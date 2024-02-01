العصف الذهني للمحتوى: تقنيات وضع الأفكار وتحديد أولويات الأفكار

المحتوى الجيد هو مفتاح التواصل مع جمهورك المستهدف؛ فإذا كنت تريد جذب انتباههم والحفاظ عليه، يجب أن تكون استراتيجية المحتوى الخاصة بك في محلها.

ومع ذلك، على الرغم من قدراتك الإبداعية أو قدرات فريق التسويق لديك، قد تجد نفسك في بعض الأحيان تتدافع للحصول على أفكار رائعة. من الصعب الحفاظ على تدفق مستمر للأفكار الإبداعية، ولكن هناك دائمًا حاجة إلى محتوى جديد وجذاب، فالمعاناة حقيقية.

يتصدى العصف الذهني للمحتوى لهذا التحدي من خلال الجمع بين وجهات النظر والأفكار المتنوعة معًا لإنشاء المحتوى. إنه جهد جماعي حيث يتشارك الجميع الأفكار ويثير الإبداع ويخلق محتوى مبتكرًا.

سنعرض لك طرقًا لتعزيز استراتيجية المحتوى الخاص بك والتغلب على عائق الإبداع في أقرب وقت ممكن. وسنعرض لك أيضًا أداة مفيدة ستساعدك في جلسات العصف الذهني للمحتوى.

فوائد العصف الذهني للمحتوى ## فوائد العصف الذهني للمحتوى

العصف الذهني هو عملية إبداعية يجتمع فيها الأشخاص معًا ويتبادلون أكبر عدد ممكن من الأفكار لحل مشكلة معينة. في العصف الذهني للمحتوى، يتم هذا التمرين التعاوني لتوليد أفكار المحتوى. والهدف هو توليد العديد من الأفكار دون تنقيحها في هذه المرحلة.

تتيح لك جلسة العصف الذهني لك ولفريقك مشاركة الأفكار الإبداعية بحرية ضمن إطار زمني محدد، مما يعزز التدفق الحر للأفكار. وهي تشجع على التفكير الإبداعي وحل المشاكل بطريقة مبتكرة. في حين أنه من الناحية المثالية، يجب القيام بهذا النشاط ضمن فريق لتحقيق أكبر قدر من التأثير، إلا أنه يمكن أيضًا القيام بالعصف الذهني للمحتوى بشكل فردي.

يمكن أن يكون لجلسات العصف الذهني لأفكار المحتوى العديد من الفوائد:

1. توليد الأفكار

إن الخروج بأفكار جديدة هو جوهر كل من أنشطة العصف الذهني . وهي تجمع أفكارًا فريدة من نوعها من أشخاص لديهم عمليات تفكير مختلفة. يمكن أن تساعد مثل هذه الجلسات في توليد الأفكار حيث لا يتم رفض أي أفكار في هذه المرحلة، وكل شيء قابل للتطبيق. ويساعدك الحصول على قائمة طويلة من الأفكار في وقت قصير على وضع قائمة مختصرة بالأفكار التي يجب تطويرها أكثر.

2. تعاون بشكل أفضل مع فريقك

يمنحك العصف الذهني مع الزملاء أو أصحاب المصلحة قائمة بالأفكار القابلة للتنفيذ للعمل بها. عندما يتعاون الأشخاص ذوو المهارات المتنوعة مثل المحتوى أو التصميم أو التسويق، يمكنهم طرح أفكار مثيرة لا يمكن لشخص واحد بمفرده التفكير فيها.

3. استكشاف وجهات نظر مختلفة

لا يوجد شخصان يفكران بنفس الطريقة حول شيء واحد. يتيح لك إفساح المجال لوجهات نظر مختلفة (وجهات نظر مختلفة) استخلاص أفضل الأفكار من جميع العقول، مما يؤدي إلى محتوى أكثر ثراءً وتنوعًا.

4. مواكبة السوق

تتمثل إحدى النتائج المباشرة لجلسات العصف الذهني الجماعية في أنه يمكنك تقييم السوق الحالية لجميع الأفكار الشائعة ودمجها في استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

وبهذه الطريقة، تبقى على اطلاع على اتجاهات السوق وأحدث التطورات الاستراتيجية.

5. اتخاذ قرارات أفضل

إن القرار الذي يتم اتخاذه بعد مشاورات شاملة أفضل من القرار الذي يتم اتخاذه بمعزل عن الآخرين.

يتيح لنا العصف الذهني النظر إلى الأمور من جميع الزوايا، وجمع الرؤى من وجهات نظر مختلفة. إنه مثل الاستفادة من مجموعة من المعارف، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

يصبح العصف الذهني أداة قوية في تشكيل قرارات شاملة ودقيقة وأكثر فعالية في نهاية المطاف من خلال النظر في جميع الجوانب الممكنة.

6. كن أكثر إبداعاً

يمكن أن يؤدي العصف الذهني - بمفردك أو في مجموعة - إلى تحرير عمليتك الإبداعية من خلال تشجيع التدفق الحر لجميع الأفكار الممكنة. يمكنك توليد المزيد من الاختراقات المبتكرة من خلال عدم تقييد نفسك بـ "الأفكار الجيدة فقط" وإعطاء نفسك (والمشاركين الآخرين) الإذن للتفكير خارج الصندوق.

أنت تعرف الآن مدى فائدة العصف الذهني للمحتوى بالنسبة للشركات وكل عضو مشارك. يمكن لتمرين العصف الذهني أن يجذب الأفكار الفريدة ويرسم مسار المحتوى الخاص بك.

تذكر أن وضع الاستراتيجيات لا يقل أهمية عن إنشاء المحتوى، إن لم يكن أكثر. سيمكنك بناء خارطة طريق للمحتوى من التعامل مع إنشاء المحتوى بشكل منهجي.

طرق العصف الذهني للمحتوى

كيف يمكنك تنفيذ العصف الذهني للمحتوى في مكان عملك؟ دعنا نلقي نظرة على بعض أفكار وأساليب العصف الذهني المختلفة للمحتوى التي يمكنك تجربتها:

1. استخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي)

يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة الأنماط وتحليلها أسرع من البشر.

إذا كنت عالقاً في روتين إبداعي، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة من خلال إنشاء الخطوط العريضة للمحتوى أو إثارة الأفكار الإبداعية، أو اقتراح موضوعات. إذا لم ينجح الذكاء الاصطناعي، جرّب مطالبات مختلفة حتى تتدفق العصائر الإبداعية. أضف لمستك الإبداعية الفردية إلى الأفكار التي يولدها الذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج. ClickUp AI هي أداة ذكاء اصطناعي استثنائية تقدم نتائج إبداعية عالية الجودة لحالات استخدام مختلفة. ويمكنها وضع استراتيجيات محتوى مبتكرة وتساعدك على تحسين نسختك الحالية بجعلها أكثر إيجازاً ووضوحاً وجاذبية.

استخدم ClickUp AI مساعد الكتابة للارتقاء بكتابتك

ClickUp AI هو أفضل شريك للعصف الذهني يساعدك في:

استراتيجية الحملة : بناء استراتيجيات الحملة في دقائق لحملتك التسويقية الكبيرة القادمة

: بناء استراتيجيات الحملة في دقائق لحملتك التسويقية الكبيرة القادمة كتابة الاستبيانات : صياغة أسئلة بديهية في لحظات حتى تتمكن من تحقيق أهدافك بشكل أسرع

: صياغة أسئلة بديهية في لحظات حتى تتمكن من تحقيق أهدافك بشكل أسرع عناوين تسويقية : تضخيم تفكيرك الإبداعي بدعم من أداة الشعارات التسويقية الإبداعية للغاية

: تضخيم تفكيرك الإبداعي بدعم من أداة الشعارات التسويقية الإبداعية للغاية مواضيع المحتوى: توليد أفكار للمدونات ومقاطع الفيديو حتى تتمكن من توسيع نطاق إنتاج المحتوى * المخططات التفصيلية للمدونة: بصرف النظر عن توليد الأفكار، يمكن أن يساعدك أيضًا في تنظيم المخطط التفصيلي الأول لمدونتك، ويوفر لك الوقت الثمين و تطوير قاعدة بيانات كبيرة للمحتوى في فترة قصيرة

مع هذا الشريك الموثوق به، يمكنك إنجاز الكثير من خطط المحتوى .

2. رسم الخرائط الذهنية

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الخرائط الذهنية القائمة على المهام على ClickUp

الصور تتحدث حيث تفشل الكلمات. استخدم المرئيات للمساعدة في تطوير أفكار محتوى جديد وربط النقاط بشكل أفضل.

يمكنك استخدام الخرائط الذهنية لرسم روابط بين الأفكار الحالية شبه المطورة والوصول بها إلى ما يقرب من الاكتمال. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام ورقة بسيطة ورسم خريطة ذهنية.

ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك بشكل أكثر فعالية باستخدام أدوات رسم الخرائط الذهنية مثل ClickUp Mind Maps، والتي تحتوي على ميزات مثل عقد السحب والإفلات لتخطيط سير عملك أو ربط الأفكار. ستساعدك هذه الأدوات على ربط النقاط والتوصل إلى استراتيجيات مضمونة.

يمكنك استخدام الوضع الفارغ أو وضع المهام بناءً على متطلباتك وتمرين عقلك.

جرّب أيضًا ClickUp Whiteboards والتي توفر طريقة ممتازة لأداء نفس النشاط أثناء التعاون مع فريقك. اختر من قالب السبورة الموجودة مسبقاً أو أنشئ قالباً خاصاً بك. يمكنك إضافة الصور والملفات وما إلى ذلك إلى السبورة البيضاء باستخدام ClickUp Docs. إليك مثال على قالب ClickUp الذي يمكنك استخدامه لتخطيط جميع أفكارك وتقديمها بشكل مرئي:

تحميل القالب

تصور العلاقات بين كل مرحلة من مراحل مشروعك باستخدام قالب السبورة الذهنية الفارغة للخريطة الذهنية ClickUp

3. ابحث عن منافسيك

تم تصميم قالب التحليل التنافسي من ClickUp لمساعدتك في الحصول على رؤى حول المنافسة في السوق.

يساعدك البحث عن منافسيك على مواكبة استراتيجياتهم التسويقية والبقاء على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق. استخدم أدوات البحث التنافسي للكشف عن كل شيء من التسويق عبر البريد الإلكتروني للمنافسين إلى استراتيجيات تحسين محركات البحث.

يساعدك ClickUp على الاستفادة من الأبحاث التنافسية لتحليل استراتيجيات النجاح والبقاء في صدارة المنافسة. نموذج التحليل التنافسي من ClickUp يساعدك في:

تحليل المنافسين : اكتساب نظرة ثاقبة على مشهد المنافسين وتغطية الأرض للتهديدات المحتملة

: اكتساب نظرة ثاقبة على مشهد المنافسين وتغطية الأرض للتهديدات المحتملة النمو والتوسع : الكشف عن المجالات التي لديها إمكانية النمو والتوسع

: الكشف عن المجالات التي لديها إمكانية النمو والتوسع وجهة نظر فريدة : فهم كيفية تمييز منتجك أو خدمتك عن المنتجات أو الخدمات الأخرى في السوق

4. استخدم قوالب العصف الذهني

في بعض الأحيان، نحتاج إلى القليل من المساعدة لبدء عملية العصف الذهني. يمكن أن تأتي هذه الدفعة في شكل قوالب العصف الذهني. يشبه استخدام قوالب العصف الذهني استخدام الاستنسل لتنظيم أفكارك بشكل أفضل.

يوفر ClickUp مجموعة من قوالب العصف الذهني لملء تقويم المحتوى مثل:

قالب أفكار العصف الذهني : هذا قالب بسيط يساعدك على العصف الذهني وسرد أفكار المحتوى بالتعاون مع فريقك

: هذا قالب بسيط يساعدك على العصف الذهني وسرد أفكار المحتوى بالتعاون مع فريقك قالب نصائح العصف الذهني : يركز على المبادئ الأساسية لتثقيفك حول أفضل النصائح للعصف الذهني والتنظيم

: يركز على المبادئ الأساسية لتثقيفك حول أفضل النصائح للعصف الذهني والتنظيم العصف الذهني للأعمال: يسمح لك بتصنيف العصف الذهني إلى أربع فئات - ما تحبه، وما تعرفه، وما يحتاجه العالم، وما سيدفع الناس ثمنه

العصف الذهني جزء أساسي من أي عمل تجاري ناجح. إنها طريقة رائعة للتوصل إلى أفكار وحلول مبتكرة.

5. إنشاء مجلد أفكار مفيد

قد يمثل توليد الأفكار الإبداعية باستمرار تحديًا لأي شخص. فهناك أيام لا نشعر فيها بالإبداع أو نكون متعبين وغير قادرين على ابتكار شيء جديد. لذا، فإن الاعتماد فقط على الأفكار العفوية قد لا يساعد دائمًا.

بدلاً من ذلك، قم بعقد جلسات عصف ذهني منتظمة مع فريق تسويق المحتوى الخاص بك. احتفظ بمجلد مفيد تجمع فيه أنت وفريقك المنشورات والحملات المؤثرة في المدونة أو تدوين الأفكار لاستخدامها لاحقًا. قم بتخزين كل ما يخطر ببالك في هذا الملف، بغض النظر عن مدى ملاءمته المباشرة.

يمكنك استخدام هذا المجلد كنقطة مرجعية كلما أردت إنشاء شيء جديد وتحتاج إلى القليل من الإلهام. ضع في اعتبارك إضافة ملاحظات العملاء ومشاركتهم إلى هذا الملف أيضًا.

6. بحث رأي العملاء

عند إنشاء المحتوى، يكون الهدف هو التواصل مع العملاء وتعزيز الأعمال التجارية. ونظرًا لأن وجهة نظر العملاء جزء لا يتجزأ من عملية وضع أفكار المحتوى وتحديد أولوياته، فلماذا لا يتم إدراج ما يقولونه أيضًا؟

قبل العصف الذهني للأفكار الجديدة، فإن نقطة البداية الرائعة هي معرفة ما يقوله عملاؤك عن علامتك التجارية. تصفح أقسام التعليقات في المنشورات ذات التصنيف الأعلى، وتصفح المراجعات عبر الإنترنت، وتصفح تذاكر دعم العملاء، وقم بإجراء استبيانات العملاء.

في نهاية هذا البحث، ستفهم احتياجات عملائك بشكل أفضل وستتمكن من تلبيتها من خلال استراتيجية المحتوى الخاصة بك. علاوة على ذلك، تذكّر أن تستكشف منصات مثل Quora وReddit لإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ومعرفة ما يتحدث عنه جمهورك المستهدف.

7. انغمس في التفكير السريع

في بعض الأحيان، قد تخذلك العفوية. لهذا السبب فإن سرعة تقنية التفكير السريع فعالة في العديد من الحالات.

كل ما عليك فعله هو تشغيل مؤقت أو ساعة توقيت والسماح لنفسك/لفريقك بإطار زمني قصير، وليكن خمس دقائق مثلاً. خلال هذا الوقت، فكّر في أكبر عدد ممكن من الأفكار واستمر في تدوينها دون أن تقلق بشأن صياغتها. ستندهش مما ستنجزه من خلال هذا التمرين.

كمهمة جماعية، يمكن أن يعمل النشاط نفسه في جولات حيث يتناوب الجميع على طرح الأفكار بسرعة واحدة تلو الأخرى. اتبعوا إما دائرة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، مع مساهمة كل شخص بشيء ما بشكل عفوي، وستكون لديكم قوائم طويلة من الأفكار المثيرة جاهزة في دقائق.

8. استفيدوا من أفكار بعضكم البعض

في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر في بعض الأحيان هو نظرة ثاقبة من شخص آخر لإكمال تلك الفكرة الرائعة التي كنت تعمل عليها. لقد حصلت على كل شيء ما عدا ذلك الشيء الصغير الناقص، ويأتي شخص آخر ليساعدك على إكمالها.

باستخدام هذه التقنية، يجب أن تطلب من الجميع كتابة أفكارهم على ورقة أو مستند Google مشترك. يتم تمرير هذه الأفكار إلى شخص تلو الآخر، ويضيف كل منهم شيئًا للبناء على الفكرة الأصلية.

استمر في ذلك حتى يضيف كل فرد في الفريق إلى المستند. المردود؟ شبكة من الأفكار والمساهمات التي سيكون من الصعب إنشاؤها بشكل فردي.

9. ابحث عن أدائك السابق

ما هي الطريقة الجيدة لتحسين الأداء؟ من خلال التعلم من الماضي.

قبل طرحك لمحتوى جديد، توقف لحظة لإعادة النظر في ما كان له صدى لدى جمهورك وما لم يحقق النجاح المطلوب.

اكتشف السبب. هل كان الموضوع أو أسلوب الكتابة أو أي شيء آخر جذب اهتمامهم؟ ستوجه هذه الرؤية نهجك في هذا المشروع الجديد.

10. اسأل جمهورك

بما أنك تنشئ لجمهورك، فما هو أفضل من الحصول على أفكار المحتوى مباشرةً منهم؟

في حين أن دراسة ملاحظات العملاء ومراجعاتهم أمر جيد، إلا أنه لا يوجد شيء يضاهي التفاعل المباشر مع عملائك للحصول على الأفكار. قد لا يكون من الممكن دائمًا التحدث مع العملاء، ولكن يمكنك التواصل معهم وسؤالهم عما يريدون رؤيته بعد ذلك. من الطرق الجيدة للقيام بذلك طلب اقتراحات المحتوى في نهاية منشور مدونة أو مقطع فيديو أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

طريقة أخرى هي البحث في المحتوى المنشور عن تعليقات الجمهور وأسئلتهم. تضمن هذه الطريقة نتائج جيدة لأنك ستكشف عن مدخلات الجمهور الفعلية.

كيفية تحديد أولويات أفكار المحتوى وتسجيلها

لقد بذلت جهدًا شاقًا وقمت بالعصف الذهني بنجاح. والآن بعد أن حصلت على جميع الأفكار، حان الوقت لتحديد أولوياتها وتسجيلها.

تذكر، في حين أن كل فكرة قد تبدو جذابة، يجب عليك فقط وضع قائمة مختصرة بالأفكار المناسبة تمامًا. أفسح المجال للأفكار الأفضل واستبعد تلك التي لا تتماشى بشكل جيد مع علامتك التجارية.

حدد أولويات أفكارك باستخدام هذه الخطوات الاستباقية السهلة:

1. حدد أهدافك

ابدأ بتحديد أهداف واضحة للعصف الذهني للمحتوى الخاص بك. اكتشف ما تريد تحقيقه وكيف يمكن أن تساعدك استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك.

أثناء قيامك بذلك، ضع معايير نجاح لقياس ما إذا كنت قد حققت أهدافك. يساعد ذلك على التخلص من الأفكار السيئة التي لا تخدمك على الفور.

2. سجل الأفكار

هذه طريقة موضوعية لاختيار الفكرة المثالية. ضع معايير لتسجيل كل فكرة مدرجة في القائمة المختصرة بناءً على الملاءمة والفعالية من حيث التكلفة والجدوى والإمكانية والإمكانات والجهد والأصالة والإلحاح وغير ذلك.

يبعدك هذا التمرين عن التفسير الذاتي الصعب، مما يمنحك أساسًا متينًا لتحليل ما إذا كانت الفكرة تستحق المتابعة.

3. تحليل الطلب والمنافسة

بمجرد أن تكون لديك قائمة مختصرة بأفكار المحتوى المفضلة، حدد أولوياتها وفقًا للتأثير المتوقع.

للقيام بذلك بشكل جيد، يجب عليك تحليل

حجم البحث عن الموضوعات التي تم تحديدها ونوع المحتوى الذي يتم تصنيفه لها

ما الذي يفعله المنافسون لهذه المواضيع، وكيف يكون أداء المحتوى الخاص بهم

ما هي تنسيقات المحتوى الأكثر صدى لدى جمهورك

ما الموضوعات التي تولد بالفعل حركة بحث عضوية بالنسبة لك

مدى ملاءمة كل موضوع محتوى لجمهورك المستهدف

اتجاهات أو أفكار السوق الأخرى التي يمكن أن تلعب دورًا في ذلك

المحتوى النهائي الخاص بك قائمة الأولويات ستعتمد أيضًا على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - هل يحتاج المحتوى الخاص بك إلى توليد عملاء محتملين أو زيادة المشاركة أو زيادة عمليات الشراء؟ هل تهدف إلى عدد الزيارات أم التحويلات؟

4. اختبر وتحقق من صحة المحتوى

الآن بعد أن أصبحت لديك أولوية المحتوى الخاصة بك، حان الوقت لاختبارها. يمكنك التحقق من صحة أفكارك من خلال استطلاعات الرأي، والحملات، والنماذج الأولية، ومقاطع المحتوى، والمقابلات، والتجريب. يمكن أن يمنحك هذا قراءة سريعة لإمكانيات الفكرة قبل استثمار موارد قيّمة لإخراجها إلى الحياة - خاصةً إذا كانت قطعة ثقيلة الموارد مثل سلسلة مقاطع الفيديو.

عندما يتعلق الأمر بأجزاء المحتوى الأقل جهدًا مثل المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك، تحقق من صحة أدائها باستمرار لمواصلة تعلم ما الذي يعمل بشكل جيد، حتى تتمكن من القيام بالمزيد من ذلك.

استخدم كليك أب لجلسة العصف الذهني التالية

يتطلب العصف الذهني للمحتوى وقتًا وصبرًا. يمكن أن يكون مرهقًا ذهنيًا ولكنه أحد أكثر الأنشطة إثارة للفريق، حيث يطلق العنان لإمكانيات إبداعية غير متوقعة لعملك.

مع وجود تقنيات العصف الذهني والأدوات، لم يعد تطوير خطة المحتوى أمرًا شاقًا بعد الآن. اشترك مع ClickUp اليوم وأطلق العنان للأدوات اللازمة لإثارة الإلهام، وتوليد الأفكار، وبدء استراتيجية المحتوى الخاصة بك بشكل صحيح.