قوالب عقود SEO مجانية للاتفاقيات المهنية

لقد حصلت على العميل. كانت المكالمات رائعة. إنهم متحمسون، وأنت أيضًا. ولكن قبل تتبع أي كلمة رئيسية أو الحصول على رابط خلفي، هناك شيء واحد يقف بينك وبين الفوضى: العقد.

تتسم خدمات تحسين محركات البحث بالغموض، حيث تتغير التصنيفات والخوارزميات والتوقعات. وغالبًا ما تكون هذه التوقعات عالية للغاية. وهنا تأتي الحاجة الماسة إلى اتفاقية واضحة ومهنية لضمان أنك على الطريق الصحيح.

في الواقع، يحدد نموذج عقد SEO الملزم قانونًا نطاق العمل ويحمي سمعتك وإيراداتك.

لمساعدتك على تجاوز المتاهات القانونية والتركيز على ما تجيده، قمنا بتجميع قائمة من قوالب عقود SEO المجانية. جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص ومصممة للعمل مع العملاء في العالم الحقيقي.

ما هي قوالب عقود تحسين محركات البحث (SEO)؟

قوالب عقود SEO هي مستندات قانونية مصممة مسبقًا تحدد النطاق والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية وشروط الدفع والمسؤوليات بين مزود خدمات SEO والعميل.

تساعد هذه القوالب في إضفاء الطابع الرسمي على علاقة العمل وضمان توافق الطرفين على أهداف SEO وغاياتها منذ البداية.

وبشكل أكثر دقة، ينص عقد SEO الجيد الصياغة والمناسب بوضوح على الخدمات التي سيتم تقديمها (على سبيل المثال، البحث عن الكلمات المفتاحية، تحسين الصفحة، بناء الروابط)، وكيفية قياس النتائج، والجداول الزمنية المتوقعة.

🧠 حقيقة ممتعة: استُخدم مصطلح "SEO" لأول مرة في عام 1997! في ذلك الوقت، بدأ مالكو مواقع الويب في تحسين مواقعهم لمحركات البحث المبكرة مثل AltaVista وYahoo، مما أدى إلى ظهور الممارسة التي نسميها الآن تحسين محركات البحث.

📚 مكافأة: أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى

20 نموذجًا لعقود تحسين محركات البحث (SEO)

لجعل شراكاتك مع العملاء أكثر سلاسة وخدمات تحسين محركات البحث أكثر احترافية، دعنا نلقي نظرة على هذه القائمة المختارة من قوالب عقود تحسين محركات البحث المجانية الجاهزة للاستخدام بعد تخصيصها مرة واحدة:

1. نموذج عقد ClickUp للأعمال

احصل على نموذج مجاني أنشئ اتفاقيات الخدمة ووقعها وقم بإدارتها باستخدام نموذج عقد الأعمال من ClickUp

بالنسبة لمسوقي المنتجات الذين يتعاملون مع العديد من مخرجات العملاء، غالبًا ما تنتشر العقود عبر سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة أو المستندات أو ملفات PDF القديمة. وهذا يؤدي إلى إبطاء عمليات التسليم، وإرباك التوقعات، واستهلاك ساعات طويلة في المراجعة.

يحل نموذج عقد الأعمال من ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير مساحة عمل واضحة وقابلة للتحرير لكتابة العقود وإدارتها وتخزينها من البداية وحتى التوقيع. يتضمن حقولًا مملوءة مسبقًا للأسماء والشروط والخدمات وشروط الإلغاء وحتى تتبع الإقرارات.

كل تعديل يكون مرئيًا، لذا لن تضطر إلى البحث في سلاسل المحادثات أو القلق بشأن التغييرات التي فاتتك. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Time Tracking لإضافة مواعيد نهائية ومراقبة إنجاز العقود.

✅ مثالي لـ: مالكو المنتجات الذين يرغبون في طريقة سريعة ومنظمة لتأمين اتفاقيات الخدمة

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 4 موظفين يستخدم أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

2. نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد النطاق والجداول الزمنية والمسؤوليات باستخدام نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

تم تصميم نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp لفرق إدارة المشاريع التي ترغب في تنظيم اتفاقيات الخدمة، وتحديد المهام والمسؤوليات والجدول الزمني والتكلفة بوضوح.

ستجد داخل النموذج أقسامًا معدة مسبقًا توضح نطاق الخدمات والنتائج المتوقعة والمسؤوليات، بالإضافة إلى الشروط التي تغطي المدفوعات والالتزامات ومدة العقد.

تعمل ميزات منصة ClickUp على تحسين التجربة. استخدم الحالات المخصصة لتتبع تقدم كل اتفاقية، من المسودة إلى الموافقة النهائية.

وبفضل طرق العرض المخصصة مثل القائمة والتقويم وجانت، يمكنك تتبع الجداول الزمنية وتصور المهام والحفاظ على تنسيق جميع الأطراف المعنية طوال دورة حياة المشروع.

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتعاملون مع عملاء في مجال الخدمات مع متطلبات تسليم منظمة

📚 مكافأة: كيفية العثور على عملاء لأعمال الاستشارات الخاصة بك

3. نموذج عقد العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ اتفاقيات توظيف واضحة واحترافية باستخدام نموذج عقد العمل من ClickUp

عندما تقوم فرق الموارد البشرية بتعيين كتاب أو محللين أو استراتيجيين لمشاريع تحسين محركات البحث الجارية، فإن السرعة والهيكلية لا تقلان أهمية عن المهارة.

يساعد نموذج عقد العمل من ClickUp في توثيق الأدوار الوظيفية والمكافآت والمزايا وشروط إنهاء الخدمة حتى تتمكن من التركيز على التوظيف. ولا تحتاج إلى أن تكون متخصصًا في المجال القانوني لبدء استخدامه. كل قسم مملوء مسبقًا بعلامات محل قابلة للتحرير، مما يسهل تخصيصه لمسؤولي المحتوى أو متخصصي إنشاء الروابط أو مديري تحسين محركات البحث (SEO) بدوام كامل.

استخدم الحقول المخصصة لتنظيم العقود حسب القسم أو نوع العقد، وتتبع التعديلات في الوقت الفعلي. ونظرًا لأن النسخ الموقعة يتم تخزينها في نفس مساحة العمل، يظل كل شيء جاهزًا للتدقيق عندما تحتاج إليه.

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمسؤولين عن التوظيف الذين يحتاجون إلى نماذج عقود عمل قابلة للتكرار والتحرير

🔍 هل تعلم؟ 65% من مستخدمي Google ينقرون على نتيجة عضوية واحدة على الأقل! إذا لم تكن في مرتبة عالية، فأنت تفقد معظم النقرات (والعملاء).

4. نموذج مراجعة عقد ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الاتفاقيات القانونية وراجعها وأدرها بشكل أكثر كفاءة باستخدام نموذج مراجعة العقود من ClickUp

تم تصميم نموذج مراجعة العقود من ClickUp لمديري الحسابات وفرق العمليات الذين يرغبون في طريقة منظمة لإدارة الموافقات على العقود.

ستجد داخل النموذج ثماني حالات قابلة للتخصيص مثل المسودة والمراجعة الداخلية والتنفيذ، والتي تحدد كل مرحلة من مراحل العقد. يمكنك أيضًا تسجيل كل شيء بدءًا من بنود التعويض وحتى نوع النشاط التجاري ومعلومات الاتصال.

وبفضل العروض المتعددة مثل "عملية مراجعة العقد" و"مراجعات العملاء"، ستكون دائمًا على دراية بحالة كل اتفاقية والمسؤول عن كل بند. يساعد هذا النموذج أي شخص يدير سير عمل عقود كبيرة الحجم على تمييز البنود وإضافة مهام للمراجعة واستشارة الخبراء وتوجيه المستند للموافقة النهائية.

لتحسين عملياتك بشكل أكبر، فكر في استخدام برنامج إدارة عقود متكامل لضمان الامتثال والدقة.

✅ مثالي لـ: مديري الحسابات ومديري العمليات الذين يتعاملون مع العقود بين العملاء والموردين أو مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO)

في بعض الأحيان، لا يكون لديك الوقت الكافي للنقر على عدة عروض أو البحث في الحقول المخصصة. في هذه الحالة، يمكنك اللجوء إلى ClickUp Brain. ما عليك سوى أن تسأل "من يعمل على هذا المشروع؟" وسيعرض Brain التفاصيل الأكثر صلة في غضون ثوانٍ!

احصل على تحديثات فورية للحالة وتفاصيل المكلفين باستخدام ClickUp Brain

5. نموذج نموذج إدارة العقود من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع تفاصيل العقد والمواعيد النهائية وأنشطة أصحاب المصلحة بسهولة باستخدام نموذج إدارة العقود من ClickUp

عندما تدير العشرات من اتفاقيات الموردين أو طلبات التغيير أو مراجعات SoW، فإن آخر ما تريد التعامل معه هو تفويت تحديث حالة العقد. يساعد نموذج إدارة العقود من ClickUp فرق الشؤون القانونية والمشتريات على تتبع كل جزء من دورة حياة العقد في مكان واحد.

بفضل الحالات المحددة مسبقًا مثل "مسودة" و"مراجعة" و"مقبول"، يمكنك مراقبة حالة كل عقد بدقة أثناء عملية مراجعة المستندات. كما أنه من السهل للغاية فرز المستندات حسب القسم أو نوع العقد أو تاريخ التوقيع.

كل شيء متصل من خلال عروض مخصصة، مثل قائمة العقود الرئيسية، وتقدم العقود، ونموذج طلب العقود، مما يساعدك على الانتقال من مرحلة الاستلام إلى التنفيذ دون فقدان المسار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع الجداول الزمنية باستخدام مخططات ClickUp Gantt Charts وحتى أتمتة إشعارات البريد الإلكتروني لدورات المراجعة باستخدام ClickUp Automations.

✅ مثالي لـ: الفرق القانونية ومديري المشتريات الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من العقود أو اتفاقيات الموردين

هل تريد معرفة المزيد عن ClickUp Automations؟ تحقق من هذا!

بصفتي وكالة تسويق صغيرة، أعجبني أن ClickUp حل أكبر مشكلة كنت أواجهها، وهي أتمتة سير عمل الموافقة من العملاء. بعد معاناة استمرت عامين مع Notion، كانت القدرة على إعداد عمليات أتمتة في ثوانٍ (لنقل العناصر من عرض الفريق إلى عرض العميل) ثورة حقيقية. استبدل ClickUp عدة اشتراكات (Loom و Slack و Notion) مع توفير نظام منظم مع قوائم ومجلدات ومستندات مخصصة لا تتطلب إنشاءها من الصفر. كل شيء يبدو منظمًا بشكل طبيعي، مما يوفر ساعات كانت تُقضى في السابق في صيانة مساحة العمل، ويتيح مزيدًا من الوقت لمشاريع العملاء الفعلية.

بصفتي وكالة تسويق صغيرة، أعجبني أن ClickUp حل أكبر مشكلة كنت أواجهها، وهي أتمتة سير عمل الموافقة من العملاء. بعد معاناة استمرت عامين مع Notion، كانت القدرة على إعداد عمليات أتمتة في ثوانٍ (تنقل العناصر من عرض الفريق إلى عرض العميل) ثورة حقيقية. استبدل ClickUp عدة اشتراكات (Loom و Slack و Notion) مع توفير نظام منظم مع قوائم ومجلدات ووثائق مخصصة لا تتطلب إنشاءها من الصفر. كل شيء يبدو منظمًا بشكل طبيعي، مما يوفر ساعات كانت تُقضى في السابق في صيانة مساحة العمل، ويتيح مزيدًا من الوقت لمشاريع العملاء الفعلية.

6. نموذج عقد عرض الأسعار من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد النطاق والأسعار وشروط الدفع بوضوح باستخدام نموذج عقد العطاءات من ClickUp

يساعد نموذج عقد العطاء من ClickUp المقاولين والاستشاريين على صياغة عروض احترافية يسهل تقييمها والموافقة عليها. يتضمن أقسامًا منظمة لتحديد نطاق المشروع والجدول الزمني والنتائج المتوقعة وشروط الدفع، مما يضمن توافق التوقعات.

يأتي هذا النموذج مسبقًا مع حقول العقد الأساسية، مثل بنود الإنهاء وتفاصيل المشروع ومراحل التسعير.

كما يدعم عرض تفاصيل الجداول الزمنية والخدمات المقدمة، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للمشاريع ذات النطاق الثابت، مثل مشاريع تحسين محركات البحث لمرة واحدة.

✅ مثالي لـ: المقاولون ومستشارو الأعمال الذين يقدمون مقترحات مشاريع منظمة

💡 نصيحة احترافية: أضف حافز تسريع التعاقد إلى نموذج اتفاقية العمل الخاص بك، والذي يقدم خصمًا بسيطًا (5-7٪) على العروض الموقعة في غضون 48 ساعة. هذا يخلق إحساسًا بالاستعجال دون التقليل من قيمة خدماتك. ما عليك سوى إضافة حقل خصم مشروط إلى النموذج الخاص بك، والذي يقوم تلقائيًا بتعديل الأسعار بناءً على تاريخ القبول.

7. نموذج عرض حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض أهداف الحملة واستراتيجياتها ورؤى الجمهور باستخدام نموذج اقتراح حملة ClickUp

يوفر نموذج عرض حملة ClickUp إطارًا واضحًا لفرق التسويق لعرض عملياتهم وأفكارهم التسويقية بثقة. يساعدك على تحديد أهداف الحملة، وتحديد الجمهور المستهدف، وإدراج الموارد الرئيسية، وتفصيل استراتيجيات التنفيذ.

يتضمن النموذج أقسامًا لتسجيل معلومات العميل والمُعد، والجداول الزمنية للحملة، والأبحاث الداعمة، وأهداف الأداء. وهو مفيد بشكل خاص عند العمل مع عملاء متكررين أو بموجب اتفاقية SEO رسمية، حيث يجب توثيق التوقعات بشكل كامل وقابل للقياس.

نظرًا لوجودها داخل ClickUp، يمكن ربط العروض بسهولة بمهامك الجارية أو لوحات معلومات التقارير أو سير عمل إدارة العملاء. وهذا يضمن تزامن جميع الأطراف، بدءًا من التخطيط والموافقة وحتى التنفيذ النهائي.

✅ مثالي لـ: مسؤولو التسويق الذين يقومون بإنشاء عروض منظمة وقائمة على البيانات لحملات العملاء

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من نشر مقالات عشوائية على المدونة، قم بتجميع المقالات ذات الصلة في صفحة أساسية واحدة متعمقة (تسمى المجموعات). على سبيل المثال، إذا كنت تقدم خدمات تحسين محركات البحث (SEO) احترافية، يمكن أن تكون صفحتك الأساسية عن تحسين محركات البحث (SEO)، ثم يكون لديك ستة إلى ثمانية مقالات داعمة تتعمق في مجالات مثل تحليل المنافسين، أو تحسين الصفحة، أو تحسين محركات البحث المحلية، وجميعها ترتبط بالصفحة الأساسية.

8. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروطًا ومسؤوليات وتوقعات واضحة باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

يساعد نموذج اتفاقية خدمات ClickUp في إضفاء الطابع الرسمي على علاقات العمل بين الشركة ومقدم الخدمة. من التعويضات إلى نطاق العمل، يضمن النموذج اتفاق الطرفين على ما سيتم تقديمه وكيف ومتى.

وهي مفيدة بشكل خاص للخدمات المتكررة مثل عقود التصميم أو مشاريع الاستشارات أو خدمات تحسين محركات البحث الشهرية التي تتطلب تحديد الأدوار والنتائج المطلوبة بوضوح.

يتضمن النموذج أقسامًا تتعلق بمسؤوليات المقاول، والجداول الزمنية للمشروع، وشروط الإنهاء، وشروط الدفع، وبنود التعويض.

يمكنك تخصيص كل قسم بتفاصيل خاصة بالعميل مع اتباع تنسيق متسق يغطي جميع العناصر الأساسية، مما يساعدك على تجنب الغموض في المستقبل.

✅ مثالي لـ: الوكالات، مستشارو الأعمال، أو أي مزود خدمة يقدم عملًا منظمًا عبر المشاريع

9. نموذج اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد التوقعات والمسؤوليات والنتائج المتوقعة باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

يتضمن نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp الخدمات التي سيتم تقديمها، وهيكل الدفع، وشروط السرية، وحدود المسؤولية، وإجراءات حل النزاعات، والمزيد. وذلك لضمان توافق الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية مع عملائهم قبل بدء العمل.

هذا النموذج الاستشاري قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك تحديد الجداول الزمنية والأسعار والنطاق وشروط الملكية الفكرية بوضوح. كما يغطي تعريفات الحالة، مثل شروط المقاول المستقل والتزامات الامتثال، مما يساعدك على تجنب سوء الفهم في المستقبل.

تصبح هذه الاتفاقية، التي يتم تخزينها وإدارتها في ClickUp، جزءًا من سير عمل مشروعك الأكبر. يمكنك تعيين المهام بناءً عليها، وتتبع موافقة العملاء، وإدارة الملاحظات القانونية باستخدام ClickUp Docs، والاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمهنيين المستقلين الذين يقدمون خدمات متخصصة

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج وكالات تحسين محركات البحث

10. ملحق ClickUp لنموذج العقد

احصل على نموذج مجاني يمكنك تعديل الاتفاقيات الحالية أو تمديدها بسهولة باستخدام ملحق ClickUp لنموذج العقد

عندما يحتاج فريقك إلى تحديث معالم SEO أو إضافة نتائج جديدة في منتصف العقد، قد يؤدي حتى التغيير البسيط إلى تبادل العديد من رسائل البريد الإلكتروني. يوفر ملحق ClickUp لنموذج العقد للفرق التي تتعامل مع العملاء طريقة بسيطة لإضفاء الطابع الرسمي على التغييرات، دون الحاجة إلى إنشاء اتفاقية جديدة بالكامل.

صُمم هذا النموذج لمديري الحسابات وفرق العمليات القانونية، ويشمل حقولًا منظمة للتواريخ الفعالة والأطراف المعنية وتفاصيل التعديلات. كما يوفر أقسامًا واضحة للتوقيع، بحيث يعرف كلا الطرفان بالضبط ما الذي تم تغييره ومتى.

يمكنك حتى ربط كل ملحق بمهام ClickUp أو مستندات ClickUp للحفاظ على الموافقات والتحديثات في تدفق مركزي واحد.

✅ مثالي لـ: مديري الحسابات والفرق القانونية التي تتعامل مع عملاء متكررين أو عملاء دائمين

11. نموذج تعاون نجاح العملاء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة الفرق وتبسيط عملية التعيين وتحسين عمليات التسليم باستخدام نموذج ClickUp للتعاون من أجل نجاح العملاء

عندما يوقع عميل جديد على العقد، تبدأ سلسلة من الأحداث المتتالية. يتعين على فرق التمكين تسليم المعلومات الأساسية، بينما تتولى فرق النجاح مسؤولية تحقيق النتائج التجارية على المدى الطويل. يوفر نموذج ClickUp للتعاون من أجل نجاح العملاء للفرق رؤية مشتركة لكل نقطة اتصال مع العميل، من البداية وحتى الموافقة.

يتضمن النموذج مسارًا قابلًا للتخصيص مع مراحل واضحة، مثل "عميل جديد" و"جدولة" و"اجتماع" و"موافق عليه". تساعدك الحقول المخصصة على تسجيل مسؤوليات المالك واحتياجات العميل أو العلامات الحمراء.

وبالنسبة للفرق الموزعة، يحافظ ClickUp Chat على التواصل في سياقه الصحيح، بحيث لا تضيع التحديثات في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

✅ مثالي لـ: مديري التمكين وفرق نجاح العملاء الذين يديرون عمليات التسليم بعد البيع عبر حسابات متعددة

📚 يجب القراءة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث (حالات استخدام وأدوات)

12. قالب إدارة مشاريع تحسين محركات البحث من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كامل عملية تحسين محركات البحث من مكان واحد باستخدام قالب إدارة مشاريع تحسين محركات البحث من ClickUp

ينظم قالب إدارة مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) من ClickUp أعمال تحسين محركات البحث (SEO) في سير عمل قابل للتكرار وواضح للغاية. يأتي مزودًا بأربع قوائم: "مراجعة المحتوى" و"خطط العمل" و"التصحيحات على الصفحة" و"البحث عن الكلمات المفتاحية". تحتوي كل قائمة على مجموعات مهام مقسمة حسب المرحلة، بحيث يمكنك تتبع ما هو قيد التقدم وما يحتاج إلى مراجعة وما هو معطل.

ستجد مهام فرعية مفصلة مثل "إنشاء منشورات مدونة حول الكلمة الرئيسية 6" و"تحديث الأوصاف التعريفية" و"تحسين التحويل" — ويمكنك فرزها جميعًا حسب الأولوية أو الحالة أو المكلف. إذا كنت تقدم خدمات تحسين محركات البحث لعدة شركات، فإن هذا العرض يوفر لك ساعات من التبديل بين السياقات.

النموذج مرن بما يكفي لدعم سير العمل الأكثر تعقيدًا، مثل تحليل منافسي SEO وتتبع SERP واستراتيجية الكلمات الرئيسية. إذا كنت تدير شركة SEO متنامية، فإن هذا الإعداد يتيح لك توسيع نطاق العمليات دون الاعتماد على حلول متفرقة.

✅ مثالي لـ: فرق تحسين محركات البحث (SEO) التي تدير حملات متعددة العملاء أو أعمال تحسين مستمرة

13. قالب خارطة طريق ClickUp SEO

احصل على نموذج مجاني حوّل استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ والتتبع باستخدام قالب خارطة طريق تحسين محركات البحث (SEO) من ClickUp

يقسم نموذج خارطة طريق تحسين محركات البحث (SEO) من ClickUp الأهداف عالية المستوى لتحسين محركات البحث إلى مهام منظمة وقابلة للقياس في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل. يمكنك تحديد كل شيء بدءًا من استراتيجية الكلمات الرئيسية والإصلاحات الفنية إلى تخطيط المحتوى والتواصل مع الروابط الخلفية، وكل ذلك مخطط وفقًا للجداول الزمنية والأولويات والمسؤولين.

يتضمن النموذج تسلسلًا هرميًا مدمجًا ينظم مهام تحسين محركات البحث عبر عروض متعددة. ستجد حقولًا محددة مسبقًا لتتبع جاهزية المحتوى وتحديثات البيانات الوصفية وصعوبة الكلمات الرئيسية وأهداف التصنيف. إنه مثالي لتخطيط النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على خطط التسويق في مسارها الصحيح.

هناك أيضًا نظام واضح لتتبع التقدم المحرز. يمكن ربط كل مبادرة بمؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد مرات الظهور ونسبة النقر إلى الظهور والتصنيفات. يمكنك مراقبة التحديثات وتعيين المهام للكتاب أو المطورين والحفاظ على تماسك فريقك دون إغفال الصورة الكبيرة.

✅ مثالي لـ: مسؤولي SEO ومديري SEO الذين يخططون لجهود النمو العضوي الفصلية أو القائمة على الحملات

عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، فإن هذه المنصة سهلة الاستخدام والفهم بشكل لا يصدق. القوالب المعدة مسبقًا رائعة، ولكن يمكنك أيضًا البدء من الصفر وإنشاء مساحة تناسبك أنت وفريقك! أستخدم هذه المنصة يوميًا وقد غيرت قواعد اللعبة.

عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، فإن هذه المنصة سهلة الاستخدام والفهم بشكل لا يصدق. القوالب المعدة مسبقًا رائعة، ولكن يمكنك أيضًا البدء من الصفر وإنشاء مساحة تناسبك أنت وفريقك! أستخدم هذه المنصة يوميًا وقد غيرت قواعد اللعبة.

14. قالب تقرير SEO من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع النتائج، وأثبت الأداء، واعمل على تنسيق فريقك باستخدام نموذج تقرير تحسين محركات البحث من ClickUp

لا ينبغي أن يستغرق إعداد تقارير SEO الشهرية ساعات أو يتطلب 12 علامة تبويب لشرحها. يوفر نموذج تقرير SEO من ClickUp لفرق التسويق و SEO مكانًا واحدًا لتتبع جهود التسويق، إلى جانب الحملات التي أدت إلى تحقيقها.

يحتوي كل تقرير على المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات وحركة المرور على الموقع والعملاء المحتملين ومعدلات التحويل والكلمات الرئيسية الأفضل أداءً. للحفاظ على استمرارية دورة إعداد التقارير، يمكنك تجميعها حسب الربع ووضع علامات مخصصة عليها وتعيين حالات المراجعة.

ما يجعل هذا الإعداد أكثر فائدة هو مدى ارتباطه الوثيق بين إعداد التقارير والتنفيذ. يمكنك ربط كل نقطة بيانات بالحملة أو المهمة التي أدت إليها، مما يسهل مضاعفة الأنشطة ذات العائد على الاستثمار المرتفع.

✅ مثالي لـ: فرق التسويق ومديري تحسين محركات البحث الذين يتتبعون نتائج الحملات عبر العملاء أو فترات إعداد التقارير

15. نموذج اتفاقية تحسين محركات البحث (SEO) من PandaDoc

عبر PandaDoc

تم تصميم نموذج اتفاقية تحسين محركات البحث (SEO) من PandaDoc للمتخصصين في تحسين محركات البحث وفرق التسويق الأداء التي تحتاج إلى تحديد النتائج المطلوبة والجداول الزمنية وشروط الدفع.

تتضمن أقسامًا قابلة للتعديل لملكية المخرجات (مثل المقالات أو التقارير أو ترميز المخطط) وجداول التقارير (أسبوعية أو نصف أسبوعية أو شهرية) وشروط الإنهاء، مما يسهل إدارة التوقعات وتجنب توسع نطاق العمل في مشاريع تحسين محركات البحث طويلة الأمد.

✅ مثالي لـ: متخصصي تحسين محركات البحث (SEO) ووكالات التسويق المتخصصة التي تدير عدة عقود تحسين محركات البحث (SEO) صغيرة إلى متوسطة الحجم.

16. نموذج عقد تحسين محركات البحث (SEO) بصيغة PDF/Google Doc من SE Ranking

عبر SE Ranking

صُمم هذا النموذج من قِبل SE Ranking خصيصًا لوكالات تحسين محركات البحث (SEO)، ويغطي كل شيء بدءًا من نطاق العمل والنتائج المتوقعة وحتى شروط الدفع وتكرار تقديم التقارير وإخلاء المسؤولية.

سواء كنت تقدم خدمات البحث عن الكلمات المفتاحية أو إنشاء الروابط أو التدقيق الفني، يوفر هذا النموذج اتفاقية قابلة للتخصيص وجاهزة للتوقيع بتنسيق PDF أو Google Docs.

إذا كنت تقرن هذا بعرض، فاستخدم أدوات إدارة عروض الأسعار لتبسيط أسعارك، وراجع خطة الاستحواذ الخاصة بك لاستهداف الفرص الأكثر ملاءمة.

✅ مثالي لـ: وكالات تحسين محركات البحث (SEO) التي تريد اتفاقية مرنة ومدعومة من محامين لتنظيم نطاق العمل والنتائج المتوقعة وشروط التعاقد

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى

17. نموذج اقتراح SEO في Word من Backlinko

عبر Backlinko

يوفر نموذج عرض SEO من Backlinko هيكلًا كاملاً لقيادة العملاء المحتملين بثقة من مرحلة التعريف إلى مرحلة الاتفاق. ويشمل خطاب تغطية احترافيًا، وتفصيلاً واضحًا للخدمات، وقسمًا للعقد يمكنك تخصيصه بسرعة.

ما يميز هذا النموذج هو سهولة تكييفه مع مختلف مشاريع تحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم خدمات التدقيق، وحملات بناء الروابط، أو استراتيجيات اكتساب العملاء المستمرة. يمكنك تنزيله كملف Word أو Google Doc أو PDF، مما يسهل تعديله ومشاركته عبر سير عملك.

✅ مثالي لـ: المستقلون والمستشارون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذين يسعون إلى تقديم عروضهم بشكل متسق وتحويل العملاء المحتملين

18. نموذج عقد SEO من Get Cone

عبر Get Cone

تم تصميم نموذج عقد SEO من Get Cone بشكل أساسي للوكالات المتخصصة في SEO. ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك النطاق والجداول الزمنية وتقييمات الأداء والمدفوعات وحقوق الملكية الفكرية.

الهيكل شامل بما يكفي لتقليل المخاطر وتوضيح المسؤوليات المتبادلة وتحديد المجالات الرئيسية مثل البحث عن الكلمات المفتاحية والتدقيق الفني وتحسين المحتوى وبناء الروابط.

بفضل البنود التي تغطي حالات القوة القاهرة وعدم الترويج وفترات الإشعار، فإنها مناسبة تمامًا لالتزامات SEO طويلة الأجل حيث الوضوح مهم لكلا الطرفين.

✅ مثالي لـ: وكالات SEO والمستشارون الذين يديرون علاقات متكررة أو تتطلب تفاعلًا كبيرًا مع العملاء

19. نموذج اتفاقية خدمات SEO من Many Requests

عبر Many Requests

يعد نموذج اتفاقية الاحتفاظ بخدمات تحسين محركات البحث (SEO) من Many Requests مثاليًا لمقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الذين يقدمون خدمات تحسين محركات البحث (SEO) المستمرة ويحتاجون إلى تحديد توقعات واضحة مع العملاء منذ البداية. ويغطي البنود المتعلقة بالنتائج المتوقعة والاستثناءات والجداول الزمنية وجداول الدفع، مما يسهل تجنب المفاجآت في منتصف المشروع.

كما تتضمن أقسامًا مدروسة بعناية حول الملكية الفكرية والسرية والمسؤولية وتسوية المنازعات، وهي قابلة للتطبيق على علاقات تحسين محركات البحث طويلة الأجل التي تتطلب توضيح الأدوار والمسؤوليات.

✅ مثالي لـ: المستقلون ووكالات تحسين محركات البحث (SEO) التي تقدم خدمات تحسين محركات البحث (SEO) مستمرة ومتكررة على أساس شهري أو ربع سنوي

20. نموذج اتفاقية خدمات تحسين محركات البحث (SEO) من Legitt

عبر Legitt

نموذج اتفاقية خدمات تحسين محركات البحث (SEO) من Legitt، المصمم للمحترفين المستقلين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، يتضمن حقولًا تتعلق بتدقيق تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين المحتوى وإعداد التقارير والتعويضات وحقوق الملكية الفكرية (IP).

كما تتناول البنود الأكثر تعقيدًا، مثل السرية وحل النزاعات والتعويضات وحدود المسؤولية.

يتميز هذا النموذج بدقته القانونية. وهو مناسب للالتزامات طويلة الأجل أو عالية القيمة حيث لا يمكن التفاوض على تخفيف المخاطر والامتثال. يمكنك تخصيصه وفقًا لمجالات تحسين محركات البحث المختلفة، وهياكل الدفع، والسلطات القضائية، مما يجعله مرنًا ومحكمًا في الوقت نفسه.

✅ مثالي لـ: مستشاري تحسين محركات البحث (SEO) المستقلين الذين يتعاملون مع حملات تحسين محركات البحث (SEO) المعقدة والمتعد

ما الذي يجعل نموذج عقد SEO جيدًا؟

الآن بعد أن استكشفنا عدة نماذج لعقود تحسين محركات البحث (SEO)، كيف تختار النموذج الأنسب لك؟

يحدد نموذج عقد SEO الجيد التوقعات ويحمي كلا الطرفين ويجعل الأداء قابلاً للقياس.

إليك ما يميز القوالب الجيدة عن القوالب العامة:

خطة عمل محددة لتحسين محركات البحث (SEO): يحدد العقد القوي معنى النجاح في خطة عمل تحسين محركات البحث (SEO) —سواء كان ذلك زيادة حركة المرور العضوية بنسبة X٪، أو تحقيق أهداف محددة للكلمات المفتاحية، أو تحسين درجات Core Web Vitals

نطاق العمل التفصيلي (SoW): يجب أن يحدد نطاق العمل ما ستقدمه (على سبيل المثال، تدقيق SEO الفني، استراتيجية المحتوى، إنشاء روابط خلفية) وما لن تقدمه (على سبيل المثال، كتابة منشورات المدونة أو إصلاح أخطاء التطوير)

الجداول الزمنية والنتائج المتوقعة: أفضل النماذج تقسم العمل إلى مراحل، مع جداول زمنية للتدقيق، والإصلاحات على الصفحة، والتقارير الشهرية، وما إلى ذلك. وهذا يجعل المشاركة قابلة للتتبع ويمنح كلا الطرفين إيقاعًا يمكن اتباعه

تقارير واضحة وتواتر الاتصالات: كم مرة ستجتمعون؟ ما هي المقاييس التي سيتم مشاركتها؟ يتضمن عقد SEO الجيد قسمًا عن تواتر التقارير والأدوات المستخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها

شروط الدفع وشروط الإلغاء: يحتوي نموذج عقد SEO الجيد على هيكل الرسوم ومواعيد الاستحقاق وفترة إشعار الإلغاء. كما يحدد أيضًا المبالغ المستردة والعقوبات المفروضة على التأخير في السداد وما يحدث في حالة إنهاء العقد قبل موعده

الحماية القانونية وحدود المسؤولية: يحمي عقد SEO جيد الصياغة كلا الطرفين من خلال بنود تتعلق بالسرية وعدم الإفصاح وحدود المسؤولية (وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتعامل مع بيانات حساسة أو تعمل مع موردين خارجيين)

اجعل كل صفقة SEO مبسطة مع ClickUp

عروض SEO؟ تم إرسالها.

شروط العميل؟ متفق عليها.

توسع نطاق العمل؟ ليس معك.

يساعدك ClickUp على تنظيم كل جزء من عملية تحسين محركات البحث (SEO)، بدءًا من العقد الأول وحتى التسليم النهائي، في مساحة عمل واحدة فقط. استخدم ClickUp Docs لصياغة العقود وتخزينها، وClickUp Boards لإدارة أعمال العملاء النشطة، وClickUp Chat لمناقشة الجداول الزمنية.

وإذا كنت بحاجة إلى تتبع الموافقات والمدفوعات ومن يعمل على ماذا، فما عليك سوى الوثوق في ClickUp Brain وAutomations وTasks.

ولتحقيق أقصى استفادة، استخدم قائمة تضم أكثر من 1000 نموذج لبدء كل شيء. لا مزيد من الصفحات الفارغة. لا مزيد من الذعر بسبب البحث عن المستندات.

جرب ClickUp مجانًا وحوّل الفوضى في SEO إلى وضوح جاهز للعملاء.