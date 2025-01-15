10 قوالب مجانية لقائمة الأسعار &؛ قوالب ورقة الأسعار في Word وGoogle Docs و#038؛ ClickUp

في سوق اليوم التنافسي، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك قائمة أسعار ذات مظهر احترافي.

توفر قوالب قوائم الأسعار طريقة مبسطة لتنظيم قوائم الأسعار، وفي بعض الحالات، تساعد في إدارة قوائم المخزون والمصروفات.

هل تحب فكرة توفير كل هذا الوقت (ودعنا نواجه الأمر، المال) من خلال إنشاء عمليات أكثر كفاءة؟ تخطيط العمليات يمكن أن يساعدك على توسيع هذه الكفاءة لتشمل مجالات أخرى في شركتك!

يمكن أن يوفر نموذج قائمة الأسعار المصمم جيدًا وقت الشركات ويعزز أرباحها، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على ثمانية قوالب لقائمة الأسعار. قد تفاجأ ببعض الميزات والوظائف المعقدة المتوفرة في هذه القوالب المجانية.

ما هو قالب قائمة الأسعار؟

قالب قائمة الأسعار هو مستند أو جدول بيانات مُعد مسبقاً يمكنك تحريره لإنشاء قائمة بالمنتجات أو الخدمات التي تبيعها، بالإضافة إلى أسعارها المقابلة. إنها طريقة رائعة لتتبع معلومات التسعير الخاصة بك.

تتضمن قوالب قائمة الأسعار عادةً أعمدة ل:

أسماء المنتجات أو الخدمات

الأسعار

الأوصاف

معلومات أخرى ذات صلة

يمكنك استخدام الفلاتر وطرق العرض لتنظيم قوالبك بحيث يسهل عليك العثور على المعلومات التي تحتاج إليها.

ما الذي يجعل قالب قائمة الأسعار جيدًا؟

تأتي قوائم الأسعار الجيدة من القوالب الواضحة والشاملة والقابلة للتخصيص والجذابة بصرياً وسهلة الوصول إليها وسهلة التحديث.

عند اختيار قالب، ابحث عن ما يلي:

الوضوح : يجب أن يحتوي القالب على تخطيط واضح ومنطقي يسهل عليك التعديل والعثور على المعلومات بسرعة

: يجب أن يحتوي القالب على تخطيط واضح ومنطقي يسهل عليك التعديل والعثور على المعلومات بسرعة الشمولية : يجب أن يتضمن القالب جميع المعلومات الضرورية، مثل تفاصيل المنتج، ومستويات التسعير، وأسعار الوحدات، والخصومات، وأي شروط أو أحكام ذات صلة

: يجب أن يتضمن القالب جميع المعلومات الضرورية، مثل تفاصيل المنتج، ومستويات التسعير، وأسعار الوحدات، والخصومات، وأي شروط أو أحكام ذات صلة قابلية التخصيص : يجب أن يكون القالب مرنًا بحيث يمكنك تعديله وتخصيصه ليتناسب مع متطلباتك الخاصة

: يجب أن يكون القالب مرنًا بحيث يمكنك تعديله وتخصيصه ليتناسب مع متطلباتك الخاصة سهولة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام

يجب أن تكون واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام سهولة التحديث: يجب أن يكون القالب سهل التحديث والصيانة بحيث يمكن للمستخدمين إجراء التعديلات والتحديثات بسرعة

الكشف التعاوني والتحرير التعاوني وإضافة التعليقات وتضمين الروابط داخل مستندات ClickUp Docs

من خلال وضع هذه العوامل في الاعتبار، يمكن للشركات العثور على نموذج يسهل تحديثه ويمنح العملاء وصولاً سريعاً إلى معلومات التسعير.

10 قوالب لقائمة الأسعار

فيما يلي ثمانية نماذج مجانية لقوائم الأسعار لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على إنشاء قوائم الأسعار وإدارتها.

1. قالب قائمة الأسعار ClickUp

قالب قائمة أسعار ClickUp

القالب قالب قائمة أسعار ClickUp لمقدمي الخدمات والمنتجات كل ما تحتاجه في مخطط واحد سهل الاستخدام. وهو مجاني!

وهو يتضمن حالتين (نشط وغير نشط)، وستة حقول مخصصة، وأربعة أنواع من طرق العرض التي تتيح لك تخصيص البيانات وطرق العرض حسب أولوياتك.

بالإضافة إلى ستة حقول مخصصة لتسجيل البيانات الفريدة:

الوصف: تسجيل وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة العرض: حدد نوع العرض، مثل المنتج أو الخدمة أو الاشتراك نوع الاستثمار: حدد نوع الاستثمار، مثل رسوم لمرة واحدة أو اشتراك متكرر مبلغ الاستثمار: حدد مبلغ الاستثمار الفئة: تعيين منتجاتك أو خدماتك إلى فئات المعرف: قم بتعيين معرّف فريد لكل منتج أو خدمة

أربع طرق عرض تمنحك الكثير من الخيارات للوصول إلى بياناتك وتعديلها بسرعة:

قائمة المنتجات: قائمة بجميع المنتجات وأوصافها وأسعارها وتفاصيلها

قائمة بجميع المنتجات وأوصافها وأسعارها وتفاصيلها قائمة الخدمات: قائمة بجميع الخدمات وأوصافها وأسعارها وتفاصيلها

قائمة بجميع الخدمات وأوصافها وأسعارها وتفاصيلها عرض اللوحة: أ لوحة كانبان لمنتجاتك مع أعمدة مختلفة لكل مرحلة من مراحل عملية البيع

أ لوحة كانبان لمنتجاتك مع أعمدة مختلفة لكل مرحلة من مراحل عملية البيع استخدام هذا القالب: قائمة بجميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا القالب حاليًا

يقدم قالب قائمة الأسعار المجاني القابل للتحرير كل ما تحتاجه لتسجيل وعرض تفاصيل التسعير المعقدة. قم بتنزيل وتخصيص قالب قائمة الأسعار هذا اليوم واستعد للسيطرة على عالم التسعير الخاص بك مثل المعالج!

2. قالب تسعير المنتج ClickUp

قالب تسعير المنتج ClickUp

قل وداعًا لليالي الأرق الناجمة عن قائمة الجرد غير المنظمة. 😪

الـ قالب تسعير المنتج ClickUp يقوم بأكثر من مجرد إنشاء قوائم أسعار جذابة. فهو يساعدك أيضًا على تحديث الأسعار وتنظيم جميع معلومات منتجاتك في مكان واحد - سواء كانت مطلوبة لعميلك أو لمتاجرك.

مع إمكانية الوصول الفوري إلى أسعار الشراء وتفاصيل المنتج، يمكنك تخطي عمليات البحث المملة (واستجوابات الزملاء) والبدء في العمل. 🤓

بمجرد الانتهاء من إعداد نموذج تسعير المنتج وتشغيله، قد ترغب في التفكير في إضافة

قوالب تقرير المبيعات

لمساعدتك في الصورة الأكبر

ميزات قالب تسعير المنتج:

طرق عرض القائمة: شاهد جميع منتجاتك المميزة في لمحة سريعة وقم بتصفية وفرزها حسب معايير مختلفة، واضبط طرق العرض لسهولة الوصول إلى التفاصيل التي تحتاجها

شاهد جميع منتجاتك المميزة في لمحة سريعة وقم بتصفية وفرزها حسب معايير مختلفة، واضبط طرق العرض لسهولة الوصول إلى التفاصيل التي تحتاجها حقول مخصصة: تخصيص تفاصيل التتبع بمعلومات مثل SKU، وأسعار الوحدات، والعلامة التجارية، ونوع المنتج، وفئة المنتج، والحجم، والكمية، واللون

تخصيص تفاصيل التتبع بمعلومات مثل SKU، وأسعار الوحدات، والعلامة التجارية، ونوع المنتج، وفئة المنتج، والحجم، والكمية، واللون دليل بدء الاستخدام: حقق أقصى استفادة من القالب الخاص بك من خلال شرح تفصيلي لعملية إعداد القالب

هل تريد رؤية شاملة لمنتجاتك؟ تحقق من قائمة المنتجات حسب الفئة للحصول على نظرة عامة مجمعة. إذا كانت إدارة العلامة التجارية هي لعبتك، فإن جدول المنتجات حسب العلامة التجارية موجود هنا لمساعدتك.

مثل القالب المذكور سابقًا، يعرض قالب قائمة أسعار المنتجات قائمة أسعار، ولكن مع طريقة عرض لوحة ClickUp البديهية.

يساعدك قالب تسعير المنتج على بناء عمليات أكثر سلاسة وسير عمل أكثر ذكاءً. سوف

توفير الوقت

وزيادة كفاءتك في آن واحد! يمكنك الارتقاء بأنظمتك خطوة أخرى إلى الأمام من خلال دمج

سير عمل إدارة علاقات العملاء

لاستكمال عملياتك

3. قالب تسعير مسك الدفاتر ClickUp

قالب تسعير مسك الدفاتر ClickUp

هل تبحث عن طريقة فعالة وبسيطة في نفس الوقت لتتبع وإدارة التسعير لشركة مسك الدفاتر الخاصة بك؟ إن قالب تسعير ClickUp لمسك الدفاتر يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هناك! 🥳

يساعدك هذا القالب على تتبع الخدمات والتسعير وجداول الفواتير مع ميزات مثل:

طريقة عرض القائمة: يتضمن ثلاث طرق عرض للقائمة، المكونات، والشهرية، والربع سنوية، بحيث يمكنك تصفية الخدمات وفرزها حسب معايير مختلفة

يتضمن ثلاث طرق عرض للقائمة، المكونات، والشهرية، والربع سنوية، بحيث يمكنك تصفية الخدمات وفرزها حسب معايير مختلفة الحقول المخصصة: تتبع المعلومات الفريدة مثل سعر الوحدة والوحدة والسعر الإجمالي وتصنيف الخدمة وجدول الفوترة والكمية

تتبع المعلومات الفريدة مثل سعر الوحدة والوحدة والسعر الإجمالي وتصنيف الخدمة وجدول الفوترة والكمية طرق عرض الجدول: طرق العرض الشهرية والربع سنوية والسنوية تعرض مستحقات الخدمات الخاصة بك شهريًا وربع سنويًا وسنويًا على التوالي

إذا كانت

مسك الدفاتر

شركة تبحث عن طريقة لتنظيم تسعير خدماتها، فإن قالب تسعير مسك الدفاتر هو حل رائع. إنه سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات وموفر للوقت. مسك الدفاتر من أجل الفوز! 📣

4. قالب ورقة أسعار عمولة ClickUp

قالب ورقة أسعار عمولة ClickUp

إن قالب ورقة العمولة من ClickUp مصمم لحساب العمولة تلقائيًا، بغض النظر عن الهيكل الذي أعدته مؤسستك.

يحتوي هذا القالب على طرق متعددة لفرز المهام في تقريرك. تحقق من العمولات حسب فريق المبيعات أو حسب الحالة أو حسب المجال الوظيفي. مع ورقة العمولات هذه سيكون لديك دائمًا نظرة عامة على التدفق النقدي في عملك.

5. قالب قائمة أسعار الأعمال التجارية Word

يتيح لك قالب قائمة أسعار منتجات وورد للأعمال التجارية إنشاء قائمة أسعار احترافية لعلامتك التجارية بسرعة

قالب قائمة أسعار الأعمال المجاني من Template.net يتيح لأي نوع من الشركات تقريبًا تطوير وطباعة ملف قائمة أسعار متوافق مع مجموعة كبيرة من البرامج، بما في ذلك:

مستندات جوجل

جداول بيانات جوجل

إكسل

وورد

أرقام أبل

صفحات أبل

تتضمن بعض ميزاته ما يلي:

جدول مع أعمدة لاسم المنتج والوصف والسعر والكمية

رأس مع شعارك ومعلومات الاتصال بك

تذييل يحتوي على عنوان موقعك الإلكتروني وروابط وسائل التواصل الاجتماعي

إمكانية إضافة حقول مخصصة للحصول على معلومات إضافية

يساعدك قالب قائمة أسعار وورد المجاني للأعمال التجارية على تزويد العملاء بمعلومات تسعير سهلة الفهم حتى تترك علامتك التجارية انطباعًا رائعًا. نقاط إضافية للواجهة سهلة الاستخدام والقابلة للتخصيص وخيارات قائمة الأسعار القابلة للطباعة.

يعد هذا خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن قالب قائمة أسعار مجاني سهل التحرير ومتوافق مع العديد من البرامج.

6. قالب قائمة أسعار خدمات التنظيف بالوورد

قالب قائمة أسعار خدمات التنظيف Word هو مورد مفيد للشركات التي تقدم خدمات التنظيف

يعد قالب قائمة أسعار خدمات التنظيف المجاني من Template Lab أداة رائعة لمساعدتك في إنشاء قوائم أسعار ذات مظهر احترافي لأعمال خدمات التنظيف الخاصة بك.

ببساطة قم بتحريرها في Word أو Excel لتضمين خدماتك وأسعارك ومعلومات عملك.

ثم أرسلها رقميًا أو اطبعها ووزعها للترويج لأعمال التنظيف الخاصة بك! 🧹

يشتمل قالب التسعير المجاني على العديد من الخيارات وحفنة من الميزات الودية:

جدول مع أعمدة لاسم الخدمة والوصف والسعر والكمية

رأس مع شعار الشركة ومعلومات الاتصال

تذييل مع عنوان الموقع الإلكتروني وروابط وسائل التواصل الاجتماعي

إمكانية إضافة حقول مخصصة للحصول على معلومات إضافية

رسومات ملونة تجعل قوائم الأسعار ممتعة

مساحة نصية نظيفة وسهلة القراءة

يمكن أن يساعد قالب قائمة أسعار خدمات التنظيف في زيادة المبيعات من خلال تزويد عملائك بخدمات ومعلومات تسعير سهلة الفهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك في ترك انطباع أول جيد لدى العملاء المحتملين من خلال تقديم خدماتك بطريقة احترافية. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء قالب قائمة أسعار لطيف المظهر لأعمال التنظيف، فإن قالب قائمة أسعار خدمات التنظيف هنا من أجلك!

مكافأة:_ قوالب صحيفة الحقائق !

تنزيل هذا القالب

7. قالب قائمة أسعار قائمة أسعار مطعم وورد

_إنشاء قائمة أسعار مطعم جذابة بسهولة باستخدام قائمة أسعار قائمة أسعار مطعم Word

نداء إلى جميع أصحاب المطاعم وأساتذة قوائم الطعام!

هل تحتاج إلى تحديث قائمة الطعام الخاصة بك؟ تحقق من قالب قائمة أسعار قائمة أسعار مطعم Word المجاني من Template.net. ما هو المكون السري لقائمة الطعام الشهية التي ستسعد عملاءك وتعزز عملك؟

الأمر كله يتعلق بالتصميم الممتع، والتحرير السهل، والقدرة على نشر قائمتك على الإنترنت أو طباعتها لاستخدامها في مطعمك. تقدم قائمة الأسعار المجانية القابلة للطباعة واجهة سهلة الاستخدام تسرد أطباقك الشهية وأسعارها.

توفر قوائم الأسعار الاحترافية مثل هذا القالب تخطيطًا احترافيًا من الدرجة الأولى بحيث تبدو قائمتك جيدة مثل مذاق طعامك. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يأتي قالب قائمة أسعار قائمة أسعار المطعم مع غلاف قابل للتخصيص لطيف مثل الفطيرة. 🥧

في عالم المطاعم التنافسي، الكفاءة هي المفتاح في عالم المطاعم التنافسي.

من بين قوائم الأسعار الجميلة في هذه القائمة، يمكن لهذا القالب أن يوفر لك الوقت والجهد الثمينين بتصميمه البسيط لسهولة التحرير في Word أو محرر مستندات Google أو Apple Pages أو Publisher. بنقرات قليلة فقط، سيكون لديك قائمة طعام ذات مظهر احترافي جاهزة لإبهار ضيوفك الجائعين.

هل تكافح للتغلب على منافسيك؟ فكر في دمج نموذج تحليل تنافسي في عمليتك. إذا كان توفير الوقت مهمة ذات أولوية بالنسبة لك، فإن تطبيق أتمتة سير العمل يمكن أن يسرّع بعض مهامك الأخرى.

ارفع من مستوى عروض الطهي الخاصة بك، وأغري عملاءك، واجعل مطعمك أو متجرك حديث المدينة مع قالب قائمة الأسعار المجاني القابل للتحرير لعشاق الطعام - والذي يمكنك أيضًا طباعته بسهولة. شهية طيبة! 😋

8. قالب قائمة أسعار الطعام في مستندات جوجل

قم بإنشاء قائمة طعام جميلة ومخصصة لمطعمك باستخدام قالب قائمة أسعار الطعام المجاني في محرر مستندات جوجل

هل أنت متعطش للنجاح في صناعة الطعام؟ لدينا قالب أسعار طعام مجاني ورائع آخر من أجلك! إن قالب قائمة أسعار الطعام في محرر مستندات جوجل من Template.net هو كنز طهي من المؤكد أنه سيسلط الضوء على أطباقك اللذيذة والمأكولات الشهية. 🍲🥞

قل وداعًا لأيام الارتباك والتسعير غير المنظم! باستخدام هذا القالب، يمكنك إعداد قائمة أسعار طعام مذهلة بصريًا في دقائق.

يمكنك تحرير القالب في العديد من البرامج، بما في ذلك محرر مستندات Google. قم بتنزيله على أي مما يلي لتخصيص قالب قائمة الأسعار الخاص بك:

محرر مستندات جوجل

مصور

وورد

صفحات أبل

PSD

ناشر

ما الذي يميز هذا القالب عن غيره؟ دعنا نتعمق في ميزاته الشهية. بالنسبة للمبتدئين، تصميمه البديهي يجعل التحرير سهلاً للغاية.

يتيح لك قالب قائمة أسعار الطعام المجاني أيضًا إضافة وتعديل علامتك التجارية وصورتك الخاصة. في عالم الطعام سريع الإيقاع، فإن الكفاءة هي الأساس في عالم الطعام. يعمل قالب قائمة الأسعار المجاني هذا على تبسيط عملية إنشاء قائمتك، مما يوفر لك الوقت والطاقة.

ببضع نقرات فقط، ستحصل على قائمة طعام مصممة باحترافية تفخر بمشاركتها مع العملاء.

9. قالب قائمة أسعار خدمة محرر مستندات جوجل

يجعل قالب قائمة أسعار الخدمات في مستندات Google هذا من السهل والسريع إنشاء دليل أسعار جميل لعملك

هل حان الوقت لإنشاء قائمة أسعار أفضل مظهرًا لأعمالك الخدمية؟

قم بإنجاز ذلك بسرعة مع قالب قائمة أسعار خدمة مستندات جوجل المجاني من GDoc.

يتيح لك قالب القائمة فائق السهولة (إنه محرر مستندات Google، بعد كل شيء!) إضافة صورك وعلامتك التجارية وخدماتك ومعلومات التسعير لتخصيص قالب قائمة الأسعار وتحريره بالكامل.

يعرض القالب تصميمًا ممتعًا مع ثلاثة خيارات لحزمة الخدمات: القياسية والمميزة والذهبية، مع حدود ملونة مختلفة

ستحب المجموعة الواسعة من الخيارات التي تتيح لك تخصيص القالب المجاني حسب أسلوبك. يتيح لك تصميمه القابل للتخصيص بدرجة كبيرة:

إضافة اسم شركتك وشعارها

عرض معلومات الاتصال

إدخال تفاصيل الخدمات والتسعير

تعديل الخطوط والألوان والأحجام حسب رغبتك

يساعدك قالب قائمة أسعار الخدمات لمحرّر مستندات Google في الحصول على ورقة أسعار ذات مظهر احترافي يمكنك استخدامها للترويج لعملك للعملاء الجدد أو المتكررين.

10. قالب ورقة أسعار الوكالة في مستندات جوجل من Template.net

استخدم قالب ورقة أسعار محرر مستندات جوجل هذا لتتبع نفقات وخدمات وكالتك الإعلانية.

يعد قالب ورقة أسعار وكالة الإعلانات في محرر مستندات جوجل هذا قالباً مغيراً لقواعد اللعبة لمحترفي الإعلانات. تم تصميم قالب قائمة الأسعار المجاني القابل للتحرير هذا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لوكالات الإعلان.

يوفر هذا القالب هيكلاً منظماً لسرد خدمات وكالتك، من الأعمال الإبداعية والتصميم إلى التسويق الرقمي والعلاقات العامة. يسمح لك بوضع أسعارك بوضوح، مما يسهل على العملاء المحتملين فهم ما سيحصلون عليه مقابل استثمارهم.

تضمن قابلية التعديل في الوقت الفعلي لمحرر مستندات Google إمكانية تعديل معلومات التسعير الخاصة بك على الفور مع تغير ديناميكيات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزاته التعاونية للعديد من أعضاء الفريق بتحديث قائمة الأسعار ومراجعتها والموافقة عليها، مما يضمن الاتساق في جميع أنحاء وكالتك.

يعد نموذج ورقة أسعار وكالة الإعلانات في محرر مستندات Google أداة قيّمة للوكالات التي تبحث عن طريقة مبسطة وفعالة لإدارة استراتيجية التسعير الخاصة بها.

عزز أرباحك مع قوالب قائمة الأسعار القابلة للتحرير مجانًا

في مشهد الأعمال التجارية التنافسي اليوم، فإن وجود قالب قائمة أسعار يناسب عملك التجاري هو المنقذ. قد ترغب أيضًا في التفكير في إدارة الموارد أو تطوير المنتج برنامج لتوضيح وإرشادك وأنت على وشك تحقيق أهداف أكبر.

يبدو الأمر كثيراً، ولكن عندما تتعمق في الأمر، فإن البرامج والقوالب تسرّع من عملياتك.

يمكن لأدوات الأتمتة، على وجه الخصوص، تسريع المهام المتكررة ومساعدتك على تنفيذها بكفاءة أكبر. لمعرفة المزيد، يمكنك الاطلاع على بعض أمثلة على أتمتة العمليات التجارية للحصول على أفكار حول كيفية تحسين أنظمتك.

يمكن أن تساعدك القوالب في تتبع المخزون، وتسجيل المبيعات، والترويج لخدماتك وبيعها، وإبلاغ المستهلكين بقوائم الأسعار الخاصة بك. بغض النظر عن حجم العمل التجاري الذي تديره، يمكن أن تساعد قائمة الأسعار المحدثة في زيادة أرباحك.

في هذا الدليل الشامل، قمنا باستكشاف كنز من القوالب التي تلبي احتياجات العديد من أنواع الأعمال التجارية. سواء كنت تدير شركة SaaS متطورة أو واحدة من العديد من الشركات الصغيرة التي تدير المدن، فهناك قالب قائمة أسعار مصمم خصيصًا لك.

إذن، ما المانع؟ اغتنم الفرصة وقم بتنزيل القالب الذي اخترته اليوم!