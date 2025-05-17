أفضل 10 بدائل لتطبيق tl;dv Note Taker لتدوين الملاحظات ومحاضر الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قد يبدو متابعة جميع اجتماعاتك وكأنه عمل بدوام كامل. سواء كانت مكالمات مبيعات أو مقابلات مع المستخدمين أو اجتماعات داخلية، فإن تدوين الملاحظات بدقة وتتبع الأفكار الرئيسية قد يعني عدم التواجد الكامل في المناقشة.

وهنا يأتي دور أدوات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تساعدك على تنظيم الأفكار وإنشاء مقاطع قصيرة وتسجيل لحظات الاجتماعات.

تساعد أدوات مثل tl;dv في تسجيل الاجتماعات الافتراضية وإنشاء ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكامل مع منصات مثل Google Meet و MS Teams. ومع ذلك، يتحول بعض المستخدمين إلى أدوات أخرى بسبب محدودية الخطط المجانية، والتقاط الكلمات الملء، وميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية.

يستكشف هذا الدليل أفضل بدائل tl;dv note taker لإدارة اجتماعات متعددة مثل المحترفين.

🔍 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة وحدها، يُعقد أكثر من 11 مليون اجتماع يوميًا، أي أكثر من مليار اجتماع سنويًا. تخيل المعرفة التي تضيع دون تدوين أو تلخيص مناسب.

لماذا تختار بدائل Tl;dv Note Taker؟

تقوم Tl;dv بالمهمة على أكمل وجه، خاصة إذا بدأت باستخدام ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. ولكن هل توفر لك كل ما تحتاج إليه؟ تحتاج إلى أكثر من الأساسيات عندما يتعامل فريقك مع عدة اجتماعات ومكالمات مبيعات أو عمليات تسجيل دخول داخلية.

يستكشف العديد من المستخدمين الآن بدائل tl;dv note taker للحصول على وظائف أعمق وقيمة أفضل وسير عمل أكثر سلاسة لضمان اجتماعات مثمرة. وإليك الأسباب:

ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية : تفتقر أداة النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي إلى ميزات ذكاء الإيرادات وتحليل المشاعر وتتبع الإجراءات الذكية لفرق الم

الإفراط في استخدام الكلمات الملء : غالبًا ما تلتقط النصوص المكتوبة كلمات ملء غير ضرورية، مما يقلل من دقة النسخ

لا تتوفر قوالب اجتماعات متقدمة : ستحتاج إلى برنامج آخر لإدارة الاجتماعات لتخطيط جداول أعمال الاجتماعات أو إنشاء قوالب اجتماعات قابلة للتكرار

دعم محدود للتعاون : يفتقر إلى ميزات التحرير في الوقت الفعلي أو التعليقات مثل Google Docs

تكامل محدود : لا يعمل بشكل سلس مع المنصات بخلاف MS Teams وZoom وGoogle Meet

تفتقر إلى الذكاء المتعدد الاجتماعات : لا يمكنك تحليل الاتجاهات عبر جميع اجتماعاتك أو ربط الرؤى القابلة للتنفيذ عبر الجلسات

واجهة مستخدم غير سهلة الاستخدام لمستخدمي خطط الفريق : قد يكون التنقل محبطًا للفرق المتنامية

الخطة المجانية ليست مجانية بالكامل: الميزات الأساسية مثل التسجيلات أو النسخ غير المحدودة متاحة فقط في الخطة التجارية أو الخطة المؤسسية، والتي يتم دفعها سنويًا في هذه الأداة الذكية للاجتماعات

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتدوين الملاحظات من أجل تنظيم أفضل

10 بدائل لتطبيق tl;dv Note Taker في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على بدائل tl;dv note taker التي قمنا بمقارنتها:

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp ملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل لفرق إدارة المشاريع من جميع الأحجام ملخصات الاجتماعات ونصوصها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتواصل بين أعضاء الفريق، وإدارة المهام، والتعاون يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Otter. ai سجلات الاجتماعات للشركات الصغيرة والفرق نصوص اجتماعات قابلة للبحث؛ تكامل مع Zoom؛ دعم متعدد اللغات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Fireflies. ai ملخصات الاجتماعات للفرق الافتراضية من جميع الأحجام تسجيل الاجتماعات الافتراضية؛ تحليل المشاعر؛ دعم متعدد اللغات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فاتوم ملخصات الاجتماعات تتدفق إلى CRM لفرق المبيعات والتسويق ملاحظات اجتماعات AI؛ التزامن مع CRM وZoom يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Grain محاضر اجتماعات للفرق البعيدة من جميع الأحجام نسخ عالي الدقة؛ ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي؛ مقاطع فيديو قابلة للمشاركة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sembly AI سجلات اجتماعات متعددة اللغات لفرق من جميع الأحجام ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد اللغات؛ قوائم مهام تلقائية؛ تكاملات متعددة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Notta محاضر اجتماعات للفرق العالمية الكبيرة تسجيل الاجتماعات في الوقت الفعلي ونسخها وملخصاتها؛ تحديد المتحدث يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Avoma نصوص في الوقت الفعلي لفرق المؤسسات أتمتة تدوين الملاحظات؛ نصوص قابلة للمشاركة؛ قوالب جداول أعمال الاجتماعات تبدأ الخطط من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وتبدأ الإضافات من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Krisp تسجيل مكالمات عالي الجودة للمحترفين في مختلف المجالات إزالة الضوضاء الخلفية؛ ملخصات الاجتماعات ونصوصها في الوقت الفعلي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Rev. ai نصوص دقيقة للصحفيين والباحثين والمهنيين في مجال الأعمال خدمات تحويل الكلام إلى نص سريعة ودقيقة لمختلف أنواع المحتوى الصوتي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل

أفضل بدائل tl;dv للاستخدام

فيما يلي بعض من أفضل بدائل tl;dv note taker (المجانية والمدفوعة) التي توفر وظائف أفضل وأتمتة أكثر ذكاءً وأدوات تدعم لحظات الاجتماعات الحقيقية — من مقابلات المستخدمين إلى الاجتماعات عبر الإنترنت:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة مع ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل لأنه يجمع كل شيء معًا حقًا. من إدارة المشاريع والمستندات إلى تنظيم الاجتماعات وأتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو مركز شامل للفرق عن بُعد والشركات الناشئة والمؤسسات.

كبديل قوي لـ tl;dv، يتجاوز ClickUp مجرد تدوين الملاحظات. فهو يسجل اجتماعاتك ويؤتمت الإجراءات المطلوبة وينظم كل شيء في سير عمل متماسك.

أنشئ ملخصات وسلط الضوء على نقاط المناقشة الرئيسية في الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker

مع AI Notetaker من ClickUp، يمكنك أخيرًا التوقف عن القلق بشأن تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات القادمة. فهو يلتقط كل التفاصيل نيابة عنك، ويقوم تلقائيًا بإنشاء ملخصات، وتمييز القرارات المهمة، وتعيين المهام المطلوب تنفيذها. ستحصل على قائمة واضحة بمن يجب أن يفعل ماذا، دون أن تحرك ساكنًا.

📮 ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتفوق مهنيًا من خلال تطبيقه على الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات المختلفة. لكننا تمكنا من حل اللغز في ClickUp! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات ونسخ التسجيلات والمزيد — باستخدام أداة تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و ClickUp Brain. وفر ما يصل إلى 8 ساعات من اجتماعاتك الأسبوعية، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

هل تحتاج إلى متابعة ملاحظات العملاء أو تتبع النتائج الرئيسية التي تمت مناقشتها في اجتماع؟ يقوم برنامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بذلك، ويحافظ على كل شيء واضحًا وموثقًا.

يحول ClickUp Brain الصوت إلى نص أثناء الاجتماعات، ولكنه يستخدم أيضًا السياق من مساحة العمل الخاصة بك للإجابة على أي سؤال تطرحه عليه.

لنفترض أنك فاتتك اجتماع وتريد معرفة ما إذا تم تأجيل الموعد النهائي، فاسأل ClickUp Brain. سيقوم بمسح النص والملاحظات وتحديثات المهام ليقدم لك إجابة فورية.

أتمتة المهام وتبسيط سير العمل باستخدام ClickUp Brain

هذا ليس كل ما يمكن أن يقدمه ClickUp. سواء كنت تكتب موجزات للعملاء أو تلخص الاجتماعات أو توثق العمليات الداخلية، يتيح لك ClickUp Docs العمل مباشرة مع فريقك.

يمكنك تعديل المستندات بشكل تعاوني، ووضع علامات على زملائك في التعليقات، وتحويل الملاحظات إلى مهام، وربط كل شيء مباشرة بالمشاريع.

استخدم ClickUp Meetings لتنظيم جميع جداول أعمال اجتماعاتك وملاحظاتك

ClickUp Meetings يربط كل ذلك معًا. أنشئ جداول أعمال الاجتماعات، ودوّن الملاحظات على الفور، وقم بتعيين التعليقات مباشرة أثناء المناقشة.

لنفترض أنك تجري مكالمة لتخطيط منتج. قم بإنشاء قائمة مرجعية، وقم بوضع علامة على العناصر أثناء العمل، وقم بتعيين المهام المتكررة حتى لا تفوتك أي شيء في الاجتماعات القادمة.

قم بتحرير المستندات أثناء المكالمة، واستخدم أوامر مائلة للتنسيق السريع، وقم بتعيين متابعات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات ClickUp

سجل أبرز أحداث الاجتماعات تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker حتى لا تفوتك أي قرارات أو مهام مهمة مرة أخرى

تعاون في الوقت الفعلي وخصص المستندات بتنسيق غني باستخدام أوامر /Slash واللافتات والجداول والأزرار باستخدام ClickUp Docs

تواصل على الفور مع زملائك في الفريق عبر ClickUp Chat لإجراء محادثات مركزة وقائمة على المشاريع ومشاركة الملفات

لخص تسجيلات الاجتماعات، واطرح الأسئلة، واحصل على إجابات فورية مستمدة من المهام والمستندات وملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

أنشئ أدلة اجتماعات في ClickUp Meetings وقم بإدارتها باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام وخيارات المهام المتكررة

قيود ClickUp

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط على إصدار ClickUp للكمبيوتر المكتبي

قد تبدو إمكانيات المنصة مربكة في البداية للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

إليك ما يقوله غوستافو سيابرا، أستاذ مشارك في الأبحاث بجامعة فلوريدا، عن ClickUp:

هذه هي الميزة الخاصة لـ ClickUp: توفير معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. لا يتيح فقط إدارة المهام وتوزيعها، بل يوفر أيضًا أدوات أخرى في نفس البيئة، مثل المستندات، حيث يمكن تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويم والبريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لاستخدام برامج خارجية أو تطبيقات مختلفة لكل وظيفة.

هذه هي الميزة الخاصة لـ ClickUp: توفير معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. لا يتيح فقط إدارة المهام وتوزيعها، بل يوفر أيضًا أدوات أخرى في نفس البيئة، مثل المستندات، حيث يمكن تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويم والبريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لاستخدام برامج خارجية أو تطبيقات مختلفة لكل وظيفة.

2. Otter. ai (الأفضل لإنشاء سجلات قابلة للبحث للاتصالات)

سواء كنت صاحب عمل أو قائد فريق، يساعدك Otter. ai في تسجيل محادثاتك وتنظيمها في نصوص قابلة للبحث والمشاركة. تتيح لك ميزة النسخ في الوقت الفعلي متابعة الكلمات أثناء نطقها، مما يسهل تمييز النقاط الرئيسية أثناء الاجتماعات.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Otter. ai بسلاسة مع منصات مثل Zoom. يساعد ذلك في نسخ الاجتماعات تلقائيًا وإنشاء ملخصات حتى تتمكن من التركيز على المناقشة دون القلق بشأن تدوين الملاحظات.

أفضل ميزات Otter.ai

انسخ المحادثات في الوقت الفعلي بدقة عالية

احصل على إجابات لأسئلتك حول الاجتماع من دردشة Otter AI

حدد المتحدثين المتعددين وافرق بينهم لتحسين إدارة الاجتماعات

تكامل بسلاسة مع Zoom لنسخ المقابلات تلقائيًا

قيود Otter.ai

دعمه محدود باللغة الإنجليزية؛ ولا يتوفر به إمكانية استخدام لغات متعددة

يقدم البرنامج المجاني 300 دقيقة فقط من النسخ الشهري

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

أسعار Otter.ai

مجاني إلى الأبد

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

من أحد مستخدمي G2:

Otter. ai هي أداة ذكاء اصطناعي رائعة لنسخ الصوت والفيديو. الإصدار المتميز رائع لأنه يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل ما في الأمر هو ختم الوقت ودقته.

Otter. ai هي أداة ذكاء اصطناعي رائعة لنسخ الصوت والفيديو. الإصدار المميز رائع لأنه يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل ما في الأمر هو طابع الوقت ودقته.

3. Fireflies. ai (الأفضل لنسخ وتلخيص الاجتماعات الافتراضية)

للمحترفين والفرق التي تبحث عن مساعد اجتماعات قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fireflies. ai حلاً شاملاً لاجتماعات مثمرة. يتكامل بسلاسة مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet، ويقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك الافتراضية وتدوينها.

يدعم النسخ في الوقت الفعلي أكثر من 60 لغة، مما يضمن شمولية الفرق المتنوعة. تسلط الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر العمل، مما يتيح لك التركيز على المناقشات دون تشتيت الانتباه بتدوين الملاحظات.

أفضل ميزات Fireflies.ai

دعم النسخ في أكثر من 60 لغة للفرق العالمية

أنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة

حلل المشاعر لقياس النبرة العاطفية للمحادثات

قيود Fireflies. ai

يوفر 800 دقيقة من السعة التخزينية ولا يتضمن تسجيل الفيديو للمستخدمين المجانيين

لا يمكن للمستخدمين تحميل ملف صوتي أكبر من 200 ميجابايت

أسعار Fireflies. ai

مجاني إلى الأبد

الخطة الاحترافية : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (670+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

من أحد مستخدمي G2:

أحب أن Fireflies يتيح لي حرية الاستماع والمشاركة بنشاط في الاجتماعات التي يسجلها وينسخها. لم أعد مرتبطًا بقلمي ودفتر ملاحظاتي. كما أحب أنه إذا فاتني اجتماع، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل. Fireflies ليس مثاليًا.

أحب أن Fireflies يتيح لي حرية الاستماع والمشاركة بنشاط في الاجتماعات التي يسجلها وينسخها. لم أعد مرتبطًا بقلمي ودفتر ملاحظاتي. كما أحب أنه إذا فاتني اجتماع، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل. Fireflies ليس مثاليًا.

💡 نصيحة إضافية: هل تريد أن تجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة أثناء الاجتماعات وبعدها؟ تعرف على كيفية مشاركة الملاحظات والتعاون عليها في الوقت الفعلي وإبقاء الجميع على اطلاع دائم! 🤝📄

4. Fathom (الأفضل لإنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا)

عبر Fathom

Fathom هو بديل آخر لـ tl;dv يعزز الاجتماعات الافتراضية من خلال تسجيل المناقشات ونسخها وتلخيصها بسلاسة عبر منصات الاتصال الشائعة. يتيح لك التركيز على المحادثة بينما يلتقط كل التفاصيل.

تسلط الملاحظات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Fathom الضوء على النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك. تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot، وتقوم بمزامنة ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا للحفاظ على تحديث سجلاتك.

اكتشف أفضل الميزات

سجل الاجتماعات وانسخها عبر منصات متعددة دون عناء

أنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على النقاط الرئيسية على الفور

شارك مقاطع فيديو محددة من الاجتماعات مع أعضاء الفريق بسهولة

فهم القيود

يوفر دعمًا محدودًا لمنصات أخرى غير Zoom

تتطلب واجهة المستخدم الخاصة به فترة تعلم

أسعار Fathom

مجاني إلى الأبد

Premium : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 5/5 (730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

من أحد مستخدمي G2:

هذا يعمل ببساطة. جربت منتجًا مشابهًا قبل عصر الذكاء الاصطناعي، ولكن يمكنني القول بأننا الآن في مستوى آخر. ميزات كاملة جدًا (تقريبًا أكثر من اللازم). لا يعمل إذا لم تكن أنت من يستضيف الاجتماع. وهذا يمثل أيضًا مشكلة في إدارة الموافقة. علاوة على ذلك، تخلط واجهة المستخدم بين المحتوى المترجم واللغة الإنجليزية.

هذا يعمل ببساطة. جربت منتجًا مشابهًا قبل عصر الذكاء الاصطناعي، ولكن يمكنني القول بأننا الآن في مستوى آخر. ميزات كاملة جدًا (تقريبًا أكثر من اللازم). لا يعمل إذا لم تكن أنت من يستضيف الاجتماع. وهذا يمثل أيضًا مشكلة في إدارة الموافقة. علاوة على ذلك، تخلط واجهة المستخدم بين المحتوى المترجم واللغة الإنجليزية.

💡 نصيحة احترافية: هل سبق لك أن غادرت اجتماعًا وأنت تفكر، "مهلًا... ماذا قررنا؟" إن كتابة محاضر اجتماعات واضحة وقابلة للتنفيذ توفر الكثير من الوقت والجهد. تعلم كيفية كتابة محاضر الاجتماعات. استخدم هذه الطريقة البسيطة لتكتبها بشكل صحيح في كل مرة: استعد للاجتماع باستخدام نموذج وجدول أعمال 📄

سجل الأساسيات مثل التواريخ والقرارات والمهام ✍️

اجعلها قابلة للمسح الضوئي باستخدام عناوين ورموز نقطية بالخط العريض 📌

راجع الدقة وشاركها عبر ClickUp Docs 📤

تابع المهام باستخدام التذكيرات والتحقق من الحالة ⏰ ابدأ في استخدام ClickUp لكتابة ومشاركة المحاضر كالمحترفين!

5. Grain (الأفضل لأتمتة تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات الافتراضية)

عبر Grain

توفر النصوص عالية الدقة من Grain والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمحات عامة موجزة عن المناقشات، مع إبراز النقاط الأساسية وعناصر العمل.

تتيح لك ميزات التعاون مشاركة لحظات محددة من الاجتماعات مع فريقك، مما يعزز التواصل ويحسن الإنتاجية.

سواء كنت تعمل في فريق المبيعات أو في قسم نجاح العملاء أو في تطوير المنتجات، فإن Grain يبسط سير عملك بكفاءة.

أفضل ميزات Grain

التقط أبرز مقاطع الفيديو مباشرةً أثناء اجتماعات Zoom

أنشئ مقاطع فيديو قابلة للمشاركة على الفور مع طوابع زمنية ومعرفات المتحدثين

قم بتضمين مقتطفات الفيديو مباشرة في Notion أو Slack أو Docs

قيود الحجم

قد يكون من الصعب تسجيل عبارات محددة بشكل متسق عبر المكالمات

إنه مكلف للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة أو الأفراد

أسعار الحبوب

مجاني إلى الأبد

مبتدئ : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (290+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 مكافأة: هل تبحث عن أدوات ذكية لتسجيل كل تفاصيل الاجتماعات بسهولة؟ اطلع على أفضل برامج إنشاء محاضر الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والحفاظ على تنظيمك! 🤖📝

6. Sembly AI (الأفضل لنسخ وتلخيص الاجتماعات متعددة اللغات)

عبر Sembly AI

لتعزيز إنتاجية اجتماعاتك، جرب Sembly AI، وهي أداة متقدمة تسجل اجتماعاتك وتدونها وتلخصها بدقة. توفر الدعم متعدد اللغات بـ 35 لغة، مما يجعلها مثالية للفرق المتنوعة.

تحدد الرؤى الأعمق المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Sembly العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات والمخاطر المحتملة، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل. تتيح لمديري المشاريع إنشاء قوائم المهام تلقائيًا من المناقشات، مما يحافظ على سير المشاريع

أفضل ميزات Sembly AI

سجل الاجتماعات عبر منصات متعددة دون عناء

انسخ المحادثات بدقة عالية في 35 لغة

أنشئ ملخصات موجزة تسلط الضوء على النقاط الرئيسية

قيود Sembly AI

أحيانًا ينفصل عن التقويم، مما يتسبب في تفويت الاجتماعات

يمكن لروبوت الاجتماعات Sembly الانسحاب من الاجتماعات، مما يؤدي إلى فقدان التسجيلات

أسعار Sembly AI

مجاني إلى الأبد

احترافي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sembly AI

G2: 4. 6/5 (40+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: هل تساءلت يومًا عن كيفية تدوين ملاحظات أكثر ذكاءً دون تحريك إصبع واحد (حسنًا، تقريبًا)؟ تعرف على قوة تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات من أجل تحسين إنتاجيتك وتركيزك: سجل المحاضرات مع نصوص في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الاستماع فقط 🎧

لخص الاجتماعات والملاحظات على الفور لتوفير الوقت ⏱️

أنشئ وتتبع بنود العمل تلقائيًا بعد الاجتماعات 🗒️

حوّل الملاحظات إلى مركز موارد مع مستندات مرتبطة 🔗 من تسجيل المحاضرات الحية إلى إنشاء عناصر العمل وإعادة استخدام المحتوى، الذكاء الاصطناعي يقوم بكل ذلك من أجلك. 🚀

7. Notta (الأفضل لتحديد المتحدثين في المناقشات الجماعية)

عبر Notta

notta، بديل tl;dv، يغير شكل اجتماعاتك من خلال تسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها في الوقت الفعلي. يدعم أكثر من 50 لغة وهو مثالي للفرق العالمية التي تهدف إلى كسر حواجز اللغة.

تساعدك ميزات مثل تحديد المتحدث والملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على تحديد النقاط الرئيسية والعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات بسرعة. على سبيل المثال، يوفر Notta نصوصًا فورية وملخصات موجزة أثناء مكالمة مع عميل أو مكالمة مبيعات، مما يتيح لك التركيز على التفاعل بدلاً من تدوين الملاحظات.

أفضل ميزات Notta

نسخ الصوت المباشر إلى نص في 58 لغة

تكامل بسلاسة مع Zoom و Google Meet و Teams

حدد المتحدثين المختلفين لضمان الوضوح عند مراجعة النصوص

قيود Notta

تتطلب خدمة النسخ التلقائي تحريرًا وتدقيقًا لتقليل الأخطاء

قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في التمييز بين المتحدثين، مما يؤدي إلى عدم الدقة

أسعار Notta

مجاني إلى الأبد

Pro : 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 5/5 (180+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

من أحد مستخدمي G2:

أحب دقة النسخ، والقدرة على تحديد المتحدثين، وتحرير النص وتنزيله. أود الحصول على المزيد من دقائق النسخ لكل ملف في الخطة المجانية، حتى لو كان ذلك يعني الحصول على دقائق أقل شهريًا. ولكن سيكون من الرائع أن يكون بإمكاني تحميل ملفات أطول. سيكون ذلك استخدامًا أساسيًا للأداة.

أحب دقة النسخ، والقدرة على تحديد المتحدثين، وتحرير النص وتنزيله. أود الحصول على المزيد من دقائق النسخ لكل ملف في الخطة المجانية، حتى لو كان ذلك يعني الحصول على دقائق أقل شهريًا. ولكن سيكون من الرائع أن يكون بإمكاني تحميل ملفات أطول. سيكون ذلك استخدامًا أساسيًا للأداة.

🔍 هل تعلم؟ نظام كورنيل لتدوين الملاحظات، وهو طريقة معترف بها على نطاق واسع طورها والتر باوك في جامعة كورنيل، يقسم صفحتك إلى مناطق متميزة: إشارات، وملاحظات مفصلة، وملخص ختامي. تم تصميم هذا النهج المنظم لتحسين كل من الاحتفاظ بالمعلومات وعملية المراجعة. 👍📚

8. Avoma (الأفضل لتحليل محادثات الاجتماعات بفعالية)

عبر Avoma

مع Avoma، يمكنك تحسين اجتماعاتك من خلال أتمتة تدوين الملاحظات والنسخ والتحليل، مما يتيح لك التركيز بشكل كامل على المحادثة. على عكس بعض البدائل الأخرى لتطبيقات تدوين الملاحظات tl;dv، يوفر Avoma نسخًا في الوقت الفعلي وملاحظات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يبسط سير عملك.

سواء كنت تعمل في المبيعات أو الموارد البشرية أو خدمة العملاء، تساعدك Avoma في تسجيل الأفكار الرئيسية والإجراءات المطلوبة. على سبيل المثال، تستخدم فرق المبيعات قوالب جداول الأعمال من Avoma للتحضير بفعالية، مما يضمن معالجة الأسئلة المهمة.

أفضل ميزات Avoma

أتمتة تدوين الملاحظات باستخدام ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت

سجل الاجتماعات وانسخها عبر الأنظمة الأساسية لمشاركة سهلة

استخدم قوالب جداول أعمال الاجتماعات للتحضير المتسق

قيود Avoma

يجد بعض المستخدمين أن وجود الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات أمر مزعج

أفاد المستخدمون أنه في بعض الأحيان يخلط بين الكلمات أو يواجه صعوبة في ملء الفراغات

أسعار Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بدء التشغيل: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التنظيم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

إضافة ذكاء المحادثة: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضافة Revenue Intelligence : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضافة Lead Router: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (1330+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

من أحد مستخدمي G2:

تتميز ميزات النسخ التلقائي للتسجيلات بدقتها العالية، مما يوفر الوقت ويضمن عدم فقدان أي شيء من المحادثة. تتيح القدرة على التمييز بين المتحدثين وملخص ملاحظات الاجتماع المتوفر في النهاية سهولة متابعة المناقشات والرجوع إلى أي نقاط مهمة لاحقًا.

تتميز ميزات النسخ التلقائي للتسجيلات بدقتها العالية، مما يوفر الوقت ويضمن عدم فقدان أي شيء من المحادثة. كما أن القدرة على التمييز بين المتحدثين وملخص ملاحظات الاجتماع الذي يتم توفيره في النهاية يسهل متابعة المناقشات والرجوع إلى أي نقاط مهمة لاحقًا.

9. Krisp (الأفضل لتحسين جودة الصوت في الاجتماعات الافتراضية)

عبر Krisp

يعزز Krisp اجتماعات الفيديو من خلال التخلص من الضوضاء في الخلفية ونسخ المحادثات وتلخيص المناقشات في الوقت الفعلي. على عكس tl;dv، يوفر Krisp ميزات متقدمة لإلغاء الضوضاء وتحويل اللهجات، مما يضمن اتصالاً واضحاً.

يستخدم المحترفون في مختلف المجالات Krisp لتحسين جودة المكالمات والتركيز على المحتوى دون تشتيت الانتباه.

على سبيل المثال، أثناء عرض تقديمي للعملاء، تتيح لك ميزة كتم الضوضاء في Krisp توصيل رسالتك بوضوح، بينما يقوم مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي بتسجيل النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة.

أفضل ميزات Krisp

قم بنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي بدقة لتجربة اجتماعات محسّنة

أنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على النقاط الرئيسية باستخدام مساعد الاجتماعات

حوّل اللهجات لتعزيز الفهم

قيود Krisp

أبلغ المستخدمون عن حالات تعطل التطبيق أثناء الاستخدام، مما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة

أبلغ بعض المستخدمين أن دقة النسخ قد تكون غير متسقة

أسعار Krisp

مجاني إلى الأبد

Pro : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Krisp

G2: 4. 7/5 (560+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

10. Rev (الأفضل لنسخ المقابلات والاجتماعات بدقة)

تقدم Rev. ai خدمات برمجية سريعة ودقيقة لتحويل الكلام إلى نص ، مما يجعلها بديلاً جذابًا لـ tl;dv. سواء كنت صحفيًا تسجل المقابلات، أو باحثًا تحلل البيانات الصوتية، أو محترفًا في مجال الأعمال توثق الاجتماعات، فإن Rev. ai توفر نصوصًا دقيقة لتحسين سير عملك.

بفضل دعمه لعدة لغات وتكامله السلس مع مختلف التطبيقات، يضمن Rev. ai معالجة مهام النسخ بشكل فعال وكفء.

أفضل الميزات

انسخ الصوت بسرعة وبدقة عالية

دعم لغات متعددة للوصول إلى جمهور عالمي

خصص المفردات للمصطلحات الخاصة بالصناعة

قيود الاستخدام

بينما يوفر Rev أيضًا خدمة النسخ البشري، إلا أن تكلفتها أعلى (1.99 دولارًا في الدقيقة)

أسعار Rev

مجاني

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الدفع حسب الاستخدام: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4. 7/5 (420+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (40+ تقييم)

✨ إشادات خاصة بالإضافة إلى البدائل المختلفة لتطبيق tl;dv لتدوين الملاحظات المذكورة أعلاه، إليك بعض البدائل الأخرى الجديرة بالذكر: الوصف: الأفضل لتلخيص واستخراج المعلومات الأساسية من الاجتماعات

ملاحظات اجتماعات Confluence: الأفضل لتلخيص المناقشات وبنود العمل

Tactiq: الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وتدوين الملاحظات

بسّط جلسات تدوين الملاحظات باستخدام مساعد الاجتماعات AI من ClickUp!

توفر بدائل تطبيق tl;dv لتدوين الملاحظات في هذه القائمة ميزات قوية لتسجيل ملاحظات الاجتماعات ونسخها ومشاركتها. فهي تساعدك على تنظيم عملك وتوفير الوقت وتحسين المساءلة في فريقك.

ومع ذلك، يقدم ClickUp حلاً شاملاً لاحتياجات إدارة المشاريع. إنه يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات.

يمكنك استخدام ClickUp AI Notetaker لأتمتة الملخصات وتحويل الأفكار إلى مهام وربطها بمشاريعك. تصبح ملاحظاتك قابلة للتنفيذ والبحث والتعاون مع ClickUp Docs و Meetings و Chat و Brain. ستوفر ساعات من الوقت بعدم الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة لإنجاز عملك!

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