مراجعة Clockify: الميزات والأسعار والإيجابيات والسلبيات

استغرق كتابة هذا المنشور على المدونة ثلاث ساعات. وهذا هو المبلغ الذي ستحسبه على عميلك.

ولكن انتظر... ماذا عن الوقت الذي استغرقته في تحريره وصقله وإنشاء الرسوم البيانية وإضافتها ونشرها على نظام إدارة المحتوى الخاص بالعميل؟ إذا كان ذلك مشمولًا في نطاق عملك، فيجب عليك أيضًا تتبع الوقت الذي تستثمره فيه. بدون تتبع الوقت بدقة لمشاريعك، فإنك تضيع أموالًا.

سواء كنت تحاول معرفة كيفية إصدار فاتورة لعميل، أو إدارة إنتاجية الفريق، أو ببساطة تحاول تحسين عاداتك في العمل، فإن معرفة كيف تقضي ساعات عملك بالضبط يضع أساسًا لاتخاذ قرارات أفضل.

تساعد تطبيقات تتبع الوقت، وقد أصبح Clockify خيارًا شائعًا، حيث يقدم خطة مجانية جذابة إلى جانب ميزات متميزة. ولكن هل توفر المنصة حقًا الوظائف التي يحتاجها المستقلون والفرق؟

تتناول هذه المراجعة الشاملة لـ Clockify نقاط القوة والضعف في هذه الأداة. سنقدم لك أيضًا ClickUp، البديل الوحيد لـ Clockify الذي ستحتاج إليه لإدارة الوقت والمشاريع!

Clockify مقابل ClickUp في لمحة سريعة

الفئة Clockify ClickUp الوظيفة الأساسية أداة تتبع الوقت وإعداد التقارير منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية مع ميزة تتبع الوقت الأصلية الميزات الأساسية تتبع الوقت عبر الإدخال اليدوي أو المؤقتات أو ملحقات المتصفح جداول العمل والتقارير التفصيلية الساعات القابلة للفوترة والفواتير تتبع المشاريع مع التقديرات كشف التباطؤ والتتبع التلقائي أكثر من 80 تكامل إدارة المهام والمشاريع تتبع الوقت الأصلي لوحات معلومات وسير عمل قابلة للتخصيص أتمتة مخصصة بدون كود، إذا-إذن طرق عرض متعددة (Gantt، Kanban، تقويم، قائمة، والمزيد) أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) واجهة المستخدم بسيط وعملي؛ قد يتطلب بعض التعلم للاستفادة من الميزات المتقدمة قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع واجهة حديثة؛ قد يستغرق الإعداد الأولي بعض الوقت دعم الأجهزة المحمولة تطبيقات iOS و Android مع إمكانيات تتبع الوقت على الأجهزة المحمولة تطبيقات جوال كاملة الميزات لنظامي iOS و Android؛ تدعم إدارة المهام وتتبع الوقت التكامل يتكامل مع أكثر من 80 تطبيقًا، بما في ذلك ClickUp و Trello و Asana و Jira يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وGitHub وClockify الأفضل لـ الفرق التي تركز على تتبع الوقت بدقة والفوترة وإعداد التقارير الفرق التي تبحث عن حل شامل لإدارة المشاريع مع أدوات متكاملة لتتبع الوقت والتعاون الأسعار يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة مع ميزات متقدمة ومؤسسات تتوفر خطة مجانية خطط مدفوعة قابلة للتخصيص للمؤسسات تقييمات المستخدمين G2: 4. 5/5Capterra: 4. 8/5 G2: 4. 7/5Capterra: 4. 6/5 قيود ملحوظة قد تكون الواجهة أقل سهولة بالنسبة لبعض المستخدمين، كما أن الميزات محدودة في الإصدار المجاني قد يكون التكوين الأولي معقدًا

ما هو Clockify؟

Clockify هو أداة برمجية لتتبع الوقت مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل وإدارة مشاريع متعددة وتحليل الإنتاجية.

فكر في Clockify كجدول زمني رقمي. فهو يسهل تسجيل الإدخالات الزمنية وفرز العمل إلى مشاريع محددة. يمكنك أيضًا استخدامه لإعداد تقارير مفصلة عن الفواتير أو كشوف المرتبات أو إدارة المشاريع في وقت قصير.

بفضل ميزات تتبع الوقت القوية مثل تطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول وملحق المتصفح، يجعل Clockify تتبع الوقت المستغرق في المهام أكثر بساطة. إنه طريقة سهلة الاستخدام لإدارة الوقت بفعالية والحفاظ على سير المشاريع بسلاسة.

💡 نصيحة احترافية: إليك نصيحة لإدارة الوقت —استخدم تقنية Pomodoro، وهي طريقة ابتكرها Francesco Cirillo في أواخر الثمانينيات. تقسم العمل إلى فترات زمنية مركزة —عادةً 25 دقيقة—تليها فترات راحة قصيرة للحفاظ على ذهنك نشيطًا. تساعد هذه الطريقة في تقليل التسويف وتقليل عوامل التشتيت وتسهيل تتبع الوقت المستغرق في المهام. استخدمه مع برنامج لتتبع الوقت مثل Clockify لتسجيل الإدخالات الزمنية وتحليل الإنتاجية ومتابعة تقدم مشروعك.

الميزات الرئيسية لـ Clockify

يجعل Clockify تتبع الوقت سهلاً مثل الضغط على زر، سواء كنت تتعامل مع عدة مشاريع أو تحاول فقط معرفة أين تذهب ساعات عملك. يحتوي على كل شيء من تتبع الوقت الأساسي إلى التقارير التفصيلية وحتى إمكانيات إصدار الفواتير للعملاء.

فيما يلي ملخص لأهم ميزاته:

الميزة رقم 1: متتبع الوقت

عبر Clockify

تدور الوظائف الأساسية لـ Clockify حول أداة تتبع الوقت البديهية. يمكن للمستخدمين تتبع الوقت المستغرق في المهام في الوقت الفعلي باستخدام زر بدء/إيقاف بسيط أو إضافة إدخالات الوقت يدويًا بعد الانتهاء من العمل.

يعمل المتتبع على تطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الأجهزة المحمولة، بحيث يمكنك تسجيل الساعات بدقة بغض النظر عن مكان عملك.

تمنحك لوحة التحكم المدمجة نظرة عامة أسبوعية على الساعات التي تم تتبعها، مما يسهل عليك معرفة أين تقضي وقتك. يمكن تخصيص إدخالات الوقت بالكامل — يمكنك إضافة أسماء المشاريع ومعلومات العملاء والعلامات وتفاصيل المهام للحفاظ على تنظيم الأمور.

يساعدك ذلك على تتبع تقدم المشروع وتحديد أنماط العمل في لمحة.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لقانون باركنسون،"يتوسع العمل ليملأ الوقت المتاح لإنجازه." يشير هذا المبدأ إلى أنه إذا خصصت مدة زمنية محددة — على سبيل المثال، عشرة أسابيع — لإنجاز مهمة ما، فسوف تقوم دون وعي بتعديل جهودك لضمان أن يستغرق العمل المدة الكاملة، حتى لو كان من الممكن إنجازه في وقت أقصر. غالبًا ما تؤدي هذه الظاهرة إلى عدم الكفاءة والتسويف، حيث قد يجد الأفراد أنفسهم يطيلون المهام دون داعٍ لتناسب الإطار الزمني الذي حددوه.

الميزة رقم 2: إدارة المشاريع

بالإضافة إلى تتبع الوقت الأساسي، يوفر Clockify أيضًا إمكانات إدارة المشاريع التي تساعد الفرق على تنسيق جهودهم. أنشئ مشاريع متعددة، وعيّن أعضاء الفريق لمهام محددة، وحدد أسعارًا بالساعة لفوترة دقيقة، وتابع تقدم المشروع مقارنة بالمواعيد النهائية.

يدعم Clockify قوالب المشاريع، بحيث يمكنك إعداد مشاريع متكررة دون البدء من الصفر. يمكنك أيضًا تعيين أطر زمنية تقديرية للمهام ومقارنتها بالوقت الفعلي المستغرق. هذا يجعل من السهل التخطيط مسبقًا وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

يتيح لك Clockify أيضًا تعيين حالة المشروع وترميز المشاريع المختلفة بالألوان لتنظيم تقدم مشروعك بشكل أفضل.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين إدارة وقت المشروع

تعد قدرات Clockify القوية في إعداد التقارير ميزة بارزة. يقوم البرنامج بإنشاء جداول زمنية وتقارير مفصلة يمكن تصفيتها حسب العميل أو المشروع أو عضو الفريق أو المهمة أو العلامة أو النطاق الزمني. توفر هذه التقارير رؤى قيمة حول اتجاهات الإنتاجية وتساعد في تحديد المشاريع التي تستهلك معظم الموارد.

يمكنك تصدير التقارير بتنسيقات مختلفة (PDF و CSV و Excel) لتسهيل مشاركتها مع العملاء أو دمجها مع أدوات إنتاجية أخرى. تعرض التقارير الموجزة الساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة، مما يسهل حساب الأرباح وإعداد الفواتير للعملاء.

يوفر Clockify أيضًا تقارير مزودة بمخططات ورسوم بيانية لتصور توزيع الوقت بشكل أفضل عبر المشاريع وأعضاء الفريق.

الميزة رقم 4: إدارة وقت الفريق

للشركات التي لديها فرق متعددة، يقدم Clockify ميزات شاملة لتتبع وقت الموظفين. يمكن للمسؤولين عرض جداول عمل أعضاء الفريق والموافقة على إدخالات الوقت ومراقبة إنتاجية المؤسسة. تدعم المنصة الأذونات القائمة على الأدوار، مما يسمح للمديرين بالتحكم في من يمكنه عرض إدخالات الوقت أو تعديلها أو الموافقة عليها.

تساعد ميزة تتبع الحضور على مراقبة وقت بدء الموظفين لليوم العمل وانتهائه، وهو أمر مفيد بشكل خاص للفرق البعيدة المنتشرة في مناطق زمنية مختلفة.

يمكن للمديرين أيضًا تتبع فترات الراحة والإجازات، مما يوفر صورة كاملة عن توفر الفريق وتكاليف العمالة. تتضمن المنصة إمكانيات جدولة في الخطط الأعلى مستوى، مما يسمح للمديرين بتخطيط ساعات العمل وتخصيصها مسبقًا.

الميزة رقم 5: تتبع النفقات

بالإضافة إلى تتبع الوقت المستغرق، يتيح Clockify للمستخدمين تسجيل النفقات المرتبطة بالمشاريع في خطط Pro و Enterprise. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستقلين والوكالات التي تحتاج إلى إصدار فواتير للعملاء مقابل الوقت والمواد.

يمكن تصنيف النفقات وتخصيصها لمشاريع محددة وإدراجها في تقارير شاملة لأغراض الفوترة.

يمكن للمستخدمين إرفاق الإيصالات بالمصروفات، وتعيين عملات مختلفة، وتتبع التكاليف القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة. تعمل ميزة تتبع المصروفات مع الفواتير، مما يتيح لك إنشاء فواتير مفصلة تتضمن الوقت والمصروفات في مكان واحد.

🧠 حقيقة ممتعة: عندما كان جاك دورسي يدير Twitter و Square في نفس الوقت، استخدم نظامًا صارمًا لتقسيم الوقت للحفاظ على الإنتاجية. خصص كل يوم من أيام الأسبوع لموضوع معين: الاثنين للإدارة، الثلاثاء لتطوير المنتجات، الأربعاء للتسويق، الخميس للشراكات، والجمعة لثقافة الشركة. وبفضل قرب مكاتبهما من بعضهما البعض، تمكن من تحقيق التوازن بين يومي عمله اللذين يبلغ طولهما 16 ساعة. كان يقضي أيام السبت في التنزه لاستعادة طاقته، ويخصص أيام الأحد للتفكير ووضع استراتيجيات للأسبوع التالي. هذا الانضباط والجدول الزمني الذكي سمحا له بالنجاح كرئيس تنفيذي مزدوج!

أسعار Clockify

مجاني

الأساسي: 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي : 6.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro : 9.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

مزايا استخدام Clockify

يقدم Clockify العديد من المزايا التي تجعله خيارًا شائعًا بين العاملين المستقلين والعاملين عن بُعد وحتى الفرق:

خطة مجانية سخية : على عكس العديد من المنافسين، يقدم Clockify نسخة مجانية فعالة حقًا مع عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع. وهذا يجعله في متناول المستقلين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

واجهة سهلة الاستخدام : التصميم البسيط والبديهي يجعل تتبع الوقت المستغرق في المشروع أمرًا سهلاً للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. منحنى التعلم بسيط للغاية، مما يتيح للفرق تنفيذ النظام بسرعة

توافر عبر الأنظمة الأساسية : يعمل Clockify عبر أنظمة أساسية متعددة (الويب، سطح المكتب، الأجهزة المحمولة) ويوفر ملحقات للمتصفح، مما يجعله مناسبًا لتتبع الوقت بغض النظر عن بيئة عملك أو أجهزتك المفضلة

تقارير مفصلة : تساعد إمكانات إعداد التقارير القوية المستخدمين على تحليل أنماط الإنتاجية وتحديد المشاريع التي تستغرق وقتًا طويلاً واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين الكفاءة

ميزات إدارة الفريق : القدرة على تتبع نشاط الوقت لعدة أعضاء في الفريق، وتعيين مستويات أذونات مختلفة، والموافقة على جداول العمل تجعل Clockify مناسبًا للفرق المتنامية وليس فقط للمستخدمين الفرديين

خيارات التخصيص : يمكن للمستخدمين تخصيص العلامات والأسعار بالساعة وألوان المشاريع وهياكل المشاريع لتكييف البرنامج مع سير العمل الخاص بهم واحتياجات أعمالهم

إمكانيات التكامل: يتيح لك تكامل Clockify مع أدوات الإنتاجية الشائعة مثل Asana و Trello و Jira و GitHub و QuickBooks دمجه بسلاسة في سير العمل الحالي

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الوقت (حالات استخدام وأدوات)

المشاكل الشائعة التي يواجهها مستخدمو Clockify

على الرغم من العديد من نقاط القوة، يشير مستخدمو Clockify عادةً إلى عدة تحديات:

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال : تتوفر إمكانيات محدودة لتتبع المشاريع في وضع عدم الاتصال على تطبيق الهاتف المحمول، مما قد يمثل مشكلة للمستخدمين الذين يعملون بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت

ميزات الفوترة الأساسية : يتضمن Clockify إمكانيات الفوترة في خططه المدفوعة، ولكنها قد لا تكون متقدمة مثل برامج الفوترة المخصصة. يفضل بعض المستخدمين دمجها مع أدوات أخرى للحصول على ميزات أكثر قوة

أتمتة محدودة : مقارنة ببعض المنافسين، يقدم Clockify ميزات أتمتة أقل. غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى بدء وإيقاف المؤقتات يدويًا أو إدخال بيانات الوقت، مما قد يؤدي إلى عدم الدقة إذا نسي أحدهم تتبع وقته

قيود تخصيص التقارير : يوفر Clockify إمكانات قوية لإعداد التقارير، ولكن بعض المستخدمين يرغبون في المزيد من خيارات التخصيص لإنشاء تقارير مخصصة لاحتياجات عملاء معينين أو احتياجات داخلية

منحنى التعلم للميزات المتقدمة : على الرغم من أن تتبع الوقت الأساسي بديهي، إلا أن بعض المستخدمين أفادوا أن الميزات المتقدمة مثل إدارة الفريق وإعداد التقارير المعقدة تتطلب وقتًا لإتقانها

قيود تطبيق الهاتف المحمول : على الرغم من أن تطبيق Clockify للهاتف المحمول يعمل بشكل جيد، إلا أنه لا يوفر جميع الميزات المتوفرة في إصدارات سطح المكتب أو الويب. قد يكون هذا أمرًا مزعجًا للمستخدمين الذين يعملون بشكل أساسي من أجهزة الهاتف المحمول

تأخيرات عرضية في المزامنة: أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات عرضية في مزامنة البيانات عبر الأجهزة. غالبًا ما يؤدي التأخير إلى حدوث ارتباك أو تكرار الإدخالات عند التبديل بين الأنظمة الأساسية

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات إدارة الوقت المخصصة. ولكن معظم أدوات إدارة سير العمل لا توفر حتى الآن ميزات مدمجة قوية لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحويل التخمينات إلى قرارات تستند إلى البيانات. يمكنها حتى اقتراح نوافذ تركيز مثالية للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

تقييمات Clockify على Reddit

يقدم Reddit رؤى قيمة حول تجارب مستخدمي Clockify الحقيقية. عبر العديد من المنتديات الفرعية، يشارك المستخدمون تعليقاتهم الإيجابية وسلبياتهم.

على الجانب الإيجابي، اكتشف المستخدمون كيفية تحقيق أقصى استفادة من الوقت القابل للفوترة باستخدام تكاملات Clockify. إليك تقييم من meednayt في r/agency

أثبت تتبع الوقت أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي في مشاريع T&M. فجأة اتضح أنه يمكننا فوترة عملائنا بنسبة 30٪+ إذا قمنا بتوعية الناس بما يمكنهم فعلاً فوترته.

أثبت تتبع الوقت أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي في مشاريع T&M. فجأة اتضح أنه يمكننا فوترة عملائنا بنسبة 30٪+ إذا قمنا بتوعية الناس بما يمكنهم فعلاً فوترته.

كما حظيت حالات الاستخدام المتعددة لهذا البرنامج بالثناء، حيث أشار المستخدم whencanistop في r/ContractorUK إلى ما يلي:

استخدمت Clockify لفترة من الوقت عندما كنت أريد التأكد من أنني أحسب الوقت بشكل صحيح (أثناء الإغلاق عندما كنت أعمل في نوبات قصيرة مع شريكي، وأقوم بتبديل الاجتماعات، والعمل في المساء، وما إلى ذلك، وتقاسم مهام رعاية الأطفال). يحتوي البرنامج على وظيفة ساعة توقيت، ولكنه يسمح لك أيضًا بتسجيل الوقت في النهاية أو في وقت لاحق، ويسمح لك بإعداد التقارير وما شابه ذلك.

استخدمت Clockify لفترة من الوقت عندما كنت أريد التأكد من أنني أحسب الوقت بشكل صحيح (أثناء الإغلاق عندما كنت أعمل في نوبات قصيرة مع شريكي، وأقوم بتبديل الاجتماعات، والعمل في المساء، وما إلى ذلك، وتقاسم مهام رعاية الأطفال). يحتوي البرنامج على وظيفة ساعة توقيت، ولكنه يسمح لك أيضًا بتسجيل الوقت في النهاية أو في وقت لاحق، ويسمح لك بإعداد التقارير وما شابه ذلك.

ومع ذلك، فإن الواجهة تلقى انتقادات من المستخدمين المهتمين بالتصميم، بينما تثير قيود سير العمل إحباط الآخرين. يشرح أحد مستخدمي Reddit في مقارنة مفصلة:

الواجهة مزدحمة بالعديد من الرموز والوظائف المختلفة. قد يرى من يفضلون البساطة أن هذا أمر سلبي،

الواجهة مزدحمة بالعديد من الرموز والوظائف المختلفة. قد يرى من يفضلون البساطة أن هذا أمر سلبي،

👀 هل تعلم؟ في عام 1967، توقفنا عن قياس الثانية باستخدام النجوم وبدأنا في قياسها باستخدام ذرات السيزيوم بدلاً من ذلك. جعل هذا التحول الذري قياس الوقت أكثر دقة من أي وقت مضى!

بدائل يمكن استخدامها بدلاً من Clockify

على الرغم من أن Clockify يوفر ميزات قوية لتتبع الوقت، إلا أن بعض الفرق تحتاج إلى أدوات تجمع بين تتبع الوقت وسير العمل وإدارة المشاريع.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين تتبع الوقت وإدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تتبع الوقت تلقائيًا أو يدويًا باستخدام ClickUp Project Time Tracking

إليك ما يقوله المحترفون عن قدرات ClickUp في تتبع الوقت وإدارة المشاريع:

قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ميزات ClickUp

بينما يركز Clockify بشكل أساسي على تتبع الساعات، يوفر ClickUp حلاً متكاملاً يربط بيانات الوقت بسير عملك.

دعنا نستكشف هذه الإمكانات المتقدمة واحدة تلو الأخرى:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Project Time Tracking

ابدأ في تتبع الوقت في ClickUp مجانًا أنشئ طرق عرض مخصصة للساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة، بما في ذلك تقديرات الوقت، باستخدام ميزة تتبع وقت المشروع الأصلية في ClickUp

على عكس نهج Clockify المستقل، يدمج ClickUp تتبع وقت المشروع بسلاسة عبر سير العمل بأكمله.

يتيح لك المؤقت العالمي تتبع الوقت بنقرة واحدة من أي مكان عبر سطح المكتب والويب والجوال. سواء كنت تعمل على مهام أو مستندات أو في اجتماعات، فهو دائمًا في متناول يدك.

يوفر ClickUp طرقًا متعددة لتتبع الوقت لتناسب أنماط العمل المختلفة. يمكنك استخدام المؤقت التلقائي للتتبع في الوقت الفعلي، أو إضافة الوقت يدويًا بعد الانتهاء من العمل، أو استخدام عرض الجدول الزمني للحصول على نظرة عامة على إدخالات الوقت الأسبوعية. تساعد ميزة الكشف عن وقت الخمول المدمجة في الحفاظ على الدقة من خلال تحديد فترات عدم النشاط.

تصبح بيانات تتبع الوقت في ClickUp قابلة للتنفيذ على الفور. يمكنك عرض تقارير الوقت التفصيلية حسب المشروع أو المهمة أو المستخدم أو العلامة أو أي حقل مخصص آخر، مما يساعد الفرق على تحديد أين يتم قضاء الوقت وتحسين سير العمل.

يمكن تمييز الساعات القابلة للفوترة بوضوح وفصلها عن الوقت الداخلي المخصص لعمل العملاء، مع أسعار قابلة للفوترة مخصصة لمختلف أعضاء الفريق أو المشاريع. يمكن تصدير جميع بيانات الوقت إلى ملف CSV لتسهيل تكامل أنظمة الرواتب أو الفواتير.

تضمن لك وظائف برنامج تتبع الوقت على الهاتف المحمول عدم تفويت تسجيل ساعات العمل المهمة، حتى عندما تكون بعيدًا عن مكتبك. يخلق هذا النهج الشامل لتتبع الوقت اتصالاً سلسًا بين مهامك ومشاريعك وسجلات الوقت، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Time Management

قم بتعيين التقديرات للمهام والمهام الفرعية أثناء توزيع عبء العمل بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Time Management

تتجاوز قائمة ميزات ClickUp Time Management تتبع الوقت الأساسي لمساعدة المستخدمين على تصور جداولهم الزمنية وتحسينها. توفر لوحة معلومات تتبع الوقت الخاصة بالمنصة نظرة شاملة على أين يتم قضاء الوقت عبر المشاريع والمهام وأعضاء الفريق.

بعد ذلك، تعرض تقارير تتبع الوقت التلقائية تفاصيل مفصلة حسب المشروع وحالة المهمة والمسؤول والحقول المخصصة، مما يتيح للمديرين تحديد العقبات وتحسين تخصيص الموارد.

تتزامن ميزات تتبع الوقت المدمجة في ClickUp مع أولويات المهام والمواعيد النهائية، مما يجعله أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت — إنه نظام إنتاجية كامل.

ميزة ClickUp رقم 3: تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي

خطط وجدول وتابع التقدم المحرز في مشاريعك الأساسية والمشاريع المرتبطة بها باستخدام تقويم ClickUp

يتكامل تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي أيضًا بسلاسة مع ميزات تتبع الوقت وإدارة الموارد (وتقويم Google الخاص بك)، بحيث يمكنك رؤية إدخالات الوقت بجوار المهام، والحصول على رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المشروع، والتأكد من عدم وجود حجوزات زائدة.

من خلال الجمع بين الرؤى الذكية وتصميم التقويم المألوف، يساعدك هذا البرنامج على تحديد تعارضات الجدولة تلقائيًا، وتحسين أعباء العمل، وإبراز المهام ذات الأولوية القصوى، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أهم.

بدلاً من البحث يدويًا عن المواعيد النهائية، يقترح ClickUp AI الأوقات المثالية لجدولة العمل بناءً على توفر الوقت ومستويات الأولوية وحجم العمل في جميع المشاريع. سواء كنت تخطط ليومك أو ترسم خطة طويلة المدى، فإن العروض اليومية والأسبوعية والشهرية وحتى السنوية المرنة تجعل من السهل التكبير أو التصغير حسب الحاجة.

هل تحتاج إلى تغيير الأولويات؟ ما عليك سوى السحب والإفلات. هل تريد تحليل أعباء العمل؟ قم بالتصفية حسب المكلف أو الأولوية أو العلامات أو الحقول المخصصة لتحديد الاختناقات أو موازنة العبء على فريقك.

ميزة ClickUp رقم 4: تكامل Clockify مع ClickUp

ادمج Clockify مع ClickUp لتحقيق أقصى استفادة من إدارة وقتك

بالنسبة للفرق التي تستخدم Clockify بالفعل ولكنها تريد أدوات إدارة مشاريع أكثر قوة، يقدم ClickUp تكاملًا مع Clockify يربط بين المنصتين. يمنحك هذا أفضل ما في كلا العالمين — تتبع الوقت المألوف في Clockify إلى جانب إمكانات إدارة المشاريع الشاملة في ClickUp.

يعمل التكامل على مزامنة إدخالات الوقت تلقائيًا بين الأنظمة الأساسية، مما يزيل إدخالات البيانات المكررة. كما أنه يوفر مسارًا سلسًا للفرق للانتقال إلى ميزات تتبع الوقت الأصلية في ClickUp مع تطور احتياجاتهم.

ميزة ClickUp رقم 5: قوالب إدارة الوقت في ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع مواعيد تسليم مشاريعك وقم بقياس الوقت المستغرق في المهام المختلفة باستخدام نموذج تخصيص الوقت من ClickUp

يوفر ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة لتسريع جهودك في إدارة الوقت. توفر قوالب تتبع الوقت الخاصة بالمنصة إطارًا منظمًا لتتبع التقدم من خلال مراقبة الساعات عبر مختلف المشاريع والمهام. يمكنك البدء على الفور باستخدام الحقول المخصصة المعدة مسبقًا لمعلومات العملاء وأسعار الفوترة وفئات المشاريع.

يساعد قالب تخصيص الوقت من ClickUp الفرق على تصور وتحسين كيفية توزيع الوقت على مختلف المشاريع والمهام وأعضاء الفريق. يساعد هذا الحل سهل الاستخدام المديرين على تخصيص الموارد بحكمة، والاستفادة من ميزات مثل تقديرات الوقت من ClickUp. تعمل هذه الميزات على تحسين دقة التخطيط، ومنع الإرهاق، وضمان تخصيص الوقت المناسب للأولويات القصوى — دون الحاجة إلى التخمين.

باستخدام هذا النموذج، يمكن للفرق:

أنشئ كتل زمنية مخصصة لمختلف فئات المشاريع لضمان التوزيع المتوازن

تتبع الوقت الفعلي الذي قضيته مقارنة بالتقديرات لتحسين دقة التخطيط في المستقبل

تصور قدرة الفريق عبر الأقسام لمنع التخصيص الزائد

أنشئ تقارير مفصلة لتحديد أنماط الإنتاجية وفرص التحسين

خصص مستويات الأولوية لضمان تخصيص الوقت المناسب للمشاريع الهامة

ادمجها مع سير عمل ClickUp الحالي لإدارة الوقت بسلاسة

👉🏼 وبالمثل، يساعد نموذج تحليل الوقت من ClickUp الفرق على تحديد اتجاهات الإنتاجية وتحسين الكفاءة.

👉🏼 يجعل نموذج جدول العمل من ClickUp Services تتبع ساعات عمل الموظفين أسهل، مع حقول للوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة.

👉🏼 بالنسبة لأولئك الذين يفضلون فترات عمل منظمة، يعمل قالب ClickUp Time Box على تبسيط حجز الوقت من خلال تخصيص فترات زمنية محددة للعمل المركّز على المهام ذات الأولوية.

هذه القوالب قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب سير عملك ويمكن تنفيذها على الفور، مما يوفر لك الوقت والجهد اللازمين لإنشاء أنظمة تتبع من الصفر.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مخطط يومي مجانية في Word و Excel و ClickUp

أسعار ClickUp

حان الوقت لاختيار أفضل حل لتتبع الوقت — ClickUp

لا يقتصر تتبع الوقت على تسجيل الساعات فحسب، بل يتعلق بمعرفة أين تذهب طاقتك واستخدام هذه المعلومات للعمل بشكل أكثر ذكاءً. يعد البرنامج المجاني من Clockify رائعًا لتتبع الوقت الأساسي مع عدد غير محدود من المستخدمين، ولكن قد لا يكفيك إذا كنت بحاجة إلى إدارة مشاريع متكاملة.

يجمع ClickUp بين ميزات تتبع الوقت القوية وإدارة المهام والفرق، مما يجعله مثاليًا للمستقلين والفرق البعيدة والشركات التي تحتاج إلى رؤى أعمق. هل تريد أداة تتبع بسيطة؟ Clockify هو الحل الأمثل لك. هل تحتاج إلى حل شامل؟ ClickUp هو الجواب.

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