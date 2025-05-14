أفضل 10 بدائل لـ Deep AI لتحسين مشاريعك في عام 2025

هل جربت منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

تشير الأبحاث إلى أن 76% من المسوقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، وأصبحت الصور والنصوص ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أمراً

DeepAI، رائدة في مجال إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، أطلقت أول أداة لتحويل النص إلى صورة في عام 2016. اليوم، توفر واجهات برمجة تطبيقات (API) لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتوليد الأفكار وتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة تق

ومع ذلك، فإن DeepAI ليس مثاليًا للجميع.

80% من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي

يعد العثور على أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة أمرًا أساسيًا للتوافق مع أهداف العمل. يمكن أن يساعد استكشاف بدائل DeepAI الشركات على اكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتها بشكل أفضل، سواء كان ذلك للتسويق أو تطوير المنتجات أو إنشاء المحتوى.

نظرة عامة على بدائل Deep AI

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إبداع مدعوم بالذكاء الاصطناعي للأفراد وفرق التسويق والمؤسسات التي تدير سير عمل إبداعي معقد إدارة مهام الذكاء الاصطناعي، إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي على السبورة البيضاء، أتم تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات OpenAI عناصر خالية من الخلفية، إنشاء صور سريع، تحرير في الوقت الفعلي نماذج لغوية كبيرة، إبداع قائم على النصوص، تحليلات تنبؤية أسعار مخصصة بناءً على نوع واجهة برمجة التطبيقات وعدد الرموز المستخدمة Midjourney توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للفنانين والمصممين وأصحاب المشاريع الفردية الذين يبحثون عن صور عالية الجودة وأنيقة عبر Discord واجهة سهلة الاستخدام، رسومات عالية الجودة، مجتمع نشط تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Leonardo. AI توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لأصول الألعاب والمحتوى الإبداعي لمطوري الألعاب المستقلين واستوديوهات التصميم الصغيرة وفرق التجارة الإلكتر عناصر خالية من الخلفية، إنشاء صور سريع، تحرير في الوقت الفعلي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Google Cloud Vertex AI نشر نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير وتطوير التعلم الآلي لفرق علوم البيانات ومهندسي التعلم الآلي والمؤسسات الكبيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تكامل TensorFlow/PyTorch، AutoML أسعار مخصصة Stability AI نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للمطورين والباحثين وعشاق الذكاء الاصطناعي الذين يرغبون في أدوات إنتاجية قابلة للتخص تطبيقات متعددة الاستخدامات، صوت عالي الجودة، نماذج لغوية مفتوحة الوصول تبدأ الائتمانات من 0.01 دولار (الحد الأدنى 25 ائتمانًا) Hugging Face الوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج ML لمهندسي NLP والباحثين الأكاديميين ومطوري الذكاء الاصطناعي الذين يعملون مع أطر عمل مفتوحة المصدر نماذج مدربة مسبقًا، واجهة برمجة تطبيقات Transformers، ومجتمع تعاوني تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا IBM Watson حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والأتمتة وحالات الاستخدام الخاصة بالصناعة إعداد البيانات، ونماذج ML المخصصة، وتكامل IBM Cloud أسعار مخصصة Hotpot. ai تبسيط إنشاء المحتوى الإبداعي للمسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة وغير المصممين الذين يرغبون في إنشاء صور سريعة قوالب صور تسويقية، صور جاهزة من إنشاء الذكاء الاصطناعي، نماذج أولية للأجهزة تبدأ الأسعار من 12 دولارًا مبسطة نماذج مدربة مسبقًا وواجهة برمجة تطبيقات Transformers ومجتمع تعاوني مجموعات العلامات التجارية وإزالة الخلفية وتخصيص القوالب تجربة مجانية متاحة (14 يومًا)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Deep AI؟

على الرغم من أن DeepAI قد تكون واحدة من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي شيوعًا للمهام الإبداعية، إلا أنها ليست الخيار الوحيد. هناك الكثير من برامج إنشاء الفن بالذكاء الاصطناعي الأخرى التي قد تكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بديل DeepAI التالي:

سهولة الاستخدام: اختر منصة ذات واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، بحيث لا تحتاج إلى خبرة تقنية لإنجاز المهام اليومية

قدرات التكامل: تأكد من تكامل الأداة مع مجموعة التقنيات التي تستخدمها، بما في ذلك منصات العصف الذهني للمحتوى والتسويق وإدارة علاقات العملاء

أمن البيانات والخصوصية: تحقق من أن المنصة تتبع معايير الصناعة وتوفر واجهات برمجة تطبيقات آمنة لحماية البيانات الحساسة

سرعة إنشاء الصور: اختر أداة تحول النصوص إلى صور في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات في البحث عن النص المناسب

حقوق استخدام الصور: تأكد من أنك تمتلك حقوق استخدام الصور لأغراض تجارية، لتجنب أي مشاكل قانونية

الدقة والأداء: تقييم جودة المخرجات لضمان دقة المحتوى وملاءمته لاحتياجات العمل

ميزات متقدمة: ضع في اعتبارك الأدوات التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكيانات المسماة (NER) أو وضع علامات على أجزاء الكلام أو توليف الصوت، وفقًا لاحتياجاتك

الآن بعد أن فهمت ما الذي تبحث عنه في بدائل DeepAI، دعنا نستكشف الأدوات!

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2021، بيعت لوحة فنية أنتجتها الذكاء الاصطناعي، بعنوان Portrait of Edmond de Belamy، بمبلغ 432,500 دولار في مزاد كريستيز. ساعد ذلك في ترسيخ الفن الذي تنتجه الذكاء الاصطناعي كأمر ليس مجرد فضول تقني، بل كأصل شرعي في سوق الفن!

أفضل 10 بدائل لـ Deep AI

فيما يلي قائمة بأفضل بدائل DeepAI التي توفر إمكانات قوية ومبتكرة لتوليد الصور. توفر هذه الأدوات نتائج عالية الجودة مع خيارات تخصيص متنوعة، مما يجعلها مثالية للشركات والمبدعين والمسوقين.

1. ClickUp (الأفضل للإبداع التعاوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

أنشئ صورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards حوّل النصوص إلى صور والأفكار إلى مهام مباشرة من ClickUp Whiteboards باستخدام الذكاء الاصطناعي

عندما تشعر أنك عالق إبداعيًا، من الرائع أن يكون لديك أدوات تساعدك على تحويل أفكارك إلى واقع، مثل ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

من تصور الأفكار إلى إدارة الموارد والمزيد، يعزز ClickUp إدارة المشاريع الإبداعية من خلال دمج كل ما يحتاجه فريقك في مكان واحد. سواء كنت ترسم مفاهيم أو تصوغ مسودات سير العمل أو تنظم أفكارًا متفرقة، فإن ClickUp يحول العصف الذهني إلى عملية إبداعية تعاونية وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards.

أنشئ صورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبات بسيطة على لوحات ClickUp البيضاء

تتيح اللوحات البيضاء أيضًا للفرق إنشاء صور فنية وصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بهم. من خلال إدخال مطالبات نصية، يمكن للمستخدمين تحويل الأفكار إلى صور مرئية، وهو أمر مثالي للعصف الذهني وتخطيط المشاريع (ربط أفكار اللوحة البيضاء بمهام قابلة للتنفيذ) والتعاون الإبداعي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو علامات التبويب.

تعرّف على كيفية عملها:

🧠 حقيقة ممتعة: قامت ClickUp بتحسين لوحات العمل البيضاء لتصبح أسرع 10 مرات وأكثر موثوقية من أي وقت مضى. سواء كنت تتعاون في الوقت الفعلي أو تضع مخططات لسير العمل المعقدة، تتيح لك لوحات العمل البيضاء من ClickUp نقل أفكارك بسرعة إبداعك.

المحرك المدمج للذكاء الاصطناعي الذي يجعل ذلك ممكنًا هو ClickUp Brain. بصفته مساعدًا ذكيًا مدركًا للسياق، فإنه يبني اقتراحاته وإجاباته على بيانات مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

النتائج؟ ستحصل على:

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي الذي يجلب المعلومات من مهامك ومشاريعك في ثوانٍ معدودة

مدير مشروع AI يساعد في تقسيم المهام إلى مهام فرعية تلقائيًا، ويقترح الأشخاص المناسبين لتنفيذها، ويتتبع التقدم المحرز، ويشارك التحديثات والملخصات تلقائيًا في الوقت المناسب

كاتب AI للعمل قادر على إنشاء (وتحرير) جميع أنواع المحتوى المخصص وفقًا لأسلوبك وصوتك، بدءًا من الملخصات التنفيذية للوثائق المعقدة وحتى المنشورات الإبداعية على المدونات لحملتك الأخيرة، وذلك بعدة لغات أيضًا

استخدم ClickUp Brain لكتابة منشورات المدونات ودراسات الحالة وأنواع أخرى من المحتوى بسرعة

يمكنك أيضًا استخدام Brain لإنشاء أتمتة مهام مخصصة للمهام المتكررة. ما عليك سوى كتابة شيء مثل هذا: عندما تتغير حالة المهمة في قائمة المحتوى إلى "جاهزة"، قم بتعيينها إلى فريق التصميم.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة بلغة طبيعية باستخدام ClickUp Brain

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي من ClickUp يتولى المهام المزدحمة، فإن الفرق توفر الوقت من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتسريع عملية إعداد الملخصات وتشغيل سير العمل تلقائيًا. على سبيل المثال، عادةً ما توفر الشركات المتوسطة الحجم حوالي 94 ألف دولار سنويًا من خلال خفض الإنفاق غير الضروري على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. يصبح جميع أفراد المؤسسة أكثر انسجامًا وتركيزًا على الأهداف المشتركة.

بفضل إضافة ClickUp AI، أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى! فهي توفر لي 3 أضعاف الوقت الذي كنت أقضيه سابقًا في مهام إدارة المشاريع. لم تعزز إنتاجيتي فحسب، بل أشعلت أيضًا إبداعي. مقارنةً بالمنتجات الأخرى في السوق، أستطيع القول إن ClickUp فكرت بعمق في كيفية دمج التكنولوجيا في منصتها وتحسين حالات استخدامها لمساعدة عملائها.

بفضل إضافة ClickUp AI، أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى! فهي توفر لي 3 أضعاف الوقت الذي كنت أقضيه سابقًا في مهام إدارة المشاريع. لم تعزز إنتاجيتي فحسب، بل أشعلت أيضًا إبداعي. مقارنةً بالمنتجات الأخرى في السوق، أستطيع القول إن ClickUp فكرت بعمق في كيفية دمج التكنولوجيا في منصتها وتحسين حالات استخدامها لمساعدة عملائها.

أفضل ميزات ClickUp

ترجم المحتوى إلى لغات متعددة، وحسّن كتابتك، وأصلح الأخطاء النحوية باستخدام ClickUp Brain

الوصول إلى قوالب سير العمل المدمجة لتصميم عملية إبداعية مثالية

تعاون في إعداد الملخصات الإبداعية باستخدام ClickUp Docs

شارك ملاحظات واضحة وسرّع مراجعات التصميم باستخدام Proofing على ClickUp

ادمج مع أكثر من 1000 تطبيق مثل Figma و Miro و Adobe Creative Cloud لتبسيط سير عملك الإبداعي

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب ميزاته وتخصيصاته الواسعة النطاق

اللوحات البيضاء غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول في الوقت الحالي

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات AI تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب أمر مرهق. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أرغب في القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات AI تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب أمر مرهق. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أرغب في القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

2. OpenAI (الأفضل لتقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة وتوليد النصوص)

عبر OpenAI

أحدثت الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، وتقف OpenAI في طليعة هذا التحول منذ تأسيسها في عام 2015. ركزت OpenAI في البداية على إنشاء أدوات للتعلم المعزز، ثم طرحت أول ابتكاراتها، OpenAI Gym، وهي مجموعة أدوات مفتوحة المصدر أثارت الاهتمام بالبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي لتطبيقات أوسع نطاقًا.

في عام 2018، كشفت OpenAI عن GPT، وهي شبكة عصبية تحاكي معالجة البيانات البشرية. بحلول عام 2022، أصبح ChatGPT أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة.

توفر OpenAI مجموعة متنوعة من نماذج التعلم العميق لتلبية الاحتياجات المختلفة. يتعامل GPT-4o مع المهام المعقدة، بما في ذلك إنشاء صور واقعية من مطالبات نصية، بينما تم تحسين GPT-3. 5 Turbo للاستخدام الفعال من حيث التكلفة. يوازن GPT-4 Turbo و GPT-4o Mini بين الأداء والقدرة على تحمل التكاليف، وتتخصص سلسلة o1-preview في الاستدلال المتقدم.

أفضل ميزات OpenAI

استبدل العمليات اليدوية مثل وضع علامات على الصور بخوارزميات ذكية لتقليل التكاليف

حدد أنماط سلوك المستخدمين باستخدام التحليلات التنبؤية

دعم الإبداع النصي من خلال صياغة السير الذاتية وإنشاء حوارات روبوتات الدردشة

الوصول إلى نماذج لغوية كبيرة تتيح التفكير المعقد

قم بإنشاء صور AI من خلال نماذج AI المتقدمة، ولا سيما سلسلة DALL·E و GPT-4o متعدد الوسائط

👀 هل تعلم؟ يتم تدريب نماذج GPT من OpenAI باستخدام أكثر من 570 جيجابايت من البيانات النصية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للغاية للتعامل مع مهام NLP المختلفة.

قيود OpenAI

قد تعتمد منتجات مثل ChatGPT على بيانات تدريب قديمة أو متحيزة من الويب المفتوح

ظهرت مخاوف بشأن المحتوى الضار، مثل التعليمات الضارة، في أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي

أسعار OpenAI

أسعار مخصصة بناءً على نوع واجهة برمجة التطبيقات وعدد الرموز المستخدمة

تقييمات وتقييمات OpenAI

G2: 4. 6/5 (900+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: يمكنك الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI، بما في ذلك GPT-4o و30-mini وo1 داخل ClickUp عبر ClickUp Brain! قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتوفير تكاليف الاشتراك في أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية

3. Midjourney (الأفضل لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Midjourney

Midjourney هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي يحول الأوصاف النصية البسيطة إلى صور مذهلة عبر أنماط فنية لا حصر لها.

على عكس العديد من بدائل DeepAI، يعمل Midjourney من خلال روبوت Discord، مما يسهل الوصول إليه لأي شخص يرغب في استكشاف مطالبات الفن بالذكاء الاصطناعي.

سواء كان ذلك لمشاريع شخصية أو احتياجات مهنية، تساعد Midjourney الأشخاص على استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي بشكل لم يسبق له مثيل، مما يفتح آفاقًا لا حصر لها للإبداعات الفنية الفريدة والجذابة.

أفضل ميزات Midjourney

أنشئ صورًا بسهولة من خلال واجهة سهلة الاستخدام

حسّن جودة الرسومات للحصول على نتائج احترافية ومتقنة

عزز العلاقات الإبداعية من خلال مجتمع Discord النابض بالحياة

قيود Midjourney

قد يؤدي تحسين جودة الصور إلى تغيير التصميم النهائي قليلاً

قد يكون تعلم كيفية التنقل في Discord صعبًا للمبتدئين

أسعار Midjourney

الأساسي: 10 دولارات شهريًا

القياسي: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المحترف: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Mega: 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Midjourney وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (80+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Midjourney؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

بشكل عام، لا يزال Midjourney هو الأفضل إذا كان هدفك هو الواقعية الفائقة وترغب في سهولة الاستخدام التي يوفرها عبر Discord (حتى لو كنت أشعر أن الموقع نفسه أصبح أكثر موثوقية الآن).

بشكل عام، لا يزال Midjourney هو الأفضل إذا كان هدفك هو الواقعية الفائقة وترغب في سهولة الاستخدام التي يوفرها عبر Discord (حتى لو كنت أشعر أن الموقع نفسه أصبح أكثر موثوقية الآن).

4. Leonardo. AI (الأفضل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي مع التركيز على أصول الألعاب والمحتوى الإبداعي)

قد لا يكون Leonardo.Ai هو دافنشي العالم الرقمي، ولكنه بالتأكيد يحدث ضجة كبيرة باعتباره مولدًا للفنون باستخدام الذكاء الاصطناعي. صُمم في الأصل للمساعدة في إنشاء أصول الألعاب، ثم تطور إلى أداة كاملة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم كل شيء بدءًا من إنشاء الصور إلى خدمات تحرير الفيديو.

أفضل ميزات Leonardo. AI

أنشئ عناصر مرئية خالية من الخلفية لتبسيط عملية التصميم

قم بإنشاء الصور بسرعة، خاصة مع نموذج "Lightning XL" السريع

الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية لتناسب مختلف الاحتياجات الإبداعية

قم بالتحرير في الوقت الفعلي لإجراء تعديلات سريعة على المطالبات والصور

Leonardo. قيود الذكاء الاصطناعي

ميزات مجانية محدودة، تتطلب اشتراكًا مدفوعًا للحصول على أدوات التحرير المتقدمة

قد تتطلب الصور التي يتم إنشاؤها في بعض الأحيان تعديلات يدوية لتلبية المعايير الفنية المطلوبة

أسعار Leonardo. AI

مجاني

المبتدئ : 12 دولارًا شهريًا

Artisan Unlimited : 30 دولارًا شهريًا

Maestro Unlimited : 60 دولارًا شهريًا

Leonardo for Teams: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Leonardo. AI

G2: 4. 5/5 (20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leonardo. AI؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ستظل هذه الأداة هي خياري المفضل لأي مشروع يتطلب اتساقًا في الصور عالية الدقة، خاصة المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز، مثل تحسين صور التجارة الإلكترونية.

ستظل هذه الأداة هي خياري المفضل لأي مشروع يتطلب اتساقًا في الصور عالية الدقة، خاصة المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز، مثل تحسين صور التجارة الإلكترونية.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل ترغب في تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

5. Google Cloud Vertex AI (الأفضل لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير وتطوير التعلم الآلي)

عبر Google Cloud Vertex AI

إذا كنت بحاجة إلى منصة ديناميكية لتسريع تطوير ونشر نماذج التعلم الآلي، يمكن أن تساعدك Vertex AI من Google Cloud. فهي تدمج مجموعة واسعة من الأدوات وأكثر من 100 نموذج أساسي، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وضبطها بسرعة وكفاءة.

ما يميز Vertex AI هو قدرتها على توحيد دورة حياة التعلم الآلي. توفر المنصة الأدوات التي يحتاجها علماء البيانات لبناء أنظمة التعلم الآلي وتوسيع نطاقها، بدءًا من أتمتة إعداد البيانات وحتى تقييم النماذج.

بالإضافة إلى ذلك، مع Vertex AI Pipelines، يمكنك تنسيق سير العمل وتقليل التدخل اليدوي، مما يتيح عمليات تعلم آلي سلسة ومبسطة.

أفضل ميزات Google Cloud Vertex AI

الوصول إلى أدوات لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

ادمجها مع TensorFlow و PyTorch لمزيد من المرونة

دعم سير عمل علم البيانات بالكامل، من إعداد البيانات إلى تقييم النماذج

قم ببناء وتدريب النماذج باستخدام AutoML والنماذج المعدة مسبقًا/المخصصة دون الحاجة إلى كتابة كود برمجي

قم بتشغيل Gemini (مساعد الذكاء الاصطناعي من Google) واختبره في Vertex AI Studio باستخدام النصوص أو الصور أو الفيديو أو الكود

قيود Google Cloud Vertex AI

يتطلب خبرة فنية لاستخدام الميزات المتقدمة بفعالية

يعتمد على نظام Google Cloud البيئي، مما قد يتسبب في مشكلات في التكامل مع الأنظمة الخارجية

أسعار Google Cloud Vertex AI

نماذج AutoML:

بيانات الصور : يبدأ التدريب من 1.375 دولار لكل ساعة عقدة

بيانات الفيديو : يبدأ التدريب والتنبؤ من 0.462 دولار لكل ساعة عقدة

بيانات جدولية : أسعار مخصصة

البيانات النصية: يبدأ التدريب والتنبؤ من 0.05 دولار في الساعة

نماذج مدربة خصيصًا:

التدريب: أسعار مخصصة

Vertex AI Notebooks:

الحوسبة والتخزين: تتوافق الرسوم مع أسعار Compute Engine و Cloud Storage القياسية

Vertex AI Pipelines:

تشغيل خطوط الإنتاج: يبدأ من 0.03 دولار

محرك مطابقة Vertex AI:

تكاليف الخدمة والبناء: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Vertex AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

6. Stability AI (الأفضل لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر)

عبر Stability AI

تأسست Stability AI في عام 2020 على يد Emad Mostaque، وتهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع من خلال تمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى ابتكارات ملموسة. من إنشاء صور وصفية إلى صناعة مقاطع فيديو واقعية، تمتلك Stability AI مجموعة من الأدوات التي تعيد تعريف حدود الممكن.

أفضل ميزات Stability AI

تفاعل مع Stable Diffusion XL، وهو مشروع مفتوح المصدر يتيح تطبيقات متعددة الاستخدامات

أنشئ محتوى صوتيًا عالي الجودة باستخدام Stable Audio، المدعوم بتقنية نشر الصوت المتقدمة

الوصول إلى نماذج اللغة مفتوحة الوصول من خلال Stable LM

أنشئ كائنات ثلاثية الأبعاد مفصلة من صور فردية باستخدام Stable Zero123

قيود Stability AI

يحتاج إلى وقت طويل للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد

أسعار Stability AI

نقطة واحدة: 0.01 دولار (يلزم شراء 25 نقطة كحد أدنى، وتستهلك كل وظيفة ما بين 1 إلى 20 نقطة)

تقييمات ومراجعات Stability AI

G2: 4. 6/5 (20+ تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

💡 نصيحة للمحترفين: تساعد المطالبات السلبية على إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك تحديد استثناءات مثل "بدون نص" أو "بدون ضبابية" أو "بدون علامة مائية" لتحسين مخرجات الصور بشكل أكثر فعالية.

7. Hugging Face (الأفضل للوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج التعلم الآلي)

عبر Hugging Face

أصبح تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة بفضل منصة تبسط مهام معالجة اللغة الطبيعية مثل تصنيف النصوص وترجمتها وتلخيصها. يوفر Hugging Face العديد من النماذج المعدة مسبقًا والأدوات سهلة الاستخدام ومجتمعًا تعاونيًا. ويجعله نهجه المفتوح المصدر ونماذجه مثاليًا لحل تحديات الذكاء الاصطناعي المتنوعة.

أفضل ميزات Hugging Face

استكشف مكتبة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا لمهام NLP المتنوعة

بسّط نشر النماذج باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Transformers سهلة الاستخدام

تواصل مع مجتمع نشط، وتبادل المعرفة والابتكارات

ابق على اطلاع بأحدث الأدوات والتطورات المستمرة

قيود Hugging Face

تعد العديد من نماذج Hugging Face كبيرة الحجم، مما يجعل من الصعب العمل عليها دون الوصول إلى أنظمة عالية الأداء مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU)

يتطلب أدوات تصور لعرض بنية النموذج

أسعار Hugging Face

HF Hub: مجاني

حساب Pro : 9 دولارات شهريًا

Enterprise Hub : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أجهزة Spaces: تبدأ من 0 دولار/ساعة

نقاط نهاية الاستدلال: ابتداءً من 0.032 دولار/ساعة

تقييمات ومراجعات Hugging Face

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hugging Face؟

تقول مراجعة TrustRadius:

يعد Hugging Face نقطة انطلاق ممتازة عند العمل على مشاريع NLP؛ كما أنه رائع لتصميم النماذج الأولية وتطوير خطوط الإنتاج لمهام NLP، سواء كانت هذه المهام عامة مثل التمثيل المدمج أو محددة مثل نماذج SQUAD ومجموعات البيانات.

يعد Hugging Face نقطة انطلاق ممتازة عند العمل على مشاريع NLP؛ كما أنه رائع لتصميم النماذج الأولية وتطوير خطوط الإنتاج لمهام NLP، سواء كانت هذه المهام عامة مثل التمثيل المدمج أو محددة مثل نماذج SQUAD ومجموعات البيانات.

8. IBM Watson (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والأتمتة وحالات الاستخدام الخاصة بالصناعة)

عبر IBM Watson

يوفر IBM Watson أدوات لعلماء البيانات والمطورين والمحللين لتبسيط إنشاء النماذج وسير عمل البيانات. وهو يدعم مهام تتراوح من إعداد البيانات إلى إدارة النماذج المعقدة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع.

يتكيف Watson Studio مع الاحتياجات المتزايدة ويدعم قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل، مما يتيح التخصيص لمواجهة التحديات المحددة. كما يتكامل مع خدمات IBM السحابية، مما يوفر بديلاً لـ Microsoft Copilot للفرق التي تبحث عن حل شامل.

أفضل ميزات IBM Watson

نظف البيانات وحضرها لتدريب نماذج أكثر دقة

قم ببناء نماذج تعلم آلي مخصصة لتلبية احتياجات الأعمال المحددة

ادمجها مع IBM Cloud وخدمات أخرى للحصول على حوسبة مرنة

تعاون باستخدام الأدوات المدمجة لمشاركة البيانات والرؤى

قيود IBM Watson

واجهة معقدة قد تبدو صعبة على المستخدمين الأقل خبرة في المجال التقني

قد لا تناسب التكاليف المرتفعة المؤسسات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

أسعار IBM Watson

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson

G2: 4. 2/5 (160+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل

9. Hotpot. ai (الأفضل لتبسيط إنشاء المحتوى الإبداعي)

هل فكرت يومًا في تحويل الأفكار البسيطة إلى فن رقمي؟ Hotpot.ai مليء بالأدوات التي تساعدك على تحقيق ذلك.

من إنشاء صور رمزية مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى استعادة الصور القديمة أو إزالة الكائنات غير المرغوب فيها، يوفر هذا البرنامج لإبداعك المساحة التي يحتاجها. إذا كنت مهتمًا بمعرفة أمثلة على الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر Hotpot مجموعة متنوعة من الأدوات التي تساعدك على تحويل أفكارك إلى واقع مع إضافة لمسة شخصية إلى مشاريعك.

أفضل ميزات Hotpot.ai

استخدم قوالب خاصة بالمنصة لإنشاء صور تركز على التسويق

الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على صور جاهزة للاستخدام في المشاريع التجارية تم إنشاؤها بواسطة

جرب العديد من الأدوات المدمجة لتعديل الصور وتحسينها

صمم صورًا مرئية للمنتجات باستخدام نماذج الأجهزة والرسومات

قيود Hotpot. ai

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بمنصات إنشاء الفنون الأخرى

لا يمكن إجراء تعديلات بعد الإنشاء النهائي

أسعار Hotpot.ai

1000 رصيد: 12 دولارًا

2500 رصيد: 30 دولارًا

5000 رصيد: 60 دولارًا

10000 رصيد: 120 دولارًا

20000 رصيد: 240 دولارًا

تقييمات ومراجعات Hotpot. ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: توفر المطالبات ذات السمات الأسلوبية الدقيقة مثل "الإضاءة السينمائية" أو "المنظور الإيزومتري" نتائج أفضل. يساعد تجريب الأنماط الوصفية على ضبط الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على صور أكثر احترافية.

10. Simplified (الأفضل للتصميم وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Simplified

باعتباره أحد أفضل بدائل Dall-E، يجلب Simplified رؤيتك الإبداعية إلى الحياة من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للفنون والكتابة الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي. من تصميم العناصر المرئية إلى كتابة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تقوم المنصة بكل ذلك بنقرة واحدة فقط وتوفر الوصول إلى ملايين القوالب والموارد المجانية.

Simplified يبسط التصميم والكتابة وإدارة التسويق بشكل حقيقي. يوفر محررًا بدون كود وقوالب ومجموعات العلامات التجارية ومساحات عمل متعددة ونشر داخل التطبيق لدعم إنشاء المحتوى وتنظيم سير العمل.

أفضل الميزات المبسطة

أنشئ تصميمات متسقة باستخدام مجموعات العلامات التجارية للحصول على أسلوب مرئي موحد

إزالة الخلفيات على الفور لتحرير أسرع

قم بتخصيص العناصر المرئية باستخدام قوالب احترافية، بما في ذلك أدوات إنشاء الرسوم المتحركة

قم بتغيير حجم الصور بسهولة لمختلف المنصات باستخدام أداة Magic Resizer

قيود مبسطة

منحنى تعلم حاد بسبب الميزات والقوالب الشاملة للمنصة

قد يكون من الصعب التنقل عبر واجهة غير منظمة بعض الشيء للعثور على أدوات محددة

أسعار مبسطة

Simplified One: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

نمو مبسط: 119.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

مؤسسة مبسطة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مبسطة

G2: 4. 6/5 (4,900+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (280+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Simplified؟

تقول مراجعة G2:

أحب سهولة إنشاء المحتوى باستخدام Simplified. التصميم البديهي والقوالب الرائعة والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنتاج رسومات ومقاطع فيديو ومنشورات عالية الجودة. إنه برنامج شامل، لذا لم أعد بحاجة إلى أدوات متعددة.

أحب سهولة إنشاء المحتوى باستخدام Simplified. التصميم البديهي والقوالب الرائعة والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنتاج رسومات ومقاطع فيديو ومنشورات عالية الجودة. إنه برنامج شامل، لذا لم أعد بحاجة إلى أدوات متعددة.

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لماذا ClickUp هو أفضل بديل للذكاء الاصطناعي العميق

تجعل بدائل DeepAI تحويل النص إلى صور أسهل من أي وقت مضى، بل وحتى إنشاء نماذج AI مخصصة تتكيف مع احتياجاتك وتدريبها. باستخدام هذه الأدوات القوية، يمكنك توفير الوقت وتعزيز الإبداع.

العيب الوحيد؟ هذه التطبيقات لا تدعم سير العمل الإبداعي السلس من البداية إلى النهاية.

وهنا يتميز ClickUp. على عكس الأدوات المستقلة، يجمع ClickUp كامل عملية الإبداع تحت سقف واحد—بدءًا من العصف الذهني لمفاهيم الحملات وإدارة إنتاج الأصول وحتى توزيع المهام والتعاون على التعليقات وتتبع المواعيد النهائية. إنه القطعة المفقودة التي تحول الأفكار المتناثرة والأدوات غير المتصلة إلى مسار إبداعي متماسك وفعال وقابل للتطوير.

اشترك في ClickUp اليوم واستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتك على جميع الأصعدة.