أفضل 10 برامج لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom لتعزيز الإنتاجية في عام 2025

تتطلب تدوين الملاحظات في اجتماعات Zoom الانتباه والسرعة، ولنكن صادقين، فهي تعيق قدرتك على المشاركة في المحادثة والحفاظ على تركيزك.

إذا كنت لا تزال تتمكن من تدوين الملاحظات، فأنت بحاجة إلى تجميع اللحظات المهمة ومشاركتها مع الحاضرين، إلى جانب الأفكار. قد يكون تحقيق كل هذا يدويًا أمرًا شاقًا، ولذلك تتجه الشركات الآن نحو برامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom.

تعمل برامج تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة تلخيص الاجتماعات وتسجيل المحاضر وتدوين ملاحظات الاجتماعات ومشاركتها. في هذا المدونة، سنناقش أفضل 10 برامج لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom والتي تتميز بتلبية احتياجات عملك.

أفضل برامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom في لمحة سريعة

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp ملاحظات الاجتماعات وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات خطة مجانية؛ التخصيص متاح للمؤسسات Otter. ai نسخ صوتية بالذكاء الاصطناعي في اجتماعات المبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا Fireflies. ai تحليل محادثات الفريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات Sonix ترجمة سريعة وترجمة مصاحبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.50 دولارًا Rev. ai نسخ عالي الدقة ورؤى ثاقبة الشركات المتوسطة والمؤسسات ادفع حسب الاستخدام؛ أسعار مخصصة Trint بناء القصص من النصوص الشركات المتوسطة والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 80 دولارًا Descript تحرير النصوص الصوتية والمرئية الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا Tetra سهولة التكامل مع تطبيقات الويب الشركات المتوسطة والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 100 دولار Deepgram تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الصوتي الشركات ادفع حسب الاستخدام؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4000 دولار في السنة Speechmatics تطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي التخاطبي الشركات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 0.30 دولار في الساعة

أفضل 10 برامج لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom

تتميز برامج تدوين الملاحظات الشائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بميزات فريدة وخصائص مميزة. سنناقش هنا أفضل 10 برامج لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom، مع تقديم نظرة شاملة على مزاياها وعيوبها.

1. ClickUp (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات وإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي)

ClickUp هي منصة إنتاجية رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل مجموعة ميزاتها القوية، بما في ذلك أداة تدوين الملاحظات المتقدمة بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom، تتيح ClickUp للفرق تسجيل كل التفاصيل أثناء مكالمات العملاء والفرق، حتى تتمكن من البقاء حاضرًا في المحادثة.

من خلال أتمتة تدوين الملاحظات وتبسيط التعاون، يساعدك ClickUp على تعزيز الإنتاجية وضمان عدم إغفال أي شيء والحفاظ على تماسك فريقك بالكامل، كل ذلك في مساحة عمل موحدة.

ClickUp AI Notetaker هو أفضل طريقة لربط محادثات اجتماعاتك ببقية عملك من خلال الملاحظات والملخصات التلقائية التي ترتبط بالمستندات والمهام. يمكنك الوصول إلى ملخصات ذكية باستخدام الكلمات الرئيسية والمميزات، وإنشاء عناصر إجراءات لنفسك أو لتعيينها لفريقك.

باستخدام AI Notetaker من ClickUp، يمكنك إنشاء نصوص قابلة للبحث مع عناصر إجراءات مزودة بقدرات ميزات المستندات الأخرى في ClickUp، إلى جانب ClickUp Brain. يمكنك أيضًا دمج التقويم الخاص بك مع AI Notetaker لإعداد المهام والمواعيد النهائية بناءً على جدول أعمال الاجتماع.

أنشئ ملخصات ذكية من الاجتماعات باستخدام AI Notetaker من ClickUp

تتيح لك أداة AI Notetaker أيضًا الاتصال بـ ClickUp Chat حتى تتمكن من إرسال الملخصات والإجراءات تلقائيًا في قنوات الدردشة الخاصة بك. تتيح لك الوصول إلى المعلومات التالية من الاجتماع وتسجيلها:

اسم الاجتماع وتاريخه، وهو جزء من عنوان المستند لتسهيل الرجوع إليه

قائمة الحاضرين

تسجيل فيديو كامل للمكالمة

تسجيل صوتي كامل للمكالمة

نظرة عامة موجزة على النقاط الرئيسية للمناقشة

قائمة بالنقاط الرئيسية مع رؤى وقرارات مهمة في نقاط موجزة

قائمة مرجعية بالإجراءات المطلوب اتخاذها والخطوات التالية

مواضيع الاجتماع مصنفة في قائمة قابلة للتوسيع

نسخة قابلة للتوسيع من المحادثة بأكملها

بالإضافة إلى توفير كل هذه التفاصيل عن اجتماعك، يتميز Notetaker بميزات إنتاجية أخرى، مثل:

حفظ النصوص والصوتيات والملخصات في مستند خاص

وضع علامات على ملاحظات الاجتماعات الأخرى

تحويل المحادثات إلى إجراءات قابلة للتتبع

القدرة على الانضمام إلى المكالمات من أي مكان في ClickUp

التكامل مع Zoom و Teams و Google Meet

الكشف التلقائي عن اللغة والنسخ لأكثر من 15 لغة

التكامل مع ClickUp Brain للحصول على إمكانات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوّل محاضر الاجتماعات إلى ملخص فوري باستخدام ClickUp Brain

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن ClickUp Brain 👇

تتيح لك هذه الميزة تعزيز إنتاجية الاجتماعات بالطرق التالية:

أنشئ محاضر الاجتماعات من خلال صياغة ملاحظات اجتماعات منظمة تسلط الضوء على النقاط المهمة التي تمت مناقشتها

اختصر اجتماعاتك الطويلة في ملخصات موجزة لسهولة المشاركة والفهم

اربط نقاط جدول أعمال الاجتماع بسير العمل وحدد الأهداف والمواعيد النهائية لتحقيقها بكفاءة

تساعد ميزة تدوين الملاحظات في ClickUp الشركات على زيادة الإنتاجية وإنشاء ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا استخدام قوالب الاجتماعات في ClickUp لتوصيل التوقعات وتحديد المهام المطلوبة للاجتماع التالي.

فيما يلي بعض الخيارات التي يمكنك تجربتها: قالب جدول أعمال الاجتماع من ClickUp : استخدم هذا الحل لتعيين بنود العمل لاجتماعاتك من خلال تحديد المسؤوليات والأهداف لكل عضو في الفريق

قالب محضر الاجتماعات من ClickUp : تتبع جميع الكلمات المنطوقة خلال الاجتماعات حتى تتمكن من تحديد جميع نقاط الضعف واتخاذ قرارات واضحة في الاجتماعات القادمة

مع ClickUp Meetings، يمكنك إدارة تجربة الاجتماعات بالكامل من خلال تدوين الملاحظات وإنشاء جدول أعمال وتحديد المهام والتعاون مع فريقك. يتيح لك تسجيل الاجتماعات حتى تتمكن من:

قم بتحرير غني للغاية لإبراز النقاط الرئيسية وتقديم ملخص الاجتماع بطريقة إبداعية

جهز جداول الأعمال لكل اجتماع Zoom من خلال أتمتة المهام المتكررة

استخدم أوامر /Slash للوصول إلى قائمة الأوامر وتعيين المهام في ثوانٍ معدودة

اربط ClickUp Docs بسير عملك لتظل مركزًا على النقاط المهمة في اجتماعاتك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Docs لتسجيل النقاط المهمة من مناقشات Zoom وحفظها للاستخدام لاحقًا. يمكن بعد ذلك ربط هذه المستندات بسير العمل وتعيينها لأعضاء الفريق للمتابعة.

يتيح لك Docs تلخيص النصوص الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص طرق العرض والحقول، والتكامل مع أدواتك الحالية، وإنشاء عناصر إجراءات للتعيين، وغير ذلك الكثير.

🧠 حقيقة ممتعة: تعلمت أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية تمييز الكلمات المنطوقة وتلخيص الاجتماعات وإزالة الكلمات الزائدة في ثوانٍ معدودة. الآن، لن تحتاج إلى قضاء ساعات في الاستماع إلى تسجيلات الاجتماعات وتدوين الملاحظات.

أفضل ميزات ClickUp

دوّن ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker واربطها بالمستندات والمهام لإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونصوص قابلة للبحث للاستفادة القصوى من اجتماعات Zoom

استخدم ClickUp Brain لربط جميع معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على سير عمل المشاريع وزيادة الإنتاجية

أنشئ ملاحظات الاجتماعات وشاركها باستخدام ClickUp Docs، وقم بإنشاء ملخصات وجداول أعمال بتنسيق مركزي، وشاركها مع الفريق، واعمل على العناصر القابلة للتنفيذ

دوّن النقاط الرئيسية من اجتماعات Zoom باستخدام ClickUp Notepad ونظّم الملاحظات والمهام وقوائم المراجعة في مكان واحد

قم بإدارة الاجتماعات في مكان واحد باستخدام ClickUp Meetings من خلال تدوين الملاحظات وإدارة جدول الأعمال وتحديد المهام لفريقك بأكمله

لخص المحتوى الطويل على الفور وحوّل الفقرات إلى مهام قابلة للتنفيذ

يمكنك الدمج بسهولة عبر Zapier مع تطبيقات خارجية مثل HubSpot وZoom وCalendly وSlack

قيود ClickUp

تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة يتمتع بوظائف أقل مقارنة بالإصدار المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما يقوله مايكل تورنر، المدير المساعد لمجتمعات المهن في جامعة ميامي عن ClickUp:

أعقد اجتماعات نصف أسبوعية مع مشرفتي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر أنني أكثر إلمامًا بعملي لأن جميع طلبات الأحداث والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، إلى جانب مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

أعقد اجتماعات نصف أسبوعية مع مشرفتي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر أنني أكثر إلمامًا بعملي لأن جميع طلبات الأحداث والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، إلى جانب مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

💡 نصيحة احترافية: لا تكتفِ بتسجيل الاجتماعات، بل حوّلها إلى مهام. باستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك على الفور تحويل العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء إلى مهام قابلة للتعيين مع تحديد مواعيد استحقاقها.

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الملفات الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المبيعات)

Otter. ai هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص من اجتماعات الفيديو أو المحادثات الصوتية. يمكنه تحديد المتحدثين وتسمية النصوص باسم المتحدث والتقاط الشرائح المشتركة.

تحتوي المنصة على ميزة الدردشة المباشرة التي تتيح لك طرح الأسئلة أثناء الاجتماع أو إضافة تعليقات إلى النص أو تمييز النقاط الرئيسية. يمكنك أيضًا إنشاء ملخصات مباشرة في الوقت الفعلي من الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حالة فواتك بعض النقاط في الاجتماع.

أفضل ميزات Otter.ai

حدد الكلمات الرئيسية والعبارات وابحث عنها في ملاحظات النسخ

ادمجها مع تقويم Google أو Microsoft لتوفير وصول كامل إلى اجتماعات Zoom و Teams و Google Meet

قم بترقية الباقة لإضافة المزيد من الدقائق إلى حد النسخ أو تحميل المزيد من الملفات

قيود Otter. ai

هناك حدود لعدد دقائق النسخ والملفات التي يمكن تحميلها ومدة الاجتماعات

لا يشمل البرنامج المجاني ميزات البحث المتقدم أو التعاون

لا يسمح لك بتدوين ملاحظاتك الخاصة في التطبيق

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا مع 1200 دقيقة من النسخ

الأعمال : 40 دولارًا شهريًا مع 6000 دقيقة من النسخ

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: اكتشف أفضل بدائل Otter AI التي تساعدك على مشاركة الملاحظات وملخصات الاجتماعات بسرعة!

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقييم G2:

تتميز النسخة المكتوبة في الوقت الفعلي بدقة عالية، كما توفر الملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الوقت. تتيح النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات بسهولة، مما يعزز الإنتاجية.

تتميز النسخة المكتوبة في الوقت الفعلي بدقة عالية، كما توفر الملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الوقت. تتيح النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات بسهولة، مما يعزز الإنتاجية.

3. Fireflies. ai (الأفضل لتحليل محادثات الفريق)

Fireflies. ai هي أداة رائعة لإجراء النسخ والتسجيل في الوقت الفعلي لمكالمات Zoom. فهي تلخص النقاط الرئيسية وتبرز القرارات وتُنشئ بنودًا للعمل من ملاحظات الاجتماع.

يمكنك أيضًا إعادة تشغيل أجزاء من الاجتماع والبحث عن كلمات رئيسية وتغيير سرعة تشغيل تسجيل الاجتماع. تتيح أدوات التعاون في Fireflies.ai لفريقك أيضًا تثبيت المحادثات والتعليق عليها والرد عليها أو استخراج مقتطفات صوتية من التسجيل.

أفضل ميزات Fireflies.ai

تعامل مع أكثر من 40 لغة ولهجة، وهو أمر ممتاز للفرق المتنوعة

استخدم أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي للانضمام إلى الاجتماعات وتسجيلها تلقائيًا

ادمج Fireflies.ai مع Teams و Skype و Zoom و Google Meet

شارك ملاحظات الاجتماعات على Slack أو Notion أو منصات أخرى

قيود Fireflies.ai

تؤثر جودة الصوت على دقة النسخ

لا يوفر البرنامج المجاني إمكانية التكامل مع تطبيقات أخرى

توجد قيود على حجم الملفات ومدة الاجتماعات ومعدل النسخ

أسعار Fireflies.ai

مجاني

المزايا: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (10 تقييمات)

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن الطريقة الأكثر إنتاجية لتدوين ملاحظات الاجتماعات؟ إليك دليلنا الكامل لمساعدتك في إنجاز مهامك اليومية بكفاءة!

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

تقييم G2:

تعد دقة ومزامنة الصوت مع نص النسخ مفيدة للغاية. لا تتدخل في العمل، حيث يمكنك برمجة الإعدادات بحيث يتم دعوة Fred (Fireflies) فقط عندما تريد ذلك. هذا أمر مهم للغاية لأن بعض الاجتماعات يجب أن تكون سرية. لقد قارنت بين برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة، وهذا هو الأفضل من بينها جميعًا من حيث الدقة والسرية.

تعد دقة ومزامنة الصوت مع نص النسخ مفيدة للغاية. لا تتدخل في العمل، حيث يمكنك برمجة الإعدادات لكي يتم دعوة Fred (Fireflies) فقط عندما تريد ذلك. هذا أمر مهم للغاية لأن بعض الاجتماعات يجب أن تكون سرية. لقد قارنت بين برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة، وهذا هو الأفضل من بينها جميعًا من حيث الدقة والسرية.

4. Sonix (الأفضل للترجمة السريعة والترجمة المصاحبة)

عبر Sonix

يوفر Sonix نصوصًا وترجمات آلية بعدة لغات، ويقوم بإنشاء ملخصات آلية في بضع ثوانٍ. كما يمكنه تحديد المتحدثين المتعددين وما يقولونه ومتى يقولونه.

مع Sonix، تحصل على ترجمة وتحويل آلي للمحتوى الصوتي والمرئي إلى نص. كما تتيح ميزات التعاون الخاصة به أذونات متعددة المستخدمين بحيث يمكن للأعضاء تحميل الملفات أو مشاركتها أو تحريرها أو تقييد الوصول إليها.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا الانخفاض في معدل الاستخدام إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى التخلي عن منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نصي بسيط من المستخدم؟ ClickUp Brain قادر على ذلك ! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

أفضل ميزات Sonix

ابحث عن النصوص وقم بتشغيلها وتحريرها وتنظيمها ومشاركتها على أي جهاز باستخدام محرر ذكي داخلي

احصل على ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعناوين الفصول واكتشاف الموضوعات والتحليل المواضيعي في نصوصك

شارك ملاحظات اجتماعاتك وانشرها وتعاون مع فريقك

ادمج سير عملك مع YouTube وZapier وTeams وZoom والمزيد

قيود Sonix

هيكل الأسعار أعلى من غيره، مما قد يشكل عائقًا للفرق الصغيرة

قد تظهر النصوص غير دقيقة في حالة وجود عدة متحدثين

أسعار Sonix

قياسي : مجاني

Premium : 16.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Sonix ومراجعاتها

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ بدأ Zoom باستضافة اجتماعات تضم ما يصل إلى 15 مشاركًا، ونما الآن ليستوعب ما يصل إلى 1000 مشارك في وقت واحد. سيتمكن برنامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي الفعال من تحديد معظم هؤلاء المتحدثين ونسب كلامهم إليهم.

5. Rev. ai (الأفضل للنسخ عالي الدقة والتحليلات)

Rev. ai هو واجهة برمجة تطبيقات عالية الدقة للنصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والبشر. يمكنك تسجيل الملاحظات وتدوينها لاجتماعات Zoom وتطبيقات الفيديو والصوت ومشاركتها مع المؤسسة.

توفر هذه التطبيقات إمكانات تحويل الكلام إلى نص، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدوينات متعددة اللغات، وأعلى مستوى من الدقة مقارنة بالتدوينات التي يقوم بها البشر.

أفضل ميزات Rev. ai

احصل على ميزات مثل التعرف على اللغة وتحليل المشاعر واستخراج الموضوعات والتلخيص والترجمة والمواءمة القسرية

حدد طوابع زمنية دقيقة لتحسين إمكانية البحث والتحليل

استفد من أقل معدل أخطاء في الكلمات وأكثر النصوص قابلية للقراءة

قيود Rev. ai

يوجد حدود لحجم الملفات ومدتها والتزامن

أسعار Rev. ai

الدفع حسب الاستخدام

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rev. ai

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev. ai؟

تقييم G2:

من السهل تحميل الملفات وتنزيلها على Rev. التحرير عبر الإنترنت سهل الاستخدام. خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة ومفيدة. من خلال تقييم الملفات النهائية، يبدو أن Rev يتعلم ويتحسن مع كل نسخ وترجمة.

من السهل تحميل الملفات وتنزيلها على Rev. التحرير عبر الإنترنت سهل الاستخدام. خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة ومفيدة. من خلال تقييم الملفات النهائية، يبدو أن Rev يتعلم ويتحسن مع كل نسخة وتسمية توضيحية.

6. Trint (الأفضل لإنشاء قصص من النصوص المكتوبة)

عبر Trint

Trint هو برنامج نسخ آلي يساعدك على صياغة محتوى قوي باستخدام نصوص الصوت والفيديو. يمكنك تحويل الفيديو والصوت والكلام إلى نص بدقة عالية للتحرير والتلخيص والترجمة والتعاون في سير عمل واحد.

تتيح لك ميزات سرد القصص في Trint استخراج الاقتباسات من نصوص متعددة وإنشاء مقالات وبودكاست ونصوص ومقتطفات صوتية من خلال أدوات التحرير. استخدم طريقة تدوين الجمل لإنشاء قصص مصورة وملخصات جذابة من نصوص اجتماعاتك.

أفضل ميزات Trint

التقط المحتوى في الوقت الفعلي وحلله من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي

أنشئ محتوى سهل المشاركة من النصوص المكتوبة لإنشاء قصص

تعاون مع فريقك من خلال محركات الأقراص المشتركة وميزات التعليقات والمزيد

يمكنك دمجها بسهولة مع سير العمل الحالي لديك بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام

قيود Trint

لا يمكنه نسخ ملفات أكبر من 3 جيجابايت أو أطول من 3 ساعات

لا تتضمن النسخة المجانية تكاملات متقدمة

لا يدعم الربط بالملفات الصوتية أو الفيديو

أسعار Trint

المبتدئين : 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Trint

G2: 4. 4/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل قوالب تدوين الملاحظات المجانية في Google Docs وWord وClickUp

7. Descript (الأفضل لتحرير النصوص الصوتية والمرئية)

عبر Descript

يستخدم Descript قدرات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص من مقاطع الفيديو وترجمة المحتوى وإنشاء تسميات توضيحية للفيديو وتحرير الوسائط. يمكنك تحويل الصوت إلى نص وإنشاء نصوص بواسطة الذكاء الاصطناعي والبشر وتسجيل الاجتماعات والتعاون على الملفات الصوتية ومشاركتها على عدة قنوات شهيرة.

قم بتحميل الملف مباشرة على Descript واحصل على نصوص سهلة الفهم والتلخيص والمشاركة. يمكنك أيضًا تحرير مقاطع الفيديو والصوت على هذه المنصة للاحتفاظ بالأجزاء المهمة من اجتماعاتك وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية.

أفضل الميزات

تحرير النصوص والنصوص المكتوبة للاجتماعات والبودكاست

ترجم الصوت باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي

إنشاء نصوص دقيقة بواسطة البشر والذكاء الاصطناعي

اسحب الملفات وأفلتها لتحويل الصوت إلى نص

قيود الوصف

تتوفر نسخة مجانية محدودة

قد يؤدي ذلك إلى إبطاء نظامك

أسعار Descript

مجاني

هواة: 12 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا، تُدفع سنويًا

المطور: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات و تعليقات Descript

G2: 4. 6/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

يقول أحد مستخدمي G2:

استخدمته في بودكاست صغير، ووجدته أقل تعرضًا للأعطال مقارنةً بمنصات أخرى مثل Podcastle.

استخدمته في بودكاست صغير، ووجدته أقل تعرضًا للأعطال مقارنةً بمنصات أخرى مثل Podcastle.

8. Tetra (الأفضل للتكامل السهل مع تطبيقات الويب)

عبر Tetra

Tetra هي أداة إنتاجية فعالة يمكنها الاتصال مباشرة بمكالمات Zoom وبدء تدوين الملاحظات لإنشاء نصوص. بهذه الطريقة، لا داعي للقلق بشأن تدوين محاضر الاجتماعات ويمكنك التركيز على المحادثة الجارية.

يتيح لك تطبيق الويب Tetra عرض نصوص اجتماعاتك في أي وقت. يمكنك استخدام أدوات البحث المدمجة للبحث عن الكلمات الرئيسية والعبارات. يوفر لك تطبيق Tetra طوابع زمنية متزامنة للكلمات في الملف الصوتي لتسهيل التحليل.

أفضل ميزات Tetra

اتصل تلقائيًا بالاجتماعات لإنشاء نصوص سريعة لتوفير الوقت

استخرج ملاحظات اجتماعاتك إلى أدوات التوثيق مثل Slack وDropBox والبريد الإلكتروني وGoogle Docs

احصل على نظام تخزين آمن يتيح لك حذف النصوص بشكل دائم

اعمل مع محررين بشر مدربين لتصحيح النصوص التي تم إنشاؤها تلقائيًا وصقلها

قيود Tetra

يستغرق إنشاء نصوص المكالمات ساعات طويلة

غير متوافق مع بعض منصات الاجتماعات

أسعار Tetra

بالإضافة إلى: 100 دولار شهريًا مقابل 3 ساعات من النسخ

Pro : 300 دولار شهريًا مقابل 10 ساعات من النسخ

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tetra

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: غير متوفر

🎯 رؤية: إن إرهاق الاجتماعات أمر حقيقي. ولكن عندما لا تقلق بشأن تدوين الملاحظات، يمكنك البقاء أكثر انخراطًا في المحادثة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

9. Deepgram (الأفضل لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الصوتي)

عبر Deepgram

Deepgram هي منصة ذكاء اصطناعي صوتي تحول الكلام إلى نص والنص إلى كلام، إلى جانب وكلاء صوتيين يترجمون الكلام إلى كلام. يمكن للمطورين استخدام هذه المنصة لإنشاء منتجات وميزات ذكاء اصطناعي صوتي.

تساعدك ميزات الذكاء الصوتي من Deepgram على إنشاء نصوص محاضرات بدقة وسرعة وتكلفة مثالية.

أفضل ميزات Deepgram

قم بنسخ الاجتماعات وعينات الصوت بسهولة

استخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحليل على مستوى المؤسسة

احصل على قدرات الذكاء التخاطبي لتحديد المتحدثين ونسب الكلام إليهم

قيود Deepgram

يتطلب تطبيق التخصيصات مهارات API

قد تحتوي نصوص الكلام المُشكّل على أخطاء

أسعار Deepgram

الدفع عند الاستخدام : رصيد بقيمة 200 دولار

النمو : 4000 دولار أمريكي+ سنويًا

المؤسسات: 15 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنويًا

تقييمات ومراجعات Deepgram

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deepgram؟

تقييمG 2:

أحب أن Deepgram يلتقط الصوت والفيديو وينسخهما بدقة عالية. لقد كان رائعًا في نسخ اجتماعات العملاء والمناقشات الداخلية. بفضل ميزات تخزين النصوص ومشاركتها مع منصات مثل Google Drive، من السهل دمجه مع غيره.

أحب أن Deepgram يلتقط الصوت والفيديو وينسخهما بدقة عالية. لقد كان رائعًا في نسخ اجتماعات العملاء والمناقشات الداخلية. بفضل ميزات تخزين النصوص ومشاركتها مع منصات مثل Google Drive، من السهل دمجه مع غيره.

10. Speechmatics (الأفضل لتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي في المحادثات)

عبر Speechmatics

Speechmatics هي واجهة برمجة تطبيقات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي للمحادثات، تتيح التفاعلات الصوتية الطبيعية وسريعة الاستجابة بفضل تقنية ASR الرائدة الخاصة بها، بغض النظر عن اللهجة أو اللغة أو البيئة.

يوفر نظام التعرف على الكلام (ASR) نصوصًا عالية الدقة تتعرف على المتحدثين في الوقت الفعلي من الاجتماعات المباشرة أو الوسائط المسجلة بأكثر من 50 لغة.

أفضل ميزات Speechmatics

احصل على تقنية الكلام بالذكاء الاصطناعي للنسخ والترجمة الفورية

احصل على وصول إلى واجهة برمجة تطبيقات دقيقة وشاملة لتحويل الكلام إلى نص

استفد من تقنية التعرف على الكلام في الوقت الفعلي (ASR) في أكثر من 50 لغة

قيود Speechmatics

هناك حدود زمنية للنسخ في الوقت الفعلي

قد تحتوي النصوص على تأخير في الوقت الفعلي

أسعار Speechmatics

مجاني : 8 ساعات شهريًا

الدفع حسب الاستخدام : يبدأ من 0.30 دولار في الساعة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Speechmatics

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

تنويهات خاصة

Fathom : Fathom يجعل تسجيل اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams ونسخها وتلخيصها أمرًا سهلاً : Fathom يجعل تسجيل اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams ونسخها وتلخيصها أمرًا سهلاً

Sembly AI : مثالي لإنشاء ملاحظات Zoom وتحويل الاجتماعات إلى نصوص قابلة للبحث وتمييز أبرز نقاط المناقشة : مثالي لإنشاء ملاحظات Zoom وتحويل الاجتماعات إلى نصوص قابلة للبحث وتمييز أبرز نقاط المناقشة

Avoma : منصة ذكاء اصطناعي شاملة لتدوين الملاحظات والتوقعات والجدولة والمزيد : منصة ذكاء اصطناعي شاملة لتدوين الملاحظات والتوقعات والجدولة والمزيد

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom؟

عند اختيار تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المناسب لـ Zoom، أعط الأولوية للميزات الأكثر أهمية لعملياتك التجارية. قد تشمل بعض هذه الميزات ما يلي:

نسخ صوتي في الوقت الفعلي : يجب أن يقوم برنامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بالتقاط الصوت في الوقت الفعلي وإنشاء نسخ صوتية بدقة

ملخصات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن لمدون الملاحظات المناسب إنشاء قوائم مرجعية وقوائم المهام وتعيين المهام لأعضاء الفريق باستخدام الذكاء الاصطناعي

التكامل مع أنظمتك الحالية : يجب أن تتكامل أداة الذكاء الاصطناعي بسهولة مع برامجك الحالية. وهذا يسهل على أعضاء الفريق التكيف مع الأداة الجديدة بسلاسة

إعدادات قابلة للتخصيص : يمكن تخصيص الإعدادات وفقًا لاحتياجاتك، مع تكامل مع تطبيقات خارجية، ومرونة في الحد الزمني، وإمكانية المشاركة

معايير الأمان والخصوصية: يجب أن تلتزم نصوص الاجتماعات التي يتم تدوينها باستخدام الذكاء الاصطناعي بمعايير الأمان والخصوصية لحماية بيانات المستخدمين والمعلومات التجارية الحساسة

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام وسهلة الفهم. إذا كانت هناك فترة تدريب قصيرة لتعلم استخدام الأداة، فهذا يزيد من إنتاجية الفريق

يجب أن تقوم أداة تدوين الملاحظات بنسخ الاجتماعات وتحديد من قال ماذا في محادثات Zoom. يجب أن تلخص المناقشة بشكل فعال وتولد مهام قابلة للتنفيذ يمكن تخصيصها للمتابعة

📈 إحصائية مهمة: وفقًا لمسح أجرته Microsoft، يجد 52% من المشاركين في الاجتماعات صعوبة في متابعة الملاحظات. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على سد هذه الفجوة من خلال النسخ والملخصات في الوقت الفعلي.

لخص الاجتماعات باستخدام أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom — ClickUp!

يتطلب اختيار أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Zoom مراعاة بعض الجوانب الأساسية. ضع في اعتبارك مدى ملاءمته لميزانيتك واحتياجات عملك ومدى سهولة دمجه في سير عملك الحالي.

إذا كانت شركتك تعقد العديد من مكالمات Zoom، فأنت بحاجة إلى تحسين تدوين ملاحظات الاجتماعات باستخدام أفضل أداة. وهنا يأتي دور ClickUp. توفر منصة إدارة المشاريع العديد من ميزات النسخ والتعاون التي تجعل تلخيص اجتماعاتك ومتابعتها أمرًا سهلاً. استفد من ميزات ClickUp Brain لإحداث ثورة في سير عملك بسهولة وكفاءة الفريق. اشترك اليوم!