أفضل 10 برامج للمكالمات الجماعية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

من ينسى الأيام الأولى للوباء عندما كنا نحاول معرفة كيفية استخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو؟ لقد قطع العالم شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال الأفراد والشركات ومنظمو الفعاليات يعتمدون على مؤتمرات الفيديو والصوت للبقاء على اتصال. 🤝

ولكن ربما لم تعد أداة مكالمات الفيديو المرئية المرئية الحالية الخاصة بك تؤدي الغرض منها. أو ربما تكون في حاجة إلى حل أكثر أماناً. لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات في السوق للاختيار من بينها. يتعلق الأمر فقط باختيار أفضل أداة لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتك.

إذاً، ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الاتصال الجماعي؟ اطلع على هذا الدليل للاطلاع على قائمة مرجعية سريعة بالميزات التي يجب أن تكون لديك، بالإضافة إلى خدمات المكالمات الجماعية العشر المفضلة لدينا لعام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج المكالمات الجماعية؟

سواء كنت تريد حلاً مناسباً للمكالمات الجماعية عبر الهاتف المحمول بجودة صوتية واضحة أو كنت بحاجة إلى حل قوي لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، فهناك الكثير من أدوات التعاون المتاحة. وبغض النظر عن حالة استخدامك المحددة، نوصي باختيار برنامج يحتوي على ميزات المؤتمرات الصوتية هذه كحد أدنى:

جودة الصوت والفيديو : جودة الصوت والصورة عالية الجودة غير قابلة للتفاوض. ففي النهاية، إذا لم تتمكن من رؤية أو سماع شخص ما، فما الفائدة من الاجتماع افتراضيًا؟ ابحث عن البرامج التي توفر فيديو عالي الدقة ومؤتمرات صوتية واضحة، مما يضمن أن تكون اجتماعاتك أقرب ما تكون إلى التفاعلات المباشرة وجهاً لوجه

: جودة الصوت والصورة عالية الجودة غير قابلة للتفاوض. ففي النهاية، إذا لم تتمكن من رؤية أو سماع شخص ما، فما الفائدة من الاجتماع افتراضيًا؟ ابحث عن البرامج التي توفر فيديو عالي الدقة ومؤتمرات صوتية واضحة، مما يضمن أن تكون اجتماعاتك أقرب ما تكون إلى التفاعلات المباشرة وجهاً لوجه سهولة الاستخدام: يجب أن يكون أفضل برنامج للمكالمات الجماعية بديهيًا للغاية وسهل الاستخدام. يجب أن يتسم الحل الخاص بك بعملية إعداد مباشرة وواجهة مستخدم بسيطة. وينبغي أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على استخدامه، بغض النظر عن مدى براعتهم في مجال التكنولوجيا

يجب أن يكون أفضل برنامج للمكالمات الجماعية بديهيًا للغاية وسهل الاستخدام. يجب أن يتسم الحل الخاص بك بعملية إعداد مباشرة وواجهة مستخدم بسيطة. وينبغي أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على استخدامه، بغض النظر عن مدى براعتهم في مجال التكنولوجيا توافق الجهاز: التوافق أمر ضروري لخدمات الاتصال الجماعي. وبما أنه من المحتمل أن يقوم فريقك بتسجيل الدخول عبر سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول، يجب أن يتناسب الحل مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل. ابحث عن البرامج التي تتضمن إصدارًا لسطح المكتب بالإضافة إلى تطبيق Android و iOS

التوافق أمر ضروري لخدمات الاتصال الجماعي. وبما أنه من المحتمل أن يقوم فريقك بتسجيل الدخول عبر سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول، يجب أن يتناسب الحل مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل. ابحث عن البرامج التي تتضمن إصدارًا لسطح المكتب بالإضافة إلى تطبيق Android و iOS ميزات التعاون: الهدف من المكالمة الجماعية هو الاجتماع مع أشخاص آخرين. اختر أدوات التواصل الجماعي مثل مشاركة الشاشة، وجلسات العصف الذهني على السبورة البيضاء، والمراسلة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات. إذا كنت ترغب في استضافة مؤتمرات وفعاليات باستخدام هذا البرنامج، فابحث عن ميزات مثل الغرف الجانبية واستطلاعات الرأي لتعزيز المشاركة

الهدف من المكالمة الجماعية هو الاجتماع مع أشخاص آخرين. اختر أدوات التواصل الجماعي مثل مشاركة الشاشة، وجلسات العصف الذهني على السبورة البيضاء، والمراسلة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات. إذا كنت ترغب في استضافة مؤتمرات وفعاليات باستخدام هذا البرنامج، فابحث عن ميزات مثل الغرف الجانبية واستطلاعات الرأي لتعزيز المشاركة عمليات التكامل : تحتوي أفضل حلول المؤتمرات على عمليات تكامل للأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل ClickUp (ahem) وSlack وتقويم Google وSalesforce

تحتوي أفضل حلول المؤتمرات على عمليات تكامل للأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل ClickUp (ahem) وSlack وتقويم Google وSalesforce الأمان: هل تتذكر أيام "قصف التكبير/التصغير"؟ نحن لا نفتقد هذا الاتجاه، لكنه أظهر قيمة الأمان. إذا كنت تعمل مع معلومات حساسة، فاختر برنامج الاتصال الجماعي مع التشفير من طرف إلى طرف وخطوط مؤتمرات آمنة

## أفضل 10 حلول لبرامج المكالمات الجماعية لاستخدامها في عام 2024

يتوقع المتصلون بك جودة صوت وفيديو فائقة الوضوح. اختر من بين هذه الأدوات الـ 10 للمكالمات الجماعية التي تم فحصها للعثور على أفضل خيار لشركتك.

1. زووم

الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو في مكان العمل

عبر تكبيرتكبير كان الطفل المدلل للاتصالات الوبائية، لذلك ليس هناك شك في أنه يستحق المركز الأول. ما بدأ كأداة للدردشة المرئية تطور إلى أكثر من ذلك بكثير، مع ميزات للوحات البيضاء، ومحادثات الفريق، وتسجيل مكالمات الفيديو، وحتى نظام الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت. ☎️

تقريب أفضل الميزات

جرّب أداة Zoom AI Companion المصاحبة لـ إنشاء تحليلات الاجتماعات والملخصات والمزيد

عقد أحداث جلسة واحدة أو ندوات عبر الإنترنت باستخدام Zoom Events

أنشئ مركز اتصال خاص بك، مزوداً بوكلاء افتراضيين بالذكاء الاصطناعي

إنشاء مساحات عمل Zoom المستندة إلى السحابة للعمل المختلط

التكبير التكبير التقييدات

يقول بعض الأشخاص أن Zoom باهظ الثمن بعض الشيء

يقول عملاء Zoom الآخرون إنهم يريدون المزيد من عمليات التكامل وتوثيق أفضل

التكبير التكبير التسعير

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 149.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

149.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم الشركات: 219.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

219.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم الشركة بلس: 269.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

269.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التكبير التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,00 تقييم)

2. اجتماع الذهاب إلى الاجتماع

الأفضل لفرق المؤسسات ذات احتياجات الاتصال المتنوعة

عبر الذهاب إلى الاجتماع يعد GoTo Meeting جزءًا من مجموعة منتجات GoTo الأكبر، والتي تتضمن حلولاً للمكالمات الهاتفية والأحداث عبر الإنترنت والتدريب الرقمي وحتى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات عن بُعد. GoTo Meeting هي أداة اتصال جماعي مع ميزات أمان على مستوى المؤسسات، مما يجعلها مناسبة للشركات الكبيرة.

GoTo Meeting أفضل الميزات

إنشاء حساب مشرف GoTo واحد لإدارة جميع خصائص GoTo

يحتوي GoTo Meeting على ميزة منع الضوضاء في الخلفية والصوت المدمج للصوت عبر بروتوكول الإنترنت

مشاركة الشاشة، واستضافة محادثة أثناء الجلسة، وإنشاء غرف اجتماعات منفصلة

يحتوي GoTo Meeting على ميزات أمان مثل تسجيل الدخول الأحادي والتشفير وأقفال الاجتماعات

اجتماع GoTo Meeting القيود

يتمنى العديد من المستخدمين أن يتكامل مع Office 365 بشكل أكثر فعالية

يقول بعض العملاء إن GoTo Connect يحتوي على جميع ميزات GoTo Meeting، لذلك قد يكون هذا الحل زائداً عن الحاجة بعض الشيء

GoTo Meeting الأسعار

احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

الذهاب إلى الاجتماع التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,500 تقييم)

3. جوجل ميت

الأفضل للفرق المدمجة مع Google Suite

عبر جوجل هل جميع أغراضك موجودة في سحابة Google السحابية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Google Meet لا يحتاج إلى تفكير. يتكامل برنامج المؤتمرات هذا مع جميع خصائص Google - بالإضافة إلى الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية - لتشغيل اجتماعات أفضل بأقل قدر من الضجة.

أفضل ميزات Google Meet

جدولة مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي أو تسجيل رسائل الفيديو

يمكن الوصول إلى Google Meet على أي جهاز ويعمل بدون تثبيت برنامج على أجهزة سطح المكتب

تتميّز جميع مكالمات الفيديو بجودة فيديو تصل إلى 4K وخيار إضافة خلفيات منمّقة وإضاءة استوديو

التعاون على مستندات Google والعروض التقديمية وجداول البيانات والمزيد في تطبيق Meet

قيود Google Meet

يحدّ Google Meet من عدد المشاركين في المكالمة الواحدة

قد لا يكون من المنطقي استخدام تطبيق Meet إذا لم تكن تستخدم حلول Google الأخرى

Google Meet التسعير Google Meet

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال القياسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,600 تقييم)

4. مايكروسوفت تيمز

الأفضل لفرق العمل المدمجة مع برامج مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت يعد Microsoft Teams حلاً شائعًا للغاية للدردشة ومؤتمرات الفيديو، خاصة للمؤسسات التي تهتم بالأمان. وهو مزود بمجموعة من الميزات المدمجة، بما في ذلك المراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والمكاتب الرقمية الساخنة والأحداث الافتراضية.

أفضل ميزات فرق العمل

توفر مايكروسوفت اجتماع افتراضي أجهزة، مثل مكبرات الصوت، لغرف الاجتماعات الفعلية

تدعم الفرق المؤتمرات الافتراضية وندوات عبر الإنترنت لما يصل إلى 1,000 شخص وعمليات البث لـ 10,000 شخص

تحرير أوراق Excel، ومستندات Word، وخصائص Microsoft الأخرى ضمن دردشة فيديو في الوقت الفعلي في Teams

استخدم تطبيق جدولة Teams عبر الإنترنت لتخطيط اجتماعات المتابعة بسرعة

قيود Teams

Teams آمن للغاية لدرجة أنه قد يكون من الصعب التعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين

يقول بعض المستخدمين إن برنامج جدولة اجتماعات المتابعة لا يعمل دائماً

الفرق الفرق التسعير

مايكروسوفت تيمز الأساسي : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 10.62 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات الفرق

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

5. FreeConferenceCall.com

أفضل حل للمكالمات الجماعية بأسعار مناسبة للميزانية

عبر FreeConferenceCall.com هل تبحث عن أداة مجانية للمكالمات الجماعية؟ المجانية موجودة في اسمها، لذلك لا عجب أن يكون FreeConferenceCall.com حلاً شائعاً في هذا المجال. إنه يعمل في الواقع على نموذج "ادفع ما تستطيع"، لذلك لديك خيار الدفع إذا كنت ترغب في دعم المنصة. يتضمن FreeConferenceCall.com ميزات أساسية مثل المؤتمرات الصوتية والتسجيلات ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو. قد لا يحتوي على الكثير من الميزات والصفارات، ولكن هذا الحل الأساسي على الأرجح جيد بما فيه الكفاية للشركات الصغيرة.

FreeConferenceCall.com أفضل الميزات

استضافة ما يصل إلى 1,000 مشارك في اجتماع واحد

استخدم أدوات الرسم للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

تسجيل العروض التقديمية ومشاركتها كبث مباشر

الدردشة مع المجموعة بأكملها أو مع أعضاء المجموعة كل على حدة

موقع FreeConferenceCall.com القيود

الواجهة قديمة بعض الشيء

نظرًا لأنها "ادفع ما تستطيع"، فهي ليست خدمة مكالمات جماعية مجانية حقًا

يقول العديد من المستخدمين أن المنصة تسقط المكالمات من حين لآخر

موقع FreeConferenceCall.com التسعير

ادفع ما تستطيع

المبلغ المقترح: 4 دولارات شهرياً

4 دولارات شهرياً متوسط المبلغ: 8.21 دولار/شهرياً

8.21 دولار/شهرياً سعر السوق: 15 دولار/شهرياً

موقع FreeConferenceCall.com التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370 تقييم)

6. لوحة الطلب

الأفضل للنسخ المستند إلى الذكاء الاصطناعي والتعاون عن بُعد

عبر لوحة الطلب أعيدت تسمية Dialpad كخدمة مكالمات جماعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، وهو ما يميزها بالتأكيد عن منافسيها. استمتع بالتدوين المباشر بالذكاء الاصطناعي، ومؤتمرات الفيديو بنقرة واحدة، و التعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة Dialpad. 🧑‍💻

Dialpad أفضل الميزات

إضفاء الطابع الشخصي على خلفية Dialpad وموسيقى الانتظار وعناوين URL للاجتماعات

يتكامل مع Microsoft 365 وتقويم Google وSalesforce والمزيد

تحتوي Dialpad على وظائف إضافية لإدارة جداول الأعمال والموارد إيقاف تجاوز الوقت بإضافة حد زمني لجميع الاجتماعات



الجدول الزمني الحدود

قد تكون بعض المكالمات متقطعة

يقول بعض العملاء إن مكالمات Dialpad إما أنها لا ترد أو تنقطع بشكل دوري

Dialpad التسعير

عادية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الإحترافي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

الطلب الهاتفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. رينج سنترال

الأفضل للاتصالات الموحدة مع حل مركز الاتصال المستند إلى السحابة

عبر رينج سنترال يُعرف RingCentral بأنه حل مركز اتصال، ولكنه شائع أيضًا لعقد مؤتمرات الفيديو والمكالمات الهاتفية. استضافة الأحداث الرقمية والندوات عبر الإنترنت، وتوليد معلومات عن الإيرادات من مكالمات المبيعات الخاصة بك، وإرسال المستندات بالفاكس بأمان عبر السحابة.

RingCentral أفضل الميزات

يحلل RingSense للمبيعات مكالمات المبيعات ويقترح فرصاً للتحسين

تُنشئ أداة الذكاء الاصطناعي في RingCentral تلقائيًا نصوصًا وملخصات والمزيد

استخدم خدمة الرسائل النصية القصيرة المحسّنة للأعمال من RingCentral للبقاء على اتصال مع موظفيك وعملائك

لماذا تشتري جهاز فاكس؟ يتيح لك RingCentral إرسال المستندات بالفاكس عبر السحابة

RingCentral القيود

تكاملاتها ليست مستقرة دائماً

يعتقد بعض المستخدمين أن جودة RingCentral متخلفة عن مقدمي خدمات مثل Zoom وMicrosoft Teams

RingCentral الأسعار

الأساسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا متقدم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا أكثر من ذلك: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

RingCentral التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (350 تقييمًا)

4.1/5 (350 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

8. نيكستيفا

الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة مع تكامل CRM

عبر نيكستيفا يدعم برنامج Nextiva للمكالمات الجماعية كلاً من المحادثات الداخلية والخارجية. وهو مزود بأدوات الصوت والفيديو والمراسلة بالإضافة إلى التحليلات واستطلاعات العملاء وأتمتة سير العمل.

أفضل ميزات برنامج Nextiva

هل يحتاج مكتبك الفعلي إلى نظام هاتف؟ قم بتثبيته بسرعة مع Nextiva

نكستيفا هو مركز اتصالات لإدارة سمعتك، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومركز رعاية العملاء

ضع الاتصالات على الطيار الآلي مع تسلسل سير العمل بالسحب والإفلات

استخدم ميزة Call Pop للحصول على عرض سريع لسجل العميل معك

قيود نيكستيفا

يشير العديد من المستخدمين إلى وجود مشاكل في استكشاف الأخطاء وإصلاحها ودعم العملاء

يقول آخرون إن إصدار التطبيق يعاني من خلل متكرر

Nextiva الأسعار

أساسي : 20.74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 20.74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا احترافي 24.09 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

24.09 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 30.79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Nextiva

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 510 تقييمات)

9. كليك ميتنج

الأفضل لمنظمي الفعاليات والاجتماعات المدرة للإيرادات عبر الإنترنت

عبر ClickMeeting ClickMeeting هي نوع مختلف من خدمات المؤتمرات التي تركز على الاجتماعات المدرة للدخل. إذا كنت من منظمي الفعاليات، فلا بد من تجربة هذه المنصة. إنشاء عروض تسويقية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو الفعاليات الافتراضية العملاقة التي لن تكلفك الكثير.

أفضل ميزات #### ClickMeeting

استخدم ميزة الندوات التلقائية عبر الإنترنت لتخفيف الضغط عن التقديم المباشر

توفير ندوات عبر الإنترنت ومحتوى فيديو عند الطلب كأدوات لتوليد العملاء المحتملين

معالجة الدفع بسهولة للندوات عبر الإنترنت التي يتم تحقيق الدخل منها

إعداد غرفة انتظار مخصصة و جدول أعمال الاجتماعات قيود الاجتماع انقر فوق قيود الاجتماع

ClickMeeting ليس قابلاً للتخصيص مثل برامج الاتصال الجماعي الأخرى

يقول بعض المستخدمين أن جودة الفيديو ليست دائمًا الأفضل

ClickMeeting الأسعار

تجربة مجانية

مباشر: 26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، ويتم دفعها سنويًا

26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، ويتم دفعها سنويًا آلي: 42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، تُدفع سنويًا

42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، تُدفع سنويًا خطة مخصصة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. مؤتمر واسع

الأفضل لمحادثات الفيديو المدارة باحتراف والبث المباشر

عبر مؤتمر واسع Vast Conference هو حل قائم على السحابة للمكالمات الاحترافية والبث المباشر ومحادثات الفيديو. إذا كنت ترغب في إنشاء تجربة من المستوى التالي لجمهورك، استعن بمشغلي Vast Conference المحترفين. فهم يتعاملون مع جميع الأمور التقنية الصعبة ويرحبون بجميع المشاركين، حتى تتفرغ أنت للتركيز على الأمور الفنية الدقيقة للمكالمة نفسها.

أفضل ميزات مؤتمر Vast Conference

بث فيديو مباشر أو مسجل مسبقاً لمئات الأشخاص

احصل على إمكانية الوصول المحلي والاتصال الهاتفي في أكثر من 70 دولة

الاتصال باجتماعات الفيديو من متصفح الويب الخاص بك - لا حاجة لتنزيل برنامج خاص

يتكامل مؤتمر Vast Conference مع تقويمات Outlook وGoogle وMicrosoft 365

قيود مؤتمر Vast Conference

ليس لديه الكثير من المراجعات

يقول بعض المستخدمين أن المناطق الزمنية مربكة بعض الشيء

مؤتمر واسع النطاق الأسعار

الدفع حسب الاستخدام: 2 سنت لكل دقيقة، لكل مستخدم

2 سنت لكل دقيقة، لكل مستخدم الأساسيات: 13.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

13.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا معيار: 17.59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

17.59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا احترافي: 35.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات المؤتمر الواسعة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

أدوات تواصل الفريق الأخرى

ستبقي خدمات الاتصال الجماعي العشر في هذه القائمة فريقك على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم. ولكن مع ذلك، لا يمكن لهذه البرامج التعامل مع كل جانب من جوانب التعاون الجماعي. عندما تحتاج إلى تشابك المستندات ومحادثات الفريق, مشاريع الأحداث والبيانات 🌟. 🌟

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شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

قد يكون ClickUp هو المفضل في الكون تطبيق إدارة المشاريع ولكنه أيضاً مرافقة قوية لأي برنامج للمكالمات الجماعية. نحن نتكامل مع عدد مذهل من الحلول، لذا من المحتمل أن تتمكن من دمج ClickUp مع حل مؤتمرات الفيديو أو الصوت الخاص بك.

تسمح معظم حلول مؤتمرات الفيديو بالتسجيلات والنصوص، ولكن عليك أن تتصفح مئات الساعات من الفيديو والنسخ للعثور على ما تبحث عنه. لهذا السبب تعتمد الفرق على ClickUp لتبسيط اجتماعاتهم . تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي في جدول أعمال مشترك، وإضافة تنسيق غني إلى مستنداتك، ووضع علامات على أعضاء الفريق.

بالمناسبة، ليس عليك إنشاء مستندات من الصفر. اختر من بين مئات من قوالب ClickUp للحصول على السرعة في أسرع وقت على الإطلاق. نوصي باستخدام قالب ClickUp لإدارة المؤتمرات لمنظمي الفعاليات المشغولين، ولكن قالب محضر اجتماع ClickUp هو أيضًا خيار كلاسيكي لتدوين الملاحظات.

يدعم ClickUp طرقًا متعددة للاتصال، لذا لن تضطر إلى جدولة اجتماع لـ كل شيء صغير. حرر تقويمك باستخدام كليك أب كليب أداة تسجيل الشاشة الخاصة بنا. لا أحد لديه الوقت لقراءة بريد إلكتروني ضخم، لذا اشرح كل شيء في فيديو سريع أثناء مشاركة شاشتك.

للحصول على المزيد من المقاطع استخدم انقر فوق الدماغ لنسخ كل مقطع تقوم بتسجيله تلقائيًا. بالإضافة إلى النسخ، استخدم ميزة اسأل الذكاء الاصطناعي لطرح أي سؤال لديك. ثم يبحث Brain في كل نص مقطع قمت بإنشائه للعثور بسرعة على الإجابات المدفونة في مقاطع الفيديو.

جرب ClickUp Clips

استخدم ClickUp Brain لنسخ تسجيلات الشاشة الخاصة بك

نحن أيضًا نجعل من السهل عليك البقاء على اتصال مع فريقك عبر ClickUp Chat . احتفظ بجميع اتصالات الفريق في أداة واحدة واطلع على جميع الاتصالات حول مهمة أو مشروع أو نقطة بيانات في عرض واحد. لا داعي للتنقل بين الحلول عندما تكون مستعداً للعمل أيضاً. ما عليك سوى وضع علامة على أحد أعضاء الفريق وسيقوم ClickUp بتعيين مهمة له.

أفضل ميزات #### ClickUp

قلل الاجتماعات غير الضرورية باستخدام مسجِّل الشاشة ClickUp Clip Clip

يدعم ClickUp Chat رسائل تفاعلية بتنسيق غني وروابط قابلة للتضمين

إدارة اجتماعات أكثر إحكاماً من خلال توثيق كل شيء، بما في ذلك الخطوات التالية، في ClickUp

هل تحتاج إلى تنسيق المستندات؟ هناك قالب ClickUp لهذا الغرض

قيود ClickUp

بعض الميزات المتقدمة، مثل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فقط في باقات ClickUp المدفوعة

تحتوي المنصة على الكثير من الخصائص، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للإلمام بكل ما تقدمه ClickUp

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

## ClickUp: الاتصالات الموحدة حقًا للقرن الحادي والعشرين

يعد الرقم المخصص للمكالمات الجماعية والبرامج المخصصة أمرًا ضروريًا للشركات الحديثة وفرق العمل عن بُعد. وبغض النظر عما إذا كنت منظماً للفعاليات في شركة صغيرة أو كنت بحاجة إلى خيار آمن للاجتماعات عبر الإنترنت، فإن أدوات المؤتمرات هذه ستبقي فريقك على نفس الصفحة.

في حين أن جميع مزودي الخدمة هؤلاء لهم مزاياهم، إلا أنهم لا يستطيعون القيام بكل شيء. ولكن هل تعرف ما الذي _يمكنه القيام بكل شيء؟ ClickUp.

اجمع اتصالاتك ومستنداتك وقوالبك وتسجيلات الشاشة في منصة واحدة. أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك الآن -لا حاجة لبطاقة ائتمان.