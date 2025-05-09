أفضل 10 بدائل لـ Join.me لعقد اجتماعات سهلة

إذا كنت قد استخدمت Join.me مؤخرًا، فأنت تعلم أنه لم يواكب طريقة اجتماعات الفرق الحديثة. مع ميزاته المحدودة ومشاركة الشاشة البطيئة وأدوات التعاون المحدودة، فليس من المستغرب أنك تبحث عن بديل أفضل.

سواء كنت مؤسس شركة ناشئة أو قائد فريق عن بُعد أو مستقلًا يتعامل مع عدة عملاء، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أداة مكالمات فيديو لإنجاز عملك بشكل فعال — أنت بحاجة إلى مكان تتحول فيه الاجتماعات إلى أفعال.

هذا هو بالضبط موضوع هذا الدليل.

لقد قضيت ساعات في تجربة برامج مؤتمرات الفيديو التي تقدم أكثر من مجرد ربط الوجوه على الشاشة. في هذا المنشور، سأقدم لك أفضل بدائل Join.me — أدوات توفر جودة فيديو أفضل وميزات أكثر ذكاءً (مثل تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء) وسير عمل تعاوني أعمق.

بدون مبالغة. فقط رؤى واضحة لمساعدتك في اختيار المنصة المناسبة لاحتياجاتك.

⚡️ تحديث سريع: أصبح Join.me الآن جزءًا من عائلة برامج GoTo Meeting، مما يعني أنه يمكن التغلب على بعض هذه القيود — وليس جميعها — باستخدام أداة GoTo Meeting.

أفضل بدائل Join.me في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات مكالمات فيديو مدمجة مع ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وتقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجدولة الاجتماعات، واتصالات فيديو غير تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Zoom الشركات الصغيرة إلى الكبيرة فيديو/صوت عالي الجودة، غرف جانبية، تسجيلات سحابية مع نصوص تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Microsoft Teams الشركات المتوسطة إلى الكبيرة تكامل عميق مع Microsoft 365، ووضع Together Mode لمساحة عمل افتراضية مشتركة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Google Meet الأفراد والشركات المتوسطة الحجم الانضمام عبر المتصفح، وإلغاء الضوضاء، والإضاءة بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الحية تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Webex الشركات المتوسطة إلى الكبيرة التحكم بالإيماءات، الترجمة الفورية، غرف جانبية مع تحليلات تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات CrankWheel الأفراد وفرق المبيعات مشاركة الشاشة الفورية، روابط الاجتماعات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني، تجربة محسّنة للأجهزة المحمولة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Dialpad Meetings الشركات الصغيرة والمتوسطة رؤى وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل المشاعر، وتصعيد المكالمات بسلاسة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات TeamViewer فرق تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الوصول عن بُعد عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، ونقل الملفات، والطباعة عن بُعد تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات GoTo Meeting الشركات المتوسطة إلى الكبيرة نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقاعات اجتماعات دائمة، وأدوات التعلي تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Jitsi الأفراد والفرق التي تركز على الخصوصية مفتوح المصدر واستضافة ذاتية، اجتماعات مجانية غير محدودة، بث مباشر على YouTube يتوفر إصدار مجاني؛ خيار الاستضافة الذاتية؛ إصدار تجاري بأسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Join.me؟

إذا كنت تريد التبديل من Join.me، فإليك الميزات الأساسية التي تستحق الأولوية:

جودة صوت وفيديو فائقة الوضوح: المكالمات المتقطعة تقتل الزخم. ابحث عن منصات توفر فيديو عالي الدقة وإلغاء الضوضاء وبث تكيفي للشبكات غير الموثوقة

مشاركة الشاشة وتسجيلها بشكل مدمج: يجب أن تكون مشاركة شاشتك سريعة وسلسة. ميزة إضافية إذا كان بإمكانك تسجيل الاجتماعات تلقائيًا وحفظها على السحابة

ملاحظات وملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توفر لك الأدوات المزودة بخاصية تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المدمج الوقت الذي تقضيه في تدوين المهام والقرارات أثناء المكالمات المباشرة

ميزات تعاون تتجاوز الفيديو: فكر في السبورات البيضاء والدردشة المباشرة والاستطلاعات وتعيين المهام والتكامل مع أدوات مثل Google Drive أو Slack أو ClickUp. يجب أن تؤدي الاجتماعات إلى اتخاذ إجراءات

تجارب قائمة على المتصفح أو سهلة الانضمام: تجنب الأدوات التي تتطلب تنزيلات أو عمليات تسجيل دخول معقدة. يعد الوصول السهل للضيوف أمرًا ضروريًا لمكالمات العملاء والفرق متعددة الوظائف

أمان قوي وضوابط إدارية: ابحث عن التشفير وغرف الانتظار والوصول القائم على الأدوار والامتثال للمعايير مثل SOC 2 أو GDPR، خاصةً للفرق

أسعار مرنة مع مستوى مجاني قوي: لا داعي لدفع مبالغ باهظة لمجرد استضافة اجتماع أساسي لفريق العمل. ابحث عن أدوات تتناسب مع احتياجاتك

أفضل 10 بدائل لـ Join.me لعقد اجتماعات مثمرة

مع أخذ قائمة المراجعة أعلاه في الاعتبار، قمت أنا وفريقي بالبحث وتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل بدائل Join.me لتتمكن من عقد اجتماعات وأحداث عبر الإنترنت أكثر إنتاجية:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الشامل وإدارة المهام والمكالمات المرئية المدمجة)

ابدأ في استخدام ClickUp خطط للاجتماعات وقم بجدولتها وانضم إليها من داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

بعد تنسيق عدد لا يحصى من الاجتماعات عبر الإنترنت، وجدت أن التبديل بين الأدوات المختلفة للمكالمات المرئية والملاحظات وإدارة المهام يقلل بشكل كبير من الإنتاجية. وهنا تبرز ClickUp كمنصة لا مثيل لها.

ClickUp ليس مجرد أداة أخرى للمؤتمرات المرئية أو برنامج لإدارة الاجتماعات — إنه تطبيق شامل للعمل يدمج الاجتماعات بسلاسة في سير عملك الأوسع نطاقًا.

ابدأ باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل الجداول الزمنية لك وللفريق بسرعة، والعثور بسهولة على أوقات مناسبة للجميع للاجتماع. وبذلك تكون قد تخلصت من سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة! يمكنك أيضًا إرفاق مهام ClickUp ووثائق ClickUp ذات الصلة بوصف الاجتماع داخل حدث التقويم.

جدولة الاجتماعات بلغة طبيعية باستخدام ClickUp

بعد ذلك، ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، ClickUp Brain، جدولة اجتماع مع الأشخاص المعنيين في الوقت المحدد باستخدام أوامر لغوية طبيعية، وشاهد الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابة عنك — دون أي تدخل يدوي! يمكنه حتى صياغة جدول أعمال لاجتماعك باستخدام تعليمات بسيطة.

قم بصياغة جدول أعمال شامل للاجتماعات في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

وعندما يحين وقت الانضمام إلى المكالمة، يمكنك القيام بذلك مباشرة من داخل ClickUp أيضًا، وتوديع التنقل بين علامات التبويب.

التقط كل التفاصيل بسهولة باستخدام Notetaker من ClickUp

لا تنسَ تشغيل AI Notetaker في ClickUp إذا كنت تريد التركيز على المناقشة وتريد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتدوين الملاحظات تلقائيًا لك، مع تسجيل ونسخة مكتوبة وأهم الإجراءات المطلوبة!

لقد تأثرت بشكل خاص بكيفية تمكين ميزات ClickUp Meetings لفريقي من الانتقال مباشرة من التخطيط إلى التنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة في التعاون عن بُعد. أثناء المكالمات، يمكننا الرجوع إلى المستندات المشتركة وتصور الأفكار على لوحات ClickUp التعاونية وتعيين عناصر العمل في الوقت الفعلي.

اجعل محاضر الاجتماعات قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

ما يميز ClickUp حقًا عن أدوات الاجتماعات المخصصة مثل Join.me هو ما يحدث بعد انتهاء المكالمة. بدلاً من أن تكون ملاحظات الاجتماعات والقرارات مبعثرة عبر منصات مختلفة، يحافظ ClickUp على ترابط كل شيء. يمكنني طرح أسئلة على ClickUp Brain حول رؤى الاجتماعات السابقة، وتحويل نقاط المناقشة إلى مهام قابلة للتتبع، ومراقبة التقدم — كل ذلك ضمن نفس النظام البيئي.

💡 نصيحة للمحترفين: يوفر ClickUp قوالب قابلة للتخصيص، مثل قالب ClickUp Meetings، لمساعدتك في تخطيط الاجتماعات وتنفيذها بكفاءة. تتضمن هذه القوالب هياكل مسبقة الصنع لصياغة جداول الأعمال وإدارة نقاط المناقشة وتتبع تقدم المهام المتابعة. احصل على قالب مجاني قم بإدارة الاجتماعات بشكل أفضل باستخدام نموذج ClickUp Meetings استخدم هذا النموذج لتخطيط اجتماعاتك الشهرية، سواء كانت اجتماعات فردية أو اجتماعات فريق. احصل على نظرة عامة على الاجتماعات القادمة والمنتهية، مع إرفاق المهام والأولويات ذات الصلة.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Clips: سجل وشارك رسائل فيديو غير متزامنة مع إمكانية تسجيل الشاشة، مما يتيح لأعضاء الفريق استيعاب المعلومات وفقًا لجدولهم الزمني الخاص

: اربط المحادثات بالمهام، وأرسل رسائل شخصية أو جماعية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات، واستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات الفائتة ومتابعتها، حتى يكون لديك دائمًا سياق كامل ClickUp Chat: اربط المحادثات بالمهام، وأرسل رسائل شخصية أو جماعية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات، واستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات الفائتة ومتابعتها، حتى يكون لديك دائمًا سياق كامل

: انضم إلى مكالمات صوتية/مرئية مرتجلة مع زملائك من داخل ClickUp Chat وشارك شاشتك للتعاون المباشر SyncUps: انضم إلى مكالمات صوتية/مرئية مرتجلة مع زملائك من داخل ClickUp Chat وشارك شاشتك للتعاون المباشر

قوالب الاجتماعات : استخدم القوالب المعدة مسبقًا لتوحيد سير عمل الاجتماعات، بما في ذلك جداول الأعمال والملاحظات والمتابعات

أكثر من 1000 تكامل: قم بدمج ClickUp بسهولة مع التقويمات الخارجية وأدوات الاجتماعات مثل Zoom وGoogle Meet وGoogle Calendar وOutlook وغيرها الكثير

قيود ClickUp

قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات مربكة في البداية للفرق التي تنتقل من أدوات أبسط مخصصة للاجتماعات فقط

تعد ميزات مؤتمرات الفيديو جديدة نسبيًا مقارنة بالمنصات المخصصة التي ركزت على مؤتمرات الفيديو فقط لسنوات

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يشارك أحد مستخدمي G2:

كان من السهل جدًا على الفريق تعلم استخدامه والبدء في استخدامه عندما قمنا بتطبيقه لأول مرة؛ نحن نستخدمه كل يوم. الآن، نحتفظ بكل شيء في مكان واحد — جميع مهامنا وملاحظاتنا. من السهل جدًا تحويل بنود العمل من اجتماع إلى مهام، وهو ما كان يمثل مشكلة في الماضي.

كان من السهل جدًا على الفريق تعلمه وبدء استخدامه عندما قمنا بتطبيقه لأول مرة؛ نحن نستخدمه كل يوم. الآن، نحتفظ بكل شيء في مكان واحد — جميع مهامنا وملاحظاتنا. من السهل جدًا تحويل بنود العمل من اجتماع إلى مهام، وهو ما كان يمثل مشكلة في الماضي.

📮ClickUp Insight: تشير بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات الذي أجرته ClickUp إلى أن ما يقرب من نصف جميع الاجتماعات (46٪) تضم 1-3 مشاركين فقط. على الرغم من أن هذه الاجتماعات الصغيرة قد تكون أكثر تركيزًا، إلا أنه يمكن استبدالها بأساليب اتصال أكثر كفاءة، مثل تحسين التوثيق أو تسجيل التحديثات غير المتزامنة أو حلول إدارة المعرفة. تتيح لك التعليقات المعينة في مهام ClickUp إضافة سياق مباشرةً داخل المهام ومشاركة رسائل صوتية سريعة أو تسجيل تحديثات الفيديو باستخدام ClickUp Clips — مما يساعد الفرق على توفير وقت ثمين مع ضمان استمرار المناقشات المهمة — دون إضاعة الوقت! 💫 نتائج حقيقية: تشهد فرق مثل Trinetrix انخفاضًا بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية باستخدام ClickUp!

📚اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات هل أنت من محبي التعلم البصري؟ شاهد هذا الفيديو بدلاً من ذلك!

2. Zoom (الأفضل للمؤتمرات المرئية الموثوقة وعالية الجودة على نطاق واسع)

عبر Zoom

إذا كنت قد شاركت في أي اجتماعات افتراضية خلال السنوات القليلة الماضية، فمن المحتمل أنك استخدمت Zoom. من خلال تجربتي في اختبار العديد من منصات مؤتمرات الفيديو، قليلة هي تلك التي يمكنها أن تضاهي Zoom من حيث الموثوقية وجودة المكالمات، خاصة عند الاتصال بمجموعات كبيرة.

أكثر ما أقدره في Zoom هو كيفية إعطاء الأولوية للأمور الأكثر أهمية في الاجتماعات الافتراضية: الاتصالات المستقرة والتواصل الواضح. عندما أستضيف ندوات عبر الإنترنت أو اجتماعات على مستوى الشركة تضم أكثر من 100 مشارك، يوفر Zoom باستمرار صوتًا وصورة سلسًا، حتى عندما يكون اتصال بعض الحاضرين بالإنترنت أقل من المثالي. تعمل ميزة قمع الضوضاء الخلفية في المنصة بشكل رائع، حيث تزيل الأصوات المسببة للتشتيت دون أن تجعل الأصوات تبدو آلية.

للفرق التي تنتقل من Join.me، يوفر Zoom إمكانات مألوفة لمشاركة الشاشة مع أدوات تعليق إضافية تجعل العروض التقديمية أكثر تفاعلية.

أفضل ميزات Zoom

قسّم المشاركين إلى جلسات منفصلة لمناقشات المجموعات الصغيرة، ثم أعد الجميع إلى الغرفة الرئيسية — مثالي لورش العمل والتدريب

احفظ تسجيلات الاجتماعات تلقائيًا على السحابة مع نصوص قابلة للبحث لسهولة الرجوع إليها

امنع الحضور غير المرغوب فيه من خلال الفحص المسبق قبل الدخول وغرف الانتظار وخيارات الأمان الإضافية

بث الاجتماعات مباشرة على YouTube أو Facebook Live أو خدمات البث المخصصة للوصول إلى جمهور أوسع

قيود Zoom

يحد الخطة المجانية من مدة الاجتماعات الجماعية إلى 40 دقيقة، مما يتطلب إعادة التشغيل المتكررة للجلسات الأطول

الميزات المتقدمة مثل SSO والمجالات المدارة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Zoom (Workplace)

الأساسي (مجاني) : ما يصل إلى 100 مشارك؛ حد أقصى 40 دقيقة للاجتماعات الجماعية

Pro : 15.99 دولارًا شهريًا؛ مدة الاجتماع 30 ساعة

الأعمال : 21.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (10 مضيفين كحد أدنى)؛ 300 مشارك

Business Plus: 26.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر؛ 1000 مشارك

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Zoom (Workplace)

G2: 4. 6/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ أظهر استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 47% من الاجتماعات تستغرق ساعة أو أكثر، بينما يتمكن 14% من المشاركين من إنهاء اجتماعاتهم في غضون 15 دقيقة فقط. هذه النسبة الصغيرة ولكن الملحوظة تثبت أن عقد اجتماعات سريعة وفعالة أمر ممكن.

3. Microsoft Teams (الأفضل للمؤسسات المتكاملة بشكل عميق مع Microsoft 365)

عبر Microsoft Teams

يعد Microsoft Teams بديلاً شائعًا لـ Zoom في بيئات المؤسسات التي تستثمر في نظام Microsoft البيئي. والسبب واضح: فهو يتصل بسلاسة مع أدوات Microsoft 365 الأخرى. أثناء اجتماعات الفيديو، يمكنك التعاون على جداول بيانات Excel أو عروض PowerPoint التقديمية في الوقت الفعلي دون مغادرة المكالمة.

يتم إنشاء روابط الاجتماعات تلقائيًا عند الجدولة في Outlook، ويمكنك الانضمام بنقرة واحدة من أي جهاز. أصبح ابتكار Teams في تعتيم الخلفيات هو المعيار الصناعي الآن، كما أن وضع Together Mode يخلق مساحة افتراضية مشتركة أكثر جاذبية تساعد في تقليل إجهاد العين أثناء الاجتماعات الطويلة.

🧠 حقيقة ممتعة: كان Microsoft Teams أول منصة تقدم ميزة تعتيم الخلفية للاجتماعات عبر الفيديو، حيث أطلقت هذه الميزة في سبتمبر 2018.

أفضل ميزات Microsoft Teams

اعثر على الرسائل والملفات وملاحظات الاجتماعات بفضل إمكانات البحث القوية عبر جميع القنوات والمحادثات

عزز سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والتعاون بين الفرق الدولية من خلال النسخ والترجمة في الوقت الفعلي

استضف ندوات عبر الإنترنت منظمة مع ميزات التسجيل وتقارير الحضور والأسئلة والأجوبة

قيود Microsoft Teams

قد يكون الأداء مكثفًا في استخدام الموارد على أجهزة الكمبيوتر القديمة مقارنة بالبدائل الأخف وزنًا

قد يبدو التنقل معقدًا للمستخدمين الجدد بسبب واجهته متعددة الطبقات

أسعار Microsoft Teams

مجاني

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (تُفوتر سنويًا)

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Premium: 22 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات Microsoft Teams وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (15,900+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أحب طريقة تنظيم الدردشات، حيث يتم تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات فرق مختلفة لتنظيم الرسائل بشكل أفضل.

أحب طريقة تنظيم الدردشات، حيث يتم تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات فرق مختلفة لتنظيم الرسائل بشكل أفضل.

📚 اقرأ أيضًا: بدائل Microsoft Teams للتعاون

4. Google Meet (الأفضل لمستخدمي Google Workspace الذين يبحثون عن البساطة)

عبر Google Meet

بصفتي شخصًا يتعاون بانتظام مع فرق تستخدم Google Workspace، وجدت أن Google Meet هو أفضل تجربة مؤتمرات فيديو سلسة لعقد اجتماعات سريعة وبسيطة. على عكس متطلبات تسجيل الدخول المنفصلة في Join.me، يتكامل Meet مباشرة مع حساب Google الخاص بي، مما يجعل الانضمام إلى المكالمات أمرًا بسيطًا مثل النقر على رابط.

عندما أستضيف اجتماعات مع شركاء خارجيين أو عملاء، يمكنهم الانضمام على الفور من خلال متصفحهم. بفضل تصميم المنصة الخفيف، تبدأ الاجتماعات بسرعة دون التأخير الذي واجهته مع البدائل الأخرى التي تحتوي على ميزات أكثر.

أفضل ميزات Google Meet

قم تلقائيًا بتصفية الضوضاء الخلفية مثل صوت الكتابة على لوحة المفاتيح أو نباح الكلاب أو أصوات البناء

حسّن جودة الفيديو في ظروف الإضاءة السيئة من خلال التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترجمة مباشرة دون الحاجة إلى أدوات خارجية

اجمع التعليقات وقم بإدارة الأسئلة من المشاركين أثناء العروض التقديمية باستخدام الاستطلاعات والأسئلة والأجوبة المدمجة

اسمح للمشاركين بالانضمام عبر الهاتف باستخدام أرقام محلية في عدة بلدان (خيارات الاتصال المباشر)

قيود Google Meet

تحدد النسخة المجانية مدة الاجتماعات بـ 60 دقيقة بحد أقصى 100 مشارك

تتوفر عناصر التحكم المتقدمة في الإشراف وغرف الاجتماعات الفرعية فقط في خطط Google Workspace الأعلى مستوى

أسعار Google Meet

Google Meet (مجاني): ما يصل إلى 100 مشارك، اجتماعات مدتها 60 دقيقة

Google Workspace Individual: 7.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Google Workspace Business Starter: 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Google Workspace Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Google Workspace Business Plus : 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Google Workspace Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4. 6/5 (2,800+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (11,900+ تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Google Meet

5. Webex من Cisco (الأفضل للأمان على مستوى المؤسسات وبيئات العمل المختلطة)

عبر Cisco Webex

تتميز Webex بأمانها على مستوى المؤسسات وميزات التعاون الشاملة. إذا كنت تجري مناقشات تجارية حساسة بشكل متكرر، فإن منصة المؤتمرات عبر الويب هذه تعامل الأمان كأساس وليس كأمر ثانوي. بالنسبة للمؤسسات التي تهتم بالامتثال، يوفر التشفير الشامل والضوابط الإدارية من Webex راحة البال التي لا يمكن لـ Join.me أن تضاهيها.

استخدم ميزة التعرف على الإيماءات للتحكم في العروض التقديمية بدون استخدام اليدين واستفد من الترجمة الفورية للتعاون مع الفرق الدولية.

على عكس نهج Join.me الأساسي، يوفر Webex مساحة عمل دائمة حيث تعد الاجتماعات مجرد عنصر واحد من عناصر التعاون. على سبيل المثال، تتيح لك ميزات المراسلة مواصلة المناقشات بعد انتهاء المكالمات، كما أن القدرة على التبديل بسلاسة بين الأجهزة أثناء الاجتماع مفيدة عند التنقل أو تغيير المواقع.

أفضل ميزات Webex

تحكم في الاجتماعات بإيماءات يدوية طبيعية — ارفع يدك أو أشر بإبهامك أو صفق دون النقر على الأزرار

ترجم الاجتماعات تلقائيًا إلى أكثر من 100 لغة باستخدام الترجمة الحية

استخدم الاستطلاعات التفاعلية والأسئلة والأجوبة وغرف الاجتماعات الفرعية مع تحليلات مفصلة حول المشاركة

شارك أجزاء من شاشتك أو تطبيقات معينة مع أدوات تحسين الرؤية والتركيز

استخدم تكامل أجهزة Webex للحصول على اتصال سلس مع الأجهزة الخاصة بـ Webex لغرف المؤتمرات والمكاتب المنزلية

قيود Webex

تتطلب المجموعة الكاملة من الميزات المتقدمة منحنى تعلم أكثر صعوبة مقارنة بالمنصات الأبسط

الميزات المتميزة مثل الترجمة الفورية متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Webex (اجتماعات)

أساسي : مجاني

Meet : 14.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الباقة : 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Webex (Suite)

G2: 4. 2/5 (18,300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (7,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Webex (Suite)؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

يعجبني أنه يمكنك تسجيل مقاطع فيديو وإيقافها مؤقتًا لالتقاط لقطات شاشة، وأن لقطات الشاشة واضحة. الميزة الرائعة الأخرى هي أنه يمكنك الاتصال من هاتفك المحمول إذا لزم الأمر.

يعجبني أنه يمكنك تسجيل مقاطع فيديو وإيقافها مؤقتًا لالتقاط لقطات شاشة، وأن لقطات الشاشة واضحة. الميزة الرائعة الأخرى هي أنه يمكنك الاتصال من هاتفك المحمول إذا لزم الأمر.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل حلول برامج المؤتمرات الهاتفية

6. CrankWheel (الأفضل لمشاركة الشاشة الفورية وعروض المبيعات)

عبر CrankWheel

تم تصميم CrankWheel خصيصًا للحالات التي تحتاج فيها إلى مشاركة شاشتك على الفور — دون الحاجة إلى جدولة أو تنزيلات أو عقبات تقنية للمشاهدين.

ما يميز CrankWheel هو ميزة "العروض التوضيحية الفورية". إذا كنت تجري مكالمة هاتفية مع عميل محتمل وتريد أن تعرض له شيئًا بصريًا، يمكنك إرسال رابط عبر رسالة SMS أو بريد إلكتروني يعمل على الفور على أي جهاز، حتى المتصفحات القديمة أو أنظمة الشركات المغلقة التي قد يفشل فيها Join.me.

هذا يزيل الاحتكاك النموذجي المتمثل في "سأرسل لك رابط الاجتماع، قم بتنزيل هذا التطبيق، وسأراك هناك في غضون 10 دقائق" والذي غالبًا ما يعطل زخم المبيعات.

أفضل ميزات CrankWheel

تتبع تفاعل المشاهدين واهتمامهم أثناء العروض التوضيحية

اسمح للمشاهدين بالتفاعل مع شاشتك عند الحاجة لإجراء العروض التوضيحية

حسّن العرض على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال تغيير الحجم بذكاء

قيود CrankWheel

أكثر تخصصًا في عروض المبيعات من التعاون الجماعي كامل الميزات

تعد إمكانيات مؤتمرات الفيديو محدودة مقارنة بالمنصات المخصصة

أسعار CrankWheel

Solo: 29 دولارًا شهريًا

فريق: يبدأ من 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrankWheel

G2: 4. 9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

📮ClickUp Insight: وجدت ClickUp أن 27% من المشاركين في الاستطلاع يعانون من مشاكل في الاجتماعات التي تفتقر إلى المتابعة، مما يؤدي إلى فقدان بنود العمل والمهام غير المنجزة، وبالتالي انخفاض الإنتاجية. تتفاقم هذه المشكلة بسبب الطريقة التي تتبعها الفرق في تتبع عملها. يكشف استطلاعنا حول التواصل داخل الفرق أن ما يقرب من 40% من المهنيين يتتبعون بنود العمل يدويًا، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتحتمل حدوث أخطاء، بينما يعتمد 38% على أساليب غير متسقة تزيد من مخاطر سوء الفهم وتأخير المواعيد النهائية. ClickUp يزيل فوضى بنود العمل! حوّل قرارات الاجتماعات على الفور إلى مهام مخصصة — كل ذلك في نفس المنصة التي يتم فيها العمل.

7. Dialpad Meetings (الأفضل لذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتدريب)

عبر Dialpad

بعد اختبار العديد من بدائل Join.me، وجدت أن قدرات الذكاء الاصطناعي في Dialpad Meetings هي واحدة من أقوى القدرات في مجال المحادثات. بينما يوفر Join.me خدمات مؤتمرات الفيديو الأساسية، يحول Dialpad الاجتماعات إلى معلومات قابلة للتنفيذ من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يلتقط الأفكار التي قد تفوتك.

توفر قدرة المنصة على اكتشاف مشاعر العملاء أثناء المبيعات أو مكالمات الدعم فرصًا تدريبية لا تقدر بثمن.

يوفر Dialpad تكاملاً سلسًا مع نظام الهاتف التجاري ومركز الاتصال. يمكنك بدء محادثة عبر الدردشة، وتحويلها إلى مكالمة صوتية، ثم الانتقال بسلاسة إلى الفيديو عند الحاجة.

أفضل ميزات Dialpad Meetings

استمتع بالتدوين التعاوني مع تمييز تلقائي للأحداث المهمة

حدد الاتجاهات في أنماط المحادثة ووقت التحدث والمشاركة

انتقل بين المكالمات الهاتفية واجتماعات الفيديو والرسائل دون انقطاع

قيود Dialpad Meetings

يمكن تحقيق القيمة الكاملة للمنصة عند استخدام مجموعة الاتصالات الكاملة من Dialpad

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خططًا أعلى مستوى

أسعار Dialpad Meetings

قياسي: 27 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المزايا: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Dialpad Meetings

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dialpad Meetings؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يتيح الوصول إلى المنصة بنقرة واحدة التخلص من الحاجة إلى الإعدادات المعقدة، كما أن ميزة النسخ الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد نقلة نوعية في تسجيل ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي

يتيح الوصول إلى المنصة بنقرة واحدة التخلص من الحاجة إلى الإعدادات المعقدة، كما أن ميزة النسخ الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد نقلة نوعية في تسجيل ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي

8. TeamViewer (الأفضل للدعم عن بُعد والوصول عبر الأنظمة الأساسية المختلفة)

عبر TeamViewer

على عكس Join.me الذي يركز على الاجتماعات المجدولة، يتفوق TeamViewer في سيناريوهات الدعم عند الطلب. تتيح لك وظيفة الوصول عن بُعد حل المشكلات الفنية لأعضاء الفريق والعملاء دون الحاجة إلى حضورهم فعليًا. وهذا مفيد بشكل خاص لفرق تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني.

عندما يواجهون مشكلة، يمكنك الاتصال بجهازهم على الفور (بإذن منهم) وحل المشكلات مباشرةً بدلاً من محاولة إرشادهم شفهيًا. تتميز الأداة بتوافقها مع الأنظمة الأساسية المختلفة؛ فهي تتصل بسلاسة عبر أجهزة Windows وMac وLinux وAndroid وiOS.

أفضل ميزات TeamViewer

اعرض عدة شاشات وتحكم فيها أثناء الجلسات عن بُعد مع سهولة التنقل

انقل الملفات بأمان بين الأجهزة أثناء الجلسات عن بُعد دون استخدام أدوات منفصلة

اطبع المستندات من الجهاز البعيد إلى طابعتك المحلية

قيود TeamViewer

سعر أعلى من الحلول التي تركز فقط على مؤتمرات الفيديو

أسعار TeamViewer

المستخدمون الفرديون

الوصول عن بُعد : 24.90 دولارًا شهريًا

الأعمال: 50.90 دولارًا شهريًا

Teams

الاشتراك المميز: 112.90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الشركات: 229.90 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة للعمليات النشر الكبيرة

تقييمات TeamViewer وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (3,400+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (11,500+ تقييم)

9. GoTo Meeting (الأفضل للندوات عبر الإنترنت والعروض التقديمية الاحترافية)

عبر GoTo Meeting

يوفر GoToMeeting باستمرار التجربة الاحترافية التي تتطلبها العروض التقديمية المهمة. بينما ركز Join.me على البساطة كأداة مستقلة، أصبح الآن جزءًا من GoTo Meeting ويوفر الموثوقية وأدوات العرض التقديمي المتقدمة التي يحتاجها مستخدمو الأعمال الجادون.

أقدر بشكل خاص قدراته القوية في التسجيل، والتي تحفظ التسجيلات تلقائيًا على السحابة وتوفر نصوصًا مكتوبة لسهولة الرجوع إليها. يوفر التكامل السلس للمنصة مع GoToWebinar مسارًا طبيعيًا للترقية عندما تحتاج إلى توسيع نطاق عروضك التقديمية لتشمل جمهورًا أكبر مع عمليات تسجيل ومتابعة أكثر رسمية.

أفضل ميزات GoTo Meeting

الوصول إلى النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأهم نقاط الاجتماعات التي تلتقط النقاط الرئيسية تلقائيًا

قم بتعليق شاشتك أثناء العروض التقديمية لتسليط الضوء على النقاط المهمة

أنشئ مساحات اجتماعات مخصصة ودائمة باستخدام عنوان URL الخاص بعلامتك التجارية

حوّل عروض PowerPoint التقديمية إلى ملفات PDF محسّنة لمشاركة أكثر سلاسة

قم بتوصيل أنظمة أجهزة غرف المؤتمرات بالاجتماعات عبر الإنترنت لسيناريوهات هجينة

قيود GoTo Meeting

واجهة المستخدم تبدو أقل حداثة مقارنة ببعض المنافسين الجدد

لا تشمل تجربة الهاتف المحمول جميع ميزات سطح المكتب

أسعار GoToMeeting

المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا/منظم/شهر (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا/منظم/شهرًا، حتى 250 مشاركًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

إضافة متاحة لوظائف GoToWebinar

تقييمات وتقييمات GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (13,300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (11,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GoTo Meeting؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لم تكن هناك أي انقطاعات أو تأخيرات أو بطء محبط. كان كل شيء واضحًا: الصوت والفيديو وميزة مشاركة الشاشة.

لم تكن هناك أي انقطاعات أو تأخيرات أو بطء مزعج. كان كل شيء واضحًا: الصوت والفيديو وميزة مشاركة الشاشة.

10. Jitsi Meet (أفضل بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ Join.me)

عبر Jitsi Meet

وجدنا أن Jitsi Meet هو بديل مجاني رائع لـ Join.me للفرق ذات الميزانيات المحدودة أو التي تهتم بالخصوصية. على عكس الإصدار المجاني من Join.me الذي يفرض قيودًا كبيرة، يوفر Jitsi اجتماعات غير محدودة بدون قيود زمنية.

ما يميز Jitsi هو التزامه بمبادئ البرمجيات مفتوحة المصدر والخصوصية. أقدر أن Jitsi يمكن استضافته على خوادمي الخاصة مع تحكم كامل في البيانات وسياسات الأمان. يعني نهج المنصة القائم على المتصفح أن المشاركين ينقرون على رابط وينضمون على الفور، مما يزيل عناء إنشاء حساب أو التنزيلات التي تتطلبها Join.me والبدائل الأخرى.

على الرغم من افتقاره إلى بعض الميزات المؤسسية المتوفرة في البدائل المدفوعة، إلا أن تجربة Jitsi الأساسية في مجال مؤتمرات الفيديو قوية بشكل ملحوظ بالنسبة لمنصة مجانية.

أفضل ميزات Jitsi Meet

قم بتشغيل المنصة بالكامل على خوادمك الخاصة لتحقيق التحكم الكامل في البيانات

بث الاجتماعات مباشرة على YouTube للوصول إلى جمهور أوسع

قم بتعديل المنصة لتتناسب مع علامتك التجارية عند الاستضافة الذاتية

حسّن الأداء للمشاركين الذين لديهم اتصال محدود بالإنترنت

قيود Jitsi Meet

قد تواجه مشكلات في الأداء مع الاجتماعات الكبيرة جدًا (50+ مشاركًا)

دعم فني محدود مقارنة بالبدائل التجارية

أسعار Jitsi Meet

مجاني

الاستضافة الذاتية : برنامج مجاني، ولكنه يتطلب بنية أساسية خاصة بالخادم الخاص بك

8×8 Meet (الإصدار التجاري المدعوم من Jitsi): أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jitsi Meet

G2: 4. 3/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (70+ تقييم)

كيف يحول ClickUp الاجتماعات عبر الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

إن التوفيق بين روابط الاجتماعات والملاحظات والمهام والمتابعات عبر منصات متعددة أمر مرهق. تضطرك أدوات مؤتمرات الفيديو التقليدية مثل Join.me إلى التبديل باستمرار بين التطبيقات ونقل المعلومات يدويًا ومتابعة التحديثات، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت الثمين وتفويت تفاصيل مهمة.

يغير ClickUp كل شيء من خلال دمج سير العمل بالكامل في منصة واحدة متصلة. قم بجدولة الاجتماعات مباشرة في تقويم ClickUp، واستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول أعمال من المهام الحالية، وعقد مؤتمرات فيديو وفعاليات عبر الإنترنت مع تسجيل مدمج، وتحويل نقاط المناقشة على الفور إلى مهام قابلة للتتبع — كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

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