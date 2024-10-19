أفضل 10 برامج للمكالمات الجماعية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

من ينسى الأيام الأولى للوباء عندما كنا نحاول معرفة كيفية استخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو؟ لقد قطع العالم شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال الأفراد والشركات ومنظمو الفعاليات يعتمدون على مؤتمرات الفيديو والصوت للبقاء على اتصال. 🤝
ولكن ربما لم تعد أداة مكالمات الفيديو المرئية المرئية الحالية الخاصة بك تؤدي الغرض منها. أو ربما تكون في حاجة إلى حل أكثر أماناً. لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات في السوق للاختيار من بينها. يتعلق الأمر فقط باختيار أفضل أداة لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتك.
إذاً، ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الاتصال الجماعي؟ اطلع على هذا الدليل للاطلاع على قائمة مرجعية سريعة بالميزات التي يجب أن تكون لديك، بالإضافة إلى خدمات المكالمات الجماعية العشر المفضلة لدينا لعام 2024.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج المكالمات الجماعية؟
سواء كنت تريد حلاً مناسباً للمكالمات الجماعية عبر الهاتف المحمول بجودة صوتية واضحة أو كنت بحاجة إلى حل قوي لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، فهناك الكثير من أدوات التعاون المتاحة. وبغض النظر عن حالة استخدامك المحددة، نوصي باختيار برنامج يحتوي على ميزات المؤتمرات الصوتية هذه كحد أدنى:
- جودة الصوت والفيديو: جودة الصوت والصورة عالية الجودة غير قابلة للتفاوض. ففي النهاية، إذا لم تتمكن من رؤية أو سماع شخص ما، فما الفائدة من الاجتماع افتراضيًا؟ ابحث عن البرامج التي توفر فيديو عالي الدقة ومؤتمرات صوتية واضحة، مما يضمن أن تكون اجتماعاتك أقرب ما تكون إلى التفاعلات المباشرة وجهاً لوجه
- سهولة الاستخدام: يجب أن يكون أفضل برنامج للمكالمات الجماعية بديهيًا للغاية وسهل الاستخدام. يجب أن يتسم الحل الخاص بك بعملية إعداد مباشرة وواجهة مستخدم بسيطة. وينبغي أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على استخدامه، بغض النظر عن مدى براعتهم في مجال التكنولوجيا
- توافق الجهاز: التوافق أمر ضروري لخدمات الاتصال الجماعي. وبما أنه من المحتمل أن يقوم فريقك بتسجيل الدخول عبر سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول، يجب أن يتناسب الحل مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل. ابحث عن البرامج التي تتضمن إصدارًا لسطح المكتب بالإضافة إلى تطبيق Android و iOS
- ميزات التعاون: الهدف من المكالمة الجماعية هو الاجتماع مع أشخاص آخرين. اخترأدوات التواصل الجماعي مثل مشاركة الشاشة، وجلسات العصف الذهني على السبورة البيضاء، والمراسلة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات. إذا كنت ترغب في استضافة مؤتمرات وفعاليات باستخدام هذا البرنامج، فابحث عن ميزات مثل الغرف الجانبية واستطلاعات الرأي لتعزيز المشاركة
- عمليات التكامل : تحتوي أفضل حلول المؤتمرات على عمليات تكامل للأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل ClickUp (ahem) وSlack وتقويم Google وSalesforce
- الأمان: هل تتذكر أيام "قصف التكبير/التصغير"؟ نحن لا نفتقد هذا الاتجاه، لكنه أظهر قيمة الأمان. إذا كنت تعمل مع معلومات حساسة، فاختر برنامج الاتصال الجماعي مع التشفير من طرف إلى طرف وخطوط مؤتمرات آمنة
## أفضل 10 حلول لبرامج المكالمات الجماعية لاستخدامها في عام 2024
يتوقع المتصلون بك جودة صوت وفيديو فائقة الوضوح. اختر من بين هذه الأدوات الـ 10 للمكالمات الجماعية التي تم فحصها للعثور على أفضل خيار لشركتك.
1. زووم
الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو في مكان العمل
عبر تكبيرتكبير كان الطفل المدلل للاتصالات الوبائية، لذلك ليس هناك شك في أنه يستحق المركز الأول. ما بدأ كأداة للدردشة المرئية تطور إلى أكثر من ذلك بكثير، مع ميزات للوحات البيضاء، ومحادثات الفريق، وتسجيل مكالمات الفيديو، وحتى نظام الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت. ☎️
تقريب أفضل الميزات
- جرّب أداة Zoom AI Companion المصاحبة لـإنشاء تحليلات الاجتماعاتوالملخصات والمزيد
- عقد أحداث جلسة واحدة أو ندوات عبر الإنترنت باستخدام Zoom Events
- أنشئ مركز اتصال خاص بك، مزوداً بوكلاء افتراضيين بالذكاء الاصطناعي
- إنشاء مساحات عمل Zoom المستندة إلى السحابة للعمل المختلط
التكبير التكبير التقييدات
- يقول بعض الأشخاص أن Zoom باهظ الثمن بعض الشيء
- يقول عملاء Zoom الآخرون إنهم يريدون المزيد من عمليات التكامل وتوثيق أفضل
التكبير التكبير التسعير
- الأساسي: مجاناً
- المحترف: 149.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم
- الشركات: 219.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم
- الشركة بلس: 269.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
التكبير التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,00 تقييم)
2. اجتماع الذهاب إلى الاجتماع
الأفضل لفرق المؤسسات ذات احتياجات الاتصال المتنوعة
عبر الذهاب إلى الاجتماع يعد GoTo Meeting جزءًا من مجموعة منتجات GoTo الأكبر، والتي تتضمن حلولاً للمكالمات الهاتفية والأحداث عبر الإنترنت والتدريب الرقمي وحتى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات عن بُعد. GoTo Meeting هي أداة اتصال جماعي مع ميزات أمان على مستوى المؤسسات، مما يجعلها مناسبة للشركات الكبيرة.
GoTo Meeting أفضل الميزات
- إنشاء حساب مشرف GoTo واحد لإدارة جميع خصائص GoTo
- يحتوي GoTo Meeting على ميزة منع الضوضاء في الخلفية والصوت المدمج للصوت عبر بروتوكول الإنترنت
- مشاركة الشاشة، واستضافة محادثة أثناء الجلسة، وإنشاء غرف اجتماعات منفصلة
- يحتوي GoTo Meeting على ميزات أمان مثل تسجيل الدخول الأحادي والتشفير وأقفال الاجتماعات
اجتماع GoTo Meeting القيود
- يتمنى العديد من المستخدمين أن يتكامل مع Office 365 بشكل أكثر فعالية
- يقول بعض العملاء إن GoTo Connect يحتوي على جميع ميزات GoTo Meeting، لذلك قد يكون هذا الحل زائداً عن الحاجة بعض الشيء
GoTo Meeting الأسعار
- احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
الذهاب إلى الاجتماع التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,500 تقييم)
3. جوجل ميت
الأفضل للفرق المدمجة مع Google Suite
عبر جوجل هل جميع أغراضك موجودة في سحابة Google السحابية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Google Meet لا يحتاج إلى تفكير. يتكامل برنامج المؤتمرات هذا مع جميع خصائص Google - بالإضافة إلى الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية - لتشغيل اجتماعات أفضل بأقل قدر من الضجة.
أفضل ميزات Google Meet
- جدولة مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي أو تسجيل رسائل الفيديو
- يمكن الوصول إلى Google Meet على أي جهاز ويعمل بدون تثبيت برنامج على أجهزة سطح المكتب
- تتميّز جميع مكالمات الفيديو بجودة فيديو تصل إلى 4K وخيار إضافة خلفيات منمّقة وإضاءة استوديو
- التعاون على مستندات Google والعروض التقديمية وجداول البيانات والمزيد في تطبيق Meet
قيود Google Meet
- يحدّ Google Meet من عدد المشاركين في المكالمة الواحدة
- قد لا يكون من المنطقي استخدام تطبيق Meet إذا لم تكن تستخدم حلول Google الأخرى
Google Meet التسعير Google Meet
- المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الشركة الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات Google Meet
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,600 تقييم)
4. مايكروسوفت تيمز
الأفضل لفرق العمل المدمجة مع برامج مايكروسوفت
عبر مايكروسوفت يعد Microsoft Teams حلاً شائعًا للغاية للدردشة ومؤتمرات الفيديو، خاصة للمؤسسات التي تهتم بالأمان. وهو مزود بمجموعة من الميزات المدمجة، بما في ذلك المراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والمكاتب الرقمية الساخنة والأحداث الافتراضية.
أفضل ميزات فرق العمل
- توفر مايكروسوفتاجتماع افتراضي أجهزة، مثل مكبرات الصوت، لغرف الاجتماعات الفعلية
- تدعم الفرقالمؤتمرات الافتراضية وندوات عبر الإنترنت لما يصل إلى 1,000 شخص وعمليات البث لـ 10,000 شخص
- تحرير أوراق Excel، ومستندات Word، وخصائص Microsoft الأخرى ضمن دردشة فيديو في الوقت الفعلي في Teams
- استخدم تطبيق جدولة Teams عبر الإنترنت لتخطيط اجتماعات المتابعة بسرعة
قيود Teams
- Teams آمن للغاية لدرجة أنه قد يكون من الصعب التعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين
- يقول بعض المستخدمين إن برنامج جدولة اجتماعات المتابعة لا يعمل دائماً
الفرق الفرق التسعير
- مايكروسوفت تيمز الأساسي: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً
- Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً
- مايكروسوفت 365 Business Standard: 10.62 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
تقييمات ومراجعات الفرق
- G2: 4.3/5 (أكثر من 14,500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,300 تقييم)
5. FreeConferenceCall.com
أفضل حل للمكالمات الجماعية بأسعار مناسبة للميزانية
عبر FreeConferenceCall.com هل تبحث عن أداة مجانية للمكالمات الجماعية؟ المجانية موجودة في اسمها، لذلك لا عجب أن يكون FreeConferenceCall.com حلاً شائعاً في هذا المجال. إنه يعمل في الواقع على نموذج "ادفع ما تستطيع"، لذلك لديك خيار الدفع إذا كنت ترغب في دعم المنصة. يتضمن FreeConferenceCall.com ميزات أساسية مثل المؤتمرات الصوتية والتسجيلات ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو. قد لا يحتوي على الكثير من الميزات والصفارات، ولكن هذا الحل الأساسي على الأرجح جيد بما فيه الكفاية للشركات الصغيرة.
FreeConferenceCall.com أفضل الميزات
- استضافة ما يصل إلى 1,000 مشارك في اجتماع واحد
- استخدم أدوات الرسم للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي
- تسجيل العروض التقديمية ومشاركتها كبث مباشر
- الدردشة مع المجموعة بأكملها أو مع أعضاء المجموعة كل على حدة
موقع FreeConferenceCall.com القيود
- الواجهة قديمة بعض الشيء
- نظرًا لأنها "ادفع ما تستطيع"، فهي ليست خدمة مكالمات جماعية مجانية حقًا
- يقول العديد من المستخدمين أن المنصة تسقط المكالمات من حين لآخر
موقع FreeConferenceCall.com التسعير
- ادفع ما تستطيع
- المبلغ المقترح: 4 دولارات شهرياً
- متوسط المبلغ: 8.21 دولار/شهرياً
- سعر السوق: 15 دولار/شهرياً
موقع FreeConferenceCall.com التقييمات والمراجعات
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370 تقييم)
6. لوحة الطلب
الأفضل للنسخ المستند إلى الذكاء الاصطناعي والتعاون عن بُعد
عبر لوحة الطلب أعيدت تسمية Dialpad كخدمة مكالمات جماعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، وهو ما يميزها بالتأكيد عن منافسيها. استمتع بالتدوين المباشر بالذكاء الاصطناعي، ومؤتمرات الفيديو بنقرة واحدة، و التعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة Dialpad. 🧑💻
Dialpad أفضل الميزات
- إضفاء الطابع الشخصي على خلفية Dialpad وموسيقى الانتظار وعناوين URL للاجتماعات
- يتكامل مع Microsoft 365 وتقويم Google وSalesforce والمزيد
- تحتوي Dialpad على وظائف إضافية لإدارةجداول الأعمال والموارد
- إيقاف تجاوز الوقت بإضافة حد زمني لجميع الاجتماعات
الجدول الزمني الحدود
- قد تكون بعض المكالمات متقطعة
- يقول بعض العملاء إن مكالمات Dialpad إما أنها لا ترد أو تنقطع بشكل دوري
Dialpad التسعير
- عادية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الإحترافي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
الطلب الهاتفي التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)
7. رينج سنترال
الأفضل للاتصالات الموحدة مع حل مركز الاتصال المستند إلى السحابة
عبر رينج سنترال يُعرف RingCentral بأنه حل مركز اتصال، ولكنه شائع أيضًا لعقد مؤتمرات الفيديو والمكالمات الهاتفية. استضافة الأحداث الرقمية والندوات عبر الإنترنت، وتوليد معلومات عن الإيرادات من مكالمات المبيعات الخاصة بك، وإرسال المستندات بالفاكس بأمان عبر السحابة.
RingCentral أفضل الميزات
- يحلل RingSense للمبيعات مكالمات المبيعات ويقترح فرصاً للتحسين
- تُنشئ أداة الذكاء الاصطناعي في RingCentral تلقائيًا نصوصًا وملخصات والمزيد
- استخدم خدمة الرسائل النصية القصيرة المحسّنة للأعمال من RingCentral للبقاء على اتصال مع موظفيك وعملائك
- لماذا تشتري جهاز فاكس؟ يتيح لك RingCentral إرسال المستندات بالفاكس عبر السحابة
RingCentral القيود
- تكاملاتها ليست مستقرة دائماً
- يعتقد بعض المستخدمين أن جودة RingCentral متخلفة عن مقدمي خدمات مثل Zoom وMicrosoft Teams
RingCentral الأسعار
- الأساسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- متقدم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- أكثر من ذلك: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
RingCentral التقييمات والمراجعات
- G2: 4.1/5 (350 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)
8. نيكستيفا
الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة مع تكامل CRM
عبر نيكستيفا يدعم برنامج Nextiva للمكالمات الجماعية كلاً من المحادثات الداخلية والخارجية. وهو مزود بأدوات الصوت والفيديو والمراسلة بالإضافة إلى التحليلات واستطلاعات العملاء وأتمتة سير العمل.
أفضل ميزات برنامج Nextiva
- هل يحتاج مكتبك الفعلي إلى نظام هاتف؟ قم بتثبيته بسرعة مع Nextiva
- نكستيفا هومركز اتصالات لإدارة سمعتك، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومركز رعاية العملاء
- ضع الاتصالات على الطيار الآلي مع تسلسل سير العمل بالسحب والإفلات
- استخدم ميزة Call Pop للحصول على عرض سريع لسجل العميل معك
قيود نيكستيفا
- يشير العديد من المستخدمين إلى وجود مشاكل في استكشاف الأخطاء وإصلاحها ودعم العملاء
- يقول آخرون إن إصدار التطبيق يعاني من خلل متكرر
Nextiva الأسعار
- أساسي: 20.74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- احترافي 24.09 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: 30.79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات Nextiva
- G2: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 510 تقييمات)
9. كليك ميتنج
الأفضل لمنظمي الفعاليات والاجتماعات المدرة للإيرادات عبر الإنترنت
عبر ClickMeeting ClickMeeting هي نوع مختلف من خدمات المؤتمرات التي تركز على الاجتماعات المدرة للدخل. إذا كنت من منظمي الفعاليات، فلا بد من تجربة هذه المنصة. إنشاء عروض تسويقية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو الفعاليات الافتراضية العملاقة التي لن تكلفك الكثير.
أفضل ميزات #### ClickMeeting
- استخدم ميزة الندوات التلقائية عبر الإنترنت لتخفيف الضغط عن التقديم المباشر
- توفير ندوات عبر الإنترنت ومحتوى فيديو عند الطلب كأدوات لتوليد العملاء المحتملين
- معالجة الدفع بسهولة للندوات عبر الإنترنت التي يتم تحقيق الدخل منها
إعداد غرفة انتظار مخصصة وجدول أعمال الاجتماعات
قيود الاجتماع انقر فوق قيود الاجتماع
- ClickMeeting ليس قابلاً للتخصيص مثل برامج الاتصال الجماعي الأخرى
- يقول بعض المستخدمين أن جودة الفيديو ليست دائمًا الأفضل
ClickMeeting الأسعار
- تجربة مجانية
- مباشر: 26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، ويتم دفعها سنويًا
- آلي: 42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين، تُدفع سنويًا
- خطة مخصصة: اتصل لمعرفة الأسعار
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.1/5 (أكثر من 220 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)
10. مؤتمر واسع
الأفضل لمحادثات الفيديو المدارة باحتراف والبث المباشر
عبر مؤتمر واسع Vast Conference هو حل قائم على السحابة للمكالمات الاحترافية والبث المباشر ومحادثات الفيديو. إذا كنت ترغب في إنشاء تجربة من المستوى التالي لجمهورك، استعن بمشغلي Vast Conference المحترفين. فهم يتعاملون مع جميع الأمور التقنية الصعبة ويرحبون بجميع المشاركين، حتى تتفرغ أنت للتركيز على الأمور الفنية الدقيقة للمكالمة نفسها.
أفضل ميزات مؤتمر Vast Conference
- بث فيديو مباشر أو مسجل مسبقاً لمئات الأشخاص
- احصل على إمكانية الوصول المحلي والاتصال الهاتفي في أكثر من 70 دولة
- الاتصال باجتماعات الفيديو من متصفح الويب الخاص بك - لا حاجة لتنزيل برنامج خاص
- يتكامل مؤتمر Vast Conference مع تقويمات Outlook وGoogle وMicrosoft 365
قيود مؤتمر Vast Conference
- ليس لديه الكثير من المراجعات
- يقول بعض المستخدمين أن المناطق الزمنية مربكة بعض الشيء
مؤتمر واسع النطاق الأسعار
- الدفع حسب الاستخدام: 2 سنت لكل دقيقة، لكل مستخدم
- الأساسيات: 13.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- معيار: 17.59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- احترافي: 35.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً
تقييمات ومراجعات المؤتمر الواسعة
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)
أدوات تواصل الفريق الأخرى
ستبقي خدمات الاتصال الجماعي العشر في هذه القائمة فريقك على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم. ولكن مع ذلك، لا يمكن لهذه البرامج التعامل مع كل جانب من جوانب التعاون الجماعي. عندما تحتاج إلى تشابك المستندات ومحادثات الفريق, مشاريع الأحداث والبيانات 🌟. 🌟
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قد يكون ClickUp هو المفضل في الكون تطبيق إدارة المشاريع ولكنه أيضاً مرافقة قوية لأي برنامج للمكالمات الجماعية. نحن نتكامل مع عدد مذهل من الحلول، لذا من المحتمل أن تتمكن من دمج ClickUp مع حل مؤتمرات الفيديو أو الصوت الخاص بك.
تسمح معظم حلول مؤتمرات الفيديو بالتسجيلات والنصوص، ولكن عليك أن تتصفح مئات الساعات من الفيديو والنسخ للعثور على ما تبحث عنه. لهذا السبب تعتمد الفرق على ClickUp لتبسيط اجتماعاتهم . تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي في جدول أعمال مشترك، وإضافة تنسيق غني إلى مستنداتك، ووضع علامات على أعضاء الفريق.
بالمناسبة، ليس عليك إنشاء مستندات من الصفر. اختر من بين مئات من قوالب ClickUp للحصول على السرعة في أسرع وقت على الإطلاق. نوصي باستخدام قالب ClickUp لإدارة المؤتمرات لمنظمي الفعاليات المشغولين، ولكن قالب محضر اجتماع ClickUp هو أيضًا خيار كلاسيكي لتدوين الملاحظات.
يدعم ClickUp طرقًا متعددة للاتصال، لذا لن تضطر إلى جدولة اجتماع لـ كل شيء صغير. حرر تقويمك باستخدام كليك أب كليب أداة تسجيل الشاشة الخاصة بنا. لا أحد لديه الوقت لقراءة بريد إلكتروني ضخم، لذا اشرح كل شيء في فيديو سريع أثناء مشاركة شاشتك.
للحصول على المزيد من المقاطع استخدم انقر فوق الدماغ لنسخ كل مقطع تقوم بتسجيله تلقائيًا. بالإضافة إلى النسخ، استخدم ميزة اسأل الذكاء الاصطناعي لطرح أي سؤال لديك. ثم يبحث Brain في كل نص مقطع قمت بإنشائه للعثور بسرعة على الإجابات المدفونة في مقاطع الفيديو.
نحن أيضًا نجعل من السهل عليك البقاء على اتصال مع فريقك عبر ClickUp Chat . احتفظ بجميع اتصالات الفريق في أداة واحدة واطلع على جميع الاتصالات حول مهمة أو مشروع أو نقطة بيانات في عرض واحد. لا داعي للتنقل بين الحلول عندما تكون مستعداً للعمل أيضاً. ما عليك سوى وضع علامة على أحد أعضاء الفريق وسيقوم ClickUp بتعيين مهمة له.
أفضل ميزات #### ClickUp
- قلل الاجتماعات غير الضرورية باستخدام مسجِّل الشاشة ClickUp Clip Clip
- يدعم ClickUp Chat رسائل تفاعلية بتنسيق غني وروابط قابلة للتضمين
- إدارة اجتماعات أكثر إحكاماً من خلال توثيق كل شيء، بما في ذلك الخطوات التالية، في ClickUp
- هل تحتاج إلى تنسيق المستندات؟ هناك قالب ClickUp لهذا الغرض
قيود ClickUp
- بعض الميزات المتقدمة، مثل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فقط في باقات ClickUp المدفوعة
- تحتوي المنصة على الكثير من الخصائص، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للإلمام بكل ما تقدمه ClickUp
ClickUp الأسعار
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)
## ClickUp: الاتصالات الموحدة حقًا للقرن الحادي والعشرين
يعد الرقم المخصص للمكالمات الجماعية والبرامج المخصصة أمرًا ضروريًا للشركات الحديثة وفرق العمل عن بُعد. وبغض النظر عما إذا كنت منظماً للفعاليات في شركة صغيرة أو كنت بحاجة إلى خيار آمن للاجتماعات عبر الإنترنت، فإن أدوات المؤتمرات هذه ستبقي فريقك على نفس الصفحة.
في حين أن جميع مزودي الخدمة هؤلاء لهم مزاياهم، إلا أنهم لا يستطيعون القيام بكل شيء. ولكن هل تعرف ما الذي _يمكنه القيام بكل شيء؟ ClickUp.
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