وتناسب سياق جمهورك العالمي.

أفضل ميزات Murf. ai

توصيل الصوت المباشر باستخدام Say It My Way لتقليد نبرة صوتك وسرعته وإيقاعه، وتوجيه صوت الذكاء الاصطناعي سطراً سطراً.

قم بإنشاء متغيرات صوتية باستخدام Variability وقم على الفور بإنشاء خيارات متعددة للنغمة والسرعة لنفس السطر دون الحاجة إلى إعادة التسجيل يدويًا.

قم بتمييز الكلمات المؤثرة بالتأكيد على مستوى الكلمة لإضافة تأكيد على كلمات معينة من أجل سرد درامي أو وضوح تعليمي.

قم بتحرير الصوت من خلال النص باستخدام ميزة تحرير الصوت، بما في ذلك نسخ وإعادة كتابة التعليقات الصوتية المسجلة مباشرة كنص قبل إعادة عرضها على الفور.

قيود Murf. ai

الخطط الأقل تكلفة لا تولد أصواتًا طبيعية

تعديلات النطق المخصصة ليست دائمًا فعالة أو سهلة الاستخدام

أسعار Murf. ai

مجاني

المطور: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Murf. ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Murf. ai؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

Murf studio سهل الاستخدام. نحن عيادة أسنان ونستخدمه حاليًا لتحويل موسيقى الانتظار المملة إلى عرض تسويقي مصحوب بموسيقى لإعلام مرضانا بخدماتنا... أحيانًا كان الصوت يبدو غير طبيعي بعض الشيء... لكنني لست متأكدًا مما إذا كان الأمر يستحق الترقية. أتمنى أن أتمكن من تجربة هذا قليلاً لأرى ما إذا كانت الميزات المطورة تستحق الاستثمار بالنسبة لي.

📮 ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن 42% من الفرق تستخدم مقاطع مسجلة (21%) أو أدوات إدارة المشاريع (21%) للعمل غير المتزامن. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه الأدوات موارد إضافية، بما في ذلك اشتراكات منفصلة وتسجيلات دخول ومنحنيات تعلم. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجعل ClickUp التواصل غير المتزامن أسهل. يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وسير عمل المشاريع والمستندات التعاونية ومدونة ملاحظات مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. لماذا تدير اشتراكات متعددة ومعلومات متفرقة عندما يمكن لحل واحد تبسيط سير عملك بالكامل؟ 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

3. PlayHT (الأفضل لإنشاء محتوى متعدد اللغات)

عبر PlayHT

هل تواجه عائقًا بسبب محدودية المرونة الصوتية أو اختناقات في الإنتاج؟ PlayHT يساعدك في ذلك. لا يقتصر PlayHT على تحويل النص إلى كلام فحسب، بل يخصص تجربة الصوت التي تريدها. بدلاً من الالتزام بالقراءة الآلية أو الإعدادات المسبقة الصارمة، تحصل على أصوات مثل "Mikael" و"Deedee" و"Atlas"، كل منها مصمم بشخصية بشرية مقنعة لنغمات وحالات استخدام محددة.

هل تريد ضبط أداء وحدة تعليمية إلكترونية تحتوي على العديد من الاختصارات؟ أو ربما إضافة تعليق صوتي على مقطع فيديو؟ يمكنك ذلك. يوفر نموذج Dialog السلاسة والفروق الدقيقة في المحادثة، وهو مثالي للبودكاست ومساعدي الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يحافظ نموذج 3. 0 Mini على خفة الوزن وسرعة الاستجابة للتطبيقات في الوقت الفعلي مثل الألعاب الحية أو الوكلاء التفاعليين.

أفضل ميزات PlayHT

اضبط العاطفة والسرعة والنبرة والتركيز، وحتى أدخل فترات توقف متعمدة باستخدام أنماط الكلام و التعبيرات .

استخدم المعاينة على مستوى الفقرة لتعديل الأداء قبل إنشاء الصوت النهائي.

حدد كيفية نطق أسماء العلامات التجارية أو المصطلحات الفنية أو الاختصارات وأعد استخدامها بسهولة.

قم بالتبديل بين المتحدثين باستخدام محرر Multi-Voice لإنشاء نصوص غنية بالحوار باستخدام عدة أصوات ذكاء اصطناعي مميزة في نفس الملف.

قيود PlayHT

تنوع وأصالة محدودان في بعض اللهجات، على سبيل المثال، يشكو المستخدمون من أن الأصوات الأسترالية تبدو أمريكية أو بريطانية.

واجهة مستخدم غير سهلة الاستخدام وغير متسقة، خاصة أثناء الانتقال بين المحررات

أسعار PlayHT

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PlayHT

G2: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت رحلة الأصوات المولدة بالذكاء الاصطناعي بأجهزة ميكانيكية مثل الفونوغراف الذي ابتكره توماس إديسون في عام 1877، والذي كان قادرًا على تسجيل الصوت وإعادة إنتاجه، ولكنه كان يفتقر إلى القدرة على توليف الكلام البشري الحقيقي.

4. Amazon Polly (الأفضل لتقديم توليف صوتي عالي الجودة)

عبر Amazon Polly

Amazon Polly هي خدمة تحويل النص إلى كلام قائمة على السحابة تقدمها Amazon Web Services (AWS). على الرغم من أنها ليست مصممة للقراءات المسرحية أو الشخصيات شديدة التعبير، إلا أنها تعمل جيدًا عندما تكون قابلية التوسع والدعم متعدد اللغات والسرعة أمورًا غير قابلة للتفاوض.

يمكن للمطورين استخدام لغة ترميز تركيب الكلام (SSML) لضبط إخراج الكلام، وتعديل جوانب مثل النطق والحجم والنبرة وسرعة الكلام لتحقيق التأثير المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يطورون تطبيقات أو تجارب وسائط مدعومة بالصوت، توفر نماذج الكلام العصبي منخفضة الكمون من Polly ما يكفي من الواقعية لإبقاء المستمعين منشغلين.

أفضل ميزات Amazon Polly

حوّل ملفات PDF والمقالات وصفحات الويب إلى تدفقات صوتية باستخدام TTS العصبي

استخدم علامات الكلام و معاجم النطق المخصصة للحصول على الأسماء والمصطلحات أو الاختصارات بشكل صحيح تمامًا.

استخدم Amazon Polly API لتفعيل الصوت في التطبيقات أو مواقع الويب أو الأنظمة التي تتعامل مع العملاء عند الطلب.

أنتج آلاف الإصدارات الصوتية للمحتوى المتغير دون الحاجة إلى التوظيف أو إعادة التسجيل.

قيود Amazon Polly

يتطلب فهمًا تقنيًا لاستخدام SSML بفعالية للحصول على إمكانات متقدمة لاستنساخ الصوت وتخصيص الكلام

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في التقاط أصوات الكلام الأصلية بدقة أو التعرف على أصوات إقليمية معينة.

أسعار Amazon Polly

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات الأدوات ومراجعاتها

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Polly؟

شارك أحد المستخدمين هذه المراجعة على G2:

أحب حقًا الطريقة التي تجعل بها Amazon Polly أجهزة الكمبيوتر تتحدث مثل البشر. تبدو الأصوات طبيعية جدًا، ويمكنك اختيار أصوات مختلفة. إنها رائعة لتسجيل التعليقات الصوتية للفيديوهات أو جعل تطبيقاتك تتحدث. سهلة الاستخدام للغاية! لا أحب أن Amazon Polly تفرض رسوم استخدام، مما يعني أنك يجب أن تدفع مقابل عدد الأحرف التي تقرأها بصوت عالٍ. قد يصبح الأمر مكلفًا إذا كنت تستخدمها كثيرًا.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Otter AI

5. Google TTS (الأفضل لإنشاء محتوى صوتي متعدد اللغات)

عبر Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech هي خدمة قائمة على السحابة تحول النص المكتوب إلى كلام بشري طبيعي، مستفيدة من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة من Google.

مع أكثر من 380 صوتًا وأكثر من 50 لغة مختلفة، توفر الأداة دعمًا قويًا، من توسيع نطاق المحتوى العالمي إلى العلامة التجارية الصوتية شديدة التوطين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البث منخفض التأخير من Chirp 3 وواقعية WaveNet المدعومة بالبحوث مخرجات مصقولة.

أفضل ميزات Google TTS

اختر أصوات WaveNet لتوليد كلام عالي الدقة مع نغمة وإيقاع واقعيين، مدعومًا بنماذج DeepMind المتقدمة.

استخدم أصوات Neural2 لإنتاج كلام أكثر طبيعية وتعبيرًا باستخدام تقنية الشبكة العصبية من الجيل التالي.

استخدم أصوات Chirp 3 (HD) لإنشاء صوت تلقائي ومحادثة مع عدم طلاقة شبيهة بالبشر ونغمة صوتية دقيقة.

استخدم دعم SSML لتنسيق التواريخ والأرقام والوقفات والتأكيد على العبارات الرئيسية.

قيود Google TTS

يقتصر كل طلب API على 5000 بايت كحد أقصى من إدخال النص، مع تقسيم النصوص الأطول إلى عدة طلبات.

لم يتم تحسينه لسيناريوهات البث المباشر

أسعار Google TTS

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google TTS

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👋🏾 تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية. شاهد هذا البرنامج التعليمي!

6. Microsoft Azure (الأفضل لتشغيل التطبيقات القائمة على الصوت)

عبر Microsoft Azure

يوفر Microsoft Azure AI Speech منصة صوتية كاملة تتيح لك نسخ الأصوات وتوليفها وتحليلها وحتى إنشاء أصوات عصبية مخصصة. وأفضل ما في الأمر؟ كل شيء موجود في سحابة Microsoft الموثوقة، مما يمنحك أدوات على مستوى المؤسسات دون المساس بالحجم أو التحكم.

يتيح لك Speech Studio إنشاء صوت خاص بعلامتك التجارية من البداية أو تحسين تجارب الصوت باستخدام نماذج مدمجة عالية الدقة. تعزز الأصوات عالية الدقة ذلك، حيث تقوم بضبط نغمات الكلام في الوقت الفعلي لتتناسب مع مضمون النص المدخل، مما يضمن إخراجًا أكثر تعبيرًا ووعيًا بالسياق.

أفضل ميزات Microsoft Azure

أضف توليفًا صوتيًا واقعيًا من خلال الاستفادة من الأصوات العصبية المعدة مسبقًا بدقة عالية (48 كيلوهرتز) للحصول على مخرجات أكثر واقعية.

استفد من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتوليف الجماعي لإنشاء ملفات صوتية طويلة مثل الكتب الصوتية أو المواد التدريبية بشكل غير متزامن.

قم بإنشاء بيانات viseme لتحريك الصور الرمزية أو البشر الرقميين مع مزامنة شفاه دقيقة باللغة الإنجليزية الأمريكية.

قيود Microsoft Azure

يتطلب تنفيذ واجهة برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام (TTS API) إتقان الخدمات السحابية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).

يتطلب إنشاء صوت عصبي مخصص استثمارًا كبيرًا، بما في ذلك الحصول على موافقة Microsoft ووقت تدريب طويل.

أسعار Microsoft Azure

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Azure؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra:

أكثر ما يعجبني في استخدام Microsoft Azure هو أنه يوفر قواعد بيانات مثل SQL، كما أن ميزات DevOps رائعة وتساعد كثيرًا في إنشاء مواقع الويب والتطبيقات... وأقل ما يعجبني هو أن الخدمات تكون بطيئة أحيانًا، كما أن هناك انقطاعات في بعض الأحيان تؤدي إلى توقف الخدمة.

أكثر ما يعجبني في استخدام Microsoft Azure هو أنه يوفر قواعد بيانات مثل SQL، كما أن ميزات DevOps رائعة وتساعد كثيرًا في إنشاء مواقع الويب والتطبيقات... وأقل ما يعجبني هو أن الخدمات تكون بطيئة أحيانًا، كما أن هناك انقطاعات في بعض الأحيان تؤدي إلى توقف الخدمة.

🔍 هل تعلم؟ في الخمسينيات من القرن الماضي، أنشأت Bell Labs نظام Audrey، وهو نظام يمكنه التعرف على الأرقام من صفر إلى تسعة. بعد عقود، تطورت تقنية الكلام مع نموذج Hidden Markov Model، الذي دعم أدوات التسعينيات مثل Dragon Dictate، والتي أصبحت أخيرًا قادرة على فهم أكثر من مجرد الأرقام.

7. Speechify (الأفضل لتحويل أي نص إلى صوت أثناء التنقل)

عبر Speechify

Speechify هي منصة TTS مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول المحتوى المكتوب إلى صوت طبيعي. تتوفر كتطبيق جوال وتطبيق سطح مكتب وملحق متصفح، وتلبي احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة، بما في ذلك الطلاب والمهنيين والأفراد الذين يعانون من صعوبات في القراءة مثل عسر القراءة.

من مسح المحتوى المادي باستخدام هاتفك وتحويله إلى صوت على الفور، إلى دبلجة المحتوى متعدد اللغات للوصول إلى جمهور عالمي، فإن المنصة مزودة بوظائف لإزالة عوائق الإنتاج.

أفضل ميزات Speechify

استخدم ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لمسح المستندات أو الصور المادية ضوئيًا وقراءتها بصوت عالٍ.

استخدمه كملحق Chrome لقراءة صفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات مباشرةً من متصفحك.

استفد من ميزة استنساخ الصوت لتكرار صوتك الخاص باستخدام 20 ثانية فقط من الصوت

اقرأ بسرعة تصل إلى 4.5 أضعاف بفضل التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمعاينة النصوص أو المستندات أو المحتوى الطويل أثناء التنقل.

قيود Speechify

قد تواجه الخدمة مشكلات في زمن الاستجابة في تطبيقات البث المباشر

يواجه النظام صعوبة في نقل المشاعر الدقيقة أو التفاصيل السياقية الدقيقة.

أسعار Speechify

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Speechify

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Speechify؟

وفقًا لأحد المراجعين في G2:

استخدمت Speechify لأول مرة في أحد مشاريعي وأعجبني على الفور، وأفضل ما فيه هو سهولة استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، وكانت النتائج واضحة ونقية للغاية. لقد وفر لي الكثير من الوقت وقدم لي النتائج الصحيحة... هناك قيود على عدد النصوص التي يمكن ترجمتها دفعة واحدة في الإصدار المجاني. إذا قدموا إصدارًا متميزًا للاختبار، فسيكون ذلك مفيدًا للغاية في التحقق من صحة الأداة.

🧠 حقيقة ممتعة: تأسست Speechify على يد كليف وايتزمان، الذي أنشأها في الأصل لمساعدته في التغلب على مشكلة عسر القراءة التي يعاني منها. والآن، تهدف إلى جعل القراءة أسرع وأكثر سهولة للجميع.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

8. Descript (الأفضل لإنشاء وتحرير البودكاست والبرامج التعليمية)

عبر Descript

إذا كان إنشاء التعليقات الصوتية أو مقاطع الفيديو أو البودكاست المصقولة يستهلك وقتك أو، الأسوأ من ذلك، ميزانيتك، فإن Descript يقدم حلاً ذكيًا.

إنها منصة تحرير صوت وفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في عملية التحرير، حيث تتيح لك تحرير ملفات الوسائط من خلال نصوص مكتوبة. صُممت هذه الأداة لمبدعي المحتوى ومقدمي البودكاست والمعلمين والمسوقين، وتتيح لك التخلص من العادات اللفظية الشائعة في تسجيلاتك ببضع نقرات فقط، مما يعزز جودة المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات Descript

استخدم Overdub لإنشاء نسخ صوتية واقعية لتصحيح الأخطاء أو السرد أو التعليقات الصوتية الاصطناعية بالكامل.

قم بقص أو نسخ أو لصق أو إعادة إنشاء الكلام من النص باستخدام محرر البرامج النصية ، واستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الاتصال البصري المباشر، حتى عند قراءة البرامج النصية.

استخدم Regenerate لاستبدال الأخطاء أو الأسطر المفقودة بأصوات سلسة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قيود Descript

يؤدي التعامل مع مقاطع الفيديو الصوتية متعددة المتحدثين أو التسجيلات الطويلة إلى حدوث تأخير أو عدم تزامن الصوت أو تعطل التطبيق.

في حين أن التحرير الأساسي سهل، فإن الأدوات والوظائف الأكثر تعقيدًا تفتقر إلى الوضوح أو الدعم التمهيدي.

أسعار Descript

مجاني

الهواة: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المطور: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

أنا أحب صوت الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى كلام. إنه سهل الاستخدام للغاية وإجراء تغييرات سريعة على النصوص أمر رائع مقارنة بتوظيف فنان صوت. من الرائع أيضًا تسجيل عروض الشاشة داخل البيئة... لا أحب بعض ميزات التحرير. تجميد الإطارات والتكبير والتصغير أمر مزعج بعض الشيء مقارنة ببرامج تحرير الفيديو التقليدية مثل Premiere Pro.

9. Resemble AI (الأفضل لإنشاء تطبيقات صوتية اصطناعية في الوقت الفعلي)

عبر Resemble AI

تقدم Resemble AI مجموعة من الأدوات لتحويل النص إلى كلام (TTS) وتحويل الكلام إلى كلام (STS) وتحويل الصوت في الوقت الفعلي، والتي تلبي احتياجات العديد من التطبيقات مثل عمليات إنشاء المحتوى والمساعدين الافتراضيين والوسائط التفاعلية.

هل تحتاج إلى أصوات تتطور مع شخصياتك أو محتواك أو علامتك التجارية؟ تتيح لك هذه الأداة إنشاء خصائص صوتية مخصصة في ثوانٍ باستخدام وصف نصي فقط. يمكنك أيضًا توسيع نطاق ميزات الصوت الواقعية ودمجها عبر حزمة Python أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء وكلاء في الوقت الفعلي وتجارب صوتية تفاعلية.

أفضل ميزات Resemble AI

استخدم Voice Design لإنشاء أصوات فريدة من أوصاف نصية بسيطة دون الحاجة إلى عينات صوتية أو خبرة تقنية.

استخدم Original Detection لحماية سلامة العلامة التجارية من خلال الكشف في الوقت الفعلي عن التلاعب بالصوت والصورة والفيديو.

قم بترجمة الكلام إلى أكثر من 142 لغة ولهجة إقليمية مع نغمة صوتية دقيقة وفروق ثقافية دقيقة.

تشابه قيود الذكاء الاصطناعي

يحتاج المستخدمون إلى تعديل النطق يدويًا باستخدام أشرطة التمرير، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً.

قد تبدو الأصوات التي يتم إنشاؤها آلية أو مخيفة، خاصة عند محاولة تقليد اللهجات الحقيقية.

أسعار Resemble AI

ادفع حسب الاستخدام

المطور: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 699 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Resemble AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. WellSaid Labs (الأفضل لإنتاج سرد صوتي عالي الجودة للتدريب)

عبر WellSaid Labs

WellSaid Labs يبسط عمليات الدبلجة بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تهتم بالسرعة والاتساق والتحكم. ما الذي يميزه؟ إنه مصمم للتعاون والتوسع. يمكنك تعيين المشاريع وإنشاء مكتبات صوتية مشتركة واختبار خيارات صوتية متعددة عبر الحملات أو تدفقات المنتجات.

يضمن نموذج الذكاء الاصطناعي المغلق للمنصة أن بياناتك وعلامتك التجارية وأعمالك الإبداعية لن تغادر نظامك البيئي أبدًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط النغمة والسرعة ومستوى الصوت بشكل بديهي باستخدام إشارات لفظية، مما يتيح التحكم الدقيق في إخراج الصوت دون الحاجة إلى لغات ترميز معقدة.

أفضل ميزات WellSaid Labs

تعاون بين الفرق في الوقت الفعلي من خلال مساحة عمل مشتركة مصممة لمشاريع الصوت ذات الحجم الكبير.

ابحث عن الأصوات بدقة باستخدام عوامل تصفية مثل اللهجة أو الشخصية أو أسلوب الإنتاج للعثور على المطابقة المثالية.

قم بإجراء تغييرات فورية على الصوت باستخدام AI Director دون إعادة تشغيل سير العمل بالكامل.

ادمج إنشاء الصوت في مجموعتك عبر واجهة برمجة تطبيقات منخفضة التأخير تعرض تدفقات MP3 في أجزاء من الثانية.

قيود WellSaid Labs

قد تتطلب ميزات مثل نظام الإشارات (حاليًا في مرحلة تجريبية) بعض الوقت لإتقانها من قبل المستخدمين غير التقنيين.

ينصب التركيز بشكل أساسي على الأصوات الإنجليزية، مما يحد من قابلية الاستخدام لمبدعي المحتوى العالميين.

أسعار WellSaid Labs

مجاني

الإبداعي: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 160 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WellSaid Labs

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WellSaid Labs؟

هذا ما تقوله إحدى مراجعات G2:

كان تنوع الشخصيات/الأصوات مفيدًا للغاية، وكذلك القدرة على تقسيمها حسب الجملة أو الفقرة. كان الفريق الذي كنت أعمل معه محددًا للغاية بشأن الطريقة التي يريدون بها نطق اسم مؤسستهم، وتمكنت من التأكد من نطقه بشكل صحيح... على الرغم من أن الأصوات كانت تنطق الكلمات بدقة في معظم الأحيان، إلا أن هناك بعض المشكلات في النطق جعلتني أحاول مرارًا وتكرارًا تهجئة النطق.

11. Lovo AI (الأفضل لإنشاء تعليقات صوتية جاهزة للإعلانات وصوت خاص بالعلامة التجارية)

عبر Lovo AI

Lovo AI هو مولد صوت متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي يحول النص المكتوب إلى كلام طبيعي. تدمج أداته الرئيسية، Genny، الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي مع محرر فيديو مدمج، مما يتيح لك إنتاج محتوى صوتي عالي الجودة وفيديو متزامن في مكان واحد.

اعتبر Genny استوديو. من كتابة السيناريو إلى الترجمة إلى الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فهو مليء بالأدوات التي تجعل عمليتك الإبداعية أكثر سلاسة. سواء كنت تقوم بتحريك فيديو توضيحي، أو إنشاء محتوى تعليمي إلكتروني، أو اختبار خيارات الصوت لنموذج أولي للعبة، توفر الأداة منصة متكاملة مع أكثر من 500 صوت ذكاء اصطناعي عبر لغات متعددة (أكثر من 100).

أفضل ميزات Lovo AI

أضف إلى التعليقات الصوتية الفروق الدقيقة العاطفية، مثل الإثارة أو الحزن، لتعزيز سرد القصص ومشاركة الجمهور.

استخدم Genny المدمج لتحرير محتوى الصوت والفيديو

قم بصياغة نصوص التعليق الصوتي في ثوانٍ باستخدام Genny’s AI Writer، المصمم لتسريع عملية الإبداع.

قيود Lovo AI

على الرغم من أنه يولد أصواتًا شبيهة بالأصوات البشرية، إلا أن بعض المستخدمين يلاحظون جودة روبوتية طفيفة، خاصة للأذان المدربة.

لا يمكن للمستخدمين ضبط فترات التوقف والفاصلات والترنيمات بشكل كامل في نفس النص، مما يحد من الدقة.

أسعار Lovo AI

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro +: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Lovo AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: تأكد من وضع علامة تجارية على أسلوبك في التعليق الصوتي. قم بتوثيق ذلك في دليل أسلوب الصوت لإعادة استخدامه في المشاريع. حافظ على الاتساق في: شخصية صوتية (اختر نموذج ممثل صوتي عادي)

النبرة (ودية، مهنية، ساخرة)

السرعة (بطيئة للبرامج التعليمية، سريعة لـ TikToks)

12. Listnr (الأفضل لتوليد صوت TTS واستضافة البودكاست)

عبر Listnr

تدخل Listnr في المواقف التي تقصر فيها التعليقات الصوتية التقليدية، خاصةً عندما يصبح الوقت والاتساق وتنوع اللغات عقبات. فهي توفر طريقة سريعة وقابلة للتطوير لإنشاء تعليقات صوتية طبيعية بأكثر من 142 لغة.

مع أكثر من 1000 صوت فائق الواقعية، يساعدك على توسيع نطاق المحتوى عبر تنسيقات مثل Reels ومقاطع فيديو YouTube والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية، دون المساومة على النغمة أو الوضوح. أحد الاختلافات الرئيسية عن ElevenLabs؟ يتيح لك Listnr استضافة البودكاست ونشره، وتضمين مشغلات الصوت مباشرة في موقعك، وحتى تحويل مدونات كاملة إلى حلقات صوتية.

أفضل ميزات Listnr

استضف بودكاست كاملة وحوّل المحتوى المكتوب إلى حلقات بودكاست باستخدام أدوات البودكاست المدمجة.

استخدم ميزة تضمين مشغل الصوت القابل للتخصيص لإضافة تعليقات صوتية إلى موقع الويب الخاص بك أو نظام إدارة التعلم (LMS) أو أصول التسويق.

استخدم Emotion Fine-Tuning لضبط النبرة والتعبير من أجل سرد قصصي أو تعليق صوتي أكثر جاذبية.

قيود Listnr

لا توجد ميزة مدمجة للإبلاغ عن المشكلات من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) للكلمات غير الصحيحة أو غير الشائعة.

جودة غير متسقة في بعض اللهجات، خاصة بالنسبة للغات معينة

أسعار Listnr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Listnr

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Listnr؟

تحلل إحدى مراجعات G2 الأمر على النحو التالي:

... ما يعجبني في Listnr هو مؤسسه. فهو دائم التطور وتحسين الميزات وطلب التعليقات المباشرة لتحسين المنتج. إنه سهل الإعداد والاستخدام، ويوفر الكثير من الوقت لإنشاء محتوى صوتي من المنشورات الموجودة... إنه بطيء قليلاً في بعض الأحيان، مع بعض التأخير، ولكن هذا يتحسن أيضًا، لذا مع تطور التكنولوجيا، نأمل أن تتحسن السرعة أيضًا. يعد نقص التوزيع أمرًا يجب إعطاؤه الأولوية، وكذلك جدولة البودكاست.

13. Synthesia (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو بقيادة أفاتار AI مع تعليق صوتي)

عبر Synthesia

تحول Synthesia النصوص المكتوبة إلى مقاطع فيديو ذات جودة احترافية تتميز بأفاتار واقعية وصوت طبيعي. تم إنشاؤها في الأصل في عام 2017 كبديل قائم على الأبحاث لإنتاج الفيديو التقليدي، وتستخدمها أكثر من 50,000 فريق لإنتاج تدريب داخلي، وتمكين المبيعات، وشرح المنتجات، ومحتوى فيديو محلي.

تجمع هذه الأداة بين تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة ومقدمي العروض الرقمية القابلة للتخصيص، مما يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى جذاب باستخدام الكاميرات والميكروفونات أو الممثلين. وهذا يجعلها حلاً مثالياً للشركات والمعلمين والمسوقين ومنشئي المحتوى الذين يهدفون إلى إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بكفاءة.

أفضل ميزات Synthesia

أنشئ مقاطع فيديو تضم أكثر من 230 صورة رمزية واقعية يمكنها توصيل رسالتك بطريقة تشبه البشر.

قم بتضمين مقاطع الفيديو في LMS أو CMS أو CRM أو أدوات التأليف دون الحاجة إلى التصدير

حسّن مقاطع الفيديو باستخدام ملايين الصور والفيديوهات والأيقونات وصور GIF والموسيقى التصويرية الخالية من حقوق الملكية المتوفرة على المنصة.

قيود Synthesia

خيارات تخصيص الشخصيات وتسليم الكلام والنطق محدودة

غالبًا ما تبدو الصور الرمزية آلية وتفتقر إلى الإيماءات الطبيعية مثل الدوران أو استخدام الدعائم أو الكتابة.

أسعار Synthesia

مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المطور: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 270 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

إليك ما قالته مراجعة Capterra:

باستخدام Synthesia، يمكنني إنشاء مقاطع فيديو احترافية عالية الجودة في جزء صغير من الوقت الذي كنت أستغرقه من قبل، على الرغم من أنني مستخدم متمرس لأدوات إنشاء الفيديو الأخرى، مثل Adobe Premiere Pro... أجد أحيانًا صعوبة في ضبط السرعة المناسبة للتعليق الصوتي، أي عندما يتحدث الأفاتار، أحتاج إلى إضافة عدد غير قليل من الفواصل، وما إلى ذلك، إلى النص حتى عندما أختار عمدًا الصوت الذي يتحدث ببطء ووضوح. أحيانًا أواجه أيضًا مشكلة في تحرير النص. على سبيل المثال، غالبًا ما لا أستطيع تحديد النص الذي أرغب في تحريره على الفور، وأحتاج إلى النقر/المحاولة 2-3-4 مرات قبل أن أتمكن من تغيير حجم الخط، على سبيل المثال، أو الخط نفسه. لا أعرف سبب حدوث ذلك.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1936، قدمت مختبرات Bell Voder، أول جهاز إلكتروني لتوليف الكلام. لم يكن الجهاز "يتكلم" من تلقاء نفسه، بل كان يحتاج إلى مشغل مدرب يستخدم المفاتيح والدواسات لإنتاج أصوات تشبه الكلام.

من التعليقات الصوتية إلى سير العمل مع ClickUp

يعتمد العثور على أداة تحويل النص إلى كلام مناسبة على مدى ملاءمتها لسير عملك بشكل عام.

في حين أن هذه البدائل لـ ElevenLabs التي قمنا بتغطيتها توفر جودة صوت وتخصيصًا مثاليين، فإن معظمها يقتصر على إنشاء الصوت.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتجاوز كل ذلك. يحول ClickUp AI Notetaker الاجتماعات إلى نصوص منظمة يمكنك تحويلها على الفور إلى مواد جاهزة للتحويل من نص إلى كلام. باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX، يمكنك إنشاء محتوى جاهز للصوت وحتى أتمتة التحديثات. وباستخدام ClickUp Docs، يمكنك التعاون مع فريقك وتنظيم النصوص وإنجازها.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅