قوالب كتالوجات منتجات مجانية لسهولة التخصيص

نعم، لديك منتجات رائعة. ولكن هل يمكنك إنشاء كتالوج يليق بها؟ هذا أمر مختلف تمامًا. قد تستغرق إدارة أنواع الصور ومشكلات التصميم وتغييرات الأسعار في اللحظة الأخيرة ساعات طويلة في مهام بسيطة.

إذا سبق لك أن فتحت مستندًا فارغًا وفكرت: "من أين أبدأ؟". هل تعرف هذا الشعور؟ إنه شعور طبيعي تمامًا. هنا يمكن أن تنقذك قوالب كتالوجات المنتجات المجانية. تتيح لك قوالب الكتالوجات هذه إضافة الصور والأوصاف ومعلومات الأسعار. لا داعي بعد الآن للبدء من الصفر أو تعلم التصميم الجرافيكي في عطلة نهاية الأسبوع. فهي سريعة ومرنة ومصممة لعرض منتجاتك في أفضل صورة على أي جهاز.

دعنا نجد لك ما يناسبك.

ما هي قوالب كتالوجات المنتجات؟

قوالب كتالوجات المنتجات هي تخطيطات مصممة مسبقًا لكتالوجات منظمة تعرض المنتجات ومعلومات الأسعار والأوصاف والصور. وهي جزء مهم من استراتيجية منتجاتك، حيث توفر لك تنسيقًا جاهزًا يمكنك تخصيصه بسهولة ليناسب علامتك التجارية وعروضك.

تساعد قوالب كتالوجات المنتجات الشركات على عرض منتجاتها أو خدماتها للمشترين المحتملين بشكل احترافي. بدلاً من التصميم من الصفر، يقوم المستخدمون بإدراج المحتوى وتصدير الكتالوج النهائي.

تتضمن هذه القوالب في معظم الحالات عناصر نائبة لعناوين المنتجات والتفاصيل والصور والشعارات ومعلومات الشركة. كما أن معظمها متوافق مع الأدوات الشائعة مثل PowerPoint وInDesign وCanva ومحررات PDF. يمكنك استخدامها للمشاركة المطبوعة والرقمية.

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وهذا ربما يتطلب تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك تجميع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ما الذي يجعل قالب كتالوج المنتجات جيدًا

سواء كان ذلك تصميم تخطيط أو هيكل إدارة بيانات، فإن القالب الجيد يبسط عملك:

كتل محتوى قابلة للتحرير: اختر قالبًا يتيح لك تحديث تفاصيل المنتج والأوصاف ومعلومات الأسعار دون البدء من الصفر

تصميم مرن: يتيح لك القالب الجيد إعادة ترتيب الأقسام أو الفئات بناءً على عروضك

شريط البحث: اختر قالبًا يمكنك من خلاله العثور على أي شيء في ثوانٍ معدودة — المهام أو المستندات أو الرسائل أو الملفات — مباشرةً من شريط بحث واحد ذكي وموحد

تخصيص العلامة التجارية: يجب أن يتيح لك إضافة شعارك وخطوطك وألوانك لتتناسب مع هوية شركتك

مساحات لصور عالية الدقة: اختر قالبًا يمكنك إدراج صور فيه بحيث يتم تحميلها بسرعة وتظهر بوضوح على أي جهاز

دعم متعدد التنسيقات: تأكد من إمكانية استخدام القالب عبر أدوات مثل PowerPoint وCanva وInDesign أو كملف PDF قابل للطباعة

الغلاف وجدول المحتويات: يجب أن يحتوي قالب كتالوج المنتجات على أقسام اختيارية للحفاظ على تنظيم الكتالوج وسهولة التصفح فيه

قوالب تصميم كتالوجات المنتجات

لا أحد لديه الوقت الكافي لقضاء ساعات في تعديل الهوامش أو تغيير حجم الصور. لهذا السبب قمنا بإدراج هذه القوالب المجانية للكتالوجات. فهي جاهزة للاستخدام ومصممة لتبسيط العرض وتسريع عمليات الإطلاق. ولن تضطر إلى التضحية بالجودة أو التصميم.

1. قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لإطلاق المنتجات الرقمية وقم بإدارتها باستخدام قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp

إذا كان الكتالوج الخاص بك يتضمن منتجات رقمية مثل التطبيقات أو الأدوات أو الخدمات، فاستخدم قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp. يساعدك هذا القالب على تتبع كل عنصر، بدءًا من الفكرة وحتى النشر. بدلاً من التنقل بين جداول البيانات ولوحات المهام ومواضيع Slack، يعمل هذا القالب على تجميع مشروعك في مكان واحد.

القالب مثالي للفرق التي تتعامل مع العديد من سير العمل. يتميز بتحديثات في الوقت الفعلي وتتبع مفصل للمهام. أنت لا تقوم فقط بإدراج المنتجات، بل تدير كل ما وراءها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ قوائم مراجعة لكل مرحلة من مراحل خط إنتاج منتجاتك

أضف حقولًا مخصصة للمواصفات الفنية والجداول الزمنية ومراحل الموافقة

قم بتعيين المهام وأتمتة تحديثات التقدم

تعاون مع المطورين والمسوقين والمصممين في مستند واحد مشترك

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تبيع أدوات SaaS أو التنزيلات الرقمية أو المنتجات القائمة على الاشتراكات التي تحتاج إلى تحديثات مستمرة وتعاون سلس.

✨ نصيحة إضافية: قائمة مراجعة تطوير المنتج ليست مجرد قائمة مهام، بل هي شبكة أمان لإطلاق منتجك. استخدمها لتحديد الثغرات وتقليل إعادة العمل والحفاظ على تزامن الفرق متعددة الوظائف.

2. قالب أسعار منتجات ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أسعارًا أكثر ذكاءً باستخدام قالب تسعير المنتجات من ClickUp

تحديد سعر المنتج ليس مسألة حسابية، بل هو استراتيجية. تم تصميم قالب ClickUp لتسعير المنتجات للشركات التي تحتاج إلى إدارة استراتيجيات التسعير وتتبع تكاليف المنتجات بمرور الوقت. يعمل هذا القالب بمثابة مركز قيادة للتسعير، حيث يساعد الشركات على تفصيل التكاليف وحساب هوامش الربح وتحليل المنافسين.

يتيح هذا النموذج تتبع نماذج التسعير وتطويرها باستمرار بناءً على تعليقات السوق والأداء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدخل البيانات الأساسية مثل SKU وسعر الوحدة والتكلفة لكل عنصر باستخدام الحقول المخصصة

حلل خطوط المنتجات باستخدام طرق عرض معدة مسبقًا حسب الفئة والعلامة التجارية

تعاون مع الفرق لاختبار استراتيجيات التسعير وتعديلها

حدد المهام والأهداف والتحديثات المتكررة لتحسين الأسعار باستمرار

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات ومديري المنتجات وأصحاب الأعمال الذين يطلقون منتجات جديدة أو يعملون على تحسين استراتيجيات الأسعار عبر خطوط منتجات متعددة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب قوائم الأسعار وورقة الأسعار المجانية في Word و Google Docs و ClickUp

3. قالب إدارة المخزون من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على مستويات المخزون باستخدام قالب إدارة المخزون من ClickUp

قد تكون إدارة المخزون دون فقدان تتبع مستويات المخزون أو الطلبات المعادة أو العناصر القديمة أمرًا فوضويًا. تم تصميم قالب إدارة المخزون من ClickUp للشركات التي تتعامل مع منتجات متعددة وسلاسل توريد متعددة.

إنها أكثر من مجرد قائمة — إنها نظام جرد كامل لمساعدة الشركات على إدارة المخزون دون الاعتماد على جداول البيانات الفوضوية. يمكنك تنظيم وحدات التخزين (SKU) وتتبع تغييرات المخزون في الوقت الفعلي وأتمتة تنبيهات إعادة الطلب وعرض قيمة المنتج في لمحة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

تتبع حالة المخزون باستخدام علامات مخصصة مثل "متوفر" أو "غير متوفر"

استخدم طرق العرض المعدة مسبقًا مثل الجدول والجدول الزمني وتحديثات الطلبات لتحسين الإشراف

أتمتة تنبيهات المخزون وإعادة الطلب بناءً على حدود المخزون

قم بتركيز بيانات المنتجات، بما في ذلك الأسعار والصور ومعلومات الموردين

🔑 مثالي لـ: تجار التجزئة وتجار الجملة ومديري العمليات الذين يحتاجون إلى نظام منظم وقابل للتطوير لإدارة المخزون دون الاعتماد على جداول البيانات الفوضوية.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء نظام لإدارة المخزون

4. قالب طلب شراء ومخزون ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة الطلبات والمخزون كالمحترفين باستخدام نموذج طلب الشراء والمخزون من ClickUp

قالب ClickUp لأوامر الشراء والمخزون هو حل ثنائي. يساعد الشركات على إدارة الموردين والمخزون والميزانيات.

يوفر هذا النموذج مساحة عمل واحدة لتتبع الطلبات ومستويات المخزون. ستجد كل شيء منظمًا: الحالات، وتحديثات الموردين، وتوافر العناصر، وتتبع التكاليف.

تجعل الأتمتة وإدارة المنتجات في الوقت الفعلي عملية الشراء أكثر سلاسة وكفاءة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ مهام لكل أمر شراء وقم بإدارتها من خلال 14 حالة مفصلة

تتبع مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب وتقدم التسليم من لوحة تحكم واحدة

قم بتعيين المسؤوليات والجداول الزمنية لأعضاء الفريق لكل طلب

استخدم الأتمتة المدمجة لتشغيل التذكيرات وتحديثات الحالة

🔑 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة، ومسؤولو المشتريات، وفرق العمليات التي تحتاج إلى أداة واحدة لإدارة قوائم المخزون وسير عمل المشتريات بأقل جهد يدوي.

نصيحة احترافية: تخلص من الصفحات الفارغة ودع ClickUp Brain يقوم بالمهمة الصعبة. ما عليك سوى إخباره بنوع الكتالوج أو سير العمل الذي تحتاجه — سواء كان للمنتجات أو الأسعار أو المخزون — وسيقوم بإنشاء قالب جاهز للاستخدام في ثوانٍ. إنه أشبه بمساعد ذكي يصمم لك وفقًا لطريقة عملك.

5. نموذج نموذج طلب منتج ClickUpe

احصل على قالب مجاني بسّط عملية الشراء باستخدام نموذج طلب المنتجات من ClickUp

تتكرر الأخطاء في تتبع الطلبات يدويًا، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت. يوفر نموذج نموذج طلب المنتج من ClickUp طريقة مبسطة لإدارة طلبات المنتجات من الاستلام إلى التسليم.

وهي مصممة لتوفير السرعة والدقة والوضوح. تتيح لك تجميع معلومات العملاء وتفاصيل الطلبات وحالات الشحن في واجهة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه القالب جاهزة مع عدة طرق عرض مخصصة، حتى لا يفوتك أي شيء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ نماذج مخصصة لتسجيل معلومات المشتري وتفاصيل الطلب في الوقت الفعلي

تتبع الطلبات في كل مرحلة باستخدام حالات مثل "جديد" و"تعبئة" و"تم تنفيذها" و"تم التسليم"

يمكنك الوصول إلى جميع الطلبات وبيانات العملاء من خلال عروض منظمة مثل "حالة الطلب" أو "متتبع المشكلات"

استخدم الحقول لإدخال السعر الإجمالي ونوع المنتج ومعلومات الاتصال وتحديثات الشحن

🔑 مثالي لـ: تجار التجزئة الصغار، والعلامات التجارية التي تبيع مباشرة للمستهلكين، أو الشركات التي تقدم خدمات وتحتاج إلى نظام موثوق لإدارة الطلبات الواردة دون فوضى.

6. قالب مقارنة برامج ClickUp

احصل على قالب مجاني قارن بين الأدوات جنبًا إلى جنب باستخدام قالب مقارنة البرامج من ClickUp

عند الاختيار بين منصات البرامج، لا تحتاج إلى رأي آخر، بل تحتاج إلى بيانات مقارنة. يوفر نموذج مقارنة البرامج من ClickUp طريقة واضحة لمقارنة الأدوات. ويغطي الميزات والتكلفة وسهولة الاستخدام والمزيد.

بفضل طرق العرض المدمجة للأسعار وصور المنتجات، تخلص من التخمينات واستبدلها بمعايير واضحة وقابلة للتتبع يمكن لفريقك بأكمله الاتفاق عليها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ مهام لكل خيار من خيارات البرامج ونظمها حسب التوفر أو حالة الاستخدام

استخدم الحقول المخصصة لتقييم الأدوات من حيث الأسعار والدعم وواجهة المستخدم والميزات الرئيسية

قم بتصور المقارنات باستخدام طرق العرض الجدول ولوحة الصور والأسعار

تتبع تقدم عملية اتخاذ القرار باستخدام حالات مثل "متوفر" و"جديد" و"غير متوفر"

🔑 مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات ومؤسسي الشركات الناشئة ومديري المنتجات الذين يتخذون قرارات بشأن أدوات SaaS أو الأنظمة الداخلية مع مشاركة العديد من أصحاب المصلحة.

7. نموذج نموذج عرض أسعار ClickUp

احصل على قالب مجاني أرسل عروض أسعار احترافية بشكل أسرع باستخدام نموذج نموذج عرض الأسعار من ClickUp

قد يكلفك خطأ في عرض الأسعار خسارة صفقة. تم تصميم نموذج عرض الأسعار من ClickUp لمنع حدوث ذلك. فهو يساعدك على جمع متطلبات المشروع وحساب الأسعار وإرسال عروض أسعار واضحة.

تساعد الحقول المخصصة في تتبع تفاصيل الخدمة والأسعار بالساعة والمواعيد النهائية والمزيد. يحافظ هذا النموذج على تنظيم عملية المبيعات ويضمن توافق العروض بين الفرق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أنشئ طلبات عروض الأسعار مع أقسام لنطاق العمل والأسعار ومواعيد التسليم

تتبع حالة كل عرض أسعار من "قيد المراجعة" إلى "عرض الأسعار مرسَل" باستخدام علامات الحالة

قم بتعيين الموافقات على عروض الأسعار والمهام لأعضاء الفريق المعنيين

استخدم تكامل البريد الإلكتروني لإرسال عروض الأسعار والمتابعة مباشرةً

🔑 مثالي لـ: العاملون المستقلون والوكالات وفرق المبيعات B2B الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وموثوقة لتقديم عروض الأسعار وإغلاق الصفقات دون التنقل بين الأدوات.

➡️ اقرأ المزيد: كيف يستخدم مديرو المنتجات في ClickUp ClickUp

8. قالب قائمة ClickUp

احصل على قالب مجاني ابدأ بسرعة مع الهيكل المرن لنموذج قائمة ClickUp

قالب قائمة ClickUp هو إعداد بسيط ولكنه قوي لتنظيم المهام وسير العمل وبيانات المنتجات أو حتى مخططات المشاريع السريعة. هذا القالب مثالي عندما تحتاج إلى هيكل وظيفي لا يعقد الأمور.

يوفر التصميم طرق عرض سهلة للمبتدئين إلى جانب تخصيصات اختيارية، مما يتيح لك الحفاظ على نظافة التصميم وقابليته للتطوير مع نمو احتياجاتك. اعتبره نقطة انطلاق فارغة ولكنها ذكية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

استخدم طرق العرض المعدة مسبقًا للتبديل بين الجداول والقوائم ولوحات المعلومات الخاصة بالمهام

نظم سير عملك باستخدام حالات قابلة للتخصيص مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل"

قم بتعيين المهام وتتبع التحديثات باستخدام العلامات وتواريخ الاستحقاق والأولويات

ابدأ من قاعدة مرنة وقم بالتوسع باستخدام الأتمتة حسب الحاجة

🔑 مثالي لـ: الفرق أو المستخدمين الفرديين الذين يرغبون في تنسيق قائمة جاهز للاستخدام لإدارة أي شيء بدءًا من كتالوجات المنتجات وحتى سير العمل الداخلي دون أي عوائق.

💡 نصيحة احترافية: لا تكتفِ بالإطلاق والتمني، بل تابع ما يهم. أدخل بيانات الكتالوج في لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بالمنتج لقياس أداء المنتج واهتمام العملاء وأنماط المبيعات في الوقت الفعلي.

9. قالب ClickUp لإدارة تصميم الملابس

احصل على قالب مجاني قم بإدارة مشاريع الأزياء من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإطلاق باستخدام قالب ClickUp Apparel Design Template

لا يقتصر تصميم الملابس على الإبداع فحسب، بل يشمل أيضًا المواعيد النهائية والتوريد والميزانيات والإنتاج. يساعدك قالب ClickUp لإدارة تصميم الملابس على التحكم في كل ذلك.

يحافظ هذا المجلد الجاهز للاستخدام على تنظيم مشاريع الأزياء الخاصة بك. ويغطي كل شيء بدءًا من مسودة التصميم الأولى وحتى إطلاق المنتج النهائي. يمكنك تتبع التقدم وإدارة المخزون والتعاون بسهولة. تساعدك طرق العرض والحالات المتعددة على تجنب الفوضى الناتجة عن تشتت الأدوات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

خطط لسير عملك باستخدام حالات مخصصة مثل المفهوم والتوريد والإنتاج

قم بتخصيص الميزانيات وتصنيف أنواع التصميمات وتتبع التقدم المحرز من خلال الحقول المخصصة

قم بالتبديل بين طرق العرض "الجدول الزمني" و"القائمة" و"اللوحة" و"الجدول" لإدارة المواعيد النها

تعاون بين الفرق، وتتبع التغييرات، وحافظ على سلاسة التواصل

🔑 مثالي لـ: مصممي الأزياء، ومديري الإنتاج، أو الفرق الإبداعية التي تدير المجموعات الموسمية أو خطوط إنتاج تصميم المنتجات.

🔍 هل تعلم؟ تؤثر مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتجات بشكل كبير على 64% من المتسوقين. يمكن أن يؤدي إضافة مقاطع فيديو قصيرة إلى الكتالوج أو ربطها به إلى تعزيز ثقة المشترين.

10. قالب كتالوج منتجات Freepik Gradient

عبر Freepik

تم تصميم قالب كتالوج المنتجات المتدرج من Freepik لتوفير الوضوح البصري. وهو مثالي للشركات التي تحتاج إلى هيكل أنيق وبسيط لعرض فئات متعددة من المنتجات دون فوضى.

يتميز التصميم بخلفيات متدرجة وعناصر نائبة للصور واضحة وخطوط بسيطة. إنه عصري ومتعدد الاستخدامات لأي صناعة أو علامة تجارية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدخل صورًا عالية الدقة للحصول على مظهر احترافي

قم بتخصيص النص والتصميم والألوان باستخدام ملفات AI و EPS القابلة للتحرير

أضف الأسعار والأوصاف وتفاصيل المنتجات بسهولة دون الحاجة إلى كتابة أي كود

قم بالتصدير بتنسيق PDF أو صورة للاستخدام الرقمي والطباعة

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو تجار الجملة أو المصممين الذين يرغبون في كتالوج منتجات خفيف الوزن وجذاب بصريًا مع خيارات تخصيص سريعة.

11. قالب كتيب ملف تعريفي لشركة Freepik

عبر Freepik

إذا كنت تبيع أكثر من مجرد منتجات، مثل الخدمات أو القيم أو الهوية المؤسسية، فراجع قالب كتيب ملف تعريف الشركة من Freepik. فهو يساعدك على التعبير عن كل ما تريد دون إرباك القارئ.

يعد التصميم الواسع والبانورامي مثاليًا لسرد القصص من خلال عناصر مرئية قوية. تعرض الأقسام المنظمة عروضك وإنجازات شركتك وخبرة فريقك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

خصص كتل النص للمهمة والخدمات والشهادات ومعلومات الاتصال

اعرض صورًا أو أيقونات أو لقطات لمنتجاتك بجودة عالية إلى جانب رسائلك

استخدم ملفات EPS و JPG و SVG القابلة للتحرير لتعديل التخطيط والألوان والعلامة التجارية

أنشئ ملفًا تعريفيًا متعدد الصفحات لشركتك لمشاركته عبر الإنترنت أو طباعته

🔑 مثالي لـ: الوكالات، وشركات B2B، أو الشركات التي تقدم خدمات والتي يجب أن تقدم نفسها في شكل أنيق ومنظم للعملاء أو المستثمرين المحتملين.

✨ نصيحة إضافية: وفر ساعات من العمل وتجنب عجز الكاتب. استخدم أداة إنشاء وصف المنتج لإنشاء نصوص واضحة وجذابة على الفور ومصممة خصيصًا لجمهورك ومجهزة بالفعل لمحركات البحث.

12. كتالوج منتجات Freepik Gradient Technology

عبر Freepik

تم تصميم قالب كتالوج منتجات Gradient Technology خصيصًا لشركات التكنولوجيا الحديثة والإلكترونيات أو الملحقات الرقمية.

يمزج التصميم بين التدرجات الجريئة وأقسام المنتجات البسيطة. وهذا يجعله مثاليًا لعرض الأدوات أو الأجهزة أو البرامج بطريقة أنيقة وواضحة. بفضل أنواع الملفات القابلة للتحرير والهياكل الجاهزة للصور، يمنح الكتالوج مظهرًا أنيقًا وجاهزًا للبيع بالتجزئة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اعرض المنتجات التقنية باستخدام مساحات مخصصة للصور ووصف المنتجات في أماكن مناسبة

قم بتخصيص معلومات الأسعار والميزات والفئات باستخدام ملفات AI و EPS متعددة الطبقات

يمكنك بسهولة مطابقة ألوان العلامة التجارية والخطوط باستخدام الخطوط القابلة للتحرير والخلفيات المتدرجة

قم بإعداد كتالوج جذاب للويب والطباعة بأقل جهد في التصميم

🔑 مثالي لـ: بائعي التجارة الإلكترونية، أو العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية، أو شركات التكنولوجيا B2B التي تبحث عن قالب تصميم كتالوج منتجات أنيق وجاهز للاستخدام.

🔍 هل تعلم؟ 87% من العملاء يقولون إن محتوى المنتج هو العامل الأكثر أهمية عند الشراء عبر الإنترنت. إذا كان كتالوج منتجاتك يفتقر إلى التفاصيل أو العناصر المرئية الواضحة، فستفقد الثقة والتحويلات.

13. قالب كتيب منتجات التجميل من Canva

عبر Canva

قالب كتيب منتجات التجميل من Canva مصمم خصيصًا لشركات مستحضرات التجميل والعناية بالصحة التي تحتاج إلى تنسيق ترويجي أنيق دون عناء التصميم. يوازن قالب الكتالوج هذا بين الطباعة النظيفة والمساحة الواسعة للصور لعرض المنتجات عالية الجودة.

يحتوي التصميم على مساحة كافية للوصف والمزايا والمكونات والأسعار. مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المتاجر أو كحزمة إطلاق رقمية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف صورك وصور منتجاتك وعناصر علامتك التجارية بسهولة السحب والإفلات

خصص التصميم والألوان والخطوط مثل Glacial Indifference و Montserrat

اطبعها بتنسيق A4 أفقي أو شاركها عبر الإنترنت على الفور

حافظ على مظهر احترافي دون الحاجة إلى الاستعانة بمصمم

🔑 مثالي لـ: رواد الأعمال في مجال التجميل، وخطوط منتجات العناية بالبشرة، والمنتجعات الصحية، أو العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تبحث عن قالب كتالوج منتجات يبدو فاخرًا ومتاحًا في نفس الوقت.

14. كتيب منتجات مجوهرات بسيط من Canva

عبر Canva

تم تصميم كتيب منتجات المجوهرات البسيط باللون العاجي من Canva ليكون أنيقًا. بفضل الألوان الناعمة والمحايدة والخطوط الأنيقة، يمنح هذا الكتيب المجوهرات الفاخرة مساحة لتتألق دون أي تشتيت للانتباه.

هذا التصميم مثالي لإبراز المجموعات والأسعار والمواد. فهو أنيق ويضفي إحساسًا بالفخامة. تخيل مزيجًا بين كتيب الصور والكتالوج — سهل التخصيص ويصعب تجاهله.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف أسماء المنتجات والأوصاف المختصرة والأسعار وتعليمات العناية

أضف صور مجوهراتك، سواء كانت مصممة أو على خلفية بيضاء

قم بتخصيص الخطوط مثل Noto Serif Display و Public Sans لتتناسب مع علامتك التجارية

اطبع أو شارك عبر الإنترنت بتنسيق A4 أفقي واضح

🔑 مثالي لـ: العلامات التجارية للمجوهرات الفاخرة، أو صانعي المنتجات المخصصة، أو متاجر البيع بالتجزئة الراقية التي ترغب في عرض مجموعاتها بتصميم عصري وجذاب.

15. Canva كتيب ثلاثي الأبعاد بسيط باللون البني عن جولة في إيطاليا

عبر Canva

على الرغم من تصميمه ككتيب سفر، يمكن بسهولة إعادة استخدام هذا القالب البني البسيط ثلاثي الطيات لعرض منتجات نمط الحياة أو المنتجات المصنوعة يدويًا.

يتميز بتنسيق دافئ على غرار المطبوعات الصحفية بألوان ترابية وخطوط كلاسيكية مثل Times New Roman Condensed و Poppins، ومساحة كبيرة للصور والأوصاف. مما يجعله مثاليًا لفهرسة المجموعات التي تحكي قصة، مثل المنتجات الحرفية أو العروض القائمة على التجربة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أضف صورًا كبيرة للمنتجات إلى جانب وصف موجز ومعلومات عن الأسعار

قسّم الكتالوج إلى فئات باستخدام التنسيق الثلاثي

قم بتخصيص الخطوط والتخطيط ولوحة الألوان لتناسب المواضيع الموسمية أو جماليات العلامة التجارية

قم بتصدير كتيبات جاهزة للطباعة أو شاركها كتجربة رقمية

🔑 مثالي لـ: الشركات التي تقدم منتجات ذات طابع تراثي، والعلامات التجارية القائمة على الخبرة، أو المبدعين الذين يبحثون عن تصميم بسيط لعرض منتجاتهم بطريقة ساحرة.

16. كتيب ثلاثي الطيات من Canva عن قائمة طعام صحية وخضراء

عبر Canva

تتميز النشرة الثلاثية للوجبات الصحية العضوية الخضراء بتصميمها البصري الأنيق. صُممت في الأصل لخدمات تقديم الطعام، ولكن تصميمها المنظم يجعلها مثالية للشركات التي تقدم منتجات طبيعية أو صديقة للبيئة أو خدمات تركز على الصحة.

تضفي لوحة الألوان الترابية، المقترنة بخطوط حديثة مثل DM Sans و Bricolage Grotesque، طابعًا ودودًا ومهنيًا في الوقت نفسه على كتالوج منتجاتك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

اعرض المكونات أو المزايا الغذائية أو وصف المنتجات في أقسام سهلة القراءة

أضف صور منتجاتك أو خدماتك أو عبواتك في المساحات المخصصة لذلك

قم بتمييز الأسعار أو الخطط أو مستويات الحزم باستخدام كتل المعلومات المعدة مسبقًا

قم بالتصدير للاستخدام الرقمي أو الطباعة باستخدام خيارات Canva الصديقة للبيئة

🔑 مثالي لـ: بائعي المنتجات العضوية، ومدربي الصحة، والعلامات التجارية للأغذية النباتية، أو تجار التجزئة الصديقين للبيئة الذين يبحثون عن قالب كتالوج يعكس قيمهم في التصميم والشكل.

💫 نصيحة مفيدة: يصبح الحفاظ على اتساق المعلومات عبر المنصات أمرًا صعبًا مع نمو كتالوج منتجاتك. تعمل برامج إدارة معلومات المنتجات القوية على تجميع بيانات المنتجات — الأوصاف والمواصفات والأسعار — في مكان واحد، بحيث يظل كتالوجك دقيقًا في كل مكان دون الحاجة إلى نسخ ولصق.

17. كتيب ثلاثي الألوان باللون الأسود والبرتقالي والبرتقالي الفاتح من Canva عن الصالة الرياضية واللياقة البدنية

عبر Canva

لا يقتصر استخدام كتيب Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure على الصالات الرياضية فقط. فألوانه عالية التباين وخطوطه الواضحة وتصميمه الديناميكي تجعله مناسبًا تمامًا لأي كتالوج منتجات يحتاج إلى إضفاء طابع قوي وحيوي وعصري.

بفضل أقسامه الواضحة ومساحته الكافية للصور والأوصاف والأسعار، يعد هذا القالب مثاليًا للعلامات التجارية التي تعتمد على الحركة أو العروض القائمة على الأداء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

قم بتمييز المنتجات الجديدة أو الأكثر مبيعًا أو الإصدارات المحدودة في خانات المنتجات بالخط العريض

أضف الصور والميزات ومعلومات الأسعار في أقسام مخصصة وواضحة

استخدم خطوط Canva Sans و Public Sans للحفاظ على سهولة القراءة في جميع التنسيقات

قم بالتصدير والطباعة بتنسيق A4 ثلاثي الطي أو شاركها رقميًا عبر رابط واحد

🔑 مثالي لـ: العلامات التجارية في مجال اللياقة البدنية، ومصنعي المعدات، وشركات المكملات الغذائية، أو حتى العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا التي تريد قالب كتالوج منتجات عالي التأثير يبدو قويًا وعصريًا.

🌟 معلومة: تستخدم Nikon صورًا حقيقية لعملائها + اقتباسات. بدلاً من الصور المعدلة، تعرض منتجاتها أثناء الاستخدام في صفحات الكتالوج على شكل شهادات تثبت جودتها.

18. قالب كتالوج أزياء Visme

عبر Visme

قالب كتالوج الأزياء من Visme هو تخطيط كامل الميزات ومثالي لعرض مجموعات الملابس، سواء كان ذلك لإطلاق موسمي أو لمحفظة للعملاء.

بفضل هيكلها البسيط وعناصر تصميمها المرنة، مثل الخطوط الحديثة والعناصر المرئية والخيارات التفاعلية، فإنها أكثر من مجرد كتيب ثابت. يمكنك تحويلها إلى كتيب صور قابل للنقر أو تضمينها في موقعك الإلكتروني لتقديم تجربة كاملة للمنتج.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها

أدرج أنماط المنتجات والمواد والمعلومات القيمة بتسلسل هرمي واضح

أضف صورك وخصص الألوان والخطوط وكتل التخطيط لتتناسب مع علامتك التجارية

أضف رسومًا متحركة وروابط ووسائط لإنشاء كتالوج تفاعلي أو ملف PDF قابل للتنزيل

استخدم الأدوات المصغرة أو المخططات المدمجة لإبراز تفاصيل المنتجات أو الاتجاهات الموسمية

🔑 مثالي لـ: ماركات الأزياء، والعلامات التجارية للمحلات الصغيرة، أو مسوقي الملابس الذين يرغبون في الحصول على قالب تصميم كتالوج منتجات أنيق وتفاعلي دون البدء من الصفر.

➡️ اقرأ المزيد: إدارة محفظة المنتجات: ما هي وكيفية القيام بها بشكل صحيح

أنشئ كتالوجًا يبيع دون عناء باستخدام ClickUp

لا يجب أن يكون إنشاء كتالوج منتجات مهمة شاقة. يمنحك قالب كتالوج منتجات جيد نقطة انطلاق جيدة. يمكنك استخدامه للأزياء أو التكنولوجيا أو منتجات العافية أو الخدمات الرقمية.

من التصميمات التي يمكن سحبها وإفلاتها إلى التخطيطات المدعومة بالمخزون، تتيح لك هذه القوالب إضافة صورك وتفاصيلك ومعلومات الأسعار بسرعة دون المساومة على الجودة.

لذا، سواء كنت تطلق خط إنتاج جديد أو تجدد عرض علامتك التجارية، تجنب متاعب التنسيق وابدأ بشيء فعال.

هل تحتاج إلى أكثر من مجرد كتالوج؟ جرب ClickUp. التطبيق الشامل للعمل يساعدك على تنظيم الطلبات وتتبعها وإدارة المخزون والتعاون مع فريقك.

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